Bewertung von monday.com mit Vor- und Nachteilen

Wir alle verlassen uns auf Tools – ob Haftnotizen, Tabellenkalkulationen oder einfache Apps –, um organisiert zu bleiben. Aber diese Tools können mit komplexen Workflows, engen Terminen und der Koordination von Teams einfach nicht mithalten. Hier kommt Projektmanagement-Software ins Spiel, die die Art und Weise, wie Unternehmen Projekte planen, ausführen und überwachen, grundlegend verändert.

Zu den Top-Anbietern gehört monday.com, das für seine Flexibilität bei der Abwicklung unterschiedlicher Workflows und der Verwaltung von Projekten bekannt ist. Aber auch die beste Projektmanagement-Software hat ihre Grenzen.

Wenn Sie als Führungskraft oder Projektmanager den Einsatz von monday.com oder einer Alternative in Betracht ziehen, hilft Ihnen diese Bewertung von monday.com bei Ihrer Entscheidung. Erfahren Sie mehr über die Stärken und Schwächen von Monday und warum Sie leistungsfähigere Projektmanagement-Tools wie ClickUp in Betracht ziehen sollten.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine Übersicht über monday.com und seine Alternativen: monday. com ist eine flexible, visuell ansprechende Projektmanagement-Lösung mit anpassbaren Boards und verschiedenen Ansichtsoptionen

Es bietet leistungsstarke Automatisierungsfunktionen über eine Code-freie Oberfläche und verbessert so die Effizienz von Workflows

Die Dashboards und Features zur Berichterstellung ermöglichen eine effektive Überwachung des Fortschritts Ihres Teams und der Ressourcennutzung

Die Integration mit beliebten Apps von Drittanbietern wie Slack und Google Drive optimiert Workflows

Die Preispläne reichen von kostenlos bis hin zu Enterprise-Level, mit unterschiedlichen Features und Kosten

Zu den Vorteilen zählen die einfache Bedienung, die aussagekräftigen Visualisierungen und die zahlreichen Integrationsmöglichkeiten, allerdings könnte es für einige Benutzer an Struktur mangeln

ClickUp ist eine umfassendere Alternative, die einen "Alles-in-einer-App"-Ansatz mit fortschrittlicher KI (ClickUp Brain) und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Automatisierung bietet

Mit Features wie integriertem Chat, robuster Zusammenarbeit an Dokumenten und einem breiteren Bereich an Integrationen geht ClickUp über das reine Projektmanagement hinaus und verwaltet Ihr gesamtes Arbeitsleben in einem einzigen Tool

Übersicht über monday.com als Projektmanagement-Tool

monday. com hebt sich von den vielen kostenlosen Cloud-basierten Projektmanagement-Softwareprogrammen durch sein intuitives Design und seine benutzerfreundliche Oberfläche ab. Es ist in Workspaces, Teams, Boards und Unterpunkte unterteilt. Wenn Sie Aufgaben in der Tabellenansicht von Monday als Zeilen visualisieren, können Sie die entsprechenden Spalten anpassen, um Aufgabendaten wie Statusaktualisierungen, Zeitleisten und Tags zu verfolgen.

Die Plattform bietet grundlegende Aufgabenverwaltung mit 15 Ansichtstypen, darunter Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Kalender, Karten und Momentaufnahmen. Mit diesen Ansichten können Teams den Fortschritt aus verschiedenen Perspektiven mit Echtzeit-Updates überwachen. Aufgaben sind zur einfachen Identifizierung farblich gekennzeichnet, sodass der Fortschritt auf einen Blick erkennbar ist.

Die Spalten in jeder Ansicht sind anpassbar. Sie können Details wie Budgets, Zeitleisten oder andere relevante Informationen hinzufügen. Sie können Boards über einen Link für Gäste mit Lesezugriff für Benutzer freigeben, die nicht bei monday.com angemeldet sind. So bleiben alle Beteiligten auf dem Laufenden, ohne dass separate Konten erforderlich sind.

monday. com enthält auch eine umfangreiche Tutorial-Bibliothek. Sie hilft sowohl Anfängern als auch erfahrenen Benutzern, die Features der Plattform optimal zu nutzen. Die Plattform bietet verschiedene Tools zur Datenvisualisierung, mit denen Benutzer Arbeitsbereiche an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Werfen wir einen Blick auf die Features von monday. com und sehen wir uns an, wie Sie diese für sich nutzen können.

🧠Fun Fact: Henry Gantt erfand zwischen 1910 und 1950 das weit verbreitete Gantt-Diagramm. Es wurde zur Verwaltung von Schiffbauprojekten während des Ersten Weltkriegs entwickelt und ist seitdem aus dem Projektmanagement nicht mehr wegzudenken.

Aufgaben und Prozesse automatisieren

monday. com bietet eine Lösung ohne Code, mit der Benutzer Aufgaben und Prozesse mühelos automatisieren können, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen. Benutzer können benutzerdefinierte Automatisierungs-Workflows mit Wenn-Dann-Befehlen erstellen oder aus verschiedenen vorgefertigten Automatisierungsvorlagen auswählen, um ihre Anforderungen zu erfüllen.

Der KI-Workflow-Assistent von Monday steigert die Produktivität, indem er verschiedene Aufgaben ausführt, z. B. Benachrichtigungen versendet, Status aktualisiert, neue Elemente erstellt und Teammitglieder zuweist, wenn die festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

Überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams

mit den Dashboards von monday.com können Sie alle Projekte in einem einzigen Layout anzeigen. Mit über 30 verfügbaren Widgets und Apps können Sie den Projektfortschritt effektiv überwachen, Budgets nachverfolgen und die Workload Ihres Teams einschätzen.

Sie können Gruppen aus verschiedenen Boards auswählen und in einem Dashboard organisieren, sodass alle Daten an einem einzigen Speicherort zentralisiert sind und Sie über Widgets auf alle erforderlichen Tools und Informationen auf einen Blick zugreifen können.

Zeiterfassung und -verwaltung effizient gestalten

monday. com bietet robuste Features zur Zeiterfassung, mit denen Sie die Zeitintervalle und Fortschritte jeder Aufgabe anzeigen können, indem Sie einfach auf eine bestimmte Zeiterfassungszelle klicken. Sie können alle Einträge im Zeiterfassungsprotokoll bearbeiten und so für genaue Aufzeichnungen sorgen.

Darüber hinaus unterstützt die Plattform das Blockieren von Zeit. Verbessern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihren Tag in überschaubare Zeitblöcke unterteilen, sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren und den ganzen Tag über einen strukturierten Workflow aufrechterhalten.

Optimieren Sie die Ressourcennutzung

Organisieren Sie Aufgaben in Gruppen und weisen Sie sie ganz einfach einzelnen Teammitgliedern oder ganzen Teams zu. In der Spalte "Personen" können Sie Aufgaben einzelnen Personen, ganzen Teams oder Unterteams zuweisen. Sie können den Aufgaben auch Zeitschätzungen und Prioritäten hinzufügen, um die Workload in monday.com besser zu verwalten.

In der Workload-Ansicht können Projektmanager die Workloads der Teammitglieder in Echtzeit überwachen. Die blauen Blasen zeigen die Workloads an, die roten Blasen signalisieren eine mögliche Überlastung.

Integration mit anderen Apps von Drittanbietern

monday. com lässt sich mit beliebten Tools wie Slack, Google Drive, Microsoft Teams und Salesforce integrieren. Es ermöglicht die Automatisierung über Apps wie Zapier, bietet eine bidirektionale Synchronisierung mit Tools wie Google Kalender und liefert Echtzeit-Updates über Kommunikationsplattformen.

Mit einer offenen API können Benutzer benutzerdefinierte Integrationen für maßgeschneiderte Workflows erstellen, die eine nahtlose Zusammenarbeit und Effizienzsteigerung über mehrere Plattformen hinweg gewährleisten.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Monday-Integration, um montags nach neuen Pulses zu suchen und automatisch entsprechende Aufgaben in ClickUp zu erstellen.

preise für monday.com

Free

Basisplan: 12 $/Platz pro Monat

Standard-Plan: 14 $/Platz pro Monat

Pro-Plan: 24 $/Platz pro Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Vorteile von monday.com

👀 Wussten Sie schon? monday. com wurde 2012 von Roy Mann, Eran Kampf und Eran Zinman zunächst unter dem Namen Dapulse gegründet. Das Unternehmen wurde 2017 in monday. com umbenannt.

monday. com ist für Unternehmen, die Struktur benötigen, ohne dabei Kreativität zu opfern. Ob Sie Termine jonglieren, die teamübergreifende Zusammenarbeit verwalten oder Ressourcen nachverfolgen – es bietet eine Reihe von Tools für das Arbeitsmanagement, mit denen sich die Arbeit weniger chaotisch anfühlt.

Ich habe Monday in zwei verschiedenen Unternehmen verwendet und bin begeistert. Sicher, es gibt Zeiten, in denen ich mir mehr wünsche, aber ich glaube, das wäre bei jedem System so. Was mir an Monday am besten gefällt, ist, dass "jeder" "jeden" Workflow darin einrichten kann.

Ich habe Monday in zwei verschiedenen Unternehmen verwendet und bin begeistert. Sicher, es gibt Zeiten, in denen ich mir mehr wünsche, aber ich glaube, das wäre bei jedem System so. Was mir an Monday am besten gefällt, ist, dass "jeder" "jeden" Workflow darin einrichten kann.

Aber was genau macht es so beliebt? Hier sind einige Vorteile der Nutzung von monday.com.

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit ansprechendem Design

Die Möglichkeit, die Visualisierung von Projekten und Aufgaben mithilfe verschiedener Ansichten, Farben und Stiloptionen anzupassen

Umfangreiche Integrationen zur Automatisierung von Prozessen und zur Verbindung mehrerer Apps oder zur problemlosen Übertragung von Daten zwischen diesen

Hervorragende Hilfe-Ressourcen und Tutorials für Benutzer

Die Möglichkeit, Aufgaben mit Ihrem Kalender zu synchronisieren und Termine im Blick zu behalten

Mir gefällt, dass monday.com so community-basiert ist. Mit dem App-Marktplatz und dem offenen API-Zugriff gibt es eine Menge benutzerdefinierter Arbeiten, die Sie in Ihrem monday.com-Konto erledigen können. Sehr flexibel.

Mir gefällt, dass monday.com so communitybasiert ist. Mit dem App-Marktplatz und dem offenen API-Zugriff gibt es viele benutzerdefinierte Arbeiten, die Sie in Ihrem monday.com-Konto erledigen können. Sehr flexibel.

Nachteile von monday.com

Obwohl es eine Vielzahl von Features bietet, zeigen Online-Bewertungen zu monday.com, wo es noch Defizite gibt:

Eingeschränkte HIPAA-Konformitätsoptionen für kleinere Anforderungen

Zusätzliche Features für die Automatisierung sind oft mit zusätzlichen Kosten verbunden

Die Formeln könnten verbessert werden, um Daten in verschiedenen Ansichten besser sortieren und filtern zu können

Chat-Konversationen, Video-Clips und Wikis sind von Ihren Projekten getrennt

Ich habe Monday in meiner vorherigen Organisation verwendet. Hat mir nicht gefallen – selbst ganz einfache Dinge waren ohne jede Menge umständlicher Workarounds nur schwer zu erledigen.

Ich habe Monday in meiner vorherigen Organisation verwendet. Es hat mir nicht gefallen – selbst ganz grundlegende Dinge waren ohne jede Menge umständlicher Workarounds nur schwer zu erledigen.

Eine weitere häufige Beschwerde ist die eingeschränkte Flexibilität der Plattform bei der erweiterten Berichterstellung und Automatisierung.

Meine größte Hürde war die Berichterstellung. Es ist schwierig, Berichte für die Nachverfolgung auf Mikroebene zu erstellen. Nicht alle Ansichten für die Berichterstellung ermöglichen die Detailtiefe, die ich für Dinge wie Zeiterfassung oder Gruppierung erwartet habe.

Meine größte Hürde war die Berichterstellung. Es ist schwierig, Berichte für die Nachverfolgung auf Mikroebene zu erstellen. Nicht alle Ansichten für die Berichterstellung ermöglichen die Detailtiefe, die ich für Dinge wie Zeiterfassung oder Gruppierung erwartet habe.

Ein Reddit-Benutzer fügt hinzu

die mobile App von monday.com wurde seit ihrer ersten Veröffentlichung zwar verbessert, ist aber immer noch nicht besonders flexibel.

die mobile App von monday.com wurde seit ihrer ersten Veröffentlichung zwar verbessert, ist aber immer noch nicht besonders flexibel.

Alternative zu monday.com

Monday.com ist zwar ein solides Tool, aber viele Teams suchen nach einer umfassenderen Lösung – wie ClickUp für Projektmanagement.

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Aufgabenverwaltung, Automatisierung von Workflows, Dokumente, Wikis und Team-Chat an einem Ort, während die integrierten KI-Tools Ihnen die Arbeit erleichtern, damit Sie smarter arbeiten können.

Mit dem Unlimited-Plan von ClickUp erhalten Teams unbegrenzt viele Aufgaben, Dashboards und benutzerdefinierte Felder – eine leistungsstarke und dennoch kostengünstige Wahl für agile Teams.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, mir beide anzuschauen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass Monday viel Stil, aber wenig Substanz hat. Ich bin wirklich beeindruckt von ClickUp.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, mir beide anzuschauen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass Monday viel Stil und wenig Substanz bietet. Ich bin wirklich beeindruckt von ClickUp.

Vergleichen Sie monday.com und ClickUp auf einen Blick:

Feature ClickUp monday. com Benutzeroberfläche Flexibel und hochgradig anpassbar Intuitiv und optisch ansprechend Ansichten und Layouts Mehrere Ansichten, darunter Listen, Tabellen, Kanban-Boards, Kalender, Gantt-Diagramme, Whiteboards, Mindmaps und mehr über 15 Ansichten, darunter Gantt, Kanban und Kalender Automatisierung Fortschrittlichere Automatisierung, mehrstufige Workflows und KI-gestützte Automatisierungen Automatisierung ohne Code, aber erweiterte Features sind kostenpflichtig Aufgabenverwaltung Halten Sie Aufgaben und asynchrone Arbeiten mit integrierten Chat-, Audio- und Videoanrufen in Verbindung Unterhaltungen und Aufgaben existieren separat, sodass externe Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit erforderlich sind KI-Features Integrierter KI-Assistent (ClickUp Brain) für 7 $/Benutzer/Monat bei jedem kostenpflichtigen Plan; kostenlose Testversion verfügbar KI für die Automatisierung von Aufgaben und die Erstellung von Inhalten; derzeit in der Beta-Phase für Pro- und Enterprise-Benutzer Sprint Integrierte Sprint-Verwaltung und Berichterstellung Keine integrierte Sprint-Verwaltung Zusammenarbeit Dokumente mit Bearbeitung in Echtzeit, zugewiesenen Kommentaren für mehr Verantwortlichkeit, Whiteboards für Brainstorming und integriertem Chat Kommentare, @Erwähnungen, freigegebene Boards. Keine zugewiesenen Kommentare für die Verantwortlichkeit Integrationen über 1.000 native App-Integrationen; weitere Integrationen über Zapier möglich über 200 native App-Integrationen; Integration mit anderen über Zapier Speicher Der Free-Plan hat ein Limit von 100 MB Der Free-Plan bietet 500 MB Speicherplatz für Dateien Mobile App Gut für Handys optimiert Einige Benutzer berichten von eingeschränkter Flexibilität Preise Großzügiger Free-Plan mit allen Funktionen Unbegrenzt: 7 $/Benutzer Business: 12 $/Benutzer Enterprise: Individuell ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 7 $ pro Mitglied/Workspace verfügbar Limitierter Free-Plan mit Grundfunktionen Basic: 12 $/Platz, Standard: 14 $/Platz, Pro: 24 $/Platz, Enterprise: Benutzerdefiniert Am besten geeignet für Teams, die eine All-in-One-Plattform für die Arbeitsverwaltung mit fortschrittlicher Automatisierung und KI suchen Teams, die ein visuell intuitives Projektmanagement-Tool mit guter Automatisierung benötigen

Schauen wir uns nun ClickUp und monday.com genauer an.

Ziel- und Aufgabenverwaltung

Teilen Sie komplexe Aufgaben für einen erfolgreichen Projektabschluss mit ClickUp Aufgaben auf

Für den Anfang bietet ClickUp eine erweiterte Aufgabenverwaltung mit Features wie Unteraufgaben, Checklisten, Zeiterfassung und Gantt-Diagrammen, die in allen Plänen, einschließlich des Free-Plans, verfügbar sind. Sie können Aufgaben von verschiedenen Orten aus erstellen, z. B. in Ihrem Chat oder auf Whiteboards, und diese nahtlos in Ihren Workflow integrieren.

monday. com bietet eine intuitive Erstellung und Zuweisung von Aufgaben, erfordert jedoch höherwertige Pläne für Features wie Gantt-Diagramme und Zeiterfassung.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, mir beide anzuschauen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass Monday viel Stil und wenig Substanz bietet. Ich bin wirklich beeindruckt von ClickUp.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe mir beide ziemlich lange angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass Monday viel Stil und wenig Substanz bietet. Ich bin wirklich beeindruckt von ClickUp.

In ClickUp können Sie Aufgaben mithilfe anpassbarer Listen und Boards ganz einfach organisieren und nach Priorität oder Status sortieren. Komplexe Aufgaben werden zur besseren Übersicht in Unteraufgaben und Checklisten unterteilt. Legen Sie Prioritäten und Abhängigkeiten für Aufgaben fest, um sicherzustellen, dass alles in der richtigen Reihenfolge erledigt wird. Durch die Zuweisung von Aufgaben an mehrere Teammitglieder werden gemeinsame Verantwortung und Rechenschaftspflicht geschaffen.

Sie können wichtige Informationen in Aufgaben auch über Kommentare und Erwähnungen kommunizieren. Darüber hinaus bietet ClickUp eine hervorragende Sichtbarkeit mit Suchfunktion, Filtern, einem Aktivitätsstream und Benachrichtigungen, damit Sie den Überblick über Aufgaben und Termine behalten.

Im Vergleich zu monday.com ist ClickUp mehr als nur ein Tool zur Aufgabenverwaltung – es ist eine umfassende Plattform zur Steigerung der Produktivität. Die Möglichkeit, sowohl private als auch gemeinsame Aufgaben zu erstellen, erhöht die Vielseitigkeit.

ClickUp Goals bieten einen umfassenden Ansatz für das Projektmanagement und helfen Teams dabei, klare, umsetzbare Ziele zu setzen und diese präzise nachzuverfolgen.

Erstellen und verwalten Sie mit ClickUp umsetzbare Ziele für Ihr Team

Legen Sie mithilfe von Frameworks wie OKRs, Sprints oder Scorecards hochgesteckte Ziele fest, die auf Ihre Vision abgestimmt sind. Sie können Ziele in spezifische, messbare Einzelziele wie Aufgaben, numerische Meilensteine oder Ja/Nein-Ergebnisse unterteilen. ClickUp bietet außerdem eine Echtzeit-Fortschrittsverfolgung mit dynamischen Fortschrittsleisten, um die Zielerreichung visuell zu überwachen.

Während ClickUp ein umfassendes Feature bietet, verwendet Monday.com ein einfaches Widget für Ziele. Es bietet auch detaillierte Vorlagen für die Einstellung aller Arten von Zielen, ist jedoch eine viel einfachere Alternative zu den detaillierten Nachverfolgungsfunktionen, OKR-Angeboten und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp.

Ein einfaches Beispiel: Um das Ziel-Widget in monday.com zu verwenden, müssen Sie eine Spalte "Nummern" zu Ihrem Board hinzufügen und diese mit den Schlüssel-Metriken füllen. Die Verfolgung nicht-numerischer Werte ist eine Herausforderung, anders als in ClickUp, wo Sie vier Arten von Einzelzielen erhalten: Nummer, Wahr/Falsch, Währung und Aufgabe.

Dokumentenzusammenarbeit und -verwaltung

Mit ClickUp Docs können Sie vielseitige Dokumente und Wikis mit verschachtelten Seiten, Vorlagen und Gestaltungsoptionen für verschiedene Anforderungen erstellen, von Roadmaps bis hin zu Wissensdatenbanken. Im Gegensatz zu monday.com Workdocs, das eher wie eine App für gemeinsame Notizen funktioniert und noch keine Organisation des Unternehmenswissens in einem Wiki ermöglicht, können Sie mit ClickUp Docs eine zentrale Wissensdatenbank oder eine einzige Quelle für alle Informationen erstellen.

Speichern Sie das gesamte Wissen Ihres Teams in einem zentralen Space für die Zusammenarbeit mit ClickUp Docs

Automatisierungen

Monday.com bietet zwar einen benutzerdefinierten Automatisierungs-Builder, konzentriert sich jedoch in erster Linie auf einfache Automatisierungsszenarien. Benutzer können Automatisierungen erstellen, indem sie vordefinierte Auslöser und Aktionen auswählen, aber die Plattform unterstützt möglicherweise nicht denselben Grad an Komplexität und Anpassung wie ClickUp.

Außerdem sind Automatisierungen in monday.com in höherwertigen Plänen kostenpflichtig, während ClickUp einen benutzerdefinierten Automatisierungs-Builder bietet, der in jedem Plan verfügbar ist, einschließlich des Free-Plans.

Erstellen Sie mit KI natürliche Sprachautomatisierungen in ClickUp

Bonus: Mit ClickUp können Sie mithilfe der KI-Unterstützung von ClickUp Brain auch Automatisierungen in natürlicher Sprache erstellen!

KI-Funktionen

Sowohl ClickUp als auch monday.com bieten KI-Features zum Zusammenfassen von Aufgaben und zum Erstellen von Aktionselementen, aber ClickUp geht mit ClickUp Brain noch einen Schritt weiter. Es liefert sofortige, kontextbasierte Antworten zu allem, was sich in ClickUp befindet oder mit ClickUp verbunden ist, analysiert Daten, um Probleme vorherzusagen, und bietet Echtzeit-Einblicke in Ihre Projekte.

Die leistungsstarken KI-Agenten von ClickUp helfen Ihnen dabei, Risiken vorherzusagen und sich an Veränderungen anzupassen, automatisch Aufgaben aus Ihren Chat-Threads zu erstellen, diese mit Projekten zu verknüpfen, Standup-Berichte für Sie zu schreiben, automatisierte Workflows zu erstellen und sogar Inhalte für verschiedene Anwendungsfälle zu generieren – von PRDs bis hin zu Marketingkampagnen.

Fassen Sie Projektaktualisierungen zusammen und schreiben Sie persönliche Standups mit ClickUp Brain

Darüber hinaus findet die vernetzte Suche von ClickUp schnell alles, was Sie benötigen, in verbundenen Apps wie Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box und vielen mehr.

📮ClickUp Insight: Montagsblues? Es hat sich herausgestellt, dass der Montag ein Schwachpunkt in der wöchentlichen Produktivität ist (Wortspiel nicht beabsichtigt): 35 % der Arbeitnehmer geben an, dass dieser Tag für sie der unproduktivste der Woche ist. Dieser Einbruch lässt sich auf die Zeit und Energie zurückführen, die am Montagmorgen für die Suche nach Updates und wöchentlichen Prioritäten aufgewendet wird. Eine App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, kann Ihnen dabei helfen. Zum Beispiel kann ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, Sie in Sekundenschnelle über alle wichtigen Updates und Prioritäten auf dem Laufenden halten. Und alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen, einschließlich integrierter Apps, können Sie mit der vernetzten Suche von ClickUp finden. Mit dem Wissensmanagement von ClickUp ist es ganz einfach, eine gemeinsame Referenz für Ihr Unternehmen aufzubauen! 💁

Vorlagen

Eine weitere Stärke von ClickUp ist die große Auswahl an anpassbaren Vorlagen für das Projektmanagement, die alles von der Softwareentwicklung bis hin zu digitalen Marketingkampagnen abdecken. Diese Vorlagen enthalten vordefinierte Aufgaben, Status und Workflows, damit Teams sofort loslegen können.

Die Vorlage für Projektmanagement von ClickUp bietet beispielsweise einen strukturierten Rahmen für Ihren Workflow und begleitet Ihr Team von der Projektinitiierung bis zum Abschluss.

Diese Vorlage herunterladen Sparen Sie Zeit, indem Sie das vorhandene Framework mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement wiederverwenden

Zu den wichtigsten Features gehören:

Vordefinierte Status: Die Vorlage verfügt über Status wie "Offen", "In Bearbeitung" und "Blockiert", wodurch eine klare Struktur für die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben gewährleistet ist

Ansichten: Mit Optionen wie Kanban-Boards, Listenansichten, Kalendern und mehr ermöglichen Ihnen die Ansichten von ClickUp eine effektive Visualisierung von Projektdaten und unterstützen so eine fundierte Entscheidungsfindung

Benutzerdefinierte Felder: Erstellen Sie einzigartige Felder, um Ihren Workspace anzupassen, wichtige Informationen für tiefere Einblicke zu erfassen und Projekte besser auszuführen

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Echte Konvergenz zwischen Ihren Aufgaben und Unterhaltungen

Die Arbeit von heute ist chaotisch. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, die uns ausbremsen. ClickUp behebt dieses Problem, indem es Ihre Projekte, Ihr Wissen und Ihren Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Als Teil der ClickUp-Arbeitsmanagementplattform können Sie mit ClickUp Chat die Updates Ihres Teams direkt in den Aufgaben verwalten.

Im Gegensatz zu monday.com, das den Chat von der Aufgabenverwaltung trennt, führt ClickUp Chat Unterhaltungen nahtlos mit der Arbeit zusammen. Benutzer können Nachrichten direkt in Aufgaben umwandeln, sie sofort zuweisen und den Fortschritt verfolgen (alles im selben Chat-Fenster).

Diskussionen bleiben umsetzbar, da Threads mit bestimmten Aufgaben verknüpft werden können, sodass wichtige Entscheidungen nicht in endlosen Kontextwechseln verloren gehen. Mit integrierten Sprach- und Videoanrufen, KI-gestützter Aufgabenerstellung und mobilem Chat eliminiert ClickUp Kontextwechsel und sorgt dafür, dass Teams fokussiert und aufeinander abgestimmt bleiben.

Ermöglichen Sie mit ClickUp Chat sofortige projektbezogene Unterhaltungen

Der Posteingang von ClickUp fasst alle Projektkommunikationen zusammen und sorgt dafür, dass wichtige Nachrichten und Updates leicht zugänglich sind, was die Klarheit und Effizienz in der Teamkommunikation fördert. Im Vergleich dazu verwendet Monday.com Benachrichtigungen, um Updates hervorzuheben, die jedoch leicht unter anderen Benachrichtigungen untergehen können

Speichern Sie alle projektbezogenen Kommunikationen in einer Quelle mit dem Posteingang von ClickUp

ClickUp bietet über 1.000 Integrationen, während monday.com nur 200 bietet. Damit ist ClickUp das ideale Tool, das sich nahtlos in Ihr Ökosystem einfügt.

ClickUp-Integrationen verbinden sich mit beliebten Plattformen wie Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom und Microsoft Teams. Diese Integrationen ermöglichen es Teams, Workflows zu zentralisieren, Kontextwechsel zu minimieren und Datensilos zu beseitigen.

Integrieren Sie alle Tools in Ihrem Projekt-Ökosystem mit ClickUp-Integrationen

Sind Sie sich noch unsicher, ob Sie die richtige Wahl für Ihr Team getroffen haben?

Hier ist, was einer unserer Benutzer, Winser Espinal, über ClickUp zu sagen hat, nachdem er andere Projektmanagement-Software ausprobiert hat:

Ich bin begeistert von ClickUp, es ist ähnlich wie Monday oder Asana, aber besser. Im Ernst, ich bin kein Profi darin, ohne App den Überblick über die Millionen Dinge zu behalten, die ich zu erledigen habe, daher hat mich die spürbare Verbesserung meiner Leistung sehr gefreut.

Ich bin begeistert von ClickUp, es ist ähnlich wie Monday oder Asana, aber besser. Im Ernst, ich bin kein Profi darin, ohne App den Überblick über die Millionen Dinge zu behalten, die ich zu erledigen habe, daher hat mich die spürbare Leistungssteigerung sehr gefreut.

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 7 $ pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp: Die einzige Projektmanagement-Software, die Sie jemals brauchen werden

Die Effektivität eines Teams hängt weitgehend von den verwendeten Projektmanagement-Plattformen ab. Während monday.com eine elegante und benutzerfreundliche Oberfläche bietet, bietet ClickUp Flexibilität und Integration, die monday.com nicht ganz erreichen kann.

Im Gegensatz zu Monday.com, das möglicherweise andere Projektmanagement-Tools benötigt, um Feature-Lücken zu schließen, zentralisiert es alle Projektinteraktionen auf einer einzigen Plattform und beseitigt so die Verwirrung, die oft mit der Verwendung mehrerer Tools einhergeht.

🧠Fun Fact: 40,9 % der Kunden, die ClickUp nutzen, haben seit dem Wechsel 3 oder mehr Tools aus ihrem Tech-Stack entfernt!

Ob Sie Aufgaben verwalten, gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Workflows automatisieren oder mit Ihrem Team kommunizieren – ClickUp bietet alle Features, die Sie benötigen, um komplexe Projekte zu verwalten und die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!