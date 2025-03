Review von monday.com mit Vor- und Nachteilen

Wir alle verlassen uns auf Tools – ob Haftnotizen, Tabellenkalkulationen oder einfache Apps –, um organisiert zu bleiben. Aber diese Tools können einfach nicht mit komplexen Workflows, engen Fristen und der Koordination von Teams Schritt halten. Hier wird Software für das Projektmanagement unverzichtbar und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Projekte in großem Maßstab planen, ausführen und überwachen.

Zu den Top-Anwärtern gehört monday.com, das für seine Flexibilität bei der Handhabung verschiedener Workflows und der Verwaltung von Projekten gefeiert wird. Aber auch die beste Software für das Projektmanagement hat ihre Limits.

Wenn Sie als Führungskraft oder Projektmanager die Nutzung von

## ⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Übersicht über monday.com und seine Alternativen: monday.com ist eine flexible, optisch ansprechende Lösung für das Projektmanagement mit anpassbaren Boards und verschiedenen Ansichtsoptionen. Es bietet starke Funktionen zur Automatisierung über eine Oberfläche ohne Code, wodurch die Effizienz des Workflows verbessert wird. Die Dashboards und Funktionen zur Berichterstellung ermöglichen eine effektive Überwachung des Fortschritts des Teams und der Ressourcennutzung hervor, die für ihr intuitives Design und ihre benutzerfreundliche Oberfläche bekannt ist. Sie ist in Workspaces, Teams, Boards und Unterelemente unterteilt. Während Sie Aufgaben in der Tabelle von Monday als Zeilen visualisieren, können Sie die entsprechenden Spalten benutzerdefiniert anpassen, um Aufgabendaten zu verfolgen, einschließlich Statusaktualisierungen, Zeitleisten und Tags.

Die Plattform bietet eine grundlegende Aufgabenverwaltung mit 15 Ansichtstypen, darunter Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Kalender, Karten und Momentaufnahmen. Diese Ansichten ermöglichen es Teams, den Fortschritt aus verschiedenen Perspektiven mit Echtzeit-Updates zu überwachen. Aufgaben sind zur einfachen Identifizierung mit Farben gekennzeichnet, sodass der Fortschritt auf einen Blick verfolgt werden kann.

Die Spalten in jeder Ansicht sind anpassbar. Sie können Details wie Budgets, Zeitleisten oder andere relevante Informationen hinzufügen. Sie können Boards über einen Link für Gäste mit Lesezugriff für Benutzer freigeben, die nicht monday.com verwenden. So bleiben alle Beteiligten auf dem Laufenden, ohne dass separate Konten erforderlich sind. monday.com enthält auch eine umfangreiche Tutorial-Bibliothek. Sie hilft sowohl Anfängern als auch erfahrenen Benutzern, die Features der Plattform optimal zu nutzen. Die Plattform bietet verschiedene Tools zur Datenvisualisierung, mit denen Benutzer Workspaces an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Werfen wir einen Blick auf die Features von monday.com und sehen wir uns an, wie Sie sie für Ihre Arbeit nutzen können. 🧠Fun Fact: aufgaben und Prozesse automatisieren monday.com bietet eine Lösung ohne Code, mit der Benutzer Aufgaben und Prozesse mühelos automatisieren können, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Benutzer können benutzerdefinierte Workflows für die Automatisierung mithilfe von Wenn-Dann-Befehlen erstellen oder aus verschiedenen vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung auswählen, um ihre Anforderungen zu erfüllen. Mit den Dashboards von monday.com können Sie alle Projekte in einem einzigen Layout anzeigen. Mit über 30 verfügbaren Widgets und Apps können Sie den Fortschritt von Projekten effektiv überwachen, Budgets nachverfolgen und die Workloads von Teams abschätzen. Sie können Gruppen aus verschiedenen Boards auswählen und in einem Dashboard organisieren, um alle Daten an einem einzigen Speicherort zu zentralisieren und Widgets zu verwenden, um auf alle erforderlichen Tools und Informationen auf einen Blick zuzugreifen. ### Effiziente Nachverfolgung und Verwaltung der Zeit Darüber hinaus unterstützt die Plattform das Blockieren von Zeit. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihren Tag in überschaubare Zeitblöcke aufteilen, sich auf eine Aufgabe nach der anderen konzentrieren und den ganzen Tag über einen strukturierten Workflow beibehalten. ### Optimieren Sie die Ressourcennutzung. Organisieren Sie Aufgaben in Gruppen und weisen Sie sie einzelnen Mitgliedern des Teams oder ganzen Teams zu. In der Spalte "Personen" können Sie Aufgaben einzelnen Personen, ganzen Teams oder Unterteams zuweisen. Sie können Aufgaben auch Zeitschätzungen und Prioritäten hinzufügen, um die Arbeitsbelastung besser zu verwalten. Die Workload-Ansicht ermöglicht es Projektmanagern, die Workloads der Mitglieder ihres Teams in Echtzeit zu überwachen. Die blauen Blasen zeigen die Workloads an, und die roten Blasen signalisieren eine mögliche Überlastung. ### Integration mit anderen Apps von Drittanbietern monday.com hat viele Features, aber die Online-Rezensionen zeigen auch, wo es Schwächen gibt: Limitierte HIPAA-Compliance-Optionen für kleinere Anforderungen Zusätzliche Features zur Automatisierung sind oft mit Extrakosten verbunden Formeln könnten für eine bessere Sortierung und Filterung von Daten in verschiedenen Ansichten verbessert werden Chatten, Videos und Wikis sind von Ihren Projekten getrennt Mit einer offenen API können Benutzer benutzerdefinierte Integrationen für maßgeschneiderte Workflows erstellen, um eine nahtlose Zusammenarbeit und eine höhere Effizienz über mehrere Plattformen hinweg zu gewährleisten. ### monday.com-Preise Kostenlos Basic-Plan: 12$/Platz pro Monat Standard-Plan: 14$/Platz pro Monat Pro-Plan: 24$/Platz pro Monat Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise ## Vorteile von monday.com 👀 Wussten Sie schon? monday.com wurde auf das Jonglieren mit Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings zurückzuführen sind.

### Echte Konvergenz zwischen Ihren Aufgaben und Unterhaltungen Die Arbeit von heute ist zersplittert. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verteilt, die uns ausbremsen. ClickUp behebt dieses Problem, indem es Ihre Projekte, Ihr Wissen und Ihre Chats an einem Ort zusammenführt – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. ClickUp bietet über 1.000 Integrationen, während monday.com mehr als nur 200 bietet, was ClickUp zum idealen Tool macht, das sich nahtlos in Ihr Ökosystem einfügt. Ob Sie Aufgaben verwalten, gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Workflows automatisieren oder mit Ihrem Team kommunizieren – ClickUp bietet alle Features, die Sie für die Verwaltung komplexer Projekte und die Aufrechterhaltung der Produktivität Ihres Teams benötigen.

