die 11 besten ADHS-Planer, um konzentriert und organisiert zu bleiben

Haftungsausschluss: Dieser Artikel soll Informationen zu Tools und Strategien zur Überwindung von Prokrastination liefern. Er ist nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von ADHS oder anderen Gesundheitsproblemen gedacht.

Haben Sie jemals das Gefühl, dass herkömmliche Planer einfach nicht verstehen, wie Ihr Gehirn funktioniert? 🌀

Wenn Sie ADHS haben, bedeutet Organisation nicht nur, Dinge aufzuschreiben, sondern ein System zu finden, das zu Ihrer Art passt, Zeit, Aufgaben und Prioritäten zu verarbeiten.

Deshalb haben wir 11 der besten ADHS-Planer verglichen, damit Sie Ihren Tag besser organisieren, Prioritäten setzen und Ihr Leben insgesamt weniger stressig gestalten können. Diese Planer wurden speziell für Menschen mit ADHS entwickelt und bieten Layouts, die die Nachverfolgung von Aufgaben, das Setzen von Zielen und das Reflektieren unterstützen, ohne zusätzlichen Stress zu verursachen.

Am Ende wissen Sie genau, welcher Ihnen dabei helfen kann, sich kontrollierter, produktiver und weniger zerstreut zu fühlen. Lassen Sie uns loslegen. ✅

Worauf sollten Sie bei Planern für ADHS achten?

Achten Sie bei der Auswahl eines ADHS-Planers auf Features, die die Planung vereinfachen und die Konzentration verbessern. Der beste Planer hilft Ihnen dabei:

Organisieren Sie Ihren Zeitplan: Entscheiden Sie sich für strukturierte Layouts, die Ihren Tag in übersichtliche, überschaubare Abschnitte unterteilen

Passen Sie Ihren Ansatz an: Wählen Sie Planer mit flexiblen Gestaltungsoptionen, um das System an Ihren individuellen Ansatz anzupassen

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben: Suchen Sie nach visuellen Hilfsmitteln wie Farbcodierungen, Symbolen oder Diagrammen, um Prioritäten hervorzuheben

Setzen Sie sich umsetzbare Ziele: Wählen Sie Tools, die große Ziele in kleinere, erreichbare Schritte unterteilen

Verwalten Sie Ihre Zeit: Verwenden Sie integrierte Zeitblock-Abschnitte oder Timer (wie Pomodoro), um konzentriert und strukturiert zu arbeiten

Halten Sie Ihre Ideen fest: Sorgen Sie für ausreichend Space, um Gedanken und Aufgaben festzuhalten, bevor sie schnell wieder vergessen sind

Reflektieren Sie Ihre Fortschritte: Suchen Sie nach Features wie Überprüfungs- oder Reflexionsabschnitten, um Ihre Erfolge nachzuverfolgen und Ihre Pläne anzupassen

Fördern Sie Ihre Kreativität: Wählen Sie einen Tagesplaner mit einem ansprechenden, motivierenden Design, der Ihnen die tägliche Planung erleichtert

Vergleichstabelle: Die besten ADHS-Planer

Hier ist eine kurze Übersicht über die 11 besten ADHS-Planer:

Planer-Tool Am besten geeignet für Besondere Features Preise* ClickUp Am besten für digitale ADHS-Planung und Aufgabenverwaltung Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen KI-gestützte Aufgabenverwaltung, Vorlagen für Produktivität, Erinnerungen, Dokumente für Tagebücher, Whiteboards und Visualisierungen von Aufgaben Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Todoist Am besten geeignet für strukturiertes Aufgabenmanagement mit ADHS-freundlicher Priorisierung Teamgröße: Einzelpersonen, Teams jeder Größe Schnell hinzufügen, Filter, Optionen für mehrere Ansichten, wiederkehrende Erinnerungen Kostenlos; Pro: Ab 2,50 $/Monat Planer-Block Am besten geeignet für mehrschichtige Planung, um langfristige Ziele mit täglichen Aufgaben zu verbinden Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen Funnel Down Planning System, mehrschichtiger Ansatz für die Planung Benutzerdefinierte Preise Evernote Am besten geeignet, um Gedanken, Notizen und Ideen bei ADHS an einem Ort zu organisieren Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen Web Clipper, Widgets, Kalender-Integration, geräteübergreifende Synchronisierung Kostenlos; Persönlich: Ab 14,99 $/Monat Brain Focus Am besten geeignet für ablenkungsfreies Blocken von Zeit mit ADHS-freundlichen Timern Teamgröße: Einzelpersonen, Teams, die Zeitmanagement benötigen Zeitblöcke im Pomodoro-Stil, WLAN-Blocker, CSV-Export, Unterstützung mehrerer Sprachen Free SimpleMind Am besten geeignet für visuelles Mindmapping zur Organisation von ADHS-Gedanken Teamgröße: Einzelpersonen, Teams, die eine visuelle Organisation benötigen Autofokus, Drag-and-Drop, Stilvorlagen Benutzerdefinierte Preise Habitica Am besten geeignet für den Aufbau ADHS-freundlicher Gewohnheiten durch Gamification Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Teams, Communities Nachverfolgung von Gewohnheiten, Belohnungen, Party-Quests Kostenlos; Benutzerdefinierte Preise Passion Planner Am besten geeignet für zielorientierte Planung mit angeleiteter Reflexion Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen Passion Roadmap, monatliche Reflexionen, strukturierte Lebensplanung Benutzerdefinierte Preise Panda Planner Am besten geeignet für die Balance zwischen Produktivität und Wohlbefinden mit strukturierten Erinnerungen Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen Tägliche Zielsetzung, Wellness-Balance, wöchentliches/tägliches Layout Benutzerdefinierte Preise Happy Planner Am besten geeignet für kreative und flexible ADHS-Planung mit visueller AnpassungTeamgröße: Einzelpersonen, Kreative Aufkleber, saisonale Boxen, Layout-Optionen Benutzerdefinierte Preise Bullet Journal Am besten geeignet für anpassbare ADHS-Planung mit einem analogen System Teamgröße: Einzelpersonen, kreative Planer Schnelle Protokollierung, Reflexion, flexibles Layout Benutzerdefinierte Preise

Die 11 besten ADHS-Planer

Der richtige ADHS-Planer bietet ein System, das mit Ihrem Gehirn arbeitet und nicht gegen es. Eine Sache, die neurodiverse Menschen laut von Arbeitgebern wissen möchten, ist, dass die richtigen Tools den Unterschied zwischen Überforderung und Produktivität ausmachen können.

Die besten Optionen helfen Ihnen dabei, Aufgaben zu gliedern, Ihre Zeit effektiv zu verwalten und den Überblick zu behalten. Diese Liste umfasst Lösungen, die Ihre Konzentration, Organisation und Produktivität unterstützen, von digitalen Tools bis hin zu Papierplanern.

1. ClickUp (Am besten für digitale ADHS-Planung und Aufgabenverwaltung geeignet)

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist bekannt für ihre robusten Projektmanagement-Funktionen. Diese Stärke macht sie zum perfekten ADHS-Planer, der flexible Tools bietet, um Ihren Tag zu strukturieren, Aufgaben visuell zu verwalten und hilfreiche Erinnerungen einzurichten.

Mit ClickUp Brain den Kopf frei machen

Reduzieren Sie mentale Trägheit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Brain vereinfachen

Schließlich verbindet ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, alles miteinander, indem er als digitaler Space dient, in dem Ideen, Notizen und zusätzliche Erinnerungen festgehalten werden können.

Wenn Sie ständig das Gefühl haben, sich bei der Arbeit nicht konzentrieren zu können, hilft Ihnen dieser KI-gestützte Assistent, indem er alle Ihre Arbeits-Apps und Datenquellen miteinander verbindet und so das Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen minimiert. Für Menschen mit ADHS bedeutet dies weniger Zeit für die Suche nach Informationen und mehr Zeit für die eigentliche Aufgabe.

🧩 Ein Beispiel: Sie können ClickUp Brain bitten, Ihren Zeitplan für die kommende Woche auf der Grundlage von Terminen und Prioritäten zu erstellen. Es erstellt einen Plan, indem es Aufgaben automatisch nach Dringlichkeit sortiert, Zeitblöcke für konzentrierte Arbeit vorschlägt und Pausen einplant, damit Sie energiegeladen und produktiv bleiben.

Erstellen Sie ein Dankbarkeitstagebuch mit ClickUp Dokumente

Dankbarkeitstagebuch mit ClickUp-Dokumenten

Bewältigen Sie ADHS-Überforderung mit einem Dankbarkeitstagebuch in ClickUp Docs. Notieren Sie sich tägliche Erfolge, halten Sie positive Gedanken fest und verwenden Sie visuelle Elemente wie Checklisten oder farbcodierte Markierungen, um die Erfahrung ansprechend und lohnenswert zu gestalten. Da ClickUp Docs die Bearbeitung in Echtzeit, Einbettungen und die Verknüpfung von Aufgaben unterstützt, wird Ihr Tagebuch mehr als nur Notizen – es wird zu einem umsetzbaren Teil Ihres Planungssystems.

Behalten Sie mit ClickUp Aufgaben den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit ClickUp Aufgaben für Ihren Alltag

ClickUp Aufgaben sind die Grundlage Ihrer Projekte und Ihres täglichen Aufgabenmanagements und bieten Struktur für Planung, Organisation und Zusammenarbeit.

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan mit dem ClickUp-Kalender

Verwalten Sie Ihre Zeit besser mit dem ClickUp-Kalender

Zeitblindheit kann bei ADHS eine Herausforderung sein. Mit dem Kalender von ClickUp können Sie Ihren Tag, Ihre Woche oder Ihren Monat mit übersichtlichen Zeitleisten aufteilen. Sie können:

Versehen Sie Aufgaben mit Codes nach Priorität oder Energiepegel

Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop, wenn sich Ihr Zeitplan ändert

Synchronisierung mit Google Kalender, um private und berufliche Ereignisse zu vereinheitlichen

Um Ihnen zusätzlich bei der Zeitverwaltung zu helfen, bietet die Kalender-Ansicht von ClickUp einen zentralen Überblick über Ihren Zeitplan, indem sie Termine, Ereignisse und Aufgaben in einer intuitiven Zeitleiste zusammenfasst. Diese Ansicht vereinfacht die Planung, da Sie Ihren Tag, Ihre Woche oder Ihren Monat auf einen Blick sehen können – ideal für die Verwaltung mehrerer Projekte.

Erinnern Sie sich mit Erinnerungen und Checklisten daran, was Sie tun müssen

Darauf aufbauend arbeiten ClickUp Erinnerungen und ClickUp Aufgaben-Checklisten zusammen, um die Einhaltung von Terminen und die Nachverfolgung von Fortschritten zu vereinfachen.

Verwandeln Sie Kommentare zu Aufgaben in ClickUp-Erinnerungen, damit Sie keine Nachfassaktionen mehr verpassen

Erinnerungen benachrichtigen Sie über anstehende Termine und Meetings, sodass Sie Anhänge hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen, wiederkehrende Termine erstellen oder diese Teammitgliedern zuweisen können. Checklisten helfen Ihnen dabei, große Aufgaben in überschaubare Schritte zu unterteilen, mit Optionen zum Erstellen von Unterelementen für eine bessere Organisation.

Planen Sie Ihre Woche visuell mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie visuell besser denken können, sind Whiteboards Ihr bester Freund. Verwenden Sie sie für:

Planen Sie eine neue Routine oder ein neues Projekt

Organisieren Sie Aufgaben visuell mit Haftnotizen, Symbolen und Zeichnungen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Coach, Ihrem Team oder Ihrem Accountability-Buddy zusammen

Schnell loslegen mit ADHS-freundlichen Vorlagen für Tagesplaner

ClickUp bietet vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie schnell loslegen können. Von Layouts für die tägliche Zeitplanung über Habit Tracker bis hin zu Dankbarkeitstagebüchern – jedes Element ist vollständig anpassbar, sodass Sie eine Routine entwickeln können, die für Sie funktioniert und nicht gegen Sie.

Suchen Sie nach einer einfachen, ADHS-freundlichen Aufgabenliste für den Einstieg? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage "Getting Things Done – Simple List" aus. Sie eignet sich perfekt, um Aufgaben in klare nächste Schritte zu unterteilen, organisiert zu bleiben und Überforderung zu vermeiden.

Die besten Features von ClickUp

Aufgaben in Blöcke einteilen: Weisen Sie Aufgaben oder Projekten bestimmte Zeitfenster zu, um konzentriert zu bleiben, Multitasking zu minimieren und die Produktivität zu steigern

Ziele verfolgen: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Goals , um Ziele zu definieren, diese in Aufgaben aufzuteilen und den Fortschritt zu überwachen, um motiviert zu bleiben und Ihre langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren

Organisieren Sie Aufgaben visuell: Verwenden Sie farbcodierte Kategorien, um verwandte Aufgaben zu gruppieren und Ablenkungen zu reduzieren

Visualisieren Sie Fortschritte: Verwenden Sie Verwenden Sie die ClickUp Board-Ansicht und Gantt-Diagramme , um den Status von Aufgaben zu verfolgen, Engpässe zu identifizieren und die Dynamik in allen Projekten aufrechtzuerhalten

Erstellen Sie ein Dankbarkeitstagebuch: Bewältigen Sie ADHS-Überforderung mit einem Dankbarkeitstagebuch in Bewältigen Sie ADHS-Überforderung mit einem Dankbarkeitstagebuch in ClickUp Dokumente . Notieren Sie sich tägliche Erfolge und verwenden Sie visuelle Elemente, um das Zurückblicken lohnenswert zu machen

Einschränkungen von ClickUp

Die leistungsstarken Funktionen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp können für Anfänger jedoch eine steile Lernkurve bedeuten

Die mobile App von ClickUp ist nicht so intuitiv und reich an Features wie die Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Todoist (Am besten geeignet für strukturiertes Aufgabenmanagement mit ADHS-freundlicher Priorisierung)

via Todoist

Todoist vereinfacht die Aufgabenverwaltung und bietet Ihnen den Space, um alles zu erfassen, zu organisieren und nachzuverfolgen, egal ob es sich um Arbeitsprojekte, persönliche Ziele oder tägliche Besorgungen handelt. Dieses Tool wurde für müheloses Planen entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben so natürlich wie Ihre Gedanken hinzuzufügen, Prioritäten zu setzen und auf mehreren Geräten den Überblick zu behalten.

Von der Planung wiederkehrender Fälligkeitsdaten über das Einrichten von Erinnerungen bis hin zur Visualisierung Ihrer Workload – mit Todoist behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen. Die intuitive Benutzeroberfläche, die natürliche Sprachverarbeitung und die plattformübergreifende Synchronisierung ermöglichen eine nahtlose Planung, egal wo Sie sich gerade befinden.

Die besten Features von Todoist

Verwenden Sie die Schnellzugriffsfunktion, um Aufgaben ganz natürlich zu notieren, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen, und so Ihre mentale Belastung zu reduzieren

Fügen Sie zeitkritische Benachrichtigungen hinzu, während Sie eine Aufgabe für anstehende Termine, wichtige Erinnerungen oder Aktivitäten mit hoher Priorität erstellen

Wechseln Sie zwischen mehreren Ansichten, um Projekte so zu planen, wie es für Sie am besten funktioniert

Greifen Sie über Desktop, Mobilgeräte, Browser-Erweiterungen, E-Mail-Add-Ons und Wearables auf Aufgaben zu

Einschränkungen von Todoist

Häufige Benachrichtigungen können überwältigend und wie Spam wirken

Monatliche Zahlungen für ein To-Do-Listen-System erscheinen unnötig, wenn kostenlose Alternativen ähnliche Features bieten

Preise für Todoist

Anfänger: Kostenlos

Pro: 2,50 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Der agile Ansatz ist für jeden geeignet: Teilen Sie Ihre Aufgaben in kleine Teilaufgaben auf und führen Sie Checklisten, um den Überblick zu behalten.

3. Planner Pads (Am besten geeignet für mehrschichtige Planung, um langfristige Ziele mit täglichen Aufgaben zu verbinden)

via Planner Pads

Planner Pad ist ein papierbasiertes Organisationssystem, das Menschen dabei hilft, ihr Privat- und Berufsleben zu verwalten. Egal, ob Sie ein spiralgebundenes oder ein loseblattiges Format bevorzugen, Planner Pad passt sich mit datierten und undatierten Optionen an Ihren Workflow an.

Das einzigartige Funnel Down Planning System hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben effizient zu kategorisieren, zu priorisieren und zu planen. Mit einem dreistufigen Layout bietet Ihnen Planner Pad einen Überblick über Ihre Woche aus der Vogelperspektive. Beginnen Sie damit, alle Ihre Aufgaben in groben Kategorien aufzulisten, filtern Sie diese nach täglichen Prioritäten und planen Sie Zeit für deren Erledigung ein.

Die besten Features von Planner Pads

Verwenden Sie das Projektlager, um alle persönlichen und arbeitsbezogenen Aufgaben in groben Kategorien oben auf jeder Seite aufzulisten

Verschieben Sie wichtige Aufgaben in den mittleren Bereich, um einen fokussierten Aktionsplan für die Woche zu erstellen

Nutzen Sie den unteren Bereich als Terminkalender, um Zeit für Meetings, Termine und persönliche Verpflichtungen zu blocken

Nutzen Sie den speziellen Bereich, um Ziele festzuhalten, Fortschritte nachzuverfolgen und Ideen zu organisieren

Einschränkungen für Planer-Blöcke

Die feste Funnel-Down-Methode ist möglicherweise nicht für alle Planungsstile geeignet. Es fehlen Anpassungsoptionen wie flexible ADHS-Vorlagen , motivierende Elemente und Personalisierungsfunktionen

Es handelt sich um ein papierbasiertes System ohne automatische Erinnerungen oder Benachrichtigungen

Preise für Planerblöcke

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Planer-Blöcken

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Menschen mit ADHS können am Arbeitsplatz erfolgreich sein, wenn sie die notwendige Schulung erhalten. 61 % der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Schulungen zum Projektmanagement an.

4. Evernote (Am besten geeignet, um Gedanken, Notizen und Ideen bei ADHS an einem Ort zu organisieren)

via Evernote

Evernote wurde entwickelt, um Aufgaben zu organisieren, Projekte zu verwalten und wichtige Informationen an einem Ort zu speichern. Dank der nahtlosen Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten können Sie Ideen unterwegs festhalten, Ihren Workflow strukturieren und Termine einhalten, ohne etwas zu vergessen.

Evernote organisiert und macht alles – Meeting-Notizen, persönliche To-dos und Referenzmaterialien – mit KI-gestützter Suche, geräteübergreifender Synchronisierung und flexiblen Tools zugänglich.

Ein herausragendes Feature ist Web Clipper, mit dem Sie Artikel, Bilder und Recherchen aus dem Internet direkt in Ihrem Evernote Workspace speichern können.

Die besten Features von Evernote

Speichern Sie Notizen, Bilder, PDFs und sogar handschriftliche Dokumente in einem durchsuchbaren Space

Gestalten Sie Ihr Dashboard auf der Startseite mit Widgets für schnellen Zugriff auf wichtige Notizen und Aufgaben

Verknüpfen Sie Notizen mit Ereignissen im Monatskalender und fügen Sie mit minimalem Aufwand Fälligkeitsdaten hinzu

Organisieren Sie Ihre Aufgaben, indem Sie To-Do-Listen für ADHS und Zeitpläne direkt in Ihre Notizen integrieren

Evernote-Einschränkungen

Ständige Aufforderungen drängen Benutzer zur kostenpflichtigen Version, was die kostenlose Nutzung frustrierend macht

Einschränkungen bei der Erstellung von Notizen und der Synchronisierung zwischen Geräten erschweren eine effektive Nutzung ohne Upgrade

Preise für Evernote

Free

Persönlich: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 17,99 $/Monat pro Benutzer

Teams: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.200 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? 77 % der leistungsstarken Teams verwenden eine Art Projektmanagement-Software.

5. Brain Focus Productivity Timer (Am besten geeignet für ablenkungsfreies Blocken von Zeit mit ADHS-freundlichen Timern)

Brain Focus Productivity Timer ist eine Zeitmanagement-Anwendung, die Ihre Arbeit in konzentrierte Intervalle mit anschließenden wohlverdienten Pausen umwandelt. Basierend auf Techniken wie Pomodoro und 52/17 können Sie mit diesem ADHS-Produktivitäts-Tool Arbeitssitzungen an Ihr Tempo anpassen.

Beginnen Sie eine Arbeitssitzung, gönnen Sie sich eine Pause als Belohnung und starten Sie dann wieder, um den Schwung beizubehalten. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche können Sie Ihre Zeit nach Aufgaben verfolgen, Ablenkungen minimieren und Aufgaben in sinnvolle Kategorien gruppieren.

Darüber hinaus werden Sie durch Benachrichtigungen über das Ende von Sitzungen informiert, und die Verfügbarkeit mehrerer Themen und der Support für über 30 Sprachen sorgen für eine persönliche Note.

Die besten Features des Brain Focus Productivity Timers

Personalisieren Sie Ihr Erlebnis mit mehreren Designs und Support für über 30 Sprachen

Greifen Sie auf Widgets, zusätzliche Aufgabenkategorien, CSV-Export und Backup-Optionen zu, um Ihre Produktivität besser zu steuern

Aktivieren Sie Einstellungen, die WLAN und Ton während der Arbeitssitzungen ausschalten, damit Sie sich ungestört konzentrieren können

Einschränkungen des Brain Focus Productivity Timers

Sitzungen können unerwartet beendet werden, ohne dass sie bearbeitet oder gelöscht werden können

Das Ticken ist auch bei Deaktivierung weiterhin zu hören, was ablenkend sein kann

Preise für Brain Focus Productivity Timer

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Brain Focus Productivity Timer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die Kanban-Methode, ein visuelles Projektmanagement-Tool, wurde in den 1940er Jahren von Toyota entwickelt, um die Effizienz in der Fertigung zu verbessern. Heute wird sie häufig in der Softwareentwicklung und im agilen Projektmanagement eingesetzt.

6. SimpleMind (Am besten geeignet für visuelles Mindmapping zur Organisation von ADHS-Gedanken)

via SimpleMind

Von der Gliederung eines Projekts über das Studium komplexer Themen bis hin zur Aufteilung großer Ideen in überschaubare Teile – SimpleMind bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Gedanken auf eine für Sie sinnvolle Weise auf einer Karte darzustellen.

Mit einem freien Layout können Sie Themen beliebig positionieren oder automatische Layouts für eine strukturierte Organisation verwenden. Passen Sie Mindmaps mit Farben, Bildern, Links und Notizen an, um sie ansprechender und informativer zu gestalten.

Ein einzigartiges Feature ist die plattformübergreifende Synchronisierung, mit der Sie Ihre Mindmaps nahtlos auf Windows, Mac, iOS und Android aufrufen und bearbeiten können.

Die besten Features von SimpleMind

Aktivieren Sie den Autofokus-Modus, um Schlüsselthemen hervorzuheben und Unordnung auf dem Bildschirm zu reduzieren

Mit der Drag-and-Drop-Funktion und der Sortierung nach Unterthemen können Sie Ideen ganz einfach neu anordnen und priorisieren

Wählen Sie aus über 15 Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigene, um Mindmaps nach Ihren Wünschen zu personalisieren

Einschränkungen von SimpleMind

Die Benutzeroberfläche wirkt wie aus den 2000er Jahren, was die Erstellung moderner Mindmaps erschwert

Standard-Diagramm-Features wie Fischgräten und kreisförmige Mindmaps fehlen

Preise von SimpleMind

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von SimpleMind

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Kalender-Management-Tools, um organisiert zu bleiben

7. Habitica (Am besten geeignet, um durch Gamification ADHS-freundliche Gewohnheiten zu entwickeln)

via Habitica

Habitica verwandelt alltägliche Aufgaben in ein fesselndes Spiel, bei dem Fortschritte belohnt werden und Produktivität sich wie ein Abenteuer anfühlt. Diese App zum Aufbau von Gewohnheiten ist natürlich strukturiert und unterstützt das "Habit Stacking", wodurch Sie kleine, konsistente Routinen entwickeln können, die sich mit der Zeit summieren.

Es motiviert Sie, indem es Ihre Aufgaben in Herausforderungen mit Belohnungen, Levels und Kämpfen gegen Monster im Spiel verwandelt. Darüber hinaus können Sie sich mit Party Quests mit Freunden zusammenschließen und Monster bekämpfen, indem Sie Aufgaben im echten Leben abschließen.

Wenn Sie wichtige Aufgaben in diesem Habit Tracker überspringen, leidet die gesamte Gruppe darunter, was die Verantwortlichkeit und Teamarbeit zusätzlich stärkt.

Die besten Features von Habitica

Nehmen Sie an Community-Herausforderungen und Quests teil, die Aufgaben in spannende Missionen verwandeln

Verdienen Sie echte Belohnungen in der App – Erfahrungspunkte, Gold und Mana –, mit denen Sie benutzerdefinierte Elemente und Upgrades freischalten können

Bilden Sie Teams, indem Sie Gruppen zur gegenseitigen Motivation gründen, und kämpfen Sie gemeinsam mit Freunden gegen Monster, um sich zusätzlich anzuspornen

Zeigen Sie Ihre Erfolge mit dynamischen Widgets, die Ihre täglichen Aufgaben, To-Dos und Leistungsstatistiken auf einen Blick anzeigen

Einschränkungen von Habitica

Seltene Updates und entfernte Features lassen die App für langjährige Benutzer altbacken wirken

Die App funktioniert nicht offline, was für Benutzer mit unzuverlässigen Netzwerkverbindungen unpraktisch sein kann

Preise für Habitica

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Habitica

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der Planungsirrtum, eine kognitive Verzerrung, führt dazu, dass Menschen die Zeit unterschätzen, die sie für die Erledigung einer Aufgabe benötigen. Deshalb sind Tools zur Zeiterfassung so beliebt.

8. Passion Planner (Am besten geeignet für zielorientierte Planung mit angeleiteter Reflexion)

via Passion Planner

Passion Planner ist ein umfassendes Tool zur Lebensplanung, das traditionelle Tagebuchelemente mit strukturierten Features zur Zielsetzung kombiniert. Es bietet eine einzigartige "Passion Roadmap", mit der Sie Ihre kurz- und langfristigen Ziele visualisieren und planen können.

Der Planer enthält monatliche und wöchentliche Layouts, Abschnitte für Reflexionen und Space für kreativen Ausdruck. Er führt Benutzer durch die Definition ihrer Ziele, unterteilt diese in überschaubare Schritte und hilft ihnen dabei, täglich Maßnahmen zu deren Erreichung zu ergreifen.

Passion Planner hilft Ihnen dabei, mit ADHS eine Routine zu entwickeln, indem es Ihnen Hinweise und Reflexionen liefert und über ein integriertes Support-System namens #PashFam-Community verfügt.

Die besten Features von Passion Planner

Integrieren Sie monatliche Herausforderungen, Reflexionsfragen und ganzheitliche Übungen, um Zielstrebigkeit und persönliches Wachstum zu fördern

Reflektieren und passen Sie sich an mit Seiten für monatliche Reflexionen, die zur Selbstbewertung anregen, um Fortschritte zu verfolgen und Ziele zu verfeinern

Verfolgen Sie Ihre Ziele mit einer Passion Roadmap, um Ihre Gesamtvision zu definieren und in umsetzbare Schritte zu unterteilen

Einschränkungen des Passion Planners

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten mit strukturierten Layouts sind möglicherweise nicht für jeden Planungsstil geeignet

Eingeschränkte Zeitleiste mit voreingestellten Zeiten von 6:00 bis 22:30 Uhr, die möglicherweise nicht für alle Zeitpläne geeignet ist

Preise für Passion Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Passion Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Die Haftnotiz, die oft zur Nachverfolgung von Aufgaben verwendet wird, wurde zufällig erfunden, als ein Wissenschaftler von 3M versuchte, einen superstarken Klebstoff zu entwickeln. Stattdessen schuf er einen schwachen, wiederverwendbaren Klebstoff – perfekt für Notizen!

9. Panda Planner (Am besten geeignet für die Balance zwischen Produktivität und Wohlbefinden mit strukturierten Aufforderungen)

via Panda Planner

Der Panda Planner kombiniert wöchentliche und tägliche Layouts und unterteilt Aufgaben in überschaubare Schritte, wodurch die Produktivität gesteigert und Stress reduziert wird. Darüber hinaus bieten integrierte Vorlagen für Zeitpläne eine Struktur, ohne dass Layouts von Grund auf neu erstellt werden müssen.

Mit Features wie täglichen Dankbarkeits- und Produktivitätsbewertungen sorgt er dafür, dass Sie auf dem Boden bleiben und gleichzeitig vorankommen. Darüber hinaus können Sie dank des dreimonatigen Updates jederzeit einsteigen, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen.

Die besten Features von Panda Planner

Nutzen Sie die Tagesabschnitte, um Ihren Tag mit priorisierten To-dos, Zielen und Notizen zu strukturieren

Bringen Sie detaillierte Planung und umfassende Zielsetzung mit flexiblen wöchentlichen und täglichen Layouts in Einklang

Visualisieren Sie Ihre wöchentlichen Aufgaben mit dem Layout, damit alles organisiert bleibt

Einschränkungen von Panda Planner

Panda Planner ist für tabellarische Daten optimiert und daher weniger geeignet für unstrukturierte Formate wie Bilder oder Audiodateien

Der Panda Planner Classic deckt nur einen Zeitraum von 3 Monaten ab, was für die langfristige Planung oder die Festlegung von Jahreszielen möglicherweise nicht geeignet ist

Preise für Panda Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Panda Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. The Happy Planner (Am besten für kreative und flexible ADHS-Planung mit visueller Anpassung)

via The Happy Planner

Der Happy Planner bietet einen einzigartigen, lebendigen Ansatz für die Organisation, der Funktionalität mit persönlichem Ausdruck verbindet. Mit seinem breiten Array an Layouts und Themen – vom klassischen Dashboard-Layout für die 12-Monats-Planung bis hin zu vertikalen und horizontalen Designs – verwandelt dieses Planersystem die tägliche Terminplanung in eine Kunstform.

Dank des undatierten Formats dieses Planers können Sie jederzeit beginnen, ohne Seiten zu verschwenden, während eine Vielzahl anpassbarer Accessoires wie Trennblätter, Notizbücher und Tagebücher Ihnen ermöglichen, Ihre Planung ganz an Ihren Stil anzupassen.

Die besten Features des Happy Planner

Verschönern Sie Ihre Seiten mit lustigen, saisonalen Sticker-Packs und Accessoires für mehr Kreativität

Verwenden Sie das klassische Dashboard-Layout, um Ihr Jahr auf einen Blick zu sehen und Termine, Fristen und persönliche Meilensteine einfach unter einen Hut zu bringen

Entdecken Sie einzigartige Angebote wie die "Oh How Lovely Box" für saisonale Feste, die Planer mit exklusiven Elementen für zusätzliche Inspiration kombiniert

Einschränkungen des Happy Planner

Obwohl der erste Planer preiswert ist, können die Kosten für Aufkleber, Washi Tape und andere dekorative Elemente schnell steigen

Der Planer kann ziemlich dick und schwer werden, insbesondere wenn er mit zusätzlichen Seiten und Zubehör benutzerdefiniert ist, wodurch er für den täglichen Gebrauch weniger tragbar ist

Preise für den Happy Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu The Happy Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Möchten Sie einen realistischen digitalen Planer? Einige Online-Planer nutzen mittlerweile KI für alltägliche Aufgaben, zum Beispiel um Terminkonflikte vorherzusagen, Prioritäten für Aufgaben vorzuschlagen und Sie sogar an Termine zu erinnern.

11. Bullet Journal (Am besten geeignet für individuell anpassbare ADHS-Planung mit einem analogen System)

via Bullet Journal

Bullet Journal (auch bekannt als BuJo) ist ein anpassbares Organisationssystem, das von Ryder Carroll entwickelt wurde, um Aufgaben, Ereignisse und Gedanken zu verwalten. Es handelt sich um ein flexibles, analoges Planungssystem, mit dem Sie jedes Detail Ihres Lebens mit nur einem Stift und einem Notizbuch festhalten können.

BuJo kombiniert traditionelle Planungsmethoden mit Achtsamkeitsübungen und ist daher besonders für Menschen mit ADHS geeignet. Als App für die tägliche Planung nutzt sie eine schnelle Protokollierung mit Stichpunkten und Symbolen, um Informationen zu kategorisieren, sodass Benutzer die Vergangenheit nachverfolgen, die Gegenwart organisieren und für die Zukunft planen können.

Die besten Features des Bullet Journals

Führen Sie am Ende des Tages Rückblicke durch, um Erfolge und gewonnene Erkenntnisse festzuhalten und so kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben

Bereichern Sie Ihr Layout mit Skizzen, Symbolen und persönlichen Notizen, um Ihren kreativen Flow zu unterstützen

Führen Sie Listen, Kalender und Reflexionen in einem einheitlichen System zusammen, das sich mit Ihnen weiterentwickelt

Einschränkungen des Bullet Journals

Das Einrichten und Führen eines Bullet Journals erfordert regelmäßigen, oft täglichen Aufwand. Dies kann für Menschen mit einem vollen Terminkalender eine Herausforderung sein

Sobald Layouts erstellt sind, ist es schwierig, Änderungen vorzunehmen oder Aufgaben zu verschieben, im Gegensatz zu digitalen Alternativen

Preise für Bullet Journal

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Bullet Journals

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Besonders erwähnenswert Notion : Am besten für anpassbare digitale Planung mit einem visuellen Workspace Tiimo : Am besten für visuelles Zeitmanagement mit sanften Erinnerungen Akiflow : Am besten für die Zusammenfassung von Aufgaben in einer fokussierten Tagesagenda

Ihr ADHS-freundlicher Planungsassistent: ClickUp

Jeder ADHS-Planer bietet eine einzigartige Mischung aus Struktur, Flexibilität und kreativer Organisation. Einige Tools konzentrieren sich auf die visuelle Planung, während andere den Schwerpunkt auf Zeitmanagement oder die Stärkung von Gewohnheiten legen.

Der Schlüssel liegt darin, einen zu finden, der zu Ihrem Workflow passt und Ihnen hilft, ganz natürlich organisiert zu bleiben.

ClickUp zeichnet sich als All-in-One-ADHS-Planer aus, der Struktur ohne starre Vorgaben bietet. Mit ClickUp können Sie Projekte in überschaubare Schritte unterteilen, Ihren Zeitplan visualisieren und einen KI-gestützten Assistenten nutzen, um den Überblick zu behalten und Ideen zu generieren.

Wenn Sie bereit sind, mehr Fokus und Flow in Ihren Tag zu bringen, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✨