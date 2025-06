So erstellen Sie eine technische Roadmap für eine produktive Umsetzung

James, Senior Software Engineer bei einem schnell wachsenden Tech-Startup, hatte eine Mission: die neue App vor Quartalsende auf den Markt zu bringen. 🚀

Doch trotz eines kompetenten Teams liefen die Dinge nicht wie geplant. Die Entwickler arbeiteten isoliert, die Designer hatten wechselnde Prioritäten und die Qualitätssicherung wusste nicht, wann sie eingreifen sollte. Als die Deadline näher rückte, wurde James klar, dass etwas Entscheidendes fehlte: eine Engineering-Roadmap.

Also erstellte er schnell einen Plan, in dem er Meilensteine, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und klare Verantwortlichkeiten festlegte. Innerhalb weniger Wochen hielt das Team die Termine ein, arbeitete reibungslos zusammen und lieferte qualitativ hochwertige Arbeit.

Dieses Szenario ist nur allzu bekannt. Ohne eine klare Produkt-Roadmap geraten viele Teams bei der Verwaltung komplexer Engineering-Projekte schnell ins Chaos.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen genau, wie Sie eine Roadmap erstellen, die Ihr Team aufeinander abstimmt, die Produktivität steigert und Ergebnisse vorantreibt.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Eine Engineering-Roadmap ist ein strategischer Plan, der Ziele, Aufgaben und Zeitleisten für die effiziente Entwicklung eines Produkts festlegt

Zu den Komponenten gehören Ziele, Initiativen, Zeitleisten, Aufgaben, Prioritäten, Stakeholder, Abhängigkeiten, Metriken für den Erfolg und Risiken

Um technische Roadmaps zu erstellen, SMART-Ziele festzulegen, Aufgaben zu priorisieren, Sprints zu planen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, Fortschritte zu visualisieren und flexibel zu bleiben, benötigen Sie

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, hilft ClickUp dabei, Ziele zu verfolgen, Aufgaben zuzuweisen, Fortschritte zu visualisieren und Aktualisierungen zu automatisieren, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten

Was ist eine technische Roadmap?

Eine Engineering-Roadmap ist ein strategischer Plan, der die wichtigsten Meilensteine, Aufgaben und Zeitleisten für die Entwicklung eines Produkts umreißt. Sie dient als Leitfaden, um Teams aufeinander abzustimmen, den Aufwand zu priorisieren und die Fortschritte bei der Erreichung der Projektziele zu verfolgen

Eine Engineering-Roadmap fungiert als Spielplan für Ihr Team und zeigt Folgendes:

Was Sie entwickeln (neue Features, Fehlerbehebungen, Upgrades)

Warum das wichtig ist (Benutzer zufriedenstellen, Fehler beheben, skalieren)

Wenn es passiert (1. Quartal, nächster Sprint, morgen)

So können Sie Ihre Roadmaps effizienter gestalten 👇🏻

Die Bedeutung einer Engineering-Roadmap für Produktteams

Wie eine Produkt-Roadmap ist auch eine Engineering-Roadmap das Rückgrat eines gut strukturierten Produktteams. Hier erfahren Sie, warum das wichtig ist:

🤝 Teamharmonie, keine Reibungsverluste: Es wird sichergestellt, dass Ihr Entwicklungsteam, Ihre Produktmanager und Stakeholder aufeinander abgestimmt sind und auf die gleichen Ziele hinarbeiten, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Alle bleiben fokussiert, koordiniert und auf Kurs – keine Verwirrung, nur reibungslose Zusammenarbeit.

🧩 Klare Ziele, große Erfolge: Eine Roadmap verbindet alltägliche Aufgaben mit größeren strategischen Zielen, sodass das Team versteht, wie sein Aufwand zum Gesamtbild beiträgt.

🎯 Konzentrieren Sie sich wie ein Profi: Mit klaren Prioritäten hilft die Roadmap Teams dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sodass Sie keine Zeit mit Nebensächlichkeiten verschwenden.

📅 Ihre FAQ: Eine transparente Möglichkeit, Erwartungen zu verwalten und Missverständnisse zwischen dem Engineering-Team und anderen Teams zu reduzieren. Wenn Stakeholder fragen: "Was kommt als Nächstes?" oder "Wann wird dieses Feature fertig sein?", hat die Roadmap alle Antworten parat.

🚧 Erkennen Sie Hindernisse, bevor sie auftreten: Eine gut strukturierte Roadmap antizipiert potenzielle Hindernisse frühzeitig, verteilt Ressourcen effektiv und passt Pläne an, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

💡 Erledigen Sie mehr mit weniger Stress: Mit klaren Prioritäten und Zeitleisten bleiben Teams auf Kurs, halten Termine ein und vermeiden Burnout.

Wann benötigen Produktentwicklungsteams eine Roadmap?

Hier sind einige Schlüsselmomente, in denen eine Roadmap für Produktentwicklungsteams unverzichtbar wird:

🚀 Entwicklung neuer Produkte

Zu Beginn der Entwicklung sorgt eine Engineering-Roadmap für eine reibungslose Koordination von der Idee bis zur Markteinführung eines Produkts oder einer App. Produktmanager und Ingenieure arbeiten zusammen, um wichtige Ziele zu definieren, wie z. B. die Produktsuchfunktion, das Benutzerkontosystem oder die Einrichtung des Zahlungsgateways.

📈 Skalierung oder Wartung

Bei der Aktualisierung von Systemen oder dem Hinzufügen von Features hilft eine Engineering-Roadmap dabei, Abhängigkeiten zu identifizieren, Ressourcen effektiv zuzuweisen und potenzielle Herausforderungen zu planen. Mit einer klaren Abfolge von Aufgaben und Meilensteinen sorgt die Roadmap für einen reibungslosen Prozess zur Skalierung und Wartung des Produkts bei minimalen Unterbrechungen.

🧑‍💻 Wenn neue Mitarbeiter zum Team stoßen

Wenn neue Ingenieure an Bord kommen, müssen sie schnell verstehen, was vor sich geht. Mit einer Roadmap wissen neue Mitarbeiter von Anfang an, wo sie effektiv einen Beitrag leisten können.

Die Kernkomponenten einer technischen Roadmap

Eine technische Roadmap umfasst in der Regel folgende Elemente:

🎯 Ziele: Definieren Sie, was Sie erreichen möchten. Beispiele: "App-Performance verbessern" oder "Neues Feature einführen".

🛠️ Initiativen: Verbinden Sie Schwerpunktbereiche mit Ihren übergeordneten Zielen, z. B. ist "Einführung von Gamification-Elementen" Teil des größeren Ziels "Steigerung der Benutzerinteraktion"

🗓️ Zeitleiste: Erstellen Sie vierteljährliche, monatliche oder Sprint-basierte Zeitpläne, um zu skizzieren, wann was passiert

✅ Aufgaben/Meilensteine: Fügen Sie umsetzbare Schritte und wichtige Kontrollpunkte hinzu, wie "Login-Fehler #456 beheben" oder "Mobile App Beta starten"

⚖️ Prioritäten: Ordnen Sie Aufgaben nach Wichtigkeit und Auswirkung, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

👥 Stakeholder: Identifizieren Sie Teammitglieder, Manager oder externe Mitarbeiter, um Rollen und Verantwortlichkeiten klar zu definieren

🔗 Abhängigkeiten: Markieren Sie Aufgaben, die von anderen abhängen oder zuerst fertiggestellt werden müssen. Beispiel: "API-Integration vor dem Testen abschließen"

📊 Metriken für den Erfolg: Definieren Sie, wie Sie den Fortschritt messen, z. B. "Ladezeit der Seite um 30 % reduzieren" oder "10.000 aktive Benutzer erreichen"

⚠️ Risiken und Herausforderungen: Liste potenzielle Hindernisse auf und plane Strategien zu ihrer Minderung. Beispiele: "Begrenzte Entwicklerressourcen" oder "Unsichere Zuverlässigkeit von APIs von Drittanbietern"

92 % der Mitarbeiter verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu Fehlentscheidungen und Verzögerungen bei der Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient.

Schritte zum Erstellen einer Engineering-Roadmap

Die Engineering-Roadmap ist ein Muss auf Ihrer Checkliste für die Produktentwicklung. So spannend das auch klingt, kann die Erstellung jedoch chaotisch werden – insbesondere ohne ein klares System.

Lassen Sie uns die Schritte zur Erstellung einer technischen Roadmap besprechen, die zu Ergebnissen führt.

1. Strategische Ziele festlegen

Beginnen Sie damit, das "Warum" Ihrer Roadmap zu definieren. Das kann die Verbesserung der Produktleistung, die Einführung eines neuen Features oder die Gewährleistung der Skalierbarkeit des Systems sein.

Teilen Sie diese dann in SMART-Ziele auf.

📌 SMART-Ziel: Einführung des In-App-Messaging-Features, um die Benutzerinteraktion bis Juni 2025 um 20 % zu steigern. Spezifisch : Bezieht sich auf das Feature "In-App-Messaging"

Messbar : Streben Sie eine Steigerung der Benutzerinteraktion um 20 % an

Erreichbar : Mit den vorhandenen Ressourcen des Entwicklungs- und Designteams realisierbar

Relevant : Ein Schlüssel-Feature zur Förderung von Engagement und Kundenbindung

Zeitgebunden: Einzelziel für die Einführung bis Juni 2025

Mit ClickUp Goals können Sie komplexe Ziele aufschlüsseln, effizient organisieren und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Außerdem können Sie verschiedene Arten von Einzelzielen festlegen, um Ihre Roadmap-Ziele präzise zu fokussieren:

Nummerierte Einzelziele : Ideal für Meilensteine, die Sie in Zahlen messen können. Beispiele: "20 kritische Fehler beheben" oder "Ladezeit um 30 % reduzieren"

Einzelziele : Denken Sie an "Stresstests abschließen" oder "Kapazität des Servers erhöhen". Entweder ist es erledigt oder nicht

Aufgaben-Einzelziele: Diese unterteilen Ziele in umsetzbare Aufgaben. Beispiele: "5 Code-Reviews pro Woche abschließen" oder "10 Fehler im Sprint beheben"

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer technischen Ziele mit ClickUp Goals

Sie können auch bestimmte Aufgaben oder Sprints mit Ihren Zielen verknüpfen.

Sobald Aufgaben fertiggestellt sind, aktualisiert ClickUp automatisch den Fortschritt des Ziels. So erhalten Sie in Echtzeit Sichtbarkeit darüber, wie einzelne Aufgaben das Gesamtbild beeinflussen.

2. Priorisieren Sie Themen und Epics

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Ziele in kleinere Einheiten aufzuteilen, die als Themen und Epics bezeichnet werden.

Themen sind übergeordnete Ziele, die das "Warum" (den Gesamtfokus) liefern, während Epics das "Was" sind – spezifische, umsetzbare Teile der Arbeit, die unter jedem Thema gruppiert sind.

📌Thema: Leistung verbessern Epic 1 : Reduzierung der API-Reaktionszeit auf <100 ms

Epic 2 : Optimieren Sie die Ladezeiten im Frontend

Epic 3: Legacy-Code umgestalten

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Priorisierungsrahmen, um Aufgaben anhand ihrer Bedeutung und ihres Werts für das Projekt zu bewerten und zu ordnen. Ein Beispiel hierfür ist RICE (Reach, Impact, Confidence und Effort), ein Bewertungssystem, mit dem Sie die Arbeit objektiv ordnen können.

3. Nutzen Sie die agile Methodik für Sprints

Sprints sind kurze, fokussierte Arbeitszyklen (in der Regel 1–4 Wochen), in denen Teams bestimmte Aufgaben oder Ergebnisse bearbeiten. Sie sorgen dafür, dass Ihr Team konzentriert bleibt, und ermöglichen Ihnen regelmäßige Check-ins, um den Fortschritt zu bewerten. Außerdem machen sie große Projekte weniger überwältigend.

🎯 So meistern Sie die Sprint-Ausführung:

Planen Sie realistisch : Bringen Sie Ihre Ziele mit den Kapazitäten Ihres Teams in Einklang. Eine Überlastung eines Sprints kann zu Verzögerungen und Burnout führen

Tägliche Nachverfolgung des Fortschritts : Tägliche StandUp-Meetings sind der Checkpoint Ihres Teams, um den Fortschritt zu bewerten und Hindernisse aus dem Weg zu räumen

*überprüfen und verbessern: Analysieren Sie nach jedem Sprint, was gut gelaufen ist und was nicht. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um zukünftige Sprints zu optimieren

ClickUp Sprints gibt Ihnen die nötige Flexibilität. Sie können Sprint-Termine festlegen und Aufgaben priorisieren, sodass jeder weiß, wer was wann zu erledigen hat.

Darüber hinaus können Teams mit den Sprint-Punkten von ClickUp jeder Aufgabe einen Wert für den Aufwand zuweisen (z. B. 1 für einfache Aufgaben, 8 für komplexe). So wird sichergestellt, dass der Sprint nicht überlastet wird und die Aufgaben auf die Kapazität des Teams abgestimmt sind.

Mit den Dashboards von ClickUp erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt Ihres Sprints. Ein Burndown-Diagramm zeigt Ihnen, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist und wie viel Zeit im Sprint noch verbleibt.

Erhalten Sie über Burndown-Diagramme Echtzeit-Einblicke in die Sprint-Leistung

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Burndown-Diagramme zu erstellen. Geben Sie einfach wichtige Daten wie Aufgaben, Fristen und Teamzuweisungen ein und lassen Sie diese Informationen in Diagrammen organisieren. Außerdem können Sie Zeitleisten vorhersagen, Hindernisse identifizieren und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, damit Ihr Sprint reibungslos verläuft.

ClickUp Brain hilft bei der Erstellung technischer Dokumentationen für agile Projekte

ClickUp ist sehr nützlich, wenn Sie Aufgaben zuweisen und diese während des gesamten Sprints verfolgen möchten. Es verfügt über Features wie das Ändern von Listen, das Verknüpfen von Aufgaben, das Blockieren anderer Aufgaben, das Kommentieren, das Hinzufügen von Bildern, benutzerdefinierte Felder, das Taggen von Personen, das Zuweisen mehrerer Personen zu einer einzelnen Aufgabe, das Hinzufügen von Emojis zu Kommentaren und vieles mehr. Es bietet umfangreiche Optionen für die Einstellungen

4. Richten Sie Ihr Team ein und weisen Sie Verantwortlichkeiten zu

Definieren Sie klar die Verantwortlichkeiten jedes Team-Mitglieds basierend auf dessen Fachwissen und Workload. Dies schafft Verantwortlichkeit, reduziert Verwirrung und hält das Projekt ohne unnötige Verzögerungen auf Kurs.

Die RACI-Matrix ist ein einfaches, aber effektives Framework, das die Verantwortlichen, Rechenschaftspflichtigen, Berater und Informierten aufschlüsselt, um eine nahtlose Teamarbeit zu gewährleisten.

Angenommen, Sie führen ein neues Feature ein und die Aufgabe besteht darin, den neuen API-Endpunkt zu entwickeln und bereitzustellen. So funktioniert diese Matrix:

🛠️ Verantwortlich: Die Person, die die Aufgabe ausführt (Backend-Entwickler)

🏆 Verantwortlich: Die Person, die für das Ergebnis der Aufgabe verantwortlich ist (Technischer Leiter)

💡 Konsultiert: Die Experten für Input [Produktmanager (für Anforderungen), QA-Tester (für Testfälle)]

📣 Informiert: Die Mitarbeiter wurden über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten (Projektmanager, Stakeholder)

Mit ClickUp Aufgaben wird die Zuweisung von Verantwortlichkeiten zum Kinderspiel. Sie können Aufgaben einer Person, mehreren Personen oder sogar einem ganzen Team zuweisen.

Optimieren Sie die Delegierung von Aufgaben für mehr Produktivität mit ClickUp Aufgaben

Mit der Workload-Ansicht von ClickUp können Sie außerdem die aktuelle Kapazität Ihrer Mitarbeiter bewerten. So lassen sich überlastete Mitarbeiter leicht erkennen und Aufgaben an Mitarbeiter mit mehr Kapazitäten neu zuweisen.

Darüber hinaus hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, Aufgaben strategisch mit intelligenten Aufforderungen zuzuweisen, wie zum Beispiel:

✅ Planen Sie die Zuweisung von Aufgaben für ein neues Projekt unter Berücksichtigung der Stärken, der Verfügbarkeit, der Zeitleiste und der Abhängigkeiten der einzelnen Team-Mitglieder ✅ Entwickeln Sie eine Strategie zur Verteilung der Workload, die auf die Fähigkeiten und Fachkenntnisse der Teammitglieder abgestimmt ist ✅ Erstellen Sie eine Roadmap für die Aufgabenverteilung bei komplexen Projekten, in der die spezifischen Verantwortlichkeiten jedes Team-Mitglieds detailliert festgelegt sind

Ihre Roadmap gibt die Richtung vor, aber um sie umsetzbar zu machen, müssen Sie sie in Ihre Projektmanagement-Software integrieren.

Dadurch wird die Visualisierung der Roadmap ermöglicht, sodass Sie eine klare Ansicht über den Fortschritt in Echtzeit, Zeitleisten und die Zuständigkeiten erhalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie Abhängigkeiten direkt in Ihren Projekt-Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards oder anderen Formularen zur Visualisierung des Workflows erstellen, damit jeder versteht, wie seine Arbeit mit anderen verbunden ist. Außerdem wird der kritische Pfad des Projekts hervorgehoben, sodass sich das Team auf Aufgaben konzentrieren kann, die sich auf die Lieferfristen auswirken.

Die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp verwandelt Ihre technische Roadmap in eine dynamische, interaktive Zeitleiste. Sie bildet Projektaufgaben, Abhängigkeiten, Zeitleisten und Fortschritte an einem Ort ab und erleichtert so die Verwaltung selbst komplexester technischer Projekte.

Es enthält Features wie Vorlaufzeit, d. h. die Gesamtzeit, die benötigt wird, um eine Aufgabe oder einen Prozess von Anfang bis Ende abzuschließen, einschließlich aller Wartezeiten oder Verzögerungen. Durch den Abgleich mit der Pufferzeit können Sie ganz einfach berechnen, um wie viel Zeit eine Aufgabe verzögert werden kann, ohne dass sich dies auf das Gesamtfertigstellungsdatum des Projekts oder andere wichtige Aufgaben auswirkt.

Visualisieren Sie Ihre technische Roadmap, Aufgaben-Zeitleisten und Abhängigkeiten über die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht

Außerdem müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen oder alles manuell aktualisieren. Kurz gesagt: Die Software erledigt die schwere Arbeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – die Erledigung Ihrer Aufgaben.

Sie können auch zur Kanban-Board-Ansicht von ClickUp wechseln, um Ihre Roadmap in Phasen wie "Backlog", "In Bearbeitung", "Codeüberprüfung" und "Fertiggestellt" zu unterteilen. Jede Spalte spiegelt den Fortschritt der Aufgaben wider, sodass Sie verfolgen können, was vorangeht und was feststeckt.

Visualisieren Sie Aufgaben in anpassbaren Spalten und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp Kanban Board-Ansicht

fügen Sie Details wie Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten, Prioritäts-Tags* und Bilder zu Aufgaben-Karten hinzu, damit alle notwendigen Informationen auf einen Blick sichtbar sind. Verwenden Sie Swimlanes (Untergruppen), um Aufgaben visuell nach Mitarbeiter, Priorität oder Feature zu kategorisieren.

Das Beste daran? Das Kanban-Board von ClickUp passt sich leicht an wechselnde Roadmap-Anforderungen an. So können Sie Aufgaben schnell anpassen und neu ordnen, um neue Herausforderungen und Prioritäten zu bewältigen.

Geben Sie anschließend Ihre Roadmap für alle Beteiligten frei. Dank klarer Sichtbarkeit von Zeitleisten, Prioritäten und Meilensteinen können diese Input liefern, potenzielle Risiken erkennen oder Ressourcenlücken frühzeitig schließen.

👀 Wer muss das sehen? Führungskräfte : Um Fortschritte bei Initiativen mit hoher Priorität aufzuzeigen

Produktmanager : Zur Ausrichtung auf Produktziele

Marketing-Teams: Damit sie wissen, wann sie mit der Werbung für die nächste große Veröffentlichung beginnen müssen

🎯 Zu erledigen:

Beginnen Sie mit dem "Warum": Legen Sie die Phase fest, indem Sie solide Gründe für den Plan festlegen. Sie können beispielsweise sagen: "Basierend auf unserer Marktforschung soll dieser Plan uns helfen, unsere Benutzerbasis bis zum Jahresende um 15 % zu vergrößern. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir das erreichen können. "

Visuell und nicht langweilig: Denken Sie an Gantt-Diagramme, Kanban-Boards oder alles andere, was Ihre Roadmap lebendig und leicht verständlich macht

Fassen Sie sich kurz, aber prägnant: Verwenden Sie eine klare, alltägliche Sprache und formulieren Sie konkret. Sagen Sie beispielsweise: "Wir glauben, dass wir mit dem neuen Feature X bis zum Ende des nächsten Quartals in den Markt Y expandieren und Z % mehr Kunden gewinnen können. "

Mit dem ClickUp-Chat können Sie Roadmap-Updates sofort mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern teilen und diskutieren. Sie können Unterhaltungen mit verwandten Aufgaben, Dokumenten und anderen Nachrichten verknüpfen, sodass alle direkt im Chat-Thread auf Hintergrundinformationen zugreifen können.

Und das Beste daran? Wenn jemand eine Frage oder eine Anfrage hat, können Sie mit nur einem Klick im Chat eine Aufgabe erstellen und zuweisen.

Geben Sie Live-Updates zur Roadmap frei, hängen Sie wichtige Dateien als Anhänge an und treffen Sie Entscheidungen im ClickUp-Chat

7. Bleiben Sie flexibel mit anpassungsfähigen Workflows

Die Erstellung einer Engineering-Roadmap ist keine einmalige Angelegenheit. Zeitleisten verschieben sich, Prioritäten ändern sich und manchmal wird ein Ingenieur für ein anderes Projekt abgezogen. Der Schlüssel zum Erfolg? Bleiben Sie anpassungsfähig.

Automatisierung ist hier die Lösung. So funktioniert es:

Zeitleisten der Roadmap anpassen: Wenn sich ein mobiles Feature um eine Woche verzögert, können Sie die damit verbundenen Aufgaben in Ihrer Roadmap neu planen und das Team benachrichtigen, ohne den Workflow zu unterbrechen

Aufgaben sofort neu zuweisen : Wenn ein Entwickler in Urlaub geht oder neu zugewiesen wird, weist ClickUp Automation seine Aufgaben schnell dem nächsten verfügbaren Teammitglied mit den richtigen Fähigkeiten zu

Priorisieren Sie Anpassungen in Echtzeit: Wenn eine dringende API-Integration Vorrang vor einem Backend-Update hat, werden die Aufgaben an den Anfang verschoben

Ändern Sie den Status von Aufgaben automatisch und benachrichtigen Sie die Beteiligten über die Automatisierungen von ClickUp

✨ Bonus: Starten Sie mit vorgefertigten ClickUp-Vorlagen

Das Erstellen einer Engineering-Roadmap von Grund auf kann Sie in Details verzetteln. Mit den vorgefertigten Vorlagen für Projekte oder Technologie-Roadmaps von ClickUp können Sie diesen Stress überspringen und direkt loslegen.

1. Vorlage für agile Team-Roadmap von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für agile Team-Roadmaps können Sie Ihre Roadmap mit einer übersichtlichen Zeitleiste visualisieren, die zeigt, was wann passiert. Außerdem können Sie die Zeitleiste ganz einfach anpassen, wenn sich etwas ändert, und so den Überblick behalten.

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren und überwachen Sie den Workflow Ihrer Roadmap mit der Vorlage "Agile Team Roadmap" von ClickUp

Darüber hinaus ist die Planung von Sprints mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp ein Kinderspiel, zum Beispiel:

Auswirkung: Kategorisiert Aufgaben anhand ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Produkt oder Projekt

Strategisches Ziel: Definiert das langfristige Ziel, auf das die Aufgabe ausgerichtet ist

Strategische Bedeutung: Misst die Bedeutung der Aufgabe im Verhältnis zur Gesamtstrategie oder zu den Geschäftszielen

Dauer in Tagen: Hilft bei der Schätzung, wie lange die Aufgabe dauern wird

Geschätzter Aufwand: Schätzt den Aufwand, der zum Abschließen der Aufgabe erforderlich ist

2. Vorlage für eine Technologie-Roadmap von ClickUp

Die Vorlage für eine Technologie-Roadmap von ClickUp hilft Ihnen dabei, zukünftige technologische Investitionen zu visualisieren. So kann Ihre Engineering-Abteilung ganz einfach bestimmen, wo und wie Ressourcen für den Produktentwicklungsprozess, Infrastruktur-Upgrades oder Innovationen bereitgestellt werden sollen.

Diese Vorlage herunterladen Bleiben Sie mit zukünftigen technologischen Investitionen auf Kurs und verwalten Sie Roadmap-Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Technologie-Roadmaps

Einige der wichtigsten Features:

Benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" und "Blockiert" ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts jeder Aufgabe

Benutzerdefinierte Ansichten für verschiedene Rollen im Team, wie z. B. "Projektfenster", "Roadmap für Manager" und "Projektmanager-Ansicht". So bleibt Ihr Team auf das Wesentliche konzentriert – egal, ob Sie den Fortschritt nachverfolgen, Ressourcen verwalten oder neue Projekte einrichten

Best Practices für technische Roadmaps

Sie möchten, dass Ihre Roadmap tatsächlich Ergebnisse liefert? So gelingt es Ihnen:

Seien Sie klar und prägnant : Überladen Sie Ihre Roadmap nicht mit zu vielen Details oder Features. Halten Sie sich an die strategische Vision des Unternehmens, an übergeordnete Ziele und wichtige Initiativen, die Wirkung zeigen

verwenden Sie einen "Reverse Engineering"-Ansatz*: Visualisieren Sie, wo das Produkt in den nächsten 6 bis 12 Monaten stehen soll, und arbeiten Sie dann rückwärts, um die Schlüssel-Meilensteine zu identifizieren, die erforderlich sind, um dorthin zu gelangen

Risikokartierung hinzufügen : Identifizieren Sie die mit jeder Initiative verbundenen Risiken, ordnen Sie sie nach ihrer Bedeutung und planen Sie Strategien zu ihrer Minderung

Führen Sie teamübergreifende Check-ins durch : Lassen Sie Produktmanagement-, Engineering- und Business-Teams diskutieren, wie sich die Initiativen der Roadmap gegenseitig beeinflussen

Pufferzeiten einplanen: Schaffen Sie sich Spielraum, um Probleme zu lösen, ohne die gesamte Zeitleiste der Roadmap zu ändern

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre technische Roadmap mit ClickUp

Engineering-Roadmaps sind unverzichtbar, um technische Ziele und den Aufwand im Blick zu behalten. Die Verwaltung von Abhängigkeiten und die nahtlose Ausführung über verschiedene Phasen der Roadmap hinweg kann für Engineering-Teams jedoch eine gewaltige Aufgabe sein.

Die leistungsstarken Features von ClickUp – alle KI-gestützt – erleichtern es Ihnen, Ihre Engineering-Roadmap zum Leben zu erwecken und Ihr Team auf Kurs zu halten. So können Sie sich ganz einfach an Änderungen anpassen, Updates mit Stakeholdern teilen und während des gesamten Prozesses flexibel bleiben.

Was gibt es noch? Um Zeit zu sparen und das Setup zu optimieren, bietet ClickUp anpassbare Vorlagen, mit denen Sie Ihre Roadmap ganz einfach an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können.

Möchten Sie Ihr Engineering-Roadmap-Management effizienter gestalten? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌