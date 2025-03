Wie Sie ein modernes Intranet für Ihre Organisation erstellen

Vor einiger Zeit unterzeichneten über 500 Mitarbeiter der Cloud-Computing-Abteilung von Amazon (https://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-employees-protest-5-day-a-week-office-return/) eine Petition (/%href/

, in der das Unternehmen aufgefordert wird, seine fünftägige Anwesenheitspflicht im Büro zu überdenken. Ihre Botschaft war laut und deutlich: Remote-Arbeit und hybride Arbeit sind heute eine Lebensart. In einer Welt, in der physische Treffen immer seltener werden, bleibt eine starke Kommunikation das Rückgrat jeder erfolgreichen Organisation. Aus diesem Grund schenken Unternehmen modernen Intranet-Lösungen jetzt mehr Aufmerksamkeit, um Kommunikationslücken in einem digitalen Arbeitsumfeld zu schließen.

aus. Stellen Sie sich das Intranet als eine kollaborative, soziale Plattform vor, die die Kommunikation personalisiert, das Engagement der Mitarbeiter fördert und Strategien für die Mitarbeitererfahrung unterstützt. Bonus? Es ist auf jedem Gerät mit Internetverbindung zugänglich – kein Pendeln ins Büro erforderlich.

Neugierig geworden? Erfahren Sie mehr darüber, warum moderne Intranetsysteme so beliebt sind. ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Ein modernes Intranet ist eine interaktive, benutzerfreundliche Plattform, die Kommunikation, Projektaktualisierungen und Mitarbeiterverzeichnisse zentralisiert und auf jedem Gerät zugänglich ist. Zu den wichtigsten Features eines modernen Intranets gehören: *Zentralisierte Kommunikation: Unternehmensnachrichten, Updates und Ankündigungen freigeben

Tools für die Zusammenarbeit : Ermöglichen die Zusammenarbeit an Projekten in Echtzeit über verschiedene Speicherorte hinweg *Anpassbare Dashboards: Stellen rollenspezifische Ansichten für relevante Informationen bereit *Durchsuchbares Repository: Speichern und Zugreifen auf Unternehmensdokumente, -richtlinien und -ressourcen Es kommt Organisationen in Form einer verbesserten Kommunikation zugute, die Silos aufbricht und alle auf dem Laufenden hält Es schützt sensible Informationen durch Firewalls und Anmeldedaten. Es steigert auch die Arbeitsmoral der Mitarbeiter, indem es Leistungen hervorhebt und einfachen Zugang zu Schulungsmaterialien und Richtlinien bietet. Moderne Intranets bieten im Gegensatz zu den statischen elektronischen "Schwarzen Brettern" der Vergangenheit Echtzeit-Zusammenarbeit, KI-gesteuerte Suche, mobile Zugänglichkeit und personalisierte Dashboards. Um moderne Intranets zu implementieren, müssen Sie: - Die organisatorischen Bedürfnisse bewerten und die Mitarbeiter in die Planung einbeziehen

teilen Sie die Elemente der Aktion in kleinere Aufgaben auf und weisen Sie Ihrem Team sofort Rollen zu, indem Sie ClickUp Aufgaben verwenden. ### Schritt 2: Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in die Unterhaltung ein. Einer der größten Fehler, den Organisationen machen, ist, die Mitarbeiter aus dem Planungsprozess herauszuhalten. Ihr Intranet ist nicht nur für das Personal- oder IT-Team gedacht, sondern für alle. Sie sind der Mitarbeiterbindung bereits einen Schritt voraus, indem Sie Mitarbeiter abteilungsübergreifend in die Bewertung potenzieller Lösungen einbeziehen.

Nutzen Sie Umfragen oder Townhall-Meetings, um herauszufinden, welche Tools und Features die Arbeit erleichtern würden. Mit [Wenn Sie Ihren Mitarbeitern am ersten Tag alle Features zur Verfügung stellen, mag das effizient erscheinen, ist aber ein Rezept für Überforderung. Bei einer schrittweisen Einführung können sich die Teams Schritt für Schritt mit dem Intranet vertraut machen. Beginnen Sie mit Kernfunktionen wie Kommunikations-Tools oder Dokumente freigeben und führen Sie nach und nach erweiterte Funktionen wie ## Intranet-Innovation beginnt mit ClickUp

Die Migration zu ClickUp war das Wichtigste, was unser Team zu erledigen hatte. Seit der Umstellung haben sich unsere Produktivität, Effizienz, Teamzusammenarbeit und allgemeine Moral deutlich verbessert. Jeanne, Verwaltungsassistentin der Universität von Michigan

ClickUp vereint alles, was Sie benötigen, in einem nahtlosen, skalierbaren Workspace – von der Aufgaben- und Dokumentenverwaltung bis hin zu anpassbaren Dashboards und rollenbasierten Berechtigungen. Die Tools für die Zusammenarbeit wie Chatten, Whiteboards und Dokumente sorgen dafür, dass Ihr Team in Verbindung bleibt, engagiert und produktiv ist – unabhängig davon, wo es arbeitet. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an

und schaffen Sie den digitalen Arbeitsplatz, den Ihr Team verdient!