Notion vs. OneNote: Ein Vergleich von Notiz-Apps

Notion vs. OneNote: Wer ist der König der notizen machen apps?

Die Wahl der besten zwischen den beiden kann eine schwierige Entscheidung sein.

OneNote stammt von einem weltweit bekannten Unternehmen - Microsoft - und ist schon seit Jahren auf dem Markt. Andererseits ist Notion ein sehr beliebtes textverarbeitungssoftware .

Wenn Sie die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile kennen, können Sie sich für die beste Option entscheiden.

Dieser Artikel führt Sie durch einen detaillierten Vergleich zwischen Notion und OneNote, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Sie werden auch ein besseres OneNote entdecken und Notion-Alternative müssen Sie ausprobieren!

Bereit für den Showdown? Dann nichts wie los!

OneNote Vs. Notion Übersicht Tabelle

Hier finden Sie eine Gegenüberstellung der beiden Wettbewerber:

Eine tabellarische Aufschlüsselung der Features und Preise von Notion und OneNote

Notion OneNote Plattform iOS, Android, Windows, und macOS iOS, Android, Windows, und macOS Anwendungsfall Ein kollaboratives Tool, mit dem Sie Notizen machen, planen und Ihre Ideen organisieren können Ein kollaboratives Tool für Notizen, mit dem Sie Berechnungen erledigen, Notizen schreiben, Gedanken organisieren und Ideen entwickeln können Preise Free Plan mit limited file sharing und drei Premium Plänen Kostenlos zum Herunterladen mit Premium Plänen, die mit einem Microsoft 365 Abonnement erhältlich sind Synchronisierung Über alle Geräte hinweg Über alle Geräte hinweg Vorlagen Vorlagen für Notizen für Kategorien wie persönliche Produktivität, Medien und Arbeit Abonnenten verfügen über integrierte OneNote Vorlagen wie Aufgabenlisten und dekorative Hintergründe für Seiten Integrationen Integriert mit Hunderten von Office-Apps wie Gmail, Google Kalender, Asana und Trello Integriert mit beliebten Cloud-Diensten wie Evernote, Salesforce, Dropbox und CloudHQ

Notion vs. Microsoft OneNote

Während Notion und OneNote einige identische Features haben, unterscheiden sich beide Tools in bestimmten Punkten. Lassen Sie uns also herausfinden, was die beiden unterscheidet.

1. Benutzererfahrung

Sie möchten ein Tool mit einer einfachen Oberfläche, mit dem Sie Ihre Notizen leicht erstellen, organisieren und freigeben können. Eine unübersichtliche Oberfläche macht es schwierig, die gewünschten Features zu finden und zu nutzen.

Kurz gesagt, das geeignete Tool sollte Ihre Arbeit vereinfachen strategien zur Aufnahme von Notizen anstatt sie zu verkomplizieren. Hier ist, was Sie von beiden Tools erwarten können.

Notion Benutzererfahrung

In Notion können Sie Seiten erstellen, die aus "Blöcken" bestehen, die wie Abschnitte funktionieren. Im Gegensatz zu OneNote verfügt Notion über eine Seitenleiste, die das Auffinden eines bestimmten Blocks innerhalb einer Seite erleichtert.

Seitenleiste Feature in Notion Diese praktische Seitenleiste verfügt über eine Suchfunktion, mit der Sie zwischen den Notizen hin- und herspringen können, ohne dass Sie viele Klicks machen oder hin- und hergehen müssen. Viele apps zur Aufnahme von Notizen arbeiten ähnlich.

Allerdings hat Notion ein großes Problem, das die Benutzererfahrung beeinträchtigt - die umfangreiche Anpassbarkeit.

Die Anpassbarkeit ermöglicht es Ihnen, die Dokumente Ihrer Projekte anzupassen, um das Beste aus ihnen herauszuholen, aber diese Offenheit ist ein Problem, weil sie die Lernkurve für neue Benutzer steil macht.

OneNote Benutzererfahrung

OneNote hat ein übersichtliches Layout, in dem Elemente und Notizen leicht zugänglich sind. Mit diesem Tool für Notizen können Sie einzelne Notizen erstellen oder sie in einem Notizbuch zusammenfassen.

Sie können verschiedene Notizen auf verschiedenen Seiten erstellen und sie in einem Notizbuch zusammenfassen. Dies ist eine "alte" Art, Notizen zu machen, die für die digitale Welt modernisiert wurde.

Erstellen von Notizbüchern in Onenote OneNote für Mobilgeräte verfügt jedoch nicht über eine Seitenleiste, über die man leicht nach einem bestimmten Abschnitt in einem bestimmten Notizbuch suchen kann.

2. Notizen machen

Mit beiden Tools können Sie auf unterschiedliche Weise Notizen machen. Sie sollten jedoch das Programm wählen, mit dem Sie dies am einfachsten, schnellsten und bequemsten erledigen können.

Im Folgenden finden Sie einen Vergleich zwischen Notion und OneNote in Bezug auf die Erstellung von Notizen.

Features von Notion für die Erstellung von Notizen

Notion zeichnet sich dadurch aus, dass Sie Seiten erstellen können, die aus Blöcken bestehen. Zu diesen Blöcken gehören Audio, Text, Code, Tabellen, Videos, mathematische Gleichungen, Emojis, Galerien und Listen.

Im Gegensatz zu OneNote können Sie mit Notion so viele Unterseiten wie möglich innerhalb einer Seite hinzufügen. Als Ergebnis ist es einfach, eine Seite und ihre Inhaltshierarchie zu finden.

Neue Unterseiten öffnen in Notion Das beste Feature von Notion für die Aufnahme von Notizen ist, dass es wie ein tool zum Schreiben funktioniert (z. B. Google Docs und Microsoft Word).

Das bedeutet, dass Sie Ihren Inhalt mit Überschriften formatieren können, damit Ihre Notizen leicht durchsuchbar und lesbar sind. Sie können auch Aufzählungslisten und nummerierte Listen verwenden. Das Tool unterstützt jedoch nur drei Schriftarten.

Notion unterstützt zwar nicht so viele Schriftarten wie OneNote, verfügt aber über zahlreiche Symbole und unterstützt verschiedene Textfarben, sodass Sie Ihre Notizen anpassen und gestalten können. Diese Features sind in OneNote für Mobilgeräte nicht verfügbar.

OneNote Features für die Erstellung von Notizen

OneNote ermöglicht es Ihnen, Notizen in verschiedenen Formaten wie Text, Bild und Audio zu erstellen. In OneNote für Windows können Sie innerhalb der Notizanwendung handschriftliche Notizen verfassen, zeichnen oder Skizzen mit der Maus erstellen. Außerdem können Sie handschriftliche Notizen in Text umwandeln. Das ist sehr nützlich, besonders wenn Sie ein kreativer Typ sind.

Handschriftliche Notizen in OneNote Nachdem Sie sich Notizen gemacht haben, können Sie diese als einzelne Seiten oder Notizbücher ablegen, so dass Ihre Notizen auf allen Geräten durchsuchbar sind. OneNote-Browser-Erweiterungen sind auch verfügbar, um Webseiten einfach zu clippen.

Was noch? OneNote kann Aufzählungen und nummerierte Listen erstellen und Notizen anhand ihrer Wichtigkeit mit Tags wie "Wichtig" und "Zu erledigen" priorisieren. Dies vereinfacht den Zugriff auf die wichtigsten Notizen.

Dieses Tool für Notizen unterstützt zwar viele Schriftarten, limitiert aber die Tiefe, die Benutzer beim Erstellen von Seiten innerhalb von Seiten erreichen können. Mit anderen Worten: Sie können beim Erstellen von Notizen nicht mehrere Unterseiten innerhalb einer Seite hinzufügen, was die Erstellung einer leicht zu verfolgenden Hierarchie der Inhalte vereinfacht hätte.

Ein cooles Feature ist jedoch der integrierte Taschenrechner. Sie können einfache Berechnungen in den Schlüssel eingeben, und das tool gibt Ihnen automatisch die richtige Antwort. Studenten oder Geschäfte profitieren von diesem internen Feature, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Calculator Feature in OneNote

Wie bei jedem digitalen Tool sollten Sie darauf achten, dass Sie ein sicheres Tool für Ihre Notizen verwenden, das Ihre Daten vor Datenschutzverletzungen schützt.

Dies gilt insbesondere, wenn Sie es für geschäftliche Zwecke wie die Erstellung von Projekt Flows verwenden möchten, client wiki Seiten , Team-Ressourcenzentren, usw.

Hier sehen Sie, wie Datenschutz und Sicherheit in den einzelnen Tools aussehen.

Notion Sicherheit Features

Im Gegensatz zu OneNote können Sie in Notion keine Dateien mit einem Kennwort schützen. Sie können jedoch festlegen, wer auf welche Dateien in der App zugreifen darf.

Sie können Berechtigungen festlegen, um private Inhalte von öffentlichen Notizen zu trennen.

So können Sie immer noch das freigeben, was Sie anderen zeigen möchten, ohne sich Sorgen zu machen, dass andere auf Ihre persönlichen Daten zugreifen.

Berechtigungen einstellen für Notion seiten

OneNote-Sicherheits-Features

Microsoft hat OneNote so konzipiert, dass Ihre Notizen vor neugierigen Blicken geschützt sind. Egal, ob Sie die App verwenden für meeting-Notizen wenn Sie Notizen für die Schule, persönliche Informationen oder ein persönliches Tagebuch haben, können Sie bestimmte Abschnitte der Notizen mit einem Kennwort schützen, um den Zugriff zu kontrollieren.

Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Informationen in der App für andere Personen freigeben. Sie müssen nicht befürchten, dass Unbefugte auf Ihre persönlichen Informationen im freigegebenen OneNote Workspace zugreifen.

Allerdings dürfen Sie das Kennwort, mit dem Ihre Notizen verschlüsselt sind, nicht vergessen. Nicht einmal der Microsoft Support kann Ihnen helfen, das Kennwort abzurufen, wenn Sie es vergessen haben.

Dieses Feature zum Passwortschutz gilt nicht für Audio- und Videodateien in OneNote. Auch dieses Feature gibt es nur für OneNote auf Desktops.

Passwortschutz in OneNote

4. Integrationen

Tools für die gemeinsame Erstellung von Notizen sind nur dann wirklich wertvoll, wenn sie sich mit anderen produktivität tools . Die Integrationsfähigkeit gewährleistet, dass sie sich perfekt in bestehende Workflows einfügen, so dass Sie alles über eine einzige Plattform erledigen können.

Notion Integrationen

Während Notion mit über 200 wichtigen Apps integriert werden kann, verliert es in diesem Feld viele Punkte, da es nicht mit dem Google Kalender integriert ist. Sie können zwar einen "Nur-Ansicht"-Kalender einbetten, aber für die meisten Benutzer ist das oft mehr Aufwand, als es wert ist. Leider müssen Sie zu Ihrer Google Kalender App springen, wenn Sie ein Ereignis bearbeiten oder hinzufügen möchten.

Notion integrationen

OneNote-Integrationen

OneNote ist ein Kraftpaket der Integration und verfügt über weitere wichtige Apps wie Google Kalender. OneNote lässt sich mit über 850 Apps und vielen medienfreundlichen Apps integrieren.

Freischaltung OneNote integrationen

5. Kundensupport

Features und Kosten einer App für Notizen sind wichtig, aber der Kundensupport ist am wichtigsten, vor allem, wenn Sie die App für geschäftliche Zwecke nutzen. Sie möchten nicht in der Klemme sitzen, wenn Sie versuchen herauszufinden, wie die Software funktioniert oder wenn Sie Probleme haben.

Sowohl OneNote als auch Notion bieten für bestimmte Premium-Pläne die folgenden Kundensupport-Dienste an:

Telefonischer Support

24/7 Live-Support

Chatten

E-Mail/Helpdesk

FAQs/Forum

Beide haben die gleichen Features für den Kundensupport, aber hier ist, was Benutzer über sie gesagt haben:

Notion Kundensupport - Erfahrungsberichte

Positive Bewertung

"Exzellente App mit ausgezeichnetem Kundenservice. Danke an Cris und Fely. Sie waren sehr freundlich und hilfsbereit. _Meine Frage wurde sofort durch einen Workaround gelöst, weil das, was ich zu erledigen hatte, mit den aktuellen Funktionen der App nicht möglich war...."- Trustpilot Negative Bewertung

"Schockierender Kundenservice. Es dauert schon einen Monat, bis sie sich bei mir melden."_ -Trustpilot

OneNote Kundensupport - Erfahrungsberichte

Positive Bewertung

"On_eNote ist ein Microsoft-Produkt und verfügt als solches über ein hervorragendes Kundensupport-Netzwerk. Deren FAQ ist sehr nützlich für die Beantwortung allgemeiner Fragen, ebenso wie der integrierte 'Hilfe'-Bereich in der Symbolleiste." TrustRadius Negative Überprüfung

oneNote hat einen guten Support, aber es scheint nicht viele Informationen darüber zu geben, wie man bestimmte Ergebnisse erzielt...."_-TrustRadius

Bonus: OneNote Vs. Notability !

6. Plattform-Verfügbarkeit

Die beste App für Notizen muss es Ihnen ermöglichen, auch unterwegs auf Ihre Notizen zuzugreifen, oder?

Dazu sollte die App auf allen Ihren Geräten verfügbar sein. Glücklicherweise sind Notion und OneNote für Desktop- und Mobilgeräte verfügbar.

Verfügbarkeit der Notion-Plattform

Die Desktop- und mobilen Apps von Notion bieten keine fortschrittlichen Features, um einen der wichtigsten Marketingpunkte zu erfüllen - das Aufgabenmanagement. Notion Projekt-Management sind die Funktionen nicht fortschrittlich genug, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Es fehlt an Features wie zeiterfassung, integrierte Gantt Diagramme und OKRs die Sie von einem Tool zur Verwaltung von Aufgaben erwarten würden.

Notion mobile App

Verfügbarkeit der OneNote-Plattform

OneNote ist zwar für alle Geräte verfügbar, aber in der App für Android fehlen wertvolle Features wie die unten aufgeführten:

Arithmetische Berechnungen

Tools für Formen und Stifte

Symbole

Wenn diese Features für Sie von Bedeutung sind, ist die Android App von OneNote möglicherweise nicht die richtige App für Notizen, die Sie suchen.

OneNote mobile Apps

7. Speicher und Preisgestaltung

In einem Workspace mit wenig Platz für Notizen ist der Speicher entscheidend.

Im Fall von OneNote und Notion hat der Speicher seinen Preis. Im Folgenden erfahren Sie, wie viel Speicher Sie mit jeder App erhalten und wie viel Sie dafür bezahlen müssen.

Notion Speicher und Preise

Notion bietet einen kostenlosen Plan und drei Premium-Pläne an:

Free Plan : Freigeben von Dateien für bis zu fünf Gäste mit einer maximalen Dateigröße von 5 MB

: Freigeben von Dateien für bis zu fünf Gäste mit einer maximalen Dateigröße von 5 MB Personal Pros : 4 $ pro Monat und Benutzer mit unbegrenztem Freigeben und Hochladen von Dateien

: 4 $ pro Monat und Benutzer mit unbegrenztem Freigeben und Hochladen von Dateien Team : $8 pro Monat pro Benutzer mit unbegrenztem Freigeben, Dateiuploads, Teammitgliedern und Berechtigungen zum Freigeben

: $8 pro Monat pro Benutzer mit unbegrenztem Freigeben, Dateiuploads, Teammitgliedern und Berechtigungen zum Freigeben Enterprise: Benutzerdefinierte Preise mit allen Features und Zugang zu dediziertem Support

OneNote-Speicher und Preise

Diese App zur Erstellung von Notizen bietet alle Features kostenlos an.

Der Grund?

Ihre OneNote-Daten werden über Ihr Microsoft-Konto in der Cloud (OneDrive) gespeichert. Der kostenlose Speicher hat jedoch ein Limit von 5 GB. Für zusätzlichen Speicher müssen Sie einen der Premium Pläne von Microsoft 365 kaufen:

Personal : 6,99 $ pro Monat und Benutzer

: 6,99 $ pro Monat und Benutzer Familie : $9,99 pro Monat und Benutzer

: $9,99 pro Monat und Benutzer Business Basic : $6 pro Monat und Benutzer

: $6 pro Monat und Benutzer Business Standard: $12,50 pro Monat und Benutzer

8. KI Features

Onenote KI

Microsoft hat eine neue KI-gestütztes Feature namens Copilot die Benutzern hilft, Notizen in OneNote effektiver zu verfassen und zu formatieren, was Zeit spart und die Produktivität erhöht. Das Feature nutzt die natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um relevante Informationen und Formatierungsoptionen zu erkennen und vorzuschlagen, während der Benutzer schreibt. Sie kann die Bedeutung des Textes erkennen und interpretieren, einschließlich der wichtigsten Themen und Punkte, und Vorschläge für Aufzählungspunkte, Formatierung und Organisation machen.

Das Copilot Feature ist derzeit als Vorschau in OneNote für Windows verfügbar und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten offiziell eingeführt.

Notion KI

Notion hat mehrere neue Features eingeführt, die maschinelles Lernen nutzen, um die Erstellung von Notizen zu verbessern. Zu diesen Features gehören automatische Aufzählungen und To-Do-Listen, KI-gestützte Organisations- und Vorschlagstools sowie personalisierte Metriken für die Produktivität.

Benutzer können jetzt Notizen schneller und effizienter erstellen und gleichzeitig Format und Layout nach ihren Wünschen benutzerdefinieren. Die KI-gestützten Features können die vorhandenen Notizen eines Benutzers analysieren, um relevante Inhalte vorzuschlagen und sie sogar zusammenzufassen. Ivan Zhao, Mitbegründer von Notion, ist davon überzeugt, dass sich die KI-Funktionen des Systems weiter verbessern werden, wenn mehr Benutzer Feedback und Daten liefern. Das Unternehmen erwägt auch die Integration der neuen KI-Features für das Projektmanagement mit seinen anderen Diensten, wie z. B. der Organisation und Verwaltung von Datenbanken.

Notion vs. OneNote: Vor- und Nachteile

Wie bei allem im Leben haben auch Notion und OneNote Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns zusammenfassen und die Vor- und Nachteile der beiden Tools etwas genauer betrachten.

Notion Vorteile

Einfache Nachverfolgung von Notizen zu Meetings und Ereignissen mit so vielen Unterseiten wie möglich auf einer Seite

Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen oder Erstellung eigener Vorlagen, um die Erstellung von Notizen zu vereinfachen

Notion unterstützt Icons

Eine große Online-Community hilft Ihnen, das Beste aus der App herauszuholen

Notions Nachteile

Etwas kompliziert für neue Benutzer, da zu umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen möglich sind

Erfordert eine erhebliche Lernkurve aufgrund der zahlreichen Optionen

OneNote Vorteile

Markieren Sie Seiten, um Notizen nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen

Unterstützt mehrere Formate für Notizen, z. B. Zeichnen und Konvertieren von handschriftlichen Notizen in Text

Fantastische Benutzeroberfläche

Gehört zum Microsoft-Ökosystem und wird mit anderen Microsoft-Diensten geliefert

Einfacher Passwortschutz für Dateien

OneNote Nachteile

Limitierte Unterseiten pro Seite, was die Erstellung einer nahtlosen Hierarchie der Inhalte erschwert

Kein Feature für Überschriften wie in Notion

OneNote Vs. Notion auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was die Leute über OneNote vs. Notion denken. Notion diskutieren. Wenn Sie suchen OneNote vs Notion auf Reddit sind sich die meisten Benutzer einig, dass Notion und OneNote für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden:

"Es sind ziemlich unterschiedliche Anwendungen. OneNote konzentriert sich auf Dinge wie Erfassung und Freiform-Darstellung, während Notion alle möglichen Features hat, die es einfach machen, das Zu erledigen."

Wer gewinnt den Kampf zwischen Notion und OneNote?

Ehrlich gesagt ist es schwierig, einen eindeutigen Sieger zu bestimmen, da es so viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Tools gibt.

Entscheiden Sie sich für OneNote, wenn Sie bereits ein Abonnement für Office 365 haben, um in den Genuss der Premium-Features zu kommen. Es ist auch für Sie geeignet, wenn Ihre Arbeit viel mit Haushaltsführung und einfacher Arithmetik zu tun hat. Es verfügt über einen integrierten Taschenrechner, der die Arbeit vereinfacht und dafür sorgt, dass Sie die App nicht verlassen müssen.

Notion hingegen eignet sich für Notizen, die Sie lieber in Überschriften ordnen. Notion bietet weitere Vorteile wie einen Pool von Symbolen und Textfarben, mit denen sich Schlüsselpunkte in Ihren Notizen leicht unterscheiden lassen.

Beide Tools können ihre Aufgabe zu erledigen. Aber können sie auch alle Ihre Fragen in einer einzigen App beantworten?

Hinzufügen umfangreicher Bearbeitungen mit Slash-Befehle



