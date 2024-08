Beste Produktivitäts-Apps für iOS: iPhone & iPad

Produktivität apps helfen Menschen, sich zu konzentrieren und ihre täglichen Aufgaben zu erledigen. Allerdings ist es schwer, bei Hunderten von iPhone- undiPad-Apps eine geeignete Anwendung zu finden produktivität Apps die im App Store erhältlich sind.

Die besten Apps zur Produktivität auf dem iPhone für iOS-Geräte im Jahr 2024

1. ClickUp

Zugriff auf ClickUp auf jedem Gerät, überall und jederzeit ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die es jedem Team ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Egal, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Apps sind oder ein absoluter Power User, ClickUp lässt sich an jede Größe des Teams anpassen - egal, ob Sie im Büro oder an einem anderen Ort arbeiten - und sorgt so für die beste Produktivität in Ihrem Leben.

ClickUp bietet die Features in einer farbenfrohen und übersichtlichen Benutzeroberfläche mit mehr Funktionen als die meisten anderen Programme projektmanagement tool s. Außerdem können Sie Ihre Apps für Notizen loswerden und sich auf das Feature "Dokument" für Notizen, das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit in Ihren Teams verlassen.

Die zahlreichen chrome Erweiterungen die ständig zu neuen Versionen hinzugefügt werden, machen viele Apps für iPhone und iPad zur Produktivität überflüssig.

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp herunterladen ### 2. Trello

über Trello Trello kann zur Organisation von fast allem verwendet werden, von Projekten im Team bis hin zu persönlichen Workflows für Freiberufler. Es könnte sein bessere Trello-Alternativen , aber die App ist eine gute Idee, wenn Sie ein relativ einfach zu bedienendes Projektmanagement tool einführen wollen. Die Kanban Boards sind praktisch und leicht zu verstehen, im Gegensatz zu klobigen visualisierungstools wie Gantt-Diagramme und Scrum Boards.

Die App kann alles verarbeiten, was Sie ihr vorgeben, von komplexen projekt-Strategien zu anspruchslosen alltäglichen Arbeitsabläufen.

Preis: Trello ist eine kostenlose Anwendung Trello herunterladen

3. Dinge

über Dinge Things ist eine App zum Verwalten von Aufgaben mit einer ansprechenden Benutzeroberfläche und schönen iPhone Widgets. Die App nimmt die besten Elemente analoger Planungssysteme und baut sie in einen leistungsstarken digitalen Organizer ein. Things 3 ist besser geeignet als eine täglicher Planer und nicht als Projektmanagement tool, da ihm Funktionen zur Zusammenarbeit und umfassende Features zur Nachverfolgung fehlen.

Preis: $9.99 Things herunterladen

4. TickTick

über TickTickTickTick ist ein einfach zu bedienender Aufgabenmanager mit dem Sie den Überblick über die Aktivitäten in Ihrem kleinen Geschäft behalten können. Es bietet einige Features für das Projektmanagement wie z.B. ein kanban Board und ein Kalender Widget, aber sie sind nicht so leistungsfähig wie einige der Alternativen mit vollem Funktionsumfang. Sie können wiederkehrende Ereignisse planen und die Farbcodierung nutzen, um besser organisiert zu bleiben.

Preis: Free mit In-App-Käufen für $2,00/Monat und $27,99/Jahr für das Premium Abonnement TickTick herunterladen

5. Fantastisch

über Fantastisch Fantastical bietet eine Reihe von apps zur Terminplanung für Benutzer, die das Beste aus ihrer Zeit machen wollen. Eines der fantastischen Dinge an der Anwendung ist die Benutzerfreundlichkeit und die Fähigkeit des Kalenders, sich mit externen Apps zu synchronisieren. Zum Beispiel kann das interessante Calener Feature Live-Spielpläne für Ihr bevorzugtes Team in der Fußball-Liga abrufen.

Preis: Fantiscal bietet einen kostenlosen Plan mit grundlegenden Features und eine Premium Version für 4,99 $/Monat oder 39,99 $/Jahr Fantastical herunterladen

6. Todoist

über Todoist Todoist ist eine praktische aufgabenverwaltung app mit fast allem, was Sie für die Organisation Ihrer Arbeit und Ihres Privatlebens benötigen. Sie lässt sich in gängige Apps wie Zoho, Dropbox, Jira und Zendesk integrieren, sodass Sie nahtlos auf Ihre Daten zugreifen und Verbindungen herstellen können. Außerdem können Sie bei Recherchen im Internet relativ einfach Webartikel und Links zu Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben hinzufügen.

Wenn Ihre Aufgaben jedoch eine Menge Nachverfolgung und Mikroplanung erfordern, wäre ClickUp eine perfekte Todoist-Alternative weil diese App diese Features nicht hat.

Preis: Todoist ist eine kostenlose App, aber die Pro-Features können für $3.99/Monat oder $35.99/Jahr freigeschaltet werden Todoist herunterladen

7. Zoom

über Zoom Zoom ist ein leistungsstarkes Tool für Videokonferenzen, mit dem Sie Meetings mit mehr als 500 Teilnehmern gleichzeitig planen und durchführen können. Außerdem können Sie Dateien freigeben, Ihren Bildschirm während einer Präsentation projizieren und Chats mit Teilnehmern innerhalb der App austauschen. Die App kann die im Chat gesendeten Bilder und Dateien speichern, und mit dem Feature der Live-Transkription können Sie Ihre Notizen für das Meeting aufnehmen.

Preis: Zoom ist als kostenlose Anwendung mit der Option verfügbar, zusätzliche Guthaben für die erweiterte Nutzung zu erwerben Zoom herunterladen

8. Produktiv - Gewohnheits-Tracker

über Produktiv - Gewohnheits-Tracker Produktiv Gewohnheits-Tracker ist eine zielgerichtete Anwendung zur Entwicklung von Gewohnheiten. Sie hilft Ihnen, gute Gewohnheiten zu entwickeln, indem sie diese in überschaubare Routinen mit definierten Zeitleisten unterteilt. Benutzer können Erinnerungen an Aufgaben auf der Grundlage von Zeit oder Speicherort mit einer Registerkarte für Statistiken einstellen, die Sie wissen lässt, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Productive verfügt über anpassbare Voreinstellungen in einer einfachen Benutzeroberfläche mit limitierten Ablenkungen.

Preis: Die App ist auf einem kostenlosen Plan verfügbar. Es gibt jedoch Premium-Upgrades im Bereich von $3,99/Monat bis $39,99/Jahr Habit Tracker herunterladen

9. Habitify

über Gewöhnung Habitify ist ein beliebter Tracker, der Ihnen hilft, dauerhafte Gewohnheiten zu entwickeln. Er verfügt über schicke Widgets und ist mit der Apple Health App integriert, um die Nachverfolgung von Fitnessaktivitäten zu ermöglichen. Der Habitify-Tracker unterstützt Sie dabei, positive Veränderungen in Ihrem Leben vorzunehmen, z. B. ins Fitnessstudio zu gehen, eine Diät zu beginnen oder sogar eine schlechte Gewohnheit aufzugeben.

Aufgabenmanager schenken der Entwicklung von Gewohnheiten selten genug Aufmerksamkeit, da sie sich in der Regel auf die wichtigeren Aktivitäten des Tages konzentrieren.

Preis: Habitify hat mehr als zehn Abonnements, die von 4,99 $ für den monatlichen Plan bis zu 64,99 $ für eine lebenslange Mitgliedschaft reichen Habitify herunterladen

10. PCalc

über PCalc PCalc ist ein Taschenrechner mit vielen Features und eingebauten Funktionen für Programmierer, Ingenieure, Finanzexperten, Wissenschaftler und Studenten. Die App bietet einige leistungsstarke Features, die Sie bei einem normalen Taschenrechner nicht finden würden. Die Funktion zum Kopieren und Einfügen, der RPN-Modus, die anpassbaren Themen und das durchdachte Layout der Tastatur erhöhen die Freude an der Verwendung des Rechners.

Hinter der einfachen Anzeige verbergen sich interaktive Features wie die Funktionen zum Wischen nach rechts und zum Abwärtsstreichen, Popover-Menüs und ein 3D-Touch-Modell.

Preis: $9.99 PCalc herunterladen

11. Yoink

über Yoink Yoink ist eine App für die Zwischenablage, mit der Sie Ideen aus verschiedenen Quellen sammeln und organisieren können. Mit einer einfach zu bedienenden Drag-and-Drop-Aktion können Sie Elemente sammeln, freigeben oder herunterladen. Und Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln. Die App bietet einen zentralen Speicher für die Sammlung und synchronisiert sie für die Verfügbarkeit auf Ihren iOS-Geräten.

Preis: Trotz der großartigen Funktionen ist die App ziemlich leichtgewichtig und kostet im AppStore einmalig 5,99 $ Download Yoink

12. Einfügen

über Einfügen Paste ist ein Manager für die Zwischenablage, der mehr bietet als die integrierte Universal-Zwischenablage von Apple. Während beide Apps das Kopieren und Einfügen von Elementen auf Ihren iOS-Geräten ermöglichen, liegt der Clou bei Paste darin, dass Sie frühere Clips wiederfinden können. Es speichert Ihren Verlauf der Zwischenablage, organisiert ihn und bietet intelligente Filter, die Ihnen bei der Suche in Ihrem Clip-Verlauf helfen.

Preis: Paste für iOS ist eine kostenlose App, aber Sie können ein Premium Abonnement abschließen, wenn Sie die Funktionen auf den iMac erweitern möchten Paste herunterladen

13. OmniFocus

über OmniFocusOmnifocus ist vollgepackt mit leistungsstarken Features, die Ihnen helfen, ein geschäftiges Leben zu managen. Als App für iPhone und iPad zur Steigerung der Produktivität ist Omnifocus aufgrund seiner leistungsstarken Features zur Organisation und Prioritätensetzung besonders interessant. Die App unterstützt nicht die Zusammenarbeit und funktioniert nur auf der iOS-Plattform.

Preis: Mit $9,99 für das monatliche Abonnement und $99,99 für das jährliche Abonnement ist Onifocus teurer als viele andere Apps in dieser Kategorie OmniFocus herunterladen

14. Freiheit

über Freiheit Freedom ist ein unglaublich einfach zu bedienender Website-Blocker für iOS-Geräte. Die App Freedom bietet neben dem Blockieren von sozialen Netzwerken und Spiele-Apps noch einen weiteren Vorteil. Sie kann verwendet werden, um den Internetzugang auf den Geräten Ihrer Kinder zu beschränken. Allerdings muss dieses Feature etwas optimiert werden, da jedes Kind mit überdurchschnittlichen technischen Tricks die Anwendung umgehen kann.

Preis: Die App kostet 8,99 $ für das monatliche Abonnement und 39,99 $ für das jährliche Abonnement Freiheit herunterladen

15. RescueTime

über RescueTime RescueTime schickt Sie zu ihre Produktivität zu verbessern durch Berichterstellung darüber, wie Sie Ihre Zeit mit Ihren Geräten verbringen. Die App ist einfach einzurichten und arbeitet unauffällig im Hintergrund. Sie achtet darauf, welche Apps Sie verwenden und wie viel Zeit Sie damit verbringen. Es verwendet eine fünfstufige Bewertung, um Ihre tägliche Produktivität zu beobachten, von sehr ablenkend bis sehr produktiv.

RescueTime ermöglicht es Ihnen, Anwendungen je nach Nutzung der Website zu klassifizieren, denn selbst soziale Netzwerke wie Instagram können für Geschäfte genutzt werden.

Preis: Free (Premium-Funktionen für $11,99/Monat oder $77,99/Jahr freischalten) RescueTime herunterladen

16. Stunden Zeiterfassung

über Stunden Zeiterfassung Mit der App "Hours Time Tracking" können Sie sich ein Bild davon machen, wie viel Zeit Sie an einem typischen Arbeitstag verbringen. Außerdem können Sie eine laufende Liste mit Timern führen, wenn Sie ständig zwischen Aufgaben wechseln, und das neue Feature zur Rechnungsstellung vereinfacht die Abrechnung mit dem Client, wenn Sie nach Stunden abrechnen. Hours liefert Timesheet-Berichte und erleichtert die Verwaltung mehrerer Teams über ein benutzerfreundliches Dashboard.

Preis: Free mit In-App-Käufen ab 7,99 $ Stunden Zeiterfassung herunterladen

17. Evernote

über Evernote Evernote bietet ein fantastisches Erlebnis für Notizen mit durchdachten Features wie Cloud-Zugriff, Synchronisierung mit mehreren Geräten und einem leistungsstarken Such-Tool. Für erfahrene Benutzer kann Evernote auch als Projektmanagement-Tool verwendet werden, mit dem mehrere Mitglieder eines Teams Dateien freigeben und mithilfe von Audioausschnitten, Fotos, Scribbles und Erinnerungen zusammenarbeiten können.

Die Premium-Versionen bieten das Scannen von Dokumenten, erweiterten Cloud-Speicher und Integrationen mit Tausenden von Apps von Drittanbietern. Allerdings scheinen die hohen Kosten für die kostenpflichtigen Versionen ein wenig ungerechtfertigt, wenn es günstigere Versionen gibt alternativen mit allen wünschenswerten Features gibt .

Preis: Evernote bietet einen kostenlosen Plan und Premium-Alternativen ab 7,99 $/Monat Evernote herunterladen

über Notion Notion bietet einen hybriden Workspace für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Aufgaben. Die Funktionen für Projekte sind nicht ganz so umfangreich wie bei den fortgeschrittenen Funktionen von alternativen wie ClickUp . Mit der App lässt sich auch als Freiberufler oder in einem kleinen Team eine Menge Arbeit zu erledigen.

Die einfache Benutzeroberfläche macht es leicht, zwischen Notizen und Zu erledigen-Listen zu navigieren.

Preis: Die kostenlose Version hat alle Features, aber es lohnt sich, auf die Premium Version upzugraden, um die Team Funktionen freizuschalten Download Notion

19. Bär

über Bär Die Bear App bietet ein erstklassiges Erlebnis für Notizen mit einer einfach zu bedienenden Seitenleiste, mit der Sie Ihre Inhalte organisieren können. Der Markdown Editor unterstützt textintensive Arbeiten wie Aufsätze, und Sie können auch Inline-Bilder in Ihren Text einfügen. Es ist eine perfekte preisgünstige Alternative zu Evernote und bietet einzigartige Themen und benutzerdefinierte Typografie, die Ihr Schreibgefühl verbessern.

Preis: Die Bear App ist kostenlos, bietet aber In-App-Käufe für Premium Features ab $1.49/Monat Bär herunterladen

20. Gute Noten

über Gute Noten GoodNotes ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich Apps zur Erfassung von Notizen seit ihrer Einführung verbessert haben. Die Oberfläche der App lehnt sich an traditionelle Notizbücher an. Sie gibt den Benutzern das Gefühl, ein Buch statt eines mobilen Geräts zu benutzen. Benutzer können Papiergrößen, Papiertypen, Stifte und Textmarker benutzerdefiniert einstellen.

Die App unterstützt Audioaufnahmen, PDF- und Fotoimporte.

Preis: Es gibt eine kostenlose Version, und die Vollversion kann für 7,99 $ freigeschaltet werden Download Goodnotes

21. Scanbot

über App Store Scan-Apps sind inzwischen so gut, dass sie in vielen Büros die herkömmlichen Scanner ersetzen. Scanbot kombiniert einen PDF-Scanner und einen QR-Reader zu einem leistungsstarken Tool, das sowohl für den privaten Gebrauch als auch für Geschäftsanwendungen geeignet ist. Es verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, OCR-Texterkennung und Cloud-Kompatibilität über beliebte Anwendungen wie iCloud, Dropbox und Evernote.

Nach der Installation der App können Benutzer Guthaben für das Faxen von Dokumenten über ihr iPhone im Bereich von 0,99 bis 22,99 $ erwerben.

Preis: Die App ist zu einem einmaligen Preis von 99,99 $ erhältlich Scanbot herunterladen

22. Gladys

über App Store Gladys ist eine App mit vielen Features, mit der Sie alle Arten von Inhalten an einen zentralen Speicherort ziehen und dort ablegen können. Die App verfügt über eine ansprechende Benutzeroberfläche, und die Miniaturansichten der gespeicherten Inhalte werden im Fenster des Speichers übersichtlich angezeigt. Darüber hinaus erleichtert Gladys das Wiederauffinden von Dateien dank eines sehr effizienten Ordnersystems.

Preis: Free mit In-App-Käufen Gladys herunterladen

23. Annotierbar

über Kommentierbar Hier ist die richtige App, wenn Sie bei Ihrer Arbeit Bilder freigeben, die mit Anmerkungen versehen werden müssen. Annotable bietet Markierungs-Tools, mit denen Sie Teile eines Bildes hervorheben, schwärzen oder vergrößern können. Das Feature "Verpixeln" verbirgt einige Teile eines freigegebenen Bildes, und wenn Sie Screenshots von E-Mails freigeben, kann das Tool "Smart Reduction" verwendet werden, um einige Textabschnitte zu schwärzen.

Preis: Free mit In-App-Käufen für erweiterte Annotations-Tools Annotable herunterladen

24. Öffner

über App Store Opener ist ein so praktisches tool, dass viele Benutzer kaum erklären können, wie sie ohne es überleben konnten. Idealerweise sollte ein Link, der auf ein YouTube Video verweist, innerhalb der YouTube App geöffnet werden, aber das war für viele iOS Benutzer nie der Fall. Die App bietet eine nette Abhilfe in Fällen, in denen das Antippen von Weblinks Benutzer auf schlecht entwickelte mobile Websites umleitet, anstatt sie in den nativen Apps zu öffnen.

Opener bietet auch eine Erweiterung, mit der Sie wählen können, ob Sie einen Link im Browser speichern, kopieren oder öffnen möchten.

Preis: Die App kann für 1,99 $ heruntergeladen werden Download Opener

25. Textexpander

über Textexpander E-Mails und Messaging-Apps können einen Großteil Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen, wenn Sie schon genug zu tun haben. Textexpander erspart Ihnen diese Mühe, indem es eine Textvorhersage verwendet, mit der Sie Ihre häufig verwendeten Phrasen während des Tippens eingeben können. Die App lernt Ihre Verknüpfungen und häufig verwendeten Phrasen und liefert Snippets, sobald Sie einen Tippvorgang auslösen.

Preis: Free Textexpander herunterladen

Auswahl der besten Apps zur Produktivität für iPhone und iOS

Die besten Apps zur Produktivität für iOS zu finden, bedeutet lediglich, Optionen zu finden, die Ihre Probleme zu möglichst günstigen Kosten lösen. Apps wie ClickUp vereinen mehrere Funktionen in einer Plattform, so dass Sie nicht mehrere Apps verwenden müssen, während eine App alles erledigen kann, was Sie brauchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für die kostenlosen Apps zur Produktivität für das iPhone oder für die Premium-Versionen entscheiden, solange die Wahl auf ihren persönlichen oder geschäftlichen Zielen. ClickUp herunterladen um Projekte noch heute richtig zu managen!