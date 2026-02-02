Die 10 besten KI-Tools für Werbetexte, um Ihre Marketingkampagnen zu optimieren

Sind Sie es leid, sich abzumühen, um Ihre Werbetexte auffällig zu gestalten? KI-gestützte tools für Werbetexte sind Ihre Verknüpfung zum schnellen Erstellen fesselnder Werbetexte.

Einem aktuellen Bericht von Dentsu CMO zufolge stimmen 79 % der CMOs zu, dass „in einer Welt, in der Werbung leichter ignoriert werden kann, es wichtiger denn je ist, zu unterhalten und zu begeistern.“

Jahrelange digitale Überflutung hat unsere Nervenbahnen so sehr abgestumpft, dass immer neuartige Inhalte erforderlich sind, um denselben „Dopamin-Kick“ (sprich: „Zuschauer-Engagement“) zu erzielen.

Diese Entwicklung stellt Marketingfachleute und Texter vor die Herausforderung, innovative Werbetexte zu erstellen, die schnell Aufmerksamkeit erregen. KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten sind genau auf diese Anforderungen zugeschnitten. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten vor, mit denen Sie Zeit beim Verfassen überzeugender, konversionsstarker Werbetexte und Social-Media-Beiträge sparen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Übersicht über die 10 besten KI-Tools für Werbetexte: ClickUp (Am besten geeignet für KI-integriertes Content- und Projektmanagement von Kampagnen) Jasper (Am besten geeignet zum Überarbeiten und Wiederverwenden bestehender Inhalte) Copy.ai (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen von Ton und Stil, um eine einheitliche Markenstimme zu gewährleisten) Anyword (Am besten geeignet für leistungsorientierte Inhalte) Wordtune (Am besten geeignet zum Überarbeiten und Verfeinern bestehender Werbetexte) Writesonic (Am besten geeignet für die Erstellung von Anzeigentexten und Landingpages) AdZis (Am besten geeignet für die Automatisierung von E-Commerce-Werbetexten) Smart Copy von Unbounce (Am besten geeignet für konversionsorientierte Werbetexte) Copysmith Rytr (Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger Kurzform-Inhalte) Jacquard (ehemals Phrasee) (Am besten geeignet für die Personalisierung von Social-Media-Anzeigen und Nachrichten)

Bei der Auswahl von KI-gestützten Tools für das Anzeigenmanagement achten Sie auf Features, die den gewandelten Vorlieben des modernen Publikums entsprechen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten achten sollten:

Personalisierung und Targeting : Die Personalisierung für bestimmte Zielgruppen nutzt Mechanismen, die als Auslöser für die Ausschüttung von Dopamin dienen, indem sie den Inhalt relevant und ansprechend erscheinen lässt

Kreativität durch Daten : KI-Marketing-Tools sollten vielfältige Vorschläge für Formulierungen, Tonfall und Stil bieten, um den höheren Ansprüchen der heutigen Verbraucher gerecht zu werden.

KI-Funktionen: Suchen Sie nach einer KI-Software für das Verfassen von Werbetexten, die fortschrittliche Suchen Sie nach einer KI-Software für das Verfassen von Werbetexten, die fortschrittliche KI-Techniken wie die Verarbeitung natürlicher Sprache nutzt, um hochwertige Inhalte zu erstellen

Emotionsgesteuerte Sprache : Die besten KI-Tools nutzen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, um emotionale Auslöser einzubauen, die Aufmerksamkeit erregen. Als Beispiel kann man sich auf „Neuheit“ oder „Überraschung“ konzentrieren, was eine Dopaminreaktion auslöst, wie : Die besten KI-Tools nutzen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, um emotionale Auslöser einzubauen, die Aufmerksamkeit erregen. Als Beispiel kann man sich auf „Neuheit“ oder „Überraschung“ konzentrieren, was eine Dopaminreaktion auslöst, wie Studien zum Verbraucherverhalten zeigen .

Einfache Integration: Eine Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in Plattformen wie Google Ads oder Facebook integrieren lässt, sorgt dafür, dass das tool praktisch und effizient ist

Wenn Sie sich auf diese Features konzentrieren, können Sie KI-Texte erstellen, die selbst das aufmerksamkeitsüberflutete Publikum fesseln.

👀 Wussten Sie schon? In den 1970er Jahren sah der durchschnittliche Amerikaner täglich 500 Anzeigen, heute sind es bis zu 5000 pro Tag!

Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zur Nutzung von KI im Inhalt-Marketing

Hier sind die 10 besten KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten, die sich durch einzigartige Features, benutzerfreundliche Oberflächen und die Fähigkeit auszeichnen, hochwertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte zu generieren:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-integrierten Inhalt und Projektmanagement)

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, ist ideal für Marketingteams, die eine einheitliche Plattform suchen, um Anzeigentexte, den Prozess der Inhaltserstellung und Projekt-Workflows zu verwalten – alles auf Basis von KI.

Das dynamische Social-Media-Team von Cartoon Network nutzte ClickUp als zentrale Informationsquelle und verdoppelte seine Leistung bei gleicher Teamgröße in 50 % weniger Zeit! Hier sind alle Features, die sie genutzt haben:

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp ist ein hervorragender Ausgangspunkt. Sie ermöglicht es Teams, ihre Werbekampagnen nahtlos und gemeinsam zu verwalten.

Verbinden Sie Ihre Marketing-Roadmaps direkt mit den Aufgaben, die sie vorantreiben – mit allen Features der ClickUp-Software für Marketing-Projektmanagement

Sie können Kampagnen planen, den Fortschritt verfolgen und alle damit verbundenen Aufgaben an einem zentralen Ort verwalten. So können Teams die Erstellung von Werbetexten in konkrete, nachverfolgbare Aufgaben mit klaren Fristen und Zuständigkeiten aufteilen.

ClickUp Brain

Der hauseigene KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, ist hier ein wichtiger Helfer für Marketer. Mit ihm können Sie effizient überzeugende Werbeinhalte erstellen.

Geben Sie einfach wichtige Details wie Zielgruppe, Features des Produkts und den gewünschten Ton ein, um schnell ansprechende Texte zu erstellen, die genau auf Ihre spezifischen Marketinganforderungen zugeschnitten sind.

Erstellen Sie überzeugende Werbetexte mit ClickUp Brain

Das KI-Tool nutzt fortschrittliche Algorithmen, um ansprechende und zielgerichtete Werbeinhalte zu generieren, indem es erfolgreiche Anzeigenvorlagen, Trends im Verbraucherverhalten und sprachliche Muster analysiert. Und da es in Ihrem Workflow integriert ist, können Sie es nutzen, um Erkenntnisse aus vorhandenen Dokumenten zu Kundenrecherchen, Wettbewerbsanalysen und vielem mehr zu gewinnen.

Die Anzeigenvorlage von ClickUp

Darüber hinaus lassen sich mit der Anzeigenvorlage von ClickUp ganz einfach wirkungsvolle Anzeigen erstellen, die auffallen. So stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Anzeigen im Einklang mit der einzigartigen Stimme Ihrer Marke stehen.

Diese Vorlage herunterladen Vermeiden Sie es, bei der Erstellung Ihrer Anzeigentexte bei Null anzufangen – nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Anzeigen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, neue Strategien für Werbekampagnen zu entwickeln, bezahlte Pläne zu organisieren und zu verwalten, Aufgaben zu priorisieren und Metriken zu überwachen, um einen maximalen ROI sicherzustellen.

Sie können den Fortschritt jeder Anzeige verfolgen, indem Sie die Status-Angaben für Aufgaben wie „Implementierung“, „Live“, „Neue Anfrage“, „Recherche“ und „Abgeschlossen“ kennzeichnen.

„Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe erledigt hatte, manuell die Hierarchie darüber informieren, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern. Es ist großartig, denn das gesamte Team verfolgt seine täglichen Aufgaben in ClickUp.“

„Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe erledigt hatte, manuell die Hierarchie darüber informieren, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern. Es ist großartig, denn das gesamte Team verfolgt seine täglichen Aufgaben in ClickUp.“

Die besten Features von ClickUp

Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation in Ihrem Team mit ClickUp Chat , um Strategien für Werbekampagnen zu besprechen, Updates zu teilen und schnell Fragen zu stellen

Behalten Sie mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp die visuelle Übersicht über die Zeitleisten Ihrer Anzeigeninhalte und verfolgen Sie Termine, Meilensteine und Abhängigkeiten über alle Ihre Werbekampagnen hinweg.

Bearbeiten und finalisieren Sie die Marketingtexte mit ClickUp-Dokumenten , holen Sie sich Feedback über Kommentare ein und nehmen Sie Änderungen direkt auf derselben Plattform vor

Optimieren Sie Ihr Vertriebs- und Marketingmanagement durch die Nachverfolgung der Kampagnenleistung und der Wirkung von Werbekampagnen mithilfe von ClickUp-Dashboards.

Integrieren Sie Tools wie Google Workspace und Social-Media-Plattformen mithilfe der ClickUp-Integrationen, um Anzeigen direkt zu überwachen und zu optimieren und so die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen zu steigern

Limitierungen von ClickUp

Der Funktionsumfang ist umfangreich, und Benutzer müssen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Benutzer und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Um das Kampagnenmanagement zu automatisieren, richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, die Benachrichtigungen senden, sobald eine Aufgabe zur Anzeigentexterstellung in die nächste Phase übergeht. So stellen Sie sicher, dass das Team auf dem Laufenden bleibt und die Fristen eingehalten werden.

Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

2. Jasper (Am besten geeignet zum Überarbeiten und Wiederverwenden bestehender Inhalte)

Jasper ist ein fortschrittliches KI-Tool, das zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten entwickelt wurde. Jasper’s Brand Voice verfügt über ein Feature, mit dem Sie dem Tool die Details Ihrer Produkte, Dienstleistungen und Zielgruppen beibringen können, sowie über ein Feature für Ton und Stil, mit dem Sie Jasper den Tonfall Ihrer Marke vermitteln.

Als Marketingfachmann können Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Zielgruppe, der Plattform und Ihrer Ziele eingeben, und Jasper erstellt daraufhin mehrere Varianten. Teams können diese Entwürfe schnell bearbeiten oder verfeinern, um sie an den Tonfall der Marke anzupassen.

Die besten Features von Jasper

Nutzen Sie Analysetools für die Nachverfolgung der Performance der Inhalte und um Einblicke in Interaktionsmetriken und das Verhalten der Zielgruppe zu gewinnen

Verwenden Sie vorhandene Inhalte in verschiedenen Formaten wieder, indem Sie beispielsweise einen Blogbeitrag in Social-Media-Beiträge oder E-Mail-Newsletter umwandeln

Integrieren Sie das Tool in beliebte Plattformen wie Meta Ads Manager und Google Ads für eine nahtlose Anzeigenverwaltung

Einschränkungen von Jasper

Das anfängliche Setup für Tonfall und Zielgruppe kann eine benutzerdefinierte Anpassung erfordern

Preise für Jasper

Kostenlos: 7-tägige Testversion

Ersteller : 49 $ pro Benutzer und Monat

Pro : 69 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.500 Bewertungen)

3. Copy.KI (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen von Ton und Stil, um eine einheitliche Markenstimme zu gewährleisten)

Steigern Sie Ihre Konversionsrate mit hochwertigen Texten, die von Copy.ai generiert werden. Dieses Tool kann schnell und effizient Texte für einen breiten Bereich von schriftlichen Inhalten erstellen – von ansprechenden Werbetexten bis hin zu überzeugenden Blogbeiträgen. Ideal für Kurzform-Inhalte wie Überschriften, Slogans, Titel-Tags, Meta-Beschreibungen und Anzeigenbeschreibungen.

Benutzer können spezifische Parameter wie Tonfall, Stil und Zielgruppe eingeben, um sicherzustellen, dass die generierten Inhalte mit ihrer Markenidentität übereinstimmen, und Variationen für A/B-Tests erstellen.

Die besten Features von Copy.ai

Automatisieren Sie Aufgaben zur Erstellung von Inhalten und optimieren Sie Ihre Marketing- und Vertriebsabläufe

Erstellen Sie Inhalte in über 25 Sprachen – ideal für Unternehmen mit einem globalen Publikum

Nutzen Sie ein zentrales Repository für Unternehmensinformationen, das in Inhalte integriert werden kann

Einschränkungen von Copy.KI

Bei der Massenerstellung von Inhalten kann gelegentlich eine manuelle Bearbeitung erforderlich sein, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Preise für Copy.KI

Free Forever

Starter: 49 $/Monat

Advanced: 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

4. Anyword (Am besten geeignet für leistungsorientierte Inhalte)

Anyword ist speziell auf Marketer zugeschnitten und legt den Schwerpunkt auf datengestützte Strategien. Es generiert Anzeigentexte und prognostiziert deren Leistung, sodass Sie Schlüsselbotschaften erstellen können, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Anyword ermöglicht zielgerichtetes Copywriting über verschiedene Segmente hinweg und kann jede Headline-Variante anhand der prognostizierten Klickraten (CTR) bewerten, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Die besten Features von Anyword

Benutzerdefinierte Botschaften anhand von Kundenprofilen anpassen, um zielgruppenspezifische Anzeigen zu erstellen

Erstellen Sie Anzeigen, die für Google, Facebook und LinkedIn optimiert sind, und nutzen Sie dabei die Multichannel-Unterstützung des Tools

Verbessern Sie die Ergebnisse Ihrer Werbekampagnen mithilfe datengestützter A/B-Testfunktionen

Limitierungen von Anyword

Die KI-generierten Texte klingen immer noch künstlich und lassen die Nuancen von von Menschen verfassten Texten vermissen

Obwohl es mehrere Sprachen unterstützt, liegt der Schwerpunkt auf Englisch, was für nicht englischsprachige Märkte möglicherweise nicht optimal ist.

Preise für Anyword

Starter: 49 $/Monat pro Benutzer

Datengesteuert: 99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 499 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Anyword-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 350 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die besten Tools zur kreativen Automatisierung zur Steigerung der Produktivität

5. Wordtune (Am besten geeignet zum Überarbeiten und Verfeinern bestehender Werbetexte)

via Wordtune

Wordtune ist darauf spezialisiert, bestehende Texte zu optimieren und bietet klare, prägnante und überzeugende Alternativen. So können Benutzer einfache Blogbeiträge und Inhalte in ausgefeilte Texte verwandeln.

Mit dem Zusammenfassungs-Feature können Marketingfachleute Inhaltsideen zu prägnanten Botschaften verdichten, die Aufmerksamkeit erregen und das Engagement fördern. Die Browser-Erweiterungen lassen sich in Tools wie Google Docs und Gmail integrieren und sorgen so für reibungslose Workflows bei der Zusammenarbeit an der Kampagne.

Die besten Features von Wordtune

Verbessern Sie die Klarheit, den Ton und den Stil bestehender Texte, anstatt sie auf der Grundlage der Umschreibungsvorschläge von Grund auf neu zu erstellen

Wechseln Sie ganz einfach zwischen formellem und lockeren Tonfall, um Ihre Texte an verschiedene Marketingkontexte anzupassen

Passen Sie Inhalte an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe an, indem Sie einen einheitlichen Sprachstil beibehalten

Limitierungen von Wordtune

Wordtune ist zwar hervorragend bei der Überarbeitung von Texten, erstellt jedoch keine Langform-Inhalte

Preise für Wordtune

Free Forever

Advanced: 13,99 $ pro Benutzer und Monat

Unbegrenzt: 19,99 $ pro Benutzer und Monat

Teams: 15,99 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wordtune

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

6. Writesonic (Am besten geeignet für die Erstellung von Anzeigentexten und Landingpages)

Geben Sie sich nicht länger mit 08/15-Texten zufrieden. Writesonic, ein KI-Tool für das Verfassen von Werbetexten, generiert maßgeschneiderte Textvorschläge auf Basis Ihrer spezifischen Kampagnenziele und unterstützt Marketingfachleute dabei, kreative Werbetexte schnell und mühelos zu erstellen.

Es verfügt über ein Feature für natürliche Sprachverarbeitung und nutzt Webdaten in Echtzeit, wodurch sichergestellt wird, dass die generierten Inhalte relevant und sachlich korrekt sind.

Anhand einer kurzen Produktbeschreibung kann Writesonic Optionen generieren, die genau auf Ihre Kampagnenziele zugeschnitten sind.

Die besten Features von Writesonic

Wählen Sie aus über 80 Vorlagen, die auf verschiedene Arten von Inhaltsideen zugeschnitten sind und den Schreibprozess optimieren.

Erstellen Sie Anzeigen in über 25 Sprachen und nutzen Sie die nahtlose Integration mit gängigen Marketing-Tools

Stellen Sie sicher, dass die generierten Inhalte reich an Keywords und suchmaschinenfreundlich sind, indem Sie die integrierten SEO-Optimierungstools nutzen.

Limit von Writesonic

Einige Ergebnisse müssen möglicherweise noch weiter bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Markenstandards entsprechen

Neue Benutzer müssen sich aufgrund der Vielzahl an auf der Plattform verfügbaren Features und Funktionen möglicherweise erst einmal einarbeiten

Preise für Writesonic

Free Forever (bis zu 25 Guthaben)

Einzelperson: 20 $/Monat pro Benutzer

Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

KI + Inhalt-Service durch Menschen: 2000 $/Monat für fünf Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

7. AdZis (Am besten geeignet für die Automatisierung von E-Commerce-Werbetexten)

Die Zeit läuft, und Ihre Marketingkampagne benötigt Hunderte von Varianten von Anzeigentexten. Es ist einfach nicht machbar, jeden einzelnen manuell zu erstellen.

AdZis punktet mit seinem herausragenden Feature: der Erstellung von Anzeigeninhalten in großen Mengen, die es Unternehmen ermöglicht, auf Marketingtexte und Produktbeschreibungen für Tausende von Produkten zuzugreifen. Dank seiner Fähigkeit zur Automatisierung von Produktbeschreibungen, Überschriften und Werbebotschaften ist es das tool der Wahl für Online-Händler, die ihren Aufwand für digitale Werbemaßnahmen reduzieren möchten.

Die besten Features von AdZis

SEO-optimierte Produktbeschreibungen, die auf Ihre E-Commerce-Anforderungen zugeschnitten sind

Sorgen Sie für eine höhere Qualität der Inhalte, indem Sie KI-generierte Inhalte mit menschlicher Bearbeitung kombinieren

Integrieren Sie die Tools in beliebte E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Magento, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten

Limitierungen von AdZis

Möglicherweise nicht geeignet für Inhaltstypen, die nicht mit E-Commerce zu tun haben

Für Kleinunternehmer mit begrenztem Budget könnte die Preisstruktur als teuer empfunden werden

Preise für AdZis

Produktbeschreibungen der Stufe 2 (Standard): 60 $ für 100 Produkte

Produktbeschreibungen der Stufe 3 (Experte): 3 bis 8 $ pro Produkt

DFY (Erledigt)-Paket mit Managed Services: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu AdZis

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Wussten Sie schon: Laut einer Studie gaben etwa 40 % der Marketingfachleute an, dass sie KI-Tools für die Erstellung von Social-Media-Inhalten nutzen.

8. Smart Copy von Unbounce (Am besten geeignet für konversionsorientierte Werbetexte)

Smart Copy verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit über 45 anpassbaren Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen, darunter Marketingtexte, E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Beiträge. So können Benutzer schnell hochwertige Inhalte erstellen, die auf ihre Marketingziele abgestimmt sind.

Klicks auf Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Anzeigen führen den Interessenten mit nur wenigen Klicks auf die benutzerdefinierte Landingpage und optimieren so Ihre Konversionsrate.

Smart Copy lässt sich nahtlos in Unbounce-Landingpages und andere Marketingplattformen integrieren und vereinfacht so den Workflow von der Erstellung bis zur Veröffentlichung von Werbekampagnen sowie die Erstellung von Inhalten für Anzeigen und Social-Media-Beiträge.

Die besten Features von Unbounce Smart Copy

Greifen Sie direkt in Ihrem Browser auf die Features von Smart Copy zu, um unterwegs Inhalte für verschiedene Anwendungen zu erstellen

Nutzen Sie Content Expander, um Werbetexten mehr Tiefe zu verleihen und vorgefertigte Vorlagen für Anzeigenformate auf verschiedenen Plattformen zu nutzen, darunter Google Ads und Social-Media-Beiträge

Erstellen Sie eine für Mobilgeräte optimierte, webbasierte Seite, ohne einen einzigen Code-Zeilen-Eintrag schreiben zu müssen

Limit von Unbounce Smart Copy

Erweiterte Features sind nur in Kombination mit Unbounce-Landingpages besonders effektiv

Preise für Unbounce Smart Copy

Build: 99 $/Monat

Testversion: 149 $/Monat

Optimize: 249 $/Monat

Agentur: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

9. Copysmith Rytr (Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger Kurzinhalte)

Als Ihr KI-Assistent bildet Copysmith Rytr Ihren Schreibstil nach, indem es ein Beispiel Ihrer Texte analysiert. So wird sichergestellt, dass die von der KI generierten Inhalte Ihrem Stil entsprechen. Sie können auch mehrere benutzerdefinierte Stile erstellen, die zu verschiedenen Szenarien, Projekten oder Clients passen.

Wählen Sie außerdem aus über 20 Optionen den gewünschten Tonfall aus, um maßgeschneiderte Botschaften zu erstellen, die bei bestimmten Zielgruppen Anklang finden.

Die besten Features von Copysmith Rytr

Erstellen Sie Inhalte überall, wo Sie schreiben – mit der Chrome-Erweiterung von Rytr

Erstellen Sie KI-Inhalte für über 30 verschiedene Anwendungsfälle und generieren Sie Content-Typen, die über reine Werbetexte hinausgehen

Passen Sie den Kreativitätsgrad der generierten Inhalte an, um je nach den Anforderungen der Werbekampagne eher geradlinige oder fantasievolle Ergebnisse zu erzielen

Limit von Copysmith Rytr

Im Vergleich zu anderen spezialisierten KI-Tools zum Verfassen von Texten hat Rytr möglicherweise Schwierigkeiten bei der Erstellung von ausführlichen Artikeln oder komplexen Erzählungen.

Die Qualität der generierten Inhalte variiert, sodass zusätzliche Bearbeitung zur Verfeinerung erforderlich ist

Preise für Copysmith und Rytr

Free Forever

Unbegrenzt: 9 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 29 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Jacquard (Am besten geeignet für die Personalisierung von Social-Media-Anzeigen und Nachrichten)

Jacquard.com, ehemals Phrasee, ermöglicht es Marketingfachleuten, benutzerdefinierte und konforme Botschaften über verschiedene Kanäle hinweg in großem Umfang zu generieren. Mit seinem Fokus auf Lifecycle-Marketing sorgt Jacquard dafür, dass die Kundenkommunikation relevant bleibt, indem sichergestellt wird, dass die Botschaften den Vorlieben und dem Kontext der Kunden entsprechen.

Jacquard generiert Inhalte und testet sowie optimiert die Botschaften kontinuierlich auf Basis von Metriken, um sicherzustellen, dass Kampagnen relevant und wirkungsvoll bleiben.

Durch die Möglichkeit, Messaging-Strategien dynamisch anzupassen, ermöglicht Jacquard Marketern, eine langfristige Kundenbindung aufzubauen.

Die besten Features von Jacquard

Generieren Sie Tausende von Sprachvarianten, die alle mit detaillierten Produktinformationen angereichert sind, um Kunden kontextbezogene Werbeinhalte auf der Grundlage ihrer bisherigen Interaktionsmuster anzubieten

Passen Sie Ihre Botschaften an die individuellen Tonfallpräferenzen – direkt, neugierig oder verspielt – jedes einzelnen der Tausenden von benutzerdefinierten Kunden an

Nutzen Sie den integrierten Freigabeprozess, um Ihre Multi-Channel-Botschaften gründlich zu prüfen, bevor sie Ihre Kunden erreichen

Einschränkungen von Jacquard

Das Angebot richtet sich in erster Linie an große Unternehmen, und die Preise könnten für kleinere Unternehmen unerschwinglich sein.

Für neue Benutzer könnten die umfangreichen Features der Plattform zunächst etwas überwältigend sein

Preise für Jacquard

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jacquard

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wissenswertes: Der Slogan „Think Small“ aus der Volkswagen-Kampagne von 1959 wird oft als die beste Werbung des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Heute analysieren KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten ikonische Kampagnen, um in wenigen Sekunden neue, datengestützte Slogans zu erstellen.

Wählen Sie das beste KI-Tool für Werbetexte für Ihre Anforderungen

Die Wahl der besten KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten kann sich positiv auf Ihre Marketingkampagnen auswirken – von Zeitersparnis bei der Erstellung von Inhalten bis hin zu höherer Kundenbindung und besseren Konversionsraten.

Während jedes der hier vorgestellten KI-Tools in bestimmten Bereichen herausragend ist – sei es Jasper für seine Kreativität oder Jacquard für die Personalisierung in großem Maßstab –, sticht ClickUp als die ultimative All-in-One-Plattform hervor. ClickUp vereint Projektmanagement, Chat und KI-gestützte Erstellung von Inhalt auf einer einzigen Plattform. Dieser zentralisierte Ansatz ermöglicht es Ihren Marketing- und Texterstellungs-Teams, Höchstleistungen zu erzielen.

Durch die Ermöglichung der Zusammenarbeit mit Social-Media-Managern in Echtzeit, die Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts und den Einsatz von KI ermöglicht ClickUp Unternehmen, jeden Aspekt ihrer Werbemaßnahmen effizient zu verwalten.

Glauben Sie nicht nur uns – erleben Sie den Unterschied selbst. Erstellen Sie noch heute ein kostenloses ClickUp-Konto!