Die 10 wichtigsten webbasierten CRM-Tools, die Sie im Jahr 2025 kennen müssen

🔎 Wussten Sie schon? Eine erstaunliche 40% der geschäftskritischen Daten sind in Datensilos gefangen!

Denken Sie darüber nach - fast die Hälfte der Informationen, die zu besseren Entscheidungen führen könnten, stecken in fragmentierten Systemen fest und sind unzugänglich, wenn Sie sie am dringendsten benötigen.

Für Eigentümer und Manager von Geschäften ist dies nicht nur eine Statistik, sondern ein tägliches Ärgernis.

Aus diesem Grund hat sich webbasierte CRM-Software zu einem echten Wendepunkt entwickelt.

Durch die Konsolidierung von Kundendaten in einer einzigen, Cloud-basierten Plattform brechen diese CRM-Systeme Silos auf und automatisieren lästige Aufgaben, während sie gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse liefern. ⚡

Unabhängig davon, ob Sie Ihr aktuelles Setup aktualisieren oder Ihre erste CRM-Software anschaffen möchten, stellt dieser Leitfaden die besten webbasierten CRM-Optionen vor, mit denen Sie die Verwaltung Ihrer Beziehungen zu Ihren Kunden verändern können.

Worauf sollten Sie bei einer webbasierten Software für das Management von Beziehungen achten?

Wussten Sie schon? Mitch Muhney und Mike Sullivan entwickelten 1987 die erste Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM), ACT! (Activity Control Technology)

Als auswahl eines webbasierten CRM sollten Sie sich auf Features konzentrieren, die den Anforderungen Ihres Geschäfts entsprechen und Ineffizienzen beseitigen. Diese Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen bieten Flexibilität und Zugänglichkeit, so dass Sie Ihre Beziehungen zu Kunden von überall aus verwalten können.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Features, die Sie priorisieren sollten:

Zentralisierter Speicher für Geschäftsdaten: Vereinfachen Sie den Zugriff auf Kundeninformationen, indem Sie webbasierte oder Cloud-CRM-Systeme nutzen und verstreute Tabellenkalkulationen durch eine einheitliche Plattform ersetzen, die alles an einem sicheren Speicherort organisiert

Vereinfachen Sie den Zugriff auf Kundeninformationen, indem Sie webbasierte oder Cloud-CRM-Systeme nutzen und verstreute Tabellenkalkulationen durch eine einheitliche Plattform ersetzen, die alles an einem sicheren Speicherort organisiert Automatisierung tools: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben-wie Nachfassaktionen, Dateneingabe und Lead-Verfolgung, damit sich Ihr Team auf sinnvolle Arbeiten konzentrieren kann

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben-wie Nachfassaktionen, Dateneingabe und Lead-Verfolgung, damit sich Ihr Team auf sinnvolle Arbeiten konzentrieren kann Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team in Verbindung bleibt, egal wo es sich befindet, mit Cloud-CRM-Lösungen, die auf jedem Gerät mit einer Internetverbindung funktionieren und eine mühelose Remote-Zusammenarbeit ermöglichen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team in Verbindung bleibt, egal wo es sich befindet, mit Cloud-CRM-Lösungen, die auf jedem Gerät mit einer Internetverbindung funktionieren und eine mühelose Remote-Zusammenarbeit ermöglichen Benutzerdefinierbare Dashboards: Personalisieren Sie die Ansicht Ihrer geschäftlichen Metriken - verfolgen Sie die Verkaufsleistung, überwachen Sie Leads und messen Sie die Kundenzufriedenheit mit Dashboards, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen

Personalisieren Sie die Ansicht Ihrer geschäftlichen Metriken - verfolgen Sie die Verkaufsleistung, überwachen Sie Leads und messen Sie die Kundenzufriedenheit mit Dashboards, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen Integrierte Tools: Vereinigen Sie Ihren Aufwand für Vertrieb, Marketing und Projektmanagement unter einem Dach, indem Sie ein CRM auswählen, das sich nahtlos mit Ihrer vorhandenen Technologie synchronisieren lässteffiziente Vertriebsunterstützung Echtzeit-Analysen: Nutzen Sie detaillierte, aktuelle Berichterstellungen, um Trends, Kundenverhalten und Leistungslücken zu erkennen, und ermöglichen Sie so datengestützte Entscheidungen, die zu besseren Ergebnissen führen 💻

Vereinigen Sie Ihren Aufwand für Vertrieb, Marketing und Projektmanagement unter einem Dach, indem Sie ein CRM auswählen, das sich nahtlos mit Ihrer vorhandenen Technologie synchronisieren lässteffiziente Vertriebsunterstützung Nachverfolgung von Leads und Geschäftsabschlüssen: Verschaffen Sie sich abschließende Sichtbarkeit in Ihrem VertriebCRM-Prozess mit Tools, die Leads und Abschlüsse vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verwalten und sicherstellen, dass keine Verkaufschance durch die Maschen fällt 📈

Die 10 besten webbasierten CRM-Software-Systeme

Mit der richtigen webbasierten CRM-Software lassen sich Zeit und Aufwand sparen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die besten webbasierten CRM-Softwarelösungen:

1. ClickUp (Die beste alltägliche App für CRM und Projektmanagement)

Start mit ClickUp CRM

ClickUp CRM

ClickUp CRM bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Kundenbeziehungen durch die Kombination benutzerdefinierter Tools mit leistungsstarken Workflows. Entwickelt für Teams jeder Größe, ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihr CRM-System an die Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen und ein nahtloses Kundenmanagement zu gewährleisten.

Mit Benutzerdefinierte Felder in ClickUp können Sie ein CRM-Datenbank die alles vom Status des Leads und dem Wert des Geschäfts bis hin zu den Kontaktdetails und den nächsten Schritten nachverfolgt - alles an einem Ort sichtbar. Sie könnten zum Beispiel ein neues Feld für die Lead-Quelle erstellen und es zusammen mit einer "Priorität" und einem "Follow-up-Datum" hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Team keine Gelegenheit verpasst.

Verwendung von ClickUps Dashboards mit den Dashboards von ClickUps können Sie den Zustand Ihrer Pipeline sowie die Leistung Ihres Teams und alle relevanten Umsatzzahlen in Echtzeit beurteilen. Mithilfe von Diagrammen und Karten können Sie Statistiken wie "In diesem Monat geschlossene Deals" oder "Vertriebsmitarbeiter mit den besten Leistungen" auswerten So können Teams die Priorisierung von Aufgaben optimieren und Hindernisse im Vertriebsprozess sofort erkennen.

visualisieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline, verfolgen Sie den Fortschritt mit Klarheit und überwachen Sie die Leistung Ihres Teams mit ClickUp CRM

Mit den benutzerdefinierten Workflows von ClickUp können Sie Ihre Vertriebspipeline mithilfe von Kanban-Boards, Listen oder Gantt-Diagrammen visuell verwalten. Instanz können Sie Phasen wie "Neuer Lead", "Kontaktiert", "Verhandlung" und "Geschlossen" auf einem Pipeline Board erstellen und per Drag & Drop Geschäfte zwischen den Phasen verschieben, um den Fortschritt zu verfolgen.

zusammenarbeiten und Bearbeiten in Echtzeit mit ClickUp Docs aus ClickUp CRM heraus

ClickUp ist mit seinen Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit ideal für Teams, die in Verbindung bleiben und sich abstimmen müssen.

Features wie Aufgabenkommentare, ClickUp Chat und kollaborativ ClickUp Dokumente machen den Wechsel zwischen verschiedenen Tools überflüssig, da alles zentralisiert bleibt. Dies fördert eine effiziente Kommunikation und reduziert mögliche Fehler. ⚡

integration und Synchronisierung von über 1.000 Apps mit ClickUp in Sekundenschnelle

Die Integrationsmöglichkeiten der Plattform sind ein weiterer großer Vorteil: ClickUp unterstützt mehr als 1.000 App-Integrationen. Von E-Mail-Tools über Speicher bis hin zu Marketingsoftware - diese Integrationen stellen sicher, dass Geschäfte mit all ihren bevorzugten Apps verbunden sind, was die allgemeine Produktivität und das Datenmanagement verbessert. 🔗

automatisches Zuweisen von Aufgaben, Auslösen von Status-Updates und Umschalten von Prioritäten, um den Fokus Ihres Teams auf ClickUp zu lenken

Die KI-gestützte ClickUp Gehirn und ClickUp Automatisierungen sind wesentliche Eckpfeiler der CRM Funktionen von ClickUp.

Im Zusammenspiel ermöglichen diese Tools den Geschäften, Zeit zu sparen, indem sie sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen, Aufgaben und Dateneinträge automatisieren. So können sich die Teams auf strategischere Aktivitäten konzentrieren und die Effizienz steigern. Brain bietet außerdem Fortschrittsaktualisierungen und intelligente Antworten, die die Verwaltung Ihrer CRM-Workflows schneller, intelligenter und stressfreier.

ClickUp CRM Vorlage webbasierte crm Software

Außerdem, ClickUps CRM-Vorlage ist ein entscheidender Faktor für die Verwaltung von Vertriebspipelines, die Nachverfolgung von Leads und die Organisation von Kundendaten. Mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten ermöglicht diese Vorlage Teams, Aufgaben nach Verkaufsphasen zu priorisieren, Ineffizienzen zu beseitigen und wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung der Kundeninteraktion zu gewinnen.

ClickUp beste Features

Automatisieren Sie Vertriebsnachfassaktionen, Pipeline-Aktualisierungen und Erinnerungen

Visualisierung von Vertriebsdaten und Teamleistungen mit Dashboards

Einstellen von E-Mail-Integrationen, um die Kommunikation mit Clients zu optimieren

Verwendung vorgefertigter Vorlagen für eine schnellere Einarbeitung und benutzerdefinierte Anpassung

Nachverfolgung von Umsätzen, Größen und Kundeneinblicken mit Formelfeldern

ClickUp Beschränkungen

Nicht alle Ansichten sind auf mobilen Geräten verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI: Hinzufügen zu bestehenden Plänen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp

Über die Automatisierung und das Projektmanagement von ClickUp spricht ein benutzer sagt ,

ClickUp ist für uns das unkomplizierteste und am einfachsten einzurichtende Tool für Projektmanagement. Die Nachverfolgung von Aufgaben ist sehr einfach und bietet viele detaillierte Informationen. Das Freigeben für Teams und das Einladen neuer Mitglieder zur Zusammenarbeit mit dem Board und der Aufgabe ist sehr einfach. Die Integration mit Tools von Drittanbietern ist mit vielen verfügbaren Apps ebenfalls möglich. Die Integration von Datadog und ClickUp ist sehr hilfreich bei der Erstellung von Incident-Aufgaben in ClickUp für Ereignisse, die bearbeitet werden müssen, und das Team kann dann mit der Arbeit an den Incidents beginnen.

Pro-Tipp: Sparen Sie sich stundenlanges Setup mit vorlagen für Verkaufspläne . Diese Vorlagen sind ideal, um Ihre Vertriebsstrategie zu strukturieren. Passen Sie diese vorgefertigten Pläne an Ihre Bedürfnisse an, anstatt von Grund auf neu zu beginnen.

2. Salesforce (am besten für KI-gesteuerte Vertriebseinblicke)

via {\an8}Salesforce Sales Cloud_ Das webbasierte CRM von Salesforce, Sales Cloud wurde entwickelt, um Vertriebsteams mit KI-gesteuerten Einblicken, geführtem Verkauf und rationalisierter Automatisierung zu unterstützen. Als Business Manager können Sie Leads nachverfolgen, Konten verwalten und Vertriebs-Pipelines in Echtzeit optimieren.

Diese Cloud-basierte CRM-Software verfügt über Features, die es Ihnen ermöglichen, zukünftige Verkäufe mit detaillierten Prognosen vorherzusagen, Workflows zu automatisieren, um Zeit zu sparen, und alle Kundendaten in einer einzigen Quelle der Wahrheit zu zentralisieren. Salesforce lässt sich außerdem nahtlos in Tools wie Slack und Tableau integrieren und ermöglicht so die Zusammenarbeit und datengesteuerte Entscheidungen in Ihrem Team.

Die besten Features von Salesforce Sales Cloud

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Konten und die Aktualisierung von Geschäftsabschlüssen, um Ihre Produktivität zu steigern

Vereinheitlichung und Synchronisierung all Ihrer Daten mit den Revenue Intelligence- und Data Cloud-Features

Zugriff auf Echtzeit-Einblicke in die Pipeline und Prognosen für ein vorausschauendes Vertriebsmanagement

Einschränkungen von Salesforce Sales Cloud

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein, insbesondere für neue Benutzer

Low-Code-Tools erfüllen erweiterte Business-Anforderungen ohne benutzerdefinierten Code möglicherweise nicht vollständig

Preise für Salesforce Sales Cloud

Starter Suite : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Pro Suite: $100/Monat pro Benutzer

$100/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

$330/Monat pro Benutzer Einstein 1 Sales: $500/Monat pro Benutzer

Salesforce Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (18.000+ Bewertungen)

4.4/5 (18.000+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (23,000+ Bewertungen)

via HubSpotDas webbasierte CRM von HubSpot ist eine dynamische Lösung für wachsende Geschäfte. Es kombiniert leistungsstarke Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools in einer nahtlosen Plattform. Mit Nachverfolgung der Vertriebspipeline in Echtzeit, automatisierten E-Mail-Benachrichtigungen und detaillierter Berichterstellung erhalten Sie volle Sichtbarkeit für Ihre kundenmanagement-Strategien .

HubSpot hilft bei der Verwaltung von Kontakten, der Nachverfolgung von Geschäften und der Analyse der Leistung von Teams. Es nutzt KI-Features wie einen E-Mail-Schreiber und einen Live-Chat, um die Interaktion mit Kunden zu verbessern. Die Plattform unterstützt auch Integrationen mit Apps von Drittanbietern und gewährleistet so Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit für wachsende Geschäfte.

HubSpot CRM beste Features

Verwertbare Einblicke durch die leistungsstarke Berichterstellung und Analytik der Plattform, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Integration in das HubSpot-Ökosystem zur Nutzung hervorragender Tools für Marketing-Automatisierung, Vertriebsunterstützung und Kundenservice

Benachrichtigungen, wenn Leads E-Mails öffnen, damit Sie rechtzeitig Folgemaßnahmen ergreifen können

HubSpot CRM-Einschränkungen

Erweiterte Features wie Automatisierungs-Workflows sind nur in den kostenpflichtigen Tiers verfügbar

Einige Benutzer finden die benutzerdefinierten Optionen der Plattform ohne zusätzliche Integrationen möglicherweise limitiert

HubSpot CRM Preise

Kostenloses CRM mit Sales Hub und Marketing Hub, das neben anderen Tools auch als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich ist

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über HubSpot

Apropos CRM von HubSpot, ein benutzer der im Gesundheitssektor arbeitet, sagte,

HubSpot Service Hub hat sich für uns besonders bewährt, da es einfach einzurichten und sehr benutzerfreundlich ist, da wir es Teammitgliedern vorstellen, die es täglich benutzen werden, und es verfügt über die Funktionen, die man von einem CRM erwarten würde, und noch viel mehr. Die Einstellung der Automatisierung, um unseren Teammitgliedern bei ihren täglichen Arbeitsabläufen Zeit zu sparen, war sehr einfach und alle verfügbaren Ressourcen online / über den HubSpot Kundensupport haben uns dabei geholfen, uns sicher zu fühlen, was wir tun.

4. Zoho CRM (am besten für umfassende 360°-Kundeneinblicke)

via {\an8}Das ist eine gute IdeeZoho CRM ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Tool zur Optimierung von Vertrieb, Marketing und Kundenbindung, das eine umfassende 360°-Ansicht der Kundenbeziehungen bietet. Eine intuitive Benutzeroberfläche und ein breiter Bereich an Features ermöglichen es Unternehmen, die täglichen Aufgaben im Vertrieb zu automatisieren und Webbesucher in Leads zu verwandeln.

Diese CRM-Plattform verbessert die Zusammenarbeit im Team, die Interaktion mit dem Kunden und die Entscheidungsfindung, indem sie sich nahtlos in verschiedene Apps integrieren lässt und fortschrittliche, KI-gestützte Features über einen webbasierten Ansatz bietet. Darüber hinaus bietet sie Tools für das Lead-Management, die Kontaktverwaltung und die Nachverfolgung der Vertriebspipeline, mit denen Sie Kundeninformationen in verwertbare Erkenntnisse umwandeln können.

Beste Features von Zoho CRM

Direkte Interaktion mit Leads und Kunden über soziale Plattformen

Sofortiger Zugriff auf Kundendaten und Verwaltung von Aufgaben von unterwegs mit mobilen Anwendungen

Nutzen Sie die KI-gestützten Erkenntnisse von Zohos KI-Assistenten Zia, um Anomalien zu erkennen, Chancen zu priorisieren und intelligentere E-Mail-Entwürfe zu erstellen

Einschränkungen von Zoho CRM

Pläne der Einstiegsklasse können die Nummer der benutzerdefinierten Felder einschränken, was die Personalisierung der Daten beeinträchtigt

Limitierte Verfügbarkeit einiger Integrationen von Drittanbieteranwendungen

Preise für Zoho CRM

Free Forever

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Ultimate: $60/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,700+ Bewertungen)

4.1/5 (2,700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,800+ Bewertungen)

5. Pipedrive (am besten für die visuelle Verwaltung der Vertriebskette)

via PipedrivePipedrive die webbasierte CRM-Software von Pipedrive wurde für Geschäfte entwickelt, die ihr Vertriebs-Pipeline-Management organisieren und sich gleichzeitig auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren möchten. Mit Pipedrive können Sie alle Ihre Kundeninformationen zentralisieren, es lässt sich in Ihren Tech-Stack integrieren und nutzt KI, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren und die Produktivität zu steigern - und das alles unter Wahrung der Datensicherheit auf einer vertrauenswürdigen Plattform.

Dieses Cloud-basierte CRM-Tool unterstützt Ihre Teams, indem es sich wiederholende Aufgaben automatisiert und sofortige Einblicke in den Vertrieb bietet. Darüber hinaus bietet Pipedrive Features wie E-Mail-Integration, Erinnerungen an Aktivitäten und Einstellungen für Ziele, damit Vertriebsteams organisiert bleiben und sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.

Pipedrive beste Features

Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Oberfläche zur Verwaltung von Vertriebs-Pipelines und zur Nachverfolgung des Fortschritts von Geschäften

Nutzen Sie den KI-Verkaufsassistenten, um intelligente Vorschläge zur Optimierung von Vertriebsaktivitäten und zur Verbesserung der Leistung zu machen

Automatisches Anreichern von Kundenprofilen mit öffentlich zugänglichen Informationen, um Zeit bei der Dateneingabe für Kundendatensätze zu sparen

Pipedrive-Einschränkungen

Im Vergleich zu umfassenderen CRMs mangelt es Pipedrive an fortschrittlichen Features für die Marketing Automatisierung

Limitierungen bei tieferen Anpassungsmöglichkeiten ohne zusätzliche Integrationen für Vertriebs- und Marketing Teams

Pipedrive-Preise

Essential : $14/Monat pro Benutzer

: $14/Monat pro Benutzer Erweitert : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Profi : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Power : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (2,100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (3.000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Pipedrive

Apropos Anwendungsfall von Pipedrive für Vertriebsteams, ein vertreter der Vertriebsentwicklung sagte ,

Pipedrive ist für mich ein unglaubliches Tool, es ist das beste CRM, mit dem ich gearbeitet habe, und es verfügt über Funktionen, die für mich bei der B2B-Kundenakquise sehr nützlich sind. Es wird ständig aktualisiert und enthält neue Funktionen, die sich aus den Trends auf dem Markt ergeben, was einen großen Wert darstellt.

6. Monday.com (Bestes anpassbares CRM mit Automatisierung des Workflows)

via Monday.comMonday.com 's CRM wurde für Geschäfte entwickelt, die Flexibilität und Skalierbarkeit für ihre Cloud-CRM-Lösungen benötigen. Es wurde entwickelt, um sich an Ihre einzigartigen Vertriebsprozesse anzupassen, und ermöglicht Ihnen, alles von der Nachverfolgung von Leads bis hin zur Verwaltung der Vertriebspipeline mit intuitiver Drag-and-Drop-Anpassung zu optimieren.

Diese anpassbare cloud-CRM-Software vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben und ermöglicht es Teams, Daten zu zentralisieren, Workflows zu automatisieren und sich auf den Ausbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Mit anpassbaren Dashboards und verschiedenen Ansichten, wie Kanban- und Gantt-Diagrammen, ermöglicht die Plattform Teams die Visualisierung ihrer Vertriebs-Pipelines, die Überwachung des Fortschritts in Echtzeit und die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team.

Monday.com beste Features

Benutzerdefinierte Workflows für Ihren Vertriebsprozess und Ihre Lead-Pipelines zur Steigerung des Geschäftserfolgs

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Nachfassaktionen und Status-Updates, um manuelle Einträge zu vermeiden

Priorisierung von Leads anhand von anpassbaren Kriterien, um sich auf potenzialstarke Interessenten zu konzentrieren

Monday.com Limitierungen

Das anfängliche Setup und die benutzerdefinierten Anpassungen können für neue Benutzer zeitaufwändig sein

Einige Benutzer finden die Preisstufen und die Zuweisung von Features verwirrend

Monday.com-Preise

Diese Pläne basieren auf 10 Benutzern:

Basic : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Pro : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

7. Freshsales (Bestes KI-gestütztes CRM für intelligenteres Verkaufen)

via FreshsalesFrischeverkäufe , Teil der Freshworks Suite, ist ein KI-gestütztes, webbasiertes CRM, das Unternehmen dabei unterstützt die Produktivität des Vertriebs zu verbessern und Prozesse rationalisieren. Vertriebsteams nutzen diese webbasierte CRM-Anwendung zur effizienten Verwaltung von Leads, zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, wodurch die Effizienz gesteigert und Geschäftsabschlüsse beschleunigt werden.

Freshsales bietet außerdem eine 360°-Ansicht des Kunden, die den Kontext für Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg liefert. Die anpassbaren Dashboards und Berichterstellungen liefern verwertbare Einblicke in die Vertriebsleistung und den Zustand der Pipeline.

Freshsales beste Features

Identifizieren Sie hochwertige Leads und schließen Sie Geschäfte schneller ab mit dem KI-gestützten Freddy-Assistenten für Scoring, Geschäftsempfehlungen und automatisierte E-Mail-Entwürfe

Organisieren und verwalten Sie Ihren gesamten Zyklus und Ihre Pipeline mühelos mit einem visuellen Kanban Board mit Drag-and-Drop Funktion

Direkter Kontakt zu Interessenten und Kunden mit integrierten Kommunikationstools, einschließlich E-Mail, Telefon und Chat

Freshsales Einschränkungen

Für die Verbindung mit bestimmten Anwendungen sind möglicherweise zusätzliche Tools oder APIs von Drittanbietern erforderlich

Funktionen wie KI-basiertes Lead-Management und erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen sind nur in höherpreisigen Plänen verfügbar

Freshsales-Preise

Free : $0 für drei Benutzer

: $0 für drei Benutzer Wachstum : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Pro : $47/Monat pro Benutzer

: $47/Monat pro Benutzer Enterprise: $71/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Freshsales

Apropos Freshsales UX, ein benutzer auf G2 sagte,

Als jemand, der Freshworks CRM, Freshdesk für Ticketing und Freshteam verwendet hat, kann ich mich für die UX und einige der intuitiven, einfach zu bedienenden Features im CRM verbürgen. Die Schnelligkeit, mit der die kundenorientierten Teams die Dinge in Betrieb nehmen, ist lobenswert.

8. Insightly (am besten für Teams, die eine Projektmanagement-Lösung mit CRM benötigen)

via {\an8}Ich habe keine AhnungEinsichtsvoll verbindet CRM, Marketing Automatisierung und vertriebs-Projektmanagement in einer leistungsstarken Plattform. Sie hilft bei der Verwaltung der Vertriebs-Pipeline und schafft ein einheitliches System, in dem Ihre Teams aus Vertrieb, Marketing und Service harmonisch zusammenarbeiten.

Insightly zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Mit Insightly können Sie Objekte, Felder und Workflows genau an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen, unabhängig von Ihrer Branche. Darüber hinaus macht dieser Cloud-basierte CRM-Anbieter die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Opportunities und die Überwachung von Projekten nach dem Verkauf einfach, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen.

Besonders gute Features

Gewährleisten Sie Datenintegrität, Genauigkeit und Compliance durch die Implementierung von Validierungsregeln, erweiterten Berechtigungen und rollenbasiertem Zugriff

Erstellen Sie personalisierte Customer Journeys mit Tools zur Automatisierung des Marketings

Verwalten Sie Projekte und Aufgaben direkt im CRM, um einen nahtlosen Workflow von der Lead-Akquise bis zur Projektabwicklung sicherzustellen

Unwesentliche Limitierungen

Die Flexibilität der Plattform ist für Teams, die mit CRM-Systemen neu sind, überwältigend

Trotz zahlreicher Integrationen stoßen manche Benutzer bei der Verbindung mit bestimmten Anwendungen von Drittanbietern an ihre Grenzen

Ungünstige Preise

Plus : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Professionell : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (900+ Bewertungen)

: 4.2/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (650+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Jede Kundeninteraktion ist eine Chance, Loyalität aufzubauen - oder zu verlieren. Die Einführung eines CRM ist zwar für die Stärkung der Beziehungen zu den Kunden von entscheidender Bedeutung, doch die meisten Geschäfte scheitern daran, es richtig einzusetzen. Der Schlüssel dazu? Priorisieren Sie eine gut geplante CRM-Implementierungsstrategie die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist, stellt sicher, dass Ihr CRM ein leistungsfähiges tool für Wachstum wird und nicht eine verpasste Gelegenheit. 🛠️

9. Weniger lästiges CRM (am besten für Einfachheit und kleine Geschäfte)

via Less Annoying CRMWeniger lästiges CRM (LACRM) macht seinem Namen alle Ehre. Es ist intuitiv, unkompliziert und wurde speziell für kleine Geschäfte entwickelt. Der Schwerpunkt der Plattform auf Einfachheit und engagiertem Kundensupport stellt sicher, dass die Benutzer die Plattform schnell anpassen und in ihre täglichen Abläufe integrieren können, wodurch die Lernkurve minimiert und die Effizienz maximiert wird.

Es gibt keine erdrückende Liste von Features, die Sie nicht benötigen - genau das, was Ihnen bei der Nachverfolgung von Kundenbeziehungen, der Verwaltung von Aufgaben und der Organisation hilft. Mit unbegrenzten Kontakten, Pipelines und benutzerdefinierten Feldern haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Abläufe zu rationalisieren, ohne die Komplexität oder versteckten Gebühren größerer CRMs.

Die besten Features von CRM ohne Lästigkeit

Verwalten Sie unbegrenzte Kontakte und Pipelines zur Pflege von Kundenbeziehungen

Behalten Sie den Überblick über Aufgaben und Nachfassaktionen mit integrierten Tools für Aufgabenmanagement und Kalender

Erhalten Sie täglich E-Mails mit einer Zusammenfassung anstehender Aufgaben und Ereignisse, die Ihnen ein effektives Zeitmanagement ermöglichen

Weniger lästige CRM Limitierung

Limitierte Integrationen von Drittanbietern können die erweiterte Automatisierung für einige Benutzer einschränken

Es fehlen einige ausgefeilte Funktionen, wie z. B. erweiterte Berichterstellung und Automatisierung, die in komplexeren CRM-Systemen zu finden sind

Weniger lästige CRM-Preise

Eine einzige Preisstufe von $15/Monat pro Benutzer

Less Annoying CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (600+ Bewertungen)

: 4.9/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (600+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Less Annoying CRM

A G2-Überprüfung sagt:

LACRM zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht ausschließlich für "verkaufsorientierte" Geschäfte konzipiert ist. Stattdessen passt es sich unserem einzigartigen Ansatz an, indem es uns nicht im Weg steht, aber dennoch eine zuverlässige Leistung bietet. Features wie die robuste Export/Import-Funktion und die Möglichkeit, Kontakte und Historien bei Bedarf zusammenzuführen, sind von unschätzbarem Wert.

10. Copper CRM (Beste Google Workspace-Integration)

via Copper CRMKupfer ZRM ist eine Cloud-basierte Plattform, die sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt. Sie bietet Unternehmen eine benutzerfreundliche Lösung für die Verwaltung von Leads, Kontakten und komplexen Vertriebsprozessen.

Die tiefe Integration in Google Mail und Google Kalender ermöglicht es Benutzern, E-Mail-Unterhaltungen nachzuverfolgen, Ereignisse zu planen und Kontakte direkt aus dem Posteingang hinzuzufügen, wodurch Arbeitsabläufe rationalisiert und die Produktivität gesteigert werden. Die Automatisierungs-Features von Copper, wie z. B. die Erstellung von Aufgaben und die Nachverfolgung von E-Mails, sparen Zeit, da sich wiederholende Aufgaben eliminiert werden. Außerdem sorgt die mobile App dafür, dass Sie auch unterwegs immer den Überblick über Ihre Geschäfte behalten können.

Copper CRM beste Features

Nachverfolgung von Geschäften, Verwaltung von Projekten und visuelle Überwachung des Fortschritts von Leads mit anpassbaren Pipelines

Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Aufgaben, Nachfassaktionen und Status-Updates, um Zeit zu sparen und sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren

Automatisches Erfassen und Organisieren von Kontaktinformationen aus E-Mails und anderen Interaktionen

Copper CRM Limit

Das Leads Funnel Feature könnte sich limitiert anfühlen und könnte von verbesserten Listenansichten und besserer Nutzbarkeit für die Verwaltung von Leads profitieren

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass das Support-Team nicht sehr reaktionsschnell ist

Kupfer CRM Preise

Starter : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Basis : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Profi : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Business: $134/Monat pro Benutzer

Copper CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

Starten Sie Ihre webbasierte CRM-Reise mit ClickUp

Wenn Sie sich für ein webbasiertes CRM entscheiden, sollten Sie sich nicht nur auf die Features konzentrieren, sondern auch auf die Skalierbarkeit, die Akzeptanz durch die Benutzer und die Integration in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe. Ihr CRM sollte mit Ihrem Geschäft wachsen, Prozesse vereinfachen und einen klaren Fahrplan zu messbaren Ergebnissen bieten. 🚀

Viele Tools auf dieser Liste bieten zwar einzigartige Vorteile, aber nicht alle sind so konzipiert, dass sie kundenmanagement zu handhaben und die interne Zusammenarbeit nahtlos.

Darin unterscheidet sich ClickUp von anderen Lösungen. Durch die Kombination von CRM- und Projektmanagement-Tools ist es eine Plattform aus einer Hand, die Ihre Workflows zentralisiert, sich wiederholende Aufgaben automatisiert und Ihr Team in die Lage versetzt, produktiv zu bleiben. 🏆 Registrieren Sie sich noch heute bei ClickUp wenn Sie auf der Suche nach einer flexiblen, skalierbaren und intuitiven Lösung sind, um Ihre Geschäfte zu optimieren!