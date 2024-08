10 beste Cloud-basierte CRM-Software im Jahr 2024

Als jemand, der eng mit Growth Marketern zusammenarbeitet, habe ich viele Stunden damit verbracht, Software zu testen, Lösungen zu analysieren und Tools in verschiedenen Geschäften zu implementieren.

Ich habe gesehen, wie Customer Relationship Management (CRM)-Plattformen, insbesondere Cloud-basierte CRM-Software, das Blatt für Unternehmen wenden können. Diese Systeme zeichnen sich durch niedrigere Anschaffungskosten, eine enorme Skalierbarkeit und Flexibilität sowie durch die Möglichkeit des mobilen Zugriffs aus. Das richtige Cloud-CRM ist ein echter Wendepunkt.

Mit einem Auge für Effizienz und einer Leidenschaft für die Optimierung von kundenorientierten Prozessen haben mein Team und ich eine Liste der meiner Meinung nach besten Cloud-basierten CRM-Plattformen zusammengestellt. Also, fangen wir an!

Worauf sollten Sie bei Cloud-basierter CRM-Software achten?

Das richtige Cloud-CRM sollte Ihnen eine nahtlose Integration, robuste Sicherheit und einen benutzerfreundlichen Zugang bieten, um Ihr Management der Kundenbeziehungen zu verbessern. Nachfolgend finden Sie, worauf ich bei der Bewertung meiner Optionen für Cloud-basierte CRM-Software aktiv achte:

Robustes Kontaktmanagement: Suchen Sie nach einer Software, die das Speichern und Organisieren von Kundendaten effizient macht, indem sie eine zentralisierte Datenbank bereitstellt

Umfassendes Pipeline-Management: Wählen Sie eine Software, mit der Sie den Fortschritt von Geschäften während des gesamten Zyklus überwachen, die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses von Geschäften auf der Grundlage verschiedener Faktoren bewerten und die verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses klar umreißen können

Detailliertes Lead-Management: Wählen Sie eine Software, mit der Sie Lead-Informationen erfassen, potenzielle Kunden qualifizieren und sie zur Umwandlung führen können

Nahtlose Automatisierung des Vertriebs: Stellen Sie sicher, dass die Software über ein Feature zur Automatisierung von Aufgaben verfügt. Durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten, wie z. B. das Versenden von Follow-up-E-Mails oder das Planen von Meetings, gewinnen Sie wertvolle Zeit, um sich auf strategischere und komplexere Aufgaben zu konzentrieren

Leistungsfähige Berichterstellung und Analysen: Holen Sie sich eine Software, die Ihnen hilft, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die auf verwertbaren Analysen beruhen, damit Sie Ihre Vertriebsstrategien optimieren und Ihr Wachstum fördern können

Die 10 besten Cloud-basierten CRM-Lösungen für 2024

Hier finden Sie eine Übersicht über die 10 besten Cloud-basierten CRM-Softwarelösungen:

1. ClickUp (Bestes All-in-One-CRM-Projektmanagement-System)

ClickUp ist ein Kraftpaket in Sachen Produktivität und gleichzeitig ein äußerst vielseitiges CRM-System. ClickUp CRM integriert Projektmanagement in das Management von Kundenbeziehungen und ermöglicht es Geschäften, Kundeninteraktionen strategisch zu planen.

Diese Cloud-CRM-Software bietet außergewöhnliche Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung von Workflows an die Bedürfnisse des Geschäfts. Ich habe die benutzerdefinierten Felder, Ansichten und Workflows oft genutzt, um ClickUp an meine Marketing- und Vertriebsprozesse anzupassen - und nicht umgekehrt.

Außerdem gibt es eine ganze Reihe von ClickUp CRM Vorlagen die es Ihnen ersparen, das Rad neu zu erfinden. Diese Vorlagen sind zu 100 % konfigurierbar und ermöglichen es Ihnen, mit einer Einfache CRM-Vorlage auf ClickUp und arbeiten Sie sich so weit vor, wie Sie möchten!

ClickUp ist die Befehls-Zentrale für alle unsere Aufwendungen für das Management von Kundenbeziehungen.

Die besten Features von ClickUp

Zentralisierung von Kundeninformationen und -interaktionen an einem Ort alsprojekt-Hierarchie von Workspaces, Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben und mehr

organisieren Sie Ihre Daten auf hierarchische Weise auf ClickUp

Visualisieren Sie Kundenbeziehungen mitmehrere Ansichten (Kanban Board, Listen, etc.)

Zusammenarbeit mit Teams überDokumente,Notepad, oderChatten Ansicht auf Kundenkonten

mit den Notepads in ClickUp können Sie Ideen festhalten oder Strategien für die Kundenansprache formulieren

Messen Sie die Verkaufsleistung mit interaktiven und anpassbarenDashboards* Entwerfen Sie überzeugende und personalisierte Nachrichten für Kunden mitClickUp Gehirn

schreiben Sie personalisierte E-Mails für Kunden mit ClickUp Brain

Starten Sie in die Praxis mit einer umfangreichen Bibliothek vonCRM-Vorlagen ClickUp Beschränkungen

Hat eine gewisse Lernkurve, vor allem, wenn Sie alle benutzerdefinierten Features verwenden

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5.0 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5.0 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4,100+ Stimmen)

2. HubSpot CRM (Bestes CRM für umfassenden Vertrieb und Marketing)

via HubSpot Unter den vielen Cloud-basierten CRM-Lösungen in dieser Liste sticht HubSpot als umfassende Wachstumsplattform hervor. Diese End-to-End marketing-Automatisierungs-Software kombiniert die Geschäftsprozesse von Vertrieb, Marketing und Kundenservice, um ein nahtloses und konsistentes Kundenerlebnis zu schaffen

Das Feature der Zeitleiste für Kontakte ist mein Favorit in dieser Software, da es einen Überblick über alle Kundeninteraktionen bietet.

HubSpot CRM Schlüssel-Features

Speichern und verwalten Sie alle Kundendaten, wie z. B. Kontaktdetails, Geschäftshistorie, Interaktionen usw., an einem zentralen Speicherort

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Lead-Scoring, Follow-ups und Dateneinträge

Visuelle Verwaltung der Vertriebs-Pipeline und Nachverfolgung von Fortschritten oder potenziellen Engpässen

Erstellen und Versenden von personalisierten E-Mail-Kampagnen zur Lead-Pflege und Konvertierung

Nachverfolgung wichtiger Metriken und Erstellung aussagekräftiger Berichte zur Messung der Vertriebsleistung

HubSpot CRM Einschränkungen

Wird schnell teuer, vor allem bei kleineren Geschäften und Startups, wenn der Funktionsumfang zunimmt

Die Komplexität der Plattform und die steile Lernkurve können für Benutzer entmutigend sein

HubSpot CRM Preise

Kostenlose Tools: $0

$0 Kundenplattform für Einsteiger: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professionelle Kundenplattform: $1.300/Monat pro Benutzer

$1.300/Monat pro Benutzer Enterprise Kundenplattform: $4.300/Monat (7 Plätze)

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (11,400+ Bewertungen)

4.4/5.0 (11,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (4,100+ Stimmen)

3. Pipedrive (Bestes Cloud-basiertes CRM für die Visualisierung der Vertriebspipeline)

via Pipedrive Wenn Sie ein visueller Mensch sind, dann werden Sie mit Pipedrive auf Ihre Kosten kommen. Diese Cloud-CRM-Software präsentiert Ihre Vertriebs-Pipeline und CRM-Workflow visuell, so dass Sie selbst die kleinsten Details beobachten können. Außerdem ist die Ansicht eines Geschäfts, das die Pipeline durchläuft, unglaublich motivierend und stärkt die Moral des Vertriebs- und Marketing-Teams.

Mir gefallen die Einfachheit, die Effektivität und die Benutzerfreundlichkeit. Der vertriebsorientierte Fokus ist jedoch möglicherweise nicht ideal für Geschäftsprozesse rund um Marketing und Kundenservice.

Schlüssel-Features von Pipedrive

Erstellen, verwalten und beobachten Sie Ihre Vertriebs-Pipeline mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Funktion

Geben Sie Geschäfte, Notizen und Dateien für Ihr Vertriebsteam frei, um mühelos zusammenzuarbeiten

Prognostizieren Sie Verkäufe und Umsätze mithilfe des integrierten Tools für Verkaufsprognosen

Planen Sie alle Vertriebsaktivitäten, um sicherzustellen, dass nichts unter den Tisch fällt

Automatisierung von Routine- und sich wiederholenden Aufgaben wie die Zuweisung von Geschäften, die Aktualisierung von Phasen und das Versenden von E-Mails zur Nachbereitung

Pipedrive-Einschränkungen

Die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung und Automatisierung sind im Vergleich zu anderer Cloud-basierter CRM-Software eingeschränkt

Die Funktionen zur Berichterstellung sind einfach und bieten nicht die Granularität, die für größere Teams erforderlich ist

Kein kostenloser Plan

Pipedrive-Preise

Essential: 14 $/Monat pro Platz

14 $/Monat pro Platz Erweitert: $29/Monat pro Platz

$29/Monat pro Platz Professional: $59/Monat pro Platz

$59/Monat pro Platz Power: $69/Monat pro Platz

$69/Monat pro Platz Enterprise: 99 $/Monat pro Platz

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5.0 (1.900+ Bewertungen)

4.3/5.0 (1.900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (2,900+ Stimmen)

4. Salesforce CRM (Bestes Cloud-basiertes CRM mit vollem Funktionsumfang für Unternehmen)

via {\an8}Salesforce AppExchange_ Keine Liste der besten Cloud-basierten Beispiele für CRM-Software wäre ohne Salesforce CRM nicht abgeschlossen. Die Cloud-CRM-Software von Salesforce ist eine Vorzeigelösung, die in zahlreichen Geschäften auf der ganzen Welt zum Einsatz kommt. Und das macht Sinn, denn die benutzerdefinierte Anpassung ist die Stärke des Cloud-basierten CRM-Systems von Salesforce.

Sie können es nach Ihren Vorstellungen gestalten und für verschiedene Anwendungsfälle nutzen - Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Analysen und mehr! Beachten Sie, dass diese Flexibilität ihren Preis hat, und zwar einen ziemlich hohen, wenn Sie ein Startup oder ein kleines Geschäft sind oder in kleinen Teams arbeiten.

Die besten Features von Salesforce CRM

Passen Sie Ihre Cloud-basierte CRM-Lösung an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts an

Nutzen Sie die Datenmanagement-Features von Salesforce, um eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden und eine Fülle von Daten zu erhalten

Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse und Workflows, wie z. B. Lead-Routing, Geschäftsfreigaben, Aufgabenzuweisungen und vieles mehr

Verwalten Sie Ihr System zum Management von Kundenbeziehungen auch unterwegs mit der praktischen Salesforce Mobile App

Verschaffen Sie sich mit erweiterten Analyse- und Berichterstellungstools tiefe Einblicke in die Vertriebsleistung

Einschränkungen von Salesforce CRM

Eine steile Lernkurve und lange Zeitleisten für die Implementierung

Im Vergleich zu anderer Cloud-basierter CRM-Software auf dieser Liste bietet Salesforce eine unintuitive Benutzeroberfläche

Preise für Salesforce CRM

Starter Suite: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Pro Suite: $100/Monat pro Benutzer

$100/Monat pro Benutzer Enterprise : $165/Monat pro Benutzer

: $165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

$330/Monat pro Benutzer Einstein 1 Sales: $500/Monat pro Benutzer

Salesforce CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (20.300+ Bewertungen)

4.4/5.0 (20.300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (18,400+ Stimmen)

5. Zendesk Sell (Bestes Cloud-basiertes CRM für vertriebsorientierten Kundensupport)

via Zendesk Sell Zendesk beantwortet Anfragen von Vertriebsteams mit der eigenen Plattform Zendesk Sell. Die Plattform führt die Benutzerfreundliche UI Legacy, für die Zendesk bekannt ist, fort. Die Deal-Pipeline ist einfach zu navigieren, und die Kontaktverwaltung ist robust.

Außerdem profitieren Sie von einer SaaS-CRM-Lösung, die in das Zendesk-Ökosystem integriert ist! Da der Schwerpunkt von Zendesk jedoch in erster Linie auf dem Kundensupport und nicht auf Marketing und Vertrieb liegt, ist dieses Cloud-CRM-System meiner Meinung nach noch in Arbeit und muss weiter entwickelt werden.

Zendesk Sell beste Features

Integration mit dem Zendesk-Ökosystem, insbesondere mit Zendesk Support, zur Vereinheitlichung von Vertrieb und Kundensupport

Optimieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit einer intuitiven und visuellen Oberfläche, die Benutzern die Nachverfolgung von Geschäften und die Identifizierung von Opportunities ermöglicht

Nutzen SieKI-Tools zur Analyse von Lead-Daten und zur Zuweisung von Scores, um potenzielle Kunden mit hoher Konversionsrate zu priorisieren

Kommunikation mit Leads, Interessenten und Kunden über einen integrierten E-Mail-Hub

Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline und greifen Sie auf Kundendaten über die mobile App von Zendesk Sell zu

Einschränkungen bei Zendesk Sell

Bietet im Vergleich zu dedizierter Cloud-basierter CRM-Software nur eine Reihe grundlegender Features und Funktionen

Die Möglichkeiten zur Automatisierung des Marketings sind limitiert

Preise für Zendesk Sell

Teams verkaufen: $25/Monat pro Agent

$25/Monat pro Agent Sell Growth: $69/Monat pro Agent

$69/Monat pro Agent Sell Professional: $149/Monat pro Vermittler

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5.0 (480+ Bewertungen)

4.2/5.0 (480+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5.0 (150+ Stimmen)

6. Copper (Bestes Cloud CRM für Startups und kleine Geschäfte)

via Kupfer Kupfer ist ein gutes CRM für Startups . Der CRM-Anbieter hat sich auf Einfachheit und Nützlichkeit konzentriert, anstatt die Benutzer mit Schnickschnack abzulenken. Dadurch können Geschäfte Kundenbeziehungen aufbauen, anstatt nur CRM-Daten zu analysieren. Außerdem lässt es sich nahtlos in den Google Workplace integrieren, was es zu einer ausgezeichneten Wahl macht, wenn Sie bereits in diesem Ökosystem arbeiten.

Diese Einfachheit ist jedoch auch ein Limit von Copper CRM für Geschäfte, die eine tiefere Datenanalyse, komplexe Automatisierung und große Vertriebsteams anstreben.

Copper beste Features

Verwalten Sie die Copper CRM-Software direkt von Google Mail oder Google Kalender aus

Priorisieren Sie den Aufbau von Beziehungen gegenüber der Kontaktverwaltung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die "Phasen der Beziehung" und "Lebensereignisse" enthält

Personalisieren Sie E-Mails mit Hilfe von Mail Merge, um sie in Google Mail zu integrieren und den Interaktionsverlauf aufzuzeichnen

Nachverfolgung des Fortschritts von Geschäftsabschlüssen und Verwaltung der Vertriebspipeline mit visuellen Tools

Generieren Sie Berichterstellungen, um Kundeneinblicke und Verbesserungsmöglichkeiten zu erhalten

Kupfereinschränkungen

Die Abhängigkeit von Google Workspace kann ein Limit für diejenigen darstellen, die nicht im Google-Ökosystem arbeiten

Ist aufgrund des begrenzten Featuresets nicht für schnell wachsende Geschäfte geeignet

Kupferpreise

Starter: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Basic: 29 $/Monat pro Platz

29 $/Monat pro Platz Professional: $69/Monat pro Platz

$69/Monat pro Platz Business: $134/Monat pro Platz

Kupfer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5.0 (1,120+ Bewertungen)

4.5/5.0 (1,120+ Bewertungen) Capterra: 4,4/5,0 (580+ Stimmen)

7. Engagebay (Bestes erschwingliches Cloud-basiertes CRM für All-in-One-Management)

via Engagebay Engagebay ist ein tool für die Implementierung aller Ihrer kundenmanagement-Strategien . Dieses Cloud-CRM bietet umfassende Tools für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Es vereint diese Features mit Benutzerfreundlichkeit, was ein Hauptgrund für seine Beliebtheit ist.

Die Erschwinglichkeit macht es zu einem der besten Cloud-basierten CRM für Geschäfte jeder Form und Größe. Der Versuch, ein Tausendsassa zu sein, bedeutet jedoch, dass es kein Meister ist. Es fehlt die Spezialisierungstiefe, die ein spezielles Tool für die Automatisierung des Marketings oder die Verwaltung der Vertriebspipeline haben könnte.

Engagebay beste Features

Gestalten und veröffentlichen Sie attraktive Seiten und Formulare, um Leads zu gewinnen

Nachverfolgung von Interaktionen in sozialen Medien, Posting-Zeitplan und Markenerwähnungen

Zentralisieren Sie den Kundensupport über ein Ticketing-System, um Probleme zu verfolgen und zu lösen

Automatisieren Sie Vertriebs-Workflows, um die Vertriebs-Pipeline zu optimieren

Nachverfolgung von KPIs für Marketing, Vertrieb und Kundenservice über eine einheitliche Plattform

Engagebay Beschränkungen

Eine übermäßige Zahl von Features, die über die CRM-Kernfunktionen hinausgehen, kann auf eine Überfrachtung der Plattform hinweisen

Die Benutzeroberfläche wirkt unübersichtlich und ist schwer zu navigieren

Engagebay Preise

Free: $0

$0 Basic: $12.99/Monat pro Benutzer

$12.99/Monat pro Benutzer Erwachsen : $49.99/Monat pro Benutzer

: $49.99/Monat pro Benutzer Pro: $79.99/Monat pro Benutzer

Engagebay-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5.0 (326 Bewertungen)

4.6/5.0 (326 Bewertungen) Capterra: 4.7/5.0 (728 Stimmen)

8. Less Annoying CRM (Beste unkomplizierte, einfach zu bedienende Cloud-basierte CRM-Software)

via Less Annoying CRM Less Annoying CRM macht seinem amüsanten Namen alle Ehre. Es ist erfrischend einfach und ideal für kleine Geschäfte, die eine grundlegende CRM-Datenbank ohne die Komplexität. Der Cloud-CRM-Anbieter hat sich einzeln auf die zentralen CRM-Funktionen konzentriert.

Mit dieser CRM-Lösung können Sie zwar Kundenbeziehungen verwalten, aber erwarten Sie nicht, dass sie den Vertriebsprozess automatisiert, die durchgehende manuelle Dateneingabe überflüssig macht, erweiterte Berichterstellungen durchführt und vieles mehr. Mit anderen Worten: Sie müssen sich nach einem agilen CRM für Geschäfte mit hohen Wachstumsanforderungen umsehen.

Wenig nervige CRM-Features

Vereinfachen Sie die Kontakt- und Lead-Verwaltung durch Features, die das Hinzufügen von Notizen, die Nachverfolgung von Interaktionen und die Segmentierung ermöglichen

Personalisierung der Phasen in der Vertriebspipeline je nach Lead-Präferenzen

Erstellung detaillierter Berichte über die Leistung der Vertriebsmitarbeiter, den Wert der Pipeline, die Umsatzprognose und vieles mehr

Integration mit gängigen Tools wie Gmail und Zapier zur Erweiterung der Funktionen

Weniger lästige CRM-Einschränkungen

Bietet keine mobilen Apps an

Bietet limitierte Features, fehlende Integrationen und einfache Berichterstellung

Weniger lästige CRM-Preise

$15/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan auch auf Anfrage erhältlich

Less Annoying CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5.0 (593 Bewertungen)

4.9/5.0 (593 Bewertungen) Capterra: 4.8/5.0 (595 Stimmen)

9. Monday Sales CRM (Beste Plattform für visuelles Arbeitsmanagement und Verkauf)

via Montag Monday ist eine weitere CRM-Plattform, die CRM und Projektmanagement . Die visuelle Natur des Cloud-basierten CRM bietet den Benutzern eine neue Perspektive und gewährt eine übersichtliche Ansicht aller Vertriebsprozesse und Aktivitäten. Sie können es nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren und Daten über mehrere Kanäle hinweg effektiv organisieren. Obwohl es ein gutes Cloud-CRM ist, steht es nicht an der Spitze unserer Liste der besten Cloud-basierten CRM-Systeme, da es nicht die nötige Tiefe hat, um komplexe Vertriebsprozesse zu verwalten.

Monday Sales beste Features

Verwendung von Boards im Kanban-Stil für die visuelle Zusammenarbeit mit Vertriebsteams bei Geschäften

Integrieren Sie beliebte Tools wie Gmail, Slack, Zoom usw., um die Zusammenarbeit und Kommunikation einzustellen

Setzen Sie Ziele für Ihre Vertriebsmitarbeiter und verfolgen Sie den Fortschritt visuell

Prognostizieren Sie zukünftige Umsätze und Erträge auf der Grundlage von Pipeline-Daten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung des Status von Leads, die Benachrichtigung von Teams über Fristen und den Versand von E-Mails zur Nachverfolgung

Es fehlen einige fortschrittliche Features, die in anderen fortschrittlichen CRM-Systemen üblich sind

Höhere Anschaffungskosten, vor allem bei größeren Vertriebsteams

Monday Sales Preise

Basic CRM: $15/Monat pro Platz

$15/Monat pro Platz Standard CRM: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Pro CRM: 33 $/Monat pro Platz

33 $/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefiniertes Angebot

Monday Sales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5.0 (763 Bewertungen)

4.6/5.0 (763 Bewertungen) Capterra: 4,7/5,0 (389 Bewertungen)

10. Apptivo (Bestes All-in-One Business Management Cloud-basiertes CRM-System)

via Apptivo Apptivo ist eine vielseitige Business-Anwendung, die auch als CRM-Tool fungieren kann. In der Tat können Sie die Features erweitern, um es als lead-Management-Software , software für den Erfolg von Kunden oder sogar eine Plattform für das Projektmanagement.

Es ist eine solide Option für Geschäfte, die eine einzige Lösung für mehrere Anforderungen suchen. Diese Vielfalt limitiert jedoch auch die Möglichkeiten von Apptivo im Vergleich zu Cloud-basierten CRM-Systemen, die speziell für diese Aufgabe entwickelt wurden.

Apptivo beste Features

Automatisieren Sie den Verkaufsprozess durch Auslöser, Aktionen oder mehrere Schritte

Befähigung von Kundenservice-Teams bei der Bearbeitung von Anfragen über ein zentrales Ticketing-System

Zugriff auf Kundendaten und CRM-Verwaltung von unterwegs mit mobilen Apps

Benutzerdefinierte Dashboards zur Visualisierung und Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken und KPIs

Gewinnen Sie Einblicke mit erweiterten Analysen und unterstützen Sie datengestützte Entscheidungen

Einschränkungen von Apptivo

Einige Benutzer erleben einen Leistungsabfall bei großen Datensätzen

Für die Ausführung der Anwendung ist eine Internetverbindung erforderlich

Apptivo Preise

Lite: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Premium: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Ultimate: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefiniertes Angebot

Apptivo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 (199 Bewertungen)

4.4/5.0 (199 Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (712 Stimmen)

Kundenbeziehungen mit ClickUp

Das ist eine Zusammenfassung meiner Liste der besten Cloud-basierten CRM-Systeme. Um die richtige Cloud-basierte CRM-Lösung auszuwählen, sollten Sie nach einer Lösung suchen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Workflows und Ihr technisches System integrieren lässt, leistungsstarke Features bietet und verwertbare Erkenntnisse liefert. Sie werden eine deutliche Steigerung Ihrer Vertriebseffizienz und Kundenzufriedenheit feststellen.

Alle CRM-Lösungen auf meiner Liste haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber ClickUp liefert durchweg eine überragende Leistung. Aufbau einer CRM in ClickUp bietet Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz für CRM und Projektmanagement. Sie können benutzerdefinierte Workflows erstellen, die Zeit nachverfolgen, Dokumente verwalten und vieles mehr. Vor allem aber setzt es Ressourcen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice frei, damit diese sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können.

Sind Sie bereit, Ihre CRM-Plattform neu zu erfinden? Starten Sie mit ClickUp und erleben Sie den Unterschied!