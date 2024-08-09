Wie Sie ein CRM-System für Ihr Business auswählen

Ein Geschäft zu führen und gleichzeitig unzählige Aufgaben zu bewältigen und den Überblick über Ihre Kunden zu behalten, kann sich oft überwältigend anfühlen. Hier kommt ein Customer Relationship Management (CRM) System ins Spiel.

Es unterstützt Sie bei der Verwaltung von Beziehungen und Interaktionen mit neuen und bestehenden Kunden, indem es Daten aus verschiedenen Kanälen wie E-Mail, Telefon und sozialen Medien zentralisiert und Ihnen eine umfassende Ansicht Ihrer Kunden und Interessenten bietet.

Das Richtige CRM-Software vereinfacht auch die Abläufe, verbessert die Kundenzufriedenheit und fördert das Wachstum des Geschäfts. Doch wie erledigen Sie die Auswahl einer CRM-Lösung? In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Auswahl eines CRM-Systems wissen müssen, und Sie erhalten eine Übersicht über die verschiedenen CRM-Typen, die für Ihr Geschäft in Frage kommen.

CRM und Ihre Business-Anforderungen verstehen

Ein CRM tool verwaltet und analysiert Ihre Kundeninteraktionen und -daten während des gesamten Kundenlebenszyklus. Es ist ein zentraler hub für die Speicherung von Informationen über Ihre Kunden, wie z.B. deren Präferenzen, Kaufhistorie und Interaktionen mit Ihrem Geschäft. 96 % der CRM-Benutzer sagen, dass genaue CRM-Daten ihre Konversionsraten verbessern .

Aber bei CRM geht es nicht nur um die Speicherung und Verwaltung von Kundendaten, sondern auch um die Nutzung dieser Daten zu Ihrem Vorteil.

Die Zentralisierung von Kundeninformationen stellt sicher, dass jede Interaktion informiert und sinnvoll ist. Ein CRM tool verbessert das Kundenerlebnis, indem es personalisierte Interaktionen, zeitnahe Antworten und eine nahtlose Reise über alle Berührungspunkte und Verkaufsprozesse hinweg ermöglicht.

Berücksichtigen Sie die besonderen Anforderungen Ihres Geschäfts und ermitteln Sie die spezifischen Features und Funktionen, die eine CRM-Lösung bieten sollte.

Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um das beste CRM-System für Ihr Geschäft zu finden:

Was sind Ihre primären Ziele im Business? Konzentrieren Sie sich im Moment eher auf die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung des Kundendienstes oder die Skalierung des Marketings?

Was sind Ihre größten Herausforderungen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen?

Welche Daten müssen unbedingt nachverfolgt und analysiert werden?

Wie viele Benutzer werden Zugang zum CRM benötigen?

Wie hoch ist Ihr Budget für ein CRM-Tool?

Schlüssel-Faktoren, die Sie bei der Auswahl eines CRM berücksichtigen sollten

Die Auswahl des richtigen CRM für Ihr Business ist kein Einheitsverfahren. Sie müssen sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte CRM perfekt auf die Anforderungen und Ziele Ihres Geschäfts abgestimmt ist. Lassen Sie uns die kritischen CRM-Elemente die Sie bei dieser wichtigen Entscheidung berücksichtigen sollten.

1. Ihre Schmerzpunkte

Bevor Sie sich für eine CRM-Software entscheiden, ermitteln Sie die größten Probleme in Ihrem Business. Verlieren Sie den Überblick über Ihre Leads? Haben Sie Schwierigkeiten, Geschäfte abzuschließen? Oder ertrinkt Ihr Team im Kundendienst in Tickets? Ein gutes CRM sollte eine zielgerichtete Lösung für Ihre Probleme sein.

Wenn zum Beispiel der Vertrieb im Moment Ihre oberste Priorität ist, brauchen Sie ein CRM mit robusten Features für das Lead-Management, die Vertriebsprognose und die Vertriebspipeline. Wenn Ihr Schwerpunkt auf dem Kundenservice liegt, sollten Sie nach einem System mit Kontaktmanagement, leistungsstarken Ticketfunktionen und einer Wissensdatenbank suchen.

2. Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit ist das oberste Priorität für CRM-Software käufer, denn selbst das fortschrittlichste CRM-System kann scheitern, wenn es nicht auf breiter Front angenommen wird. Umgekehrt sorgt ein einfacheres, aber benutzerfreundliches CRM für höhere Akzeptanzraten und bessere Produktivität.

Achten Sie auf ein CRM mit einer übersichtlichen Oberfläche und intuitiver Navigation. Das System sollte für Ihr Team leicht zu erlernen und ohne umfangreiche Schulungen zu verwenden sein. Es ist wichtig, eine CRM-Plattform zu wählen, die mit den technischen Vorlieben Ihres Teams übereinstimmt.

3. Meinungen der Endbenutzer

Ihr Team wird die Hauptbenutzer der neuen CRM-Software sein, daher ist ihre Meinung sehr wichtig. Führen Sie Umfragen durch oder führen Sie Brainstorming-Diskussionen, um ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Probleme zu verstehen, bevor Sie sich für eine CRM-Software entscheiden.

Die Einbindung Ihres Teams in den Entscheidungsprozess erhöht die Akzeptanz und stellt sicher, dass das CRM-System den täglichen Anforderungen entspricht. Die besten CRM-Systeme sind auf den Workflow Ihres Teams abgestimmt.

4. Ihr Budget

Das Budget ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl eines CRM-Systems. Es ist wichtig, die Kosten mit den Features und Vorteilen des CRM in Einklang zu bringen.

Nach Angaben von Nucleus Research sind die investitionsrendite für CRM beträgt 8,71 Dollar für jeden ausgegebenen Dollar. Dies zeigt, wie wichtig es ist, CRM als langfristige Investition und nicht als bloße Ausgabe zu betrachten.

Beurteilen Sie die Gesamtkosten der Eigentümerschaft, einschließlich Setup, Schulung und laufender Wartung. Investieren Sie in ein qualitativ hochwertiges CRM, das sich langfristig auszahlen wird.

5. Langfristige Vision

Die beste CRM-Lösung sollte sich an Ihren langfristigen Geschäftszielen orientieren. Überlegen Sie, wie das System skaliert werden kann, wenn Ihr Geschäft wächst, und ob es sich an die sich ändernden Anforderungen anpassen kann.

Suchen Sie nach CRM-Lösungen, die anpassbare Features und Integrationen bieten, um Ihre zukünftige Expansion zu unterstützen. Wenn Sie beispielsweise eine internationale Expansion planen, sollten Sie sich für ein CRM entscheiden, das mehrsprachig ist.

6. Vorhandene Software

48 % der Vermarkter sind der Meinung, dass die Integration von CRM-Lösungen in ihre bestehende Software die größte CRM-Herausforderung . Berücksichtigen Sie also bei der Auswahl eines CRM-Systems Ihre bestehenden Apps und Prozesse - suchen Sie nach Software, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Tools integrieren lässt, um Datensilos zu vermeiden und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Ein gut integriertes CRM kann Zeit sparen, Fehler reduzieren und eine umfassendere Ansicht Ihrer Kundendaten bieten. Instanzen, die Ihr CRM mit Ihren E-Mail-Marketing-Tools integrieren, können Ihnen beispielsweise helfen, Kampagnen auf der Grundlage des Kundenverhaltens zu personalisieren.

Verschiedene Arten von CRM-Systemen erkunden

Lassen Sie uns nun die CRM-Optionen im Detail untersuchen.

On-Premise vs. Cloud-basiertes CRM

Traditionell haben sich Geschäfte für CRM-Systeme vor Ort entschieden, d. h. sie haben die Softwarelösung auf ihren Servern installiert. Dies bot zwar ein hohes Maß an Kontrolle, war aber auch mit erheblichen Vorlaufkosten, laufender Wartung und Einschränkungen bei der Zugänglichkeit verbunden.

In den letzten Jahren hat sich das Cloud-basierte CRM oder SaaS-CRM (CRM Software as a Service) sind aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit bei modernen Geschäften sehr beliebt geworden. Diese CRM-Systeme werden auf den Servern des Anbieters gehostet und sind über das Internet zugänglich. Sie bieten Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrigere Anfangskosten, da Sie eine Abonnement-Gebühr zahlen.

Laut der ' Software-Markt-Einblicke: CRM' Bericht von Gartner investieren 70-80 % der Unternehmen in Cloud-basierte CRM-Systeme.

wenn Budget- oder Wartungsbeschränkungen Ihre Optionen für ein umfassendes CRM limitieren, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen CRM-Alternativen .

Vergleich verschiedener CRM-Systeme

Es gibt zwar unzählige CRM-Optionen, aber einige Namen sind schon länger bekannt. Werfen wir einen Blick auf einige der führenden Anbieter:

Salesforce

über Vertriebsorganisation Salesforce verfügt über eine robuste Plattform mit einem breiten Bereich an Features und Integrationen. Sie ist für ihre starken Funktionen zur Automatisierung des Vertriebs bekannt und daher eine beliebte Wahl für größere Unternehmen. Salesforce AppExchange bietet über 4.000 Integrationen, mit denen Sie einen nahtlosen Workflow aufbauen können.

HubSpot

über HubSpot HubSpot CRM konzentriert sich auf Inbound-Marketing- und Vertriebsprozesse. Es bietet eine umfassende Suite von Tools für die Gewinnung und Bindung von Kunden. Die benutzerfreundliche Oberfläche von HubSpot und der Schwerpunkt auf wachstumsorientierten Features machen es zu einem der beliebtesten Tools für die Vertriebs- und Marketing-Automatisierung für kleine und mittlere Geschäfte. Es bietet eine kostenlose CRM Version mit den wichtigsten Features, was es zu einer attraktiven Option für Startups macht.

Microsoft Dynamics 365

über Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 ist mit Office 365-Anwendungen integriert. Es bietet starke Funktionen für die Automatisierung von Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Es ist hoch skalierbar und für große Unternehmen geeignet. Nach Angaben von Forrester Research, dienstleistungsgeschäfte die Dynamics 365 nutzen, sehen ein 346% Kapitalrendite.

NetSuite

über NetSuite NetSuite richtet sich in erster Linie an mittelgroße und große Unternehmen und bietet eine umfassende Suite cloudbasierter Geschäftsverwaltungssoftware, einschließlich CRM-Lösungen. Sie eignet sich besonders gut für Unternehmen mit komplexen Geschäften und einem Bedarf an integrierten Finanz- und Kundendaten.

Die Wahl des richtigen CRM-Anbieters kann sich angesichts der unzähligen verfügbaren Optionen entmutigend anfühlen. Salesforce, HubSpot und Pipedrive sind allesamt eine solide Wahl, die jeweils ihre eigenen Stärken haben.

Salesforce ist bekannt für seine robusten Features und Analysen, was es zu einer beliebten Wahl für große Unternehmen macht. HubSpot hingegen konzentriert sich auf Inbound-Marketing, Support und Vertrieb und bietet einen stärker integrierten Ansatz. Pipedrive ist einfacher und intuitiver und zielt auf kleinere Geschäfte ab.

Diese Plattformen bieten zwar wertvolle Tools, sind aber mitunter komplex zu implementieren und bieten nicht die umfassenden Funktionen, die Sie über CRM hinaus benötigen, wie z. B. Projekt- oder Aufgabenmanagement.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, eine einzigartige Plattform jenseits der traditionellen CRM-Limits. ClickUp CRM ist ein einheitlicher Workspace, der ein Cloud-basiertes CRM-System mit Projektmanagement, Aufgabenmanagement, dem Freigeben von Dokumenten und vielem mehr kombiniert. Dieser integrierte Ansatz macht den Einsatz mehrerer Tools überflüssig und spart Zeit und Geld.

verwalten Sie mit ClickUp CRM alles - von der Vertriebspipeline über die Kundenbindung bis hin zur Reihenfolge

Hier sehen Sie, was ClickUp auszeichnet:

Anpassung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Workflows und Ansichten, die perfekt auf Ihre Geschäftsprozesse abgestimmt sind. Im Gegensatz zu starren CRMs bietet ClickUp CRM eine unvergleichliche Flexibilität

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Workflows und Ansichten, die perfekt auf Ihre Geschäftsprozesse abgestimmt sind. Im Gegensatz zu starren CRMs bietet ClickUp CRM eine unvergleichliche Flexibilität Zusammenarbeit: Brechen Sie Silos auf und fördern Sie Teamarbeit mitkollaboratives CRM features. Weisen Sie Aufgaben zu, geben Sie Kommentare frei und verfolgen Sie den Fortschritt - alles an einem Ort

Brechen Sie Silos auf und fördern Sie Teamarbeit mitkollaboratives CRM features. Weisen Sie Aufgaben zu, geben Sie Kommentare frei und verfolgen Sie den Fortschritt - alles an einem Ort Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Lead-Zuweisungen, Status-Updates und E-Mail-Benachrichtigungen mit ClickUp Automatisierungen zur Steigerung der Effizienz. Sie können auch Wiedervorlagen, Benachrichtigungen und Aufgabenzuweisungen automatisieren, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

automatisieren Sie Workflows mühelos mit ClickUp CRM und konzentrieren Sie sich auf Ihre kreativen Aufgaben

Integrationen: Integrieren Sie Ihre bevorzugten Tools in ClickUp, einschließlich E-Mail, Kalender und Marketing-Automatisierungsplattformen, für einen nahtlosen Workflow

Integrieren Sie Ihre bevorzugten Tools in ClickUp, einschließlich E-Mail, Kalender und Marketing-Automatisierungsplattformen, für einen nahtlosen Workflow Zentrale Informationen: Erstellen Sie ein zentraleskundendatenbank, die den Zugriff auf und die Verwaltung von Client-Informationen erleichtert

Erstellen Sie ein zentraleskundendatenbank, die den Zugriff auf und die Verwaltung von Client-Informationen erleichtert Visuelle Dashboards: Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Ihre Vertriebs-Pipeline, die Leistung Ihres Teams und Kundeninteraktionen mit ClickUp Dashboards . Es hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Nachverfolgung wichtiger Metriken in Bezug auf Ihren Verkaufsprozess zu gewährleisten

mit ClickUp Dashboards lassen sich Umsatzprognosen erstellen und häufige Gründe für die Kundenabwanderung identifizieren

Eine Studie von Nucleus Research besagt, dass ClickUp Unternehmen in die Lage versetzen kann, die Projektauslastung um mehr als 15% . Dies ist ein Beweis für die Fähigkeit der Plattform, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Leistung des Teams zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's CRM Vorlage

Außerdem, ClickUps CRM-Vorlage bietet eine solide Grundlage für die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen. Es organisiert die Kundendaten an einem Ort und hilft bei der Nachverfolgung von Leads, Geschäften und Konten.

Außerdem können Sie damit den Vertrieb und die Kundenzufriedenheit überwachen, Leads pflegen und Aufgaben nach Phasen des Vertriebs priorisieren, um das Management zu verbessern. Die Vorlage enthält wichtige Felder, Ansichten und Workflows, damit Sie schnell loslegen können.

Die Vor- und Nachteile der Einführung von CRM

Die Einführung der richtigen CRM-Software kann Ihr Geschäft verändern. Doch wie bei jeder wichtigen Entscheidung in einem Geschäft gibt es auch hier Vor- und Nachteile zu berücksichtigen. Schauen wir uns das mal an.

Erstellen Sie die perfekte Kundendatenbank mit ClickUp CRM

Die Vorteile eines CRM-Systems

Ein gut implementiertes CRM-System kann Ihrem Geschäft konkrete Vorteile bringen, u.a:

Verbesserte Kundenbeziehungen: Das Herzstück eines jeden erfolgreichen Geschäfts sind starke Kundenbeziehungen. Ein CRM-System bietet ein zentrales Repository für Kundendaten und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen. Die Erkenntnisse aus den Kundendaten helfen Ihnen, personalisierte Erfahrungen zu liefern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Loyalität zu fördern

Das Herzstück eines jeden erfolgreichen Geschäfts sind starke Kundenbeziehungen. Ein CRM-System bietet ein zentrales Repository für Kundendaten und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen. Die Erkenntnisse aus den Kundendaten helfen Ihnen, personalisierte Erfahrungen zu liefern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Loyalität zu fördern Gesteigerte Rentabilität: CRM-Plattformen rationalisieren Ihre Vertriebsprozesse, automatisieren Aufgaben und bieten wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten. Sie können Ihr Endergebnis erheblich steigern

CRM-Plattformen rationalisieren Ihre Vertriebsprozesse, automatisieren Aufgaben und bieten wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten. Sie können Ihr Endergebnis erheblich steigern Verbesserte Entscheidungsfindung: Ein CRM-System liefert wertvolle Daten. Durch die Analyse von Kundeninteraktionen, Vertriebsleistungen und Marketingkampagnen können Sie datengestützte Entscheidungen treffen, die Ihr Wachstum fördern. So können Sie zum Beispiel Ihre profitabelsten Kundensegmente identifizieren, Ihren Marketingaufwand optimieren und Ihre Ressourcen effektiv zuweisen

Potenzielle Nachteile und wie Sie diese abmildern können

Auch wenn die Vorteile der besten CRM-Software unbestreitbar sind, gibt es doch einige potenzielle Herausforderungen zu beachten:

Einführungskosten: Die Einführung eines CRM-Systems erfordert Zeit und Ressourcen. Allerdings überwiegen die langfristigen Vorteile in der Regel die anfänglichen CRM-Kosten. Um diese Kosten zu minimieren, sollten Sie Cloud-basierte Lösungen in Betracht ziehen und Optionen mit kostenlosen Testversionen oder gestaffelten Preisen prüfen

Die Einführung eines CRM-Systems erfordert Zeit und Ressourcen. Allerdings überwiegen die langfristigen Vorteile in der Regel die anfänglichen CRM-Kosten. Um diese Kosten zu minimieren, sollten Sie Cloud-basierte Lösungen in Betracht ziehen und Optionen mit kostenlosen Testversionen oder gestaffelten Preisen prüfen Datenmigration: Die Übertragung bestehender Kundendaten in ein neues CRM-System kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Um Störungen zu minimieren, sollten Sie die Migration sorgfältig planen, die wichtigsten Beteiligten einbeziehen und den Einsatz von Datenmigrationstools in Betracht ziehen. Suchen Sie außerdem nach CRM-Systemen, die sich problemlos in Ihr bestehendes System integrieren lassen

Die Übertragung bestehender Kundendaten in ein neues CRM-System kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Um Störungen zu minimieren, sollten Sie die Migration sorgfältig planen, die wichtigsten Beteiligten einbeziehen und den Einsatz von Datenmigrationstools in Betracht ziehen. Suchen Sie außerdem nach CRM-Systemen, die sich problemlos in Ihr bestehendes System integrieren lassen Benutzerakzeptanz: Wenn Ihr Team nicht vollständig mit demCRM-Strategieunterstützt, wird sie nicht sehr effektiv sein. Bieten Sie umfassende Schulungen an, unterstützen Sie Ihre Kunden und heben Sie die Vorteile hervor, um die Akzeptanz bei den Benutzern zu fördern

Wenn Ihr Team nicht vollständig mit demCRM-Strategieunterstützt, wird sie nicht sehr effektiv sein. Bieten Sie umfassende Schulungen an, unterstützen Sie Ihre Kunden und heben Sie die Vorteile hervor, um die Akzeptanz bei den Benutzern zu fördern Datensicherheit: Der Schutz von Kundendaten ist nicht nur lebenswichtig, sondern auch Ihre gesetzliche Pflicht gegenüber Ihren Kunden. Wählen Sie einen CRM-Anbieter, der robuste Sicherheitsmaßnahmen für den Datenschutz ergreift und die einschlägigen Datenschutzbestimmungen, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR), einhält

Bringen Sie Ihr Business auf Vordermann mit ClickUp CRM

Die Entscheidung für ein CRM ist eine große Sache. Es ist wie die Auswahl des idealen Geschäftspartners: So wie der richtige Partner den Erfolg Ihres Unternehmens steigern kann, kann das richtige CRM Ihre Kundengeschäfte verändern.

ClickUp ist nicht nur ein CRM, sondern Ihr All-in-One-Hub für Ihr Geschäft. Mit seinen leistungsstarken Features, benutzerdefinierten Optionen und erschwinglichen Preisen ist es die perfekte Plattform, die Ihnen hilft, engere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, den Umsatz zu steigern und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Sind Sie bereit, Ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied, den ein wirklich außergewöhnliches CRM ausmachen kann.