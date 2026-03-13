So erstellen Sie einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung

Ein Bericht von Capgemini zeigt, dass mittlerweile 50 % der US-Unternehmen generative KI für ihre Marketing-Projekte einsetzen. Diese Tools entwickeln sich zwar weiter, können jedoch mehrstufige Workflows nicht optimieren oder große Datenmengen ohne häufige menschliche Eingriffe verarbeiten.

Aber was wäre, wenn Sie diesen Wettbewerbsvorteil schon heute nutzen könnten? Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, komplexe Prozesse sofort zu automatisieren?

Willkommen bei den KI-Agenten – der nächsten Phase der KI-Implementierung für Unternehmen!

Langfristig gesehen ist es entscheidend zu wissen, wie man einen KI-Agenten entwickelt. Sobald Sie wissen, wie man einen benutzerdefinierten Agenten entwickelt, können Sie Aufgaben (wie Kundenservice oder Marktanalyse) mit minimalem menschlichem Eingriff automatisieren und die Gesamtkosten senken.

In diesem Blog beantworten wir alle Fragen zu KI-Agenten – von der Definition bis hin zur Entwicklung. Bleiben Sie bis zum Schluss dabei – wir stellen Ihnen einen KI-Agenten vor, der effizient und nahtlos in Ihr Aufgaben- und Projektmanagement integriert werden kann!

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung KI-Agenten sind autonome KI-Tools mit Entscheidungsfähigkeit Sie können mit Menschen und technischen Tools in ihrer Umgebung interagieren KI-Agenten werden bereits in den Bereichen E-Commerce, Gesundheitswesen, Automatisierung von Geschäftsprozessen und Cloud eingesetzt. Sie können einen benutzerdefinierten KI-Agenten gemeinsam mit Datenwissenschaftlern, UX-Designern, Experten für maschinelles Lernen und Softwareentwicklern erstellen – oder einfach den No-Code-Builder in ClickUp nutzen. Wenn Sie ClickUp für das Projektmanagement nutzen, stehen Ihnen bereits Autopilot-KI-Agenten zur Verfügung, sowie die Tools, um benutzerdefinierte Super-Agenten für Ihre Arbeit zu erstellen

Beginnen wir zunächst mit den Grundlagen.

Was ist ein KI-Agent und wie funktioniert er?

Ein KI-Agent ist ein Softwaresystem, das Informationen wahrnehmen, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen kann, um ein Ziel mit minimalem menschlichem Eingriff zu erreichen. Im Gegensatz zu einfacher Automatisierung nutzen KI-Agenten Modelle und Regeln, um den Kontext zu interpretieren, Schritte zu planen und mit Tools oder Datenquellen zu interagieren.

Wenn Sie schon einmal auf einer Website mit einem KI-Assistenten gechattet haben, haben Sie bereits mit einem einfachen KI-Agenten interagiert. Am häufigsten findet man sie heute auf den Support-Seiten von Unternehmen, wo sie Kundenabfragen beantworten, Support-Tickets erstellen oder Anrufe mit Live-Support-Mitarbeitern vereinbaren.

Die Fähigkeiten eines KI-Agenten beschränken sich jedoch nicht allein auf die Verwaltung des Kundensupports. Er kann noch viel mehr, wie Sie unten sehen werden.

Wie definieren Sie einen KI-Agenten?

Ein KI-Agent ist ein autonomes Programm, das vordefinierte Funktionen mit minimalem menschlichem Eingriff ausführt. Er kann verschiedene Akteure und Elemente in seiner Umgebung erkennen und mit ihnen interagieren, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

📌 Wenn Sie beispielsweise jemandem eine E-Mail senden möchten, kann ein KI-Agent die erforderlichen Angaben von Ihnen entgegennehmen, wie z. B. die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff der E-Mail, Anhänge usw. Anschließend interagiert er mit Ihrem E-Mail-Client, um die E-Mail mithilfe generativer KI selbstständig zu verfassen.

Wenn alles erledigt ist, wird Ihnen eine Vorschau der E-Mail angezeigt, sodass Sie bei Bedarf Änderungen vornehmen und die E-Mail versenden können, sobald die Änderungen vorgenommen wurden.

Was sind die wichtigsten Merkmale effektiver KI-Agenten?

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu KI-Agenten auf einen Blick:

Minimaler menschlicher Eingabeaufwand Kontinuierliches Lernen und Verbessern Kontextbewusstsein und die Fähigkeit, mit ihrer Umgebung zu interagieren Fähigkeit, Daten aus externen Datenquellen zu lesen, zu extrahieren und zu ändern Verständnis der menschlichen Sprache und des menschlichen Verhaltens Fähigkeit, Entscheidungen auf der Grundlage ihres Trainings und Lernens zu treffen

Welche Arten von KI-Agenten sind in Geschäften am häufigsten anzutreffen?

KI-Agenten lassen sich anhand verschiedener Kriterien (z. B. Design vs. Funktionalität) kategorisieren. Hier werden wir sie nach ihrer Funktionalität einteilen, was uns zu zwei Haupttypen von Agenten führt, die heutzutage in Unternehmen weit verbreitet sind:

Autonome KI-Agenten: Diese Agenten sind in der Regel kundenorientiert und verfügen über ein hohes Maß an Diese Agenten sind in der Regel kundenorientiert und verfügen über ein hohes Maß an autonomer Entscheidungsfähigkeit . Sie bearbeiten Abfragen, ohne dass ein menschliches Eingreifen Ihrer Mitarbeiter erforderlich ist. Assistive KI-Agenten: Hierbei handelt es sich um interne, Hierbei handelt es sich um interne, KI-gestützte Apps , die Ihre Mitarbeiter beim Abschließen komplexer Aufgaben unterstützen. Da es sich um interne Apps handelt, können sie je nach Ihren Präferenzen über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen oder auch nicht.

🧠 Wussten Sie schon: Mit den Super-Agenten von ClickUp müssen Sie KI-Agenten nicht von Grund auf mit Code oder komplexen Modellen erstellen – es sei denn, Sie möchten das. Sie können mit Autopilot-Agenten beginnen, um schnelle Erfolge zu erzielen (z. B. die Automatisierung der Tagesberichterstellung oder der Chat-Antworten auf häufig gestellte Fragen), oder Super-Agenten mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache, Auslösern und Aktionen erstellen – ganz ohne ML-Kenntnisse. Hier finden Sie ein Tutorial!

Wie helfen Ihnen ClickUp Super Agents dabei, KI-Agenten ohne Code zu erstellen?

Mit ClickUp Super Agents können Sie KI-Agenten ohne Code erstellen, indem Sie den herkömmlichen Prozess aus „Tech-Stack + Training“ durch einfache Workflow-Blöcke ersetzen – so können Sie echte Arbeitsabläufe schneller automatisieren.

Zweck definieren : Dokumentieren Sie Ziele als Anweisungen und Bedingungen in natürlicher Sprache im benutzerdefinierten Agent Builder.

Team zusammenstellen : Arbeiten Sie mit Workflow-Experten zusammen, die ClickUp Brain nutzen, um die Eingabeaufforderungen zu verfeinern – ganz ohne ML-Ingenieure.

Tech-Stack : Verzichte auf Programmierung; nutze integrierte Auslöser (z. B. Status der Aufgabe), Workspace-Wissen (Dokumente/Aufgaben/Chat) und Integrationen (Slack/GitHub).

Design : Wählen Sie modulare Muster, eine Chat-basierte Benutzeroberfläche, DatenFlows und nativ unterstützte Feedback-Schleifen.

Datenaufbereitung : Fügen Sie vorhandene Inhalte aus Ihrem Workspace als Wissen ein – keine Beschreibung oder Bereinigung erforderlich.

Trainieren/Entwickeln : Legen Sie Auslöser, Bedingungen und Anweisungen fest; optimieren Sie durch Anpassen der Eingabeaufforderungen, nicht durch erneutes Trainieren der Modelle.

Test : Führen Sie einfache A/B-Tests zu Verhaltensweisen direkt in Workflows durch.

Bereitstellung/Überwachung: Agenten laufen mit Sicherheit in Ihrem Workspace mit Zugriffskontrollen und Echtzeit-Optimierung

Die Entwicklung von KI-Agenten ist nicht schwierig, erfordert jedoch einen strukturierten Ansatz und einen sorgfältigen Plan. Benötigen Sie Hilfe bei diesem Prozess?

Aber egal, ob Sie einen KI-Agenten in ClickUp oder anderswo erstellen – die Kernmethodik bleibt dieselbe. Hier sind acht Schritte, die Sie befolgen müssen, wenn Sie benutzerdefinierte KI-Agenten für Ihre geschäftlichen Anforderungen erstellen:

Schritt 1: Definieren Sie den Zweck Ihres Agenten

Bevor Sie mit der Entwicklung Ihres eigenen KI-Agenten beginnen, müssen Sie klar definieren, was Sie damit erreichen wollen. Und wir sprechen hier von einer formellen Dokumentation.

Sicherlich haben Sie eine grobe Vorstellung davon, was der /AI-Agent zu erledigen hat, aber um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, müssen Sie alle Funktionen und Fähigkeiten dokumentieren, die er haben soll.

Zudem entsteht so ein zentrales Dokument, auf das Ihr Entwicklungsteam zurückgreifen kann, wenn es die Umgebung und die Erwartungen des Agenten verstehen möchte.

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Agenten, indem Sie dessen Rolle und Zielsetzung in ClickUp festlegen

Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen KI-Agenten mit ChatGPT für benutzerdefinierte Lösungen

Schritt 2: Stellen Sie ein Team zusammen

Der nächste Schritt (und zwar ein entscheidender) besteht darin, Ihr Team für die Entwicklung des KI-Agenten zusammenzustellen. Denn die Entwicklung eines robusten KI-Agenten erfordert Fachwissen aus verschiedenen Feldern, darunter:

Datenwissenschaft und -analyse

Maschinelles Lernen (ML)

UI-Design

Softwareentwicklung

Solange Sie keine Fachleute aus all diesen Feldern hinzuziehen, könnten Sie am Ende einen fehlerhaften KI-Agenten entwickeln. Stellen Sie stattdessen zuerst ein Team von Experten zusammen.

💡 Profi-Tipp: In ClickUp brauchst du keine ML-Ingenieure, um Super-Agenten zu erstellen, aber es ist ratsam, Folgendes einzubeziehen: Der Fachexperte (um zu definieren, was der Agent wissen soll)

Der Workflow-Eigentümer (um festzulegen, wo der Agent zum Einsatz kommt)

Der Autor/Stratege (der entscheidet, wie der Agent kommuniziert) Mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten von ClickUp, kann Ihr Team Ideen sammeln und die Anweisungen für den Agenten verfeinern, um diesen schneller zu erstellen. Entwickeln Sie Ideen für Agenten, Workflows und Anweisungen mit ClickUp Brain

Schritt 3: Bestimmen Sie Ihren Tech-Stack

Sobald Sie Ihr Team zusammengestellt haben, sollten Sie die Technologien besprechen und festlegen, die als Plattform für Ihren KI-Agenten dienen sollen. Dazu gehören:

Programmiersprache (Java, Python usw.)

Hosting-Umgebung

Bibliotheken für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) (Gensim, NLTK usw.)

Bibliotheken zur Datenanalyse (Plotly, SciPy, NumPy usw.)

ML-Modell (z. B. GPT, BERT, Llama usw.)

Technologien, die auf bestimmten Funktionen basieren (z. B. Computer Vision, Spracherkennung, robotergestützte Automatisierung usw.)

Sie sollten auch etwas Platz für andere Bibliotheken und Frameworks lassen, die möglicherweise benötigt werden.

Sobald Sie alle diese Elemente für den Tech-Stack Ihres KI-Agenten identifiziert und ausgewählt haben, verfügen Sie über eine solide Grundlage, auf der Sie aufbauen können.

🔮 Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie sich diese Mühe in ClickUp sparen können? Ihr „Stack“ sieht dann wie folgt aus:

Auslöser (z. B. Änderung des Status, Chat-Nachricht)

Anleitung (benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen)

Wissen (Dokumente, Aufgaben, Chat-Verlauf)

Aktionen (wie Antworten, Zusammenfassen, Zuweisen)

Sie können sogar externe Tools wie Slack oder GitHub über ClickUp-Integrationen verbinden und deren Daten in die Wissensquellen Ihres Agenten einbinden.

Geben Sie Ihren Super-Agenten klare Anweisungen, um intelligentere Maßnahmen zu ermöglichen

Schritt 4: Berücksichtigen Sie gestalterische Aspekte

Neben der Festlegung des gewünschten Tech-Stacks gibt es einige gestalterische Aspekte, die Sie vor der Entwicklung von KI-Agenten berücksichtigen sollten. Dazu gehören:

1. Architektur

Für die Architektur Ihres benutzerdefinierten KI-Agenten stehen Ihnen zwei Ansätze zur Verfügung: modular und parallel. Bei der modularen Architektur wird jeder Teil des Agenten nacheinander und separat entworfen, bevor er mit den anderen Teilen zu einem fertigen Agenten zusammengefügt wird. Bei der parallelen Architektur hingegen werden alle Teile gleichzeitig trainiert und entwickelt.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit Autopilot-Agenten in ClickUp für eine modulare Automatisierung und wechseln Sie dann zu Super-Agenten, sobald Sie bereit sind, Bedingungen, Antworten und mehrstufige Logik zu definieren. Möchten Sie etwas noch Individuelleres, das genau auf Ihr Team zugeschnitten ist? Lernen Sie Certified Agents kennen. Dabei handelt es sich um produktionsreife Agenten, die von ClickUp AI-Experten speziell für Sie entwickelt und verwaltet werden – ganz ohne Programmieraufwand, ohne Wartungsaufwand und ohne Ihr Team von wichtigen Aufgaben abzuziehen.

2. Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung (UI/UX)

Wenn Ihr KI-Agent über eine öffentlich zugängliche Benutzeroberfläche verfügen soll, sollten Sie auch die Elemente berücksichtigen, die Sie in UI/UX integrieren möchten. Dazu gehören Ihr Branding, ein Maskottchen, ein Name, den Sie ihm geben möchten, usw.

3. Datenverarbeitung

Wie Ihr benutzerdefinierter KI-Agent relevante Daten empfängt und verarbeitet, ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten. Das bedeutet, den gesamten Datenflow von Anfang bis Ende klar zu definieren, einschließlich:

Daten/Informationen, die vom Benutzer empfangen werden sollen

Daten/Informationen, die von Ihrem Server extrahiert werden sollen

Funktionen, die auf extrahierten Daten ausgeführt werden sollen

Das Ergebnis dem Benutzer bereitstellen

Jeder Schritt im Datenverarbeitungsprozess sollte detailliert dargelegt werden.

Legen Sie ganz einfach die Wissensquellen und tools fest, auf die Ihr Super-Agent in ClickUp zugreifen kann

4. Feedback-Mechanismus

Erwägen Sie, einen Feedback-Mechanismus in Ihr KI-Agenten-System zu integrieren. Sei es eine Umfrage, ein System für Bewertungen oder eine einfache „Gefällt mir/Gefällt mir nicht“-Schaltfläche. Es ist unerlässlich, Feedback von den Benutzern zum Agenten zu erhalten, um das Tool kontinuierlich zu verbessern.

Richten Sie einen Feedback-Mechanismus ein, damit Ihr Agent kontinuierlich lernen und entsprechend Ihren Präferenzen reagieren kann

Schritt 5: Beschreibung und Bereinigung Ihrer Trainingsdaten

Je nachdem, wer die Benutzer sein werden, stehen Ihnen drei Arten von Datenquellen zur Verfügung, mit denen Sie Ihren Agenten vorbereiten und trainieren können:

Betriebsdaten Ihres Unternehmens

Externe Daten, die Sie von Drittanbietern erhalten oder erworben haben

Von Ihren Benutzern generierte Daten

Unabhängig davon, welche Rohdaten Sie für das Training Ihres Modells auswählen, müssen diese vor dem Training beschrieben und bereinigt werden. Was bedeutet „Beschreibung und Bereinigung“? Hier eine kurze Übersicht:

Labeling: Dies bezieht sich auf die manuelle Kategorisierung, Kennzeichnung und Beschriftung von Daten durch Menschen, um sie für Ihren KI-Agenten verständlich zu machen. Dies ist erledigt, damit das in Ihrem Agenten verwendete KI-Modell Verbindungen zwischen Datenpunkten herstellen und korrekt erkennen kann, was die einzelnen Datentypen darstellen. Bereinigung: Damit ist das Entfernen von Anomalien aus Ihrem Datensatz gemeint, wie z. B. leere Zeilen, falsch dargestellte oder fehlende Werte, Fehler usw. Durch deren Entfernung wird verhindert, dass Ihr KI-Agent auf fehlerhaften Daten trainiert wird.

💡Profi-Tipp: Tools wie SuperAnnotate, DataLoop und Encord helfen Ihnen bei beiden Schritten.

Schritt 6: Erstellen und trainieren Sie Ihren Agenten

Jetzt können Sie mit der Entwicklung und dem Training Ihres KI-Agenten beginnen. Richten Sie zunächst Ihre Trainingsumgebung ein – installieren Sie alle erforderlichen ML-Bibliotheken und Frameworks, starten Sie die Trainingstools und laden Sie Ihre Daten.

⚠️ WICHTIG: Laden Sie nicht alle Ihre Daten auf einmal. Teilen Sie sie in zwei Teilmengen auf und laden Sie nur eine davon. Behalten Sie die andere Menge für Testzwecke.

Sobald Sie Ihre Daten geladen haben, initialisieren Sie das in Schritt drei ausgewählte ML-Modell. Legen Sie die Trainingsparameter fest (diese können je nach gewähltem Modell variieren, daher ist es schwierig, hier auf Einzelheiten einzugehen) und starten Sie den Trainingsprozess.

Verfolgen Sie Metriken wie Verlust und Genauigkeit während des Trainingsprozesses, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut das Modell lernt. Wenn es nicht gut lernt, passen Sie die Trainingsparameter an.

Gleichzeitig sollten UI-Entwickler die Benutzererfahrung (UX) Ihres KI-Agenten entwerfen und umsetzen.

📌 In ClickUp können Sie einen Super-Agenten auf drei verschiedene Arten erstellen:

Natural Language Builder: Sie chatten und erklären, was Sie benötigen, und beantworten Fragen, um Ihren Super-Agenten zu erstellen

Nutzen Sie den Super-Agent-Katalog : Beginnen Sie mit einem Agenten aus dem vorgefertigten Katalog von ClickUp mit vorgefertigten Super-Agenten. ClickUp startet den Natural-Language-Builder für Sie und verwendet dabei eine vorgefertigte Eingabeaufforderung. Sie beantworten Fragen, um den Super-Agenten an Ihren Workflow zu benutzerdefinieren und zu verfeinern.

ClickUp startet den Natural Language Builder für Sie und verwendet dabei eine vorgefertigte Eingabeaufforderung.

Sie beantworten Fragen, um den benutzerdefinierten Super-Agenten an Ihren Workflow anzupassen und zu optimieren.

ClickUp startet den Natural Language Builder für Sie und verwendet dabei eine vorgefertigte Eingabeaufforderung.

Sie beantworten Fragen, um den benutzerdefinierten Super-Agenten an Ihren Workflow anzupassen und zu optimieren.

Fangen Sie ganz von vorne an: Erstellen Sie einen leeren Super-Agenten und konfigurieren Sie ihn manuell nach Ihren Bedürfnissen.

Bei der Anpassung müssen Sie nichts neu trainieren – passen Sie einfach die Anweisungen oder Wissensquellen an und testen Sie erneut. Schnelle Iteration FTW.

Schritt 7: Testen Sie den Agenten

Sobald der Trainingsprozess fertiggestellt ist, ist es an der Zeit, Ihr Modell zu testen. Hier kommt die andere Hälfte Ihres Datensatzes ins Spiel, die Sie für Testzwecke reserviert haben (Schritt 6).

Starten Sie Ihren KI-Agenten, lassen Sie ihn die Abfragen Ihres Testdatensatzes durchlaufen und analysieren Sie die Ergebnisse. Beobachten Sie, wie genau er die gewünschte Funktion bei jedem Datenpunkt in Ihrem Datensatz ausgeführt hat. Beobachten Sie außerdem, wie lange die Ausführung dieser Aktionen gedauert hat.

Wenn der Agent wie vorgesehen funktioniert, müssen Sie drei weitere Arten von Tests daran durchführen. Diese sind:

Unit-Tests: Testen Sie jedes Modul oder jede Einheit Ihres KI-Agenten einzeln, um sicherzustellen, dass es bzw. sie ordnungsgemäß funktioniert. Benutzertests: Laden Sie einige Einzelziele des Agenten ein, ihn unter Ihrer Beobachtung auszuprobieren, damit Sie analysieren können, wie Benutzer ihn verwenden könnten und wie genau er in den einzelnen Szenarien funktioniert. A/B-Tests: Vergleichen Sie zwei Versionen des Agenten nebeneinander, um zu sehen, welche besser funktioniert und mehr zu erledigen hat.

Jeder dieser Tests optimiert die Leistung Ihres KI-Agenten und stellt sicher, dass er in realen Szenarien gut funktioniert. Sollte er jedoch während der Tests keine gute Leistung erbringen, müssen Sie den Agenten möglicherweise mit angepassten Parametern oder einem größeren Datensatz neu trainieren.

Schritt 8: Den Agenten bereitstellen und überwachen

Sobald Ihr KI-Agent wie vorgesehen funktioniert, ist es an der Zeit, ihn einzusetzen. Integrieren Sie ihn in Ihre bestehenden Systeme und stellen Sie ihn auf Ihrer Website oder in Ihrer App bereit. Überwachen Sie, wie genau und schnell er auf Abfragen von Benutzern reagiert, indem Sie die Nutzungsprotokolle und das Feedback analysieren, das über den integrierten Feedback-Mechanismus Ihres KI-Agenten eingeht.

Wenn es Verbesserungsbedarf gibt, führen Sie eine neue Version des Agenten ein, indem Sie die von den Benutzern gemeldeten Probleme beheben.

🌰 Kurz gesagt: Ganz gleich, ob Sie selbst Code schreiben oder die No-Code-Super-Agenten von ClickUp nutzen – die Entwicklung eines großartigen KI-Agenten erfordert dennoch sorgfältige Planung, Konzeption und Iteration. Der Unterschied? In ClickUp wird der Großteil der Arbeit – Modell-Hosting, Prompt-Optimierung, Integration – für Sie erledigt. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Gestaltung intelligenter Workflows, die tatsächlich Zeit sparen. Wenn das für Sie interessant klingt, Sie aber noch Fragen haben, bevor Sie loslegen, beantworten wir diese gerne für Sie!

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen regelmäßig Tools für die Automatisierung und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies verdeutlicht ein großes ungenutztes Potenzial für Steigerungen der Produktivität – die meisten Teams verlassen sich nach wie vor auf manuelle Arbeit, die rationalisiert oder ganz vermieden werden könnte. Mit den KI-Agenten von ClickUp lassen sich automatisierte Workflows ganz einfach erstellen, selbst wenn Sie noch nie zuvor mit Automatisierung gearbeitet haben. Dank Plug-and-Play-Vorlagen und Befehlen in natürlicher Sprache wird die Automatisierung von Aufgaben für jeden im Team möglich! 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF hat die Zeit der Berichterstellung mithilfe der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp um 40 % reduziert – und so stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke verwandelt.

Was sind die besten Anwendungsfälle für benutzerdefinierte KI-Agenten?

Benutzerdefinierte KI-Agenten werden branchenübergreifend eingesetzt, um entscheidungsintensive Aufgaben zu automatisieren, die Genauigkeit zu verbessern und den manuellen Aufwand zu reduzieren – insbesondere dort, wo Workflows große Datensätze und wiederholbare Aktionen beinhalten.

E-Commerce: Prognostizieren Sie die Nachfrage anhand von Verkaufs- und Trenddaten und bearbeiten Sie Anfragen des Kundensupports schneller und mit präziseren Lösungen.

Gesundheitswesen: Überwachen Sie medizinische Geräte, um Ausfälle zu verhindern, und setzen Sie virtuelle Assistenten für Erinnerungen, Terminplanung und Support für die Behandlung ein.

Automatisierung von Geschäftsprozessen (RPA): Automatisieren Sie die Bearbeitung von Schadensfällen, die Betrugserkennung und die Dokumentenklassifizierung, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Cloud Computing: Prognostizieren Sie den Ressourcenbedarf, überwachen Sie Bedrohungen der Sicherheit und beantworten Sie Support-Abfragen mithilfe von NLP und Wissensdatenbanken, um Ausfallzeiten zu vermeiden.

Die Anwendungsmöglichkeiten von KI (insbesondere ihrer Agenten) sind in jeder Branche immens. Es gibt vier Hauptbereiche, in denen sie derzeit ihre Spuren hinterlassen.

1. KI-Agenten im E-Commerce: KI-Berater und Kundendienstmitarbeiter

Die KI-Agenten in E-Commerce-Unternehmen verfolgen in der Regel zwei Hauptziele:

Vorhersage von Nachfrageschwankungen: Durch die Analyse historischer Verkaufsdaten und Markttrends sagen die KI-Agenten im E-Commerce Nachfrageschwankungen voraus und helfen ihren Geschäften, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Bearbeitung von Aufgaben des Kundensupports: KI-Agenten im E-Commerce analysieren zudem Kundeninteraktionen, um präzise Lösungen zu finden

Beispiel: Der virtuelle Assistent von Shein ist ein hervorragendes Beispiel für den Einsatz eines KI-Agenten zur Bewertung sich ändernder Markttrends. Tatsächlich erstellt er eine Liste mit bis zu 600.000 Elementen basierend auf den Bedürfnissen der Verbraucher – und das für einen globalen Markt!

2. KI-Agenten im Gesundheitswesen: vorausschauende Wartung und virtuelle Assistenten

KI-Agenten können Unternehmen im Gesundheitswesen dabei helfen, Geräteausfälle zu verhindern, indem sie den Zustand medizinischer Geräte kontinuierlich überwachen und analysieren. Dies verlängert die Lebensdauer der Geräte und benachrichtigt das Unternehmen, wenn es Zeit ist, die Geräte auszutauschen.

Darüber hinaus unterstützen KI-gestützte virtuelle Assistenten und Chatbots Patienten bei Erinnerungen an Nachsorgetermine und der Terminplanung. Sie können sogar medizinische Daten analysieren, um Behandlungsvorschläge zu unterbreiten, und Ärzten bei der Diagnose helfen. Erfahren Sie hier, wie. 👇

Beispiel: IBM Watson Oncology fungiert als proaktiver KI-Agent im Bereich der Krebsbehandlung. Er wurde entwickelt, um Onkologen bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen, und analysiert Patientendaten, umfangreiche medizinische Fachliteratur sowie relevante klinische Studien, um evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen zu generieren. Auch wenn letztendlich die Mitwirkung eines Arztes erforderlich ist, präsentiert Watson Oncology proaktiv mögliche Behandlungsoptionen und hebt relevante Forschungsergebnisse hervor, wodurch es durch die Bereitstellung entscheidender Informationen aktiv zum Entscheidungsprozess beiträgt.

3. KI-Agenten für die Automatisierung von Geschäftsprozessen: Empfehlungssysteme und robotergestützte Prozessautomatisierung

Unternehmen setzen bei der Arbeit mit RPA-Tools (Robotic Process Automation) bevorzugt KI-Agenten zur Automatisierung von Aufgaben ein. Beispiele hierfür sind:

Automatische Schadenregulierung durch Versicherungsgesellschaften mithilfe von Computer Vision und Datenanalyse

Betrugserkennung und automatische Sperrung betrügerischer Transaktionen in Finanzunternehmen durch die Analyse von Verlaufsdaten

KI- und ML -gestützte automatisierte Dokumentenklassifizierung auf Basis früherer Daten

Beispiel: Fukoku Mutual Life, ein Versicherungsunternehmen in Japan, nutzt KI-Agenten zur Bearbeitung von Schadensfällen. Mithilfe von KI kann das Unternehmen auf Krankenversicherungsdaten zugreifen und Auszahlungen automatisch berechnen. Dadurch konnte das Unternehmen Kosten in Höhe von fast 1 Million Dollar einsparen und die Produktivität seiner Mitarbeiter um 30 % steigern.

4. KI-Agenten im Cloud-Computing und in der Automatisierung

KI-Agenten können Unternehmen im Bereich Cloud Computing und Automatisierung bei der Ressourcenplanung, der Sicherheitsüberwachung und im Kundensupport unterstützen. Dazu nutzen sie:

Vorhersage des Rechenleistungsbedarfs

Analyse und Überwachung verdächtiger Aktivitäten von Benutzern

Abfragen mithilfe von NLP verstehen, bevor Antworten aus einer KI-Wissensdatenbank bereitgestellt werden

Beispiel: Amazon Web Services (AWS) ist eine herausragende Instanz für den Einsatz von KI-Agenten zur Vorhersage des Rechenleistungsbedarfs. Anhand von Verlaufsdaten weisen die KI-Systeme Ressourcen effizient zu und sparen so Kosten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Systeme von AWS selbst bei Nutzungsspitzen keine Ausfallzeiten haben.

Was ist der beste KI-Agent für Projektmanagement und Automatisierung?

Wenn Sie einen KI-Agenten suchen, der die Arbeit im Projektmanagement tatsächlich vorantreibt (und nicht nur Vorschläge macht), sind ClickUp Super Agents eine gute Wahl, da sie so konzipiert sind, dass sie direkt in Ihren Workflows agieren.

Sie führen konkrete Aktionen aus: Sie überwachen Ereignisse im Workspace, befolgen Anweisungen in natürlicher Sprache und veröffentlichen automatisch Beiträge im Chat, aktualisieren Aufgaben, weisen Verantwortliche zu, eskalieren Hindernisse und versenden Zusammenfassungen .

Sie machen Zusammenarbeit praktikabel: Agenten können wiederkehrende Fragen mithilfe von ClickUp-Workspace-Wissen (Aufgaben/Dokumente) beantworten, Threads zusammenfassen und Folgeaufgaben erstellen – besonders leistungsstark in Kombination mit Agenten können wiederkehrende Fragen mithilfe von ClickUp-Workspace-Wissen (Aufgaben/Dokumente) beantworten, Threads zusammenfassen und Folgeaufgaben erstellen – besonders leistungsstark in Kombination mit ClickUp Chat und ClickUp Brain („Catch me up“).

Sie sind kontrollierbar und sicher: Sie legen fest, auf welche Daten sie zugreifen dürfen, mit wem sie interagieren und wann/wie sie ausgeführt werden – so bleibt die Automatisierung innerhalb der Grenzen Ihres Workspace.

Erinnerst du dich, als wir gesagt haben, dass wir am Ende einen KI-Agenten vorstellen würden? Wir haben ihn bereits vorgestellt (falls du aufgepasst hast! 🤩)

Das Beste daran ist: Sie müssen ihn nicht von Grund auf neu entwickeln.

Wenn Sie auf der Suche nach einer agentenbasierten KI sind, die Ihre Produktivität im realen Projektmanagement tatsächlich steigert – dann ist dies Ihre Verknüpfung zu einem Wettbewerbsvorteil.

Lernen Sie die ClickUp Super Agents kennen – Ihre anpassbaren KI-Teamkollegen, die ohne Programmieraufwand in Ihrem gesamten ClickUp-Workspace aktiv werden, um Ihnen Zeit zu sparen, Lücken zu schließen und die Arbeit voranzubringen.

🠠 Nicht nur Vorschläge. Konkrete Maßnahmen

Die KI-Agenten von ClickUp AI analysieren nicht nur – sie handeln:

Überwachen Sie Ihren Workspace auf bestimmte Ereignisse

Befolgen Sie Anweisungen in natürlicher Sprache, um zu entscheiden, was zu erledigen ist

Führen Sie Aktionen automatisch aus – chatten Sie, aktualisieren Sie Aufgaben, weisen Sie Teammitglieder zu und vieles mehr

Sie legen die Auslöser, das Wissen, die Anweisungen und die tools fest. Den Rest erledigt der Agent.

💬 KI-gestützte Zusammenarbeit – jetzt kontextsensitiv

Während ClickUp Chat Teams bei der Kommunikation in Echtzeit unterstützt, machen Agenten den Chat umsetzbar. Agenten können Ihre Unterhaltungen überwachen, Fragen mithilfe des Wissens im Workspace beantworten und sogar Aufgaben erstellen oder mit Zusammenfassungen antworten.

📌 Beispiele:

Der Auto-Answers-Agent beantwortet Fragen des Teams, indem er Informationen direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und anderen Wissensquellen im Workspace abruft.

Ein benutzerdefinierter Agent kann einen Thread mit Produktfeedback überwachen und das Produktteam automatisch benachrichtigen, wenn bestimmte Schlüsselwörter erwähnt werden

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie im Chat das von ClickUp Brain bereitgestellte Feature „Catch me up“, um sofortige Zusammenfassungen zu erhalten, und lassen Sie anschließend einen Agenten die entsprechenden Elemente ergreifen.

🔐 Für die praktische Arbeit entwickelt, mit Blick auf den Datenschutz

Die Super-Agenten von ClickUp arbeiten innerhalb der Grenzen Ihres Workspaces. Sie haben die Kontrolle über:

Auf welche Daten der Agent zugreifen kann (z. B. nur bestimmte Listen oder Dokumente)

Mit wem er interagiert

Wann und wie er aktiv wird

Das Wissen Ihres Teams bleibt in Sicherheit – und Ihre Agenten bleiben hilfreich!

Wie können die KI-Agenten von ClickUp die Arbeit vereinfachen und die Effizienz des Geschäfts steigern?

Geschäftsprozesse – wie Aufgabenmanagement oder Kundenservice – werden höchstwahrscheinlich schon bald von fortschrittlichen KI-Agenten übernommen werden. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Unternehmen benutzerdefinierte Agenten für ihre Routineaufgaben und Workflows einsetzen.

Möchten Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sein, aber noch keine Ressourcen für die Entwicklung benutzerdefinierter KI-Agenten aufwenden?

Im Gegensatz zu generischen KI-Bots sind die Super-Agenten von ClickUp eng in Ihre Workflows eingebunden. Das bedeutet:

Weniger Wechsel zwischen verschiedenen tools

Sie müssen keine komplexen Eingabeaufforderungen von Grund auf neu erstellen

Mehr Sicherheit, dass die richtige Arbeit zur richtigen Zeit erledigt wird

Und mit ClickUp Brain als intelligenter Ebene, die KI-basiertes Schreiben, Zusammenfassen und Suchen ermöglicht, können Sie die Kommunikation der Agenten optimieren und dafür sorgen, dass sie aus den Inhalten Ihres Workspaces lernen.

Wenn Sie bereit sind, die Effizienz Ihres Geschäfts zu maximieren, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!