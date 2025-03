Wie man mit ADHS eine Routine aufbaut: Tipps & amp; Tools

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind spät dran für ein Meeting, als Ihr Laptop mit einer neuen E-Mail von Ihrem Chef klingelt, in der Sie um ein kurzes Update zu einem wichtigen Problem gebeten werden.

Es fällt Ihnen schwer, sich von einer Aufgabe auf eine andere zu konzentrieren, und Sie fühlen sich überfordert, wenn Ihre Routine unterbrochen wird oder sich Pläne unerwartet ändern. Für viele Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist dies eine Realität.

Es geht nicht nur darum, vergesslich zu sein oder sich leicht ablenken zu lassen. ADHS ist eine neurologische Bedingung, die sich auf Konzentration, Impulskontrolle und Organisation auswirkt.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie mit ADHS eine Routine entwickeln können, die für Sie funktioniert. Denken Sie daran, dass es keine Einheitsgröße für alle gibt, also wählen Sie aus, was sich für Sie am besten anfühlt und funktioniert.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel enthält Informationen über ADHS-Tools und -Strategien. Er ist nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von ADHS oder anderen gesundheitlichen Bedingungen gedacht.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Zu den häufigsten Problemen von Erwachsenen mit ADHS gehören Desorganisation, Impulsivität, Ablenkung und schlechtes Zeitmanagement

Eine Routine verbessert die Konzentration, reduziert Ängste, fördert die emotionale Regulierung und hilft, soziale Herausforderungen zu bewältigen

Schlaf und Entspannung spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung von ADHS-Symptomen

Zu den Schritten zur Schaffung einer effektiven Routine gehören das Planen eines Zeitplans, das Aufteilen großer Projekte in überschaubare Aufgaben, einfache Routinen, das Schaffen spezieller Arbeits- und Entspannungs-Spaces und die Einbeziehung der Selbstfürsorge

Um die Motivation aufrechtzuerhalten, müssen Sie frühzeitig kleine Erfolge feiern, Mikropausen planen, Spiegelarbeit ausprobieren, eine Checkliste für Dankbarkeit erstellen, Aufgaben mit Spielen versehen und Ihr ADHS-Gehirn trainieren

Nutzen Sie Tools wie ClickUp für jeden Schritt Ihrer Routine. Mit Features wie ClickUp Erinnerungen, Aufgaben und Kalender können Sie Systeme einrichten, die Ihnen helfen, Vorhersehbarkeit zu schaffen.

ADHS und Routine-Herausforderungen verstehen

Für viele Erwachsene mit ADHS kann es ein ständiger Kampf sein, konzentriert und organisiert zu bleiben und zur nächsten Aufgabe überzugehen.

Hier sind einige häufige Herausforderungen, mit denen die Betroffenen konfrontiert werden können:

Desorganisation: Es fällt ihnen schwer, Aufgaben und physische Spaces zu organisieren, die Zeit effektiv zu managen und Termine einzuhalten, was zu Frustration und dem Gefühl führt, zu wenig zu leisten

Es fällt ihnen schwer, Aufgaben und physische Spaces zu organisieren, die Zeit effektiv zu managen und Termine einzuhalten, was zu Frustration und dem Gefühl führt, zu wenig zu leisten Impulsivität: Erwachsene mit ADHS können auf Impulse reagieren, ohne die Konsequenzen genau zu bedenken, was ihre Entscheidungsfindung und Beziehungen beeinträchtigt

Erwachsene mit ADHS können auf Impulse reagieren, ohne die Konsequenzen genau zu bedenken, was ihre Entscheidungsfindung und Beziehungen beeinträchtigt Ablenkung: Sie haben Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, Projekte abzuschließen und sich an organisatorische Abläufe zu halten

Sie haben Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, Projekte abzuschließen und sich an organisatorische Abläufe zu halten Schlechtes Zeitmanagement: Sie vergessen häufig Termine, Fristen oder tägliche Verpflichtungen, was zu Missverständnissen oder verpassten Gelegenheiten führt

Vorteile der Bildung von Gewohnheiten

Die Etablierung von Gewohnheiten gibt einer zerstreuten Aufmerksamkeitsspanne die dringend benötigte Struktur und macht den Alltag überschaubarer.

Einige Vorteile der Gewohnheitsbildung sind:

Verbesserte Konzentration: Regelmäßige Routinen helfen Ihnen, Ihre Zeit besser einzuteilen und Ablenkungen zu reduzieren, so dass Sie sich leichter auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können 🧠

Regelmäßige Routinen helfen Ihnen, Ihre Zeit besser einzuteilen und Ablenkungen zu reduzieren, so dass Sie sich leichter auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können 🧠 Reduzierte Angst: Die Vorhersehbarkeit der täglichen Aktivitäten reduziert die Angst, die mit Ungewissheit oder unerwarteten Veränderungen einhergeht 📒

Die Vorhersehbarkeit der täglichen Aktivitäten reduziert die Angst, die mit Ungewissheit oder unerwarteten Veränderungen einhergeht 📒 Verbesserte Produktivität: Wenn Sie Formulare für Gewohnheiten in Bezug auf Arbeit und persönliche Verpflichtungen erstellen, können Sieihre Produktivität steigern und ein größeres Gefühl der Vollendung erreichen 💪

Wenn Sie Formulare für Gewohnheiten in Bezug auf Arbeit und persönliche Verpflichtungen erstellen, können Sieihre Produktivität steigern und ein größeres Gefühl der Vollendung erreichen 💪 Aufrechterhaltene Motivation: Durch Hinweise wie einen Wecker oder visuelle Erinnerungen, die Aussicht auf eine Belohnung und Aktionen wird die Wahrscheinlichkeit der Beibehaltung der Gewohnheit erhöht und die Motivation hoch gehalten 🕜

Durch Hinweise wie einen Wecker oder visuelle Erinnerungen, die Aussicht auf eine Belohnung und Aktionen wird die Wahrscheinlichkeit der Beibehaltung der Gewohnheit erhöht und die Motivation hoch gehalten 🕜 Gestärkte emotionale Regulierung: Regelmäßige Gewohnheiten wie Bewegung oder Achtsamkeitspraktiken verbessern die emotionale Stabilität bei Personen mit schwankenden Energien und Emotionen 🧘

Wussten Sie schon? Ein wichtiger Faktor, um bei ADHS den Tagesablauf unter Kontrolle zu halten, ist die Einhaltung eines Schlafplans. Eine schlechte Schlafqualität verstärkt die ADHS-Symptome und führt zu einem Zyklus von Müdigkeit und erhöhten Konzentrationsschwierigkeiten.

💡Pro-Tipp: Versuchen Sie gewohnheiten stapeln . Verknüpfen Sie eine neue Gewohnheit mit etwas, das Sie bereits regelmäßig erledigen, und belohnen Sie sich für Fortschritte. Diese positive Feedback-Schleife hält ADHS-Gehirne engagiert und motiviert.

Tipps zur Schaffung einer effektiven Routine bei ADHS

Eine Routine zu planen, kann sich wie eine lästige Pflicht anfühlen, vor allem, wenn überall Ablenkungen auftauchen. Aber es ist keine Lösung, einfach draufloszuarbeiten - ohne Struktur kann sich alles schnell überschlagen.

**Der Schlüssel liegt darin, Strategien zu finden, die für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignet sind, und diese in Ihr tägliches Leben zu integrieren

Lassen Sie uns einige praktische Strategien und tools erkunden, die Ihnen helfen, eine gute Routine zu entwickeln und einzuhalten. 💁

1. Planen Sie im Voraus einen Zeitplan

Die Planung gibt den Ton für Ihren Tag an und verhindert, dass Sie in letzter Minute zu viele Entscheidungen treffen müssen.

Zu erledigen gibt es Folgendes:

Notieren Sie sich alles, was Sie an Ihrem Tag erledigen müssen

Blockieren Sie Zeit für wichtige Aktivitäten wie Arbeit, Mahlzeiten und Entspannung im Voraus.

Benutzen Sie visuelle Erinnerungen wie Kalender, Tafeln, Notepads usw., um sich den ganzen Tag über einen kleinen Schubs zu geben

📌 Pin it: A konzentration hacken ist es, energiereiche Aufgaben für den Morgen einzuplanen; dann ist Ihr Fokus schärfer. Die Aufgaben mit geringem Druck können am Abend erledigt werden. ClickUp , die Alles-App für die Arbeit, hilft Ihnen, die Kontrolle wiederzuerlangen.

Von der Nachverfolgung von Terminen bis hin zur Aufteilung überwältigender Projekte in mundgerechte Aufgaben, diese software zur Aufgabenverwaltung rationalisiert Ihren Workflow und hilft Ihnen, den Überblick über alles zu behalten.

ClickUp Kalender Ansicht ClickUp Kalender Ansicht ist eine flexible, benutzerfreundliche Möglichkeit, Ihren Zeitplan zu visualisieren. Sie können den Kalender benutzerdefiniert anpassen und zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Ansichten wechseln, um alle anstehenden Aufgaben zu sehen und vorbereitet zu sein.

Planen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit ClickUp Kalender-Ansicht

Mit seinen erweiterten Filtern und eingebauten ClickUp Erinnerungen können Sie morgendliche Routinen, arbeitsbezogene Aufgaben und Aktivitäten zur Selbstfürsorge hervorheben, um konzentriert zu bleiben.

Ziehen Sie weniger anspruchsvolle Aktivitäten wie Wäsche oder E-Mail-Antworten auf den Abend und blockieren Sie den Morgen für Meetings. Sie können den Kalender auch für Ihre Freunde und Familie freigeben, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen.

Die ClickUp Tagesplaner Vorlage ist ein hervorragendes tool, das Ihnen hilft, Ihren Zeitplan zu verwalten.

ClickUp's Vorlage für den Tagesproduktivitätsplaner

Sie können wiederholende Aufgaben erstellen, um Gewohnheiten aufzubauen, und bestimmte Fälligkeitsdaten einstellen, um Ihre Tage, Wochen und Monate zu planen. Sie können Aufgaben in die Kategorien "Persönlich", "Arbeit" oder "Ziele" einteilen, sie nach Dringlichkeit priorisieren und den Fortschritt anhand von Diagrammen und Grafiken verfolgen.

2. Große Projekte in überschaubare Aufgaben unterteilen

Große Aufgaben fühlen sich bei ADHS überwältigend an. Um Prokrastination zu vermeiden, sollten Sie stattdessen ihre Woche zu planen **Zerlegen Sie sie in kleine, umsetzbare Schritte, jeden Tag

Beispiel: Anstatt sich acht Stunden Zeit für ein Projekt zu nehmen, setzen Sie sich kleinere, 25-minütige tägliche Ziele, um die Dynamik zu steigern. ClickUp Aufgaben zerlegt komplexe oder zeitaufwändige Aufgaben in kleinere Schritte. Erstellen Sie eine individuelle Aufgabe für jeden Teil eines größeren Projekts.

Wenn Sie zum Beispiel "Ihr Haus organisieren" wollen, erstellen Sie Unteraufgaben wie "das Schlafzimmer entrümpeln", "die Küche aufräumen" oder "Speicher sortieren"

Erstellen Sie mit ClickUp Aufgaben verschiedene Aufgabentypen für die persönliche und berufliche Organisation

Sie können benutzerdefinierte Status für Aufgaben wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt" einstellen, um Ihren Fortschritt zu verfolgen. Außerdem können Sie jede Aufgabe in Unteraufgaben unterteilen, um sie noch spezifischer zu gestalten. Legen Sie Prioritätsstufen fest, fügen Sie Beschreibungen hinzu, verknüpfen Sie verwandte und abhängige Aufgaben und sehen Sie sich die Arbeit in mehreren Listen an - mit diesem mehrschichtigen Organisationsansatz.

Darüber hinaus können Sie Ihren Tagesplan mit folgenden Funktionen noch detaillierter gestalten ClickUp Aufgaben Checklisten . Individuelle erstellen zu erledigen-Listen für ADHS innerhalb einer Aufgabe, um feinere Details hinzuzufügen.

Zum Beispiel können Sie innerhalb der Unteraufgabe "Schrank organisieren" eine Checkliste für die folgenden Elemente hinzufügen:

✅ Kleidung nach Typ gruppieren (z. B. Hemden, Hosen, Kleider)

✅ Identifizieren Sie Elemente, die repariert oder geändert werden müssen

✅ Anbringen von Haken für Taschen und Schals

✅ Entfernen Sie Elemente, die nicht in den Kleiderschrank gehören

Sie können auch verschachtelte Checklisten erstellen, damit kein Detail übersehen wird.

Erstellen Sie ClickUp Aufgaben-Checklisten für sich wiederholende Prozesse wie die Planung von Mahlzeiten oder die Vorbereitung von Meetings

💡Freundliche Erinnerung: Fang klein an, wenn du eine Gewohnheit aufbaust. Die "Zwei-Minuten-Regel" schlägt vor, sich nur zwei Minuten zu verpflichten, z. B. jeden Tag einen Absatz eines Buches zu lesen. Das senkt die mentale Hürde und baut mit der Zeit eine Eigendynamik auf.

3. Halten Sie Routinen einfach und überschaubar

Halten Sie Routinen einfach, um Frustration zu vermeiden.

Beginnen Sie mit ein oder zwei Gewohnheiten, wie z. B. einer schnellen Joggingrunde am Morgen oder einem 10-minütigen Aufräumen am Abend. Eine Morgenroutine könnte zum Beispiel darin bestehen, aufzuwachen, den Tag zu planen und 10 Minuten lang zu meditieren. Wenn Sie diese Gewohnheiten verinnerlicht haben, fügen Sie nach und nach weitere Schritte wie ein kurzes Workout hinzu.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie Speicherorte, um tägliche Gewohnheiten aufzubauen. Legen Sie Trainingskleidung neben Ihr Bett, um sich an den Sport zu erinnern, oder legen Sie ein Notizbuch auf Ihren Schreibtisch, um ein Tagebuch zu führen.

4. Nutzen Sie Timer zur Nachverfolgung

Der älteste Trick der Welt, Timer, ist eine großartige Möglichkeit, in der Spur zu bleiben. Setzen Sie sich damit Grenzen für Aufgaben, z. B. 25 Minuten für die Berichterstellung über ein Projekt oder 15 Minuten für die Reinigung Ihres Kleiderschranks. Timer erinnern Sie daran, zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln und sich nicht zu sehr auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Die ClickUp Zeitmanagement system macht diesen Prozess reibungsloser. Mit ClickUp Zeiterfassung mit ClickUp Time Tracking können Sie Timer direkt innerhalb von Aufgaben starten und stoppen und jede Minute abrechnen. Mit dem globalen Timer können Sie die Zeit nahtlos über mehrere Geräte hinweg verwalten, einschließlich Desktop, Handy und Webbrowser.

Verfolgen Sie mit ClickUp Time Tracking, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden

Und mit den Zeitschätzungen von ClickUp können Sie die voraussichtliche Dauer von Aufgaben zuordnen.

So können Sie zum Beispiel eine 30-minütige Schätzung für Ihre morgendliche Selbstpflege oder eine 20-minütige Einstellung für die Überprüfung der Tagesordnungen der Meetings des Tages festlegen. Sie erhalten einen detaillierten Bericht, in dem Sie analysieren können, wo Sie Ihre Zeit verbringen, um Ineffizienzen zu erkennen.

5. Bauen Sie Ihre Routine allmählich auf und verstärken Sie sie

Machen wir uns nichts vor: Sie können Ihren Lebensstil nicht über Nacht ändern. Fangen Sie klein an und bauen Sie Ihre Routine schrittweise über Wochen oder Monate auf. A app für die Tagesplanung ist der beste Weg, um mit dieser Strategie fortzufahren, ohne etwas zu verpassen.

Nehmen Sie jeweils eine neue Aufgabe in Ihre tägliche Routine auf. Sobald Sie sie einige Wochen lang konsequent abgeschlossen haben, fügen Sie eine weitere hinzu. Dieses schrittweise Vorgehen sorgt dafür, dass Ihre Routine natürlich ist.

🤝 Freundliche Erinnerung: Vergessen Sie nicht, jeden Meilenstein zu feiern, egal wie klein er ist, und nutzen Sie positive Verstärkung, um motiviert zu bleiben. ClickUp-Automatisierungen stärkt und verwaltet Ihre Gewohnheiten, indem es sich wiederholende Aufgaben automatisiert und für Konsistenz sorgt.

Sie können Automatisierungen erstellen, die Sie zu bestimmten Zeiten an Aufgaben erinnern oder Aktionen aufgrund bestimmter Bedingungen auslösen. Wenn Sie zum Beispiel eine Abendroutine aufbauen, können Sie eine Automatisierung so einstellen, dass jeden Abend eine Checkliste erstellt wird.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Sie können auch verwenden ClickUp Gehirn , ein in die ClickUp-Plattform integrierter KI-gestützter Assistent, der Sie täglich automatisch über Ihre Fortschritte informiert.

Automatische Fortschrittsaktualisierung mit ClickUp Brain

Wenn Sie es sich beispielsweise zur Gewohnheit gemacht haben, Aufgaben täglich abzuschließen, analysiert die App Ihre Aktivitäten, hebt Bereiche hervor, in denen Sie konsistent sind, und schlägt Verbesserungen für weniger ausgeprägte Gewohnheiten vor. Sie können diese Daten nutzen, um zu erkennen, wann Sie bereit sind, neue Aufgaben in Ihren Zeitplan aufzunehmen. KI bei Aufgaben des täglichen Lebens hilft Ihnen, sofortiges Echtzeit-Feedback zu erhalten, um positive Verhaltensweisen zu verstärken und Ihre Routine auf natürliche Weise weiterzuentwickeln.

Schnelle Aufforderungen, um den Tag richtig zu beginnen:

Zeigen Sie mir, wie viele Aufgaben ich diese Woche abgeschlossen habe

Welche Aufgaben habe ich am meisten aufgeschoben?

Erinnere mich daran, meinen Fortschritt am Ende des Tages zu überprüfen

Wann bin ich tagsüber am produktivsten? Hervorhebung meiner effektivsten Arbeitszeiten

6. Schaffen Sie spezielle Spaces für Arbeit und Entspannung

Ihre Umgebung hat einen erheblichen Einfluss auf Ihre Produktivität.

Schaffen Sie ausgewiesene Spaces für Arbeit, Entspannung und andere Aktivitäten, um Ablenkungen zu minimieren, die Konzentration während der Arbeitszeit zu steigern und die Entspannung während der Ausfallzeiten zu fördern.

Diese Trennung zwischen privatem und beruflichem Space hilft, Klarheit und Ausgeglichenheit zu bewahren. ClickUp Spaces ist eine großartige ADHD Produktivität tool das spezielle Arbeits- und Entspannungsbereiche einrichtet, in denen Sie leicht zwischen Aufgaben wechseln und sich entspannen können. Diese Bereiche fungieren als allgemeine Kategorien, wie "Arbeit" und "Entspannung", und ermöglichen es Ihnen, Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Status und Ansichten für Aufgaben zu organisieren.

Erstellen Sie ClickUp Spaces und Ordner, um Ihre persönlichen und beruflichen Workflows zu kategorisieren

Außerdem, ClickUp Ordner innerhalb von Spaces helfen bei der Organisation, indem Sie Aufgaben auf der Grundlage von Projekten gruppieren oder Entspannungsaktivitäten kategorisieren können. Auf diese Weise werden klare Grenzen zwischen beruflicher und privater Zeit gezogen.

7. Selbstfürsorge und Schlaf mit einbeziehen

Bei Routinen geht es um Ausgewogenheit. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Selbstfürsorge, sei es Sport, Meditation oder ein bevorzugtes Hobby. Ein ausgeruhter Geist ist eher in der Lage, eine neue Routine einzuhalten und aDHS bewältigen symptome wirksam zu bekämpfen.

Motivation aufrechterhalten und Rückschläge überwinden

Die Aufrechterhaltung der Motivation und die Bewältigung von Rückschlägen sind wesentliche Bestandteile des Aufbaus einer nachhaltigen Routine.

ADHS verstärkt oft Herausforderungen wie die Einleitung von Aufgaben, die Festlegung von Prioritäten und das Durchhalten, und es ist leicht, den Schwung zu verlieren, wenn der Fortschritt langsam ist.

Sehen wir uns einige Strategien zur Steigerung der Motivation an:

🎉 Feiern Sie kleine Erfolge früh: Erledigen Sie eine einfache Aufgabe gleich nach dem Aufwachen, z. B. das Bett machen, um einen schnellen Erfolg zu erzielen und eine Dynamik aufzubauen

🔔 Planen Sie Mikropausen: Planen Sie über den Tag verteilt kurze Pausen ein, um neue Energie zu tanken und eine konstante Energie zu erhalten

Versuchen Sie es mit Spiegelarbeit: Stellen Sie sich vor einen Spiegel, schauen Sie sich in die Augen und sprechen Sie mit sich selbst über die Dinge, auf die Sie stolz sind, um sich selbst zu bestätigen

🙏🏻 Erstellen Sie eine Checkliste der Dankbarkeit: Schreiben Sie handschriftlich eine Liste mit zehn Dingen, für die Sie dankbar sind, um Ihre Dankbarkeit für das auszudrücken, was Sie haben

Machen Sie Aufgaben zu Spielen: Verwandeln Sie die monotonsten und banalsten Aufgaben in Spiele oder Wettbewerbe mit sich selbst, um sich besser zu engagieren

🔍 Wussten Sie schon? Die Motivation von Menschen mit ADHS ist eng mit Dopamin verknüpft, einem Neurotransmitter, der für die Verarbeitung von Belohnungen, Aufmerksamkeit und Antrieb entscheidend ist. Ein niedriger Dopaminspiegel macht es schwieriger, sich auf Aufgaben einzulassen, die keine unmittelbare Belohnung oder Aufregung versprechen. Einstellung von Zielen ist ein wesentlicher Bestandteil der Planung eines Zeitplans und der Aufrechterhaltung der Motivation.

ClickUp Ziele ClickUp Ziele dienen als Fahrplan, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu definieren und eine klare Richtung vorzugeben. Ohne sie verlieren Sie leicht den Fokus, lassen sich von weniger wichtigen Aufgaben ablenken oder fühlen sich von allem, was Sie zu tun haben, überfordert.

Persönliche und berufliche Ziele einstellen mit ClickUp Goals

ClickUp, auch ein app zur Nachverfolgung von Zielen können Sie jedes Ziel in Einzelziele unterteilen, z. B. in aufgabenbezogene, numerische, Wahr/Falsch- oder Währungs-Metriken, um die Nachverfolgung des Fortschritts an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Jeder kleine Schritt zum Erreichen Ihres Ziels wird nachverfolgt und visualisiert, um die Motivation hoch zu halten. Weisen Sie Ihren Zielen Fristen und Beschreibungen zu, um für mehr Klarheit und Orientierung zu sorgen, und gruppieren Sie sie in Ordnern, um ein Gefühl für den Zweck zu schaffen.

Ähnlich, ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine zentrale Ansicht Ihres Fortschritts und erleichtern die Überwachung von Aufgaben, Fristen und des Gesamtfortschritts. Sie können sie mit Karten benutzerdefinieren, die Ziele, Aufgabenlisten oder Berichterstellungen verfolgen, um eine motivierende Momentaufnahme Ihrer Prioritäten zu erstellen.

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt mit ClickUp Dashboards

Die visuelle Anziehungskraft von Diagrammen und Grafiken macht Fortschritte greifbar, während die Möglichkeit, mehrere Metriken an einem Ort zu verfolgen, sicherstellt, dass Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren. Zusammen bilden Ziele und Dashboards ein robustes System, um motiviert zu bleiben.

Techniken zur Bildung von Gewohnheiten

Verstehen wir die 'Gewohnheitsschleife zur Bildung von Gewohnheiten'

Sie besteht aus vier miteinander verknüpften Schritten: Reiz, Verlangen, Reaktion und Belohnung.

Auslöser sind Auslöser, die eine Belohnung vorhersagen , z. B. Zeit, Aktivität oder Speicherort. Der Auslöser signalisiert Ihrem Gehirn, dass es eine Belohnung erwartet.

, z. B. Zeit, Aktivität oder Speicherort. Der Auslöser signalisiert Ihrem Gehirn, dass es eine Belohnung erwartet. Diese Erwartung erzeugt ein Hunger , das Sie zu einer bestimmten Reaktion oder Handlung motiviert .

, das Sie zu einer bestimmten Reaktion oder Handlung . Die Belohnung verstärkt das Verhalten, wodurch die Verbindung zwischen dem Hinweis und der Gewohnheit im Laufe der Zeit verstärkt wird.

📌 Anheften: Schaffen Sie Verknüpfungen zwischen Gewohnheiten, indem Sie bestehende Routinen als Anhaltspunkte für neue Gewohnheiten nutzen.

Die ClickUp Persönlicher Gewohnheits-Tracker Vorlage ist ein hervorragendes tool zur Bildung von Gewohnheiten.

ClickUp persönliche Gewohnheits-Tracker Vorlage

Sie können einstellen persönliche Ziele und den Fortschritt auf dem Weg zu einer neuen Gewohnheit zu verfolgen, Workloads anhand von Einzelzielen zu verfolgen und Erfolge und Misserfolge in Echtzeit zu visualisieren. So können Sie Ihre Energie jederzeit dorthin lenken, wo sie gebraucht wird.

Die Nachverfolgung ist wichtig mit ADHS-Vorlagen **Vergessen Sie nicht, auch bei Rückschlägen belastbar zu bleiben

Sie müssen über die Gründe für Ihren Rückschlag nachdenken und daraus lernen.

fragen Sie sich, ob es an mangelnder Vorbereitung, unrealistischen Zielen oder äußeren Umständen lag... Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihren Ansatz anzupassen und für künftige Herausforderungen zu planen.

🧩 Verkleinern Sie Ihre Routine und machen Sie sie überschaubarer, wenn es mit der Arbeit nicht klappt. Instanz, wenn Sie das morgendliche Training verpassen, verpflichten Sie sich zu kurzen 10-minütigen Spaziergängen zum nächsten Café nach dem Mittagessen.

👥 Teilen Sie Ihre Probleme mit Freunden, Familienmitgliedern, Support-Gruppen oder einer Fachkraft für psychische Gesundheit, um externe Unterstützung zu erhalten.

Vereinfachen, Nachverfolgen und Erreichen von täglichen Zielen mit ClickUp

Bei der Gestaltung einer Routine mit ADHS geht es um Fortschritte. Kleine Erfolge, Selbstmitgefühl und die richtigen tools können den Unterschied ausmachen.

Mit einer positiven Denkweise, umsetzbaren Erkenntnissen und ClickUp können Sie eine Struktur schaffen, die Sie täglich stärkt. Sie können Ihre Fortschritte visualisieren, nachverfolgen und feiern, während Sie Gewohnheiten schaffen, die für Sie funktionieren.

Worauf warten Sie noch? Anmeldung bei ClickUp noch heute kostenlos an.