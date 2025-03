die 13 besten Tools zur Kalenderverwaltung, um organisiert zu bleiben

Heute arbeiten mehr Menschen als je zuvor zu den Zeiten, die ihnen am besten passen - und das ist mehr als nur ein Trend.

Gartner fand heraus, dass die Zahl der Leistungsträger zunahm, wenn Unternehmen "radikale Flexibilität" bei Arbeitszeiten und Speicherorten anboten um 40% erhöht .

Doch mit größerer Autonomie geht die Herausforderung einher, die Zeit effektiv zu verwalten.

In der Tat, 94% der Menschen sagen, dass ein besseres Zeitmanagement die Produktivität steigern könnte. Hier machen Kalender management tools den Unterschied aus.

Basierend auf meinen Erfahrungen mit Kalender-Management-Tools und den Recherchen des ClickUp Teams habe ich eine Liste der 13 besten Kalender-Management-Tools zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihre Projekte effektiv zu verwalten und Ihre Work-Life-Balance zu erhalten.

Worauf sollten Sie bei Apps zur Kalenderverwaltung achten?

Die Zeiten, in denen wir Notizbücher in unseren Rucksäcken mitführten, sind vorbei. Jetzt haben wir apps für den Tagesplaner auf unseren Handys, Tablets und Laptops. Wir können auf den digitalen Planer auf jedem Gerät zugreifen, auf dem wir arbeiten. Was wir brauchen, ist eine App zur Kalenderverwaltung, die sich mit allen Geräten synchronisieren lässt.

Hier sind die wichtigsten Features einer guten Kalender Management App:

Datensicherheit: Entscheiden Sie sich für Kalender Apps, die robuste Sicherheits Features für Ihre persönlichen und beruflichen Daten bieten

Integration: Stellen Sie sicher, dass die Kalender-Plattform nahtlos mit Ihren E-Mails, Aufgaben und anderen Tools und Kalender-Apps synchronisiert werden kann

Automatisierte Features: Achten Sie auf Optionen für Terminplanung, Erinnerungen und wiederkehrende Ereignisse in Ihren Kalender Apps

Künstliche Intelligenz: Prüfen Sie, ob Sie natürliche Sprachverarbeitung (NLP) für Ihren Kalender nutzen könnenKI Planer und Kalender für die intuitive Planung von Aufgaben

Zusammenarbeit: Bevorzugen Sie die besten Kalender Apps mit Optionen zum Freigeben von Kalendern und zur Planung von Meetings

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Kalender App, die intuitiv ist, damit Sie keine Zeit für komplizierte Features aufwenden müssen

Mobile Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Kalender App auf Ihrem Smartphone, Laptop und Tablet gut funktioniert

Benutzeroberfläche: Wählen Sie eine Kalender-Plattform, mit der Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Ansichten leicht benutzerdefinieren können

Anpassung: Achten Sie auf benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Einstellungen, die zu Ihrem Arbeitsstil passen

1. ClickUp (am besten geeignet für integrierte Projektplanung und Terminierung) ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die mein Team durch freigegebene Workflows, Dokumente und Dashboards in Echtzeit miteinander verbindet. Ich liebe es, wie es mir hilft, intelligenter und schneller zu arbeiten, da alles an einem Ort ist.

Die ClickUp Kalender Ansicht ist eine kostenlose Kalender App, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht nur Termine anzeigt, sondern ein interaktiver Workspace ist, in dem ich alles planen kann.

Verfolgen und planen Sie alle Ihre Aufgaben visuell mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Ich kann Aufgaben per Drag & Drop in die digitale Kalender App ziehen, Fristen anpassen, Aufgaben farblich codieren, damit sie meinen Prioritäten entsprechen, und Aufgaben sortieren und filtern. Es synchronisiert mit meinen externen Kalendern, wie dem Google Kalender, und hält meine persönlichen und beruflichen Verpflichtungen an einem Ort fest.

Über die Terminplanung hinaus, ClickUp's Projektmanagement features machen meine Arbeit super effizient. Die Möglichkeit, Abhängigkeiten von Aufgaben zu erstellen, hat sich für mich bei der Verwaltung komplexer Projekte als entscheidender Vorteil erwiesen. Wenn sich eine Aufgabe verschiebt, passt ClickUp automatisch alle abhängigen Aufgaben an - manuelle Aktualisierungen sind nicht erforderlich.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in den Kalender, um sie mit ClickUp's Projektmanagement zu priorisieren

Die Gantt-Diagramm-Ansicht und Ansicht der Zeitleiste bietet mir eine Ansicht aller Projekte und Meilensteine aus der Vogelperspektive, so dass ich die Fortschritte in Echtzeit verfolgen kann.

Außerdem wird durch das Freigeben meines Kalenders für meine Kunden und Mitglieder meines Teams sichergestellt, dass alle auf der gleichen Seite stehen, ohne dass ständig Anrufe und E-Mails eingehen. Und habe ich schon erwähnt ClickUp-Erinnerungen ? Mit automatisierten Erinnerungen und Benachrichtigungen auf allen Geräten verpasse ich keine wichtigen Aufgaben mehr.

Die benutzerdefinierten Features von ClickUp sorgen für noch mehr Wert. Hier sehen Sie, wie sie helfen:

Sie können Ihren Kalender an Ihren Arbeitsstil anpassen, egal ob Sie eine tägliche Aufschlüsselung oder eine übersichtliche monatliche Übersicht bevorzugen

Wiederholende Aufgaben hilft bei der Automatisierung sich wiederholender Aktivitäten

Vielfältige Integrationen mit Tools wie Slack, Zoom und Cloud-Speichern wie Google Drive sorgen dafür, dass ClickUp sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System einfügt und Sie nicht zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen ClickUp und Google Kalender Integration hat mir geholfen, meinen Zeitplan zu straffen. Ich kann Aufgaben von ClickUp mit meinem Google Kalender Zu erledigen-Liste und sehen, dass alle Änderungen, die auf einer der beiden Plattformen vorgenommen werden, auf der anderen in Echtzeit angezeigt werden.

Verfolgen Sie Ihre Aufgaben in jedem beliebigen Kalender mit der ClickUp- und Google Kalender-Integration

Ein weiteres herausragendes Feature ist die Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Aufgaben anzupassen - ich kann wählen, welche Listen oder Aufgaben in meinem Kalender angezeigt werden, damit ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Diese Integration hat mein Zeitmanagement verbessert, da sie alle meine Zeitpläne zentralisiert und mir das lästige Springen zwischen verschiedenen Tools erspart.

Auch gelesen: 20 kostenlose Google Kalender Vorlagen Die ClickUp Kalender Planer Vorlage verfügt über Features, die meine projektmanagement Kalender auf die nächste Ebene.

Planen Sie Ihre Tage mit der ClickUp Vorlage für den Kalender

Hier ist, was ich am meisten an dieser Vorlage liebe:

ClickUp benutzerdefinierte Status für Aufgaben lässt mich Aufgaben als 'In Bearbeitung' oder 'Angehalten' markieren

ClickUp Benutzerdefinierte Felder sind unglaublich hilfreich, um wichtige Details wie Meilensteine und Kosten zu speichern

Die Zeitleiste und der Monatsplaner geben mir eine klare Sicht auf meinen gesamten Workflow und meinen Fortschritt

Die ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage hat die Art und Weise, wie ich meine täglichen Aufgaben erledige, verändert. Sie ermöglicht es mir, meine Ziele und Fristen einfach zu visualisieren, während die Möglichkeit, Aufgaben zu priorisieren, mir hilft, meine Zeit effektiver zu verwalten. Ich habe auch festgestellt, dass eine strukturierte Vorlage mir Aufschluss darüber gibt, wie lange Aufgaben normalerweise dauern.

Behalten Sie mit der ClickUp Kalender Vorlage für die Zu erledigen Liste im Auge, wie Ihr Tagesplan aussieht

Mit dieser Vorlage können Sie:

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts mit benutzerdefinierten Status

mit benutzerdefinierten Status Aufgaben nach benutzerdefinierten Feldern wie Kategorie, Ressourcen, Produktivitätsgrad und Rolle sortieren

nach benutzerdefinierten Feldern wie Kategorie, Ressourcen, Produktivitätsgrad und Rolle sortieren auf mehrere Ansichten zugreifen, einschließlich Meeting-Anfrage, nach Rolle und nach Kategorie

zugreifen, einschließlich Meeting-Anfrage, nach Rolle und nach Kategorie Steigern Sie die Produktivität mit Zeiterfassung und Achtung vor Abhängigkeiten

mit Zeiterfassung und Achtung vor Abhängigkeiten Bleiben Sie organisiert mit einem farbcodierten Aufgabensystem für visuelles Aufgabenmanagement

mit einem farbcodierten Aufgabensystem für visuelles Aufgabenmanagement Abschließen von Aufgaben mit hoher Priorität, ohne sich überfordert zu fühlen

Diese vorlage für die Terminplanung ist für meinen Workflow unverzichtbar geworden, denn sie hilft mir, Aufgaben mit hoher Priorität abzuschließen, ohne mich zu überfordern.

ClickUp beste Features

Tägliche, wöchentliche und monatliche Ansichten ermöglichen es meinem Team, Aufgaben und Zeitpläne zu verwalten

Durch Drag-and-Drop können Aufgaben direkt in den Kalender verschoben werden

Visuelle tools überwachen den Fortschritt und verwalten die Abhängigkeiten von Aufgaben

Aufgabenpläne können automatisch auf der Grundlage von Änderungen der Abhängigkeiten angepasst werden

Nahtlose Integration in die Google Kalender App und andere Plattformen für eine einheitliche Terminplanung

Kalender können für Clients oder Teammitglieder freigegeben werden, um alle auf dem Laufenden zu halten

Warnungen über mehrere Geräte hinweg

ClickUp Limits

Limitierter Offline-Zugriff

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer jährlich

: $7/Monat pro Benutzer jährlich Business : $12/Monat pro Benutzer jährlich

: $12/Monat pro Benutzer jährlich Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

_Die vielen Ansichten (wie Tabelle, Gantt-Diagramm, Kalender und viele andere), die in den Anzeigeoptionen zur Verfügung stehen, erleichtern auch die Pflege der Aufgaben Mochamad Resa Qulyubi leitung Support, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (am besten für die Ressourcenzuweisung in Kalender Ansichten)

über Wrike Wrike ist ein leistungsstarkes Projektmanagement tool, das für seine robusten Features zur Zusammenarbeit bekannt ist. Es ermöglicht Teams die Verwaltung mehrerer Projekte durch freigegebene Kalender . Die Ansicht der Zeitleiste von Wrike hilft Managern zusammen mit den freigegebenen Team-Kalendern, Aufgaben zu visualisieren und Ressourcen effizient zuzuweisen.

Die Integration mit Plattformen wie Google Drive, Slack und Microsoft Teams trägt zur Optimierung der Kommunikation bei. Die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtern die Überwachung des Fortschritts und notwendiger Anpassungen, wodurch Wrike ideal für große Teams ist, die an komplexen Projekten mit vielen Mitwirkenden arbeiten.

Wrike beste Features

Ressourcen visualisieren und Planungskonflikte mit dynamischen Workload-Kalendern vermeiden

und Planungskonflikte mit dynamischen Workload-Kalendern vermeiden Organisieren Sie Projekte und Aufgaben mit einer klaren Zeitleiste und einer aufgabenbasierten Kalender-Ansicht

Umplanen oder Anpassen von Zeitleisten mit der Drag-and-Drop Funktion im Kalender

Nachverfolgung der Team-Bandbreite und effiziente Verwaltung des Workloads mit dem Kapazitätsmanagement im Kalender

Wrike Limitierungen

Komplexe Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Die kostenlose Version hat limitierte Features

Erfordert einige benutzerdefinierte Anpassungen, um einzigartige Workflows zu ermöglichen

Wrike Preise

Free

Professionell: $9,80/Monat pro Benutzer

$9,80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3200+ Bewertungen)

4.2/5 (3200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (4.000+ Bewertungen)

3. Google Kalender (Am besten für einfache, kostenlose Terminplanung)

über Google Kalender Google Kalender war meine erste App zur Kalenderverwaltung. Es ist eine zuverlässige kostenlose App mit einfachen Kalender-Tools, die perfekt für Benutzer des Google Workspace-Ökosystems ist. Mit der Google Mail-Integration können Sie nahtlos Ereignisse, Meetings und Erinnerungen in Ihrem Posteingang planen. Sie bietet keine erweiterten Features für das Projektmanagement, eignet sich aber für die persönliche Terminplanung und kleine Startup-Teams.

Google Kalender ist geräteübergreifend zugänglich und bietet grundlegende Funktionen wie das Freigeben von Kalendern für Mitglieder des Teams und das Erstellen wiederkehrender Ereignisse.

Google Kalender beste Features

Identifizieren Sie mit dem Feature "Zeit finden" verfügbare Zeitfenster, die in den Kalender aller Personen passen

Kategorisieren Sie persönliche, Arbeits- und freigegebene Ereignisse mit farblich gekennzeichneten Ereignissen

Verwalten von Team-Zeitplänen und Buchen von Ressourcen mit freigegebenen Kalender-Optionen

Google Kalender Limits

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Keine erweiterten Features für das Projektmanagement

Keine integrierten Tools für das Aufgabenmanagement

Google Kalender Preise

Free

Business-Pläne beginnen bei 6 $/Monat pro Benutzer (mit Google Workspace)

Google Kalender Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (3,200+ Bewertungen)

Auch gelesen: 10 beste Google Kalender-Alternativen

4. Im Uhrzeigersinn (am besten für automatisches Zeitmanagement)

über Im Uhrzeigersinn Clockwise ist ein weiteres Kalender tool zur automatischen Optimierung des Zeitmanagements. Das Besondere an Clockwise ist die Fähigkeit, Ihre Meetings und Aufgaben so zu planen, dass sie in Ihre produktivsten Zeiten passen. Es lässt sich nahtlos in den Google Kalender integrieren und plant Meetings automatisch zu Zeiten, in denen Sie sich nicht konzentrieren müssen.

Die zeitblockierende feature hilft Ihnen, Zeiträume für intensive Arbeit abzugrenzen und gleichzeitig Kalenderkonflikte zu vermeiden. Die KI-gesteuerte Planung von Clockwise spart mir Zeit, da ich weniger manuelle Anpassungen vornehmen muss.

Clockwise beste Features

Optimieren Sie Ihren Tag, indem Sie mit dem intelligenten Kalender-Assistenten ununterbrochene Blöcke mit Fokuszeit erstellen

Dynamische Anpassung von Team-Zeitplänen mit Synchronisierung der Team-Verfügbarkeit, um optimale Meeting-Zeiten zu erreichen

Verhindern Sie, dass Meetings Ihre persönliche Zeit beeinträchtigen, indem Sie Ihre Arbeitszeiten mit dem Work-Life-Balance-Schutz anpassen

Begrenzungen im Uhrzeigersinn

Am besten geeignet für einzelne Benutzer, nicht für Teams

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Abhängig von Google Kalender

Preise im Uhrzeigersinn

Free

Pro: $6.75/Monat pro Benutzer

$6.75/Monat pro Benutzer Business: $11.50/Monat pro Benutzer

Clockwise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (66 Bewertungen)

4.7/5 (66 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50 Bewertungen)

5. Fantastisch (Am besten für Apple Benutzer)

über Fantastisch Dies ist ein Apple-exklusives Kalender tool. Eines seiner herausragenden Features ist die Verarbeitung natürlicher Sprache, mit der Sie Ereignisse planen können, indem Sie einfach Befehle wie "Mittagessen mit Sarah morgen um 12 Uhr" eintippen Es ist intuitiv und einfach zu bedienen.

Die App hat ein benutzerfreundliches Design und lässt sich mit den meisten Workspaces und Ökosystemen synchronisieren, z. B. Google, iCloud und Microsoft Exchange.

Fantastische beste Features

Intuitive Planung von Ereignissen durch die Eingabe einfacher Befehle in natürlicher Sprache

Planen Sie für externe Bedingungen von Ereignissen mit integrierten Wettervorhersagen im Kalender

Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden oder ähnlichen Ereignissen, indem Sie die Kalenderverwaltung mit Vorlagen für Ereignisse rationalisieren

Fantastische Limits

Nur auf Apple-Geräten verfügbar

Premium Features erfordern ein Abonnement

Begrenzte Features für die Zusammenarbeit

Fantastische Preise

Free

Premium: $4.99/Monat pro Benutzer

Fantastical Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (16 Bewertungen)

4.4/5 (16 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20 Kritiken)

Auch gelesen: die 10 besten Fantastical-Alternativen

6. Hub Planner (am besten für die Nachverfolgung der Ressourcenauslastung)

über Hub-Planer Hub Planner ist ein All-in-One-Tool für die Planung und das Ressourcenmanagement, ideal für Teams, die große Projekte bearbeiten. Die intuitive Ansicht des Kalenders ermöglicht eine effektive Ressourcenzuweisung.

Das Besondere an Hub Planner ist die Ressourcenprognose, die Projektmanagern hilft, den zukünftigen Bedarf auf der Grundlage der aktuellen workload-Management . Die integrierten Timesheets und Abrechnungsfeatures machen die Nachverfolgung der für Projekte aufgewendeten Zeit und die Verwaltung von Budgets einfach.

Hub Planner beste Features

Nachverfolgung der Zeitpläne von Teammitgliedern und Planen mit dem Kalender für die Ressourcenverfügbarkeit

Erhalten Sie eine Ansicht der Ressourcenverteilung aus der Vogelperspektive mit dem Kalender für die Projektzuweisung

Verschaffen Sie sich einen visuellen Überblick über Projekttermine und die Auslastung des Teams mit einem integrierten Planungsraster

Optimieren Sie die Kapazität des Teams mit der Berichterstellung im Kalender

Hub Planner Limits

Die steile Lernkurve für Anfänger

Die Preisgestaltung ist für kleine Teams eher hoch

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Hub Planner Preise

Starter: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Premium: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hub Planner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (44 Bewertungen)

4.2/5 (44 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

7. Zoho Projects (Am besten für die Erstellung anpassbarer Workflows)

über Zoho Projekte Zoho Projects zeichnet sich dadurch aus, dass es anpassbare Kalender Ansichten für das Projektmanagement bietet. Dies ist besonders nützlich für Teams, die Flexibilität benötigen. Sie können Workflows benutzerdefinieren, mit anderen Apps von Zoho wie CRM und Books integrieren und sogar Aufgaben je nach Projektanforderungen automatisieren.

Die Ansicht der Zeitleiste des Projekts hilft, alle Mitglieder des Teams auf dem Laufenden zu halten, und der freigegebene Kalender erleichtert die Nachverfolgung von Fristen. Die kostenpflichtigen Pläne bieten viele Features für wachsende Teams, und der große Bereich an Integrationen ermöglicht eine vollständig maßgeschneiderte Erfahrung im Projektmanagement.

Zoho Projects beste Features

Verwalten Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben direkt im Kalender mithilfe der Gantt-Diagramm-Integration

Mit der Nachverfolgung von Meilensteinen erhalten Sie eine klare Vorstellung von den wichtigsten Terminen des Projekts im Kalender

Verfolgen Sie den Fortschritt der Aufgaben des gesamten Teams und anstehende Termine mit freigegebenen Kalender-Ansichten

Grenzen von Zoho Projects

Die kostenlose Version hat limitierte Features

Zu viele Features können überwältigend sein

Erfordert ein Zoho Ökosystem für die volle Funktion

Preise von Zoho Projects

Free

Premium: $5/Monat pro Benutzer

Enterprise: $10/Monat pro Benutzer

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (440+ Bewertungen)

4.2/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

8. Microsoft Outlook (Am besten für das Microsoft-Ökosystem)

über Microsoft Outlook Der Kalender von Microsoft Outlook eignet sich für große Teams, die an Microsoft Office 365\ gewöhnt sind. Er ist mit E-Mail und allen anderen Office-Apps integriert und ermöglicht die einfache Planung von Meetings, Erinnerungen und das Freigeben von Kalendern für Mitglieder des Teams. Der Kalender von Outlook bietet einen Bereich von anpassbaren und zuverlässigen Features.

Microsoft Outlook beste Features

Mit dem Assistenten für die Planung von Meetings erhalten Sie Vorschläge für verfügbare Zeiten der Teilnehmer auf der Grundlage ihrer Kalender

Schnelle Identifizierung von Meeting-Typen und Prioritäten anhand von Farbkategorien im Kalender

Mit den Ansichten des Team-Kalenders sehen Sie die Verfügbarkeit Ihres gesamten Teams auf einen Blick

Beschränkungen von Microsoft Outlook

Es fehlen fortgeschrittene Features für das Projektmanagement

Das Setup ist komplex und erfordert einen Experten für Nicht-Office-Benutzer

Limitierte Optionen für die Verwaltung von Aufgaben

Microsoft Outlook Preise

Free mit Office 365 Abonnement

Microsoft Outlook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2800+ Bewertungen)

4.5/5 (2800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1990+ Bewertungen)

9. Hive (Am besten für die Zusammenarbeit im Team und für Aufgaben)

über Hive Hive bietet eine Mischung aus Aufgabenmanagement und Kalenderintegration und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die eine All-in-One-Lösung benötigen.

Die Ansicht des Kalenders von Hive ist hochgradig anpassbar, und ich kann Aufgaben direkt aus dem Kalender zuweisen, was mir bei der Verwaltung mehrerer Projekte Zeit spart. Hive verfügt über gute Features für die Zusammenarbeit, z. B. Echtzeit-Chat und Dateifreigabe, die die Kommunikation vereinfachen. Hive lässt sich auch gut mit Slack und Google Drive integrieren.

Hive beste Features

Übersichtliche Nachverfolgung von Terminen und Fortschritten bei Aufgaben in einer aufgabenbasierten Ansicht des Kalenders

Verwandeln Sie Kalender-Ereignisse mithilfe integrierter Aktionskarten sofort in umsetzbare Aufgaben

Anpassbare Kalender-Ansichten bieten Gantt-, Kanban- und traditionelle Kalender-Optionen für eine flexible Projektplanung

Hive-Einschränkungen

Eine steilere Lernkurve für kleinere Teams

Für kleinere Teams ist es etwas teuer

Limitierte kostenlose Version

Preise für Hive

Free

Teams: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preis auf Anfrage

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (60 Bewertungen)

4.2/5 (60 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

10. Doodle (Am besten geeignet für die Erstellung von umfragebasierten Meeting-Zeitplänen)

über Doodle Doodle vereinfacht die Planung von Meetings durch ein intuitives Feature, das es den Teilnehmern ermöglicht, ihre präferierten Meeting-Zeiten auszuwählen. Es ist nützlich für die Planung von Meetings mit Clients oder großen Gruppen, bei denen die Verfügbarkeit variiert. Doodle bietet eine visuelle Übersicht über die verfügbaren Zeitfenster.

Es eignet sich hervorragend als Basisfunktion meeting-Management-Software eignet sich am besten für Teams, die ein externes tool für die Verwaltung von Projekten und Aufgaben benötigen. Die Premium Version kommt ohne Werbung aus und lässt sich problemlos mit Ihrem Kalender synchronisieren.

Doodle beste Features

Vereinfachen Sie die Auswahl von Terminen für Meetings mit großen Gruppen mit der Gruppenumfrageplanung

Priorisierung der Verfügbarkeit für Meetings mit Verfügbarkeitsranking

Professionelle Gestaltung von Meeting-Einladungen durch benutzerdefiniertes Event-Branding

Doodle-Einschränkungen

Keine Features für Projektmanagement

Limitierte Features in der kostenlosen Version

Die benutzerdefinierten Optionen sind minimal

Doodle Preise

Free

Pro: $6.95/Monat pro Benutzer

$6.95/Monat pro Benutzer Team: $8.95/Monat pro Benutzer

$8.95/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Doodle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1800+ Bewertungen)

11. Apple Kalender (am besten geeignet für die Verwaltung lokalisierter Ereignisse)

über Apple Kalender Apple Kalender ist ein einfacher, benutzerfreundlicher Kalender für seine Benutzer. Ich schätze es, wie einfach man Ereignisse erstellen, Teilnehmer einladen und Erinnerungen einstellen kann. Die Integration mit Siri ist ein weiteres Feature, das hervorsticht. Damit können Sie Ereignisse per Sprachbefehl planen.

Die Funktion ist zwar auf das Apple-Ökosystem limitiert, eignet sich aber gut für den persönlichen Gebrauch und kleine Teams. Die übersichtliche, minimalistische Oberfläche macht die Planung einfach.

Apple Kalender beste Features

Planen Sie Meetings in verschiedenen Regionen mit automatischer Anpassung durch Unterstützung der Zeitzonen

Auslösen von Benachrichtigungen je nach Speicherort mit Hilfe von Erinnerungen

Vereinfachte Koordination von Terminen mit anderen über freigegebene Familien- oder Gruppenkalender

Apple Kalender Limits

Keine erweiterten Features für das Projektmanagement

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Teams

Apple Kalender Preise

Free (kommt mit Apple-Geräten)

Apple Kalender Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (194 Bewertungen)

12. Bitrix24 (Am besten für CRM und Kalender-Integration)

über Bitrix24 Bitrix24 ist eine abschließende Business-Management-Suite, und das Kalender-Management-Tool ist ein Feature. Darüber hinaus enthält es CRM-, Aufgabenmanagement- und Kommunikationstools. Das Kalender Feature arbeitet gut mit dem Aufgaben Management System von Bitrix24 zusammen. Sie können Aufgaben planen und Erinnerungen direkt in der App einstellen.

Bitrix24 ist ideal für große Geschäfte, die alle internen und externen Abläufe über eine einzige Plattform verwalten. Bitrix24 gibt auch gemeinsame Kalender frei, über die Sie sich mit Ihrem Team abstimmen können.

Bitrix24 beste Features

Verfolgen Sie Meetings mit Clients, Verkaufschancen und Aufgaben an einem Ort mit integriertem CRM und Kalender

Automatisieren Sie die Planung von Aufgaben auf der Grundlage von Projektregeln mit benutzerdefinierten Workflows, die an den Kalender gebunden sind

Bitrix24 Einschränkungen

Komplex für Anfänger

Einige Features erfordern Upgrades

Höhere Preise für kleinere Teams

Bitrix24 Preise

Free (Basic Version)

Basic: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Standard: 99 $/Monat für 50 Benutzer

99 $/Monat für 50 Benutzer Professional: 199$/Monat für unbegrenzte Benutzer

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (540 Bewertungen)

4.1/5 (540 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (860+ Bewertungen)

13. Calendly (Am besten für die automatische Terminplanung)

über Calendly Calendly ist einfach zu bedienen und wurde speziell für Berufstätige entwickelt, die unterwegs Meetings planen müssen.

Calendly synchronisiert sich mit Ihrem Kalender, egal ob Google oder Outlook. Calendly passt sich automatisch an die Zeitzonen an und eignet sich somit perfekt für internationale Meetings. Es ist zuverlässig und kostengünstig.

Calendly beste Features

Wählen Sie Meeting-Zeiten, die Ihrer Verfügbarkeit entsprechen, indem Sie automatische Meeting-Planungslinks verwenden

Verhindern Sie Überbuchungen durch automatisches Blockieren von persönlicher Zeit mithilfe von anpassbaren Verfügbarkeitsfenstern

Gleichmäßige Verteilung von Meetings auf die Mitglieder des Teams durch Round-Robin-Planung

Calendly Beschränkungen

Fehlende Features für das Projektmanagement

In der kostenlosen Version ist die benutzerdefinierte Anpassung limitiert

Kostenpflichtige Pläne für erweiterte Features erforderlich

Calendly Preise

Free

Essentials: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Professionell: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Teams: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen im Uhrzeigersinn

G2: 4.7/5 (2220+ Bewertungen)

4.7/5 (2220+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3360+ Bewertungen)

Auch gelesen: die 10 besten Calendly-Alternativen

ClickUp - Die beste App zur Kalenderverwaltung, die es gibt

Nachdem Sie nun die 13 besten Kalender Management Tools entdeckt haben, ist es an der Zeit, die Kontrolle über Ihren Zeitplan zu übernehmen und Ihre Produktivität zu steigern. Mit der richtigen App zur Kalenderverwaltung können Sie Ihre Zeitplanung optimieren, Ihr Zeitmanagement verbessern und die Zusammenarbeit in Ihrem Team fördern.

Wenn Sie bereit sind, die Vorteile eines effizienten Projektmanagements zu erleben, melden Sie sich noch heute für ClickUp an und verändern Sie Ihre Arbeit!