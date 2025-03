Wie man die sechs Denkhüte in Meetings effektiv einsetzt

In den 1980er Jahren machte sich der Psychologe Edward de Bono daran, ein weit verbreitetes Problem zu lösen: Wie können Gruppen bessere Entscheidungen treffen, ohne in dieselben alten Argumente und Sackgassen zu geraten?

Seine Antwort war die Sechs Denkhüte technik.

Diese Methode fördert das strukturierte Zusammenwirken verschiedener Denkweisen, wie Kreativität, Vorsicht und kritische Analyse.

Schauen wir uns an, wie diese Technik chaotische Meetings in produktive Sitzungen verwandeln kann. 💪

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier finden Sie eine praktische Checkliste für die Anwendung der Six Thinking Hats-Technik in Ihren Meetings:

Die Phase festlegen: Definieren Sie das Problem und bestimmen Sie einen Moderator, der das Meeting leitet Zusammenarbeit in Echtzeit: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Tagesordnungen zu erstellen und freizugeben, damit die Mitglieder des Teams vor und während des Meetings Beiträge leisten können Hüte zuweisen: Erstellen Sie ClickUp Aufgaben für jeden "Hut" und weisen Sie den Teammitgliedern Verantwortlichkeiten zu Moderation der Diskussion: Gehen Sie durch jeden Hut und stellen Sie sicher, dass jede Perspektive abgedeckt ist Ideen visualisieren: ClickUp Whiteboards verwenden, um Ideen festzuhalten und zu organisieren Feedback einholen: Aufgaben und Whiteboards für Echtzeit-Input und -Analyse nutzen **ClickUp Aufgaben-Checklisten verwenden, um umsetzbare Elemente zuzuweisen Nachverfolgung und Überprüfung: Planen Sie Nachverfolgungen und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von ClickUp Dashboards und der Kalender-Ansicht

Was sind die sechs Denkhüte?

**Die Technik der sechs Denkhüte ist ein strukturierter Ansatz, um Probleme aus mehreren Perspektiven anzugehen. Die von Dr. Edward de Bono entwickelte Technik sieht vor, dass jeder "Hut" für eine andere Denkweise steht und die Mitglieder des Teams diese Rollen übernehmen (oder diese "Hüte" tragen), um die Entscheidung zu lenken.

Schauen wir uns an, was die einzelnen Hüte bewirken. 🎩

1. Blauer Hut

Beim blauen Hut geht es um Planung und Leitung der Diskussion.

Der Moderator, in der Regel ein Manager oder eine Führungskraft, legt die Tagesordnung fest, definiert das Problem und steuert den Flow der Unterhaltung. Seine Aufgabe ist es, für die richtige Reihenfolge der Überlegungen zu sorgen und die wichtigsten Erkenntnisse für die Entscheidungsträger zusammenzufassen.

2. Grüner Hut

Der grüne Hut fördert das kreative Denken_

Wer diesen Hut trägt, kommt auf originelle Ideen, ohne sich um die Machbarkeit zu kümmern. Auch wenn nicht alle Ideen sofort umsetzbar sind, können sie bei näherer Betrachtung praktikablere Lösungen hervorbringen.

3. Roter Hut

Der rote Hut steht für Emotionen und Intuition

Menschen in dieser Rolle drücken ihr Bauchgefühl über Ideen oder Lösungen aus, ohne sie rechtfertigen zu müssen. Es geht nur darum, wie sie emotional auf einen Vorschlag reagieren.

4. Gelber Hut

Der gelbe Hut konzentriert sich auf Optimismus und Logik

Die Denker hier suchen nach Vorteilen und Möglichkeiten in vorgeschlagenen Lösungen. Sie helfen dabei, kreative Ideen in praktische Ideen zu verwandeln, indem sie sie logisch prüfen.

5. Schwarzer Hut

Beim schwarzen Hut geht es um kritisches Denken und das Aufspüren von Risiken

Wer ihn trägt, erkennt potenzielle Fehler in Ideen, wie Hindernisse oder Schwachstellen. Sie zeigen auf, was schief gehen könnte und warum.

6. Weißer Hut

Beim weißen Hut geht es um die Fakten.

Menschen mit diesem Hut konzentrieren sich auf das Sammeln und Sortieren von zuverlässigen Daten. Sie überprüfen, was richtig ist, und suchen nach Informationslücken, um die Diskussion zu lenken.

Projektmanager müssen diese Hüte abwechselnd tragen, damit die Teams gründlich recherchieren und ausgewogene, effektive Entscheidungen treffen können.

Six Thinking Hats ist eine effektive Gruppenentscheidungstechnik die die Art und Weise verändert, wie Ihr Team an Problemlösungen herangeht.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Technik Schritt für Schritt umsetzen können mit ClickUp Meetings . 💁

Einstellung der Phase für die Diskussion

Beginnen Sie mit einer klaren Definition des Problems oder der Entscheidung und stellen Sie sicher, dass alle auf derselben Seite stehen.

Weisen Sie dann einen Moderator zu, der die Diskussion leitet und das Team durch die Sichtweisen der einzelnen Mitglieder führt.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen ClickUp Dokumente ist ein intuitives Tool zur Erstellung einer freigegebenen Tagesordnung vor einem Meeting. Sie können auch ein Dokument "Wöchentliches Meeting" erstellen, das im Voraus aktualisiert wird und Ihrem Team eine effektive Vorbereitung ermöglicht. Fügen Sie dann unbegrenzt viele Dokumente als Serie hinzu, um die Tagesordnung für jedes wöchentliche Meeting zu erfassen.

Die ClickUp Agenda Vorlage umreißt Ziele, Themen und Zielsetzungen und gliedert Aufgaben und Elemente auf. Außerdem können Sie die Verantwortlichkeiten zwischen den Mitgliedern des Teams auf dem Dokument zuweisen.

Sie können verschiedene Formate erstellen, z. B. Tagesordnungen, Wikis und Wissensdatenbanken, und die Struktur an die Bedürfnisse jedes Teams anpassen. Die Echtzeit-Kollaborationsfunktionen von Docs ermöglichen es den Mitgliedern des Teams, gemeinsam zu bearbeiten, sich gegenseitig zu taggen und Kommentare hinzuzufügen, wodurch sichergestellt wird, dass die Beiträge aller Beteiligten in die Agenda einfließen.

Außerdem können Sie Aufgaben, Diagramme und andere Ansichten direkt in das Dokument einbetten, um wichtige Erkenntnisse über das Projekt sofort freizugeben.

Beispiel: Ihr Team macht ein Brainstorming über Marketingstrategien für eine Produkteinführung. Der Moderator verwendet ClickUp Docs, um eine gemeinsame Agenda zu erstellen, in der die Ziele, Themen und erwarteten Ergebnisse des Meetings aufgeführt sind. Die Mitglieder des Teams fügen erste Ideen hinzu, um einen strukturierten Start zu gewährleisten.

Pro-Tipp: Erwägen Sie, Ihre Meetings mit Eisbrechern oder Übungen zu beginnen, um Ihre Mitarbeiter zu motivieren. Wenn Sie die Unterhaltung mit ansprechenden Aktivitäten beginnen, fördert dies die Kreativität und regt den Denkprozess zu Innovationen an.

Einführung jedes Hutes und seines Zwecks

Erläutern Sie vor der Zuweisung der Hüte an die Mitglieder des Teams den Zweck jedes Hutes, um sicherzustellen, dass jeder seine Rolle verstanden hat.

Erstellen Sie verschiedene 'Hüte' mit ClickUp Aufgaben und fügen Sie Beschreibungen für jede Aufgabe hinzu ClickUp Aufgaben bietet eine einfache Möglichkeit, die Sechs Denkhüte zu organisieren.

Beginnen Sie damit, eine Liste mit Aufgaben zu erstellen, in der jeder Hut eine Aufgabe darstellt. Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu, um die Rolle der einzelnen Hüte zu erläutern. Zum Beispiel könnte die Aufgabe für den weißen Hut lauten: "Konzentrieren Sie sich auf das Sammeln von Fakten und das Erkennen von Informationslücken Auf diese Weise wird der Zweck jedes Hutes klar und leicht zuzuordnen.

Sobald die Aufgaben fertig sind, weisen Sie sie den Mitgliedern des Teams zu. Sie können die Rollen auf die individuellen Stärken abstimmen oder sie mischen, um neue Perspektiven zu fördern.

Um den Überblick zu behalten, sollten Sie für jede Rolle Unteraufgaben vorsehen. Dazu könnten die Recherche relevanter Informationen, das Brainstorming kreativer Ideen oder die Auflistung von Risiken und Herausforderungen gehören.

Zusätzlich können Sie Dokumente mit diesen Aufgaben verknüpfen, um alles an einem Ort zu haben.

Beispiel: Während eines Meetings zur Produktentwicklung weist das Team dem kreativsten Denker den "grünen Hut" zu, um innovative Ideen zu entwickeln, während der "schwarze Hut" an jemanden geht, der detailorientiert ist und sich durch das Aufspüren von Fehlern auszeichnet.

Pro-Tipp: Fangen Sie klein an, indem Sie einen Hut nach dem anderen einführen, um Ihr Team nicht zu überfordern. Wechseln Sie nach und nach die Hüte ab, damit sich alle mit den verschiedenen Denkperspektiven vertraut machen können.

Moderieren Sie die Diskussion mit Hilfe der Hüte

Gehen Sie systematisch durch jeden Hut und lassen Sie Zeit für die Diskussion aus jeder Perspektive.

Edward De Bono empfiehlt, jedem Teilnehmer eine Minute pro Hut zu geben, damit jeder seinen Beitrag leisten kann. Der Moderator sollte die Gruppe leiten und sich auf den aktuellen Hut konzentrieren.

Am besten dokumentieren Sie das Meeting während des Ablaufs.

Visualisieren Sie jede Meeting-Idee mit ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards bieten eine dynamische Möglichkeit, Diskussionen visuell darzustellen und eine board für Ideen zur Förderung des kollaborativen Engagements.

Als virtuelle Leinwand erleichtert das Whiteboard das Brainstorming, das Freigeben von Notizen und die Visualisierung von Konzepten. Es ist ideal für Meetings, in denen verschiedene Perspektiven zusammengeführt werden müssen.

Teammitglieder können auf einfache Weise Ideen skizzieren, Formen hinzufügen und Punkte visuell miteinander verbinden, sodass alle auf derselben Seite stehen.

Beispiel: In einer Sitzung zur Budgetplanung verwendet das Team den Gelben Hut, um Möglichkeiten für Kosteneinsparungen aufzuzeigen. Diese Ideen werden auf einem Whiteboard festgehalten, das optimistische Erkenntnisse und Best-Case-Szenarien visuell mit umsetzbaren Plänen verknüpft. Der Schwarze Hut bewertet dann potenzielle Risiken, wie die Überschreitung des Budgets, die zur Verdeutlichung ebenfalls auf einer Karte festgehalten wird.

Feedback sammeln und organisieren

Für die Sammlung von Feedback gibt es viele Methoden, z. B. Umfragen, Echtzeit-Feedback-Tools und Nachbesprechungen nach Meetings. Nach der Erfassung kategorisieren und quantifizieren Sie die Antworten, um Trends und Schlüsselerkenntnisse zu ermitteln.

Geben Sie einen zusammenfassenden Bericht an alle Teilnehmer frei, um Transparenz und einen offenen Dialog zu fördern.

Beispiel: Mitglieder des Teams geben nach der Besprechung der einzelnen Aufgaben ein Feedback zu den ihnen zugewiesenen Aufgaben. Der Moderator verwendet Whiteboards, um ähnliche Ideen zu gruppieren und wiederkehrende Themen wie "Ausbau der digitalen Werbung" oder "Investitionen in Partnerschaften mit Influencern" zu identifizieren

Sie können auch während des Meetings Notizen machen oder Whiteboards verwenden, um die Erkenntnisse aus jedem Hut während der Diskussion festzuhalten. Dies hilft die Ideenfindung zu fördern und bereiten eine spätere Zusammenfassung vor.

Pro-Tipp: Verwenden Sie den blauen Hut (der den Denkprozess steuert), um die Übergänge zwischen den Hüten zu steuern. Der Moderator kann sicherstellen, dass die Diskussionen reibungslos ablaufen und dass der richtige Denkmodus zur richtigen Zeit angewendet wird, um den Prozess zu strukturieren.

Nutzen Sie für eine effektive Feedbackerfassung beide ClickUp Kommentare zuweisen und Whiteboards. Diese Tools ermöglichen die Zusammenarbeit in Echtzeit und erleichtern es den Mitgliedern des Teams, Gedanken freizugeben und detailliertes Feedback zu geben.

Sammeln Sie Feedback mit der Funktion "Kommentare zuweisen" von ClickUp, um lästige Hin- und Her-Nachrichten zu vermeiden

Die Zuweisung von Kommentaren zu Aufgaben fördert das Feedback und ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, ihre Gedanken zu äußern, Fragen zu stellen und andere zu taggen, um zusätzlichen Input zu erhalten.

Visualisieren von Team-Feedback und Herstellen von Verbindungen in ClickUp Whiteboards

In ähnlicher Weise helfen Whiteboards Teams dabei, Feedback kreativer aufzuschlüsseln. Sie können Ideen und Meinungen miteinander verbinden, um das Feedback gründlich zu analysieren und festzulegen, was angewendet werden soll.

Zusammenfassen und über die nächsten Schritte entscheiden

Am Ende der Diskussion muss der Moderator die Schlüsselpunkte aus jedem Hut zusammenfassen.

Diese Zusammenfassung wird dem Team helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich auf der Grundlage des gemeinsamen Inputs auf die nächsten Schritte oder Aktionen zu einigen. Hier können Sie Folgendes verwenden ClickUp Gehirn für die Zusammenfassung von Dokumenten.

Erstellen Sie Elemente mit ClickUp Aufgaben Checklisten

Verwenden Sie nach dem Meeting ClickUp Aufgaben Checklisten können Sie Elemente für Aktionen erstellen und Ihren Teammitgliedern bestimmte Verantwortlichkeiten zuweisen. Sie können große Aufgaben in umsetzbare Elemente unterteilen, Zuständigkeiten zuweisen und Fristen festlegen, was die Nachverfolgung des Fortschritts und die Gewährleistung der Verantwortlichkeit erleichtert.

Darüber hinaus können Sie diese Aufgaben per Drag-and-Drop nach Prioritäten ordnen, was eine effiziente Anpassung erleichtert, wenn sich die Prioritäten verschieben.

Sie können auch Teilaufgaben in Checklistenelementen verschachteln, ideal für komplexe Aufgaben mit mehreren Schritten.

✨ Beispiel: Bei der Einführung eines neuen Produkts fasst der Moderator die Diskussion zusammen: "Wir werden drei Werbestrategien testen, die auf den Ideen des grünen Hutes basieren, wobei die detaillierten Pläne vom gelben Hut skizziert werden." ClickUp Aufgaben werden mit Fälligkeitsdaten aktualisiert und den Mitgliedern des Marketing Teams zugewiesen.

Nachbereitung und Überprüfung

Planen Sie nach dem Meeting eine Sitzung ein, um die Fortschritte bei den Elementen zu überprüfen. Dies stellt die Verantwortlichkeit sicher und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung des Projekts entscheidungsprozess .

Visualisierung des Fortschritts über alle sechs Hüte hinweg mit ClickUp Dashboards

Verwenden Sie als nächstes ClickUp Dashboards um die Erkenntnisse zusammenzufassen und die nächsten Schritte auf der Grundlage des Feedbacks der einzelnen Hüte festzulegen. Dieses Tool hilft dem Team, eine Echtzeit-Zusammenfassung aller gesammelten Erkenntnisse zu erhalten.

Außerdem können sie die unter jedem Kreativhut ergriffenen Maßnahmen bewerten und den Fortschritt und die Wirksamkeit der getroffenen Entscheidungen einschätzen.

Mit anpassbaren Widgets wie Aufgabenlisten, Diagrammen und Leistungsindikatoren bieten Dashboards ein übersichtliches visuelles Format für die Nachverfolgung von Teamaufgaben, Status-Updates und die Gesamtdynamik des Projekts.

Ansicht Ihrer Aufgaben im ClickUp Kalender Ansicht und Planung von Meetings

Führen Sie diese Überprüfungen wöchentlich oder monatlich durch, je nach den Anforderungen Ihres Projekts.

Hierfür können Sie die ClickUp Kalender Ansicht . Sehen Sie sich alle Ihre Aufgaben in einem Kalender Format an, um eine ganzheitliche Ansicht zu erhalten. Darüber hinaus können Sie Erinnerungen für Wiedervorlagen und Sitzungen einstellen, damit keine Frist verpasst wird.

Vorteile der Technik der sechs Denkhüte

Die Six Thinking Hats-Technik macht Meetings effektiver, konzentrierter und angenehmer. Sie hilft Ihnen ihre Herangehensweise an das Brainstorming zu überdenken . Schauen wir uns einige der anderen Vorteile an. 👀

Förderung des Querdenkens: Es wird ein Umfeld geschaffen, in dem jeder ermutigt wird, unkonventionelle Ideen zu entwickeln und Probleme aus neuen, kreativen Blickwinkeln anzugehen

Es wird ein Umfeld geschaffen, in dem jeder ermutigt wird, unkonventionelle Ideen zu entwickeln und Probleme aus neuen, kreativen Blickwinkeln anzugehen Verbessert die Mitarbeiterkommunikation: Da jedes Mitglied des Teams je nach "Hut" eine bestimmte Rolle übernimmt, kann jeder seine Gedanken äußern, wodurch Missverständnisse verringert und Raum für ausgewogene Beiträge geschaffen werden

Da jedes Mitglied des Teams je nach "Hut" eine bestimmte Rolle übernimmt, kann jeder seine Gedanken äußern, wodurch Missverständnisse verringert und Raum für ausgewogene Beiträge geschaffen werden Verbessert die Entscheidungsfindung: Das Problem wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, so dass die Mitglieder des Teams unterschiedliche Einsichten einbringen, neue Ideen in Frage stellen und die Diskussionen vertiefen können

Das Problem wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, so dass die Mitglieder des Teams unterschiedliche Einsichten einbringen, neue Ideen in Frage stellen und die Diskussionen vertiefen können Verringerung von Voreingenommenheit: Da sich der Entscheidungsprozess nicht auf dieselbe Perspektive stützt, wird die persönliche Voreingenommenheit minimiert

Da sich der Entscheidungsprozess nicht auf dieselbe Perspektive stützt, wird die persönliche Voreingenommenheit minimiert Fördert das Wachstum der Organisation: Starke, durchdachteentscheidungsstile führen zu einer besseren Nutzung von Zeit, Ressourcen und Produktivität und fördern sowohl den kurzfristigen Erfolg als auch das langfristige Wachstum

📖 Lies auch: Was ist der Unterschied zwischen konvergentem und divergentem Denken? Kritikpunkte und Grenzen der Six Thinking Hats-Technik

Obwohl die Six-Thinking-Hats-Methode weithin für die Förderung strukturierter, kreativer Diskussionen gelobt wird, ist sie nicht ohne Kritikpunkte und Grenzen.

Lassen Sie uns diese im Detail untersuchen.

⚠️ Kann ein zeitaufwändiger Prozess werden

Die Anwendung der Sechs Denkhüte kann zeitaufwändig werden und möglicherweise zu einer Ermüdung der Teilnehmer führen.

Um zu verhindern, dass Sitzungen zu lang und überwältigend werden, unterteilen Sie den Prozess in kürzere Abschnitte, indem Sie jedem Hut einen bestimmten Zeitraum zuweisen und ein striktes Zeitlimit einstellen. Ermuntern Sie die Moderatoren, die Diskussionen kurz zu halten und sich nur auf die wesentlichen Aspekte der einzelnen Perspektiven zu konzentrieren.

⚠️ Könnte die Teilnehmer in eine schwierige Lage bringen

Manche Teilnehmer fühlen sich vielleicht unwohl, wenn sie Hüte verwenden, die ihrem natürlichen Denkstil widersprechen. Sie können ihnen helfen, sich wohler zu fühlen, indem Sie ihnen vor der Sitzung die Rolle der einzelnen Hüte erklären und Beispiele für die Anwendung der einzelnen Perspektiven geben.

ClickUp Aufgaben erlauben es den Teilnehmern, die Hüte zu wählen, mit denen sie sich anfangs am wohlsten fühlen, und dann die Rollen zu wechseln, um sie schrittweise an ungewohnte Perspektiven heranzuführen.

⚠️ Einige Personen können die Diskussionen dominieren

Einzelne Personen können die Methode auch dazu missbrauchen, Diskussionen zu dominieren und so die Diskussion zu unterdrücken zusammenarbeit im Team . Dabei kann ein Moderator die Diskussion moderieren, den Beitrag jedes Teilnehmers anerkennen, die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs verringern und einen ausgewogenen Ansatz fördern.

⚠️ Möglicherweise fehlen technische Einsichten

Die Methode kann in Situationen, die tiefes Fachwissen erfordern, technische Erkenntnisse übersehen.

Ziehen Sie in Szenarien, die technisches oder spezielles Wissen erfordern, Fachexperten hinzu, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, indem es Ihnen ermöglicht, Aufgaben an Fachexperten zu vergeben, Expertenwissen direkt in Kommentaren oder Aufgaben hinzuzufügen und mit anderen Tools wie Google Kalender oder Zoom für eine Zusammenarbeit in Echtzeit zu integrieren.

'Erfüllen' Sie Ihre Erwartungen mit ClickUp

Die Six Thinking Hats-Technik bietet einen strukturierten, dynamischen Ansatz zur Problemlösung und Entscheidungsfindung. Die Aufteilung des Denkens in sechs metaphorische Hüte stellt sicher, dass jeder Blickwinkel erforscht wird und Ideen vollständig entwickelt werden.

Und das Beste daran? Die Six Thinking Hats-Technik verkörpert paralleles Denken, mit einem Rahmen, der es jedem ermöglicht, sich gleichzeitig auf einen bestimmten Aspekt des Problems zu konzentrieren, um einen kooperativen Denkprozess zu ermöglichen.

Durch die Integration dieser Methode in ClickUp wird die Verwaltung verschiedener Perspektiven einfacher. Sie können Aufgaben organisieren, Fristen setzen und den Fortschritt verfolgen - alles an einem Ort. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos an!