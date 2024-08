Mentale Modelle: Die Geheimwaffe für intelligente Entscheidungsfindung

Ob es sich nun um etwas so Einfaches handelt wie die Wahl der Kleidung für die Arbeit oder um etwas so Komplexes wie die Frage, mit welcher Geschäftsstrategie ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden soll - Entscheidungen zu treffen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Das menschliche Gehirn ist so verdrahtet, dass wir viele dieser Entscheidungen unbewusst treffen, ohne uns dessen überhaupt bewusst zu sein! 🧠

Doch nicht alle Entscheidungen werden (oder sollten) unbewusst getroffen - manchmal sind sie das Ergebnis einer gründlichen Überlegung, Analyse und Planung. In solchen Situationen kann eine strukturierter Ansatz zur Entscheidungsfindung ist notwendig, um die richtigen Entscheidungen zu treffen oder eine erfolgreiche Strategie zu verfolgen.

Diese strukturierte Herangehensweise an das Denken und Argumentieren wird mit dem Begriff mentale Modelle umschrieben. In diesem umfassenden Artikel stellen wir Ihnen die 10 bekanntesten Beispiele für mentale Modelle vor und zeigen, wie sie Ihnen helfen können, Ihr gewünschtes Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Außerdem stellen wir Ihnen ein leistungsfähiges produktivitätswerkzeug um Ihnen bei der Umsetzung eines beliebigen mentalen Modells in Ihrem persönlichen und beruflichen Leben zu helfen.

Was sind mentale Modelle?

Mentalmodelle sind, ganz einfach ausgedrückt, Denkwerkzeuge. Sie sind strukturierte kognitive Rahmen, die es einem Menschen ermöglichen, jede Situation oder jedes Problem kritisch und rational zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen .

Betrachten Sie ein mentales Modell als eine vereinfachte Darstellung der Realität, die Ihnen hilft, komplexe Systeme und Informationen zu verarbeiten, um Probleme effizient zu lösen.

Ein prominenter Denker und Partner von Warren Buffett, Charlie Munger, gehörte zu den ersten Befürwortern mentaler Modelle. Er vertrat die Ansicht, dass man die Fakten erst dann durch ein " gitterwerk der Theorie können Sie keinen Sinn darin sehen. Um diese blinden Flecken zu überwinden, müssen Sie bewusst verschiedene mentale Modelle entwickeln und auf die Daten und Fakten anwenden, um sie zu verstehen und Ihre Optionen in einer bestimmten Situation zu erkennen.

Denken Sie daran, dass bestimmte mentale Modelle auch negativ sein können und vermieden werden sollten. Es liegt in der menschlichen Natur, in Stresssituationen die falschen mentalen Routinen zu entwickeln - zum Beispiel eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion im Angesicht der Gefahr.

Werfen wir nun einen Blick auf die 10 wichtigsten Denkmodelle, um Informationen zu interpretieren, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, und jedes Mal die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen!

10 Mentale Modelle, die Sie in Ihrem Alltag anwenden (oder vermeiden!) sollten

Es gibt Dutzende von mentalen Modellen, die Ihnen helfen können alle Arten von Entscheidungen zu treffen . Der Kürze halber haben wir jedoch die 10 wichtigsten herausgesucht, um Ihr Denken und Ihre Argumentation sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich zu verbessern.

Wir werden auch untersuchen, wie ClickUp eine Plattform, die entwickelt wurde, um verbesserung der Arbeitsleistung und dinge zu erledigen kann Sie mit seinen verschiedenen Projektmanagement- und Produktivitätsfunktionen bei der Anwendung dieser mentalen Modelle unterstützen.

1. Das Baye'sche Theorem

Das Baye-Theorem versucht, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses oder einer Situation vorherzusagen, indem es die relevanten und historischen Daten und andere situationsbedingte Faktoren, die dazu führen können, analysiert. Es handelt sich um eine mathematische Methode zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, anstatt sich auf Annahmen zu verlassen, die oft falsch oder voreingenommen sind. So sieht die Formel des Baye'schen Theorems aus:

Über: HowStuffWorks Nachdem Sie die mathematische Wahrscheinlichkeit mehrerer Ergebnisse mit Hilfe des Baye'schen Theorems bewertet haben, können Sie Folgendes verwenden ClickUp Whiteboards -ClickUp's digitales Whiteboarding-Feature-, um die potenziellen Auswirkungen eines jeden Ereignisses zu analysieren.

Wenn Sie mit Whiteboards noch nicht vertraut sind, können Sie sich mit dem ClickUp Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsmatrix-Vorlage um die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkung jedes Ergebnisses auf einer XY-Ebene zur einfachen Analyse darzustellen. Dies kann Ihnen helfen, realistische Erwartungen aufrechtzuerhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen, unabhängig davon, was die Zukunft bringt.

Ob Sie an einer Produkteinführung oder einem internen Prozess arbeiten, diese ClickUp-Vorlage wird Ihnen helfen, sichere Entscheidungen zu treffen

2. Opportunitätskosten

Jede Entscheidung, die wir treffen, ist mit Kosten verbunden, die sich aus den vermiedenen Alternativen ergeben. Die Analyse der Opportunitätskosten gibt Aufschluss darüber, was Ihnen entgeht, wenn Sie in einer bestimmten Situation eine bestimmte Option wählen. Dieses Verständnis ermöglicht es Ihnen, den komparativen Vorteil Ihrer Entscheidungen unvoreingenommen und unparteiisch zu bewerten.

Sie können die Opportunitätskosten einer beliebigen Wahl schnell mit dem ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht . Damit können Sie detaillierte visuelle Fahrpläne für jeden wichtigen Aspekt Ihres Arbeitsaufkommens erstellen und leicht erkennen, welche Aufgaben sich verzögern oder aufgegeben werden könnten, wenn Sie sich entscheiden, zusätzliche Arbeit zu übernehmen.

Und da Gantt-Diagramme auch Abhängigkeiten visualisieren können Sie sich ein klares Bild von jeder Aktivität machen, die von einer Verzögerung bei der Erledigung einer bestimmten Aufgabe betroffen sein könnte.

Erweitern Sie die Seitenleiste in der Gantt-Ansicht von ClickUp, um Aufgaben und Unteraufgaben zu sehen

3. Redundanz

Sie kennen das vielleicht schon: Redundanz bedeutet, dass eine zusätzliche Menge einer wichtigen Ressource (z. B. eine zusätzliche Maschine oder ein zusätzlicher Mitarbeiter) vorhanden ist. Sie bietet einen Ersatzplan für den Fall, dass die wichtige Ressource, die Sie benötigen, ausfällt, bevor sie ihre Aufgabe erfüllt hat.

So sieht es aus - wenn Sie beurteilen, brauchen Sie 10 Personen benötigen, um ein Projekt verwalten an Bord 11-12. Stellen Sie sicher, dass die 10 Mitglieder des neuen Teams Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind und dass die anderen beiden ein allgemeines Verständnis für alles haben, was mit dem Projekt zu tun hat. Diese beiden Personen können einspringen, wenn ein anderes Teammitglied krank wird, zu einem anderen Projekt versetzt wird oder das Team verlässt.

ClickUp's integrierte Funktionen zur Aufgabenverwaltung kann Ihnen dabei helfen, eine Redundanzmentalität in Ihren Projekten zu implementieren. Mit ClickUp Aufgaben können Sie innerhalb jeder Aufgabe mehrere Unteraufgaben erstellen und diese verschiedenen Teammitgliedern zuweisen. Wenn eine Aufgabe auf mehrere Teammitglieder aufgeteilt wird, ist sie nicht mehr so stark von einer einzelnen Person abhängig, um sie zu erledigen.

Sie können auch eine Prioritätsstufe hinzufügen zu jeder Aufgabe hinzufügen und ein Ersatzteam für die Bearbeitung von Aufgaben mit hoher Priorität einrichten, falls die ursprünglichen Beauftragten sie nicht erledigen können.

Schnelles Festlegen der Aufgabenpriorität innerhalb einer Aufgabe, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss

4. Rückwärtsverkettung

Wenn Sie dazu neigen, sich bei der Verfolgung eines Ziels in Details zu verzetteln, könnte ein einfaches mentales Modell namens Rückwärtsverkettung genau das Richtige für Sie sein. Anstatt bei Schritt eins zu beginnen und sich vorwärts zu bewegen, schlägt die Rückwärtsverkettung vor, dass Sie mit Ihrem Endziel beginnen.

Beginnen Sie damit, alle Schritte aufzuschreiben, die zum Erreichen eines Ziels notwendig sind - allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Was normalerweise der letzte Schritt wäre, übertrifft nun Ihr To-Do-Liste , während der nominell erste Schritt ganz am Ende der Zeile steht.

Ein vorwärtsgerichteter Prozess mag sich zwar vertraut und intuitiver anfühlen, doch kann er Sie manchmal in all den Details und Einzelschritten ertränken, so dass Sie das große Ganze aus den Augen verlieren. Im Gegensatz dazu behält man bei der rückwärtsgerichteten Verkettung immer das Ziel im Auge. Außerdem bietet sie einen Aussichtspunkt, um Ihre Ziele kreativer und effizienter zu erreichen.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

ClickUp unterstützt Sie bei der Umsetzung des mentalen Modells der Rückwärtsverkettung mit seinem nativen Zielverfolgungsfunktion genannt ClickUp Ziele . Definieren Sie damit ein Ziel, das Sie erreichen möchten, und unterteilen Sie es dann in die Aufgaben, die für seine Erfüllung erforderlich sind. Um von Ihrem Ziel aus rückwärts zu arbeiten, ordnen Sie die Aufgaben in absteigender Reihenfolge mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen an.

5. Pareto-Prinzip (80/20-Regel)

Das Pareto-Prinzip besagt, dass in den meisten Fällen 80 % der Wirkungen auf nur 20 % der Ursachen zurückzuführen sind. Daher sollten Sie nach dieser Regel Ihre Ressourcen und Ihren Energieaufwand auf die Aktivitäten konzentrieren, die den größten Nutzen bringen.

Wenn Sie ein Unternehmen leiten, ClickUp CRM kann Ihnen helfen, das Pareto-Prinzip in Ihre Arbeitsabläufe einzubinden, indem es Einblicke in den potenziellen Wert Ihrer Kundeninteraktionen in Echtzeit ermöglicht. So können Sie schnell hochwertige Leads oder Kunden identifizieren, die die meiste Aufmerksamkeit und Mühe verdienen. Außerdem können Sie die Position dieser Leads und Kunden in Ihrer Vertriebs-Pipeline leicht nachverfolgen und im Abschnitt "Zuteiler" sehen, wer für sie zuständig ist.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

6. Gesetz des abnehmenden Ertrags (oder des abnehmenden Grenznutzens)

Alles hat seine Grenzen, auch die Fähigkeit einer Investition, Erträge zu erwirtschaften. Die Renditen werden immer bescheidener, bis sie schließlich gegen Null gehen oder in manchen Fällen sogar schädlich sind.

Das Gesetz des abnehmenden Ertrags besagt, dass man sich nicht über Aktivitäten aufregen sollte, die immer weniger Nutzen bringen, wir uns konzentrieren sollten unsere Zeit, Energie und Ressourcen auf Gelegenheiten konzentrieren, die neue Werte schaffen können.

Um die Bemühungen zu identifizieren, deren Erträge zu schwinden beginnen, sollten Sie über einen Mechanismus verfügen, der eine vergleichende Untersuchung der Erträge über einen bestimmten Zeitraum hinweg ermöglicht. Glücklicherweise können Sie die ClickUp Dashboards funktion zur Verfolgung und Visualisierung der Renditen aller Ihrer Investitionen mit Hilfe von Liniendiagrammen. 📊

Wenn Sie beispielsweise analysieren möchten, welche Ihrer Vertriebskanäle von Monat zu Monat weniger Gewinn abwerfen, importieren Sie einfach die Umsatzdaten jedes Kanals für die letzten sechs Monate in ClickUp und visualisieren Sie sie mithilfe von Liniendiagrammen auf Ihrem Dashboard.

Sie können separate Diagramme für die Daten der einzelnen Vertriebskanäle hinzufügen und so leicht erkennen, welcher Marketingkanal seit Monaten einen sinkenden ROI aufweist.

Stellen Sie beliebige Werte mit der benutzerdefinierten Liniendiagrammkarte in der Dashboard-Funktion von ClickUp visuell dar

7. Sicherheitsmarge

Während die Redundanz Sie auffordert, einen zusätzlichen Vorrat als Vorsichtsmaßnahme gegen potenzielle Ausfälle oder die Nichtverfügbarkeit lebenswichtiger Ressourcen vorzuhalten, spricht sich die Sicherheitsmarge dafür aus, einen Puffer in Ihre Planung einzubeziehen. Diese Maßnahme stellt sicher, dass Ihre Bemühungen belastbar sind und Rückschläge verkraften können, wodurch das Risiko eines Ausfalls oder im schlimmsten Fall einer Katastrophe verringert wird. 🧨

Die Sicherheitsmarge wird in verschiedenen Situationen auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Zum Beispiel:

Beim Bau öffentlicher Infrastrukturen (z. B. Brücken, Eisenbahnen usw.) werden die Höchstgrenzen auf einen Wert festgelegt, der unter der Gesamtkapazität des Bauwerks liegt

Bei der Festlegung von Projektfristen lassen versierte Projektmanager einen gewissen Spielraum für die Umplanung oder die Übertragung der Aufgaben auf ein anderes Mitglied, falls jemand krank wird

Bei der Erstellung von Finanzplänen planen Unternehmen eine gewisse Sicherheitsspanne in ihre Umsatz- und Kostenschätzungen ein

Die Ausschöpfung des Potenzials dieses mentalen Modells hängt von der Kunst der Prognosen ab. Die Sicherheitsspanne lässt sich nur ermitteln, indem man verschiedene Ergebnisse durch Datenanalyse vorhersagt. ClickUp vereinfacht diesen Prozess, indem es eine Reihe von Prognosemodellen anbietet, darunter:

Verwenden Sie ClickUp Sales Forecast Template, um Ihren Umsatz für einen Monat oder ein Jahr zu prognostizieren

8. Voreingenommenheit zur Bestätigung

Confirmation bias ist die Tendenz, Situationen so zu denken und zu interpretieren, dass unsere bestehenden Überzeugungen und Ideen bestätigt werden, während wir alles ablehnen, was ihnen widerspricht.

Unter dem Einfluss dieses negativen mentalen Modells können wir alle Daten und wissenschaftlichen Beweise, die unseren vorgefassten Meinungen widersprechen, verwerfen und Fakten selektiv akzeptieren, um eine Illusion der Realität zu schaffen. Manchmal erfinden Menschen aus heiterem Himmel eine Begründung, um ihre Ansichten zu rechtfertigen.

Die Lösung zur Vermeidung dieser kognitiven Voreingenommenheit ist zweifach:

Erstens Bescheidenheit. Man muss sich ständig vor Augen halten, dass es keine allgemeingültigen Wahrheiten gibt, und dass man, egal wie gebildet und informiert man ist, immer noch vieles nicht weiß

Zweitens: Datengestützte Entscheidungen treffen. Prozesse einrichten, um Daten fehlerfrei zu sammeln und zu analysieren, und sich dann bei der Entscheidungsfindung auf diese Daten verlassen

Während der erste Teil der Lösung eher eine Fähigkeit ist, die Sie üben müssen, kann ClickUp Ihnen beim zweiten Teil helfen. ClickUp Dashboards können Ihnen helfen, die in Ihren Daten verborgenen Muster und Trends mit Hilfe von visuellen Elementen, den so genannten Karten, leicht zu verstehen.

Sie können automatisch Projektdaten verfolgen zu Teamleistungen und abgeschlossenen Aufgaben können Sie auch Daten aus externen Quellen importieren, um sie zu visualisieren und zu analysieren. Mit Dutzenden von unterstützten Kartentypen können Sie eine Visualisierung wählen, die Ihre Daten auf die bestmögliche Weise darstellt.

Verfolgen Sie Geschäfte im Zeitverlauf mit ClickUp Dashboards

9. Bevorzugte Anlage

Dieses Denkmodell steht im Widerspruch zum Pareto-Prinzip. Während letzteres vorschlägt, dass man sich auf die 20 % der Handlungen konzentrieren sollte, die zu 80 % der Ergebnisse führen, befürwortet ersteres den gegenteiligen Ansatz.

Das Modell der Vorzugsbehandlung besagt, dass man durch die Zuweisung von mehr Ressourcen für Maßnahmen, die bereits den Großteil der Ergebnisse liefern, deren Fähigkeit, Ergebnisse zu erzielen, weiter verstärkt, während man anderen Aktivitäten keine faire Chance gibt, das Gleiche zu tun.

Wie wählt man also zwischen diesen beiden Ansätzen? Nun, Balance ist der Schlüssel. Bevor Sie sich das Pareto-Prinzip zu eigen machen und Ihre besten Bemühungen einer Handvoll Leads oder Aktivitäten widmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen angemessenen Anteil an Zeit, Aufwand und Ressourcen bereitstellen, um das Potenzial anderer Einnahmequellen zu testen.

10. Hanlon's Razor

Selbstzweifel sind in der menschlichen Natur tief verwurzelt. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie Manager und Leiter von Verkaufsteams nach Fehlern suchen, wenn sie ein potenzielles Geschäft nicht abschließen können oder wenn bei einem vielversprechenden Lead in der Verhandlungsphase Funkstille herrscht. Sie könnten annehmen, dass mit Ihrem Verkaufsprozess oder Ihrem Produkt/Dienstleistung etwas nicht stimmt, was den Interessenten zum Rückzug veranlasst hat. 🤔

Das mag zwar manchmal zutreffen, ist aber sicher nicht immer der Fall. Es kann vorkommen, dass Leads nicht mehr antworten, weil sie beschäftigt sind oder das Wasser testen wollen, bevor sie eine finanzielle Verpflichtung eingehen. Das sagt uns Hanlon's Razor: unterstelle niemals Böswilligkeit, was durch Unachtsamkeit erklärt werden könnte

ClickUp kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob Ihre für das Marketing qualifizierten Leads (MQLs) aufgrund von Unzulänglichkeiten Ihrerseits oder aufgrund ihrer Unentschlossenheit oder Verantwortungslosigkeit abspringen. Durch Sammeln von Konversionsdaten aus ClickUp CRM und deren Analyse mit ClickUp Dashboards können Sie feststellen, ob es einen konsistenten Trend bei den Leads gibt, die den Kontakt abbrechen, oder ob es sich dabei nur um einzelne Vorfälle handelt.

Wenn es einen Trend gibt, müssen Sie die Ursache(n) dafür herausfinden und Ihre Produkt- oder Marketingstrategie verbessern. Manchmal wird Ihre Strategie gut sein, und Sie müssen vielleicht ihre Prozesse optimieren stattdessen. Aber wenn Sie hier und da mit isolierten Fakten konfrontiert werden, machen Sie sich nicht zu viele Gedanken darüber!

Implementieren Sie jedes mentale Modell in Ihre Entscheidungsfindung mit ClickUp

Die von uns vorgestellten mentalen Modelle können Ihnen helfen, kluge Entscheidungen zu treffen. Sie können sogar Ihre eigenen mentalen Modelle erstellen - wichtig ist nur, dass sie auf genauen Daten und logischen Theorien beruhen, damit sie Sinn ergeben. Denn das Letzte, was Sie wollen, wenn Sie wichtige Entscheidungen treffen, ist, sich auf Vermutungen zu verlassen.

Die Visualisierungs-, Berichts-, Aufgabenverwaltungs- und Informationsorganisationsfunktionen von ClickUp (z. B. spezielle Projektbereiche, Dokumente, mehrere Ansichten usw.) können Ihnen dabei helfen, schwer fassbare Muster oder Erkenntnisse zu entdecken, die Sie nutzen können, um die besten mentalen Modelle vollständig in Ihren Alltag und Ihre Arbeit zu integrieren. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und öffnen Sie die Türen zu einer besseren Entscheidungsfindung und Problemlösung. Sie werden uns später danken! 💪