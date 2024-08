Die Leiter der Schlussfolgerungen verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen

Haben Sie schon einmal eine Entscheidung bereut? Sei es, dass Sie jemanden eingestellt haben, etwas gekauft haben, den Arbeitsplatz gewechselt haben oder auch nur einen schlechten Haarschnitt hatten! In der realen Welt gibt es keine Garantie dafür, dass Ihre Entscheidungen immer richtig sein werden.

Mit den richtigen Informationen und Hilfsmitteln können Sie jedoch bessere Entscheidungen treffen, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Es gibt Dutzende von entscheidungsvorlagen und Rahmenwerke, die dies ermöglichen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir ein solches Tool vor: Ladder of Inference.

Was ist die Ladder of Inference?

Die Ladder of Inference ist ein schrittweiser Prozess, dem Sie bei Ihren Entscheidungen ganz natürlich folgen. Die sieben Schritte dieser entscheidungsprozesses sind Beobachtung, Datenauswahl, Interpretation, Annahmen, Schlussfolgerung, Überzeugung und Handlung.

Die Leiter der Schlussfolgerungen ist ein metaphorisches Modell der Erkenntnis und des Handelns, das von dem amerikanischen Wirtschaftstheoretiker Chris Argyris in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Er entwickelte es, um den Menschen zu helfen, den Entscheidungsprozess zu verstehen und falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden. Später wurde es von Peter Senge in seinem Buch "The Fifth Discipline" populär gemacht.

Wir werden in Kürze auf die Einzelheiten eingehen, aber zunächst wollen wir den Begriff von einem anderen, ähnlichen Begriff abgrenzen.

Leiter der Schlussfolgerung vs. unbewusste Voreingenommenheit

Sowohl Ladder of Inference als auch Unconscious Bias sind kognitive Modelle im Bereich der Entscheidungsfindung. Sie sind beide implizit, d. h. sie werden vom Entscheidungsträger nicht bewusst eingesetzt. Dennoch handelt es sich um völlig unterschiedliche Konzepte, die unterschiedlichen Funktionen dienen.

Die Inferenzleiter ist ein Instrument, das den typischen Entscheidungsprozess darstellt. Unbewusste Voreingenommenheit hingegen sind Assoziationen und Verbindungen, die wir herstellen, ohne uns ihrer bewusst zu sein, und die ebenfalls Entscheidungen beeinflussen.

Einfach ausgedrückt: Wir müssen die unbewusste Voreingenommenheit auf jeder Stufe der Leiter beseitigen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Was sind die Sprossen auf der Leiter der Inferenz?

Die am häufigsten verwendete Schlussfolgerungsleiter beginnt mit einem Pool beobachtbarer Daten und enthält die folgenden Sprossen.

Quelle:

Wikimedia Commons

1. Beobachtung

Auf der untersten Stufe steht die Beobachtung. In dieser Phase sehen Sie Dinge und nehmen verfügbare Daten auf, ohne ihnen eine Bedeutung oder einen Wert beizumessen.

Wenn Sie z. B. eine Entscheidung über die Zuweisung von Budgets für alle Marketingaktivitäten treffen müssen, werden Sie Daten sammeln und überprüfen, wie z. B.:

Budgets und Ausgaben der Vorjahre

Erträge aus den Ausgaben der Vorjahre

Marketingpläne und -aktivitäten für das kommende Jahr

Gesamtes verfügbares Marketingbudget

Vergütung der Mitarbeiter

Nicht alle Daten sind gleich wichtig oder relevant für die Entscheidung, die Sie gerade treffen. Bevor wir also die Daten interpretieren, wählen wir die relevanten Daten aus. Dies ist die zweite Sprosse auf der Leiter der Schlussfolgerungen.

Bei der Entscheidung über die Zuweisung von Haushaltsmitteln könnten Sie alle Daten aus der obigen Liste auswählen, außer vielleicht die Mitarbeitervergütung, da diese unter das Personalbudget fallen könnte.

Dieser Eliminierungsprozess ermöglicht eine klare Entscheidung.

3. Auswertung

Nun, da Sie die benötigten Daten haben, ist es an der Zeit, sie zu studieren und zu interpretieren. Unabhängig von seinen Absichten interpretiert jeder Mensch die Daten auf der Grundlage seiner subjektiven Erfahrungen. Die Leiter der Schlussfolgerungen suggeriert, dass dies der normale Lauf der Dinge ist und dass der Entscheidungsträger darauf keinen Einfluss nehmen kann.

Allein die Tatsache, dass Sie Daten aus der Vergangenheit heranziehen, um Entscheidungen über künftige Budgets zu treffen, lässt auf Subjektivität schließen. Oder wenn Sie glauben, dass die für bezahlte Anzeigen zuständige Person kompetenter ist als der Social-Media-Verantwortliche, dann interpretieren Sie die kanalbezogene Leistung möglicherweise subjektiv.

4. Annahmen

Unabhängig davon, wie sehr man sich bemüht, basieren alle Entscheidungen auf bestimmten Annahmen. Um so objektiv wie möglich zu sein, kann man sie mit Daten untermauern, so dass sie als "vernünftige Annahmen" bezeichnet werden

Sie verwenden dann den Kontext aus dem vorherigen Schritt zusammen mit den Annahmen in diesem Schritt, um Schlussfolgerungen zu ziehen.

Wenn Sie in demselben Beispiel immer davon ausgehen, dass soziale Medien kostenlos sind, würden Sie vielleicht kein Budget dafür bereitstellen, auch wenn das Gegenteil der Fall ist.

5. Schlussfolgerungen

Der nächste Schritt auf der Leiter der Schlussfolgerungen ist die Schlussfolgerung, bei der wir auf der Grundlage der Daten, des Kontexts und der Annahmen entscheiden, welche Maßnahmen die Situation erfordert.

Wenn die ausgewählten Daten beispielsweise darauf hindeuten, dass Sie keine Leads über Social Media generiert haben, wenn Sie diese Daten vor dem Hintergrund Ihrer Meinung als Social-Media-Verantwortlicher interpretieren und davon ausgehen, dass der Kanal kostenlos ist, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie auch in diesem Jahr keine Budgets dafür bereitstellen werden.

6. Überzeugungen

Im Laufe der Zeit werden aus den Schlussfolgerungen unsere Überzeugungen. Und Überzeugungen beeinflussen das Handeln.

Sie glauben vielleicht, dass eine Schlussfolgerung immer wahr ist, weil Sie diese Entscheidung einmal getroffen haben und sie funktioniert hat. Sie geraten auch in eine Schleife, in der Sie die Schlussfolgerung auf verschiedene Zukunftsszenarien anwenden, was Ihre Überzeugungen schließlich bestätigt.

In diesem Beispiel würden Sie glauben, dass soziale Medien für Sie nicht geeignet sind. Wenn jemand darauf besteht, es auszuprobieren, werden Sie ihm halbherzig zustimmen, was ihn zum Scheitern verurteilt, was wiederum Ihre Überzeugung bestätigt.

7. Aktion

Die letzte Sprosse ist die Aktion, die wir am Ende unserer Reise ergreifen. Am Ende könnten Sie x % für bezahlte Anzeigen, y % für soziale Medien, z % für die Suche und so weiter aufwenden.

Praktische Anwendungen der Leiter der Schlussfolgerungen

Ursprünglich war die Leiter der Schlussfolgerungen nicht als Rahmen für die Entscheidungsfindung gedacht, sondern eher als eine Beobachtung, wie wir normalerweise Entscheidungen treffen. Sie kann jedoch verwendet werden, um Denkprozesse und kognitive Handlungen zu steuern. Und so geht's.

Kognitive Verzerrungen überprüfen

Die Schritte auf der Leiter der Schlussfolgerungen konzentrieren sich auf den individuellen Kontext und die bestehenden Annahmen, die Entscheidungen beeinflussen. Mit Hilfe der Schlussfolgerungsleiter können Sie eine prozessanalyse um Vorurteile zu erkennen und Entscheidungen zu überdenken.

Sie könnten zum Beispiel die Produktivität von Auftragnehmern betrachten und annehmen, dass deren unzureichende Leistung darauf zurückzuführen ist, dass sie aus der Ferne arbeiten. Wenn Sie die Leiter der Schlussfolgerungen befolgen, können Sie zur Beobachtungsphase zurückkehren, um diese Theorie zu bestätigen, anstatt sich auf Ihre Überzeugung zu verlassen, dass Fernarbeiter weniger produktiv sind.

Vermeiden Sie voreilige Schlüsse

Die Schlussfolgerungsleiter hilft, sich auf Fakten und die Realität zu konzentrieren. Sie hilft Ihnen bei Ihrem Argumentationsprozess. Sie hilft Ihnen, Ihre Schlussfolgerungen zu untermauern oder die Schlussfolgerungen anderer auf der Grundlage genauer Informationen in Frage zu stellen.

Wenn Sie zum Beispiel die Anzahl der Fehler in der letzten Iteration betrachten, könnten Sie zu dem Schluss kommen, dass es sich um völligen Müll handelt. Mithilfe der Inferenzleiter ziehen Sie jedoch Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Daten und nutzen kontextbezogene Intelligenz, um die Ursache effektiv zu ermitteln.

Vermeiden Sie harte emotionale Reaktionen

Der Mensch ist ein emotionales Wesen. Wir alle werden traurig, wütend, enttäuscht und verärgert über Dinge, die bei der Arbeit passieren. Es ist jedoch wichtig, dafür zu sorgen, dass sich diese Emotionen nicht unverhältnismäßig stark auf Entscheidungen auswirken.

Die Leiter der Schlussfolgerungen hilft, emotionale Reaktionen zu regulieren und übereilte Entscheidungen zu vermeiden.

Aufbau einer reflektierenden Denkweise

Das Verstehen und Anwenden der Einflussleiter ermöglicht es Ihnen, eine reflektierende Denkweise zu entwickeln und sich Ihres eigenen Denkprozesses bewusst zu werden. Je häufiger Sie die Schlussfolgerungsleiter verwenden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihre Datensammlung erweitern und Ihre Entscheidungsfindung verbessern.

Stärkt wirkungsvolle Entscheidungen

Die meisten Menschen gehen blitzschnell von der Beobachtung zum Handeln über und treffen Entscheidungen intuitiv. Das kann in manchen Situationen effizient sein, in anderen jedoch furchtbar ineffektiv. Mit der Leiter der Schlussfolgerungen können Sie Ihre Schritte langsam nachvollziehen und bessere Entscheidungen treffen.

Nehmen wir an, Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen, dass Sie den Cloud-Anbieter wechseln müssen, z. B. von Google Cloud Platform (GCP) zu Amazon Web Services (AWS), aber Ihre Vorgesetzten sind nicht überzeugt. Sie können die Leiter der Schlussfolgerungen verwenden, um Ihre Entscheidung zu erläutern und den Prozess zu demonstrieren, um Ihre Führungskräfte zu beeinflussen.

Faktoren, die die Schlussfolgerungsleiter beeinflussen

Die Einflussleiter ist zwar ein leistungsfähiges Instrument für die Entscheidungsfindung, aber sie ist nicht narrensicher. Die folgenden Faktoren können die Wirksamkeit dieses Instruments beeinträchtigen.

Unbewusste Voreingenommenheit : Vorurteile wie Ethnie, Sexualität, Geschlecht usw. können die von uns ausgewählten Daten oder die von uns getroffenen Annahmen beeinflussen

: Vorurteile wie Ethnie, Sexualität, Geschlecht usw. können die von uns ausgewählten Daten oder die von uns getroffenen Annahmen beeinflussen Beschränkte Informationen : Wir können nur begrenzte Beobachtungen machen und noch weniger Datenpunkte auswählen, so dass unsere Entscheidungen mit einem Tunnelblick getroffen werden

: Wir können nur begrenzte Beobachtungen machen und noch weniger Datenpunkte auswählen, so dass unsere Entscheidungen mit einem Tunnelblick getroffen werden Eilig : Eile im Entscheidungsprozess kann dazu führen, dass kritische Schritte auf der Leiter übersprungen werden

: Eile im Entscheidungsprozess kann dazu führen, dass kritische Schritte auf der Leiter übersprungen werden Versäumnis, eine Neubewertung vorzunehmen: Die Leiter der Schlussfolgerungen muss zu einer reflektierenden Denkweise führen. Ist dies nicht der Fall, werden Annahmen und Überzeugungen nicht überprüft, was zu Bestätigungsfehlern führt

Bevor Sie die Beeinflussungsleiter als Entscheidungsfindungsmethode einsetzen, sollten Sie daher die oben genannten Punkte berücksichtigen und Kontrollpunkte für sie einrichten. Im Folgenden finden Sie einige Hinweise, wie Sie die Beeinflussungsleiter wirksam einsetzen können.

Wie man die Leiter der Schlussfolgerung bei der Entscheidungsfindung einsetzt

Unabhängig davon, ob es sich um große oder kleine Entscheidungen handelt, ist die Einflussleiter eines der nützlichsten mentalen Modelle, das Sie leiten kann. Um die Leiter schnell und effektiv zu erklimmen, können Sie auch die vorteile einer Projektmanagementsoftware . Und so geht's.

Der Pool an beobachtbaren Daten ist zwar kein Schritt an sich, aber es liegt in der Verantwortung des Projektmanagers, diese Sichtbarkeit zu schaffen und zu erweitern. Jeder der besten KI-Tools für die Entscheidungsfindung oder bewertungsinstrumente werden Ihnen dabei helfen.

Mit der Projektmanagement-Software von ClickUp können Sie eine Aufgabenliste führen, Benutzer zuweisen, die geleistete Arbeit messen, die Zeit für jede Aufgabe verfolgen, in Echtzeit zusammenarbeiten, Prozesse dokumentieren usw.

Mit ClickUp können Sie den Pool an beobachtbaren Daten über Projekte, Prozesse, Personen, Ziele und mehr erfassen!

Sobald Sie alle möglichen Daten haben, ist es an der Zeit, die richtige Teilmenge für die Entscheidung auszuwählen, die Sie treffen müssen.

ClickUp's Berichterstattung

und Ansichten bieten genau die Lösung, die Sie brauchen. Hier sind einige Beispiele.

clickUp Fortschrittsverfolgungsbericht_

Projekt-Dashboard: Die

ClickUp Dashboard

bietet Echtzeitdaten über den Fortschritt des Projekts. Sie können dies nutzen, um viele Entscheidungen zu treffen.

Wenn sich Ihr Projekt zum Beispiel verzögert, weil schleichende Ausweitung des Umfangs und Sie zusätzliche Ressourcen zuweisen müssen, hilft Ihnen das Dashboard, den Umfang der benötigten Unterstützung abzuschätzen.

Arbeitslast-Ansicht: Diese ClickUp-Ansicht zeigt Daten über jedes Teammitglied, seine Arbeitsbelastung, Verfügbarkeit und Produktivität. Für Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung ist dies der perfekte Datensatz.

Zeiterfassungsansicht: Diese ClickUp-Ansicht zeigt die von den Teammitgliedern für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit an. Diese Daten sind äußerst nützlich, um Entscheidungen über den voraussichtlichen Aufwand zu treffen.

3. Den richtigen Kontext hinzufügen

Die Leiter der Schlussfolgerungen legt nahe, dass wir Daten auf der Grundlage unserer subjektiven früheren Erfahrungen interpretieren. In einem beruflichen Umfeld kann dies dem Erfolg abträglich sein. Als Projektmanager müssen Sie daher in einen Kontext investieren, der für mehr Objektivität sorgt.

clickUp Dashboard mit Burn-Up und Burn-Down Diagrammen_

Das Dashboard von ClickUp ermöglicht es Ihnen, mehrere Widgets innerhalb einer einzigen Ansicht hinzuzufügen, so dass Sie für alle Datenpunkte zusätzliche Informationen erhalten. So können Sie zum Beispiel den Projektstatus als Tortendiagramm anzeigen lassen und gleichzeitig die Burn-up-/Burn-down-Diagramme sehen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die vor Ihnen liegenden Aufgaben zu priorisieren, versuchen Sie es mit einem ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage um die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

4. (Vernünftige) Annahmen treffen

Annahmen sind bei jeder Entscheidung unvermeidlich. Wenn Sie beispielsweise den nächsten Sprint planen, gehen Sie davon aus, dass jedes Teammitglied wie geplant zur Verfügung stehen wird. Da es keine Urlaubsanträge gibt, ist dies eine vernünftige Annahme, d. h. sie wird wahrscheinlich zutreffen.

Wenn die Zeiterfassungsdaten von ClickUp zeigen, dass die Behebung eines P2-Fehlers in der Vergangenheit durchschnittlich 10 Stunden gedauert hat, wäre es eine vernünftige Annahme, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

5. Überlegen Sie sich Möglichkeiten und ziehen Sie Schlussfolgerungen

whiteboard zur Visualisierung der Stufen der Inferenzleiter

ClickUp Whiteboard

hilft Remote-Teams bei der Ideenfindung, beim Abwägen von Möglichkeiten und beim Erkunden von Szenarien. Wenn sie visualisierungstechniken um Daten im Team zu diskutieren, können sie auf jeder Stufe der Leiter Voreingenommenheit ausschließen.

Mit

ClickUp's KI

können Sie Daten innerhalb von Sekunden zusammenfassen. Das hilft zeit zu sparen bei der Präsentation und erleichtert die künftige Verarbeitung von Informationen.

6. Maßnahmen ergreifen

Alle Entscheidungen führen am Ende zu einer Handlung. Eine umfassende projektmanagement-Tool wird Sie in die Lage versetzen, schnell von Daten zu Entscheidungen und Maßnahmen zu gelangen. ClickUp tut dies auf vielerlei Weise.

ClickUp Entscheidungsfindungsrahmen-Vorlage

Entscheidungsunterstützung:

ClickUp's Entscheidungsfindungsrahmen Dokumentvorlage

begleitet Sie durch den Prozess. In Zusammenarbeit mit der Inferenzleiter kann diese Vorlage helfen, Ihre Argumentation zu stärken.

Drag and Drop Planung: Die ClickUp-Kalenderansicht zeigt Ihnen den Zeitplan eines Projekts. Wenn Sie sich entscheiden, Aufgaben neu zuzuweisen, die den Zeitplan verschieben würden, können Sie Aufgaben von einem Tag auf einen anderen ziehen und so die Produktivität optimieren.

Kommentare zu Aktionspunkten: ClickUp-Kommentarstränge sind nicht nur für Unterhaltungen gedacht. Weisen Sie während Ihrer Ideenfindung Kommentare als Aktionspunkte zu und bringen Sie diese Beiträge in den Arbeitsablauf ein.

Automatisierung der Arbeit: Einige Entscheidungen können auch automatisiert werden. Mit

ClickUp-Automatisierungen

können Sie eine einfache Wenn-dann-das-Automatisierung einrichten, die automatisch alle Beteiligten für eine Vielzahl von Szenarien benachrichtigt.

Anpassen: Entwerfen Sie Ihre Arbeitsabläufe und richten Sie sie in ClickUp mit benutzerdefinierten Feldern ein.

Bessere Entscheidungen mit ClickUp

Jeder Mensch trifft jeden Tag Dutzende von Entscheidungen. Je mehr Verantwortung Sie tragen, desto mehr Entscheidungen treffen Sie, und desto folgenreicher sind diese Entscheidungen. So wird jede Entscheidung wichtig.

Um effizient und produktiv zu sein, müssen Projektmanager und Führungskräfte über solide Entscheidungsprozesse verfügen. Die Leiter der Schlussfolgerungen ist ein solcher Prozess. Sie skizziert den Weg eines Entscheidungsträgers von der Wahrnehmung der Welt bis zum Handeln.

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp ist nicht nur für die Verwaltung von Aufgaben/Aktivitäten konzipiert, sondern auch für klare Entscheidungen. Von der Datenerfassung über die Präsentation von Berichten bis hin zur Umsetzung von Entscheidungen in Maßnahmen - ClickUp unterstützt Projektmanager bei jedem Schritt.

