Kostenlose Vorlagen für Wettbewerberanalysen für Google Docs

Kenne deinen Feind und kenne dich selbst, und du kannst hundert Schlachten schlagen, ohne dass es zu einer Katastrophe kommt

Sun Tzu

Die Wettbewerbsanalyse ist nicht neu - der alte chinesische Stratege Sun Tzu hat sie in Die Kunst des Krieges im Wesentlichen beschrieben. Sein Rat, sowohl die eigenen Stärken als auch die Schwachstellen der Konkurrenz zu kennen, findet sich auch in der modernen Geschäftspraxis wieder.

Die Analyse von Wettbewerbern mag für den Erfolg eines Geschäfts von entscheidender Bedeutung sein, aber bei der Fülle der zu verarbeitenden Daten ist sie definitiv nicht einfach.

Stellen Sie sich vor, Sie denken über Ihre nächste Produkteinführung nach, aber der Berg von Wettbewerbsdaten scheint unüberschaubar zu sein. Was erledigen sie besser? Welche Lücken können Sie ausnutzen? 74% der Führungskräfte im Business erkennen den Bedarf an besseren Marktinformationen an, doch viele haben noch immer Schwierigkeiten, damit Schritt zu halten.

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen eine gut organisierte Vorlage für eine Konkurrenzanalyse in Google Docs, in der alles von Markttrends bis zu den Stärken der Konkurrenten übersichtlich dargestellt ist. Der Prozess wird klarer, schneller und effektiver.

In diesem Blog-Beitrag stellen wir eine Reihe von kostenlosen vorlagen für Wettbewerberanalysen für Google Docs. Diese Vorlagen wurden entwickelt, um Zeit zu sparen und Ihre Wettbewerbsstrategie zu schärfen, egal ob Sie gerade erst anfangen oder Ihren Ansatz verfeinern.

Was macht eine gute Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse aus?

Eine gut ausgearbeitete Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse hilft Businesses dabei, wichtige Informationen zu organisieren und den Forschungsprozess zu vereinfachen. Anstatt Sie zu zwingen, endlose Daten manuell zu klassifizieren, zu organisieren und zu durchsuchen, gliedert eine gute Vorlage die wichtigsten Erkenntnisse über die Wettbewerber in klare, leicht verdauliche Kategorien. Diese Struktur ermöglicht es Teams, strategische Informationen schnell zu vergleichen und zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen.

Hier sehen Sie, was eine Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse ausmacht:

Klare Struktur: Eine leicht nachvollziehbare Aufschlüsselung von Stärken, Schwächen, Preisen und Positionen

Eine leicht nachvollziehbare Aufschlüsselung von Stärken, Schwächen, Preisen und Positionen Anpassbarkeit: Passt sich mühelos an Ihre Branche, Ihre Wettbewerber und Ihre spezifischen Bedürfnisse an

Passt sich mühelos an Ihre Branche, Ihre Wettbewerber und Ihre spezifischen Bedürfnisse an Umsetzbare Erkenntnisse : Hilft Ihnen, aufkommende Trends und Lücken zu erkennen, auf die Sie sofort reagieren können

: Hilft Ihnen, aufkommende Trends und Lücken zu erkennen, auf die Sie sofort reagieren können Vergleichende Ansichten: Ermöglicht den Vergleich von Wettbewerbern, so dass Sie Ihren Vorteil leicht erkennen können

Ermöglicht den Vergleich von Wettbewerbern, so dass Sie Ihren Vorteil leicht erkennen können Datenorganisation: Alles an einem Ort, damit Sie nicht nach Infos suchen müssen

Alles an einem Ort, damit Sie nicht nach Infos suchen müssen Benutzerfreundlichkeit: Einfache Anwendung ohne zusätzliche Schulung oder komplizierte Tools

Pro-Tipp: Konzentrieren Sie sich bei einer Wettbewerbsanalyse nicht nur auf die direkten Konkurrenten. Achten Sie auch auf indirekte Konkurrenten, die Ihre Branche mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen stören.

free Competitive Analysis Templates for Google Docs ## Kostenlose Vorlagen für Wettbewerbsanalysen für Google Docs

Jetzt, da Sie wissen, was eine gute Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse für Google Docs ausmacht, wollen wir uns einige der besten kostenlosen Vorlagen für die Konkurrenzanalyse ansehen.

Jede dieser Vorlagen bietet einen einzigartigen Blickwinkel auf die Konkurrenzanalyse, mit spezifischen Features, die auf unterschiedliche Bedürfnisse im Geschäft zugeschnitten sind - von Übersichten auf hoher Ebene bis hin zu tiefen, datengestützten Einblicken.

1. Google Docs Vorlage für Wettbewerbsanalyse von HubSpot

über HubSpot Versuchen Sie es mit der HubSpot Google Doc-Vorlage für Wettbewerbsanalysen, wenn Sie eine gründliche und dennoch einfach zu verwendende Struktur und eine nüchterne Übersicht auf hohem Niveau benötigen, ohne zu tief in die Daten einzutauchen,

Diese Vorlage für eine SWOT-Analyse enthält Abschnitte für detaillierte Wettbewerberprofile, einen Vergleich der wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen sowie einen Abschnitt für die Analyse der Stärken und Schwächen der einzelnen Wettbewerber.

Sie enthält auch einen Abschnitt für Chancen, in dem Sie Marktlücken notieren können, die Ihr Geschäft als Einzelziel anvisieren kann.

Diese Vorlage ist besonders nützlich, weil sie klar und übersichtlich gestaltet ist. So kann Ihr Team wichtige Wettbewerbsindikatoren wie Preisstrategien, Verteilungsmethoden, Kundenzufriedenheit und Online-Präsenz schnell einpflegen.

ideal für:**Geschäfte, die einen schnellen Überblick über die Marktposition, das Produktangebot und die Strategien ihrer Wettbewerber suchen

Diese Vorlage herunterladen

🧠 Spaßfakt: Das Konzept des Benchmarking hat seinen Ursprung in einer buchstäblichen Bank! Im Mittelalter markierten die Schuster immer wieder eine Bank, um die Größe der Schuhe zu messen. Heute hilft das Benchmarking den Geschäften, ihre Leistung mit den Branchenführern zu messen.

2. Wettbewerbsanalyse Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Wettbewerbsanalyse Vorlage von Template.net wurde für Geschäfte erstellt, die ihre Konkurrenten genauer analysieren müssen, um deren Entwicklung im Laufe der Zeit nachzuverfolgen. Sie enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der Geschäftsstrategien, Preisstrukturen, Marktanteile und Marketingtaktiken der Wettbewerber.

Es gibt spezielle Abschnitte zur Analyse der Preisgestaltung, der Wertangebote, der Stärken und Schwächen der Wettbewerber, die Ihrem Geschäft dabei helfen, herauszufinden, wo es seine Konkurrenten übertreffen kann.

Anhand von Seite-zu-Seite-Vergleichen können Sie leicht erkennen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Konkurrenten hinsichtlich Produktangebot, Kundenstamm und geografischer Reichweite dastehen. Das anpassungsfähige Design bedeutet, dass Sie es an Ihre branchenspezifischen Bedürfnisse anpassen können, sei es im Einzelhandel, im Technologiebereich oder im Dienstleistungssektor.

✨Ideal für: Agenturen und dienstleistungsbasierte Unternehmen, die Wettbewerbsbenchmarks in kreativen, digitalen oder kundenorientierten Branchen bewerten müssen

3. Agentur Wettbewerbsanalyse Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Für Agenturen entwickelt, ist die Vorlage für die Wettbewerbsanalyse einer Agentur von Template.net ist eine detaillierte, branchenspezifische Vorlage, die sich auf wettbewerbsfähige Benchmarks für kreative und digitale Dienstleistungen konzentriert.

Sie ermöglicht es Ihrer Agentur, Wettbewerber auf der Grundlage mehrerer Schlüsselbereiche zu analysieren: angebotene Dienstleistungen (z. B. Webdesign, Social Media Management, SEO-Verwaltung kundenportfolios, Preismodelle und Marktpositionierung).

Diese Vorlage enthält Abschnitte zur Bewertung von Strategien zur Kundenbindung und zum Verständnis der Kundendienstpraktiken der Konkurrenz. Diese Punkte sind für Ihre Agentur von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Pflege langfristiger Beziehungen zu Ihren Kunden geht. Der Abschnitt SWOT-Analyse ist besonders detailliert und regt Ihre Agentur dazu an, die Chancen und Risiken in ihrem Nischenmarkt zu bewerten.

Die Flexibilität der Vorlage gewährleistet, dass sie für verschiedene Arten von Agenturen benutzerdefiniert werden kann - für Digital-, PR- oder Designagenturen. ✨Ideal für: Unternehmen, die neue Märkte erschließen oder ihre Strategie verfeinern wollen und einen eingehenden Blick auf die Marktdynamik und eine gründliche Wettbewerbsanalyse suchen

4. Wettbewerbsmarktanalyse Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Competitive Market Analysis Vorlage von Template.net ist genau das Richtige für Ihr Geschäft, wenn Sie seine Position innerhalb einer breiteren Marktlandschaft verstehen wollen.

Im Gegensatz zu anderen Vorlagen, die sich in erster Linie auf direkte Konkurrenten konzentrieren, geht diese Vorlage weiter und enthält Abschnitte für indirekte Konkurrenten, potenzielle Störfaktoren und Markttrends. Die Vorlage führt Sie durch die Analyse der Marktkräfte, der Kundenbedürfnisse und der Strategien der Wettbewerber in verschiedenen Marktsegmenten.

Sie enthält einen speziellen Abschnitt "Wettbewerbskräfte", in dem das Modell der fünf Kräfte von Porter verwendet wird für branchenanalyse die Analyse der Marktmacht von Anbietern und Nachfragern, der Substitutionsgefahr und der Bedrohung durch neue Marktteilnehmer. Dies macht es zu einem unschätzbaren tool, wenn Sie die Marktstrategie Ihres Unternehmens verfeinern oder sich auf den Eintrag in einen neuen Markt vorbereiten wollen.

✨Ideal für: Startups oder Geschäfte mit begrenzten Ressourcen, die umsetzbare Erkenntnisse aus einfach zu verwendenden, anpassbaren Vorlagen benötigen, ohne sich durch unnötige Komplexität zu verzetteln

🧠 Fun Fact: Amazon ist ein Kraftwerk der Wettbewerbsanalyse und testet ständig neue Features wie die Bestellung per Mausklick und die Lieferung am selben Tag. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es die Preisgestaltung und sogar die Versandmuster seiner Konkurrenten überwacht, um immer einen Schritt voraus zu sein.

5. Analyse der Wettbewerbslücke Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Die Differenzierung durch Einzelziele in unterversorgten Marktsegmenten oder die Behebung von Schwachstellen bei der Konkurrenz kann einen großen Beitrag zum Erfolg leisten. Die Wettbewerbslückenanalyse Vorlage von Template.net ist dafür besonders nützlich.

Sie bietet einen strukturierten Ansatz, um die Leistung der Konkurrenten zu erfassen, Bereiche aufzuzeigen, in denen sie nicht mithalten können (z. B. Kundenservice, Produktqualität, Preisgestaltung usw.), und Möglichkeiten für Verbesserungen oder Innovationen zu ermitteln.

Die Website Identifizierung der Lücke abschnitt dieser Vorlage für die Konkurrenzforschung ermöglicht es Ihnen, Chancen auf der Grundlage der aktuellen Konkurrenzangebote zu erkennen, während der Abschnitt "Strategische Maßnahmen" Ihnen hilft, Ihre Geschäftsstrategie auf diese Lücken abzustimmen.

✨Ideal für: Teams, die eine kontinuierliche Konkurrenzforschung durchführen, um die Entwicklung der Konkurrenten zu verfolgen und Lücken und Wachstumschancen zu identifizieren

Limits bei der Verwendung von Google Docs für die Wettbewerbsanalyse

Google Docs ist zwar ein praktisches Tool zum Organisieren von Informationen, hat aber einige Limits bei der Durchführung einer eingehenden Wettbewerbsanalyse. Hier ist, was Sie vielleicht beachten sollten:

Mangel an erweiterten Features: Google Docs bietet keine integrierten Tools zur Datenanalyse, sodass Sie die Daten manuell verarbeiten und interpretieren müssen

Google Docs bietet keine integrierten Tools zur Datenanalyse, sodass Sie die Daten manuell verarbeiten und interpretieren müssen Keine Automatisierung: Google Docs automatisiert die Datenaktualisierung nicht, d. h. Sie müssen die Informationen der Wettbewerber manuell eingeben und selbst aktualisieren

Google Docs automatisiert die Datenaktualisierung nicht, d. h. Sie müssen die Informationen der Wettbewerber manuell eingeben und selbst aktualisieren Unübersichtliche Formatierung: Wenn Ihre Analyse wächst, kann es ohne erweiterte Formatierungsoptionen oder Vorlagen schwierig werden, die Dinge visuell zu organisieren

Wenn Ihre Analyse wächst, kann es ohne erweiterte Formatierungsoptionen oder Vorlagen schwierig werden, die Dinge visuell zu organisieren Schlechte Visualisierung: Im Gegensatz zu spezialisierten Analysen undtools für die Berichterstellungverfügt Google Docs nicht über Optionen zum Hinzufügen von Diagrammen, Grafiken oder anderen visuellen Tools, um die Daten verständlicher zu machen

Im Gegensatz zu spezialisierten Analysen undtools für die Berichterstellungverfügt Google Docs nicht über Optionen zum Hinzufügen von Diagrammen, Grafiken oder anderen visuellen Tools, um die Daten verständlicher zu machen Probleme mit der Skalierbarkeit: Bei umfangreichen Wettbewerbsuntersuchungen kann Google Docs unhandlich werden und die effektive Nachverfolgung mehrerer Wettbewerber oder großer Datenmengen erschweren

Alternative Vorlagen für Wettbewerbsanalysen

Wenn Google Docs für Ihre Bedürfnisse zu limitierend ist, machen Sie sich keine Sorgen - Sie sind nicht aufgeschmissen. ClickUp , eine bewährte Plattform für Projekt- und Produktivitätsmanagement, bietet viele alternative Vorlagen für Wettbewerbsanalysen, um die von uns beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen.

ClickUp-Vorlagen gehen über die Grundlagen hinaus und bieten Features, die die Zusammenarbeit verbessern, die Datenvisualisierung optimieren und sogar Teile Ihrer Analyse automatisieren.

1. Die ClickUp Whiteboard-Vorlage zur Wettbewerbsanalyse

ClickUp Wettbewerbsanalyse Whiteboard-Vorlage

Wenn Sie sich für Brainstorming und visuelles Denken begeistern, ist die ClickUp Wettbewerbsanalyse Whiteboard-Vorlage ist genau das, was Sie brauchen. Diese Vorlage verwandelt Ihre Konkurrenzanalyse in eine interaktive, gemeinschaftliche Erfahrung.

Dank des Whiteboard-Formats kann Ihr Team in einem einzigen Space zusammenarbeiten, was sich ideal für Brainstorming-Sitzungen, Strategie-Meetings oder Workshops eignet. Erstellen Sie Karten mit den Profilen Ihrer Konkurrenten, analysieren Sie Strategien und ermitteln Sie Möglichkeiten, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Fügen Sie Haftnotizen, Bilder und Anmerkungen hinzu, um die Diskussion zu bereichern.

Müssen Sie Aufgaben nach Prioritäten ordnen? Verwenden Sie ClickUp Aufgaben um sie den richtigen Teammitgliedern zuzuweisen und direkt vom Whiteboard aus weiterzuverfolgen.

Außerdem ist die Vorlage vollständig anpassbar. Passen Sie sie an Ihre Branche, Ihr Projekt oder Ihren speziellen Analyserahmen an. Egal, ob Sie ein Einzelstratege oder Teil eines kollaborativen Teams sind, diese Vorlage hilft Ihnen, Chaos in Klarheit zu verwandeln.

✨Ideal für: Teams, die gerne Brainstorming betreiben, visuelle Karten lieben und Erkenntnisse über Wettbewerber in einem dynamischen, interaktiven Space organisieren müssen

2. Die ClickUp Wettbewerbsanalyse Preisvorlage

ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse und Preisgestaltung

Preisstrategien können Ihren Wettbewerbsvorteil ausmachen oder brechen, und die ClickUp Wettbewerbsanalyse Preisvorlage stellt sicher, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Ganz gleich, ob Sie Produktpreise, Abonnements oder Servicepakete vergleichen, mit dieser Vorlage bleibt alles organisiert und umsetzbar.

Sie können einzelne Preisstrukturen nach Wettbewerbern nachverfolgen, sie nach Produktkategorien segmentieren und Trends auf dem Markt analysieren. Mit dieser Vorlage können Sie Lücken in Ihrer Preisstrategie erkennen. Bieten Ihre Konkurrenten einen höheren Wert zu einem ähnlichen Preispunkt? Gibt es Möglichkeiten, Ihre Preisgestaltung anzupassen, um sich von anderen abzuheben? Diese Fragen können Sie mit Hilfe dieser Vorlage leicht beantworten.

Sie können auch bestimmte Preispunkte mit Notizen zu saisonalen Änderungen, Aktionen oder Rabatten versehen und so sicherstellen, dass Sie den gesamten Kontext erfassen. Einstellen ClickUp-Automatisierungen und ClickUp-Integrationen mit Ihren Business Intelligence-Tools, um die Preisdaten regelmäßig zu aktualisieren, damit Sie immer mit den neuesten Nummern arbeiten.

Wenn Sie Ihre Ergebnisse präsentieren müssen, exportieren Sie die Analyse in ein ausgefeiltes Format, um sie für Ihr Team freizugeben.

✨Ideal für: Geschäfte, die ihre Preise vergleichen, Lücken erkennen und datengestützte Strategien entwickeln möchten, um effektiv über den Preis zu konkurrieren

3. Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern

ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern

Die Registerkarten Ihrer Konkurrenten im Auge zu behalten, ist keine leichte Aufgabe, aber die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern macht es einfacher. Diese Vorlage ist Ihr zentraler hub für die Protokollierung und Überwachung der Aktivitäten von Wettbewerbern im Laufe der Zeit. Sie können Produkteinführungen, Marketingkampagnen, Preisänderungen und Kundenfeedback nachverfolgen.

Die Schönheit dieser Vorlage liegt in ihrer Einfachheit und Flexibilität. Sie können die Felder benutzerdefiniert an Ihre Branche anpassen - verfolgen Sie, was für Ihr Geschäft am wichtigsten ist. Einstellen wiederholende Aufgaben die Daten der Wettbewerber regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, damit Ihre Erkenntnisse immer auf dem neuesten Stand sind.

Möchten Sie tiefer einsteigen? Fügen Sie Anhänge wie Screenshots von Konkurrenzanzeigen oder Kampagnenlinks hinzu, um alles an einem Ort zu haben. Dank der Projektmanagement-Features von ClickUp können Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Mitglieder mit der Untersuchung bestimmter Wettbewerber oder Trends beauftragen.

Bei dieser Vorlage geht es nicht nur darum, Daten zu sammeln und proaktiv zu bleiben. Nutzen Sie sie, um Muster zu erkennen, die Schritte der Konkurrenz vorherzusagen und Ihre Echtzeitstrategien zu verfeinern.

✨Ideal für: Teams, die eine strukturierte, zentralisierte Methode benötigen, um Aktivitäten von Wettbewerbern konsequent zu überwachen und Markttrends voraus zu sein

**Moderne Tools zur Wettbewerbsanalyse ermöglichen es Unternehmen, die Social-Media-Aktivitäten ihrer Konkurrenten zu verfolgen, um Einblicke in ihre Marketingstrategien, ihre Inhalte und sogar in die Stimmung ihrer Kunden zu gewinnen - und das alles, ohne dass diese es je erfahren - und ermöglichen so das Ausspähen der Konkurrenz

4. Die ClickUp Vorlage für die Wettbewerbsmarktanalyse

ClickUp Vorlage für die Wettbewerbsmarktanalyse

Den Markt zu verstehen, in dem man konkurriert, ist entscheidend, und die ClickUp Vorlage für die Wettbewerbsmarktanalyse bietet alles, was Sie brauchen, um tiefer zu graben. Diese Vorlage analysiert die allgemeinen Marktkräfte, die Dynamik der Wettbewerber und das Kundenverhalten und bietet Ihnen eine 360-Grad-Ansicht Ihres Feldes.

Organisieren Sie Ihre Analyse, indem Sie Ihre Konkurrenten in Kategorien einteilen, z. B. direkte oder indirekte Konkurrenten, und bewerten Sie ihre Position auf dem Markt. Die Vorlage enthält Abschnitte für SWOT-Analyse die SWOT-Analyse hilft Ihnen, Ihre Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern zu ermitteln.

Sie können damit auch die demografischen Merkmale Ihrer Kunden und deren Übereinstimmung mit den Strategien Ihrer Wettbewerber analysieren. Gibt es unterversorgte Märkte, die Sie erschließen können? Haben Wettbewerber Einzelziele in Segmenten, die Sie übersehen haben? Diese Vorlage hilft Ihnen, diese Fragen klar zu beantworten.

ClickUp-Integrationen ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Live-Daten oder die Verbindung mit Tools wie Google Analytics, so dass Sie auf einfache Weise Echtzeit-Einsichten in Ihre Analysen einbeziehen können.

✨Ideal für: Teams oder Geschäfte, die einen neuen Markt erschließen oder ihre Strategie in einer wettbewerbsintensiven Umgebung verfeinern

5. Die ClickUp SEO Mitbewerber Analyse Vorlage

ClickUp SEO Mitbewerber-Analyse Vorlage

Die Dominanz der Suchmaschinen ist oft der entscheidende Faktor für die Sichtbarkeit im Internet, und die ClickUp SEO Mitbewerber-Analyse Vorlage stellt sicher, dass Sie nicht im Blindflug unterwegs sind. Die Vorlage enthält bereits Abschnitte, in denen Sie die am besten platzierten Seiten Ihrer Konkurrenten, die von ihnen angestrebten Einzelziele und Lücken in ihrer SEO-Strategie erfassen können. Sie können die Keyword-Rankings, Backlink-Strategien und die Leistung der Inhalte Ihrer Konkurrenten nachverfolgen.

Vergleichen Sie diese Daten mit Ihren eigenen Rankings, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Gibt es Keywords, die Ihre Konkurrenten übersehen? Oder dominieren sie in Bereichen, die Sie vernachlässigt haben?

Mithilfe dieser Vorlage können Sie Ihre SEO-Strategie anpassen, um relevant zu bleiben und Ihre Online-Präsenz zu erhalten.

ideal für:**Vermarkter und SEO-Teams, die ihren Konkurrenten in den Suchergebnissen mit umsetzbaren, datengestützten Erkenntnissen voraus sein müssen

Auch gelesen: 10 beste Forschungsmanagement-Software

6. Die ClickUp Vorlage für vergleichende Marktanalysen

ClickUp Vorlage für die vergleichende Marktanalyse

Ob Sie nun Marktanteile, demografische Daten von Kunden oder Produktfeatures untersuchen, die ClickUp Vorlage für eine vergleichende Marktanalyse fasst Ihre Ergebnisse in einem leicht verständlichen Format zusammen. Diese Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte zur Erfassung von Details über Wettbewerber, z. B. deren Einzelziele, Preisstrategien und Marketingtaktiken.

Das vergleichende Format macht es einfach zu sehen, wie Ihr Geschäft im Vergleich zu anderen in der Branche dasteht. Sie können Faktoren wie Kundenzufriedenheit oder Innovation gewichten und Konkurrenten Seite an Seite bewerten.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die vergleichende Marktanalyse, um ein Dashboard für Wettbewerbsinformationen zu erstellen. Mit diesem visuellen Tool können Sie wichtige Metriken überwachen, neue Trends erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Mit visuellen Dashboards können Sie diese Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Erstellen Sie Diagramme, Grafiken oder Tabellen, um Ihre Ergebnisse für Ihr Team oder Ihre Stakeholder klar und überzeugend darzustellen.

Ideal für: Geschäfte, die sich auf den Eintritt in einen wettbewerbsintensiven Markt vorbereiten oder ihre Positionierung durch eine gründliche Bewertung der Konkurrenz aus verschiedenen Blickwinkeln verfeinern wollen

Auch gelesen: 10 kostenlose Vorlagen für Software- und Produktvergleiche in Excel, Word und ClickUp

7. Die ClickUp Vergleichsmatrix Vorlage

ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage

Die ClickUp Vergleich Matrix Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Bewertung von Wettbewerbern anhand vordefinierter Kriterien wie Features, Preise oder Kundenfeedback zu unterstützen. Das Layout der Wettbewerbsmatrix ermöglicht es Ihnen, bestimmten Faktoren Punkte oder Bewertungen zuzuweisen, so dass Sie einen visuellen Überblick darüber erhalten, wie jeder Mitbewerber abschneidet.

So können Sie beispielsweise die Benutzerfreundlichkeit konkurrierender Produkte vergleichen, Lücken im Kundensupport aufzeigen oder Bereiche identifizieren, in denen Ihr Angebot glänzt.

Das Besondere an dieser Vorlage zur Analyse der Fähigkeiten ist ihre Flexibilität. Sie können so viele Zeilen oder Spalten hinzufügen, wie Sie benötigen, um die Matrix an Ihre Branche anzupassen. Es ist eine leistungsstarke tool zur Analyse der Wettbewerber zur Visualisierung komplexer Daten und zum Treffen strategischer Entscheidungen auf der Grundlage klarer, strukturierter Erkenntnisse.

✨Ideal für: Teams, die eine einfache Vorlage für eine Wettbewerbsmatrix benötigen, um Daten zu präsentieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage direkter Vergleiche zu treffen

8. Die ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage: Mitbewerberanalyse Vorlagen Google Docs

Wollen Sie Ihre Konkurrenz Feature für Feature übertrumpfen? Die ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage kann helfen. Sie ist perfekt für Produktmanager und innovationsorientierte Teams.

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Features Ihres Produkts zu analysieren und mit den Angeboten der Konkurrenz zu vergleichen. Erfassen Sie die einzelnen Features in einer strukturierten Tabelle und bewerten Sie sie anhand von Benutzerfreundlichkeit, Einzigartigkeit und Kundennachfrage.

Der Seite-an-Seite-Vergleich hilft Ihnen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie einen Wettbewerbsvorteil haben oder in denen Ihre Konkurrenten Sie übertreffen könnten. Darüber hinaus können Sie mit dieser Vorlage Features priorisieren, die mit den Marktanforderungen übereinstimmen, und Bereiche identifizieren, in denen Sie innovativ sein können, um sich abzuheben.

ideal für: Produktmanager und Entwicklungsteams, die einen detaillierten Rahmen benötigen, um Features zu analysieren und ihre Arbeit zu verfeinern produktstrategie auf der Grundlage von Wettbewerbserkenntnissen

So sieht es aus Jodi Salice , Creative Director, United Way Suncoast, über die Verwendung von ClickUp-Vorlagen,

Ich kann nicht genug gute Dinge darüber sagen. Zwischen der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Jodi Salice, Kreativdirektorin, United Way Suncoast

Auch gelesen: Optimieren Sie Ihre Business-Strategien mit den 10 besten KI-Tools für die Konkurrenzanalyse

Bleiben Sie Ihren Mitbewerbern voraus mit ClickUp

Die Wettbewerbsanalyse ist nicht nur eine Box zum Ankreuzen - sie ist die Grundlage für Ihre Geschäftsentscheidungen und hilft Ihnen, in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt die Nase vorn zu haben. Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, Ihre Marketingstrategie verfeinern oder versuchen zu verstehen, wo Sie stehen - mit den richtigen tools für die strategische Planung können den Unterschied ausmachen.

Und genau hier kommen diese ClickUp Vorlagen ins Spiel. Jede Vorlage wurde sorgfältig entwickelt, um reale Herausforderungen zu lösen, von der Nachverfolgung von Wettbewerbern über den Vergleich von Preisstrategien bis hin zur Analyse von Markttrends. Sie sind nicht nur zeitsparend - sie schaffen Klarheit.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, sondern erleben Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp für Ihr eigenes Geschäft. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erkunden Sie diese Vorlagen.