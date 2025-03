13 beste Design Feedback Tools für kreative Teams

Wahrscheinlich kennen Sie das Sprichwort: "Zwei Köpfe sind besser als einer", und das gilt besonders, wenn es um Design geht. Bei der Einholung von Feedback geht es nicht nur darum, eine Box anzukreuzen, sondern gute Ideen in großartige Ideen zu verwandeln. 🌟

Ein Design-Feedback-Tool hilft den Beteiligten bei der Zusammenarbeit und der organisierten Analyse von Design-Feedback. Es reduziert die Reibungsverluste in der Kommunikation und hilft dabei, die Eingaben aller Beteiligten zu protokollieren, Design-Feedback zu vergleichen und Änderungen an der Version nachzuverfolgen.

Die Wahl des richtigen Tools für Ihre Designanforderungen ist jedoch eine Herausforderung, wenn man die heute verfügbaren Optionen bedenkt. Wir haben die Arbeit für Sie erledigt und eine Liste der besten Tools für Design-Feedback zusammengestellt, die allen Anforderungen an den Workflow und dem Budget gerecht werden.

Lassen Sie uns beginnen. 🚀

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist unsere Übersicht über die 13 derzeit erhältlichen Tools für Design-Feedback:

ClickUp: Das Beste für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit InVision: Am besten geeignet für Prototyping und Benutzertests Figma: Am besten geeignet für kollaboratives Design und Prototyping Miro: Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Design Thinking Workshops Droplr: Am besten geeignet für das Freigeben von Bildschirmen und das Sammeln von Feedback BugHerd: Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Fehlern und visuelles Feedback MockFlow: Am besten geeignet für Wireframing und Erstellung von Mockups DesignDrop: Am besten geeignet für visuelle Annotationen Usersnap: Am besten für das Sammeln von visuellem Feedback Proofhub: Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows für Design Teams Redpen: Am besten geeignet für einfaches Design-Feedback und Überprüfung UserBack: Am besten geeignet für das Sammeln von Benutzer-Feedback und Fehlerberichten Pastel: Am besten geeignet für Website-Feedback und Design-Zusammenarbeit

Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Design-Feedback-Tool sind, dürfen Sie einige Features nicht verpassen:

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie ein Design Feedback Tool mit einer intuitiven Oberfläche, um den Austausch von Feedback zu vereinfachen und Verwirrung zu vermeiden

Wählen Sie ein Design Feedback Tool mit einer intuitiven Oberfläche, um den Austausch von Feedback zu vereinfachen und Verwirrung zu vermeiden Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass es sich reibungslos in gängige Design-Software und Projektmanagement tools mit Features für die Echtzeit-Zusammenarbeit integrieren lässt

Stellen Sie sicher, dass es sich reibungslos in gängige Design-Software und Projektmanagement tools mit Features für die Echtzeit-Zusammenarbeit integrieren lässt Zusammenarbeit in Echtzeit: Suchen Sie nach einem Tool, das Live-Feedback und -Bearbeitung ermöglicht, damit Ihr Team Änderungen in Echtzeit in Angriff nehmen kann, um den Workflow zu optimieren

Suchen Sie nach einem Tool, das Live-Feedback und -Bearbeitung ermöglicht, damit Ihr Team Änderungen in Echtzeit in Angriff nehmen kann, um den Workflow zu optimieren Versionskontrolle: Vergewissern Sie sich, dass Änderungen nachverfolgt werden und Sie zu früheren Versionen zurückkehren können - auf diese Weise gehen keine wertvollen Rückmeldungen verloren und Sie bleiben nicht mit veralteten Entwürfen hängen

Vergewissern Sie sich, dass Änderungen nachverfolgt werden und Sie zu früheren Versionen zurückkehren können - auf diese Weise gehen keine wertvollen Rückmeldungen verloren und Sie bleiben nicht mit veralteten Entwürfen hängen Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit: Wählen Sie ein Tool, das in Ihr aktuelles Budget passt, aber auch skalierbar ist, um den wachsenden Anforderungen Ihres Teams gerecht zu werden

Mit den richtigen Feedback-Tools können Sie die Zusammenarbeit rationalisieren, effizient Erkenntnisse sammeln und den Designprozess verbessern. Hier ist meine Liste der besten Tools für Design-Feedback, die Sie dabei unterstützen

ihre Design-Workflows zu optimieren

.

1. ClickUp (am besten geeignet für Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team)

ClickUp

ist die Alles-App für die Arbeit. Als All-in-One-Projektmanagement- und

team-Zusammenarbeit

tool rationalisiert Ihren Design-Workflow und fasst Ihre gesamte Arbeit in einem organisierten Space zusammen. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben verwalten, Ziele nachverfolgen oder mit Ihrem Team zusammenarbeiten - ClickUp sorgt dafür, dass sich alle Beteiligten auf das Wesentliche konzentrieren.

Mit

ClickUp Teams

können Projektleiter und kreative Teams ihre Arbeit vereinfachen

projektmanagement für Design

indem Sie Projekte in Aufgaben unterteilen, Designdateien anhängen und effizient zusammenarbeiten. Designer können detaillierte Kommentare hinterlassen, Teammitglieder taggen und Dateien mit präzisen Rückmeldungen versehen.

So wird sichergestellt, dass kein Feedback übersehen wird und jeder Vorschlag klar, umsetzbar und leicht zu befolgen ist.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Designanfragen, User Journeys und vielem mehr mit ClickUp's Design Project Management Software

ClickUp Whiteboards

verbessert die Zusammenarbeit weiter, indem es einen visuellen, interaktiven Space bietet, in dem Teams in Echtzeit Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln und Feedback geben können. Mit Whiteboards können Sie Flussdiagramme, Wireframes, Mindmaps und Moodboards erstellen, die es Designern ermöglichen, Entwürfe zu skizzieren, zu konzipieren und gemeinsam zu überarbeiten.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um visuell zusammenzuarbeiten, Gedanken freizugeben und Konzepte gemeinsam zu verfeinern

Die Möglichkeit, Notizen, Formen und Text direkt auf dem Board anzubringen, erleichtert die Visualisierung von Konzepten und die Nachverfolgung des Feedbacks von Teammitgliedern, wodurch der Entwurfsprozess kooperativer wird.

Um alles im Blick zu behalten, bietet ClickUp anpassbare Dashboards und fortschrittliche Tools zur Berichterstellung, die Echtzeiteinblicke in den Fortschritt des Projekts ermöglichen. Teams können Meilensteine, Rückmeldungen und Fristen an einem Ort verfolgen.

Nachverfolgung des Status von Projekten und Messung des Fortschritts im Team mit ClickUp Dashboards

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Sie bei Ihren Design-Feedback-Anforderungen unterstützen kann:

Echtzeit-Einblicke : Überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams in Bezug auf Ziele, anstehende Aufgaben und wichtige Metriken mit farbcodierten Leisten und Diagrammen für klare, visuelle Updates

: Überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams in Bezug auf Ziele, anstehende Aufgaben und wichtige Metriken mit farbcodierten Leisten und Diagrammen für klare, visuelle Updates Bleiben Sie mit mehreren Ansichten auf dem Laufenden: Verfolgen Sie Fortschritte und wichtige Metriken in flexiblen Ansichten wie der Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts

Verfolgen Sie Fortschritte und wichtige Metriken in flexiblen Ansichten wie der Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts Einfache Zusammenarbeit: Halten Sie Ihr Team jederzeit auf dem Laufenden, indem Sie Meilensteine, Fristen und Feedback nahtlos nachverfolgen

ClickUp beste Features

Organisieren Sie Design-Projekte in klare, umsetzbare Aufgaben, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben

Erstellen Sie gemeinsam genutzte Dokumente für Design-Briefs, Styleguides oder Notizen und ermöglichen Sie Teams die Zusammenarbeit durch das Hinterlassen von Kommentaren und die Bereitstellung von Echtzeit-Feedback mit ClickUp Dokumente

Nutzen Sie ClickUp Gehirn um automatisch Feedback zusammenzufassen, Elemente für Aktionen vorzuschlagen und die Kommunikation zu optimieren

Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte, Visualisierung von Abhängigkeiten und Anpassung von Terminen mit Gantt Diagrammen, um Designprojekte im Zeitplan zu halten

Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit durch schnelle Klärung und Feedback mit ClickUp Chat

ClickUp Limits

Der riesige Bereich an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

💡Pro Tip: Effizient bilder, Videos und PDFs mit Anmerkungen versehen um direktes Feedback zum Inhalt zu geben. Dies sorgt für Klarheit und strafft den Überarbeitungsprozess.

2. InVision (am besten geeignet für Prototyping und Benutzertests)

über

InVision

InVision ist eine der

top-Prototyping-Tools

die heute verfügbar sind, erwecken Ihre Entwürfe mit interaktiven Prototypen zum Leben. Sie können Ihre Arbeit ganz einfach erstellen und überprüfen, während Ihr Team durch Echtzeit-Kommentare direktes Feedback zum Entwurf geben kann. Es ist ideal, wenn Sie Ihre Stakeholder auf eine virtuelle Tour durch Ihren Prototyp mitnehmen und alle schnell auf die gleiche Seite bringen möchten.

InVision beste Features

Mit dem Feature "Freehand" können Sie Brainstorming betreiben, Ideen skizzieren und Karten für Workflows in Echtzeit erstellen

Fügen Sie Ihren Prototypen mit Animationsebenen flüssige, interaktive Animationen hinzu

Grenzen von InVision

Clients können Prototypen nicht direkt bearbeiten, was zu verwirrendem Feedback und ineffizienten Überarbeitungen führt

InVision Preise

Free

Starter: $15/Monat

$15/Monat Professionell: $25/Monat

$25/Monat Team: $99/Monat

InVision Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

3. Figma (Am besten für kollaboratives Design und Prototyping)

über

Figma

Figma ist ein vielseitiges Design-Tool, das die Erstellung eines breiten Bereichs digitaler Designs vereinfacht, von Benutzeroberflächen bis hin zu interaktiven Prototypen. Es eignet sich hervorragend für Projekte im Team, da mehrere Designer gleichzeitig an der gleichen Datei arbeiten können. Das bedeutet kein Chaos mehr bei der Versionskontrolle und kein Warten auf Updates.

Ganz gleich, ob Sie eine Website, eine App oder ein anderes digitales Produkt entwerfen, Figma bietet leistungsstarke Features wie Vektorgrafiken, Prototyping und nahtlose Übergabe an Entwickler. Außerdem können Sie dank des Cloud-basierten Charakters von überall und auf jedem Gerät arbeiten.

Figma beste Features

Komponentenvarianten ermöglichen die Verwaltung mehrerer Versionen einer Komponente in einer Struktur

FigJam bietet ein kollaboratives Whiteboard für Brainstorming und Ideenfindung

Designsysteme ermöglichen die Erstellung wiederverwendbarer Stile, Komponenten und Assets

Figma Beschränkungen

Beschränkung des vollen Zugriffs auf bestimmte Features, wie z. B. Kopierberechtigungen, auf Enterprise Abonnements

Die mobile Version ermöglicht nur die Ansicht des Projekts; die Bearbeitung auf einem iPad, ähnlich wie auf einem PC, wäre eine großartige Ergänzung

Figma Preise

Free

Professionelles Team: $15/Platz/Monat

$15/Platz/Monat Organisation: $45/Sitz/Monat

$45/Sitz/Monat Unternehmen: 75 $/Sitz/Monat

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1100+ Bewertungen)

4.7/5 (1100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

💡Pro Tip: Einstellung klar

design Briefs

bevor Sie beginnen. So bleibt Ihr Team aufeinander abgestimmt und Sie können Ihre Tools und Ihren Workflow optimal nutzen.

4. Miro (am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Design Thinking-Workshops)

über

Miro

Miro macht es Teams leicht, Ideen in Echtzeit auf einem interaktiven Online-Whiteboard zu sammeln, zu planen und auf Karten darzustellen. Egal, ob Sie einen Workshop leiten, User Journeys skizzieren oder Mindmaps erstellen, es erweckt Ihre Ideen zum Leben.

Es verbessert das Projektmanagement, indem es die Zusammenarbeit mit visuellen Tools fördert. Nach einer Sitzung können Sie das Board für alle Beteiligten freigeben oder es als Grundlage für die nächste Phase Ihres Designprozesses verwenden.

Miro beste Features

Einbindung von Teams mit Echtzeit-Abstimmung zur Priorisierung von Aufgaben oder Ideen

In-App-Videoanrufe helfen bei der direkten Kommunikation während der Zusammenarbeit am Board

Smart Shapes und Auto-Snapping ermöglichen die automatische Ausrichtung und Anpassung von Formen für eine nahtlose Diagrammerstellung

Miro Beschränkungen

Limitierte Symbolbibliotheken im Vergleich zu visuellen Feedback-Tools wie Figma und Lucid

Die Bibliothek der Design-Tools und ERD-Vorlagen könnte durch mehr Standard-Vorlagen verbessert werden

Preise für Miro

Free

Starter: $8/Monat pro Mitglied

$8/Monat pro Mitglied Geschäft: $16/Monat pro Mitglied

$16/Monat pro Mitglied Enterprise: Benutzerdefiniert

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

💡Pro-Tipp: Verstärken Sie den benutzerzentrierten Ansatz Ihres Teams, indem Sie

design Thinking tools

. Sie helfen Ihnen, Ihren Prozess zu steuern, und stellen sicher, dass der Fokus auf der Lösung echter Benutzerprobleme liegt, während sie die Zusammenarbeit fördern.

5. Droplr (am besten für das Freigeben von Bildschirmen und das Sammeln von Feedback)

über

Droplr

Droplr ist ein großartiges Tool, um Teammitgliedern visuelles Feedback zu geben. Damit können Sie ganz einfach Screenshots oder Bildschirmaufzeichnungen erfassen und freigeben.

Mit Screenshots können Sie bestimmte Bereiche auf einem Bildschirm hervorheben, während Sie mit Bildschirmaufnahmen eine Abfolge von Interaktionen zeigen können. Dies vereinfacht die Erläuterung komplexer Aufgaben oder Probleme während des Feedback-Prozesses.

Droplr beste Features

Markieren Sie Screenshots oder Videos mit Text, Pfeilen und Hervorhebungen für eine klare Kommunikation

Mit den Features zum Ablaufdatum von Links können Sie für zeitkritische Inhalte Ablaufdaten für verknüpfte Links festlegen

Droplr-Einschränkungen

Erfordert Software von Drittanbietern, um hochgeladene Dokumente zu bearbeiten

Beim Freigeben neuer Dateien werden bereits freigegebene Dateien angezeigt, was den Zugriff erschwert

Kein kostenloser Plan

Droplr Preise

Pro Plus: $6/Monat

$6/Monat Team: $7/Monat

$7/Monat Enterprise: Benutzerdefiniert

Droplr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. BugHerd (Am besten für die Nachverfolgung von Fehlern und visuelles Feedback)

über

BugHerd

BugHerd vereinfacht die Nachverfolgung von Fehlern, indem es Ihnen ermöglicht, Probleme direkt auf einer Website mit Hilfe eines visuellen Feedback-Tools zu melden. Sie können Bugs und umsetzbares Feedback an bestimmte Teile der Seite anheften, um genau zu zeigen, wo das Problem liegt.

Jeder Fehlerbericht erfasst automatisch Details wie Browser-Infos und Bildschirmauflösung und spart so Zeit. Mit dem Video-Feedback-Tool können Sie außerdem Rundgänge erstellen, um Feedback zu geben und Bugs zu melden. Dies macht den Feedback-Prozess effizient, da genau gezeigt wird, wo und was das Problem ist, anstatt vage Beschreibungen zu geben.

BugHerd beste Features

Erfassen und Verwalten von Fehlern direkt auf der Live-Website mit Point-and-Click-Feedback

Bugs werden mit Elementen der Seite verknüpft, so dass Entwickler einen genauen Kontext erhalten

Halten Sie die Ansichten des Clients sauber und geben Sie Ihr Feedback privat in einem privaten Feedback-Modus frei

BugHerd Beschränkungen

Benachrichtigungen werden nicht in Ordnern gefiltert, was die Übersichtlichkeit erhöht

Nicht-technisches Personal muss geschult werden, um an Überprüfungen teilnehmen zu können

BugHerd Preise

Standard: $41/Monat (5 Mitglieder)

$41/Monat (5 Mitglieder) Studio: $66/Monat (10 Mitglieder)

$66/Monat (10 Mitglieder) Premium: $124/Monat (25 Mitglieder)

$124/Monat (25 Mitglieder) Enterprise: Benutzerdefiniert

BugHerd Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

Weiter lesen:

11 wirksame Ideenfindungstechniken und -methoden für Ihr Team (mit Vorlagen!)

7. MockFlow (am besten geeignet für Wireframing und Erstellung von Mockups)

über

MockFlow

MockFlow erleichtert das Wireframing und die Erstellung von Mockups mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche. Es bietet vorgefertigte Vorlagen und UI-Komponenten, sodass Sie schnell Layouts erstellen können.

MockFlow eignet sich hervorragend zum Skizzieren von Ideen und zum Freigeben dieser Ideen für Ihr Team. Außerdem können Sie von der KI Designbewertungen für den gesamten oder einen ausgewählten Teil des Wireframes erhalten und so Ihr Design schneller verfeinern.

Mockflow beste Features

Zugriff auf vorgefertigte UI-Kits zur schnelleren Erstellung von Designs, benutzerdefiniert für verschiedene Plattformen (z. B. Mobile, Web)

Erstellen spezieller Spaces für die Zusammenarbeit im Team mit Diskussionsforen und Nachverfolgung von Aufgaben, die mit bestimmten Designs verknüpft sind

Mockflow-Einschränkungen

Es ist schwierig, mehrere Komponenten auszuwählen oder die Größe mehrerer Ebenen auf einmal zu ändern

Bearbeitung mit Kollegen erfordert Zugang zu einem kostenpflichtigen Plan

Preise für Mockflow

Basic: Free

Free Premium: $14/Monat (1 Editor)

$14/Monat (1 Editor) Business: $45/Monat (3 Editoren)

$45/Monat (3 Editoren) Enterprise: $160 (nur jährlich)

Mockflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

4.2/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

💡Pro Tip: Verwenden

drahtgitter-Vorlagen

können Ihnen während des Entwurfsprozesses viel Zeit ersparen. Sie bieten eine solide Struktur, die es Ihnen ermöglicht, das Layout schnell anzupassen und zu verfeinern, um es an die Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

8. DesignDrop (am besten geeignet für visuelle Anmerkungen)

über

DesignDrop

DesignDrop ist ein Design-Feedback-Tool, das sich durch seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet und sich an technisch nicht versierte Benutzer und Anfänger richtet. Es befreit sie von einer steilen Lernkurve und bietet einen organisierten Weg, um Designanfragen zu bearbeiten.

Sie können Ihr Design hochladen und eine URL für Ihr Team oder Ihre Kunden freigeben, um umsetzbares Feedback zu sammeln. Sie können visuelle Anmerkungen direkt in den Entwurf einfügen, was das Sammeln von Beiträgen und die Zusammenarbeit ohne Verwirrung erleichtert.

DesignDrop beste Features

Breiter Bereich an visuellen Annotationen, einschließlich Farbauswahl und Typografie

Einfache Zusammenarbeit in Echtzeit durch visuelle Anmerkungen und Thread-Kommentare

DesignDrop Einschränkungen

Keine Integration mit Projektmanagement-Plattformen zur Rationalisierung von durchgängigen Design-Workflows

Preise für DesignDrop

Starter : $2.35/Monat

: $2.35/Monat Pro : $5.89/6 Monate

: $5.89/6 Monate Premium: $10.61/12 Monate

DesignDrop Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Usersnap (am besten geeignet für visuelles Feedback)

über

Usersnap

Usersnap eignet sich hervorragend zur Vereinfachung des Feedback-Prozesses, da Sie ganz einfach Screenshots oder Bildschirmaufnahmen direkt von Ihrem Browser aus erstellen können. So können Sie relevante Probleme beleuchten oder Einblicke visuell freigeben, ohne zusätzliche Tools zu benötigen.

Sie können Anmerkungen, Kommentare und Beschreibungen hinzufügen, um deutlich zu machen, welcher Teil des Designs oder der Benutzeroberfläche Aufmerksamkeit erfordert.

Usersnap beste Features

Sammeln Sie Feedback direkt über eine Browser-Erweiterung, ohne die Website zu verlassen

Aufzeichnung von Benutzer-Sitzungen zum besseren Verständnis des Kontexts von Fehlern oder Problemen

Benutzerdefinierte Formulare und Widgets, die an das Branding Ihrer App oder Website angepasst werden können

Usersnap Beschränkungen

Das Fehlen einer direkten CRM-Integration limitiert personalisierte Antworten und einen tieferen Kontext zum Kundenfeedback

Preise für Usersnap

Starter: €39/Monat (ca. $41/Monat)

€39/Monat (ca. $41/Monat) Erweiterung: 89 €/Monat (ca. 94,34 $/Monat)

89 €/Monat (ca. 94,34 $/Monat) Professional: €159/Monat (ca. $168,54/Monat)

€159/Monat (ca. $168,54/Monat) Premium: €319/Monat (ca. $338,14/Monat)

Usersnap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

10. Proofhub (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows für Design Teams)

über

Proofhub

ProofHub ist eine der

besten Tools für die Prüfung

für das Projektmanagement. Es rationalisiert den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess, indem es Teams ermöglicht, direkt auf der Plattform an Dateien zusammenzuarbeiten.

Sie können ganz einfach Kommentare hinterlassen, Änderungen markieren und Revisionen nachverfolgen, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Ganz gleich, ob Sie Entwürfe, Dokumente oder andere Dateien überprüfen, ProofHub macht Feedback einfach und sorgt dafür, dass Ihr Team schneller hochwertige Arbeit abliefert.

Proofhub beste Features

Erwähnen Sie Teamkollegen für Aktualisierungen und geben Sie Dateien direkt in Aufgaben frei

Optimierte Dokumentenüberprüfung mit integrierten Annotations-Tools

Proofhub Einschränkungen

Die Funktion der Rechnungsstellung könnte trotz QuickBooks-Integration einfacher sein

Features für die gemeinsame Bearbeitung und das Freigeben von Notizen in ProofHub sind verbesserungswürdig

Proofhub-Preise

Essential: $45/Monat

$45/Monat Ultimale Kontrolle: $89/Monat

Proofhub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

11. Redpen (am besten für einfaches Design-Feedback und -Review)

über

Rotstift

Redpen macht Design-Feedback einfach und übersichtlich. Anstatt sich mit vagen oder verstreuten Kommentaren herumzuschlagen, kann jeder ein klares, direktes Feedback direkt auf dem Design hinterlassen. Die Plattform bietet auch Pläne, die auf Entwickler und Kundendienst-Teams zugeschnitten sind.

Entwickler erhalten gezieltes Feedback, das ihnen hilft, den Entwicklungsprozess schneller zu durchlaufen. Teams im Kundenservice können das Feedback von Clients an einem Ort nachverfolgen und verwalten, wodurch die Reaktionszeit verkürzt und die Zufriedenheit gesteigert wird. Es geht darum, die Zusammenarbeit reibungsloser, schneller und effizienter zu gestalten.

Redpen beste Features

Ermöglicht es Reviewern, ohne Konto zu kommentieren, was das Feedback für Clients vereinfacht

Nachverfolgung von Design-Revisionen mit Versionskontrolle, um das Feedback zu organisieren

Redpen Einschränkungen

Bildschirmaufzeichnung und erweiterte benutzerdefinierte Optionen sind im Free-Plan nicht verfügbar

Redpen Preise

Free

Standard (für Entwickler): $9,95/Benutzer pro Monat

$9,95/Benutzer pro Monat Standard (für Service): $249,95/Monat

$249,95/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Redpen Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

*Weiterlesen:

10 beste & kostenlose Grafikdesign-Vorlagen für kreative Teams

12. UserBack (am besten geeignet zum Sammeln von Benutzer-Feedback und Fehlerberichten)

über

UserBack

UserBack ist ein weiteres effizientes Design-Feedback-Tool in unserer Liste, das die Sammlung und Verwaltung von Benutzereingaben erleichtert. Besonders gut gefällt uns das Feature "Benutzersegment", das Ihnen hilft, das Feedback zu organisieren, indem Sie Benutzer wie Testversionen, NPS-Verweigerer und Produktbefürworter in Gruppen einteilen.

Das macht es einfacher, gezielte Erkenntnisse von jeder Gruppe zu sammeln. Sie erhalten Feedback, das für die Erfahrungen der Nutzer relevanter ist und Ihnen hilft, Ihr Produkt schneller und intelligenter zu verbessern.

UserBack beste Features

Mit der Feedback-Browser-Erweiterung können Sie dank der Zero-Code-Feedback-Optionen schneller arbeiten

Mit Session Replay können Sie Sitzungen zurückspulen und wiederholen, um die wahre Geschichte hinter Problemen zu erfahren

UserBack Beschränkungen

Client Konten zählen zur Gesamtzahl der Benutzer und limitieren den Zugriff auf Projekte und Feedback

Die Slack-Integration ist auf einen Kanal pro Projekt limitiert

UserBack Preise

Starter: $49/Monat

$49/Monat Skala: $109/Monat

$109/Monat Premium: $219/Monat

UserBack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

13. Pastel (Am besten für Website-Feedback und Design-Zusammenarbeit)

über

Pastellfarben

Mit Pastel können Sie direkt auf Live-Websites Kommentare abgeben und so auf einfache Weise Feedback in Echtzeit einholen. Ohne Screenshots oder externe Tools können Benutzer einfach auf einen beliebigen Teil einer Website klicken, um Kommentare oder Vorschläge zu hinterlassen. Es ist eine sehr kollaborative Lösung, die es Teams und Clients ermöglicht, Änderungen im Kontext zu diskutieren, was die Design-Iteration schneller und klarer macht.

Die besten Features von Pastel

Automatische Erstellung von Tickets und Aufgaben in anderen Tools für einen optimierten Workflow

Kontrollieren Sie das Feedback-Timing durch einfaches Deaktivieren von Kommentaren mit einem Klick

Verwandeln Sie jede Website in eine Leinwand für schnelles, visuelles Feedback

Beschränkungen von Pastell

Keine direkte Integration mit Design-Tools wie Figma

Preise für Pastel

Free

Solo: $24/Monat

$24/Monat Studio: $83/Monat

$83/Monat Enterprise: $350/Monat

Pastel Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

💡Pro-Tipp: Für

effektive Design-Zusammenarbeit

bei Live-Projekten sollten Sie stets Echtzeit-Feedback einholen. Dies beschleunigt die Iteration und stellt sicher, dass alle an der Designvision ausgerichtet bleiben.

Mit ClickUp schneller Design-Feedback einholen

Das Sammeln von Feedback durch Design Feedback Tools ist nur der Anfang. Um wirklich etwas zu bewirken, brauchen Sie eine Plattform, die Ihnen hilft, diese Änderungen umzusetzen und ihre Wirksamkeit nachzuverfolgen.

Genau hier glänzt ClickUp! ✨

Mit ClickUp können Sie nicht nur persönliches oder Client-Feedback einholen, sondern auch Ihre Fortschritte lückenlos dokumentieren, klare Ziele einstellen und Meilensteine nachverfolgen - alles an einem Ort. So behalten Sie den Überblick und können messen, wie diese Veränderungen zu Ergebnissen führen.

Ganz gleich, ob Sie Feedback einholen, Entwürfe verfeinern oder Ihre Strategie verfeinern möchten, ClickUp setzt Ihre Eingaben in die Tat um und erleichtert es Ihnen, auf Kurs zu bleiben und hervorragende Arbeit zu leisten. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort - erleben Sie es selbst!

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mitteilen, wie ClickUp dazu beiträgt, Ihren Designprozess zu rationalisieren.

heute. 🎯