Die 11 besten alternativen Tools für Folk CRM

Sie verwenden Folk CRM schon eine Weile, aber in letzter Zeit hat es Ihre Erwartungen nicht mehr erfüllt.

Vielleicht sind Ihre Kundendaten schwieriger zu organisieren, oder Sie erkunden eine Alternative zu Folk CRM, um zu sehen, ob es besser zu Ihren Bedürfnissen passt. In jedem Fall sind Sie hier richtig 😀

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige der besten Folk CRM-Alternativen vor, mit denen Sie Ihre Daten besser organisieren, Ihren Marketingaufwand automatisieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern können. 👇

Worauf sollten Sie bei Folk CRM-Alternativen achten?

Möglicherweise benötigen Sie eine Alternative zu Folk CRM, wenn Sie fortschrittlichere Features benötigen, wie z. B. ein robustes Pipeline-Management, detaillierte Vertriebsanalysen oder eine stärkere

CRM-Strategie

für den Umgang mit großen Listen - Bereiche, in denen Folk zu kurz kommen kann.

Bei der Suche nach Alternativen ist es wichtig, eine Lösung zu finden, die diese Lücken schließt und besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Hier ist, worauf Sie achten sollten. 👀

Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Suchen Sie nach einem Tool, das tiefe Einblicke in die Vertriebsleistung, Kundentrends und Lead-Generierung bietet, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen

Suchen Sie nach einem Tool, das tiefe Einblicke in die Vertriebsleistung, Kundentrends und Lead-Generierung bietet, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen KI-gestützte Einblicke: Wählen Sie ein CRM, das KI einsetzt, um wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten zu erhalten, Vertriebstrends vorherzusagen und Aufgaben wie Lead-Scoring und Follow-ups zu automatisieren

Wählen Sie ein CRM, das KI einsetzt, um wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten zu erhalten, Vertriebstrends vorherzusagen und Aufgaben wie Lead-Scoring und Follow-ups zu automatisieren Automatisierte Nachverfolgung: Wählen Sie eine Software, die Anrufe, Meetings und E-Mails automatisch nachverfolgt und so die manuelle Arbeit reduziert und die Datengenauigkeit sicherstellt

Wählen Sie eine Software, die Anrufe, Meetings und E-Mails automatisch nachverfolgt und so die manuelle Arbeit reduziert und die Datengenauigkeit sicherstellt Anpassungsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für ein CRM mit flexiblen Workflows, benutzerdefinierten Feldern und anpassbaren Pipelines, um komplexe Vertriebsprozesse zu unterstützen

Entscheiden Sie sich für ein CRM mit flexiblen Workflows, benutzerdefinierten Feldern und anpassbaren Pipelines, um komplexe Vertriebsprozesse zu unterstützen Integrierte Kommunikationskanäle: Wählen Sie ein CRM, das verschiedene Kommunikationskanäle (E-Mail, Telefon, Chat usw.) integriert, um alle Interaktionen zu zentralisieren

Wählen Sie ein CRM, das verschiedene Kommunikationskanäle (E-Mail, Telefon, Chat usw.) integriert, um alle Interaktionen zu zentralisieren Mobile App: Stellen Sie sicher, dass die Folk-CRM-Alternative eine mobile App für die Verwaltung von Kontakten und Geschäften von unterwegs aus anbietet, damit Sie immer und überall verbunden und produktiv sind

Die 11 besten Folk CRM-Alternativen

Hier sind 11 der besten Folk CRM-Alternativen, mit denen Sie das Management von Kundenbeziehungen optimieren und die Produktivität steigern können. 📋

1. ClickUp (Beste All-in-One-CRM- und Projektmanagement-Integration für Teams)

Nachverfolgen von Leads, Verwalten von Clients und Überwachen von Projekten mit benutzerdefinierten Workflows in ClickUp CRM

ClickUp

ist eine umfassende Plattform, die Folgendes kombiniert

CRM und Projektmanagement

mit dem Vertrieb, was es zur ultimativen All-in-One-Lösung macht. ClickUp bringt alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammen und macht mehrere Tools überflüssig, damit Ihre Teams effizienter und effektiver arbeiten können.

ClickUp ist eine hervorragende Alternative zu Folk CRM und bietet benutzerdefinierte Features und kollaborative Tools zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, zur Steigerung der Produktivität von Teams und zur Visualisierung von Pipelines.

Die

ClickUp CRM-Lösung

geht über die traditionellen Funktionen hinaus, indem sie das Projektmanagement mit dem Management von Kundenbeziehungen verbindet. Auf diese Weise lassen sich Leads, Kundeninteraktionen und Vertriebsprozesse einfacher verwalten.

Während Folk CRM sich auf Kundenbeziehungen konzentriert, fügt ClickUp Features wie Automatisierung und Berichterstellung hinzu und bietet Teams eine einheitliche Plattform für CRM und darüber hinaus.

ClickUp Vertrieb

bringt Ihren gesamten Verkaufstrichter an einen Ort und erleichtert die Nachverfolgung von Kontoaktivitäten, die Zusammenarbeit bei Geschäften und die Automatisierung von Verkaufsprozessen. Tools wie Spaltenberechnungen helfen bei der Nachverfolgung der Größe von Geschäftsabschlüssen oder benutzerdefinierten Formularen zur Qualifizierung von Leads, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

ClickUp bietet außerdem vollständig anpassbare

CRM-Vorlagen

die Zeit sparen und es Ihnen ermöglichen, mit einem einfachen System zu beginnen oder je nach Bedarf zu einem komplexeren System zu wechseln.

ClickUp's CRM Vorlage

Die

ClickUp CRM Vorlage

hilft Geschäften jeder Größe bei der effizienten Verwaltung von Kundenbeziehungen. Es bietet ein organisiertes System zur Nachverfolgung von Leads, zur Verwaltung von Verkaufspipelines und zur Zentralisierung von Kundeninformationen.

Außerdem können Sie die Kommunikation rationalisieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, sodass mehr Zeit für strategischen Aufwand bleibt. Diese Vorlage unterstützt Sie auch bei:

Nachverfolgung von Leads und Opportunities in jeder Phase

Speicherung aller Kontaktdetails, Geschäfte und Konten

Organisation von Aufgaben nach Phasen des Verkaufs, um sich auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren

Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse zur Optimierung von Kundeninteraktionen

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierbare Kundendatenbank: Erstellen Sie das ideale System zum Speichern und Analysieren von Kontakten, Geschäften und Kundendetails. Verwenden Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Workflows, um alles miteinander zu verknüpfen

Erstellen Sie das ideale System zum Speichern und Analysieren von Kontakten, Geschäften und Kundendetails. Verwenden Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Workflows, um alles miteinander zu verknüpfen Collaborative tools: Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Kundenkonten mit ClickUp Dokumente , Chatten , und Kommentare zuweisen . Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, hinterlassen Sie Feedback oder entwickeln Sie Brainstorming-Strategien, um Geschäfte schneller zu schließen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Kundenkonten mit ClickUp Dokumente , Chatten , und Kommentare zuweisen . Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, hinterlassen Sie Feedback oder entwickeln Sie Brainstorming-Strategien, um Geschäfte schneller zu schließen Organisiertes Kontomanagement: Erstellen Sie skalierbare Hierarchien mit Ordnern und Listen, um Konten zu verwalten. Legen Sie granulare Berechtigungen fest, um zu kontrollieren, wer was sieht, und machen Sie die Kontoverwaltung sicher und organisiert

Erstellen Sie skalierbare Hierarchien mit Ordnern und Listen, um Konten zu verwalten. Legen Sie granulare Berechtigungen fest, um zu kontrollieren, wer was sieht, und machen Sie die Kontoverwaltung sicher und organisiert Benutzerdefinierte Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Übergaben, Statusaktualisierungen und Nachfassaktionen mit ClickUp Automatisierungen Intuitive Dashboards: Verfolgen Sie wichtige Metriken wie den Wert des Kunden und die Größe des Geschäfts mit ClickUp Dashboards . Über 50 anpassbare Widgets helfen, Ihre Daten an einem Ort zu visualisieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Übergaben, Statusaktualisierungen und Nachfassaktionen mit ClickUp Automatisierungen Vorgefertigte Vorlagen: Verwalten Sie Kundenbeziehungen schnell mit derClickUp CRM Vorlagedas sich perfekt für Anfänger eignet, die eine einfache und effiziente Lösung suchen. Für fortgeschrittene Anforderungen ist dasClickUp Sales CRM Vorlage bietet eine leistungsstarke No-Code-Datenbank zur Optimierung Ihrer Pipeline

ClickUp Beschränkungen

Die umfangreichen benutzerdefinierten Features von ClickUp können für neue Benutzer eine Lernkurve darstellen

Die mobile App bietet möglicherweise nicht die gleichen Funktionen wie die Desktop-App

ClickUp Preise

Free Forever für immer

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Das Konzept des CRM begann in den 1980er Jahren mit dem Datenbankmarketing, bei dem Unternehmen Kundendaten erfassten, um Direktwerbung zu personalisieren. Diese Praxis entwickelte sich mit neuen Technologien weiter und führte in den 1990er Jahren zur ersten CRM-Software.

2. HubSpot CRM (am besten geeignet für umfassende Automatisierung von Marketing, Vertrieb und Kundendienst)

über HubSpot HubSpot ist eine CRM-Plattform, die Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Tools in einer nahtlosen Lösung vereint. Es hilft Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen, bessere Kundenerfahrungen zu liefern und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Mit HubSpot können Sie auch E-Mails automatisieren, Meetings planen und die Leistung Ihres Teams analysieren, damit alles organisiert und umsetzbar bleibt.

HubSpot CRM beste Features

Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht jeder Kundeninteraktion in einer zentralisierten Datenbank, um umfassend informiert zu bleiben

Verwenden Sie eine anpassbare Drag-and-Drop-Deal-Pipeline, um Geschäftsabschlüsse in den einzelnen Phasen zu überwachen

Erzeugen Sie mit dem KI-E-Mail-Schreiber von HubSpot in Sekundenschnelle personalisierte E-Mail-Entwürfe

Lassen Sie potenzielle Kunden über die Kalender-Integration von HubSpot Meetings direkt mit Ihrem Team buchen

Erstellen Sie CRM-Workflows in HubSpot, um automatisch Daten zu Google Tabellen hinzuzufügen

HubSpot CRM-Einschränkungen

workflows können verwirrend und schwierig zu navigieren sein

Die Software ist auf große Unternehmen ausgerichtet, was die Nutzung durch kleinere Teams oder Einzelpersonen limitiert

HubSpot CRM Preise

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Starter: $20/Monat pro Benutzer

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4000+ Bewertungen)

3. Airtable (Beste Lösung für flexibles, kollaboratives CRM mit anpassbaren Workflow-Optionen)

über Airtable Airtable ist eine flexible, auf Tabellenkalkulationen basierende Plattform, die gleichzeitig eine leichtgewichtige CRM-Lösung darstellt. Ganz gleich, ob Sie Leads nachverfolgen, eine Vertriebspipeline verwalten oder Kundendaten organisieren möchten, mit Airtable können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Es ist eine

kollaboratives CRM

das seine Funktionen durch die Verbindung mit Apps von Drittanbietern wie Slack, Zapier und Google Workspace erweitert.

Airtable beste Features

Standardisieren Sie kritische Workflows wie Lead-Management, Follow-ups und Onboarding und sorgen Sie so für ein einheitliches Erlebnis für Kunden

Passen Sie die Ansicht Ihrer Daten mit Optionen wie Kanban-Boards, Kalendern und Galerieansichten an

Erstellen Sie personalisierte CRM-Datenbanken zur Nachverfolgung von Informationen mithilfe vorgefertigter Vorlagen

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Teams in Echtzeit und brechen Sie Silos auf, um reibungslose Kundenübergaben zu gewährleisten

Einstellbare Limits

Es gibt keine Möglichkeit, benutzerdefinierte Symbole für Basen hochzuladen, was die Personalisierung einschränkt

Die Benutzeroberfläche kann komplex sein, und die Dokumentation der verknüpften Felder ist unzureichend

Preisgestaltung

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Teams: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Geschäft: $54/Monat pro Benutzer

$54/Monat pro Benutzer Enterprise Scale: Benutzerdefinierte Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

4.6/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 10.34% von 2024 bis 2029 wird der Markt für CRM-Software bis 2029 voraussichtlich einen Wert von 145,60 Milliarden Dollar erreichen. Dieses stetige Wachstum unterstreicht die wachsende weltweite Nachfrage nach diesen Softwarelösungen.

4. Pipedrive (am besten geeignet für die vereinfachte Verwaltung von Vertriebspipelines für kleine Teams und Start-ups)

über Pipedrive Pipedrive ist ein CRM-Tool, das auf kleine und mittlere Geschäfte zugeschnitten ist, um Vertriebsketten zu verwalten, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Geschäfte schneller abzuschließen.

Als

CRM für Startups

das intuitive Design von Pipedrive und der Fokus auf Einfachheit machen es für Teams mit minimalen technischen Kenntnissen zugänglich.

Pipedrive beste Features

Verwalten Sie unqualifizierte Leads in einem speziellen Posteingang, bis Sie zum Handeln bereit sind

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Geschäfte zu lange untätig bleiben, um verpasste Chancen zu vermeiden

Erstellen Sie einen Katalog Ihrer Produkte oder Dienstleistungen mit detaillierten Beschreibungen, Kosten und Notizen

Binden Sie Webbesucher direkt mit dem Chatbot von Pipedrive ein, der rund um die Uhr interagiert, um Daten zu sammeln und Leads zu qualifizieren

Pipedrive-Einschränkungen

Es fehlen robuste Marketing-Features, die sich hauptsächlich auf den Vertrieb konzentrieren

Erfordert Zeit, um alle Features vollständig zu erkunden und zu nutzen, insbesondere für neue Benutzer

Pipedrive-Preise

Grundlegend: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Erweitert: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Professionell: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Power: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: 99$/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2.000+ Bewertungen)

4.3/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,500+ Bewertungen)

5. Copper (Am besten für die nahtlose Integration mit Google Apps für den Aufbau von Beziehungen)

über Kupfer Der nächste auf der Liste ist Copper, eine benutzerfreundliche, Cloud-basierte CRM-Lösung für Start-ups und kleine Geschäfte, die Wert auf Einfachheit und Effizienz legen. Copper lässt sich in Google Workspace integrieren, so dass es praktisch ist, wenn Sie bereits Google Mail, Google Kalender oder Google Drive verwenden.

Copper legt den Schwerpunkt auf den Aufbau von Beziehungen statt auf komplexe

client-Management

und bietet ein intuitives Erlebnis, das Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - Ihre Kunden.

Beste Features von Kupfer

Arbeiten Sie direkt von Google Mail und Google Kalender aus, um Kontakte zu verwalten, Unterhaltungen zu verfolgen und Ihr CRM zu aktualisieren

Verwenden Sie Tools wie 'Phasen der Beziehung' und 'Ereignisse im Leben', um persönliche und berufliche Meilensteine nachzuverfolgen

Personalisieren Sie Ihre E-Mails mit Mail Merge direkt in Google Mail und protokollieren Sie automatisch Ihre E-Mail-Interaktionen für einen klaren Kommunikationsverlauf

Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften und identifizieren Sie Chancen mit intuitiven, visuellen Features

Kupfereinschränkungen

Starke Abhängigkeit von Google Workspace, daher weniger geeignet für Personen außerhalb des Google-Ökosystems

Begrenztes Feature-Set macht es für schnell wachsende Geschäfte ungeeignet

Kupferpreise

Starter: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Professional: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Business: $134/Monat pro Benutzer

Kupfer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,120+ Bewertungen)

4.5/5 (1,120+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (580+ Bewertungen)

6. Salesforce Sales Hub (am besten geeignet für erweiterte KI-gestützte Vertriebsanalysen und Team-Zusammenarbeit)

über Vertriebsorganisation Salesforce Sales Hub ist eine weltweit anerkannte technische Lösung, der Unternehmen jeder Größe vertrauen.

Sie ermöglicht es Ihnen, kuratierte Inhalte, einschließlich Leitfäden, Artikel und Module, zu erkunden, um Ihre Vertriebsfähigkeiten zu verbessern. Von der Beherrschung der Akquise bis hin zum fortgeschrittenen Geschäftsmanagement bietet Sales Hub Ressourcen, die Ihrem Fachwissen entsprechen.

Die besten Features von Salesforce Sales Hub

Nutzen Sie Tools wie Einstein KI, um Leads zu priorisieren, Verkäufe zu prognostizieren und die Leistung zu analysieren

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit im Team mit freigegebenen Dashboards, Aufgabenmanagement und integrierter Kommunikation

Nutzen Sie Salesforce Sales Engagement tools, um die Kontaktaufnahme zu personalisieren, Interaktionen zu verfolgen und Leads zum richtigen Zeitpunkt nachzuverfolgen

Verbinden Sie sich mit anderen Vertriebsexperten über die Salesblazer-Community

Einschränkungen von Salesforce Sales Hub

Das System erfordert eine sorgfältige Dateneingabe und -verwaltung; bei unvorsichtiger Verwendung kann die Ausgabe ungenau oder unzuverlässig sein

Der Kundenservice kann unterdurchschnittlich sein, mit Berichten über wenig hilfreiche und frustrierende Interaktionen

Preise für Salesforce Sales Hub

Starter-Suite: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Pro-Suite: $100/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$100/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: $165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unlimited: $330/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$330/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Einstein: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Sales Hub

G2: 4.4/5 (23.000+ Bewertungen)

4.4/5 (23.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,400+ Stimmen)

🔍 Wussten Sie schon? CRM-Akzeptanzraten variieren je nach Branche, mit 71% der Hersteller und 75 % der Unternehmen aus dem Bereich Business Services haben CRM in ihren Betrieb integriert. Darüber hinaus steigen die Ausgaben für CRM, da 57 % der befragten Unternehmen planen, ihre Investitionen in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen, was die wachsende Bedeutung dieser Tools in den Geschäftsstrategien widerspiegelt.

7. Monday CRM (am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Verkäufen und anpassbare Workflows für kleine bis mittlere Teams)

über Monday Monday ist eine weitere Folk-CRM-Alternative, die eine flexible, visuell ansprechende Plattform zur Kombination von Tools für Vertrieb und Projektmanagement bietet. Es hilft Vertriebsteams, mehr Geschäfte abzuschließen und besser zusammenzuarbeiten.

Diese Beispiel für CRM-Software bietet eine Mischung aus visueller Nachverfolgung der Verkäufe, anpassbaren Workflows und integrationsfreundlichen Tools und eignet sich daher für kleine Startups oder wachsende Teams.

Montag beste CRM Features

Verwenden Sie Boards im Kanban-Stil, um Geschäfte nachzuverfolgen, den Status von Leads zu aktualisieren und visuell mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows oder verwenden Sie vorgefertigtevorlagen für die Customer Journey um den Verkaufsprozess zu vereinfachen

Automatisieren Sie das Lead Nurturing und verwenden Sie KI-gestützte E-Mail-Kompositionen, um schneller zu schreiben und personalisierte E-Mails in Massen zu versenden

Nachverfolgung der prognostizierten gegenüber den tatsächlichen Verkäufen, aufgeschlüsselt nach Monat, Vertriebsmitarbeiter oder Phase des Geschäftsabschlusses

Monday CRM Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann sich verzögern, und die Desktop Version für Mac ist weniger zuverlässig als die Online Version

Limitierte Tools für die Priorisierung von Aufgaben und die Konsolidierung unvollständiger Aktionen für einen einzelnen Kontakt

Monday CRM Preise

Basic CRM: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Standard CRM: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Pro CRM: 33 $/Monat pro Benutzer

33 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Montag CRM-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

8. Bigin von Zoho CRM (Bestes leichtgewichtiges, pipelinebasiertes CRM für kleine Business Teams)

über Bigin von Zoho CRM Bigin by Zoho ist ein leichtgewichtiges, aber mit vielen Features ausgestattetes CRM für kleine Geschäfte und Teams, die über Tabellenkalkulationen hinausgehen oder komplexe Legacy-Systeme ersetzen möchten.

Es bietet ein benutzerfreundliches, pipelinebasiertes Layout, das jeden Schritt Ihrer Customer Journey organisiert, von der Erfassung von Leads bis zur Verwaltung von Aufgaben nach dem Verkauf - alles auf einer Plattform. Mit Bigin können Sie in weniger als 30 Minuten loslegen und Workflows benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen vertriebsziele .

Big beste Features

Bleiben Sie mit Ihren Kunden über E-Mail, Telefonanrufe, WhatsApp, soziale Medien und Webformulare in Verbindung, ohne die Plattform zu wechseln

Erstellen Sie Workflows, um sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails oder das Aktualisieren von Phasen des Geschäftsabschlusses zu erledigen

Erfassen Sie Anrufe, verfolgen Sie Geschäfte oder aktualisieren Sie Kundeninformationen von überall aus mit der mobilfreundlichen App von Bigin

Organisieren Sie den Vertrieb, das Onboarding von Kunden, die Auslieferung von Bestellungen und mehr mit Bigin's Team Pipelines

Bigin Beschränkungen

Gelegentliche Ausfälle können den Workflow stören, obwohl sie letztendlich behoben werden

Es fehlt eine automatisierte Lead-Zuweisung, was für Benutzer frustrierend sein kann

Große Preise

Free

Express: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Premier: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Bigin 360: $21/Monat pro Benutzer

Bigin-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

über Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 ist eine Cloud-basierte CRM-Plattform, die über die Grundlagen hinausgeht. Sie lässt sich nahtlos in andere Microsoft tools integrieren und ist damit eine gute Wahl für Geschäfte jeder Größe.

Sie ermöglicht es Ihnen, mühelos mit Office 365, Teams und Power Platform zu arbeiten. Von der Nachverfolgung von Leads in Excel bis hin zur Zusammenarbeit in Teams - alles ist miteinander verbunden.

Microsoft Dynamics 365 beste Features

Nutzen Sie integrierte KI-Tools wie Copilot, um Kundenbedürfnisse vorherzusagen, Chancen zu erkennen und Geschäfte schneller abzuschließen

Entwerfen, Ausführen und Nachverfolgen von personalisierten Kampagnen mit erweiterter Segmentierung, um die richtige Zielgruppe zu erreichen

Verwalten Sie Kundenanfragen und Support-Fälle mit Leichtigkeit und geben Sie Ihrem Team die Tools, um schnell zu reagieren

Passen Sie Dynamics 365 an, um benutzerdefinierte Workflows und Apps ohne umfangreiche Code-Kenntnisse zu erstellen

Microsoft Dynamics 365 Limitierungen

Die umfangreichen Features der Plattform machen ihre Implementierung und Nutzung komplex und erfordern umfangreiche Schulungen und Unterstützung

Große Datensätze können zu Leistungseinbußen führen, und die Abhängigkeit von der Internetverbindung kann in Gebieten mit unzuverlässigem Zugang eine Herausforderung darstellen

Microsoft Dynamics 365 Preise

Essentials: $70/Monat pro Benutzer

Premium: $100/Monat pro Benutzer

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (700+ Bewertungen)

4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

10. Nimble (Bestes in die sozialen Medien integriertes CRM für Solopreneure und kleine Teams)

über Flink Nimble ist eine CRM-Software für den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen. Sie integriert Kontakte, Kalender, E-Mails und Social-Media-Interaktionen an einem Ort.

Darüber hinaus zeichnet Nimble alle Kundeninteraktionen auf, ob per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien. So erhalten Sie einen abschließenden Überblick über Ihre Unterhaltungen und können sinnvolle Beziehungen aufbauen.

Nimble beste Features

Nutzen Sie Nimble, um potenzielle Kunden auf Plattformen wie LinkedIn und Twitter zu finden

Erfassen, aktualisieren und verwalten Sie Kontaktdaten direkt von jedem beliebigen Ort im Web und nutzen Sie KI, um fehlende Details wie E-Mails zu ergänzen

Verwalten Sie mehrere Vertriebs-Pipelines und behalten Sie dabei den Überblick über Aufgaben, Anrufe und Nachfassaktionen mithilfe anpassbarer Dashboards

Einstellen von personalisierten E-Mail-Sequenzen, um Leads anzusprechen und automatisch nachzuverfolgen

Beschränkte Möglichkeiten

Bei der Verwendung von Verknüpfungen muss die Seite häufig neu geladen werden, was den Workflow unterbricht

Die Schnittstelle kann für weniger erfahrene Benutzer verwirrend sein

Günstige Preisgestaltung

29,90 $/Monat pro Benutzer

Nimble Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

11. Freshsales Suite (Bestes KI-gestütztes CRM zur Steigerung des Umsatzes und der Produktivität des Teams)

über Freshsales Suite Freshsales Suite ist ein KI-gestütztes CRM, das den Vertrieb vereinfacht, die Produktivität des Teams verbessert und den Umsatz steigert. Mit diesem Tool können Sie Ihre Vertriebspipeline verwalten, Abläufe optimieren und großartige Kundenerlebnisse bieten - alles an einem Ort.

Sie können auch die Phasen des Geschäftsabschlusses nachverfolgen und die Erkenntnisse der KI von Freddy nutzen, um Prognosen zu erstellen und Empfehlungen abzugeben.

Die besten Features der Freshsales Suite

Priorisieren Sie potenzielle Kunden nach Region oder anderen Regeln, damit sich Ihr Team auf die richtigen Chancen konzentriert

Visualisieren Sie jede Interaktion, die ein Kunde mit Ihrem Geschäft hatte, um seine Reise mit der Zeitleiste der Aktivitäten zu verstehen

Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden per E-Mail, SMS, WhatsApp, Live-Chat und sogar per Telefonanruf direkt aus dem CRM

Automatisieren Sie Nachfassaktionen und Erinnerungen mit tagesbasierten oder verhaltensgesteuerten Kampagnen

Markieren Sie die vielversprechendsten Leads, prognostizieren Sie den Erfolg des Geschäfts und automatisieren Sie sogar Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails mit Freddy KI

Einschränkungen der Freshsales Suite

Die automatische Rechnungsstellung ist standardmäßig aktiviert, und die Lösung von Rechnungsstreitigkeiten kann schwierig sein

Das Auffinden von Zeitzonen oder Lieferadressen von Kunden kann für globale Geschäfte umständlich sein

Preise der Freshsales Suite

Growth: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Pro: $47/Monat pro Benutzer

$47/Monat pro Benutzer Enterprise: 71 $/Monat pro Benutzer

Freshsales Suite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

ClickUp erfüllt alle Ihre CRM Boxen

Die Wahl des richtigen CRM-Tools kann die Zusammenarbeit Ihres Teams verändern und zu besseren Ergebnissen führen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das nicht nur ein CRM ist, sondern eine All-in-One-Lösung, dann ist ClickUp ein Top-Anwärter.

Von der Nachverfolgung von Vertriebspipelines über die Verwaltung von Kundenbeziehungen bis hin zur Rationalisierung des Aufgabenmanagements - ClickUp deckt alles ab. Was ClickUp auszeichnet, ist seine Flexibilität. Ganz gleich, ob Sie ein detailliertes Dashboard für den Vertrieb, Tools für das Projektmanagement oder die Zusammenarbeit in Echtzeit benötigen - die Plattform lässt sich leicht benutzerdefinieren.

Da sich alles an einem Ort befindet, gewinnt Ihr Team an Klarheit und kann sich an Prioritäten orientieren, was ClickUp zu einem abschließenden Kraftwerk der Produktivität macht. Bei ClickUp anmelden und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihres idealen CRM Workflows!