Kostenlose Vorlagen für Zu erledigen-Listen für Excel

Die Verwaltung von Aufgaben kann sich oft wie ein nicht enden wollendes Spiel anfühlen.

Sie schließen eine Aufgabe ab, und schon tauchen fünf weitere auf.

Da kommen Zu erledigen-Listen ins Spiel und retten den Tag. Sie sind wie Ihr persönlicher Assistent, der Ihnen dabei hilft, die Registerkarten im Auge zu behalten und Aufgaben mit ninjaartiger Präzision zu erledigen.

Mit Excel-Vorlagen für Aufgabenlisten können Sie sich von Stift und Papier trennen und Ihr Workload effizienter verwalten. Mit diesen Excel-Vorlagen können Sie alles an Ihre Anforderungen anpassen, sodass sie für alle Aufgaben nützlich sind.

In diesem Artikel werden wir die besten kostenlosen Excel-Vorlagen für Zu erledigen-Listen für Sie vorstellen.

zu erledigen Zu erledigen:🏆 Bonus: Obwohl Excel-Vorlagen sehr hilfreich sein können, haben wir im weiteren Verlauf des Artikels noch weitere Vorlagen für To-Do-Listen für Sie. Vertrauen Sie uns - Sie werden sie gerne verwenden!

Was sind Zu erledigen Liste Excel Vorlagen?

Excel-Vorlagen für Zu erledigen-Listen sind praktische, anpassbare Tools, die Ihnen helfen, Ihre Aufgaben in einer Excel-Tabelle zu verwalten.

Sie erleichtern die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Fälligkeitsdaten und die Festlegung von Prioritäten für die wichtigsten Aufgaben Ihres Tages.

Ganz gleich, ob Sie von einem Projekt zum nächsten wechseln, den Zeitplan für die Familie verwalten oder die Aufgaben für die Schule abarbeiten - mit diesen Vorlagen behalten Sie den Überblick über alles an einem Ort.

Was die Excel-Vorlagen für Zu erledigen-Listen noch besser macht, ist ihre Vielseitigkeit.

Im Gegensatz zu einem normalen Planer können Sie diese Vorlagen an jede beliebige Liste von Aufgaben anpassen.

Diese Vorlagen können so einfach oder detailliert sein wie nötig, von der farblichen Kennzeichnung dringender Aufgaben bis zum Herausfiltern fertiggestellter Elemente.

Möchten Sie nach jeder Aufgabe ein Kontrollkästchen hinzufügen, um das befriedigende Gefühl zu haben, sie abhaken zu können? Nur zu.

Diese Vorlagen eignen sich auch hervorragend für die Zusammenarbeit. Wenn Sie Aufgaben mit Ihrem Team oder Ihrer Familie koordinieren, geben Sie einfach die Excel-Datei frei; jeder kann seinen Fortschritt in Echtzeit aktualisieren.

Außerdem helfen Ihnen die Vorlagen dabei, abgeschlossene Aufgaben und anstehende Fristen zu visualisieren, damit Sie Ihre Ziele nie aus den Augen verlieren.

Was macht eine gute Excel-Vorlage für eine Zu erledigen-Liste aus?

Eine solide Excel-Vorlage für eine Zu erledigen-Liste ist mehr als nur ein Ort, an dem Sie Aufgaben notieren können.

Instanz sollten Sie damit Projektaufgaben in mundgerechte Stücke zerlegen, wöchentliche Routinen planen oder Ihren Fortschritt bei langfristigen Zielen nachverfolgen können.

Die Vorlage sollte übersichtliche Spalten für die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Fortschritten enthalten. Außerdem sollte sie über integrierte Features wie bedingte Formatierung verfügen, um überfällige Aufgaben hervorzuheben oder fertiggestellte Aufgaben zu markieren.

Die ideale Excel-Vorlage für Zu erledigen sollte so flexibel sein, dass sie von der Organisation mehrerer Projekte bis hin zur Erstellung einer einfachen Checkliste für das Packen auf Reisen alles bewältigen kann.

Idealerweise sollte Ihre Vorlage anpassungsfähig und mit Features wie bedingter Formatierung, Gantt-Diagrammen und Fortschrittsleisten ausgestattet sein, damit Sie Ihre Aufgaben wie ein Champion erledigen können.

Top 10 Zu erledigen Liste Excel Vorlagen

1. Vorlage für eine Zu erledigen Liste mit Progress Tracker von Microsoft 365

via Microsoft 365 Die Vorlage Zu erledigen-Liste mit Fortschrittsanzeige von Microsoft 365 ist ein hervorragender Einstieg, wenn Sie sich noch nicht mit Excel-Vorlagen beschäftigt haben. Mit anpassbaren Spalten können Sie die Priorität von Aufgaben, Start- und Fälligkeitsdaten einstellen und den Fortschritt mithilfe einer integrierten Leiste verfolgen.

Die Vorlage unterstützt Sie bei der Verwaltung mehrerer Projekte, indem Sie Aufgaben zuweisen und den Status der Fertigstellung verfolgen können. Wenn Sie den Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben aktualisieren, werden die Aufgaben automatisch auf "Erledigt" gesetzt, damit alles in der richtigen Reihenfolge bleibt.

Ob für den persönlichen Gebrauch oder für das Projektmanagement, diese zugängliche Vorlage macht die Nachverfolgung fertiggestellter Aufgaben zu einem Kinderspiel.

Außerdem ist sie vollständig anpassbar, so dass Sie ganz einfach eine Vorlage erstellen können, die am besten zu Ihnen passt!

Ideal für: Projektassistenten, Team-Koordinatoren und persönliche Assistenten, die Aufgaben und Fortschritte mit Leichtigkeit verwalten möchten

2. Excel Vorlage für Zu erledigen Liste von Projekt Manager

via ProjektManager Fühlen Sie sich von Ihrer Liste mit Aufgaben überwältigt? Mit der Excel-Vorlage für Zu erledigen-Listen von Project Manager wird es viel einfacher, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten.

Mit dieser Vorlage für eine Zu erledigen Liste können Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt mithilfe einer einfachen Leiste überwachen. Sie eignet sich perfekt für die Verwaltung mehrerer Projekte und ist vollständig anpassbar. Außerdem ist sie kostenlos herunterzuladen!

Sie brauchen mehr Kontrolle? Sie können Ihre Liste ganz einfach in ein Gantt Diagramm importieren und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um ein reibungsloses Projektmanagement zu gewährleisten.

Ideal für: Aufgabenmanager, Betriebsleiter und Teamleiter, die Projektaufgaben und -fortschritte überwachen müssen

3. Excel Zu erledigen Liste Vorlage von Vertex42.com

via Scheitelpunkt42 Wenn Sie nach einer umfassenderen Vorlage für die Verwaltung Ihrer Aufgaben (insbesondere im Team) suchen, ist die Excel-Vorlage für Zu erledigen-Listen von Vertex42 die richtige Wahl, um die Fortschritte zu verfolgen.

Mit dieser anpassbaren Vorlage für die Aufgabenverfolgung können Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und mithilfe von bedingten Formatierungen Prioritäten setzen, um den Überblick zu behalten. Außerdem werden die Aufgaben automatisch gefiltert, sodass Sie sie nach Ihrem bevorzugten Feld organisieren können.

Sie können Aufgaben auch mit wenigen Klicks nach Priorität oder Status des Abschlusses sortieren.

Ideal für: Teammanager, Projektkoordinatoren und Vorgesetzte, die ein umfassendes Tool zur Aufgabenverwaltung für die Nachverfolgung von Teams benötigen

4. Druckbare Zu erledigen Liste Vorlage von Vorlage.net

via Vorlage.net Ganz gleich, ob Sie persönliche Aufgaben, mehrere Projekte oder die Budgetierung Ihres Teams für Ihr aktuelles Projekt verwalten müssen, die Vorlage Zu erledigen von Vorlage.net hat für Sie gesorgt.

Mit dieser flexiblen Excel-Vorlage können Sie Aufgaben einfach zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt überwachen. Außerdem bietet sie Platz für Aufgabenbeschreibungen und Notizen.

Die intuitiven Features vereinfachen die Priorisierung von Aufgaben und die Organisation, unabhängig davon, wie viele Aufgaben Sie der Tabelle hinzufügen. Das Beste daran ist, dass es kostenlos heruntergeladen und sowohl in Excel als auch in Google Tabellen vollständig bearbeitet werden kann.

Ideal für: Büroadministratoren, Projektmanager und Planer von Ereignissen, die eine flexible und ausdruckbare Liste zu erledigender Aufgaben für mehrere Projekte benötigen

5. Monatliche Zu erledigen Liste Vorlage von Vorlage.net

via Vorlage.net Hatten Sie schon einmal das Gefühl, bei dem Versuch, den Überblick über Ihre monatlichen Budgets und täglichen Zeitpläne zu behalten, zu ertrinken?

Die Nachverfolgung von Stromrechnungen, Hypothekenzahlungen und Meilensteinen für Projekte kann schnell zu einem Ärgernis werden.

Hier kommt die Vorlage für die monatliche Liste zum Zu erledigen von Vorlage.net kann dazu beitragen, einen Unterschied zu machen.

Diese Excel-Vorlage vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben, indem sie es Ihnen ermöglicht, Fristen einzustellen, den Fortschritt zu überwachen und alle Ihre monatlichen Ziele im Blick zu behalten.

Das Feature zur Überwachung von Meilensteinen in dieser Vorlage ist besonders hilfreich für langfristige Ziele, sei es die Nachverfolgung des monatlichen Budgets oder des Status eines Projekts. Es gibt auch einen praktischen leeren Space zum Hinzufügen von Notizen.

Speichern Sie die Vorlage als Excel-Datei oder Google Tabelle und drucken Sie sie aus.

Ideal für: Budgetmanager, Finanzplaner und Projektkoordinatoren, die monatliche Budgets und langfristige Meilensteine von Projekten nachverfolgen müssen

6. Zu erledigen Liste Excel Sheet Vorlage von Vorlage.net

via Vorlage.net Sie können sowohl Ihre kurzfristigen Zu erledigenden Aufgaben als auch Ihre langfristigen Ziele mit der To-Do Liste Excel Sheet Vorlage von Vorlage.net .

Mit den anpassbaren Spalten dieser Vorlage können Sie Felder bearbeiten, um bestimmte Details zu einer Aufgabe aufzunehmen und Prioritäten einzustellen.

Mit Hilfe der bedingten Formatierung können Sie Aufgaben auf der Grundlage ihres Status, ihrer Fristen oder ihrer Priorität leicht hervorheben.

Sortier- und Filteroptionen helfen Ihnen, Ihre Aufgaben für eine einfache Ansicht zu ordnen, während integrierte Berechnungsfunktionen die Nachverfolgung der Dauer von Aufgaben und des allgemeinen Fortschritts ermöglichen.

Ideal für: Betriebsleiter, Projektleiter und Liebhaber der persönlichen Produktivität, die sowohl kurzfristige Aufgaben als auch langfristige Ziele verwalten

Limitierungen bei der Verwendung von Excel für Zu erledigen Listen

Das Formatieren von Zu erledigen-Listen in Microsoft Excel scheint zwar bequem zu sein, hat aber einige Limits, die man beachten sollte:

Manuelle Aktualisierungen: Sie müssen Ihre Listen ständig manuell aktualisieren, was zeitaufwändig sein kann, wenn Sie mehrere Aufgaben oder Projekte verwalten

Sie müssen Ihre Listen ständig manuell aktualisieren, was zeitaufwändig sein kann, wenn Sie mehrere Aufgaben oder Projekte verwalten Begrenzte Automatisierung: Im Gegensatz zuspezielle Software zur Verwaltung von Aufgabenbietet Excel keine integrierte Automatisierung für wiederholende Aufgaben oder automatische Erinnerungen

Im Gegensatz zuspezielle Software zur Verwaltung von Aufgabenbietet Excel keine integrierte Automatisierung für wiederholende Aufgaben oder automatische Erinnerungen Umständliche gemeinsame Nutzung: Das Freigeben Ihrer Excel-Tabelle für andere kann zu Verwirrung führen, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig Bearbeitungen vornehmen

Das Freigeben Ihrer Excel-Tabelle für andere kann zu Verwirrung führen, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig Bearbeitungen vornehmen Keine Nachverfolgung in Echtzeit: Im Gegensatz zu Cloud-basierten Projektmanagement-Tools bietet Excel keine Echtzeit-Updates, was eine sofortige Nachverfolgung des Fortschritts erschwert

Im Gegensatz zu Cloud-basierten Projektmanagement-Tools bietet Excel keine Echtzeit-Updates, was eine sofortige Nachverfolgung des Fortschritts erschwert Komplexe Formeln: Die Verwendung fortgeschrittener Features (wie Gantt Diagramme oder benutzerdefinierte Formate) erfordert Kenntnisse der Funktionen von Excel, was für Anfänger eine Herausforderung darstellen kann

Die Verwendung fortgeschrittener Features (wie Gantt Diagramme oder benutzerdefinierte Formate) erfordert Kenntnisse der Funktionen von Excel, was für Anfänger eine Herausforderung darstellen kann Keine Aufgabenabhängigkeiten: Im Gegensatz zu Projektmanagement-Software unterstützt Excel nicht ohne Weiteres das Verknüpfen von Aufgaben auf der Grundlage von Abhängigkeiten, was für komplexe Projekte entscheidend ist

Alternative Vorlagen für Zu erledigen-Listen

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es eine Plattform gibt, die das Formatieren, Sortieren und Nachverfolgen von Aufgaben auf einer Liste mit Projektmanagement kombiniert?

So geht's ClickUp kann Ihre Listen, die Sie zu erledigen haben, in etwas Leistungsfähigeres verwandeln.

Mit mehreren anpassbaren Ansichten für den Status und integrierten Features für das Projektmanagement sind die kostenlosen Vorlagen von ClickUp so aufgebaut, dass sie all Ihren täglichen Anforderungen gerecht werden, egal ob Sie Ihr Marketing Team managen oder Ihre Aufgaben nachverfolgen.

Hier sind die besten alternativen Vorlagen für To-Do-Listen von ClickUp, die Sie ausprobieren können:

1. ClickUp Basic Vorlage für Zu erledigen-Listen

ClickUp Vorlage für tägliche Dinge zu erledigen

Wenn Sie eine schnörkellose, einfache Lösung für Ihre täglichen Aufgaben suchen, ist die ClickUp Basic Zu erledigen Liste Vorlage ist Ihre erste Anlaufstelle.

Diese Vorlage ist perfekt für Anfänger. Sie bietet ein sofort einsatzbereites, vollständig anpassbares Setup, mit dem Sie in Sekundenschnelle beginnen können.

Mit ihr können Sie den Fortschritt nachverfolgen und mühelos organisiert bleiben. Sehen Sie Ihre Aufgaben in der Board-Ansicht oder im Format der Liste an und filtern Sie sie nach zwei einfachen Status - "Abgeschlossen" und "Zu erledigen"

Ob verwaltung persönlicher Aufgaben oder Projekte verwalten, können Sie diese Vorlage vollständig anpassen, um Ihren Workflow zu verfolgen!

Ideal für: Berufseinsteiger, Verwaltungsassistenten und Projektkoordinatoren, die ein einfaches Tool für das Projektmanagement suchen

2. ClickUp's Daily To-Do List Vorlage

ClickUp's Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste

Vom Sortieren Ihres Lebensmittelbedarfs bis zum Planen Ihres Arbeitstages, ClickUp's tägliche Zu erledigen Liste Vorlage ist perfekt für Ihren täglichen Bedarf.

Diese anfängerfreundliche Vorlage für die Aufgabenverfolgung hilft Ihnen, Aufgaben zu priorisieren, Fälligkeitsdaten festzulegen und den täglichen Fortschritt zu verfolgen.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie "Streckenzähler", "Kategorie" und mehr ist dies eine geeignete Vorlage für die Nachverfolgung und den Aufbau von Gewohnheiten.

Mit den automatischen Erinnerungen und Meilensteinen der Vorlage behalten Sie den Überblick über mehrere Projekte und stellen sicher, dass Sie alles zu erledigen haben, ohne Zeit zu verlieren.

Ideal für: Büroleiter, Freiberufler und Teamleiter, die tägliche Aufgaben und persönliche Ziele verwalten

3. ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

Kalender Zu erledigen-Liste Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage ist eine einseitige Vorlage, die Ihnen hilft, ein Diagramm Ihrer täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben zu erstellen, um sich besser zu organisieren und zu konzentrieren.

Stellen Sie sich vor, Sie managen ein Team Projekt mit mehreren Terminen, die über den ganzen Monat verteilt sind.

Mit dieser Vorlage können Sie schnell Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und alles in einem neuen Kalenderformat anzeigen.

Möchten Sie sich nur auf Ihre Aufgaben konzentrieren? Wechseln Sie zur Ansicht "Nach Rolle", und sehen Sie nur Ihre Aufgaben. So können Sie ganz einfach Prioritäten für Ihren Workload setzen.

Oder, sagen wir, Sie planen ein großes Familienereignis mit vielen beweglichen Teilen. Verwenden Sie diese Vorlage, um Aufgaben zu planen und den Familienmitgliedern zuzuweisen, Fristen für die Buchung von Veranstaltungsorten zu verfolgen und sogar Erinnerungen für wichtige Termine einzustellen.

Die praktische Ansicht für Meeting-Anfragen zeigt Ihnen anstehende Meetings und Aufgaben, die Sie vor jedem Meeting erledigen müssen.

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Projektmanager und Assistenten der Geschäftsführung zur Nachverfolgung von Aufgaben und Fristen in Tages-, Wochen- oder Monatsplänen

4. ClickUp Arbeit To-Do Liste Vorlage

Framework Vorlage

Sind Sie jemand, der vergisst, seine Pflanzen zu gießen oder, sagen wir, die Ergebnisse der letzten Woche zu überprüfen, weil er zu viel zu tun hat?

Die ClickUp Work To-Do List Vorlage kann Ihnen helfen, organisiert zu bleiben, indem Sie Ihre Aufgaben in klare Schritte unterteilen.

Mit benutzerdefinierten Status wie "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" und benutzerdefinierten Feldern wie "Aufgabentyp" oder "Priorität" hilft Ihnen diese Vorlage für die Aufgabenverfolgung dabei, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen und Ihren Fortschritt zu verfolgen.

In der Kalender Ansicht können Sie auch Ihre ganze Woche oder Ihren ganzen Monat in einem Rutsch planen. In der Ansicht "Aufgabenliste" behalten Sie den Überblick über alles, falls Sie Ihre oberste Priorität festlegen müssen.

Ideal für: Betriebsleiter, Teamleiter und leitende Angestellte, die Aufgaben für Arbeitsprojekte organisieren und nach Prioritäten ordnen müssen

5. ClickUp Vorlage für Aktivitätenliste

ClickUp Vorlage für die Aktivitätenliste

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an mehreren Client-Projekten gleichzeitig.

Mit ClickUp's Vorlage für die Aktivitätsliste können Sie Aufgaben nach Client organisieren, den Fortschritt jedes Projekts nachverfolgen und sicherstellen, dass sich die Fristen nicht überschneiden.

Die Kalender-Ansicht informiert Sie über anstehende Ereignisse, während das Gantt-Diagramm Ihnen hilft, Ihren Workload effektiv zu planen. Mit der Workload-Ansicht können Sie außerdem ein effizientes Ressourcenmanagement für jedes Projekt sicherstellen.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie "Projektmanager" und "Fortschritt bei der Fertigstellung" können Sie Aufgaben nach Projekten priorisieren und sicherstellen, dass alles in der Spur bleibt.

Ideal für: Client-Projektmanager, Kontomanager und Teamleiter, die mehrere Client-Projekte gleichzeitig bearbeiten

6. ClickUp's Vorlage für Aufgabenmanagement

ClickUp Vorlage für Aufgabenmanagement

Wenn sich ein Berg von Arbeit auftürmt, ist die ClickUp Aufgaben Management Vorlage kann Ihre beste Wahl sein, um Ihren Zeitplan zu vereinfachen und zu organisieren.

Mit dieser vielseitigen Vorlage für die Verfolgung von Aufgaben können Sie Ihre Arbeit in drei Listen organisieren: Elemente der Aktion, Ideen und ein Backlog. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und filtern Sie dann nach dem benutzerdefinierten Feld "Abteilung", um Aufgaben nach Abteilungen zu verfolgen.

Sie brauchen mehr Details? Verwenden Sie bereits vorhandene benutzerdefinierte Felder wie "Mitarbeiter" und "Priorität" oder erstellen Sie Ihre eigenen für eine detailliertere Verwaltung von Aufgaben.

Diese gebrauchsfertige Lösung macht das Abarbeiten Ihrer Zu erledigen-Liste so einfach wie nie zuvor!

Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Betriebskoordinatoren, die komplexe Aufgaben und Workloads in mehreren Teams verwalten

7. ClickUp Moving To-Do List Vorlage

ClickUp Umzugs To-Do Liste Vorlage

Nicht jede Vorlage ist so konzipiert, dass sie das Leben bei großen Veränderungen (wie einem Umzug oder Büroumzug) erleichtert. Hier kommt die ClickUp Vorlage für die Zu erledigende Liste beim Umzug kommt rein.

Diese Vorlage dient der Nachverfolgung bestimmter Aufgaben, die mit Ihrem Umzug verbunden sind. Egal, ob Sie packen, einen Zeitplan aufstellen oder die Logistik planen, sie gliedert Ihre Aufgaben in überschaubare Schritte.

Mit benutzerdefinierten Status und einer Gantt-Ansicht können Sie Ihren Fortschritt visualisieren und einen reibungslosen Übergang gewährleisten. So können Sie sicherstellen, dass nichts vergessen wird, und Ihren neuen Umzug stressfrei und konzentriert gestalten!

Verwenden Sie die Ansicht "Umzugsphasen", um den gesamten Fortschritt des Umzugs zu verfolgen, während die Ansicht "Leitfaden für die ersten Schritte" Ihnen Tipps für eine effiziente Planung gibt.

✨ Ideal für: Facility Manager, Büroverwalter und Hausbesitzer, die Umzugsaufgaben für einen reibungslosen Übergang planen und organisieren

8. ClickUp Bucket List Vorlage

ClickUp Bucket List Vorlage

Haben Sie Ihre Liste für das nächste Jahr schon geplant? Wenn nicht, können Sie diese Vorlage verwenden ClickUp's Bucket List Vorlage um diese Träume in erreichbare Ziele zu verwandeln.

Diese Vorlage zur Verfolgung von Aufgaben hilft Ihnen, Ihren Zielen näher zu kommen. Die benutzerdefinierten Felder - "Kontinent", "Reiseziel" und "Beteiligte Personen" - eignen sich hervorragend zur Kategorisierung und Nachverfolgung Ihrer Erlebnisse, von besuchten Orten bis zu genossenen Speisen.

Die Ansicht "Nach Bewertung" hilft Ihnen, Prioritäten zu setzen und die Ansicht "Nach Personen" hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Aktivitäten, die Sie mit einzelnen Freunden und Familienmitgliedern planen.

Beginnen Sie noch heute mit dem Planen und sehen Sie zu, wie Ihre Liste zum Leben erwacht!

Ideal für: Enthusiasten der persönlichen Entwicklung, Life Coaches, Reiseplaner und alle, die Träume und Wünsche in umsetzbare Ziele verwandeln wollen

9. ClickUp Klassenzuweisungen Zu erledigen Liste Vorlage

ClickUp Class Assignments To-Do List Vorlage

Lehrerinnen und Lehrer da draußen, dies ist für Sie! Die ClickUp Class Assignments To-Do List Vorlage können Sie Ihre Aufgaben, Noten und den Fortschritt der Schüler an einem Ort verwalten. Egal, ob Sie eine kleine Gruppe unterrichten oder mehrere Klassen leiten, diese Vorlage hilft Ihnen, ordentlich und termingerecht zu arbeiten. So haben Sie mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist - den Erfolg Ihrer Schüler!

Mit benutzerdefinierten Status wie "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" und Feldern wie "Note" und "Behandelte Themen" wird das Organisieren Ihrer Aufgaben im Klassenzimmer jetzt zum Kinderspiel!

Ideal für: Lehrer, Professoren und akademische Koordinatoren, die Klassenarbeiten und Fortschritte der Schüler verwalten

10. ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge

Di

ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge

Die ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge" (Getting Things Erledigt) basiert auf dem GTD-System von David Allen, das die Organisation von Aufgaben in umsetzbare Schritte erleichtert. Das mitgelieferte Dokument macht es neuen Benutzern leicht, den Einstieg zu finden.

Mit sieben vorgespeicherten Listen, wie z. B. "Nächste Aktionen", "Ablage" und "Wochenrückblick", führt Sie die Vorlage durch jeden Schritt des GTD-Prozesses.

Die Vorlage enthält außerdem benutzerdefinierte Felder wie "Blockiert", "Kontext" und "Aufwand", die Ihnen die Tools zur klaren Nachverfolgung Ihrer Arbeit an die Hand geben. Sie ist perfekt für Teams und Einzelpersonen, die ihre Aufgaben effizient erledigen wollen!

Ideal für: Produktivitätsbegeisterte, Projektmanager und vielbeschäftigte Berufstätige, die das GTD-System nutzen, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Kontext zu organisieren

11. ClickUp Startseite Renovierung To-Do Liste Vorlage

ClickUp Vorlage für ein Projekt zur Renovierung der Startseite

Egal, ob Sie Ihre Küche renovieren oder Ihr ganzes Haus umgestalten wollen, diese Vorlage sorgt für eine reibungslose, stressfreie Renovierung!

Mit der ClickUp Startseite Renovierung To-Do Liste Vorlage können Sie Aufgaben mit hoher Priorität organisieren, Projektbudgets festlegen und jeden Schritt des Renovierungsplans verfolgen. Verwenden Sie die Listenansicht, um Aufgaben nach Startdatum zu organisieren, oder die Board-Ansicht, um sie nach dem Fortschritt der Aufgabe zu verfolgen.

Mit dieser Vorlage für das Projektmanagement haben Sie alles an einem Ort und vereinfachen alles, von der Verwaltung mehrerer Auftragnehmer und Materialien bis hin zur Planung von Zeitleisten.

Ideal für: Hauseigentümer, Projektmanager für Renovierungen und Innenarchitekten, die Aufgaben und Zeitleisten für Heimwerkerarbeiten überwachen

Erledigen Sie Ihre Zu-Do's mit ClickUp

Machen wir uns nichts vor - gewöhnliche Zu erledigen-Listen sind zwar hilfreich, bringen Sie aber nur bedingt weiter.

Sie sind hilfreich, um Dinge zu notieren, aber das Management von Projekten (sowohl privat als auch bei der Arbeit) erfordert etwas viel Umfassenderes.

Hier kommen die Vorlagen für Zu erledigen-Listen von ClickUp ins Spiel.

Sie bieten ein vorgefertigtes, anpassbares Erlebnis, das für bestimmte Szenarien entwickelt wurde, z. B. für einen Umzug, die Nachverfolgung eines Projektbudgets oder das Abschließen täglicher Aufgaben.

Mit ClickUp können Sie ganz einfach alle Aufgaben auf Ihrer Liste verwalten, von Projekten zu Hause bis hin zu Verpflichtungen in der Arbeit. Anmeldung bei ClickUp free und erledigen Sie Ihre Listen zu erledigen!