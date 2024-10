Zu erledigen-Liste in Excel erstellen (mit Vorlagen)

Der menschliche Geist ist eine mächtige Sache.

Aber manchmal kann er sich plötzlich ausschalten!

Zum Beispiel, wenn man vergisst, die fehlenden Elemente in der Speisekammer zu notieren oder die Projektänderungen, die der Client bis zum Ende des Tages wünscht.

Unser Gehirn kann zwar eine ganze Menge erledigen, aber sich auf unser Gedächtnis zu verlassen, ist nicht immer der beste Weg, um unsere Aufgaben zu erledigen.

Deshalb ist eine Zu erledigen-Liste in Excel kann hilfreich sein.

Es hilft Ihnen, Ihre Aufgaben in verschiedene Abschnitte auf einem einzigen Arbeitsblatt zu unterteilen, das Sie jederzeit ansehen können.

In diesem Artikel erläutern wir die sechs Schritte zum Erstellen einer Liste der zu erledigenden Aufgaben in Excel und stellen eine bessere Alternative vor, die komplexere Anforderungen auf einfachere Weise bewältigen kann.

Los geht's!

Was ist eine Zu erledigen Liste in Excel?

Eine Zu-Tun-Liste in Microsoft Excel hilft Ihnen, Ihre wichtigsten Aufgaben in einem tabellarischen Formular zu erledigen. Sie verfügt über Zeilen und Spalten, in denen Sie neue Aufgaben, Termine und andere spezielle Notizen eintragen können.

Im Grunde können Sie damit alle Ihre Aufgaben in einem einzigen Arbeitsblatt zusammenfassen.

Ganz gleich, ob Sie eine Checkliste für den Einzug oder eine Liste mit Aufgaben für ein Projekt vorbereiten, eine Zu erledigen-Liste in Excel kann Ihren Arbeitsprozess vereinfachen und alle Ihre Informationen speichern.

Es gibt zwar auch andere leistungsstarke Apps zum Erstellen von Zu erledigen-Listen, aber die meisten Menschen verwenden Excel, weil:

Es ist ein Teil derMicrosoft Büro Suite, mit der jeder vertraut ist

Sie bietet leistungsstarke bedingte Formatierungsregeln und Datenvalidierung für Analysen und Berechnungen

Es enthält ein Array von Tools für die Berichterstellung wiematrizen, Diagramme und Pivottabellen, die das benutzerdefinierte Anpassen der Daten erleichtern

Sie können in Excel Zu erledigen-Listen für eine Vielzahl von Bereichen erstellen, auch für das Projektmanagement, einarbeitung von Clients reiseplan, Bestandsaufnahme und ereignis-Management .

Lassen Sie uns nun lernen, wie man eine Liste mit Aufgaben in Excel erstellt.

6 einfache Schritte, um eine Zu erledigen Liste in Excel zu erstellen

Hier finden Sie eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine Liste mit Aufgaben in Excel erledigen können.

Um eine neue Datei zu öffnen, klicken Sie auf die Excel App, und Sie befinden sich auf der Seite Excel Home. Doppelklicken Sie auf die Leere Arbeitsmappe, um eine neue Excel-Tabelle zu öffnen.

Wenn Sie sich bereits in einem Excel-Blatt befinden und eine neue Datei öffnen möchten:

Klicken Sie auf die Registerkarte Datei , die Sie zur Backstage-Ansicht führt. Hier können Sie Dokumente erstellen, speichern, öffnen, drucken und freigeben

, die Sie zur Backstage-Ansicht führt. Hier können Sie Dokumente erstellen, speichern, öffnen, drucken und freigeben Wählen Sie Neu, und klicken Sie dann auf Leere Arbeitsmappe

Möchten Sie einen noch schnelleren Weg?

Drücken Sie Strg+N, nachdem Sie Excel geöffnet haben, um eine leere Arbeitsmappe zu erstellen.

Ihre neue Arbeitsmappe ist nun fertig.

Schritt 2: Hinzufügen von Kopfzeilen für die Spalten

In unserer Excel-Liste für Aufgaben wollen wir Aufgaben nachverfolgen und den Fortschritt im Auge behalten, indem wir die Kopfzeilen der Spalten hinzufügen: Datum, Aufgabenbezeichnung, Ziel, Status und Kommentare. Sie können die Kopfzeilen der Spalten in der obersten Zeile des Arbeitsblatts eingeben.

Anhand dieser Kopfzeilen kann jeder, der Ihre Tabelle anschaut, alle darunter befindlichen Informationen auf den Punkt bringen.

Schritt 3: Geben Sie die Details der Aufgabe ein

Geben Sie die Details zu Ihrer Aufgabe unter jeder Kopfzeile ein, um Ihre Informationen nach Ihren Wünschen zu organisieren.

In unserer Tabelle mit der Liste der zu erledigenden Aufgaben haben wir alle relevanten Informationen zusammengetragen, die wir nachverfolgen wollen:

Datum: erwähnt die spezifischen Daten

erwähnt die spezifischen Daten Aufgabenname: enthält den Namen unserer Aufgaben

enthält den Namen unserer Aufgaben Einzelziel: die Nummer der Elemente der Aufgabe, die wir abschließen wollen

die Nummer der Elemente der Aufgabe, die wir abschließen wollen Status: spiegelt unseren Fortschritt bei der Arbeit wider

Sie können die Ausrichtung Ihrer Tabelle auch festlegen, indem Sie die gewünschten Zellen auswählen und auf der Registerkarte Startseite auf das Symbol für die zentrierte Ausrichtung klicken.

Schritt 4: Filter anwenden

Zu viele To-Dos?

Verwenden Sie die Option Filter in Excel, um Daten abzurufen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie eine beliebige Zelle innerhalb des Bereichs Ihrer Daten (A1-E11) auswählen > Wählen Sie Daten > und dann Filter.

In der Kopfzeile jeder Spalte werden Dropdown-Listen eingeblendet, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für die Spalte, auf die Sie einen Filter anwenden möchten.

Wie in unserer Tabelle mit der Liste der zu erledigenden Aufgaben unten zu sehen ist, möchten wir den Filter auf die Spalte Status anwenden, also haben wir den Bereich D1-D11 ausgewählt.

Dann können Sie im angezeigten Menü Filter die Markierung der Kästchen neben den Daten, die Sie nicht anzeigen möchten, aufheben und auf OK klicken. Sie können auch schnell alle Markierungen entfernen, indem Sie auf Alle auswählen klicken

Zu erledigen sind in unserer Liste nur die Offenen Aufgaben, also wenden wir den Filter für diese Daten an.

Nachdem Sie diese Excel-Datei gespeichert haben, ist der Filter beim nächsten Öffnen der Datei automatisch vorhanden.

Sie können die Option Sortieren in Excel verwenden, um Ihre Daten schnell zu visualisieren und besser zu verstehen.

Wir wollen die Daten in der Spalte Ziel sortieren, also wählen wir den Zellbereich C1-C11. Klicken Sie auf die Registerkarte Daten und wählen Sie Sortieren

Es wird ein Dialogfeld Sortierwarnung angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Auswahl Erweitern oder Mit der aktuellen Auswahl fortfahren möchten. Sie können die letztere Option wählen und auf Sortieren. klicken

Es öffnet sich das Dialogfeld Sortieren, in dem Sie den Wert eingeben müssen:

Die Spalte, nach der Sie sortieren möchten

Zellenwerte, nach denen Sie sortieren möchten

Reihenfolge, in der Sie die Daten sortieren möchten

Für unsere Tabelle haben wir die Spalte Ziel gewählt und die Reihenfolge von kleinste bis größte beibehalten

Schritt 6: Bearbeiten und benutzerdefinieren Sie Ihre Liste Zu erledigen

Sie können Felder bearbeiten, Spalten hinzufügen, Farben und Schriftarten verwenden, um Ihre Liste zu erledigen, wie Sie möchten.

Wie in unserer Tabelle haben wir die Spalte Status hervorgehoben, damit alle Betrachter den Fortschritt Ihrer Aufgaben schnell erkennen können.

Und voila! ✨

Wir haben eine einfache Excel-Liste zu erledigen, die Ihnen helfen kann, alle Ihre Aufgaben zu verfolgen.

Möchten Sie noch mehr Zeit sparen?

Erstellen Sie eine Vorlage aus Ihrer bestehenden Arbeitsmappe, um die gleichen Formatierungsoptionen beizubehalten, die Sie in der Regel bei der Erstellung Ihrer Aufgabenlisten verwenden.

Sie können aber auch eine beliebige Excel-Vorlage für eine Zu erledigen-Liste verwenden, um sofort loslegen zu können.

10 Excel-Vorlagen für Zu erledigen-Listen

Vorlagen können Ihnen helfen, Ihre Arbeitsmappen konsistent zu halten, insbesondere wenn sie sich auf ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Client beziehen. Ein Beispiel: eine tägliche Excel vorlage für eine Zu erledigen-Liste verbessert die Effizienz und ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufgaben schneller abzuschließen.

Hier sind einige Excel-Vorlagen für Zu erledigen-Listen, mit denen Sie Ihre Effizienz steigern und Zeit sparen können:

1. Excel-Vorlage für Projektmanagement-Aufgabenliste

Herunterladen vorlage für Projektmanagement Aufgabenliste .

2. Excel inventarliste vorlage

Herunterladen vorlagen für Inventarlisten .

3. Excel-Vorlage für Listen mit Elementen von Aktionen

Herunterladen vorlage für die Liste der Elemente einer Aktion .

4. Excel-Vorlage für eine einfache Zu erledigen-Liste

Herunterladen vorlage für eine einfache Zu erledigen-Liste .

5. Excel rechnung zahlen checkliste vorlage

Herunterladen checkliste für die Bezahlung von Rechnungen Vorlage .

6. Excel wöchentliche Aufgabe Zu erledigen Liste Vorlage

Herunterladen vorlage für wöchentliche Aufgaben .

7. Excel-Vorlage für eine nach Prioritäten geordnete Zu erledigen-Liste

Herunterladen vorlage für eine nach Prioritäten geordnete Zu erledigen-Liste .

8. Excel Hausaufgaben Zu erledigen Liste Vorlage

Herunterladen vorlage für die Liste der zu erledigenden Hausaufgaben .

9. Excel Zu erledigen Liste mit Fristen Vorlage

Herunterladen zu erledigen-Liste mit Fristen Vorlage .

10. Excel Projekt Aufgabe Liste Vorlage

Herunterladen vorlage für die Liste der Aufgaben eines Projekts .

Sie können jedoch nicht immer eine Vorlage finden, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Außerdem ist die Datenverwaltung in Excel anfällig für menschliche Fehler.

Jedes Mal, wenn ein Benutzer Informationen von einem Tabellenblatt in ein anderes einfügt, steigt das Risiko, dass in den nachfolgenden Berichten neue Fehler auftauchen.

Bevor Sie sich auf Zu erledigen-Listen in Excel festlegen, sollten Sie einige Limits beachten.

3 Hauptnachteile von Zu erledigen-Listen in Excel

Obwohl Excel-Tabellen weit verbreitet sind, sind sie nicht immer die beste Wahl für die Erstellung von Listen, die Sie zu erledigen haben.

Hier sind die drei häufigsten Nachteile der Verwendung von Excel für Zu erledigen-Listen:

1. Fehlende Eigentümerschaft

Wenn mehrere Personen an derselben Tabelle arbeiten, können Sie nicht erkennen, wer die Bearbeitung vornimmt.

Sie könnten eine Aufgabe vergeblich wiederholen, wenn eine Person vergisst, die Spalte "Status der Arbeit" in freigegebenen Listen zu aktualisieren, nachdem sie erledigt wurde.

Außerdem können Personen leicht Aufgabendetails, Werte und andere Einträge in den Listen ändern (absichtlich oder unabsichtlich). Sie werden nicht wissen, wen Sie für den Fehler oder die Änderung verantwortlich machen können!

2. Unflexible Vorlagen

Nicht alle Excel-Vorlagen, die Sie online zu erledigen haben, sind zuverlässig. Einige von ihnen sind extrem schwer zu bearbeiten oder zu benutzerdefinieren.

Sie werden ewig im Internet suchen müssen, um eine für Sie geeignete Vorlage zu finden.

3. Manuelle Arbeit

Das Erstellen von Listen mit Aufgaben in Excel ist mit viel Handarbeit verbunden.

Es kann einige Zeit dauern, bis Sie Ihre Elemente ausgefüllt und ein organisiertes System erstellt haben.

Das gefällt uns nicht, denn es gibt tonnenweise projektmanagement tools können Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung Ihrer Aufgaben viel Zeit und Aufwand ersparen.

Außerdem steigt die Komplexität mit der zunehmenden Größe der Daten in Ihrer Excel-Datei. Natürlich wünschen Sie sich einen Ersatz für die Nachverfolgung Ihrer Aufgaben, um die eintönige, manuelle Arbeit zu reduzieren.

Und ganz ehrlich, Excel ist kein app zum Erledigen von Listen .

Um Aufgaben zu verwalten, brauchen Sie ein Tool, das speziell dafür entwickelt wurde.

Wie ClickUp , einer der höchstbewertete Produktivität und Projektmanagement-Software, mit der Sie Aufgaben mühelos erstellen und verwalten können.

Zu erledigen-Listen mühelos erstellen mit ClickUp

Mit ClickUp können Sie intelligente Listen erstellen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

Vom Hinzufügen von Fälligkeitsdaten bis hin zur Einstellung von Prioritäten - mit den umfassenden Features von ClickUp können Sie alle Ihre To-Dos erstellen und erledigen!

Wie das geht?

Mit einem Wort: Checklisten! ClickUp's Checklisten bieten Ihnen die perfekte Möglichkeit, Ihre Aufgaben so zu organisieren, dass Sie nicht einmal die kleinsten Details übersehen.

Zu erledigen ist lediglich ein Klick auf Hinzufügen neben Zu erledigen (zu finden in jeder ClickUp Aufgabe), dann wählen Sie Checkliste. Sie können Ihre Checkliste benennen und mit dem Hinzufügen der Elemente beginnen. Ganz einfach!

Mit Checklisten in ClickUp organisieren Sie Aufgaben so, dass Sie nie wieder etwas vergessen

Checklisten in ClickUp geben Ihren Aufgaben eine klare Gliederung. Neben den Notizen zu den wichtigsten Details erhalten Sie auch Unteraufgaben, um Ihre Aufgaben weiter zu untergliedern.

Außerdem können Sie die Elemente der Checkliste mit dem einfachen Drag-and-Drop-Feature anordnen und neu anordnen.

Reorganisieren Sie Ihre ClickUp Checkliste durch Ziehen und Ablegen der Elemente

**Haben Sie Angst, dass einige Aufgaben übersehen werden?

Mit ClickUp können Sie Ihren spezifischen Aufgaben Mitarbeiter hinzufügen, um die Dinge zu erledigen.

Verwalten Sie Elemente auf Ihrer Checkliste, indem Sie sie sich selbst oder dem Team in ClickUp zuweisen

Außerdem können Sie Ihre Favoriten wiederverwenden Checklisten-Vorlagen um Ihre Arbeitseffizienz zu steigern.

So wählen Sie eine Vorlage aus:

Klicken Sie auf Hinzufügen im Abschnitt Zu erledigen einer beliebigen Aufgabe

im Abschnitt einer beliebigen Aufgabe Klicken Sie auf Checkliste , um Ihre Optionen anzuzeigen

, um Ihre Optionen anzuzeigen Wählen Sie eine Vorlage und wählen Sie Vorlage verwenden

Verwenden Sie die Checklisten-Vorlagen von ClickUp, um bei verschiedenen wiederholenden Aufgaben effizient zu bleiben

Hängen Sie immer noch an Excel? Das ist kein Problem. ClickUp's Tabellen-Ansicht kann Ihnen helfen, weiterzukommen.

Aber unsere Ansicht "Tabelle" ist nicht nur eine Matrix aus Zeilen und Spalten.

Sie können Ihre Daten übersichtlich visualisieren und benutzerdefinierte Felder erstellen, um fast alles zu erfassen, vom Fortschritt der Aufgabe bis zu Dateianhängen und 15+ anderen Feldtypen.

Außerdem können Sie mit unseren Excel- und CSV-Importoptionen Ihre laufenden Projekte ganz einfach in ClickUp importieren!

Aber Moment, das ist noch nicht alles!

Hier sind einige andere ClickUp Features, die Sie Excel im Nu vergessen lassen:

Aufgaben zuweisen: Weisen Sie Aufgaben einem oder mehreren Mitarbeitern zu, um Ihr Arbeitstempo zu beschleunigen

Weisen Sie Aufgaben einem oder mehreren Mitarbeitern zu, um Ihr Arbeitstempo zu beschleunigen Benutzerdefinierte Tags: Organisieren Sie Ihre Aufgabendetails effektiv, indem Sie Tags hinzufügen

Organisieren Sie Ihre Aufgabendetails effektiv, indem Sie Tags hinzufügen Abhängigkeiten von Aufgaben: Helfen Sie Ihren Teammitgliedern, ihre Aufgaben in Bezug auf andere Aufgaben zu verstehen, indem Sie folgende Einstellungen vornehmenAbhängigkeiten *Wiederkehrende Aufgaben: Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie sich wiederholende Aufgaben rationalisieren

Helfen Sie Ihren Teammitgliedern, ihre Aufgaben in Bezug auf andere Aufgaben zu verstehen, indem Sie folgende Einstellungen vornehmenAbhängigkeiten *Wiederkehrende Aufgaben: Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie sich wiederholende Aufgaben rationalisieren Google Kalender Synchronisierung: Synchronisieren Sie Ihre Ereignisse im Google Kalender mit demClickUp Kalender-Ansicht. Alle Aktualisierungen in Ihrem Google Kalender werden automatisch auch in ClickUp angezeigt

Synchronisieren Sie Ihre Ereignisse im Google Kalender mit demClickUp Kalender-Ansicht. Alle Aktualisierungen in Ihrem Google Kalender werden automatisch auch in ClickUp angezeigt Intelligente Suche: Suchen Sie einfach nach Dokumenten und anderen Elementen, die Sie kürzlich erstellt, aktualisiert oder geschlossen haben

Suchen Sie einfach nach Dokumenten und anderen Elementen, die Sie kürzlich erstellt, aktualisiert oder geschlossen haben Benutzerdefinierte Status: Kennzeichnen Sie den Status Ihrer Aufgaben, damit das Team weiß, in welcher Phase des Workflows es sich gerade befindet

Kennzeichnen Sie den Status Ihrer Aufgaben, damit das Team weiß, in welcher Phase des Workflows es sich gerade befindet Notepad: Notieren Sie sich schnell Ideen mit unserem tragbaren, digitalen Notepad

Notieren Sie sich schnell Ideen mit unserem tragbaren, digitalen Notepad Ansicht: Entrümpeln Sie Ihren Bildschirm und fügen Sie stattdessen die Apps oder Websites neben Ihren Aufgaben ein

Entrümpeln Sie Ihren Bildschirm und fügen Sie stattdessen die Apps oder Websites neben Ihren Aufgaben ein Gantt Diagramme: Nachverfolgung des Fortschritts der Arbeit, der Mitarbeiter und der Abhängigkeiten mit einer einfachen Funktion zum Ziehen und Ablegen (sehen Sie sich dies anLeitfaden für Excel-Abhängigkeiten)

Zu erledigen Listen mit ClickUp zähmen

Excel mag eine gute Option für die Planung täglicher Aufgaben und einfacher Listen sein. Wenn Sie jedoch mit mehreren Teammitgliedern und Aufgaben arbeiten, ist Excel möglicherweise nicht ideal für Ihre Bedürfnisse. Die Zusammenarbeit ist nicht einfach, es gibt zu viel manuelle Arbeit und keine Verantwortlichkeit im Team.

Deshalb brauchen Sie ein robustes Tool für Aufgabenlisten, mit dem Sie Aufgaben verwalten, Fristen nachverfolgen, den Fortschritt der Arbeit verfolgen und die Zusammenarbeit im Team fördern können.

Zum Glück bietet ClickUp all dies und noch viel mehr.

Sie können Aufgaben erstellen, Erinnerungen einstellen, Ziele verfolgen und aufschlussreiche Berichte anzeigen. Wechseln Sie kostenlos zu ClickUp und hören Sie auf, Ihr Gehirn für einfache Zu erledigen-Listen zu verschwenden!