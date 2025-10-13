So erstellen und nutzen Sie ein RASIC-Diagramm für den Erfolg des Projekts

Die Verantwortung liegt hier. —Das Schild auf dem Schreibtisch von Präsident Harry S. Truman Die Verantwortung liegt hier. —Das Schild auf dem Schreibtisch von Präsident Harry S. Truman

Bei jedem gemeinsamen Vorhaben muss jeder genau wissen, wofür er selbst – und andere – verantwortlich sind. Im Projektmanagement ist Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten unerlässlich. Zu wissen, wer für was verantwortlich ist, kann den Unterschied zwischen Erfolg und völligem Chaos ausmachen. Präsident Trumans berühmtes Schreibtischschild erinnert uns daran, dass Verantwortlichkeit nicht verhandelbar ist.

Wenn Sie schon einmal an einem Projekt beteiligt waren, bei dem Aufgaben versäumt oder Fristen verpasst wurden, haben Sie sich vielleicht gefragt: „Moment mal, wer ist eigentlich für diese Aufgaben zuständig?“ A dachte, es sei die Verantwortung von B, während B davon ausging, dass C dies erledigen sollte. 🤔

Wenn Teams Schwierigkeiten haben, Rollen und Verantwortlichkeiten abzugrenzen – von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen –, kann ein RASIC-Diagramm Abhilfe schaffen. Ganz gleich, ob Sie im Projektmanagement tätig sind, Teamleiter oder Business-Analyst sind: Dieses Diagramm kann die Kommunikation optimieren und die Projektsteuerung verbessern.

Schauen wir uns an, was ein RASIC-Diagramm ist, wie man es erstellt und wie man es effektiv einsetzt. 🚀

Was ist ein RASIC-Diagramm?

Ein RASIC-Diagramm ist eine Matrix zur Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die Projektteams dabei hilft, die Rollen einzelner Personen für verschiedene Aufgaben zu klären und zu kommunizieren. Es steht für „Responsible“ (verantwortlich), „Accountable“ (rechenschaftspflichtig), „Supportive“ (unterstützend), „Informed“ (informiert) und „Consulted“ (konsultiert).

Dieses Diagramm bietet eine strukturierte Methode, um diese Rollen in Bezug auf bestimmte Aufgaben oder Entscheidungen abzubilden, wodurch Klarheit geschaffen und Überschneidungen oder Unklarheiten vermieden werden. 🤝

RASIC-Diagramme bauen auf der beliebten RACI-Planung auf und fügen durch die Einbeziehung der Rolle „Unterstützend“ eine neue Dimension hinzu, um komplexe Projekte besser zu steuern. Indem festgelegt wird, wer welche Aufgaben übernimmt, fördert ein RASIC-Diagramm Effizienz, Verantwortlichkeit und reibungslose Zusammenarbeit – alles wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg.

Lesen Sie auch: Der Zeigarnik-Effekt: Übernehmen Sie die Kontrolle über unvollendete Aufgaben für mehr Produktivität

Bestandteile des RASIC-Diagramms

Um vollständig zu verstehen, wie ein RASIC-Diagramm beim Kapazitätsaufbau funktioniert, wollen wir die wichtigsten Komponenten näher betrachten:

Verantwortlich (R)

Die verantwortliche Person (oder das Team), die bzw. das mit der Arbeit beauftragt ist, ist der Hauptausführende der Aufgabe und dafür verantwortlich, dass diese erledigt wird. In vielen Fällen kann mehr als eine Person für verschiedene Teile der Aufgabe verantwortlich sein.

⭐ Empfohlene Vorlage „Es fällt immer auf dieselben Leute zurück!“ – diese Meinung teilen 65 % der Arbeitnehmer, wenn es um unsichtbare Aufgaben geht (wie das Unterstützen eines neuen Mitarbeiters in der ersten Einarbeitungswoche oder das Einlegen von Überstunden am Wochenende, um kritische Aufgaben zu schließen. 👀). Diese ungleiche Verteilung kann jedoch schnell zu Unmut, Burnout und verminderter Produktivität führen. Nutzen Sie die RACI-Planungsvorlagen von ClickUp, um Projektrollen ganz einfach benutzerdefiniert an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen und zu definieren. Probieren Sie es kostenlos aus! Kostenlose Vorlage herunterladen Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres RASIC-Diagramms mithilfe der ClickUp-RACI-Planungsvorlage

📌 Bei einer Produkteinführung ist beispielsweise höchstwahrscheinlich der Produktmanager für die Koordination der Veröffentlichung verantwortlich.

Verantwortlich (A)

Die Person, die dafür sorgt, dass die Aufgabe abgeschlossen wird. Sie trägt die endgültige Verantwortung und ist für die Ergebnisse rechenschaftspflichtig. Um Verwirrung zu vermeiden, ist in der Regel nur eine Person für jede Aufgabe verantwortlich.

📌 Der Produktleiter ist möglicherweise für den Gesamterfolg der Markteinführung verantwortlich und muss sicherstellen, dass das Produkt den Unternehmensstandards entspricht und die Fristen eingehalten werden.

Unterstützend (S)

Personen, die aktiv am Abschließen der Aufgabe beteiligt sind. Auch wenn sie nicht direkt für die Aufgabe oder Entscheidung verantwortlich sind, besteht ihre Rolle darin, zu unterstützen und den Erfolg der Aufgabe sicherzustellen.

📌 Ein Grafikdesigner unterstützt die Kampagne des Marketingteams mit visuellen Elementen.

Informiert (I)

Diese Personen müssen über den Fortschritt und die Ergebnisse der Aufgaben auf dem Laufenden gehalten werden. Sie müssen keine Maßnahmen ergreifen, werden aber über den Status informiert.

📌 Das Vertriebsteam muss über die Einführung des neuen Produkts informiert werden, um sein Verkaufsgespräch vorzubereiten.

Konsultiert (C)

Die Personen, die vor dem Abschließen einer Aufgabe Input oder Ratschläge geben. Sie bringen Erkenntnisse oder Fachwissen ein, sind jedoch nicht für die Ausführung der Aufgabe verantwortlich.

📌 Das Rechtsteam sollte möglicherweise hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

💡Profi-Tipp: „Verantwortlich“ und „Rechenschaftspflichtig“ klingen zwar ähnlich, sind aber nicht dasselbe. Bei der Verantwortung geht es darum, zugewiesene Aufgaben zu erfüllen; bei der Rechenschaftspflicht geht es darum, für die Ergebnisse dieser Aufgaben einzustehen. Eine Person wird für Aufgaben zur Rechenschaft gezogen, die in den Zuständigkeitsbereich ihrer Team-Mitglieder fallen.

Diese Komponenten ergeben zusammen ein klares Bild davon, wer welche Rolle in einem Projekt spielt, und stellen sicher, dass es während des gesamten Projekt-Zyklus keine Lücken oder Überschneidungen bei den Verantwortlichkeiten gibt.

RASIC vs. RACI

Bevor wir uns damit befassen, wie man ein RASIC-Diagramm erstellt, wollen wir eine häufig gestellte Frage klären: Was ist der Unterschied zwischen einem RASIC-Diagramm und einem RACI-Modell? 📝

Das RACI-Diagramm wird häufig im Projektmanagement eingesetzt. RASIC geht noch einen Schritt weiter, indem es die Rolle des Unterstützers hinzufügt. Dieses zusätzliche Element ist besonders nützlich bei größeren Projekten, bei denen die Aufgaben komplex sind und möglicherweise zusätzliche Hilfe erfordern, die über den Ausführenden und den Entscheidungsträger hinausgeht.

Durch das Hinzufügen einer „unterstützenden“ Rolle lässt sich klarstellen, wer den Aufwand unterstützen sollte. So vermeiden Sie die häufige Falle, dass sich der Aufwand überschneidet oder notwendige Unterstützungsaufgaben unerledigt bleiben.

Im Wesentlichen bietet RASIC Teams mehr Flexibilität und Klarheit bei der Verteilung von Verantwortlichkeiten.

Lesen Sie auch: 15 Zeitmanagement-Techniken zur Steigerung der Produktivität Ihres Teams

So erstellen Sie RASIC-Diagramme

Da wir nun wissen, was ein RASIC-Diagramm ist, wollen wir uns ansehen, wie man eines erstellt. 🛠️.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein RASIC-Diagramm in einem Projektmanagement-Tool wie ClickUp einrichten. Mit diesem Tool können Sie die Verantwortlichkeiten Ihres Teams visuell organisieren und nachverfolgen.

Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Space und eine Liste

via ClickUp

Erstellen Sie zunächst einen neuen Space für Ihr Projekt. Erstellen Sie dann eine Liste speziell für Ihr RASIC-Diagramm. Nennen Sie diese der Übersichtlichkeit halber „Projekt-RASIC-Diagramm“.

Schritt 2: Fügen Sie relevante Spalten hinzu

Sobald Ihre Liste erstellt ist, müssen Sie die Spalten für Ihr RASIC-Diagramm einrichten.

Passen Sie die Spaltenfelder so an, dass sie Folgendes enthalten:

Verantwortlich: Die Person oder das Team, die bzw. das die eigentliche Arbeit ausführt

Verantwortlich: Die Person, die letztendlich für die Aufgabe verantwortlich ist

Unterstützend: Personen, die Hilfe oder zusätzliche Ressourcen anbieten

Informiert: Personen, die auf dem Laufenden gehalten werden müssen

Befragt: Experten oder Stakeholder, deren Input für die Entscheidungsfindung erforderlich ist

Schritt 3: Rollen und Verantwortlichkeiten definieren

Sobald Ihre Spalten eingerichtet sind, ist es an der Zeit, für jede Aufgabe spezifische Rollen zu definieren. Beginnen Sie damit, die Schlüssel-Aufgaben oder Entscheidungen innerhalb Ihres Projekts zu identifizieren. Weisen Sie für jede Aufgabe Personen den Spalten „Verantwortlich“, „Rechenschaftspflichtig“, „Unterstützend“, „Informiert“ und „Konsultiert“ zu.

Dieser Prozess stellt sicher, dass jede Aufgabe einer Person mit Eigentümerschaft zugeordnet ist und kein Schritt übersehen wird.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Projekt die Erstellung einer neuen Unternehmenswebsite umfasst, weisen Sie dem Webentwickler die Rolle „Verantwortlich“, dem Projektmanager die Rolle „Rechenschaftspflichtig“, dem Grafikdesigner die Rolle „Unterstützend“, dem SEO-Spezialisten die Rolle „Beraten“ und dem Marketingteam die Rolle „Informiert“ zu. Auf diese Weise kennt jeder von Anfang an seine Rolle.

📮ClickUp Insight: 70 % der Manager nutzen detaillierte Projektbeschreibungen, um Erwartungen festzulegen, 11 % verlassen sich auf Team-Kickoffs und 6 % passen ihre Projekt-Kickoffs an die Aufgaben und die Komplexität an. Das bedeutet, dass die meisten Kickoffs dokumentationslastig und nicht kontextorientiert sind. Der Plan mag klar sein, aber ist er für alle klar, so wie sie ihn hören müssen? Die KI- Features von ClickUp Brain helfen Ihnen, die Kommunikation von Anfang an individuell anzupassen. Nutzen Sie sie, um Kickoff-Dokumente in rollenspezifische Beschreibungen für Aufgaben zusammenzufassen, Aktionspläne nach Funktionen zu erstellen und herauszufinden, wer mehr Details benötigt und wer weniger. 💫 Konkrete Ergebnisse: Hawke Media hat Projektverzögerungen um 70 % reduziert – dank der fortschrittlichen Funktionen für die Projektnachverfolgung und Automatisierung von ClickUp.

Schritt 4: Fügen Sie Zielsetzungen für Aufgaben hinzu

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder, um zusätzliche Details wie Fristen, Prioritäten oder Phasen des Projekts zu erfassen. Durch das Hinzufügen dieser Felder können Sie den Fortschritt jeder Aufgabe nachverfolgen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird.

Lesen Sie auch: 11 kostenlose Vorlagen für Zielsetzung und -verfolgung für Excel und ClickUp

Schritt 5: Visualisieren Sie mit Gantt-Diagrammen und Ansichten

Nutzen Sie die ClickUp-Gantt-Diagramme, um Zeitleisten, Abhängigkeiten und Zuständigkeiten für Aufgaben zu visualisieren.

Darüber hinaus können die Ansichten der Tabellen und Boards von ClickUp dabei helfen, Aufgaben aus verschiedenen Perspektiven zu verfolgen, sodass jeder seine Verantwortlichkeiten und die Erwartungen an die Ergebnisse kennt.

Die Tabellenansicht bietet außerdem:

Eine klare Übersicht: Stellen Sie Ihre Aufgaben in tabellarischem Format dar, sodass die Details jeder Aufgabe auf einen Blick erkennbar sind.

Anpassung: Passen Sie die Spalten an, um genau die Informationen anzuzeigen, die Sie für Ihr RASIC-Diagramm benötigen.

Filtern und Sortieren: Filtern und sortieren Sie Aufgaben nach verschiedenen Kriterien, wie z. B. Verantwortlicher, Zuständiger, Fälligkeitsdatum oder Status. So lassen sich Aufgaben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, leicht identifizieren oder die Workload der verschiedenen Teammitglieder analysieren.

Aufgabenverwaltung: Erstellen Sie neue Aufgaben, weisen Sie diese Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt direkt in der Ansicht

Integration mit anderen Ansichten: Verwenden Sie die Tabellenansicht in Verbindung mit anderen Verwenden Sie die Tabellenansicht in Verbindung mit anderen ClickUp-Ansichten , wie z. B. der Board-Ansicht und der Gantt-Ansicht

Schritt 6: Verfolgen Sie den Fortschritt und passen Sie die Rollen an

Die Nachverfolgung des Fortschritts und das Vornehmen notwendiger Anpassungen sind entscheidend, damit Ihr RASIC-Diagramm während des gesamten Projektlebenszyklus effektiv bleibt.

Überwachen Sie den Fortschritt der Aufgaben: Nutzen Sie die ClickUp-Aufgabenansicht, um einen detaillierten Überblick über den Status jeder Aufgabe zu erhalten und sicherzustellen, dass Verantwortlichkeiten erfüllt und Termine eingehalten werden. Die Fortschrittsleisten und Fertigstellungsstatus der Plattform bieten visuelle Anzeigen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Darüber hinaus können Sie Personen aus Ihrer Auswahl in ClickUp als „Beobachter“ zu einer Aufgabe hinzufügen – für diejenigen, die „informiert“ oder „konsultiert“ werden müssen.

Passen Sie die Rollen bei Bedarf an: Projekte entwickeln sich weiter, und die Zuständigkeiten im Team können sich verschieben. Überprüfen Sie das RASIC-Diagramm regelmäßig und aktualisieren Sie die Rollen, um sie an veränderte Projektanforderungen anzupassen. Wenn beispielsweise eine Aufgabe komplexer wird und zusätzlichen Input erfordert, passen Sie die Rollen „Beratend“ oder „Unterstützend“ entsprechend an, um Klarheit und Effizienz zu gewährleisten.

Nutzen Sie Automatisierung: Optimieren Sie Rollenanpassungen, indem Sie eine Automatisierung einrichten, die Team-Mitglieder benachrichtigt, wenn Änderungen vorgenommen werden. Dies reduziert den manuellen Kommunikationsaufwand und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Schritt 7: Effektiv zusammenarbeiten und kommunizieren

ClickUp bietet verschiedene Features, um eine nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Ihren Team-Mitgliedern zu fördern:

Kommentare und Aufgabenbesprechungen: Fügen Sie Kommentare direkt zu Aufgaben hinzu, um Echtzeit-Updates, Feedback oder Klarstellungen zu geben. Markieren Sie Teammitglieder, um sie in Diskussionen einzubeziehen, was schnelle Antworten gewährleistet und den Bedarf an externen Kommunikationstools verringert.

Erwähnungen und Benachrichtigungen: Verwenden Sie @Erwähnungen in Kommentaren, um Einzelpersonen oder Gruppen sofort zu benachrichtigen und ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Updates zu lenken.

Anhänge und Links zu Aufgaben: Fügen Sie Dateien, Dokumente oder relevante Links direkt an Aufgaben an, um den Mitgliedern des Teams alle notwendigen Informationen an einem Ort zur Verfügung zu stellen und den Hin- und Her-Austausch von Ressourcen zu minimieren.

Individuelle Benachrichtigungen: Richten Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen ein, damit die Rollen „Beratend“ und „Informiert“ wissen, wann ihr Input benötigt wird. Automatisieren Sie Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass diejenigen in einer unterstützenden Rolle in den richtigen Phasen des Projekts eingebunden bleiben.

💡Profi-Tipp: Richten Sie in ClickUp eine wiederkehrende Erinnerung ein, um Ihr RASIC-Diagramm wöchentlich oder zweiwöchentlich zu überprüfen, damit alle über ihre Verantwortlichkeiten und mögliche Aktualisierungen auf dem Laufenden bleiben.

Schritt 8: Optimieren Sie das RASIC-Diagramm im Hinblick auf Effizienz

Die Optimierung Ihres RASIC-Diagramms trägt dazu bei, Klarheit zu schaffen und den Workflow während des gesamten Projekts zu verbessern.

Aufgabenabhängigkeiten: Definieren und visualisieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um darzustellen, wie verschiedene Rollen (z. B. „konsultiert“ oder „unterstützend“) zusammenwirken müssen. Dieser proaktive Ansatz kann Engpässe verhindern und dafür sorgen, dass das Projekt reibungslos voranschreitet.

Benutzerdefinierte Dashboards für KPIs: Entwerfen Sie Dashboards, die für Ihr RASIC-Diagramm relevante Leistungskennzahlen (KPIs) anzeigen. Fügen Sie Widgets wie die folgenden hinzu:

Burnup- und Burndown-Diagramme: Verfolgen Sie den Fortschritt im Vergleich zur Zeitleiste des Projekts.

Widgets zur Zeiterfassung: Überwachen Sie, wie viel Zeit für Aufgaben aufgewendet wird, und stellen Sie fest, ob Anpassungen erforderlich sind.

Fortschritt bei den Aufgaben: Visualisieren Sie, welche Rollen effektiv beitragen, und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial.

Automatisieren Sie Workflow-Erinnerungen: Implementieren Sie Automatisierungen, die Teammitglieder über anstehende Fristen oder den Zeitpunkt, zu dem ihre Beiträge benötigt werden, benachrichtigen. Richten Sie beispielsweise Benachrichtigungen für Teammitglieder in der Rolle „Informiert“ ein, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig auf dem Laufenden gehalten werden.

Überprüfen und optimieren: Überprüfen Sie regelmäßig die Gesamtstruktur Ihres RASIC-Diagramms, um etwaige Ineffizienzen zu erkennen. Passen Sie Spalten, Ansichten für Aufgaben oder Benutzerdefinierte Felder an, um das Diagramm übersichtlicher und funktionaler zu gestalten.

ClickUp-RACI-Planungsvorlage

Wenn Sie Zeit sparen möchten, indem Sie ein vorgefertigtes RASIC-Diagramm verwenden, stehen Ihnen zahlreiche kostenlose RACI-Diagrammvorlagen zur Verfügung. Sehen Sie sich zum Beispiel die hilfreiche ClickUp-RACI-Planungsvorlage an, die benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.

Diese Vorlage herunterladen Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres RASIC-Diagramms mithilfe der ClickUp-RACI-Planungsvorlage

Diese RACI-Vorlage für Diagramme hilft bei der Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt und lässt sich auch für RASIC-Diagramme anpassen.

Damit können Sie benutzerdefinierte Status einrichten, die die verschiedenen Rollen in einem RASIC-Diagramm darstellen: Verantwortlich, Rechenschaftspflichtig, Unterstützend, Informiert und Konsultiert.

Dies erleichtert die Zuweisung und Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten jeder Person bei jeder Aufgabe.

💡Schnelle Tipps: Verwenden Sie klare, eindeutige Statusangaben für jede Rolle, um Verwirrung zu vermeiden. Weisen Sie die Verantwortlichkeiten bereits in der Phase der Projektplanung zu, damit jedes Mitglied des Teams seine Rolle bei jeder Aufgabe kennt.

Erstellen Sie Benutzerdefinierte Felder wie „Konsultiert“, „Unterstützt“ oder „Informiert“, um Ihr Diagramm detaillierter zu gestalten. Aktualisieren Sie diese Felder regelmäßig im Verlauf der Aufgaben, um das Team auf dem Laufenden zu halten.

Listenansicht für eine detaillierte Aufschlüsselung der individuellen Zuständigkeiten und die Gantt-Ansicht , um Engpässe oder Überschneidungen bei der Verteilung der Aufgaben zu erkennen. Dies kann dazu beitragen, Ihren Workflow zu optimieren, indem Lücken oder Überschneidungen in Nutzen Sie diefür eine detaillierte Aufschlüsselung der individuellen Zuständigkeiten und die, um Engpässe oder Überschneidungen bei der Verteilung der Aufgaben zu erkennen. Dies kann dazu beitragen, Ihren Workflow zu optimieren, indem Lücken oder Überschneidungen in der Teamverantwortung identifiziert werden.

Heben Sie mithilfe von Aufgabenabhängigkeiten hervor, wie verschiedene Rollen (z. B. „konsultiert“ oder „unterstützend“) zusammenwirken müssen, bevor eine Aufgabe voranschreiten kann. Legen Sie diese Abhängigkeiten frühzeitig im Projektlebenszyklus fest.

Richten Sie eine Automatisierung ein, die Projektteammitglieder, die als „konsultiert“ oder „informiert“ gekennzeichnet sind, benachrichtigt, wenn ihr Input benötigt wird, um Verzögerungen zu vermeiden. Automatisieren Sie außerdem Erinnerungen für diejenigen in einer unterstützenden Rolle, um sie in den richtigen Phasen des Projekts einzubinden.

Nutzen Sie Kommentare, um Echtzeit-Updates oder Feedback an die verantwortlichen und Mitglieder des Support-Teams zu geben. Auf diese Weise sind keine zusätzlichen Meetings oder Kommunikationen außerhalb von ClickUp erforderlich, sodass alle relevanten Informationen an einem Ort bleiben.

Passen Sie die Dashboards benutzerdefiniert an, um die mit den Rollen und Aufgaben in Ihrem RASIC-Diagramm verbundenen Leistungskennzahlen (KPIs) zu verfolgen

Beste Anwendungsfälle für RASIC-Diagramme

Ein RASIC-Diagramm wird branchenübergreifend häufig im Projektmanagement eingesetzt. Hier sind einige Beispiele:

1. Bauwesen

Bei Projekten ist die Koordination zwischen verschiedenen Beteiligten (Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmern und Behördenvertretern) von entscheidender Bedeutung. Nehmen wir an, Sie bauen einen Gewerbekomplex.

Das Diagramm könnte wie folgt aussehen:

Verantwortlich für die Genehmigung von Entwürfen Architekt Verantwortlich für die gesamte Abwicklung des Projekts Projektmanager Support in Fragen des Hochbaus Bauingenieur Informiert über Projekt-Meilensteine und Genehmigungen Client Beratung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Rechtsteam

2. Gesundheitswesen

Die Einführung neuer Technologien im Gesundheitswesen erfordert eine sorgfältige Koordination, um regulatorische, technische und patientenbezogene Standards zu erfüllen.

Hier ist zum Beispiel das RASIC-Diagramm als Beispiel, wenn Sie ein elektronisches Patientenakten-System einführen möchten:

Verantwortlich für das Testen und Validieren des Systems Gesundheitsanbieter, Softwaretester Verantwortlich für die Systemintegration IT-Leiter Support bei dem technischen Setup IT-Team Über neue Prozesse und Aktualisierungen informiert Medizinisches Personal Beratung zur Einhaltung medizinischer Vorschriften Compliance-Beauftragter

3. IT und Softwareentwicklung

Bei Softwareentwicklungsprojekten müssen Teams jede einzelne Aufgabe klar und eindeutig zuweisen, um positive Ergebnisse des Projekts zu gewährleisten.

Betrachten wir ein Beispiel-Projekt: die Softwareentwicklung für eine Banking-App. Ihr RASIC-Diagramm könnte wie folgt aussehen:

Verantwortlich für die Programmierung und Software-Implementierung Projektmanager Verantwortlich für den Abschluss des Projekts Entwickler Support beim Testen Qualitätssicherung (QA) Informiert über neue Features und Updates Endnutzer (Clients) Geprüft auf Einhaltung der Finanzvorschriften Compliance-Beauftragter

💡Profi-Tipp: Heben Sie in ClickUp die Interaktionen zwischen den Rollen mithilfe von Aufgabenabhängigkeiten hervor, um kritische Übergaben abzubilden. 🤝

4. Marketing und Werbung

Schauen wir uns als Nächstes ein Beispiel an, wie man RASIC bei einem Marketing-Projekt anwendet. Angenommen, Sie starten eine neue Marketingkampagne.

Hier ist Ihr RASIC-Diagramm:

Verantwortlich für die Gestaltung der Kampagnenmaterialien Kreativteam Verantwortlich für den Erfolg der Kampagne Marketingleiter Support bei der Schaltung von Anzeigen in den richtigen Kanälen Medienkauf-Team *Über die Details zum Start der Kampagne und deren Leistung informiert Stakeholder *Beratung zur Optimierung der Kampagnenleistung durch Daten Datenanalyst

Für Teams, die bereits mit dem RACI-Modell vertraut sind, kann die Umstellung auf ein RASIC-Diagramm durch die Einbeziehung der unterstützenden Rolle noch mehr Tiefe bieten. Während das RACI-Modell ein hervorragendes Rahmenwerk zur Definition von Rollen darstellt, hilft die zusätzliche Dimension von RASIC Teams dabei, komplexe Projekte besser zu steuern und unterstützende Rollen effektiv zuzuweisen.

Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für die Ressourcenplanung in Excel und ClickUp

Mit RASIC-Diagrammen einen Plan für den Erfolg des Projekts erstellen

Unklarheiten können Teams ausbremsen, unnötige Spannungen verursachen oder zu kostspieligen Fehlern führen. Das RASIC-Diagramm beseitigt diese Risiken, indem es einen strukturierten, visuellen Ansatz für Rollen und Verantwortlichkeiten bietet.

Indem Sie festlegen, wer verantwortlich, rechenschaftspflichtig, unterstützend, informiert und konsultiert ist, kann Ihr Team präziser arbeiten, sodass Aufgaben termingerecht abgeschlossen werden und jeder seine Rolle im Projektmanagement kennt. 📋

Außerdem ermöglicht es eine reibungslosere Kommunikation und Planung der Produktivität, da jedes Team-Mitglied genau weiß, an wen es sich für Entscheidungen, Feedback oder Updates wenden muss.

Die Verwendung eines Tools wie ClickUp zum Erstellen und Verwalten Ihrer RASIC-Diagramme verstärkt diese Vorteile. Dank anpassbarer Vorlagen, Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit und intuitiver Visualisierungen (wie Gantt-Diagramme) lassen sich die RASIC-Prinzipien ganz einfach an jedes Projekt anpassen, unabhängig von dessen Größe oder Komplexität.

Durch den Einsatz von ClickUp stellen Sie sicher, dass sich Ihr RASIC-Diagramm mit Ihrem Projekt weiterentwickelt, sodass Sie Rollen anpassen, den Fortschritt überwachen und Workflows optimieren können.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus und arbeiten Sie smarter! ✨