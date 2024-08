Die besten Alternativen zur RACI Matrix

Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben Sie wahrscheinlich schon einmal von dem RACI-Rahmen gehört oder ihn bei der Arbeit ausprobiert. War es, weil Ihr Vorgesetzter versucht hat, Ihnen die Idee wegen ihrer vielen Vorteile zu verkaufen? Oder vielleicht haben Sie beim Surfen im Internet einen Artikel über RACI gelesen, um sich über effektive Techniken des Projektmanagements zu informieren.

Um Ihr Gedächtnis aufzufrischen: Die RACI-Matrix oder Verantwortungszuweisungsmatrix ist ein Rahmen für Teams, um die Arbeit effizienter zu erledigen, indem die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams klar definiert werden.

Wenn Sie sich fragen wie man Aufgaben delegiert bei der Arbeit können Sie die RACI-Matrix verwenden, um die verschiedenen Ebenen der Eigentümerschaft zu bestimmen, die jedes Mitglied des Teams für eine Aufgabe während eines Projekts hat.

Das Akronym RACI steht dabei für: Verantwortlich, Verantwortlich, Angefragt und Informiert.

Mit RACI wird jede Aufgabe einer oder mehreren Personen zugewiesen, die für ihre Erledigung verantwortlich sind, einer Person, die dafür verantwortlich ist, dass sie rechtzeitig erledigt wird, einer oder mehreren Personen, die unterwegs beraten werden, und einer Person, die informiert wird über die Ausführung der Aufgabe, ihren Fortschritt und den Zeitpunkt ihrer Erledigung.

Bonus lesen:_ Beispiele für das RACI-Matrix Diagramm online verfügbar, wenn Sie sie ausprobieren möchten. ClickUp bietet zum Beispiel eine kostenlose, sofort einsatzbereite RACI-Matrix-Vorlage an, mit der Sie Ihr Team organisieren können.

Vermeiden Sie aufgabenbezogene Missverständnisse, indem Sie die Zuständigkeiten mit der RACI-Matrix-Vorlage von ClickUp klar definieren

ClickUp's RACI Matrix Vorlage ist eine hochgradig anpassbare Vorlage, die Teams hilft:

Zuweisung von Aufgaben und Eigentümerschaft für Aufgaben

Kommunikation, Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit zu verbessern

Verzögerungen bei der Fertigstellung von Aufgaben aufgrund von Kommunikationsfehlern zu vermeiden

Die RACI Matrix Vorlage von ClickUp ist nicht nur ein Tool für die Organisation. Es ist ein effektiver Weg, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten und sicherzustellen, dass jeder seine Rolle im Prozess kennt. Die Vorteile der Verwendung dieser Vorlage sind unter anderem

Erhöhte Sichtbarkeit und Klarheit darüber, wer für was verantwortlich ist

Besseres Verständnis dafür, wer die Entscheidungsbefugnis hat

Weniger Missverständnisse und Verzögerungen bei Aufgaben

Fähigkeit, Aufgaben schnell und effizient zuzuweisen

Obwohl die traditionelle RACI-Matrix einfach zu implementieren ist und die Rollen aller Beteiligten in einem Projekt klar definiert, birgt sie auch Herausforderungen. Häufige Beschwerden, die Fachleute über das RACI-Modell vorgebracht haben, sind:

Es kann zu starr sein

Es kann zu viel Arbeit für kleinere Projekte bedeuten

Es erschwert die Arbeit kleinerer Teams, in denen eine Person mehrere Aufgaben wahrnimmt

Der Projektleiter könnte am Ende für alle zu erledigenden Aufgaben verantwortlich sein

Aber die Sache ist die: Klare Verantwortlichkeiten im Projektmanagement sind so wichtig wie ein Kaffee am Montagmorgen. Ohne sie treiben Sie im Grunde Katzen umher - eine chaotische, unproduktive Situation, die wahrscheinlich mit Kratzern endet. Was soll ein versierter Projektmanager also zu erledigen haben, wenn RACI für Sie nicht ausreicht?

Zum Glück haben die Entscheidungsträger im Laufe der Jahre mehrere Alternativen zu RACI entwickelt, die der Dynamik von Teams besser gerecht werden.

RACI-Matrix-Alternativen erforschen

Es ist nicht so, dass RACI nicht nützlich wäre - es ist nur so, dass die eine Größe nicht für alle passt in der Welt der projektmanagement software.

RACI-Diagramme konzentrieren sich eher auf individuelle Verantwortlichkeiten als auf Teamarbeit. Es wird kein Space für kooperative Arbeitsumgebungen geschaffen, in denen mehrere Mitglieder eines Teams eng zusammenarbeiten müssen.

Die Kommunikation von Teamverantwortlichkeiten mit dem traditionellen RACI-Modell wird schwierig, wenn Sie mit globalen Teams arbeiten, die über verschiedene Zeitzonen verteilt sind.

Deshalb ist die Wahl des richtigen Entscheidungsfindungsrahmens für Ihr Team nicht nur eine Übung. Es geht darum, Ihr Projekt und Ihr Team so einzustellen, dass es erfolgreich ist. Jede Entscheidungsfindungsmethode hat einen anderen Einfluss auf die Ergebnisse Ihres Projekts.

Nehmen wir an, Sie müssen in ein neues Restaurant gehen, in dem Sie noch nie waren, und Sie wissen nicht, wie Sie dorthin kommen. Sowohl mit einem GPS als auch mit einer Karte auf Papier können Sie Ihr Ziel erreichen, aber eine Methode ist vielleicht schneller, effizienter oder besser für Ihre spezielle Reise geeignet.

Ähnlich verhält es sich mit RACI: Während sich RACI gut für die Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten eignet, kann RAPID nützlich sein, um die Entscheidungsfindung bei einem zeitkritischen Projekt zu beschleunigen. Oder PACSI bietet vielleicht besser die Granularität, die für Projekte mit vielen beweglichen Teilen erforderlich ist.

Schauen wir uns also diese RACI-Alternativen an, die vielleicht perfekt zu Ihrem Projektmanagement passen.

Entscheidungsorientierte Alternativen: RAPID und DACI

Als erstes haben wir einige Modelle, die die Entscheidungsfindung einfacher und schneller machen. Denn seien wir ehrlich, die Hälfte des Projektmanagements besteht darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht wahr?

RAPID

RAPID steht für REmpfehlen, AGutheißen, PDurchführen, IEinbringen und DEntscheiden. Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

Empfehlen: Diese Person(en) empfehlen eine bestimmte Vorgehensweise

Diese Person(en) empfehlen eine bestimmte Vorgehensweise Zustimmen: Sie müssen mit der Empfehlung einverstanden sein, um voranzukommen

Sie müssen mit der Empfehlung einverstanden sein, um voranzukommen Durchführen: Dies sind die Personen, die die getroffene Entscheidung umsetzen

Dies sind die Personen, die die getroffene Entscheidung umsetzen Eingabe: Sie liefern Informationen oder Input für die Empfehlung

Sie liefern Informationen oder Input für die Empfehlung Entscheiden: Der Entscheidungsträger, der die endgültige Entscheidung trifft

💡 RAPID eignet sich hervorragend für Situationen, in denen Entscheidungen schnell und effizient getroffen werden müssen und eine klare Verantwortlichkeit besteht. Es ist die ideale Methode für Startups, agile Entwicklungsteams und Krisenmanagement-Teams.

DACI

Die DACI-Matrix steht für Driver, Approver, Contributors und Informed. Sie ist ähnlich wie RAPID, hat aber einen etwas anderen Schwerpunkt:

Driver: Diese Person leitet das Projekt und treibt alle an, um sicherzustellen, dass Entscheidungen getroffen werden

Diese Person leitet das Projekt und treibt alle an, um sicherzustellen, dass Entscheidungen getroffen werden Befürworter: Sie haben das letzte Wort bei Entscheidungen

Sie haben das letzte Wort bei Entscheidungen Mitwirkende: Sie sind Experten, die einen Beitrag zum Entscheidungsprozess leisten

Sie sind Experten, die einen Beitrag zum Entscheidungsprozess leisten Informiert: Sie müssen über die endgültige Entscheidung informiert sein, sind aber nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt

💡DACI hilft bei der klaren Zuordnung der Stakeholder und ist perfekt, wenn Sie eine klare Befehlskette benötigen. Es ist wie ein gut geöltes Fließband, bei dem jeder seine Rolle kennt und der Prozess reibungslos abläuft. Es ist ideal für Großunternehmen, staatliche Projekte und regulierte Branchen

**Wenn Sie nicht wissen, was Stakeholder Mapping ist, finden Sie hier einen Blog, der beschreibt, was es ist, mit 10 Vorlagen für die Stakeholder-Karte in Ihrer Organisation.

Aufgabenorientierte Alternativen: RASCI und ARPA

RASCI

RASCI ist eine erweiterte Version von RACI, die die Rollenzuweisung um eine zusätzliche Granularitätsebene erweitert. Es umfasst die folgenden Rollen:

Verantwortlich: Die Person, die die Arbeit erledigt, um die Aufgabe abzuschließen

Die Person, die die Arbeit erledigt, um die Aufgabe abzuschließen Rechenschaftspflichtig: Die Person, die letztendlich für das korrekte Abschließen der Aufgabe verantwortlich ist

Die Person, die letztendlich für das korrekte Abschließen der Aufgabe verantwortlich ist Support: Personen, die Ressourcen zur Verfügung stellen oder eine unterstützende Rolle beim Abschließen der Aufgabe spielen

Personen, die Ressourcen zur Verfügung stellen oder eine unterstützende Rolle beim Abschließen der Aufgabe spielen Beratene: Personen, deren Meinung eingeholt wird, in der Regel Fachexperten

Personen, deren Meinung eingeholt wird, in der Regel Fachexperten Informiert: Personen, die über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten werden sollten, oft erst bei Abschluss

Der Schlüsselunterschied zwischen dem RASCI- und dem RACI-Modell liegt in der zusätzlichen Rolle des "Support". Damit wird anerkannt, dass einige Mitglieder des Teams die verantwortliche Person unterstützen können, ohne direkt für das Abschließen der Aufgabe verantwortlich zu sein.

💡Die RASCI-Matrix ist besonders nützlich bei komplexen Projekten, bei denen die Aufgaben mehrere Mitarbeiter erfordern oder viele Abhängigkeiten und unterstützende Rollen haben. Sie ist ideal für Funktionsübergreifende Teams, große IT-Projekte und Bauprojekte

ARPA

ARPA verfolgt einen etwas anderen Ansatz und konzentriert sich auf den Flow von Autorität und Beteiligung:

Verantwortlich: Die Person, die die Befugnis hat, die Arbeit zu genehmigen oder ein Veto einzulegen

Die Person, die die Befugnis hat, die Arbeit zu genehmigen oder ein Veto einzulegen Verantwortlich: Die Person, die die Arbeit tatsächlich ausführt

Die Person, die die Arbeit tatsächlich ausführt Teilnehmer: Personen, die aktiv am Prozess beteiligt sind, aber nicht für dessen Abschluss verantwortlich sind

Personen, die aktiv am Prozess beteiligt sind, aber nicht für dessen Abschluss verantwortlich sind Berater: Personen, die aufgrund ihres Fachwissens einen Beitrag leisten, aber nicht aktiv beteiligt sind

Es ist besonders nützlich, wenn Sie die Befehlskette klären und zwischen denjenigen, die die Arbeit erledigen, und denjenigen, die sie beaufsichtigen, unterscheiden müssen. Sie erkennt auch die Rolle von Teilnehmern an, die aktiv beteiligt sind, aber nicht die Verantwortung tragen.

💡 Für Projekte, bei denen Sie zwischen den Verantwortlichen, denjenigen, die die Arbeit zu erledigen haben, und denjenigen, die Fachwissen oder Unterstützung anbieten, unterscheiden müssen, können Sie die ARPA-Matrix verwenden. Sie eignet sich am besten für Beratungsunternehmen, Forschungsprojekte und strategische Initiativen.

Andere RACI-Alternativen

PACSI

PACSI steht für Perform, Aaccountable, Control, Suggest, and Informed. Es ist eine RACI-Alternative mit den folgenden Rollen:

Perform: Sie erledigen die Arbeit

Sie erledigen die Arbeit Rechenschaftspflichtig: Sie sind für das Ergebnis verantwortlich

Sie sind für das Ergebnis verantwortlich Kontrolle: Sie überprüfen Entscheidungen und können ein Veto einlegen

Sie überprüfen Entscheidungen und können ein Veto einlegen Vorschlagen: Sie liefern Input und Empfehlungen

Sie liefern Input und Empfehlungen Informiert: Sie müssen wissen, was vor sich geht

💡PACSI eignet sich hervorragend für Projekte mit mehreren Beteiligten und komplexen Genehmigungsverfahren. Es ist wie ein mehrstöckiger Kuchen; jede Schicht hat ihren eigenen Geschmack und Zweck. Große Unternehmen, Behörden und multinationale Projekte finden das PACSI-Modell effektiver.

RACI-VS

RACI-VS fügt dem RACI-Modell zwei neue Rollen hinzu: Verifizierer und Unterzeichner

Verifizierer: Jemand, der überprüft, ob die Arbeit den Anforderungen entspricht

Jemand, der überprüft, ob die Arbeit den Anforderungen entspricht Unterzeichner: Derjenige, der das Endprodukt abzeichnet

💡 Dieses Modell eignet sich perfekt für Projekte mit strengen Qualitätskontrollen oder behördlichen Auflagen sowie für Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen. Deshalb ist es ideal für Pharmaunternehmen, die Luft- und Raumfahrtindustrie und Finanzdienstleistungen.

DCI

DCI ist eine vereinfachte Version von RACI, bei der die treibenden Kräfte des Projekts stärker im Vordergrund stehen. Es steht für:

Entscheidungsträger/Treiber: Gibt vor, wie die Aufgabe zu erledigen ist

Gibt vor, wie die Aufgabe zu erledigen ist Konsultiert: Bittet um Input, Vorschläge oder Meinungen

Bittet um Input, Vorschläge oder Meinungen Informiert: Nicht direkt an der Erledigung der Aufgabe beteiligt, sollte aber informiert werden, wenn die Aufgabe erledigt ist

💡 Das DCI-Modell eignet sich am besten für ein vereinfachtes Projektmanagement in kleineren Teams oder bei weniger komplexen Projekten, was bei der RACI-Matrix nicht der Fall ist. Es ist ideal für kleine Geschäfte, Start-ups und einzelne Abteilungen in größeren Organisationen.

RATSI

Das RATSI-Modell verleiht der Aufgabenzuweisung mehr Nuancen. Es hilft dabei, ein klares Bild von den Autoritäts- und Unterstützungsrollen in einem Projekt zu zeichnen. Es umfasst:

Verantwortung: Verantwortlich für das Erledigen der Aufgabe und nicht für das Zu erledigen der Aufgabe

Verantwortlich für das Erledigen der Aufgabe und nicht für das Zu erledigen der Aufgabe Autorität: Trifft Entscheidungen und ist für die Aktivität verantwortlich. Nicht in das Tagesgeschäft involviert

Trifft Entscheidungen und ist für die Aktivität verantwortlich. Nicht in das Tagesgeschäft involviert Aufgabe: Verantwortlich für das Zu erledigen der Aufgabe

Verantwortlich für das Zu erledigen der Aufgabe Support: Bietet bei Bedarf Unterstützung oder Vorschläge an

Bietet bei Bedarf Unterstützung oder Vorschläge an Informieren: Wird über die Aufgabe informiert, wenn diese abgeschlossen ist

💡Die RATSI-Matrix ist nützlich, wenn Sie die Entscheidungsbefugnis von der Verantwortung für Aufgaben trennen müssen. Sie eignet sich am besten für Matrix-Organisationen, funktionsübergreifende Projekte und Beratungsunternehmen

Gantt Diagramme und Work Breakdown Structure

Gantt-Diagramme und Work Breakdown Structures sind zwar keine direkten RACI-Alternativen, aber sie bieten Projektmanagern eine visuelle Möglichkeit, Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedern des Teams zu verteilen und den Fortschritt der Aufgaben zu verfolgen. Sie sind so etwas wie die Infografiken des Projektmanagements; sie stellen komplexe Informationen in einem leicht verdaulichen Format dar.

Ein Gantt-Diagramm ist eine hervorragende visuelle Alternative zur RACI-Matrix, die zeigt, wie viel Arbeit Ihr Team in einem bestimmten Zeitraum fertiggestellt hat, verglichen mit der Zeit, die Sie für die Fertigstellung veranschlagt hatten. Es stellt eine direkte Verbindung zwischen den einzelnen Personen und den Aufgaben her und hebt gleichzeitig die Abhängigkeiten von Aufgaben und Zeitleisten hervor.

Nachverfolgung von Abhängigkeiten und Ansicht des Projektfortschritts an einem Ort mit

ClickUp's Gantt Diagramme

Gantt Diagramme eignen sich am besten für die Visualisierung von Zeitleisten und Abhängigkeiten in Projekten und sind ideal für zeitkritische Projekte mit aufeinanderfolgenden Aufgaben.

Vielleicht verwenden Sie bereits einen Projektstrukturplan (WBS). Dabei handelt es sich um ein Diagramm, das große, komplexe Projekte in kleinere Teile oder Abschnitte der Arbeit untergliedert, die für alle Beteiligten leicht zu verstehen sind. Dies hilft dabei, die Dynamik eines Projekts aufrechtzuerhalten, alle Beteiligten zu organisieren und sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben abgeschlossen werden.

über

Forbes

Dieser Ansatz ist ideal für Bauprojekte, Softwareentwicklung und Produkteinführungen.

Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Frameworks zu berücksichtigen sind

Die Wahl des richtigen RACI-Diagramms ist wie die Wahl des perfekten Outfits - Sie müssen sich für das entscheiden, was für den jeweiligen Anlass, Ihre Vorlieben und Ihre Ziele ideal ist.

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Auswahl des richtigen Entscheidungsfindungsrahmens berücksichtigen sollten:

Größe und Komplexität des Projekts

Struktur und Dynamik des Teams

Entscheidungsfindungskultur in Ihrer Organisation

Einbeziehung von Interessengruppen

Zeitleiste und Dringlichkeit des Projekts

Regulatorische oder Compliance-Anforderungen

Der beste Rahmen ist der, der für Ihr Team und Ihr Projekt am besten geeignet ist. Es geht nicht darum, dem neuesten Trend zu folgen, sondern das zu finden, was Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

RACI-Alternativen implementieren

Wir haben bisher über die vielen Alternativen zu RACI gesprochen. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie diese Frameworks in Ihrer Arbeit perfekt einsetzen können!

Geben Sie ClickUp!

ClickUp ist ein kostenlose Projektmanagement-Software mit Features, die jedem Projekt Team helfen können, jede RACI Alternative zu implementieren.

Hier sind die wichtigsten ClickUp Features, die Sie für die Implementierung von RACI-Alternativen nutzen können:

ClickUp Whiteboards

Wenn Sie ein Modell wie RASCI implementieren, können Teams ClickUp Whiteboards um ein Flussdiagramm zu zeichnen, das zeigt, wie Aufgaben die verschiedenen Rollen durchlaufen, oder um eine farbcodierte Matrix der Verantwortlichkeiten zu erstellen. Dieser visuelle Ansatz hilft Teammitgliedern, ihren Platz im Prozess schnell zu erfassen und mit der Arbeit an ihren Aufgaben zu beginnen.

ClickUp Whiteboards bieten Tools wie Haftnotizen, Formen, Textmarker und Stifte in verschiedenen Farben, um eine ununterbrochene visuelle Zusammenarbeit auf einer erweiterten digitalen Leinwand zu ermöglichen. Sie können Whiteboards sogar mit Ihren Dokumenten verknüpfen und Aufgaben in ClickUp um die zugewiesenen Rollen bei der Implementierung des von Ihnen gewählten Projektmanagement-Frameworks zu erfüllen.

Zusammenarbeit, Brainstorming und Innovation auf ClickUp Whiteboards

ClickUp Dokumente

Nach dem Brainstorming von Ideen und Aktionsplänen auf Whiteboards, verwenden Sie ClickUp Dokumente zum Erstellen, Speichern und Freigeben von ausführlicher Dokumentation über das gewählte Framework, umfang der Arbeit , Rolle Leitfäden, plan für das Projekt und mehr.

Wenn Sie sich beispielsweise für das DACI-Modell entschieden haben, könnten Sie ein Dokument erstellen, in dem die Zuständigkeiten des Projekttreibers detailliert beschrieben werden, z. B. wie Entscheidungen einzuleiten sind, wer zu beteiligen ist und wie die Ergebnisse zu kommunizieren sind. Diese Dokumente dienen als zentraler Bezugspunkt und gewährleisten die einheitliche Anwendung des Rahmens in verschiedenen Projekten oder Teams.

Erfassen Sie alle projektbezogenen Dokumente an einem Ort in ClickUp Docs

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp ClickUp's Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, ClickUp Aufgaben mit **allen relevanten Informationen zu füllen, die für das gute Abschließen der Aufgabe erforderlich sind. Bei der Implementierung von RACI oder alternativen Frameworks können Sie Details wie Rollen, Schlüsselverantwortlichkeiten, KPIs, Zeitleisten usw. zu Aufgaben hinzufügen, damit alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Für das DACI-Modell können Sie zum Beispiel benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe erstellen, die angeben, wer der Treiber, der Genehmigende, der Mitwirkende und der Informierte ist. Auf diese Weise können die Mitglieder des Teams ihre Rollen für jede Aufgabe schnell erkennen, indem sie einfach einen Blick auf das Dashboard/die Aufgabendetails werfen. Dies trägt dazu bei, den Entscheidungsprozess zu straffen und Engpässe zu reduzieren.

Benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp

Verschiedene Stakeholder benötigen unterschiedliche Perspektiven auf den Fortschritt des Projekts und die Verantwortlichkeiten. Visualisieren Sie Aufgaben, Mitarbeiter und Fortschritte auf eine Art und Weise, die für Ihre wichtigsten Stakeholder in Ihrem Team sinnvoll ist, mit ClickUp Ansichten . Wählen Sie aus über 15 Ansichten, darunter Kanban-Boards, Listen, Gantt-Diagramme, Kalender-Ansicht, Tabellen-Ansicht und Team-Ansicht.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben auf die für Sie produktivste Weise mit ClickUp Views

Im ARPA-Modell zum Beispiel könnte die verantwortliche Person den Kalender oder die Gantt-Ansicht verwenden, die den gesamten Fortschritt des Projekts zeigt, während die Verantwortlichen für einzelne Aufgaben eine detailliertere Ansicht wie die Listen-Ansicht verwenden könnten.

ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten

Viele RACI-Alternativen beinhalten sequenzielle Entscheidungs- oder Genehmigungsprozesse. Für solche Rahmenwerke, ClickUp's Aufgaben-Abhängigkeiten zeigen die Reihenfolge der Operationen und wer für was verantwortlich ist.

In einem RACI-VS-Modell können Sie beispielsweise Abhängigkeiten für bestehende Prozesse einrichten, um sicherzustellen, dass Aufgaben die Phasen Verantwortlicher, Verantwortlicher, Prüfer und Unterzeichner in der richtigen Reihenfolge durchlaufen. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Arbeit fortschreitet, bevor sie genehmigt oder überprüft wurde, wodurch kostspielige Revisionen und Nacharbeiten vermieden werden.

ClickUp Chat Ansicht und Kommentare

Kommunizieren Sie direkt innerhalb von Aufgaben in Echtzeit über ClickUp's Chat-Ansicht oder überwachen Sie den Fortschritt durch Kommentare für eine nahtlose Zusammenarbeit.

Die Ansicht "Chatten" von ClickUp ist ideal für:

Schnelle Abfragen: Sofortige Antworten auf Fragen ohne Unterbrechung von Workflows

Sofortige Antworten auf Fragen ohne Unterbrechung von Workflows Brainstorming-Sitzungen: Gemeinsames Erarbeiten von Ideen und Lösungen in einem speziellen Chat

Gemeinsames Erarbeiten von Ideen und Lösungen in einem speziellen Chat Informelle Diskussionen: Fördern die offene Kommunikation und das Freigeben von Wissen unter den Mitgliedern des Teams

Kommentare eignen sich am besten für aufgabenspezifische Diskussionen und für die Bereitstellung von Feedback. Verwenden Sie sie, um:

Detailliertes Feedback zu geben: Konstruktive Kritik oder Vorschläge direkt zu Aufgaben zu geben

Konstruktive Kritik oder Vorschläge direkt zu Aufgaben zu geben Entscheidungen dokumentieren: Wichtige Diskussionen und Ergebnisse im Zusammenhang mit einer Aufgabe festhalten

Wichtige Diskussionen und Ergebnisse im Zusammenhang mit einer Aufgabe festhalten Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie Aktualisierungen von Aufgaben und geben Sie bei Bedarf Input

Durch die effektive Kombination von Chat-Ansicht und Kommentaren können Teams die Kommunikation straffen, die Zusammenarbeit verbessern und sicherstellen, dass alle Diskussionen innerhalb des Projekts angemessen erfasst und organisiert werden.

Im RASCI-Modell können beispielsweise die Rollen Support und Consulted Kommentare verwenden, um direkt Beiträge zu bestimmten Aufgaben zu liefern. Auf diese Weise bleibt die gesamte Kommunikation im Kontext und die verantwortliche Person hat alle notwendigen Informationen zur Hand.

Chatten Sie sofort mit Ihrem Team, um auf der gleichen Seite zu bleiben und Zeit zu sparen mit ClickUp Chat

clickUp Benachrichtigungen ### ClickUp Benachrichtigungen

Intelligentes Projektmanagement setzt voraus, dass alle Beteiligten über Fortschritte und Änderungen auf dem Laufenden gehalten werden, und ClickUp Benachrichtigungen sind perfekt für diese Aufgabe.

Im RAPID-Modell können Teammitglieder Benachrichtigungen einrichten, die sie benachrichtigen, wenn sie an der Reihe sind zu handeln. Zum Beispiel kann die Person, die zustimmt, benachrichtigt werden, sobald die Person, die empfiehlt, ihren Teil abgeschlossen hat, um eine schnelle Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

Mit ClickUp können Sie jede beliebige RACI-Alternative implementieren und mit geringstem Aufwand zum Laufen bringen. Sie müssen dem RAPID-Modell folgen? Benutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um festzulegen, wer empfiehlt, wer zustimmt und so weiter. Sie möchten DACI einführen? Richten Sie einen Workflow ein, aus dem klar hervorgeht, wer der Treiber und der Genehmigende für jede Aufgabe ist.

Die Flexibilität von ClickUp als Projektmanagement tool bedeutet, dass Sie es an jeden Rahmen Ihrer Wahl anpassen können. Es kann zu einem software zur Delegation von Aufgaben helfen Ihnen bei projektdurchführung und vieles mehr!

Das ABC des Projektmanagements

Von RAPID bis RASCI, von DACI bis ARPA - wir haben hier eine ganze Buchstabensuppe von RACI-Alternativen erforscht.

Der Schlüssel zum Erfolg?

Im Projektmanagement gibt es keine Einheitslösung für alle. Der beste Rahmen für den Projekterfolg ist derjenige, der zu Ihrem Team, Ihrem Projekt und Ihren Zielen passt wie angegossen.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Ganz gleich, für welche RACI-Variante Sie sich entscheiden, ClickUp verfügt über die Fähigkeiten, um eine reibungslose Arbeit zu gewährleisten. ClickUp ist wie ein Zauberstab für das Projektmanagement - was immer Sie brauchen, ClickUp kann es möglich machen. Anmelden bei ClickUp für eine kostenlose Testversion an.