Wie man ein überzeugendes Dashboard für Wettbewerber erstellt

Eine der ersten Lektionen, die Unternehmer in der Business School lernen, ist, dass der Wettbewerb nicht der Feind ist. Überraschend, oder?

Sicher, Ihre Hauptkonkurrenten können sich manchmal lästig anfühlen, aber der Wettbewerb hält uns auf Trab. Er zwingt uns, ständig Daten zu vergleichen, unsere Produkte und unsere Marketingstrategie zu verfeinern, und - ein Bonus - er kann sogar zu einem besseren Angebot für die Kunden führen.

Am wichtigsten ist jedoch, dass ein Mangel an Wettbewerb bedeuten könnte, dass es gar keine Kunden gibt, um die man kämpfen muss.

Diese Besessenheit von bestimmten Wettbewerbern ist notwendig, um ein erfolgreiches Business zu werden.

Glücklicherweise gibt es einen effizienten Weg, dies zu erledigen, der Sie nicht nachts wach hält: Tools zur Überwachung von Websites und ein Dashboard für Wettbewerber.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Dashboard für Konkurrenten erstellen können und welche Best Practices es für eine effektive Nutzung gibt.

Was ist ein Dashboard für Mitbewerber?

Ein Dashboard für Wettbewerber ist ein dynamisches Echtzeit-Dokument, das alle Details, Erkenntnisse und Schlüssel-Metriken über Ihre Wettbewerber nachverfolgt.

Mit einem gut gepflegten Dashboard für Mitbewerber erhält Ihr gesamtes Unternehmen einen Platz in der ersten Reihe, um das Geschehen draußen zu verfolgen. Ein effektives Dashboard für Wettbewerber hilft Ihnen, schneller auf Ereignisse auf dem Markt zu reagieren, in Ihrem Space wettbewerbsfähig zu bleiben und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Schlüsselkomponenten eines Competitor Dashboards

Ein gutes Dashboard für Wettbewerber liefert nicht nur Daten, sondern auch visuelle Eindrücke. Grafiken, Diagramme und Datenkarten bieten schnelle, leicht verdauliche Einblicke, so dass Teams fundierte Entscheidungen treffen können, ohne sich durch Seiten von Daten wühlen zu müssen.

Hier sind die wesentlichen Bestandteile eines erfolgreichen Dashboards für Wettbewerber.

1. Profile der Mitbewerber

Das Herzstück eines jeden Dashboards ist ein detailliertes Profil für jeden wichtigen Wettbewerber. Hier finden Sie alles, von der Unternehmensgeschichte bis hin zu Produktaufschlüsselungen und Umsatzschätzungen. Betrachten Sie es als eine Art Dossier Ihrer wichtigsten Branchenkonkurrenten - immer dann, wenn Sie sich in deren strategische Überlegungen hineinversetzen müssen.

2. Marktpositionierung

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine klare Ansicht in Echtzeit, wie sich Ihre Wettbewerber positionieren. Sind sie auf bestimmte Branchen ausgerichtet? Konzentrieren sie sich auf das Kundenerlebnis? Heben sie die "besten" Features hervor? Wenn Sie diese Informationen auf einen Blick haben, können Sie Lücken oder Überschneidungen erkennen und Ihr Messaging anpassen, um sich von anderen abzuheben.

3. Vergleich von Produkten und Features

Anhand von Produkt- und Feature-Vergleichen können Sie leicht nachvollziehen, wer was anbietet. So können Ihre Teams sehen, wo Sie führend sind, wo Sie zurückliegen und wohin der Markt als Nächstes tendieren könnte.

4. Tracker für Preise und Aktionen

Wenn Sie die Registerkarten für Preis- und Werbeaktionen der Mitbewerber im Auge behalten, werden Sie nicht durch plötzliche Rabattaktionen oder Preisänderungen überrumpelt. Diese Komponente hilft sowohl dem Marketing als auch dem Vertrieb, wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Angebote und Kampagnen anzupassen.

5. Kundenstimmungsanalyse

Bekommen Sie einen Pulse dafür, was Kunden wirklich von Ihnen und Ihren Wettbewerbern denken. Diese Analyse sammelt Feedback aus Bewertungen, sozialen Medien und Foren und zeigt Ihnen, was bei den Kunden ankommt und was für Aufsehen sorgt, damit Sie die Erwartungen des Marktes erfüllen können.

6. SWOT-Analyse

Diese klassische Aufschlüsselung (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) für jeden Mitbewerber macht es einfach, seine Schwachstellen und ungenutzte Bereiche für potenzielles Wachstum zu erkennen. Eine gut aktualisierte SWOT-Analyse ist ein sofortiger Aktionsplan für Vertrieb und Produkt, um jede Schwachstelle auszunutzen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit der Analyse anzufangen und sie zu strukturieren, versuchen Sie, mit folgenden Punkten zu beginnen Vorlagen für SWOT-Analysen .

7. Leistungs-Benchmarks

Verfolgen Sie die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) Ihrer Mitbewerber, z. B. Web-Traffic, soziales Engagement und Markenerwähnungen. Es ist wie eine Anzeigetafel im Hintergrund, damit Sie genau wissen, wo Sie auf dem Markt stehen!

8. Gewinn/Verlust-Analyse

Zu wissen, warum Sie gegen einen Mitbewerber gewinnen (oder verlieren), ist eine wichtige Information. Diese Komponente ermöglicht dem Vertrieb die Nachverfolgung von Wettbewerbsgewinnen und -verlusten und gibt Aufschluss darüber, welche Pitches, Features oder Einwände den Abschluss verhindert haben und welche den Abschluss besiegelt haben.

📌 Zusätzlich zu diesen Grundlagen ist es auch gut, einen kontinuierlichen Feed von Nachrichtenartikeln, Pressemitteilungen und Branchenentwicklungen rund um Ihre Konkurrenten an Ihr Dashboard anzuhängen, damit Sie immer auf dem Laufenden sind, was deren Mätzchen und Taktiken angeht.

Warum ein Dashboard zur Konkurrenzanalyse verwenden?

Die Chancen stehen gut, dass jedes Team in Ihrem Unternehmen bereits eine gewisse Anzahl von mitbewerberforschung .

Ihr CEO sondiert potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten

Das Marketing ist damit beschäftigt, die Produkte und die Positionierung der Konkurrenz zu analysieren, um seine Kampagnen abzustimmen

Der Vertrieb arbeitet an Karten, um potenzielle Kunden, die die Konkurrenz im Auge haben, zu überlisten

Aber jetzt kommt der Knackpunkt: Ohne ein zentrales Dashboard für Wettbewerber bleiben all diese wichtigen Erkenntnisse in Silos verschlossen, und die Teams arbeiten oft doppelt an derselben Sache.

Ein gut durchdachtes Dashboard verschafft Teams sofortige Sichtbarkeit von neuen Entwicklungen, Produkteinführungen oder Änderungen in den Strategien der Wettbewerber. Diese Flexibilität hilft Ihnen, immer einen Schritt voraus zu sein.

Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und die Führungskräfte sind endlich alle auf derselben Seite - buchstäblich.

Hier finden Sie eine detaillierte Liste von Gründen, warum Sie sich die Mühe machen sollten, ein Dashboard für Wettbewerber zu erstellen:

Mehr Daten, klügere Entscheidungen: Anstatt nur Ihre eigenen Inhalte zu betrachten, können Sie einen Blick auf die Strategien Ihrer Konkurrenten werfen, was Ihnen ermöglicht, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Anstatt nur Ihre eigenen Inhalte zu betrachten, können Sie einen Blick auf die Strategien Ihrer Konkurrenten werfen, was Ihnen ermöglicht, datengestützte Entscheidungen zu treffen Lernen Sie aus den Fehlern anderer: Wenn Sie beobachten, wie sich die Geschäftsstrategien Ihrer Konkurrenten entwickeln, ist das wie ein kostenloser Meisterkurs. Indem Sie deren Erfolge und Misserfolge analysieren, vermeiden Sie, in die gleichen Schlaglöcher zu treten

Wenn Sie beobachten, wie sich die Geschäftsstrategien Ihrer Konkurrenten entwickeln, ist das wie ein kostenloser Meisterkurs. Indem Sie deren Erfolge und Misserfolge analysieren, vermeiden Sie, in die gleichen Schlaglöcher zu treten Synchronisierung mit dem Puls der Branche: Wenn Sie wissen, was Ihre Konkurrenten tun, können Sie die Trends in Ihrer Nische verfolgen und ein besseres Gespür dafür bekommen, was in Ihrer Branche vor sich geht, und so leichter neue Ideen entwickeln

Wenn Sie wissen, was Ihre Konkurrenten tun, können Sie die Trends in Ihrer Nische verfolgen und ein besseres Gespür dafür bekommen, was in Ihrer Branche vor sich geht, und so leichter neue Ideen entwickeln Entdecken Sie deren Geheimrezept: Durch die Nachverfolgung Ihrer Konkurrenten können Sie deren Strategien oft rückgängig machen, um die Schlüssel zu ihrem Erfolg aufzudecken - wie mit einem Spickzettel für das große Spiel

Kurz gesagt, ein Dashboard zur Konkurrenzanalyse speichert nicht nur Daten, sondern ist das taktische Spielbuch, das jedes Team braucht. Es sorgt dafür, dass alle Beteiligten aufeinander abgestimmt, fokussiert und wendig sind - wie eine Geheimwaffe, die kein Konkurrent kommen sah.

Wie man ein effektives Dashboard für Wettbewerber erstellt

Erstellen eines Dashboards für Wettbewerber in ClickUp ist ein zusätzlicher Vorteil für Ihr Business.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die Ihre Arbeit zentralisiert. Mit Features für Aufgabenmanagement, Echtzeit-Zusammenarbeit und benutzerdefinierten Dashboards ermöglicht sie Teams den Aufbau eines nahtlosen, gemeinsam nutzbaren Hubs für Wettbewerberanalysen, der für alle zugänglich und anpassbar ist.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einstellung eines Dashboards, mit dem Sie die Oberhand behalten.

Schritt 1: Einrichten eines eigenen Spaces in ClickUp

erstellen Sie einen zentralen hub für Ihr Unternehmen mit ClickUp's anpassbaren Spaces_

Beginnen Sie damit, sich in Ihrem ClickUp Konto anzumelden und einen eigenen Space für das Dashboard Ihres Wettbewerbers einzustellen.

Dieser Bereich wird Ihr Datenhafen sein, in dem Sie alle Informationen über Ihre Wettbewerber zusammenfassen.

Denken Sie an ClickUp Spaces als Ihre Zentrale für Wettbewerbsanalysen.

Schritt 2: Benutzerdefinierte Felder für wichtige Metriken hinzufügen

Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Dashboard hinzufügen, um Schlüssel-Metriken wie Marktanteile, Kundenstimmung und Verkaufszahlen nachzuverfolgen.

erstellen Sie in ClickUp so viele benutzerdefinierte Felder, wie Sie benötigen, und passen Sie sie an Ihre spezifischen Projekte an

Durch die Verwendung von ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Sie diese Felder speziell auf die Nachverfolgung von Top-Wettbewerbern oder die Analyse von Wettbewerbsstrategien zuschneiden, was Ihnen hilft, relevant und fokussiert zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Gantt Diagramme zur Visualisierung von Zeitleisten und Abhängigkeiten für Projekte zur Konkurrenzanalyse. Sie eignen sich perfekt zur Nachverfolgung und zum Aufspüren von Lücken in Ihrer Competitive Intelligence-Strategie.

Jetzt kommt der spaßige Teil - die Datenvisualisierung! ClickUp Dashboards ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von KPIs, die Ansicht von Dashboards zur Wettbewerbsanalyse und die sinnvolle Nutzung von Diagrammen, Scorecards und Leisten für den Fortschritt.

Möchten Sie die Leistung von Schlüsselwörtern mit Top-Performance überwachen oder Änderungen der Markttrends verfolgen? Dashboards bieten Ihnen Echtzeiteinblicke in die Branche und in die Verbraucher, die ebenso cool aussehen wie informativ sind.

verfolgen Sie die Produktivität Ihres Teams mit ClickUp Dashboards und visualisieren Sie wichtige KPIs wie Sprint-Geschwindigkeit

Verabschieden Sie sich von manuellen Aktualisierungen! ClickUp's Integrationen mit Tools wie Google Analytics und HubSpot (und Hunderten weiteren über Zapier) ermöglichen eine automatische Datenerfassung. Dadurch wird Ihr Dashboard für Wettbewerber automatisch aktualisiert, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Jetzt können Sie mehr Zeit mit der Strategieplanung und weniger Zeit mit der Aktualisierung von Tabellen verbringen.

auslösen von HubSpot-Aktionen auf der Grundlage von Änderungen des Status von ClickUp Aufgaben mit einem einzigen Klick_

Schritt 5: Zusammenarbeit mit ClickUp Docs und ClickUp Whiteboards

Für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboards sind Lebensretter.

steigern Sie die Produktivität Ihrer Dokumente mit den umfangreichen Formatierungs- und Slash-Befehlen von ClickUp Docs für schnelleres Arbeiten

ClickUp Docs ist ein zentraler Hub für alle Ihre Recherchen, Wettbewerberprofile und Strategien. Sie können Kommentare hinzufügen, diese mit dem Team freigeben und sogar direkt mit Aufgaben in ClickUp integrieren.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Brainstorming betreiben und Erkenntnisse mit Mindmaps, Haftnotizen, Zeichentools und Textmarkern analysieren. Sie können damit virtuelle Whiteboard-Sitzungen abhalten, ohne die quietschenden Marker.

sehen Sie, woran Ihr Team arbeitet, und arbeiten Sie mit ClickUp Whiteboards von überall aus an Projekten

Instanz kann Ihr Marketing Team ClickUp Whiteboards nutzen, um zu überlegen, wie sich Ihr Produkt von dem eines Top-Wettbewerbers abheben kann. Mit Hilfe von Karten und Haftnotizen können sie ihre Ideen miteinander verbinden. Sie können auch verknüpfen ClickUp Aufgaben und Docs to Whiteboards, um Elemente zuzuweisen und nachzuverfolgen.

Wissen Sie, was das bedeutet? Zusammenarbeit in Echtzeit mit visuellen Hilfsmitteln, die ihnen helfen, ihre Strategien effektiver zu gestalten.

Schritt 6: Planen Sie regelmäßige Überprüfungen, um den Überblick zu behalten

Mit ClickUp können Sie regelmäßige Überprüfungen des Dashboards Ihrer Wettbewerber planen. So verpassen Sie keine wichtigen Aktualisierungen.

Diese Konsistenz hilft Ihnen, schnell zu handeln, wenn ein Mitbewerber etwas Neues einführt.

Regelmäßige Überprüfungen sind Ihr Geheimnis, um die wettbewerbsanalyse dashboard relevant und umsetzbar.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn für automatisierte Berichterstellung über Fortschritte. Der KI-Assistent durchforstet Ihre Daten und liefert Erkenntnisse, ohne dass Sie selbst danach suchen müssen. Stellen Sie ClickUp Brain einfach eine Frage in natürlicher Sprache, und es wird Ihnen die Antworten in Sekundenschnelle geben.

Bonus-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalysen für einen schnellen Start

Visualisieren Sie Ihre Wettbewerbslandschaft mit ClickUps Vorlage für Wettbewerbsanalysen

ClickUp's Vorlage für die Wettbewerbsanalyse deckt Sie bei der Analyse von Wettbewerbern ab.

Es bietet ein interaktives Whiteboard, auf dem Sie Ihre Erkenntnisse frei hinzufügen, optimieren und positionieren können.

Jeder Quadrant zeigt, wie verschiedene Elemente auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Metriken abschneiden, und eine praktische Legende hilft Ihnen, den Überblick zu behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie die Stärken und Schwächen von Wettbewerbern ermitteln, die Branchenlandschaft verstehen und Strategien entwickeln, um immer einen Schritt voraus zu sein - ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt einführen oder ein bestehendes erweitern wollen.

Best Practices für die Verwendung von Dashboards der Wettbewerber 56% der Führungskräfte nutzen Wettbewerbsinformationen nutzen Wettbewerbsinformationen, um ihre potenziellen Konkurrenten zu beobachten und Strategien für die Eroberung neuer Märkte innerhalb der nächsten drei Jahre zu entwickeln.

Das bedeutet, dass Sie nicht der Einzige sind, der an einem Dashboard für Wettbewerber arbeitet.

Wie erledigen Sie es also so effektiv wie möglich? Hier sind ein paar Tipps.

1. Beginnen Sie mit dem Wesentlichen und erweitern Sie dann

Der Aufbau eines Dashboards für Wettbewerber muss nicht einschüchternd sein.

Konzentrieren Sie sich zunächst auf das Wesentliche: Wählen Sie einige wichtige Metriken aus, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, und bauen Sie diese aus. Qualität und Konsistenz sind hier das A und O.

2. Tief eintauchen, aber nicht zu weit ausholen

Es ist leicht, jeden Mitbewerber zu überwachen, aber wenn Sie nicht über eine ganze Armee von Forschern verfügen, ist das eine große Aufgabe. Die 80/20-Regel wirkt wahre Wunder.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre größten Bedrohungen : Konzentrieren Sie sich auf die 1-3 Konkurrenten, die das größte Risiko für Ihr Geschäft darstellen

: Konzentrieren Sie sich auf die 1-3 Konkurrenten, die das größte Risiko für Ihr Geschäft darstellen Bleiben Sie wachsam für Überraschungen: Behalten Sie kleinere Akteure oder indirekte Konkurrenten auf der Registerkarte - sie könnten die nächste große bahnbrechende Idee haben

3. Machen Sie das Überprüfen zur Gewohnheit

Legen Sie einen regelmäßigen Zeitplan für die Aktualisierung und Überprüfung des Dashboards fest.

So bleiben Ihre Daten aktuell und helfen Ihnen teams, fundierte Entscheidungen zu treffen . Synchronisieren Sie diese Überprüfungen mit wichtigen Strategie-Meetings, um noch mehr Wirkung zu erzielen.

4. Nutzen Sie die Technik zu Ihrem Vorteil

Automatisieren Sie die Datenerfassung mit Tools wie Web Scraper und Social Media Monitors. Visuelle Darstellungen wie Diagramme, Graphen und Heat Maps können Trends auf einen Blick erkennen lassen.

Sie können sogar KI-Tools für die Analyse von Wettbewerbern um große Datensätze mit viel größerer Genauigkeit und Geschwindigkeit zu verarbeiten, als es Menschen können.

5. Gegenprobe mit Kundenfeedback

Vergleichen Sie das Angebot Ihrer Wettbewerber mit den Bedürfnissen Ihrer Benutzer.

Überwachen Sie die Resonanz in den sozialen Medien und die Bewertungen, um festzustellen, wie die Verbraucher über die Angebote der Konkurrenz denken, und nehmen Sie auf der Grundlage der tatsächlichen Stimmung der Benutzer fundierte Anpassungen vor.

6. Planen Sie für jede Situation

Führen Sie regelmäßig "Was-wäre-wenn"-Szenarien durch, um die Aktionen der Wettbewerber vorherzusehen.

Bleiben Sie flexibel, indem Sie Ihre Roadmap flexibel gestalten - egal, ob ein Konkurrent ein neues Feature auf den Markt bringt oder eine unerwartete Übernahme tätigt.

7. Verbessern Sie Ihr Dashboard ständig

Verfeinern Sie Ihre Metriken regelmäßig auf der Grundlage dessen, was wirklich wertvoll ist.

Holen Sie Feedback von Ihrem Team ein, wie die Erkenntnisse der Wettbewerber ihre Arbeit formen, und halten Sie Retrospektiven ab, um aus vergangenen Entscheidungen zu lernen.

Haben Sie den richtigen Weg eingeschlagen, als der Konkurrent sein auffälliges Dashboard für Analysen veröffentlichte?

8. Verlieren Sie Ihren Weg nicht aus den Augen

Es ist leicht, sich von den Schritten der Konkurrenten beeindrucken zu lassen, aber lassen Sie sich davon nicht von Ihrer Vision abbringen.

Sie müssen nicht auf jede Veränderung reagieren - manchmal ist es am besten, erst einmal abzuwarten, wie der Markt reagiert, bevor Sie Ihren Fahrplan ändern.

Beispiele für das Dashboard der Wettbewerber

Möchten Sie einige Dashboard-Vorlagen von Wettbewerbern in Aktion sehen?

Diese Beispiele zeigen Ihnen, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Erkenntnisse zu sammeln, die Konkurrenz zu beobachten und effektive Strategien zu entwickeln.

Vorlage für Wettbewerbsanalyse und Preisgestaltung

Identifizieren Sie Chancen und Risiken auf dem Markt, indem Sie eine gründliche Wettbewerbsanalyse mit der ClickUp Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse der Preisgestaltung durchführen

Den Überblick über die Preisgestaltung der Wettbewerber zu behalten, ist der Schlüssel zum Wettbewerbsvorteil. ClickUp's Preisvorlage für die Wettbewerbsanalyse können Sie Preisdaten von Wettbewerbern sammeln und analysieren, verschiedene Preisstrategien vergleichen und Kundensegmente identifizieren, die mit benutzerdefinierten Angeboten angesprochen werden sollen.

Die Vorlage liefert eine klare Momentaufnahme der Preisstrukturen der Wettbewerber, bietet Einblicke in potenzielle Preisvorteile und hilft Ihnen, Ihre eigene Preisstrategie auf der Grundlage von Markteinblicken zu verfeinern.

Marktanalyse Vorlage

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung Ihrer Produkt- und Marktstrategie mit der ClickUp Vorlage für Marktanalysen

Möchten Sie wissen, wo Ihr Produkt auf dem Markt steht? ClickUp's Vorlage für Marktanalysen stellt Ihnen Matrizen und verschiedene Ansichten zur Verfügung, um Markttrends und die Leistung von Wettbewerbern zu visualisieren und so die Planung Ihrer nächsten Schritte zu erleichtern.

Diese Vorlage hilft bei der Identifizierung wichtiger Markttrends und des Kundenverhaltens, bietet eine detaillierte Ansicht der Wettbewerbslandschaft und hilft bei der Einschätzung der Größe des Marktes und Wachstumschancen für eine bessere Entscheidungsfindung.

SEO-Konkurrenzanalyse Vorlage

Erstellen Sie eine erfolgreiche Suchstrategie mit ClickUp's SEO Competitor Analysis Template

Überflügeln Sie die Konkurrenz mit ClickUp's SEO Mitbewerber Analyse Vorlage .

Mit diesem Tool können Sie die SEO-Taktiken Ihrer Konkurrenten analysieren, Chancen erkennen und Ihre Fortschritte nachverfolgen. So erhalten Sie die nötigen Einblicke, um Ihr SEO-Spiel zu verbessern.

Die Vorlage gibt Aufschluss darüber, welche Keywords die Konkurrenten im Einzelnen anvisieren und welche Strategien sie in Bezug auf ihren Inhalt verfolgen. Es hebt Bereiche hervor, in denen Sie Ihre SEO verbessern können, um Ihre Konkurrenten zu übertreffen, und überwacht Veränderungen in der SEO-Leistung der Konkurrenten, sodass Sie Ihre Strategie bei Bedarf anpassen können.

Halten Sie Ihre Freunde geschlossen und Ihre Konkurrenten näher mit ClickUp

Wir haben mit einer Lektion begonnen, also lassen Sie uns mit einer weiteren abschließen, ja?

Nur ein Narr lernt aus seinen eigenen Fehlern. Der weise Mann lernt aus den Fehlern der anderen.

Otto von Bismarck, ehemaliger deutscher Reichskanzler

Die Analyse von Wettbewerbern ist zu einem der wichtigsten tools im Business des 21. Jahrhunderts geworden.

Wenn viel auf dem Spiel steht, können Ihre Konkurrenten zu Ihren besten Lehrern werden, und Sie können es sich nicht leisten, ihren nächsten Schritt zu verpassen.

Mit ClickUp erhalten Sie das ganze Paket: anpassbare Dashboards, aufschlussreiche Analysen und kollaborative Tools wie ClickUp Docs und Whiteboards, um Ihr Team in Synchronisierung zu halten. Das ist alles, was Sie brauchen, um Ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein.

Sind Sie bereit, es auszuprobieren? Anmelden bei ClickUp noch heute kostenlos!