Der Softwaretest-Lebenszyklus (STLC): Übersicht und Phasen

Stellen Sie sich ein "hochwertiges" Produkt vor - so ziemlich alles, was Sie unter "guter Qualität" verstehen. Was sind seine Merkmale? Benutzerfreundlichkeit, angenehme Erfahrung, Sicherheit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Innovation? Bestimmt fallen Ihnen noch andere Eigenschaften ein.

Qualität kann alles sein, was Sie als solche definieren.

Allerdings ist Qualität in der Regel ein Schlüsselindikator für den Preis. Sorgfältig handgefertigte Luxusgüter kosten Tausende von Dollar. Um Authentifizierung und Qualität zu gewährleisten, geben die Kunden viel Geld für Qualitätskontrollen aus.

Von den Zünften des Mittelalters bis zu den Scrum-Teams von heute ist Qualität der Grundstein für wertvolle Produkte und Dienstleistungen.

Wenn Sie ein qualitativ hochwertiges digitales Produkt entwickeln möchten, müssen Sie den Software-Testing-Life-Cycle (STLC) beherrschen. In diesem Blogbeitrag werden wir den STLC im Detail erkunden und erläutern, warum Sie ihn brauchen und wie Sie ihn in Ihrem Unternehmen implementieren können.

Was ist der Software-Testing-Lebenszyklus?

STLC ist ein umfassender Prozess, der von Produktentwicklungsteams zur Prüfung der Softwarequalität angewandt wird. Er validiert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung der Software und stellt sicher, dass sie mit den technischen Spezifikationen und den Erwartungen des Geschäfts übereinstimmt.

Der Softwaretest-Lebenszyklus besteht aus einer Reihe von sechs Schritten, die wir im Folgenden näher erläutern. Doch zunächst wollen wir verstehen, warum Sie einen STLC brauchen.

Strategische Qualitätskontrolle: Der STLC stellt sicher, dass Sie über eine umfassende Strategie zur Gewährleistung der Softwarequalität verfügen. Er hilft den Teams, jeden Aspekt der Softwareentwicklung abzudecken produktentwicklungsprozess ganzheitlich.

Frühzeitige Fehlererkennung: Wenn Sie sich an die sechs Phasen des STLC halten, ist es wahrscheinlicher, dass Sie Fehler frühzeitig entdecken und beheben, bevor sie zu Problemen für den Benutzer werden.

Kosteneinsparungen: STLC spart Kosten in mehreren Bereichen. Er beugt großen Problemen vor und spart dadurch Kosten für Konsequenzen oder Nacharbeit. Es hilft Teams bei der Optimierung der Softwareleistung und spart dadurch Infrastruktur- und Rechenkosten.

Kundenerfahrung: Durch systematische Tests in verschiedenen Umgebungen, Konfigurationen und Anwendungsfällen minimiert STLC die Wahrscheinlichkeit, dass dem Kunden fehlerhafte Software geliefert wird. Hochwertige Produkte bieten ein besseres Kundenerlebnis. Sie verleiten die Benutzer dazu, mehr Zeit mit Ihrem Produkt zu verbringen, sich stärker zu engagieren und Ihr Produkt der Konkurrenz vorzuziehen, was sich direkt auf Ihren Umsatz auswirkt.

Konformität: Gut agiles Testen prozesse sind von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte den lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Gesetzen entsprechen.

Sie schaffen auch eine Organisationskultur der Verantwortlichkeit. Wenn Sie einen klar definierten STLC haben, übernimmt jedes Mitglied des Teams die Eigentümerschaft für seinen Teil der Arbeit, was die Softwarequalität insgesamt verbessert.

Damit der Softwaretest-Lebenszyklus jedoch effektiv funktioniert, muss er in einen anderen Rahmen integriert werden, den Softwareentwicklungs-Lebenszyklus (SDLC). Sehen wir uns die beiden an.

Die Rolle des STLC im SDLC

In der Produktentwicklung sind der Lebenszyklus der Softwareentwicklung (SDLC) und der Lebenszyklus der Softwaretests (STLC) wesentliche Rahmenwerke, die die Erstellung und Validierung von Software steuern.

SDLC ist der Prozess der Planung, Entwicklung (und des Testens), des Einsatzes und der Wartung von Softwareprodukten

STLC ist eine Teilmenge des SDLC und legt den Schwerpunkt auf die Qualitätssicherung

Das Testen erfolgt in der Regel nach der Entwicklungsphase im SDLC, aber testbezogene Aktivitäten beginnen schon viel früher.

Instanz, während der Anforderungsanalysephase im SDLC, können QAs (Qualitätsanalysten) auch an der Erfassung von Qualitätsanforderungen beteiligt sein.

Darüber hinaus gibt es einige Schlüsselunterschiede.

Unterschied zwischen STLC und SDLC

Diese beiden Prozesse sind eng miteinander verbunden, haben aber unterschiedliche Ziele und Phasen. Das Verständnis ihrer Unterschiede hilft zu klären, wie das Testen in den breiteren Kontext der Softwareentwicklung passt.

Feature SDLC STLC Ziel Erstellen und Ausliefern voll funktionsfähiger Software Sicherstellen der Qualität und Zuverlässigkeit der Software Umfang Deckt den gesamten Zyklus der Softwareentwicklung ab, von der Anforderungserfassung bis zur Wartung Deckt nur die Phasen der Tests ab, von der Planung bis zur Ausführung und zum Abschluss Output Softwareprodukt, das den Benutzern zur Verfügung gestellt werden kann Ein Bericht, der die Bereitschaft zur Freigabe anzeigt, oder eine Liste der zu behebenden Fehler Stakeholder Breites Team, einschließlich Geschäftsanalysten, Entwickler, Projektmanager usw. Kleineres Team, das ausschließlich aus QA und Testern besteht Phasen Anforderungsanalyse > Design > Entwicklung und Testen > Bereitstellung > Wartung Testanforderungsanalyse > Testplanung > Entwicklung von Testfällen > Setup der Umgebung > Testausführung > Testabschluss

Unterschiede zwischen STLC und SDLC

Nachdem das geklärt ist, wollen wir uns ansehen, was der STLC eigentlich beinhaltet.

Phasen des STLC

Der Lebenszyklus des Softwaretests ist ein zirkulärer Prozess mit sechs verschiedenen Phasen mit vordefinierten Eintrags- und Ausstiegskriterien für jede Phase. Jede dieser Phasen erfüllt eine bestimmte Funktion und erreicht ein bestimmtes Ziel. Schauen wir uns an, was das ist.

1. Anforderungsanalyse

Dies ist die erste und grundlegende Phase des STLC. Hier erfassen die Teams der Qualitätssicherung die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die Software.

Wenn die Entwickler zum Beispiel eine Login-Funktion entwickeln, wird die Qualitätssicherung als Tester Anforderungen an den geplanten Login Flow, die erwartete Sicherheit, die UX und die Leistungsstandards sammeln.

Das Hauptziel dieses Schrittes ist es, genau zu bestimmen, was getestet werden soll und gegen welche Standards. Der beste Zeitpunkt, um dies zu erledigen, ist parallel zur Phase der Anforderungserfassung im Softwareentwicklungsprozess. Dies hilft den Qualitätsteams, sich mit den Beteiligten, wie Business-Analysten, Entwicklern und Clients, zusammenzusetzen, um etwaige Unklarheiten in den Anforderungen zu klären.

Es ist jedoch gängige Praxis, dies in den letzten Phasen der Entwicklung oder nach Abschluss der Entwicklung zu tun.

2. Testplanung

Mit den Anforderungen und Zielen in der Hand ist es nun an der Zeit, eine umfassende Teststrategie und einen entsprechenden Plan zu erstellen. Das Ergebnis der Testplanungsphase ist ein detailliertes Dokument, das die anschließenden Qualitätskontrollmaßnahmen leitet.

In dieser Phase skizziert der Testleiter oder -manager Folgendes.

Umfang : Arten von Softwaretests durchzuführenden Tests (z. B. Funktion, Leistung, Sicherheit)

: Arten von Softwaretests durchzuführenden Tests (z. B. Funktion, Leistung, Sicherheit) Standards : Akzeptanzkriterien für jeden dieser Tests

: Akzeptanzkriterien für jeden dieser Tests Ressourcen : Personal, Zeit und Tools, die für die Durchführung des Plans benötigt werden

: Personal, Zeit und Tools, die für die Durchführung des Plans benötigt werden Zeitplan : Tag-für-Tag-Plan für die Ausführung des Testplans

: Tag-für-Tag-Plan für die Ausführung des Testplans Risikoanalyse: Ausmaß der Risiken und mögliche Auswirkungen auf das Geschäft

Testpläne werden normalerweise für die gesamte Software und nicht für bestimmte Features erstellt. Das bedeutet, dass die Testplanung häufig parallel zur Designphase des SDLC erfolgt.

3. Entwicklung von Testfällen

Als nächstes entwickeln die QA Teams Testfälle. Einfach ausgedrückt, handelt es sich bei einem Testfall um eine Reihe von Aktionen, mit denen überprüft wird, ob eine Software/ein Feature wie erwartet funktioniert.

Jeder Testfall basiert auf den im ersten Schritt gesammelten Anforderungen. Manchmal verwenden die Teams vorlagen für Testfälle für Geschwindigkeit und Konsistenz. Wenn keine Vorlage existiert, schreiben die QAs detaillierte Testfälle.

Ein typischer Testfall umfasst:

Testfall ID : Eine eindeutige Kennung, die oft automatisch vom Tool zur Fehlerverfolgung generiert wird

: Eine eindeutige Kennung, die oft automatisch vom Tool zur Fehlerverfolgung generiert wird Feature-Beschreibung : Eine kurze subjektive Beschreibung, was das Feature zu erledigen hat

: Eine kurze subjektive Beschreibung, was das Feature zu erledigen hat Testschritte : Der Flow der Aktionen im Feature

: Der Flow der Aktionen im Feature Erwartetes Ergebnis: Was soll die App zu erledigen haben?

In der Regel gibt es für jedes Feature mehr als einen Testfall. In der Tat erstellen Test Teams mindestens zwei Testfälle, einen positiven und einen negativen.

Der grundlegende Testfall für die Anmeldefunktion kann beispielsweise die Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts, das Anklicken der Schaltfläche für die Anmeldung und die Überprüfung, ob sich der Benutzer erfolgreich anmeldet, umfassen. Teams können jedoch auch Testfälle für eine Reihe von Szenarien erstellen, wie z. B.:

Deaktivierung der Felder Benutzername und Kennwort, wenn ein Benutzer bereits angemeldet ist

Eingabe des falschen Benutzernamens

Eingabe eines falschen Passworts

Eingabe unzulässiger Zeichen in Benutzernamen oder Passwort

Außerdem können Sie Testdaten vorbereiten (z. B. Benutzernamen und Passwörter). Sobald die Testfälle fertiggestellt sind, werden sie einer Peer-Review unterzogen, um die Genauigkeit und die Abdeckung aller potenziellen Szenarien zu gewährleisten, z. B. die Prüfung auf gültige und ungültige Eingaben.

4. Setup der Testumgebung

Die nächste Phase der Vorbereitung auf strategische Softwaretests ist die Einstellung der Umgebung. Dazu gehört die Vorbereitung der Hardware- und Software-Bedingungen, unter denen Sie die Tests durchführen.

Dazu erledigen die Teams die folgenden Aufgaben.

Einrichten der Hardware, wie Infrastruktur, Server, Netzwerkkonfigurationen usw.

Installation von Software, wie Datenbanken, Betriebssystemen usw.

Smoke-Test der Umgebung

Umgebungen so nah wie möglich an den Einstellungen der Produktion halten

Wenn die Anwendung zum Beispiel auf einem NGINX 3.19.0 laufen soll, sollte die Testumgebung dies nachahmen. Sie müssen auch bestätigen, dass alle Abhängigkeiten, wie APIs oder Dienste von Drittanbietern, zugänglich und funktionsfähig sind.

5. Testdurchführung

Jetzt ist alles eingestellt und Sie können den Test durchführen.

Führen Sie die Testfälle gemäß dem Plan aus

Vergleichen Sie die tatsächlichen Ergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen

Bestätigen Sie, ob die Arbeit wie erwartet funktioniert

Andernfalls protokollieren Sie die Fehler

Berichten Sie den Fehler an das Entwicklungsteam mit Schritten zur Replikation des Fehlers

Wenn z. B. die Anmeldefunktion aufgrund einer fehlerhaften Validierung fehlschlägt, melden Sie den Fehler mit Einzelheiten zum Problem und Schritten zur Reproduktion.

Normalerweise behebt das Entwicklungsteam den Fehler und schickt ihn zum Testen zurück. Anschließend müssen Sie die behobenen Fehler sowie das gesamte Feature erneut testen, um sicherzustellen, dass die Fehler behoben wurden, ohne neue Probleme zu verursachen. Diese Phase wird fortgesetzt, bis alle geplanten Tests durchgeführt und alle kritischen Probleme behoben sind.

Da dieser Prozess der zyklischen Wiederholung von Tests sehr mühsam sein kann, setzen Teams häufig Tools zur Automatisierung von Tests ein. Wie Sie Tests automatisieren können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt. Vorher wollen wir aber noch den STLC abschließen.

6. Abschluss des Testzyklus

Sobald das Produkt getestet und für produktionsreif befunden wurde, wird der Testzyklus formal abgeschlossen. Dies ist eine Phase der Überprüfung und Retrospektive.

Überprüfung : Auswertung der Testergebnisse, einschließlich der Berichterstellung und der Abdeckung

: Auswertung der Testergebnisse, einschließlich der Berichterstellung und der Abdeckung Messen : Verfolgen Sie wichtige Metriken, wie z. B. die Anzahl der durchgeführten Tests, Pass/Fail-Raten und die Nummer der offenen und geschlossenen Defekte

: Verfolgen Sie wichtige Metriken, wie z. B. die Anzahl der durchgeführten Tests, Pass/Fail-Raten und die Nummer der offenen und geschlossenen Defekte Analysieren: Diskutieren Sie die Leistung mit den Teams aus dem Business, der Entwicklung und dem Test. Nehmen Sie Feedback für kontinuierliche Verbesserungsprozesse entgegen

Nachdem Sie nun den gesamten Lebenszyklus von Softwaretests verstanden haben, sehen wir uns an, wie Sie verschiedene Schritte automatisieren können, um ihn kostengünstiger und effektiver zu gestalten.

Wie Sie Ihren Softwaretestprozess automatisieren

Während des gesamten STLC gibt es verschiedene Stellen, an denen Sie Prozesse automatisieren können. Teams nutzen die Automatisierung hauptsächlich für Unit-Tests (Validierung einzelner Code-Einheiten) und Integrationstests (Validierung verbundener Code-Teile). End-to-End-Tests zur Validierung der Standards für die Benutzererfahrung werden häufig manuell erledigt.

Über die eigentliche Testausführung hinaus gibt es jedoch noch viele weitere Möglichkeiten zur Automatisierung. Schauen wir uns einige gängige Prozesse an, die Sie mit einer Software automatisieren können agiles Projektmanagement tool wie ClickUp .

Agile Testprozesse automatisieren

Die meisten Software Teams folgen heute agilen Entwicklungspraktiken, bei denen Produkte in Form kleiner, miteinander verbundener Komponenten schrittweise und iterativ aufgebaut werden. Dieser Ansatz funktioniert auch beim Testen.

Integrieren Sie den STLC in den SDLC

Behandeln Sie das Testen als einen fortlaufenden Prozess, der parallel zur Entwicklung abläuft und ein schnelleres Feedback und schnelle Anpassungen an Änderungen ermöglicht. Planen Sie Testfälle, während Sie Ihre Sprint-Planung erledigen.

Da sich agile Entwicklung und Microservices auf kontinuierliche Integration konzentrieren, wählen Sie agile testing tools um Ihren Aufwand zu unterstützen.

Schreiben und integrieren Sie automatisierte Tests in die kontinuierliche Integrationspipeline (CI) mit tools für die kontinuierliche Bereitstellung . Stellen Sie ein tool wie ClickUp für agile Teams zur Verwaltung des Zyklus der Tests über Produkte, Sprints und Projekte hinweg.

Mühelose agile Tests mit ClickUp

Automatisierte Erstellung von Testfällen

Die Automatisierung von Testfällen ist der Prozess der Erstellung und Ausführung von Testskripten, die die Funktionen Ihrer Anwendung ohne manuelle Eingriffe überprüfen. Die besten modernen QA testing tools können all dies und mehr zu erledigen.

Zum Beispiel können sie dieselben Tests wiederholt in verschiedenen Umgebungen, Plattformen oder Konfigurationen ausführen, was Konsistenz gewährleistet und Zeit spart.

ClickUp Testfall-Vorlage

Sie können diesen Prozess noch effizienter gestalten, indem Sie ein bewährtes Framework wie ClickUp's Testfall-Vorlage . Mit dieser Vorlage können Sie Testfälle erstellen, organisieren und priorisieren, ohne sich um die Dokumentation kümmern zu müssen. Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihre Testfallentwicklungsphase zu rationalisieren und eine konsistente Automatisierung mit maximaler Testabdeckung zu erstellen.

Testmanagement automatisieren

Es reicht nicht aus, wenn Sie nur Fehler identifizieren. Zu einer starken Qualitätssicherung gehören Protokollierung, Berichterstellung, Nachverfolgung, erneute Tests und die Sicherstellung, dass das Feature produktionsreif ist. Dies erfordert einen automatisierten Prozess. Eine automatisierte software zur Fehlerverfolgung kann all dies und mehr zu erledigen.

Fehlerberichterstellung

Machen Sie es Testern leicht, Fehler zu melden. Verwenden Sie formulare für Software Teams damit sie alle erforderlichen Informationen in einem für Sie geeigneten Format eingeben können. Fangen Sie nicht bei Null an. Nutzen Sie die vorgefertigten Formulare von ClickUp vorlagen für Fehlerberichte um sofort loslegen zu können.

Problemverfolgung ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Problemen und Fehlern ist ideal für diesen Schritt. Dieser hochgradig anpassbare, fortschrittliche Workflow hilft Ihnen, die Ursache jedes Fehlers zu finden. Er fasst die Informationen an einem Ort zusammen und macht es Ihren Entwicklungsteams leicht, alle Fehler zu beseitigen!

ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Ressourcenzuweisung

Verwenden ClickUp Automatisierungen um Entwicklern Fehler auf der Grundlage vorgegebener Regeln zuzuweisen. Zum Beispiel können Sie Bugs in einem Feature automatisch dem Entwickler zuweisen, dem die entsprechende Aufgabe zugewiesen ist.

Testverwaltung

Der gesamte Prozess der Verwaltung mehrerer Bugs, Testfälle, Anwendungsfälle, Features, Anforderungen und Akzeptanzkriterien kann mühsam werden. Um das Chaos in den Griff zu bekommen, sollten Sie eine einfache und leicht zu bedienende STLC-Struktur erstellen und so viel wie möglich automatisieren.

ClickUp Testmanagement-Vorlage

Hebelwirkung ClickUp's Test Management Vorlage zur Einstellung Ihrer End-to-End-Lösung für das STLC-Management. Von der Entwicklung von Teststrategien über die Durchführung von Tests und die Auswertung der Ergebnisse bis hin zur Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Teams - nutzen Sie die Vorlage auf mittlerer Ebene als Grundlage.

Mit dieser Vorlage können Sie zum Beispiel einen Ordner für den Testzyklus für jedes Release erstellen, Testfälle für neue Features hinzufügen, sie Teammitgliedern zuweisen, Status aktualisieren, Berichte erstellen und vieles mehr.

Automatisieren Sie die Erstellung von Testberichten

Was nützt die beste KI der Welt, wenn sie keine Berichte erstellen kann? Nutzen Sie also die neueste Technologie, indem Sie die Erstellung von Testabschlussberichten automatisieren.

Verwenden Sie ClickUp Gehirn zur Konsolidierung von Daten/Aktualisierungen über verschiedene Aufgaben und Tests hinweg, um eine umfassende Ansicht für jeden Stakeholder zu erstellen. Ermöglichen Sie es Mitgliedern des Teams, Fragen zu QA-Prozessen, Status-Updates, Leistung usw. in Echtzeit zu stellen.

automatisierte Erstellung von Testberichten mit ClickUp Brain

Sie brauchen etwas Traditionelleres? Versuchen Sie ClickUp's Vorlage für den Testbericht um Ihnen den richtigen Einstieg zu ermöglichen.

Automatisierung der Nachverfolgung von Fortschritten

Die Erstellung von Testberichten ist granular und wird in der Regel für jedes Feature/jeden Sprint erstellt. Für das Gesamtbild sollten Sie ClickUp Dashboards .

Visualisieren Sie Ihren gesamten STLC an einem Ort. Überwachen Sie den Status der Testdurchführung, große Lösungen, den Zustand des Projekts und vieles mehr in Echtzeit. Erstellen Sie benutzerdefinierte Widgets für Ihren Bedarf, z. B. die Workload-Ansicht, die Nachverfolgung von Zielen usw.

behalten Sie den Überblick über Ihr STLC mit ClickUp Dashboards

Die obige Liste ist nur ein Anfang. Mit ClickUp können Sie Dutzende, wenn nicht Hunderte von Projektmanagement-Prozessen mühelos automatisieren. Um Sie zu inspirieren, hier sind einige beispiele für die Automatisierung .

Effektives Management Ihres STLC mit ClickUp

In der Softwareentwicklung wird gute Qualität durch eine Reihe von Faktoren definiert. Erledigt sie die Aufgabe, die sie erfüllen soll? Ist sie einfach zu bedienen? Ist sie schnell? Ist sie sicher? Verbraucht sie zu viel Netzwerkbandbreite? Lässt sie sich gut mit anderen Features des Produkts erledigen? Und so weiter und so fort.

Das primäre Ziel des Lebenszyklus von Softwaretests ist es, die richtigen Antworten auf all diese Fragen und noch viel mehr zu finden. Angesichts des Umfangs und der Komplexität der Software, die heute entwickelt wird, kann das Testen nicht effektiv sein, wenn es ausschließlich manuell erfolgt.

Das gilt auch für das STLC-Projektmanagement. ClickUp für Software Teams versteht dies und passt sich an Ihre Bedürfnisse an. Es enthält eine Reihe von Features, die speziell für Softwaretests entwickelt wurden.

So können Sie zum Beispiel Aufgaben für jeden identifizierten Fehler erstellen und den Aufgabentyp als "Fehler" einstellen Sie können Burnup- und Burndown-Diagramme nur für Bugs erstellen. Sie können Vorlagen mit Akzeptanzkriterien für jeden Fehlertyp erstellen und diese automatisch den entsprechenden Aufgaben hinzufügen.

Mit ClickUp können Sie mühelos qualitativ hochwertige Software entwickeln, indem Sie Fehler frühzeitig erkennen und beheben, die Kosten senken und die Zufriedenheit der Benutzer verbessern.

Sehen Sie, wie ClickUp ist das Spiel für Software Teams verändert . Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!