10 Beste Agile Testing Software Tools für Agile Teams im Jahr 2024

Wenn Ihr Produkt wächst, nimmt auch der Umfang der Tests exponentiell zu. Ihr Team für die Qualitätssicherung (QA) hat möglicherweise Mühe, mit dem erhöhten Workload Schritt zu halten.

Das Ergebnis ist eine verzögerte Veröffentlichung oder das Überspringen von Tests. In der Zwischenzeit hat sich das Entwicklungsteam möglicherweise weiterentwickelt. Für Ihren Projektleiter/Produkteigentümer bedeutet dies eine zunehmende technische Verschuldung, da für die Behebung jedes Fehlers zwischen zwei Teilen der Code-Basis gewechselt werden muss.

Gibt es eine bessere Möglichkeit für Entwickler und das QA Team, zusammenzuarbeiten und die Zahl der Fehler im Code zu reduzieren? Ja! Agile Softwaretest-Tools können Ihnen helfen, diese Lücke zu schließen.

Diese Tools verwenden eine Mischung aus manuellen und automatisierten Tests, um sicherzustellen, dass der neue Code die Qualitätsstandards erfüllt, vor Regressionen schützt und den Prozess beschleunigt.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die 10 besten agilen Test-Tools für die Verwaltung Ihrer Softwaretests und die Testautomatisierung vor und erläutern ihre wichtigsten Features, Limits und Preise, um Ihnen die Entscheidung für das richtige Tool zu erleichtern.

In Testumgebungen sind Tools, mit denen sich Feedback leicht erfassen und in die Entwicklungszyklen integrieren lässt, von entscheidender Bedeutung. Aber das ist noch nicht alles. Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei der Auswahl eines agilen testing tools achten sollten:

Automatisierung: Ihr Tool für agiles Testen muss die Automatisierung von Tests unterstützen, um effiziente und wiederholbare Testprozesse zu ermöglichen und den Testern mehr Zeit für explorative und strategische Tests zu geben

Fehlerverwaltung: Wählen Sie ein agiles Tool mit detaillierten Berichterstellungsoptionen, um Fehler während des gesamten agilen Softwareentwicklungs- und Testprozesses nachzuverfolgen, zu melden und zu verwalten

Integration: Die besten agilen Testtools lassen sich in Tools von Drittanbietern integrieren, darunter Projektmanagement-Plattformen und Tools für die kontinuierliche Integration,software zur Nachverfolgung von BenutzernundQA testing tools die Ihre Organisation verwendet

Berichterstellung und Analyse : Durch Daten gestützte, umsetzbare Erkenntnisse helfen agilen Projektmanagern, ihren Aufwand für agile Tests besser zu steuern. Beliebte Tools für agiles Testen erstellen komprimierte Berichterstellungen für Ihre Testergebnisse. Sie geben Aufschluss über die Testabdeckung, Fehlertrends und den allgemeinen Zustand des Projekts

Echtzeit-Kommunikation und -Zusammenarbeit: Wählen Sie ein agiles Test-Tool, das die Echtzeit-Kommunikation im Team und die Zusammenarbeit zwischen allen an agilen Softwareentwicklungsprojekten beteiligten Teams erleichtert. Es sollte die Möglichkeit bieten, Testfälle zu kommentieren, Defekte zuzuweisen und Erkenntnisse über das Testen während des Lebenszyklus von Softwaretests freizugeben

Support für agile Methodologien: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Testmanagementlösung mit der agilen Methodologie übereinstimmt undprinzipien der agilen Softwareentwicklung die Ihr Team verfolgt. Achten Sie auf Features wie Sprint-Planung, Backlog-Management, Leistungstests, funktionale Tests, kontinuierliche Tests und User Story Mapping

Flexibilität und Skalierbarkeit: Das agile Automatisierungstool für Softwaretests sollte mit den Projektanforderungen Ihres Teams skalieren, z. B. mit der Kapazität der Benutzer, der Komplexität des Projekts und den Frameworks für automatisierte Tests

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit intuitiven Features maximiert die Akzeptanz und reduziert die Lernkurve, so dass jeder die Vorteile des Tools in der Softwaretestpraxis nutzen kann

1. ClickUp

Das agile Testing tool von ClickUp macht separate Testmanagement- und Bug-Tracking-Systeme überflüssig. Das Tool unterstützt Sie bei der Entwicklung eines Workflows, der perfekt auf die von Ihnen gewählte agile Methodik abgestimmt ist, egal ob Kanban-Boards, Sprints oder ein hybrider Ansatz. ClickUp's Agiles Projektmanagement bietet Hunderte von fortschrittlichen und anpassbaren Features zur Unterstützung des modernen agilen Softwaretest- und Entwicklungsansatzes. Es ist auf die individuellen Bedürfnisse, komplexen Workflows und Präferenzen Ihres Teams abgestimmt.

Verwalten Sie Ihre Workflows für Scrum und Kanban mit ClickUp's Agile Project Management Software

Schauen wir uns an, wie ClickUp im agilen Entwicklungsprozess hilft.

Die ClickUp Dashboard bietet eine übersichtliche Ansicht des Fortschritts Ihres Teams, einschließlich ausstehender Backlogs. Sie können Engpässe identifizieren, Aufgaben kategorisieren, Roadmaps mit dem Gantt-Diagramm verwalten, Ideen brainstormen und Workload-Ansichten mit Sprint-Punkten erstellen.

Jeder in Ihrem agilen Teams vom Projektleiter über die Qualitätssicherung (QA) bis hin zu den Entwicklern, können mit der Testautomatisierung den Überblick behalten Dashboard-Ansicht .

ClickUp's Dashboards geben Ihnen eine Ansicht über den Fortschritt Ihrer Testaktivitäten aus der Vogelperspektive

Für den vielbeschäftigten Projektmanager, ClickUp Gehirn , ein KI-Schreibassistent, hilft bei der Dokumentation, indem er innerhalb von Sekunden Produktbriefings und Roadmaps erstellt, Testpläne entwirft und technische Spezifikationen verfasst. ClickUp's Test Management Vorlage hilft Ihnen bei der Entwicklung effektiver Strategien für die Nachverfolgung und Verwaltung des agilen Tests, bei der Visualisierung von Fortschritten und Ergebnissen sowie bei der Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei Problemen.

Die Testmanagement-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, den gesamten Testprozess zu verwalten

ClickUp beste Features

Virtuelle Whiteboards: Schreiben Sie Automatisierungsskripte und Roadmaps, führen Sie ein Brainstorming durch und stimmen Sie Ihre agilen Entwicklungsteams auf die zu liefernden Ergebnisse und Backlogs ab mitClickUp Whiteboards *Workflows visualisieren: Visualisieren Sie Ihre Workflows mitClickUp's Kanban Board Ansicht. Verschieben Sie Aufgaben durch verschiedene Phasen, identifizieren Sie Engpässe in der Testautomatisierung und im agilen Softwaretest, und halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden

Erstellen Sie den perfekten agilen Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement zu verbessern - mit der Kanban Board Ansicht in ClickUp

Echtzeit-Berichterstellung: Erstellen Sie anpassbare Berichte mit ClickUp Dashboards, um die Leistung des Teams nachzuverfolgen, Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnenagile Metriken für zukünftige Sprints *KI-Assistenz: ClickUp Brain automatisiert zeitaufwändige Aufgaben wie das Schreiben von Projektunterlagen, Berichterstellungen, technischen Dokumentationen und Zusammenfassungenagile Meetingsund die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder

ClickUp AI kann endlose Dokumenttypen wie Projektbeschreibungen, Pläne und andere Dokumente erstellen, um Ihren Workflow zu beschleunigen

Vorgefertigte Vorlagen: Greifen Sie auf eine Vielzahl von Vorlagen zu, darunter die ClickUp Testmanagement-Vorlage,vorlagen für agiles Management,vorlagen für Fehlerberichte, undvorlagen für die Sprint-Planung, um die Prinzipien und Prozesse der agilen Softwareentwicklung schnell zu implementieren

ClickUp Limitierungen

Der riesige Bereich an Features kann für erstmalige Benutzer überwältigend sein

ClickUp Brain ist nur für zahlende Benutzer verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever für immer

Unlimited: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Business: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (9400+ Bewertungen)

4.7/5 (9400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

2. PractiTest

über PractiTest PractiTest ist eine Testmanagement-Plattform für Unternehmen, die alle Tests und Teams während des gesamten agilen Entwicklungsprozesses zentralisiert und für eine durchgängige Sichtbarkeit sorgt.

Die Plattform ist eine All-in-One-Toolbox für agile Tester, mit der sie alles an einem einzigen Ort verwalten können, einschließlich Anforderungen, Testautomatisierung und Testfälle, Nachverfolgung von Fehlern und Erstellung von Berichten zur Fehlerverfolgung.

PractiTest eignet sich für mittelgroße bis große Teams; es verwaltet sowohl manuelle als auch automatisierte Tests an einem Ort, spart Zeit und verbessert die Effizienz, Agilität und Qualitätskontrolle in verschiedenen Testprozessen.

Dank der detaillierten Berichterstellung von PractiTest kann Ihr Team die Fortschritte beim Testen effektiv nachverfolgen und das Testmanagement rationalisieren.

PractiTest beste Features

Kontinuierliche Erfassung und Wiederverwendung von Sondierungstests und Entwicklung innovativer und origineller Tests, um veraltete und unproduktive Testsätze zu ersetzen

Erstellen Sie umfassende, exportierbare Berichte, um den Fortschritt und die Qualität Ihrer Tests genau zu verstehen. Diese Berichte gehen über die reinen Daten hinaus und dienen als Grundlage für datengestützte Entscheidungen und eine verbesserte Sichtbarkeit des Projekts

Erstellen Sie vordefinierte Schritte oder Zyklen für die Testausführung und passen Sie sie in jeder Phase der Ausführung an

PractiTest Grenzen

Die Bearbeitung des Dashboards kann mühsam sein

PractiTest Preise

Team: 49 $ pro Monat

49 $ pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

PractiTest Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Jira (von Atlassian)

über Atlassian Jira von Atlassian ist eine Kombination aus Projektmanagement und agiles tool für Entwicklungsteams das die Verwaltung von Fehlern, die Nachverfolgung von Problemen und die Überwachung von Projekten auf einer einzigen Plattform ermöglicht.

Teams können die kritischsten Stories für das nachfolgende Sprint Backlog priorisieren, indem sie schätzung der Story-Punkte . Dies führt zu einem effizienteren Workflow und einem Projekt, das nach Plan vorankommt.

Jira kann zwar an agile Methoden angepasst werden, doch fehlen ihm spezielle Features für agile Tester, einschließlich Konfigurationsmanagement, Funktionen für automatisierte Tests und umfassende, auf agile Arbeitsabläufe zugeschnittene Berichterstellungen.

Pro-Tipp💡: Für eine straffere und effizientere agile Testerfahrung sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp neben Jira . Durch die Synchronisierung in beide Richtungen optimiert die ClickUp- und Jira-Integration die Nachverfolgung von Problemen, die Erstellung von Aufgaben und die kontinuierliche Automatisierung von Tests in agilen Workflows.

Jira beste Features

Visualisieren Sie Workflows und planen Sie Projekte strategisch mit den Features von Jira für das agile Projektmanagement, z. B. Scrum- und Kanban-Boards, Sprint-Planung und Burndown-Diagramme

Vereinfachen Sie Ihren Workflow und rationalisieren Sie Ihre Prozesse mit der Smart Jira Forms App, die Daten sammelt und Aufgaben mit Formularen für Ihr agiles Team automatisiert

Gewinnen Sie Einblicke in den Fortschritt des Projekts mit Berichten, die auf agile Teams zugeschnitten sind

Erstellen Sie mithilfe der Jira Vorlagen für Probleme benutzerdefinierte Problemtypen, z. B. Sondierungs- oder Regressionstests

Jira Limitierungen

Jira ist zwar ein hervorragendes Tool für die Nachverfolgung von Problemen, aber es fehlt an robusten nativen Test-Features, was es für Teams schwierig macht, ihre Tests innerhalb des Systems durchzuführen, zu verfolgen und zu verwalten

Die Erstellung von Unteraufgaben aus übergeordneten Problemen ist unpraktisch

Jira Preise

Free: für zehn Benutzer

Standard: $7,16 pro Benutzer und Monat

$7,16 pro Benutzer und Monat Premium: 12,48 $ pro Benutzer pro Monat

12,48 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (5800+ Bewertungen)

4.3/5 (5800+ Bewertungen) Capterra: 4,5/5 (14.000+ Bewertungen)

4. Kualitee

über Kualitee Kualitee richtet sich an mittlere und große Unternehmen und bietet eine umfassende Suite für agiles Testen, die speziell für QA-Testteams entwickelt wurde. Ursprünglich ein Tool zur Verwaltung von Testfällen, wurde es um Funktionen zur Nachverfolgung von Fehlern und zur Fehlerverwaltung erweitert.

Kualitee unterstützt manuelle und automatisierte Tests und legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und eine übersichtliche Oberfläche für QA-Teams. Dies führt zu einer effizienten Aufgabenzuweisung, zu Features für die Zusammenarbeit und zu einer klaren Sichtbarkeit des Testprozesses durch Dashboards und Berichterstellung.

Die Integration mit Tools wie Jira ermöglicht gestraffte Workflows innerhalb größerer Entwicklungsökosysteme.

Kualitee beste Features

Verwalten Sie Ihren Testprozess, von der Erstellung und Organisation von Testfällen bis hin zur effizienten Nachverfolgung und Lösung von Bugs (Problemen), die während des Testens identifiziert werden

Anpassung und Nachverfolgung von Fehlerberichten zur Erfassung spezifischer Details, die für Ihren Testprozess relevant sind

Getrennte Dashboards für Tester, Entwickler und Manager, um sicherzustellen, dass jede Gruppe maßgeschneiderte Einblicke in das erhält, was für sie wichtig ist

Kualitee Grenzen

Benutzer haben Probleme mit der Massenlöschung/-zuweisung von Benutzern und mit dem Verweilen gelöschter Benutzerprofile festgestellt

Kualitee Preise

Cloud: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat On-Premise: Ab 2920$ pro Jahr für zehn Benutzer

Kualitee Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Zephyr

über Zephyr Zephyr ist ideal für große Organisationen, die bereits Jira und agile Methoden einsetzen. Dieses Testmanagement-Tool ist ein leistungsfähiges Add-On, das Ihre vorhandenen Funktionen zur Fehlerverfolgung in Jira erweitert.

Durch die nahtlose Integration in Ihre Arbeitsabläufe ermöglicht Zephyr die effiziente Verwaltung und Nachverfolgung aller Fehler in Projekten. Diese umfassende Suite unterstützt Ihre agilen Teams mit Features wie Berichterstellung, aufschlussreichen Berichten und Analysen, agilem Testfallmanagement und der Verwaltung von Benutzeranforderungen - alles innerhalb der vertrauten Jira-Oberfläche.

Dank der bidirektionalen Jira-Integration mit mehreren Instanzen behalten Sie den Überblick über alle Ihre Projekte an einem Ort. Zephyr kann gleichzeitig bis zu 200.000 Testfälle für mehrere Projekte verwalten.

Zephyr beste Features

Erstellen, organisieren und speichern Sie Ihre Testfälle in einem zentralen Repository, auf das weltweit zugegriffen werden kann

Aktualisieren Sie die Ergebnisse von Automatisierungsskripten, generieren Sie automatisch Dashboards und Status in Jira, und integrieren Sie Apps von Drittanbietern für die Berichterstellung

Abgleich der Anforderungen von Entwicklungs- und QA-Teams, schrittweise Ausführung von Tests, Verwendung von Automatisierung zur Durchführung der Tests, Überwachung der Ergebnisse und Klassifizierung als bestanden oder fehlgeschlagen sowie Protokollierung aller erkannten Probleme in Jira

Zephyr-Einschränkungen

Zephyr erlaubt es nicht, den Status für mehrere Testschritte gleichzeitig während der Ausführung zu erledigen

Benutzer können das Format der Testfälle nicht anpassen

Preise für Zephyr

Benutzerdefinierte Preise

Zephyr-Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

4.1/5 (70+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. TestRail

über TestRail TestRail ist ein webbasiertes Test-Tool, das es QA- und agilen Entwicklungsteams ermöglicht, Testzyklen zu erstellen, zu verbinden und zu verschieben, um ihre Testverfahren zu verbessern.

Egal ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, es hält Ihr Team mit klaren Testfällen, Screenshots und erwarteten Ergebnissen organisiert.

TestRail vereinfacht das Workload-Management mit seinen intuitiven Dashboards und Berichten. Sie können Läufe, Konfigurationen und Meilensteine leicht vergleichen, um die Entwicklung der Tests in Ihren Projekten nachzuverfolgen. Darüber hinaus verfügt TestRail, wie verschiedene agile testing tools, über persönliche Zu erledigen-Listen und E-Mail-Benachrichtigungen zur Verbesserung der Produktivität.

TestRail beste Features

Präzisere Vorhersage des Workloads durch Verwendung früherer Schätzungen und der tatsächlich investierten Zeit - ein besonderes Feature unter allen Tools für das Testen

Detaillierte Projektionen und Historien agiler Testpipelines mit einzigartigen Features wie Fortschrittsprognosen, Burndown-Diagrammen, Vergleichsberichten und versionssicherer Archivierung

Vergleichen und verfolgen Sie testbezogene Aktivitäten über zahlreiche Projekte, Meilensteine, Testpläne und Testläufe hinweg mit der projektübergreifenden Berichterstellung

TestRail Grenzen

Es fehlt an umfangreichen integrierten Integrationen, so dass die Benutzer auf APIs oder Lösungen von Drittanbietern angewiesen sind

Preise für TestRail

Professional Cloud: $37 pro Benutzer und Monat

$37 pro Benutzer und Monat Enterprise Cloud: 826 US-Dollar pro Benutzer und Jahr

826 US-Dollar pro Benutzer und Jahr Professioneller Server: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise Server: 16.500 $ pro Jahr für 1-20 Benutzer

TestRail Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

7. QMetrie

über QMetrie QMetry ist eine unternehmensweite Testorchestrierungsplattform für agile Test- und DevOps-Teams.

Nutzen Sie QMetrys Gen-KI-QMetry-Intelligenz mit Features wie intelligenter Suche, automatisierter Testfallgenerierung und Erkennung fehlerhafter Testfälle, um Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen.

QMetry lässt sich in Testautomatisierungs-Frameworks wie UFT, Cucumber, QAF und TestNG integrieren und gewährleistet so die Kompatibilität mit Ihrer Testumgebung. Außerdem lässt es sich in gängige DevOps-Tools für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung wie Maven und Jenkins integrieren.

QMetry beste Features

Rationalisierung und Optimierung Ihres Testprozesses durch intelligente Priorisierung und Optimierung von Testfällen innerhalb von Jira mit QMetrys Testmanagement-Plattform mit Jira

Automatisches Audit zur Nachverfolgung von Genehmigungen und Überprüfungen mit QMetrys Feature für elektronische Signaturen

Erstellung von Standardberichten, Testlaufberichten und Rückverfolgbarkeitsberichten zur Darstellung von Projektdaten für die Entscheidungsfindung

QMetry Limitierungen

Es fehlt ein umfassender Mechanismus zur Berichterstellung. Berichte können den Benutzer wiedergeben, der eine gleichzeitig ausgeführte Testsuite zuletzt aktualisiert hat, was zu Verwirrung führen kann

QMetry Preise

Enterprise: 72 $ pro Benutzer und Monat

72 $ pro Benutzer und Monat Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise

QMetry Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. TestFLO

über Deviniti Das Testmanagement-Tool von TestFLO für Jira optimiert Testprozesse, senkt Kosten und verbessert die Softwarequalität. Es lässt sich in Ihre bestehenden Jira-Workflows integrieren, sodass Sie keine neue Plattform erlernen müssen, und stellt sicher, dass alle Ihre Testdaten in Jira zentralisiert bleiben.

TestFLO wurde für agile Teams entwickelt und ermöglicht es ihnen, Tests direkt in Jira zu erstellen, zu organisieren und auszuführen und so den gesamten Testprozess zu rationalisieren. Verfolgen Sie den Fortschritt, zeichnen Sie Ergebnisse auf, und melden Sie Fehler ganz einfach über Ihre vertraute Jira-Oberfläche.

Es passt sich an agile, Wasserfall- und andere Methoden an, um unterschiedliche Testanforderungen zu erfüllen, und erfüllt gesetzliche Testanforderungen, um gesetzliche Standards einzuhalten.

TestFLO beste Features

Nutzen Sie das Test Repository als zentralen Ort für Ihre Projekte in Jira, um Testsuiten mit Ordnern zu definieren, Testfälle zu erstellen und Vorbedingungen hinzuzufügen

Ermöglichung umfangreicher Softwaretests und Testautomatisierung in Jira über REST API

Erstellen Sie nachvollziehbare Verbindungen oder Verknüpfungen zwischen Anforderungen, Testfällen und anderen Elementen in Jira, und validieren Sie diese Verknüpfungen anschließend mithilfe von Berichterstellungen

TestFLO-Einschränkungen

Aufgrund der limitierten Funktionen nicht für Teams außerhalb des Jira-Ökosystems geeignet

Preise für TestFLO

Bis zu 50 Benutzer: $825 pro Jahr

$825 pro Jahr Bis zu 100 Benutzer: $1925 pro Jahr

$1925 pro Jahr Bis zu 250 Benutzer: 3850 $ pro Jahr

3850 $ pro Jahr Bis zu 500 Benutzern: 6600 $ pro Jahr

6600 $ pro Jahr Bis zu 750 Benutzern: 8800 $ pro Jahr

TestFLO Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. TestPad

über TestPad Wenn Sie von komplizierten Tools zur Verwaltung von Testfällen und Tabellenkalkulationen auf ein leichtgewichtiges Test-Tool umsteigen möchten, ist TestPad eine gute Wahl.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche von TestPad kann jeder in Ihrem agilen Projektmanagement-Team Sondierungs-, Regressions- und Benutzerakzeptanztests durchführen - von Projektmanagern und Entwicklern bis hin zu internen und ausgelagerten Software-Testern.

TestPad beste Features

Geben Sie mit einem tastaturgesteuerten Editor in Minutenschnelle Hunderte von Testaufforderungen ein, und die Freiform-Testpläne passen sich an die Art und Weise an, wie Sie sie testen möchten

Erstellen Sie sofortige Berichterstellungen und speichern/drucken Sie alles Getestete für Prüfprotokolle

Zusammenarbeit mit externen Testern über Gastzugang - ideal für Clients, die Benutzerakzeptanztests durchführen

TestPad Beschränkungen

Umständliche Workflows, Limitierungen der Funktionen im Browser und ein unintuitives Design behindern die Benutzerfreundlichkeit

Testfälle erfordern spezifische Pass/Fail-Strukturen, wodurch sie weniger anpassungsfähig sind, um neue Fehler zu identifizieren

Preise für TestPad

Essential: $59 pro Monat

$59 pro Monat Team: $119 pro Monat

$119 pro Monat Team 15: $179 pro Monat

$179 pro Monat Abteilung: $299 pro Monat

TestPad Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Qase

über Qase Qase ist ein Cloud-basiertes Testmanagement-Tool für QA- und Entwicklungsteams. Es bietet Nachverfolgung und Berichterstellung für manuelle und automatisierte Softwaretests. Sie können Qase verwenden, um Ihre durchgängigen QA-Aktivitäten zu orchestrieren, von der Testplanung und -durchführung bis hin zur Analyse und Berichterstellung.

Durch die Integration in gängige Projektmanagement-Tools wie Jira und Trello sorgt Qase für einen reibungslosen Workflow, während Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit wie das Kommentieren, Zuweisen von Fehlern und Diskussionen in der App Ihr Team auf Kurs halten.

Qase beste Features

Übertragen von Testfällen in und aus gängigen Testmanagement-Tools wie Jira und Trello

Exportieren von Testfällen in verschiedene Dateiformate, einschließlich XLSX und CSV

Ausführen von Testplänen und Überwachen ihres Status, ob sie bestanden, fehlgeschlagen oder blockiert sind, über den Bildschirm für Testläufe selbst

Behalten Sie den Überblick über Ihre Testsuiten und -fälle, indem Sie sie in logischen Gruppen organisieren. Innerhalb jeder Testsuite können Sie den Schweregrad, die Bedingungen und die Schritte für jeden Testfall festlegen

Qase Beschränkungen

Benutzer finden es mühsam, Checklisten und Testskripte zu erstellen, ohne vollständige Testfälle zu schreiben

Qase Preise

Free

Startup: $24 pro Benutzer und Monat

$24 pro Benutzer und Monat Business: 36 $ pro Benutzer pro Monat

36 $ pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Qase Kundenrezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Entdecken Sie das beste Agile Software Testing Tool für Ihr Team

Jedes dieser agilen Software Testing Tools ist auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten. Einige legen den Schwerpunkt auf eine benutzerfreundliche Oberfläche für kleinere Teams, während andere mit robusten Berichterstattungs- und Integrationsfunktionen auf agile Projekte in großen Unternehmen ausgerichtet sind.

ClickUp ist ein umfassendes und benutzerfreundliches Tool für das agile Projektmanagement für Teams jeder Größe. Es versetzt Ihr Team in die Lage, den gesamten Testprozess zu verwalten, von der Planung über die Durchführung bis hin zur aufschlussreichen Berichterstellung, und das alles auf einer einzigen, intuitiven Plattform. Die nahtlose Integration von ClickUp mit dem beste tools für das Projektmanagement wie Jira sorgen für einen reibungslosen Arbeitsablauf, während die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit alle Beteiligten bei der Stange halten.

Wenn Sie bereit sind, Ihren agilen Testprozess zu rationalisieren, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an um loszulegen.