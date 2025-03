ClickUp verändert das Spiel für Software Development Teams

ClickUp verändert das Spiel für Software-Entwicklungsteams mit Dutzenden von neuen Features und Ressourcen zur Maximierung der Effizienz, damit Ihre Produktmanagement-, Engineering- und Design-Teams bessere Produkte schneller ausliefern können.

Von Zielen und Planung bis hin zu Dokumentation und Entwicklung - ClickUp verbindet jetzt nahtlos Ihren gesamten Entwicklungsprozess von der Idee bis zur Veröffentlichung. Im Folgenden erfahren Sie genau, wie ClickUp jede Phase unterstützt.

Strategie und Planung

Ob Sie die unternehmensweite Produktstrategie vorantreiben oder einfach nur die Benutzer-Stories für die nächste Version dokumentieren, ClickUp hilft Ihnen, Strategie und Planung zu vereinfachen, abzustimmen und zusammenzuarbeiten. Neue Features, Vorlagen und Tools für die Zusammenarbeit machen es einfacher, Ihre Idee in das nächste große Ding zu verwandeln.

ClickUp AI: Schneller loslegen 🧠

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Zusammenfassung des wöchentlichen Sprint-Updates - lassen Sie ClickUp AI erledigt das für Sie. Als einzige Plattform, die vorgefertigte abteilungsspezifische Eingabeaufforderungen bietet, können Ihre Produktmanager, Entwickler und Designer die Leistung der KI effizienter nutzen.

Ermöglichen Sie ihnen einen schnelleren Einstieg und nehmen Sie ihnen die lästige Arbeit ab, damit sie sich auf das nächste große Ding konzentrieren können. Um loszulegen, fügen Sie ClickUp AI zu Ihrem Konto hinzu und erhalten eine Frühbucherpreis von $5 pro Benutzer (pro Monat), und verwenden Sie den Slash-Befehl /AI-Tools, um die Eingabeaufforderungen zu aktivieren.

ClickUp AI's abteilungsspezifische Eingabeaufforderungen für Produktmanager

Whiteboards: Ideen in die Tat umsetzen💡

Verwandeln Sie jede Offsite, Planungssitzung oder team-Workshop in eine kollaborative Leinwand mit überarbeiteten Whiteboards, die es Ihnen ermöglichen, Designs, Dokumente und Listen in Ihren virtuellen Workspace einzubetten. Sehen Sie sich die neue Whiteboard-Vorlagen für Produktteams um noch heute loszulegen.

Einfaches Einbetten von ClickUp Dokumenten, Listen, Karten und mehr auf Whiteboards

Prioritätensetzung und Roadmapping

Ihr persönliches priorisierungs-Toolkit . Vereinfachen Sie die Kommunikation mit den Stakeholdern, treffen Sie fundierte, datengestützte Entscheidungen und erkennen Sie Abhängigkeiten, bevor sie zum Hindernis werden.

Prioritäten setzen: Das nächste große Ding zu identifizieren sollte einfach sein🚦

Sammeln und priorisieren Sie Produktideen, Feature-Verbesserungen und Backlog-Elemente mit vollständig anpassbaren Feldern, Formeln und mehr. Erstellen Sie ein Repository für Kundeneinblicke mit Umfragen, die von ClickUp Formularen unterstützt werden.

Mit neu hinzugefügte bedingte Logik erfassen Sie ganz einfach die Stimme des Kunden für Sie und Ihre Benutzer. Integrieren Sie außerdem Feedback aus anderen Systemen, um neben der Produkt-Roadmap zu leben mit integrationen von Canny, Zendesk und anderen.

Verwenden Sie ClickUp, um eine Listenansicht zu erstellen, die benutzerdefinierte Felder wie Priorität, ARR und mehr enthält

Zeitleisten und Gantt: Einfache Visualisierung von Roadmaps und Abhängigkeiten 🛣

Lassen Sie das Rätselraten hinter sich, wenn es um die Orchestrierung komplexer funktionsübergreifender Releases geht. Mit Gantt-Ansichten und Zeitleisten lassen sich Abhängigkeiten und Meilensteine über Epics hinweg einfach kartieren.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Aufgaben und Abhängigkeiten in der ClickUp Gantt-Ansicht

Forschung und Design

ClickUp verbindet nahtlos Design, Produkt und Technik während der forschungs- und Designphase der Software-Entwicklung, die es den Teams ermöglicht schöne Dokumente zu erstellen für Forschungs- und Produktanforderungen und arbeiten mit Whiteboards für Journey Mapping und User Stories zusammen.

User Story und Journey Mapping Whiteboards 👩‍🏫

Mit den neuen Vorlagen für Whiteboards wird das Journey Mapping zum Kinderspiel. Verwenden Sie unser vorgefertigten Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen für konsistente und wiederholbare Designs.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards mit Objekten, Aufgaben, Beziehungen und Haftnotizen, um visuell mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Benutzerforschung und Produktanforderungen Dokumente 📝

Bringen Sie Ihre Stakeholder mit Dokumenten in Einklang, mit denen Sie Entscheidungen einfach auf Karten abbilden, Interviews verknüpfen und sogar ganze Pläne für Projekte einbetten können - alles an einem Ort. Fügen Sie Whiteboards, Figma-Dateien und vieles mehr direkt in Ihre Epics und Produktdokumentation ein.

Starten Sie mit neuen Vorlagen für Benutzer Forschung und Dokumente über Produktanforderungen heute!

Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Produktanforderungen dokumentieren und Ihre Sprint-Liste einbetten

Figma-Integration für kohärente Zusammenarbeit 🎨

Lassen Sie Ihr Design-Team direkt mit Ihren Entwicklern und Produktmanagern zusammenarbeiten, damit Sie Ihre Produkte schneller und mit weniger Hin- und Herbewegungen liefern können. Die ClickUp-Integration mit Figma bringt Mockups und Wireframes in den Vordergrund der Unterhaltung, indem Designs in Dokumente, Aufgaben, Whiteboards und mehr eingebettet werden!

Agile Entwicklung

Agile Entwicklung ist der Eckpfeiler der modernen software-Entwicklung . Mit flexiblen und anpassbaren Sprint, verbesserter Berichterstellung für Sprint und mehr benutzerdefinierten Anpassungen machen wir agile Entwicklung zum Kinderspiel.

Benutzerdefiniert sprint-Dauern und erweiterte Einstellungen für Sprint-Ordner ermöglichen es agilen Teams, ihre Arbeit präzise nachzuverfolgen, was zu äußerst genauen Berichten führt. Die neuen Karten zur Berichterstellung geben ein vollständiges Bild der Gesamtleistung wieder.

Im Laufe des Jahres werden Sie in der Lage sein, die zugrundeliegenden Daten für eine tiefer gehende Analyse zu analysieren. Verwenden Sie Burndown-Karten um zu sehen, ob Ihr Team auf dem richtigen Weg ist, um das zu erreichen, was es sich vorgenommen hat.

Die neuen Sprint Burndown-Karten helfen Ihnen, tiefer in Ihre Daten einzutauchen, um eine gründlichere Analyse durchzuführen

Auf der anderen Seite, verwenden Sie Burnup Karten um den Fortschritt bei der Fertigstellung zu visualisieren.

Sehen Sie den Fortschritt bei der Fertigstellung Ihres Sprints mit den neuen Burnup-Karten

Und nicht zuletzt können Sie sehr anschauliche Berichte über die Velocity erstellen, um die Genauigkeit zukünftiger Sprint-Schätzungen zu verbessern.

Verbessern Sie zukünftige Sprint-Schätzungen mit präzisen und visuell ansprechenden Karten in ClickUp

Swimlanes für StandUp-, Programm- und Portfolio-Management 🏊‍♂️

Ganz gleich, ob Sie ein tägliches StandUp verwalten oder Ihr Produktportfolio abteilungs- und teamübergreifend nachverfolgen, mit dem neuen Feature Swimlanes in der Board-Ansicht können Sie nach beliebigen benutzerdefinierten Feldern gruppieren, sortieren und filtern und so Projekte einfach überprüfen oder Ressourcen anpassen.

Nachverfolgung von Releases und Zielen

Jede software-Entwicklungsteam kennt die Planung und Ausführung ist die halbe Miete. Deshalb haben wir die Feuerkraft bei der Verwaltung von Releases verstärkt, markteinführung neuer Produkte auf den Markt bringen und alles im Hinblick auf unternehmensweite Ziele nachverfolgen.

Git-Integrationen: Sichtbarkeit ohne lästige Arbeit ⚒️

Erstellen Sie Bereiche, initiieren Sie Pull Requests und verfolgen Sie Commits mit ClickUp's nahtloser Integration zu Tools wie GitHub , Gitlab und andere, die Ihre Entwickler bei Laune halten, so dass sie sich auf den Code konzentrieren können, anstatt den manuellen Status zu aktualisieren.

Es ist einfach, ClickUp über Git-Integrationen für Dinge wie Pull Requests zu verbinden

Produkteinführungen: Einfache funktionsübergreifende Zusammenarbeit 📣

Bringen Sie Ihre Produkteinführungen mit ClickUp auf die nächste Stufe. Die bahnbrechende Fähigkeit, die von Aufgaben in mehreren Listen (TIML) bedeutet, dass nicht nur Ihr Entwicklungstrio enger zusammenarbeitet, sondern auch Ihre nichttechnischen Teams!

Mit TIML können andere Teams wie Marketing oder kundenerfolg sie können Aufgaben, die für sie relevant sind, in einem eigenen Space unterbringen, um die Sichtbarkeit, die Zusammenarbeit und die Abstimmung zu verbessern.

ClickUp's TIML-Feature (Tasks in Multiple Lists) erlaubt es Entwicklern, Aufgaben mit anderen Teams innerhalb der Organisation zu verbinden

Automatisierung der Nachverfolgung von Zielen und OKRs 📈

Automatische Nachverfolgung des Entwicklungsfortschritts anhand von Unternehmenszielen und OKRs - keine manuellen Aktualisierungen erforderlich. Starten Sie mit unserem neuen OKRs-Vorlage hier .

Erste Schritte

Es war noch nie so einfach, die Produktivität Ihres Teams bei der Entwicklung zu steigern.

Unser neues Software Development Hub ist eine Ressource, die sich an Produktmanager, Entwickler und Designer richtet. Hier finden Sie Artikel, die Ihre Ansicht über die agile Entwicklung erweitern, Entwürfe zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team und der Produktivität bei Live-Workshops sowie neue Vorlagen von Branchenexperten, mit denen Sie in Sekundenschnelle agile Workflows einrichten können.

Bei der agilen Entwicklung geht es um einen iterativen Ansatz - bei der Operationalisierung Ihrer Prozesse sollte das nicht anders sein. Verfeinern Sie weiter Ihre projektmanagement-Prozess für die Softwareentwicklung mit ClickUp University kurse speziell für Software Teams . Diese Kurse reichen von mundgerechten Übersichten bis hin zu ausführlichen Tutorien, wie man ihren Produktlebenszyklus verwalten in ClickUp.

