10 kostenlose Vorlagen für monatliche Kalender zur Organisation Ihrer Zeit

Sie stehen vor einem Monat voller Meetings, Fristen und persönlicher Verpflichtungen, die alle um Ihre Aufmerksamkeit buhlen? Da kann man leicht in den Kaninchenbau fallen und den Blick für das Wesentliche verlieren.

Hier kommen die monatlichen Kalender-Vorlagen ins Spiel. 📅

Ganz gleich, ob Sie berufstätig sind und mehrere Projekte unter einen Hut bringen müssen, ob Sie studieren oder einfach nur versuchen, Ihre täglichen Aufgaben effizient zu organisieren - mit diesen Vorlagen sind Sie bestens gerüstet. Sie helfen Ihnen fehler bei der Planung zu vermeiden und nehmen Sie Ihre Zeit selbst in die Hand.

Unter den zahlreichen Vorlagen für Kalender finden Sie sicher eine, die Ihren Bedürfnissen (und Ihrem Stil) entspricht. Schauen Sie sich unsere zehn kostenlosen Vorlagen für Kalender an, um loszulegen.

Aber sehen wir uns zunächst einmal genauer an, was diese Vorlagen zu bieten haben.

Was sind monatliche Kalender-Vorlagen?

Vorlagen für Monatskalender sind praktische Tools zur strukturierten Organisation von Aufgaben, Terminen und wichtigen Daten. Sie bieten eine Vogelperspektive auf den Monat und helfen Ihnen (und Ihrem Team), die Zeit effizient zu verwalten und Hektik in letzter Minute zu vermeiden. Da alles an einem Ort abgebildet ist, können Sie alle Ihre Verpflichtungen auf einen Blick sehen.

Ein Beispiel: Marketing-Teams verwenden eine monatliche Vorlage für einen Marketing-Kalender, um Initiativen und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten zu skizzieren, eine Liste mit Zielen auf Team- und individueller Ebene zu erstellen, die Art des Inhalts, den Zeitplan und die Veröffentlichungsplattformen hinzuzufügen usw.

Was macht eine gute Vorlage für einen monatlichen Kalender aus?

Effektive Kalender-Vorlagen sind keine leeren Seiten, die Sie von Grund auf ausfüllen müssen. Sie haben ein intuitives Layout, das bereits auf Ihre Bedürfnisse (oder die Ihres Teams) abgestimmt ist und das Sie weiter ausbauen können organisieren können, um Ihre Produktivität zu steigern .

Um eine Vorlage zu finden, die für Sie geeignet ist, sollten Sie sich diese Schlüssel-Features ansehen:

Klarheit des Layouts: Wählen Sie eine Vorlage, die Aufgaben, Fristen und Ziele übersichtlich darstellt und eine schnelle Navigation und mühelose Planung ermöglicht

Wählen Sie eine Vorlage, die Aufgaben, Fristen und Ziele übersichtlich darstellt und eine schnelle Navigation und mühelose Planung ermöglicht Organisierte Aufgabenverwaltung: Suchen Sie nach Features, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren, indem Sie Aufgaben für mehrere Projekte auf einer einzigen Seite erstellen, zuweisen und nachverfolgen können

Suchen Sie nach Features, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren, indem Sie Aufgaben für mehrere Projekte auf einer einzigen Seite erstellen, zuweisen und nachverfolgen können Flexible Anzeigeoptionen: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, mit der Sie Daten und Erkenntnisse in verschiedenen Formaten wie Dashboards und Gantt-Diagrammen für eine dynamische Planung anzeigen können

Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, mit der Sie Daten und Erkenntnisse in verschiedenen Formaten wie Dashboards und Gantt-Diagrammen für eine dynamische Planung anzeigen können Personalisierte Benutzeroberfläche: Achten Sie auf benutzerdefinierte Features wie integrierte Erinnerungen, farbcodierte Aufgabenkategorien und Beschreibungen der Prioritäten, die zu Ihrem individuellen Planungsstil passen

Achten Sie auf benutzerdefinierte Features wie integrierte Erinnerungen, farbcodierte Aufgabenkategorien und Beschreibungen der Prioritäten, die zu Ihrem individuellen Planungsstil passen Kollaborationsmöglichkeiten: Wählen Sie eine Vorlage, die die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Tools wie Mindmaps und Whiteboards für das visuelle Brainstorming mit Ihren Teamkollegen unterstützt

Wählen Sie eine Vorlage, die die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Tools wie Mindmaps und Whiteboards für das visuelle Brainstorming mit Ihren Teamkollegen unterstützt Plattformübergreifende Synchronisierung: Wählen Sie eine Vorlage, die mit gängigen nativen Kalender-Apps wie Google Kalender, Outlook und iCloud kompatibel ist

10 kostenlose Vorlagen für Monatskalender

Wenn Sie nach einem Monatsplaner suchen, werden Sie leicht eine Vorlage für Microsoft Word, Google Tabellen oder Excel finden, die Ihre grundlegenden Anforderungen erfüllt. Diese müssen jedoch manuell aktualisiert werden und verfügen über keine fortgeschrittene Automatisierung. Außerdem lässt sich eine PDF-Kalendervorlage nur schwer benutzerdefiniert anpassen, ohne das Layout zu verändern.

Für komplexe Anforderungen benötigen Sie eine fortschrittliche Lösung. ClickUp kombiniert Projektmanagement mit Echtzeit-Zusammenarbeit, um Teams jeder Größe an Aufgaben und Zielen auszurichten. Mit Automatisierung und Integrationen können Sie Ihre gesamte Arbeit, vom Aufgabenmanagement bis zur Dokumentation, in einem einzigen ClickUp-Workspace zusammenfassen.

Die Bibliothek mit vollständig anpassbaren Kalendervorlagen sorgt für mehr Struktur und Effizienz bei Ihrem Zeitmanagement-Aufwand. Von der Planung von Teambuilding-Aktivitäten bis hin zu Zeitplänen für Projekte können diese Vorlagen auf verschiedene individuelle, Team- und Organisationsanforderungen zugeschnitten werden.

Anstelle von leeren Kalendern erhalten Sie einen vorgefertigten Rahmen, der Informationen über Zuständigkeiten und Zeitleisten zentralisiert, um die Planung und Koordination des Teams zu erleichtern.

1. ClickUp Kalender Planer Vorlage

ClickUp Kalender Planer Vorlage

Die ClickUp Kalender Planer Vorlage organisiert Ihre Aufgaben, Meetings und Ereignisse in einem visuellen Layout, das die Nachverfolgung von Terminen erleichtert.

Verwenden Sie diese Vorlage als persönlichen Organizer oder um projektbezogene Aufgaben in Monats- und Wochenkalendern zu verwalten.

Mit der Sortierfunktion können Sie Aktivitäten nach Status, Typ, Priorität und mehr filtern, was für den Ausgleich von Workloads in größeren Teams nützlich ist. Die Features zur Massenbearbeitung und zum Datenexport vereinfachen den Umgang mit großen Mengen von Aktivitäten weiter.

Mit der Google Karten-Integration ist die Nachverfolgung der Speicherorte von Ereignissen ebenfalls nahtlos. Und der integrierte Budget-Tracker vereinfacht die finanzielle Überwachung. Sie können Quittungen und andere Dokumente zum späteren Nachschlagen anhängen.

Am besten geeignet für: Projektmanager oder Planer von Ereignissen, die die Zusammenarbeit im Team verbessern und den Fortschritt verfolgen möchten.

💡Pro-Tipp: Haben Sie mit großen Teams und größeren Projekten zu tun? Erwägen Sie die Erstellung eines Kalenders für das Projektmanagement um Aufgaben zu planen, auszuführen und Ihre Teams effektiv auszurichten.

2. ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage

ClickUp's Kalender To-Do Liste Vorlage

Wenn Sie eine einfache Möglichkeit suchen, Ihre Arbeit zu verwalten, ist die ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage ist hier, um zu helfen.

Diese Vorlage gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihre wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Zu erledigen-Elemente. Mit dem Feature zum Ziehen und Ablegen können Sie die Aufgaben ganz einfach nach Ihren aktuellen Bedürfnissen priorisieren und ihre Zeit effektiv zu verwalten .

Ein interessantes Feature dieser Vorlage ist die Verwendung von Emojis zur Bewertung der Produktivität, die das Aufgabenmanagement um ein lustiges visuelles Element bereichert.

Die Vorlage enthält auch ein Formular für Meeting-Anfragen, mit dem andere Personen Meetings mit Ihnen anfragen können, wobei sie den Zweck, die Dringlichkeit und die bevorzugten Zeitfenster angeben können. Sobald Sie diese Anfragen erhalten haben, können Sie sie in einer nach Status geordneten Liste anzeigen lassen.

Am besten geeignet für: Freiberufler, die Arbeitsprojekte und persönliche Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen.

Weiterlesen: die 10 besten Kalender Apps für Familien

3. ClickUp Jahreskalender Vorlage

ClickUp Jahreskalender Vorlage

Die Führung eines Geschäfts ist mit vielen beweglichen Teilen verbunden, aber eine proaktive Planung vereinfacht den Prozess. Die ClickUp Jahreskalender Vorlage hilft Ihnen, jährliche Ziele und Ereignisse abteilungsübergreifend in einem Fenster zu kartieren.

Sie können Meilensteine in Aufgaben unterteilen, sie Teammitgliedern zuweisen und den Fortschritt anhand von Status, Priorität und vielem mehr verfolgen. Außerdem können Sie Aufgaben für die langfristige Planung nach Quartalen ordnen. Die Leisten für den Fortschritt werden automatisch aktualisiert, wenn Unteraufgaben und Checklisten abgeschlossen sind, so dass Sie einen Überblick in Echtzeit erhalten.

Diese mehrmonatige Vorlage bietet außerdem eine flexible Kalenderansicht, mit der Sie Aufgaben filtern und Zeitrahmen anpassen können, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Plus, mit ClickUp Brain's KI-gesteuerte Erkenntnisse können Sie schnell auf alle unternehmensweiten Daten zu Teamaktivitäten zugreifen und diesen Jahresplaner aktualisieren, ohne einzelne Aufgaben oder Kalender zu durchsuchen.

Am besten geeignet für: Organisationen, die die abteilungsübergreifende Koordination verbessern wollen.

4. ClickUp Buchungskalender Vorlage

ClickUp Buchungskalender Vorlage

Die ClickUp Buchungskalender Vorlage wurde entwickelt, um Ihre Marketingstrategie für soziale Medien zu optimieren. Mit dedizierten Feldern für Inhaltstypen (Video, Bild, Blogartikel usw.), Einzelziele und Postingdaten sorgt diese Vorlage dafür, dass Ihr Team organisiert ist und weiß, was wann passiert.

Sie können den Status jedes Inhalts mit Farbcodierten Karten für Aufgaben mit postspezifischen Notizen nachverfolgen. Außerdem enthält die Vorlage eine praktische Seitenleiste, die nicht geplante Beiträge hervorhebt, sowie ein benutzerdefiniertes Markenbuch, das Ihnen hilft, Ihre Markenidentität auf allen Plattformen zu wahren.

Am besten geeignet für: Social Media Marketing Teams, die ihre Content-Strategie koordinieren und verwalten wollen.

Weiterlesen: Wie man einen Marketing Kalender erstellt: Kostenlose Vorlagen und Beispiele

5. ClickUp Redaktionskalender Vorlage

ClickUp Redaktionskalender

Die ClickUp Redaktionskalender Vorlage ist Ihre visuelle Roadmap für die Planung und Terminierung von Inhalten. Verfolgen Sie Details wie Inhaltstypen, Veröffentlichungstermine, zugewiesene Autoren und mehr. Sie können die Workload Ihres Teams verwalten und Abhängigkeiten auf einen Blick erkennen.

Die Vorlage verfügt über ein Formular für Inhaltsanfragen, mit dem Sie alle wichtigen Details für neue Aufträge erfassen können - Autor, Editor, Schlüsselwörter, Handlungsaufforderungen und vieles mehr. Außerdem verfügt sie über ein Content Status Board, das die Karten mit den Aufgaben nach Status gruppiert ("Zu erledigen", "In Prüfung" und "Bereit zur Veröffentlichung").

Am besten geeignet für: Marketing-Agenturen, die mehrere Client-Kampagnen verwalten und einen strukturierten Weg suchen, um Ergebnisse und Fristen zu verwalten.

6. ClickUp PTO Kalender Vorlage

ClickUp's PTO Kalender Vorlage

Maßgeschneidert für die Verwaltung von Mitarbeiterfreizeiten, ist die ClickUp PTO Kalender Vorlage ist ein tool zur Nachverfolgung von Urlaubstagen, Feiertagen, Krankheitstagen und persönlichen Ereignissen in Ihrem Team.

Diese Vorlage zeigt an, wann Mitglieder des Teams nicht verfügbar sind, was Ihnen wiederum hilft, Planungsfehler und Burnout bei Mitarbeitern in geschäftigen Zeiträumen zu vermeiden.

Sie besteht aus vier Schlüsselkomponenten: einem Formular für die Beantragung von PTO, mit dem Mitarbeiter ihre Übermittlungsanträge einreichen können; einer Ansicht des PTO-Kalenders, in der alle gesammelten Anträge angezeigt werden und in der Sie durch einfaches Ziehen auf Details klicken oder die Dauer anpassen können; einer PTO-Datenbankliste für die einfache Verwaltung der Übermittlungen nach Typ; und einem Board für die PTO-Genehmigung, in dem Sie oder zugewiesene Manager Anträge je nach aktuellem Status genehmigen oder ablehnen können.

Am besten geeignet für: Manager oder HR-Teams in mittelgroßen bis großen Unternehmen, die eine effiziente Möglichkeit zur Nachverfolgung von Mitarbeiterfreistellungen und zum Ausgleich von Workloads suchen.

7. ClickUp Redaktionskalender Liste Vorlage

Redaktionskalender Liste Vorlage

Eine spezielle Version des redaktionellen Kalenders, die ClickUp Redaktionskalender Liste Vorlage rationalisiert Ihren gesamten Workflow zur Erstellung von Inhalten in einer Zeitleiste.

Die Vorlage enthält ein Formular zur Anforderung von Inhalten, mit dem Mitglieder des Teams Ideen oder Briefings einreichen können, die automatisch zu einer zentralen Liste hinzugefügt werden.

Außerdem erhalten Sie eine Zeitleisten-basierte Übersicht über geplante Kampagnen, in der Inhalte nach Typ, zugewiesenem Autor und Einzelziel gruppiert und mit Überprüfungs- und Go-Live-Terminen abgestimmt werden. Sie können sogar für jede Aufgabe die gewünschte Überarbeitungsstufe angeben, um die Priorisierung zu erleichtern.

Mit der integrierten Nachverfolgung des Fortschritts können Editoren jede Phase des Lebenszyklus von Inhalten im Auge behalten - von den ersten Entwürfen bis zur Genehmigung durch den Client. Dieses Setup fördert die Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb Ihres Teams.

Am besten geeignet für: Kleine Geschäfte, die ihre eigene Strategie für Inhalte verwalten.

8. ClickUp Inhalt Kalender Vorlage

ClickUp's Vorlage für den Kalender mit Inhalten

Die ClickUp Inhalt Kalender Vorlage vereinfacht die Planung und Veröffentlichung von Inhalten mit einer zentralen Ansicht des Kalenders, so dass Teams ihren Zeitplan über Wochen oder Monate hinweg sehen können.

Ein einzigartiges Feature dieser Vorlage ist die Möglichkeit, Workflows nach Kanälen zu trennen - z. B. E-Mail, Blog und soziale Medien - und sie in speziellen Ordnern zu verfolgen, um sich auf sie zu konzentrieren. Die vereinheitlichte Ansicht des Workflows hebt auch Aufgaben hervor, die sofort erledigt werden müssen.

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung der Marketingphase jedes Inhalts und der Revisionsdaten, damit die Teams mit den allgemeinen Marketingstrategien synchronisiert bleiben.

Machen Sie diesen Planer zum Bestandteil Ihrer content Marketing Management Plan um all Ihre kanalübergreifenden Daten zu organisieren und Ihre Content-Strategie zu verbessern.

Am besten geeignet für: Content-Marketing-Teams, die Zeitleisten für verschiedene Kampagnen nachverfolgen.

Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für Kalender mit Inhalten für soziale Medien

9. ClickUp Vorlage für monatlichen Zeitplan

ClickUp Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan

Die ClickUp Vorlage für den monatlichen Zeitplan ist ein vielseitiges tool für die Verwaltung von Aufgaben und Terminen im Team über einen Monat hinweg mit klarer Visualisierung von Fortschritt und Abhängigkeiten. Es hilft Ihnen, anstehende Aufgaben in einem Gantt Diagramm zu sehen, was die Planung von Projekten und das Ressourcenmanagement erleichtert.

Ein besonders nützliches Feature ist die 'Team Member Box View', die eine Momentaufnahme der Aufgaben und des Workloads jedes Mitglieds bietet und so einen ausgewogene Verteilung der Verantwortlichkeiten . Darüber hinaus werden in der 'Listenansicht für Auszahlungen' die Aufgaben nach Team-Zeitplänen, Stundensätzen und Fälligkeitsdaten geordnet, so dass Manager die Auszahlungen und Details der Aufgaben leicht nachverfolgen können.

Die Vorlage enthält auch integrierte Formeln zur Überwachung der zugewiesenen Budgets und der tatsächlichen Kosten für die finanzielle Nachverfolgung.

Am besten geeignet für: Teams, die monatliche Einstellungsprozesse, Zeitleisten für die Einarbeitung und Sitzungen rationalisieren möchten.

💡Pro-Tipp: Arbeiten Sie auf der C-Suite-Ebene? Effektiv nutzen strategien zur Verwaltung des Kalenders von Führungskräften um Terminkonflikte zu minimieren und das Beste aus Ihrer Zeit zu machen.

10. ClickUp Team Zeitplan Vorlage

ClickUp Team Zeitplan Vorlage

Überwachen Sie den Workload Ihres Teams ganz einfach mit ClickUp Team Zeitplan Vorlage . Diese Vorlage für den Dienstplan vereinfacht die Zuweisung von Aufgaben und die Organisation nach Teammitgliedern, mit interaktiven Ansichten zur besseren Übersichtlichkeit.

Als Manager können Sie die Workloads mit den Kapazitäten der einzelnen Personen vergleichen. In der 'Aktivitätsansicht für Projekte' können Aufgaben den jeweiligen Teams und Clients zugeordnet werden. Dieses Setup bietet einen Überblick über den Umfang und den Fortschritt der Arbeit und hilft auch bei einstellung der monatlichen Ziele für Ihr Team .

Die Ansicht "Wöchentlicher Zeitplan" ordnet die Aufgaben im Kanban-Format nach Fälligkeitsdatum an und macht Prioritäten und Fristen sofort sichtbar.

Schließlich bietet die 'Workload-Ansicht' eine Aufschlüsselung der Aufgaben, die den einzelnen Teams über eine Woche, zwei Wochen oder einen Monat zugewiesen wurden. Die Nachverfolgung der Dauer von Aufgaben hilft Ihnen, schnell zu erkennen, wo in arbeitsintensiven Zeiträumen möglicherweise Unterstützung benötigt wird.

Am besten geeignet für: Manager des Kundensupports, die ihre Mitarbeiter bei der Nachverfolgung ihrer Aufgaben unterstützen möchten.

Verwalten Sie Ihre Zeit mühelos mit den monatlichen Kalender-Vorlagen von ClickUp

Wenn Sie es leid sind, mit mehreren Tools zur Nachverfolgung verschiedener Termine zu jonglieren, verwandeln Sie Ihren Kalender mit ClickUp in einen intuitiven Planer.

Diese Kalender-Vorlagen fassen alles - Ihre Aufgaben, Meetings und Ereignisse - auf einer einzigen Plattform zusammen. Mit ihren fortschrittlichen Features und ihrer Flexibilität können Sie sich von manuellen Aktualisierungen verabschieden und genießen volle Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre Planung.

Und das Beste daran: Sie sind völlig kostenlos. 💸 Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie eine effizientere Art, Ihre Zeit zu organisieren.