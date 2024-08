25 Beispiele für monatliche Ziele für Teams am Arbeitsplatz

Aufwachen um 5 Uhr morgens. Habe eine feste Morgenroutine. Gehen Sie jeden Tag ins Fitnessstudio. Schreibe jeden Abend ein Tagebuch. Sei mehr organisiert bei der Arbeit. Ja, es ist Zeit für ein neues Jahr mit neuen Zielen!

Während persönliche Entwicklungsziele gang und gäbe sind, beenden viele Organisationen und Teams ihr viertes Quartal im Dezember und bereiten sich auf das nächste Jahr vor.

Wenn Sie gerade auf der Suche nach Ideen für Ihre monatlichen Ziele für 2024 sind, sind Sie hier genau richtig.

Als Bonus geben wir Ihnen auch einen Fahrplan für die Erreichung der monatlichen Ziele im Laufe des Jahres.

Was sind Monatsziele?

Monatsziele sind Ziele, die Sie sich selbst oder Ihrem Team setzen, um sie innerhalb der nächsten 30 Tage oder eines Kalendermonats zu erreichen.

Teams setzen sich monatliche Ziele gemeinsam, als Einheit, um den Erfolg des Unternehmens zu fördern. Eine Reihe von Monatszielen kann zu einem großen Gewinn im Quartal oder zu einem großen, kühnen Ziel (Big Hairy Audacious Goal, BHAG) für das Jahr führen. Klare monatliche Ziele tragen zu einer erfolgreichen Planung bei, projektzusammenarbeit und die Gesamtproduktivität.

Bedeutung der Festlegung von Monatszielen

Ein Monat ist weder zu kurz noch zu lang für Arbeitsaktivitäten. Nehmen wir an, Sie führen eine Werbekampagne für Ihre neue Produkteinführung durch. Vier Wochen sind ausreichend Zeit, um den Großteil der Zielgruppe zu erreichen, das Engagement zu verfolgen und Feedback einzuholen, um die Parameter gegebenenfalls anzupassen.

Monatliche Ziele sind nicht nur der richtige Zeitrahmen, sondern bieten noch viele weitere Vorteile.

Große Ziele lassen sich in überschaubare Teile zerlegen: Wenn Sie in diesem Jahr 60 Millionen Dollar Umsatz machen wollen, wie gehen Sie dann vor? Die einfachste Art, sich Ziele zu setzen, besteht darin, sie in vierteljährliche und monatliche Ziele aufzuteilen, was wiederum zu projektziele . Das bedeutet, dass Ihr Team das Ziel hat, 15 Millionen Dollar pro Quartal und 5 Millionen Dollar pro Monat zu verdienen.

Aufteilung der Ziele in überschaubare Abschnitte

Eine weitere Unterteilung in Wochen und Tage wäre für die Vertriebsmitarbeiter erdrückend. Ein Monat gibt ihnen genügend Spielraum, um Verkaufsgespräche zum Abschluss zu bringen.

Kräftiges Handeln: Ein Arbeitsmonat umfasst in der Regel 22 Tage, so dass vor der Besprechung kein Raum für Zaudern bleibt. Daher ist es wahrscheinlicher, dass die Teams sofort loslegen, um keine Zeit zu verlieren.

Überprüfungen und Anpassungen ermöglichen: Wenn etwas einen Monat lang nicht funktioniert, ist es an der Zeit, Korrekturen vorzunehmen. Monatliche Ziele ermöglichen es Teams und Führungskräften, oft genug zusammenzukommen, um die Leistung zu bewerten und neue Ideen auszuprobieren.

Korrelation mit dem Ausgabenzyklus: Unternehmen zahlen in der Regel jeden Monat Gehälter, Lieferanten und Rechnungen. Indem Sie Ihre monatlichen Ziele (die sich in der Regel auf die Einnahmen beziehen) auf den Ausgabenzyklus abstimmen, können Sie den Cashflow des Unternehmens besser verstehen.

Der Zeitrahmen ist einer der vielen Faktoren, die ein gutes Ziel ausmachen. Im Folgenden finden Sie einige weitere Aspekte, die Sie bei der Festlegung Ihrer monatlichen Ziele berücksichtigen sollten.

Wie man SMARTe Monatsziele festlegt

Vor über vierzig Jahren schlug George T. Doran die SMART-Rahmenwerk für das Setzen von Zielen. Er hat sich im Laufe der Zeit bewährt und ist auch heute noch der effektivste Zielsetzungsrahmen sowohl für die persönliche als auch für die berufliche Entwicklung.

SMART steht für spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden.

Lassen Sie uns am Beispiel einer Social-Media-Agentur sehen, wie Sie SMART-Monatsziele für Ihr Unternehmen festlegen können.

Spezifisch

Ein Ziel muss unmissverständlich sein, damit Sie sich darauf konzentrieren können. Es sollte in einer Sprache formuliert sein, die keine Interpretation zulässt. Kurz gesagt, es sollte spezifisch sein.

beispiel: Generieren Sie Leads von Technologie-Start-ups, die Unterstützung im Bereich Social Media suchen

Messbar

Wie Sie sehen, ist "Leads generieren" ein Befehl, kein Ziel. Der nächste Schritt besteht darin, es zu quantifizieren.

Beispiel: Generiere 25 neue Leads von Technologie-Startups, die Unterstützung suchen.

Erreichbar

Die 25 neuen Netto-Leads erscheinen willkürlich, ohne dass darauf geachtet wird, ob sie erreicht werden können. Die gängigste Methode, um ein Ziel erreichbar zu machen, besteht darin, die Leistung des letzten Zeitraums zu verbessern. Ein besseres Ziel wäre also wie folgt.

beispiel: Steigerung der Lead-Generierung (von Technologie-Start-ups, die Unterstützung in den sozialen Medien suchen) um **_25 % im Vergleich zum letzten Jahr

Relevant

Niemand würde sich für ein Ziel begeistern, das für ihn irrelevant erscheint. Um das Ziel attraktiv zu machen, sollten Sie es für Ihr Unternehmen, Ihren Markt, Ihre Branche und die Region, in der Sie tätig sind, relevant machen.

beispiel: Steigerung der Lead-Generierung (von Technologie-Start-ups, die Unterstützung in den sozialen Medien suchen) um 25 % im Vergleich zum letzten Jahr_ _zu unterstützen durch das neu eröffnete Büro in Seattle.

Zeitgebunden

Das Parkinsonsche Gesetz besagt, dass sich die Arbeit ausdehnt, um die zugewiesene Zeit zu füllen. Wenn Sie keinen Zeitrahmen festlegen, könnten Sie das oben genannte Ziel in einem Jahr oder in zehn Jahren erreichen. Setzen Sie Ihre Ziele zeitlich fest.

Beispiel: Steigern Sie die **_monatliche Lead-Generierung (von Technologie-Startups, die Unterstützung in den sozialen Medien suchen) um 25 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres, um von der neu eröffneten Niederlassung in Seattle unterstützt zu werden.

Das obige Beispiel zeigt nur eine Ebene der einzelnen Faktoren. Das Beispiel "Technologie-Startup auf der Suche nach Social-Media-Unterstützung" lässt sich noch weiter spezifizieren, indem der Finanzierungsstatus, der Standort des Hauptsitzes, das Gründerprofil usw. einbezogen werden.

Die Relevanz kann noch weiter erhöht werden, indem man sie mit der Vision oder Mission der Organisation verbindet.

Wie man monatliche Ziele setzt und verfolgt

Nun, da Sie wissen, wie Sie monatliche Ziele festlegen, wollen wir uns ansehen, wie Sie diese erreichen können.

Machen Sie das Ziel sichtbar

Wenn ein Ziel für Sie wichtig ist, können Sie es nicht einfach setzen und vergessen. Sie müssen es wie Ihren Nordstern behandeln, der Sie bei Ihren Entscheidungen und Handlungen leitet.

Verwenden Sie eine zielverfolgungs-App soll Einzelpersonen und Teams helfen, ihre Ziele zu erreichen.

In überschaubare Schritte unterteilen

Auch ein SMART-Ziel ist kein Aktionsplan. Es sagt Ihnen nicht, was Sie täglich tun müssen, um es zu erreichen. Erstellen Sie also einen Aktionsplan.

Zerlegen Sie Ihre großen Ziele in umsetzbare Schritte, die Sie in regelmäßigen Abständen durchführen können und auf die Sie sich konzentrieren können. Mit ClickUp können Sie:

Ihre monatlichen Ziele in Projekte und Aufgaben aufteilen

Individuelle Ziele setzen, die aus einer Zahl, einem Dollarbetrag oder einem einfachen wahr/falsch bestehen

Verbinden Sie verschiedene Aufgaben für eine Fortschrittsübersicht

Checklisten für Aufgaben erstellen, um sicherzustellen, dass Sie sie richtig erledigen

Messgrößen festlegen

Der messbare Teil von SMART-Zielen ist die Zahl, die Sie erreichen wollen. Wenn Sie das Ziel in verschiedene Aufgaben mit eigenen Messwerten aufteilen, fügen Sie diese Ziele ebenfalls zu ClickUp hinzu. Mit Aufgabenzielen können Sie die erledigten Aufgaben abhaken, und die software zur Aufgabenverwaltung aktualisiert automatisch den Fortschritt auf Ihrem ClickUp Dashboard.

Führen Sie wöchentliche Überprüfungen durch

Wenn Sie sich monatliche Ziele setzen, ist es sinnvoll, den Fortschritt zu verfolgen. Überprüfen Sie jede Woche, ob Sie sich in die richtige Richtung und im richtigen Tempo bewegen.

Überprüfen Sie jede Woche, ob Sie sich in die richtige Richtung und im richtigen Tempo bewegen.

Erstellen Sie eine Liste der Kennzahlen, die Sie verfolgen wollen, und der Fragen, die Sie sich stellen möchten.

Sie wissen noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben Hilfe mitgebracht! Wählen Sie eine der zehn kostenlosen vorlagen für Zielvereinbarungen und passen Sie sie nach eigenem Ermessen an.

Da die Grundlagen für eine effektive Zielsetzung nun geklärt sind, finden Sie hier einige Anregungen für monatliche SMART-Ziele, die Sie oder Ihr Team anstreben könnten.

25 Beispiele für monatliche Ziele für Teams

Egal, ob Sie im Vertrieb, im Marketing, in der Technik oder in der Personalabteilung tätig sind - hier finden Sie 25 Ideen für Monatsziele, die Sie für Ihre Teams übernehmen können.

1. Verbessern Sie die Lead-Generierung

Das größte Ziel eines Marketingteams für jedes Jahr ist die Lead-Generierung. Sie gibt die Richtung vor wie man sich konzentrieren soll ihre Marketingbemühungen. Setzen Sie dies in ein monatliches SMART-Ziel um.

Beispiel: Steigerung der Anzahl der generierten Leads um 25 % im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres_

2. Reduzierung der Werbeausgaben

Da sich die Märkte weiterentwickeln und der Wettbewerb immer härter wird, sind die Führungskräfte gezwungen, ihre Ausgaben zu senken, ohne dass die Leistung darunter leidet. Diese Ziele können eine große Herausforderung darstellen.

Beispiel: Optimierung der Werbeausgaben, um Einsparungen in Höhe von 100.000 $ zu erzielen, ohne die Lead-Generierung/Konversion zu beeinträchtigen_

3. Website-Traffic erhöhen

Der Website-Verkehr ist eine wichtige Top-of-the-Funnel-Kennzahl für Marketing-Teams, die sich entlang des Funnels kumulativ auswirkt.

Beispiel: Steigerung des Website-Traffics aus organischen Quellen um 5 %_

4. Verbesserung der Lead Conversion Rate

Wenn das Marketing die Zahl der generierten Leads steigert, wird erwartet, dass auch der Vertrieb seinen Einsatz erhöht. Verfolgen Sie das Marketingziel mit Ihrem eigenen.

Beispiel: Steigerung der Umwandlungsrate von Leads in Verkäufe um 2 % pro Monat

5. An Networking-Veranstaltungen teilnehmen

Die Mitglieder des Vertriebsteams nehmen an Networking-Veranstaltungen teil, um die Nachfrage zu steigern. Je mehr Veranstaltungen sie besuchen, desto mehr Visitenkarten können sie verteilen. Wenn jedoch keine dieser Verbindungen zu einer Umwandlung führt, kann das Geld verschwendet werden. Das muss bei den monatlichen Zielen berücksichtigt werden.

Beispiel: Nehmen Sie jeden Monat an einem Networking-Treffen teil, bei dem die Umwandlungsrate von Kontakt zu Demo mindestens 10 % beträgt_

6. CSAT-Bewertungen erhöhen

Kundenerfolgsteams messen ihre Leistung anhand der Kundenzufriedenheit (CSAT) oder des Net Promoter Score (NPS). Es ist eine gute Idee, monatlich ein Ziel zu setzen, um die Gesamtergebnisse des Kundenerfolgs zu verbessern.

**_Beispiel: Steigern Sie den CSAT-Wert jeden Monat um 1 % bei neuen Kunden und um 5 % bei wiederkehrenden Kunden

7. Reduzieren Sie die Zeit bis zur Aufnahme neuer Kunden

Unternehmen haben oft Service Level Agreements (SLAs), um einen neuen Kunden innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu betreuen. Eine Verkürzung dieser Zeitspanne verbessert die Kundenerfahrung und führt zu einer schnelleren Umsatzrealisierung. Dies ist also ein wichtiges Ziel für Kundenerfolgsteams.

Beispiel: Verkürzung der Zeit bis zum Onboarding auf 1 Arbeitstag mit business process improvement und_Automatisierungsstrategien

8. Ein Produkt einführen

Das passiert natürlich nicht in einem Monat. Aber Sie können Ihre langfristigen Ziele in kleinere monatliche Ziele aufteilen.

Beispiel: Erstellen Sie das MVP für das Lieferantenmanagement-Portal mit fünf Kernfunktionen_

9. Steigern Sie die Produktivität der Entwickler

Die technischen Leiter sind dafür verantwortlich, monatliche Ziele für die Entwicklerproduktivität festzulegen. Sie können dies erreichen, indem sie eine Entwicklerplattform kaufen, Aufgaben automatisieren, Teile der Funktion auslagern oder das Team in Zeitmanagement-Fähigkeiten schulen. Wählen Sie, was für Sie richtig ist.

Beispiel: Einführung einer Testautomatisierungsplattform zur Steigerung der Produktivität des Entwicklerteams um 20 %

10. Verkürzung der Time-to-hire

Wenn Sie die Zeit bis zur Einstellung für eine offene Stelle verkürzen, können Sie neue Mitarbeiter schneller einarbeiten und mehr/bessere Arbeit leisten. Die Zeit bis zur Einstellung ist also ein effektives monatliches Ziel für HR- und Talentakquisitionsteams.

Beispiel: Verkürzung der Zeit bis zur Einstellung - von der Genehmigung der Anfrage bis zur Annahme des Angebots - um 30 %_

11. Umzug in die neuen Büroräume

Unabhängig davon, ob Sie ein wachsendes Unternehmen sind oder ein hybrides Modell bevorzugen: Wenn Sie Ihre Büroräume wechseln, brauchen Sie Ziele, um den Übergang reibungslos zu gestalten.

Beispiel: Fertigstellung der Raumplanung und Genehmigung bis zum 30. Januar

12. Sicherstellung der Einhaltung der Schulungsvorschriften

Lern- und Entwicklungsteams müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die vorgeschriebenen Schulungen oder Workshops absolviert haben. Dies ist ein wichtiges Ziel, das man sich setzen sollte, insbesondere gegen Ende des Jahres.

Beispiel: Sicherstellen, dass 100 % der Mitarbeiter die vorgeschriebenen Schulungen bis zum 31. Dezember abgeschlossen haben_

13. Auffrischung eines Schulungsmoduls

Schulungsprogramme am Arbeitsplatz müssen häufig in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden. Legen Sie Ziele fest, um die richtigen Module für die Aktualisierung zu priorisieren.

Beispiel: Auswahl von Ausbildern für die Auffrischung des Lernmoduls zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz

14. Abschaffung von Strafen im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten aus der Buchhaltung

Wenn das Finanzteam den Lieferanten nicht innerhalb der vereinbarten Frist bezahlt, können Strafklauseln oder Zinsen fällig werden. Dies zu verhindern, ist eines der wichtigsten finanziellen Ziele für die für die Kreditorenbuchhaltung zuständige Person.

Beispiel: Eliminierung von Strafzahlungen oder Zinsen für überfällige Verbindlichkeiten

15. Reduzieren Sie Projekte, die das Budget überschreiten

Bei Projekten kommt es manchmal aus verschiedenen betrieblichen und externen Gründen zu Budgetüberschreitungen. Die größte Verantwortung eines Projektmanagers besteht jedoch darin, dies vorherzusehen und zu verhindern. Dies kann durch die Festlegung monatlicher Ziele für die Budgetverfolgung erreicht werden.

Beispiel: Verringerung der Budgetüberschreitung um 50 % im Vergleich zum Vorjahr

16. Reduzieren Sie Projektverzögerungen

Wenn Projekte das Budget überschreiten, ist der Verlust in Form von Geld zu sehen. Wenn sich Projekte verzögern, entstehen zusätzliche Kosten durch zusätzliche Arbeitsstunden und die Opportunitätskosten für die Durchführung anderer Projekte während dieser Zeit. Daher versuchen Projektmanager, Verzögerungen zu verringern, insbesondere bei Projekten mit festem Angebot.

Beispiel: Beende die geplanten Aufgaben für den Monat mit 2 Arbeitstagen Vorsprung

17. Überstunden abbauen

In allen Unternehmen machen Teams in irgendeiner Form Überstunden. Projektmanager müssen sich bemühen, diese auf ein Minimum zu beschränken, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Eine gute Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist ein Blick auf die aktuelle Arbeitsbelastung.

Beispiel: Reduzieren Sie die maximalen Überstunden pro Mitarbeiter auf fünf Stunden pro Woche

Beispiel: Reduzieren Sie die maximalen Überstunden pro Mitarbeiter auf fünf Stunden pro Woche

18. Verbesserung der Auslastung

Der Auslastungsgrad ist die Anzahl der in Rechnung gestellten Stunden im Vergleich zu den gesamten Arbeitsstunden in einer Woche. Ein guter Serviceleiter maximiert diese Kennzahl.

Beispiel: Erhöhung der Auslastungsstunden auf 95 % für das Softwareentwicklungsteam

19. Ressourcen entwickeln

Institutionelles Wissen ist einer der stärksten Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens. Die Dokumentation und Umwandlung des Wissens in verteilbare Vermögenswerte ist eine große kommunikationsziel für jede Organisation.

Beispiel: Erstellung eines Handbuchs für die Redakteure des Unternehmens, das die gesamte Unternehmenskommunikation umfasst

20. Die nächste Finanzierungsrunde sichern

Die Führungsteams von Start-ups planen immer, weitere Finanzmittel zu beschaffen, um ihr Unternehmen voranzutreiben - das ist eines ihrer wichtigsten Ziele. Aber das lässt sich nicht in einem Monat erreichen!

Beispiel: Bestätigen Sie drei Treffen mit potenziellen Investoren, die im nächsten Quartal stattfinden sollen

21. Kompetenzen ausbauen

Dies ist ein entscheidendes Ziel zur Selbstverbesserung, sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams. Als Einzelperson können Sie sich für einen Online-Kurs anmelden, einer Tech-Community beitreten, an Hackathons teilnehmen usw., um eine neue Fähigkeit zu erlernen.

Teamleiter können Talente mit neuen Fähigkeiten einstellen, bestehende Teammitglieder schulen oder einige Teile der Arbeit automatisieren. In jedem Fall ist die Erweiterung der Fähigkeiten ein wichtiges Ziel für jeden.

Beispiel: Abschluss des Python-Zertifizierungskurses für Fortgeschrittene

22. Präsentationen erstellen

Lampenfieber ist eine der häufigsten Ängste unter Berufstätigen. Überwinden Sie diese Angst in diesem Jahr, indem Sie einige Präsentationsfähigkeiten und -erfahrungen erwerben.

Beispiel: Halten Sie eine Präsentation vor dem Team über ein Thema, von dem Sie überzeugt sind_

23. Mentoring

Mentoring ist eine der effektivsten Methoden, um Mitarbeiter in einem Unternehmen zu fördern. Gleichzeitig ist es aber auch die informellste Form des Lernens und der Entwicklung. Wenn Sie sich monatliche Ziele setzen, um Mentoring zu leisten oder zu erhalten, wird dies im neuen Jahr von großem Nutzen sein.

Beispiel: Verbringen Sie jeden Monat drei Stunden mit der Betreuung jüngerer Teammitglieder_

24. Forschung

Am Arbeitsplatz ist die Forschung oft eine Vorstufe zur Problemlösung. Wenn jemand mit einem Problem konfrontiert ist, recherchiert er, um Lösungen zu finden. Eine allgemeine Recherche über den Bereich, den Markt, das Produkt, die Technologie usw. kann jedoch zur Lösung künftiger Probleme beitragen und die Kreativität fördern.

Beispiel: Verbringen Sie zwei Stunden pro Woche damit, eine Idee zu recherchieren, die mit den Aufgaben, an denen Sie gerade arbeiten, tangiert_

25. Machen Sie einen Teamausflug

Besonders für abgelegene/gemischte Teams sind Teamausflüge eine gute Möglichkeit, sich gegenseitig kennen zu lernen. Monatliche Teamausflüge sind die perfekte Frequenz. Das muss nicht unbedingt etwas Ausgefallenes sein. Es kann ein einfaches Mittagessen, ein Brettspielabend oder ein Kinobesuch sein.

Beispiel: Planen Sie den monatlichen Teamausflug und führen Sie ihn durch - suchen Sie einen Ort aus, buchen Sie einen Termin, verschicken Sie Einladungen per E-Mail und sammeln Sie drei Tage vor der Veranstaltung die Rückmeldungen ein_

Erreichen Sie Ihre Karriereziele im Jahr 2024 mit ClickUp

Bevor wir uns trennen, möchten wir darauf hinweisen, dass nicht alle monatlichen Zielideen gleich sind. Einige der oben genannten monatlichen Ziele sind ergebnisorientiert (z. B. die Steigerung des Website-Traffics), andere sind aktivitätsorientiert (z. B. eine Präsentation halten).

Das bedeutet, dass Sie ergebnisorientierte Ziele mit Aktivitäten verknüpfen müssen und umgekehrt.

Sie müssen ein ergebnisorientiertes Ziel in überschaubare Aufgaben/Aktivitäten aufteilen. Um beispielsweise die Besucherzahlen Ihrer Website zu erhöhen, müssen Sie einen Blog schreiben, ihn in den sozialen Medien verbreiten, ihn für Suchmaschinen optimieren usw.

Sie müssen die Aktivitätsziele mit den Ergebnissen verknüpfen, auch wenn einige davon nicht greifbar sind. Ein Beispiel hierfür wäre die Auffrischung des Schulungsmoduls zur sexuellen Belästigung. Auch wenn der Lehrplan aktualisiert wurde, können Sie dies nicht direkt mit einem Rückgang der Beschwerden oder einem besseren Verhalten in Verbindung bringen. Das heißt aber nicht, dass dieses Ziel weniger wichtig ist!

Welche Ziele Sie auch immer wählen, denken Sie daran, sich nicht zu viele Ziele zu setzen; drei sind ausreichend.

Welche Ziele Sie auch immer wählen, denken Sie daran, sich nicht zu viele Ziele zu setzen; drei sind ausreichend.

Machen Sie Ihr Ziel immer sichtbar. Verbinden Sie Alltagsaufgaben mit Monatszielen.

Führen Sie Selbstgespräche für persönliche Wachstumsziele. Arbeiten Sie mit dem Team zusammen, um Ihren Fortschritt bei den beruflichen Monatszielen zu verfolgen.

Wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben, vergessen Sie nicht zu feiern.