Wie man Smoke-Tests durchführt, um die Effizienz von Software zu verbessern (mit Schritten, Tools und mehr)

Haben Sie schon einmal Ihre Software getestet, nur um festzustellen, dass selbst die einfachsten Features nicht funktionieren? Frustrierend, nicht wahr?

Bevor Sie in die Tiefe gehen, müssen Sie sicherstellen, dass die Kernfunktionen funktionieren - und hier kommt das Rauchtesten ins Spiel. Es wird auch Build-Überprüfung oder Vertrauenstest genannt und ist Ihre erste Verteidigungslinie beim Softwaretest.

Smoke-Tests helfen dabei, wichtige Probleme frühzeitig im Softwareentwicklungsprozess zu erkennen, wodurch Zeit und Ressourcen gespart werden, um spätere Frustrationen zu vermeiden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Smoke-Tests für eine bessere Softwareleistung einsetzen können. 🌫️

Was ist Smoke-Testing?

**Smoke Testing ist ein vorläufiger Testprozess, mit dem überprüft wird, ob die wichtigsten Funktionen eines Software-Builds wie erwartet funktionieren

Tester führen diese Art von flachen und breiten Tests in der Regel in einer Qualitätssicherungsumgebung durch, nachdem sie einen neuen Build bereitgestellt haben. Es wird sichergestellt, dass die wesentlichen Funktionen des Systems funktionieren, bevor die nächsten Schritte im Softwaretestprozess eingeleitet werden.

Spaßfakt: Hardware-Tester prägten ursprünglich den Begriff "Smoke-Test", indem sie ein Gerät einschalteten, um zu prüfen, ob es "raucht" (oder sofort ausfällt), bevor sie tiefere Tests durchführen. In der Software-Entwicklung ist es das Äquivalent dazu, sicherzustellen, dass das System nicht gleich nach dem Start abstürzt.

Bedeutung von Smoke-Tests in der Software-Entwicklung

Diese Softwaretesttechnik stöbert in den frühen Phasen der Softwareentwicklung herum und stellt sicher, dass die grundlegenden Funktionen funktionsfähig sind.

Noch besser: Sie verhindert, dass Teams ihre Zeit damit verschwenden, ausführliche Tests an einem Build durchzuführen, das nicht grundlegend einwandfrei ist. Unter Agiles Projektmanagement und DevOps, wo schnelle Iterationen unabdingbar sind, sind Smoke-Tests ein entscheidender Prüfpunkt, der zur Aufrechterhaltung von Effizienz und Qualität beiträgt.

Hier sind einige Schlüsselprinzipien für Smoke-Tests in der Softwareentwicklung:

Breites, aber oberflächliches Testen: Dieses Prinzip testet die wesentlichen Features der Software, ohne tief in die einzelnen Komponenten einzudringen, und zielt darauf ab, die Stabilität des Gesamtsystems zu bestätigen

Dieses Prinzip testet die wesentlichen Features der Software, ohne tief in die einzelnen Komponenten einzudringen, und zielt darauf ab, die Stabilität des Gesamtsystems zu bestätigen Überprüfung des Builds: Entwickler führen diesen Test direkt nach der Erstellung eines neuen Builds durch, um sicherzustellen, dass dieser für weitere Tests bereit ist. Wenn der Smoke-Test fehlschlägt, wird der Build abgelehnt und die Entwickler werden benachrichtigt, um die Probleme zu beheben

Entwickler führen diesen Test direkt nach der Erstellung eines neuen Builds durch, um sicherzustellen, dass dieser für weitere Tests bereit ist. Wenn der Smoke-Test fehlschlägt, wird der Build abgelehnt und die Entwickler werden benachrichtigt, um die Probleme zu beheben Zeiteffizienz: Smoke-Tests sind so konzipiert, dass sie schnell durchgeführt werden können und es den Teams ermöglichen, auffällige Probleme zu identifizieren, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Dies macht sie ideal für schnelle Entwicklungszyklen

Smoke-Tests sind so konzipiert, dass sie schnell durchgeführt werden können und es den Teams ermöglichen, auffällige Probleme zu identifizieren, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Dies macht sie ideal für schnelle Entwicklungszyklen Automatisierungskompatibilität: Smoke-Tests sind häufig automatisiert und ermöglichen es Teams, diese Tests mit minimalem Aufwand häufig und konsistent durchzuführen. Dies ist besonders nützlich für die kontinuierliche Integration und Bereitstellung von Pipelines

Unterschiede zwischen Smoke-Tests und Sanity-Tests

In der folgenden Tabelle werden Smoke-Tests und Sanity-Tests miteinander verglichen, damit Sie den Unterschied zwischen beiden erkennen können:

Aspect Smoke testing Sanity testing Zweck Überprüft, ob die grundlegenden Funktionen eines neuen Builds funktionieren Bestätigt, dass bestimmte Fehlerbehebungen oder neue Funktionen korrekt funktionieren Umfang Breit und oberflächlich, deckt wesentliche Features der gesamten Anwendung ab Eng und tief, konzentriert sich auf bestimmte Komponenten oder Funktionen Durchgeführt unmittelbar nach der Erstellung eines Builds Durchgeführt nach Erhalt eines stabilen Builds im Anschluss an Smoke Testing Ziel Sicherstellen, dass der Build stabil genug für weitere Tests ist Sicherstellen, dass jüngste Änderungen oder Korrekturen keine bestehenden Funktionen beschädigt haben Ausführung Gewöhnlich automatisiert, um die Stabilität des Builds schnell zu überprüfen Kann manuell oder automatisiert erfolgen, ist aber in der Regel stärker fokussiert und manuell Auswirkungen des Fehlers Wenn er fehlschlägt, wird der Build abgelehnt und erfordert sofortige Korrekturen Wenn er fehlschlägt, weist er auf Probleme mit bestimmten Features hin, die eine weitere Untersuchung erforderlich machen

Unterschiede zwischen Smoke Testing und Sanity Testing

Wie Smoke Testing funktioniert

Die Smoke-Testing-Methode schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Softwareentwicklung, indem sie sicherstellt, dass ein Build stabil genug für ausführliche Tests ist. Lassen Sie uns die Schritte zur Durchführung von Smoke-Tests durchgehen.

Schritt 1: Identifizieren kritischer Funktionen

Der erste Schritt beim Smoke-Testing ist die Identifizierung der Kernfunktionen, die funktionieren müssen, damit die Software als brauchbar angesehen werden kann. Dies sind die 'must-have'-Features, wie z. B. Benutzeranmeldung, Zahlungsabwicklung oder grundlegende Navigation in einer Webanwendung.

Das Ziel ist es, sich auf die Teile der Anwendung zu konzentrieren, die, wenn sie nicht funktionieren, den Build sofort ungültig machen würden.

Schritt 2: Vorbereiten der Testfälle

Als Nächstes bereiten Sie Testfälle für diese wesentlichen Funktionen vor. Diese Fälle sollten einfach sein und die breite Funktion abdecken, ohne sich in detaillierte Szenarien zu vertiefen.

Bei einer E-Commerce-Website könnte beispielsweise überprüft werden, ob Benutzer Elemente in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und Zahlungen abwickeln können.

Da sie sich auf die Kernfunktionen konzentrieren, können diese Testfälle über mehrere Builds hinweg wiederverwendet werden. Erwägen Sie die Verwendung von vorlagen für Testfälle um die Organisation Ihres Workflows zu erleichtern.

Schritt 3: Ausführen des Smoke-Tests

Nach der Bereitstellung des Builds in der Testumgebung führen Sie den Smoke-Test entweder manuell oder, was häufiger der Fall ist, mit automatisierten Testskripten aus.

Tester bevorzugen die Automatisierung, weil sie Konsistenz gewährleistet und Zeit spart, insbesondere in Umgebungen mit häufigen Bereitstellungen, wie z. B. Agile und DevOps.

Tools für die Automatisierung von Tests wie Selenium, JUnit oder sogar integrierte CI/CD-Pipeline-Integrationen werden häufig zur Verfeinerung dieses Prozesses im Rahmen von verschiedenen software-Testarten .

Schritt 4: Analysieren und Kommunizieren der Ergebnisse

Nachdem der Smoke-Test abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, die Ergebnisse des Tests zu analysieren. Ein erfolgreicher Test bedeutet, dass alle kritischen Funktionen wie erwartet funktionieren und der Build stabil genug für weitere Tests ist.

Wenn ein Testfall fehlschlägt, wird der Build zurückgewiesen, und die Fehler werden protokolliert und an das Entwicklungsteam zur sofortigen Behebung weitergeleitet.

Unabhängig davon, ob der Smoke-Test erfolgreich war oder nicht, müssen Sie die Ergebnisse an die entsprechenden Beteiligten weitergeben.

Wenn der Build erfolgreich ist, kann das QA Team mit weiteren Tests fortfahren, z.B. Funktions- oder Regressionstests.

Wenn der Smoke-Test fehlschlägt, identifiziert das Entwicklungsteam die Fehler und behebt die Probleme, bevor es einen neuen Build erstellt und erneut testet.

Schritt 5: Wiederholung für jeden neuen Build

Smoke-Tests werden bei jedem neuen Build oder jeder wichtigen Aktualisierung wiederholt. In agilen Umgebungen kann dies mehrere Smoke-Tests an einem einzigen Tag bedeuten, da häufig neue Builds veröffentlicht werden.

Bei Wasserfall-Projekten werden Smoke-Tests in der Regel in Schlüsselphasen erledigt, z. B. nachdem die Entwurfs- oder Entwicklungsphasen abgeschlossen sind, als Teil des Gesamtprojekts produktentwicklungsprozesses .

Rauchtests in Wasserfall- vs. agilen Methoden

Obwohl die Kernprinzipien des Smoke-Testing gleich bleiben, variieren seine Rolle und Häufigkeit je nach verwendeter Methode - Wasserfall oder Agile.

Smoke-Testing in Wasserfall

Bei der Wasserfall-Methode findet die Entwicklung in verschiedenen Phasen statt - Anforderungen, Entwurf, Entwicklung, Testen und Bereitstellung. Das bedeutet, dass Smoke Testing seltener, aber zu Schlüsselmomenten in der Zeitleiste des Projekts stattfindet.

Nach der Entwicklungsphase wird ein Build erstellt und einem Smoke-Test unterzogen, um zu überprüfen, ob es stabil genug für weitere, tiefgreifende Tests ist. Da es sich bei Wasserfall-Projekten häufig um größere, monolithische Builds handelt, sind die Smoke-Tests in jeder Phase in der Regel umfangreicher.

So läuft das Smoke-Testing bei Wasserfall-Projekten in der Regel ab:

Häufigkeit: Unregelmäßig, typischerweise nach größeren Entwicklungsphasen

Unregelmäßig, typischerweise nach größeren Entwicklungsphasen Umfang: Breit, da größere Teile der Anwendung auf einmal fertiggestellt werden

Breit, da größere Teile der Anwendung auf einmal fertiggestellt werden Testschwerpunkt: Sicherstellung der allgemeinen Systemstabilität vor dem Übergang zu detaillierteren Testphasen

Rauch-Tests in der agilen Methodik

In agilen Umgebungen wird der Entwicklungsprozess in kleine, iterative Zyklen unterteilt, die sprints genannt werden. Da agile Teams kontinuierlich neuen Code integrieren und regelmäßig - manchmal mehrmals täglich - neue Builds herausgeben, finden Smoke-Tests viel häufiger statt.

Das können Sie ausprobieren agiles Testen prozess, um neue Builds schnell zu validieren und sicherzustellen, dass keine kritischen Funktionen beeinträchtigt wurden. Agile Teams verlassen sich stark auf Automatisierungstools, um Smoke-Tests schnell und effizient durchzuführen, und integrieren sie direkt in ihre CI/CD-Pipelines.

So gehen agile Teams an Smoke-Tests heran:

Häufigkeit: Hoch, durchgeführt nach jedem Build oder Sprint

Hoch, durchgeführt nach jedem Build oder Sprint Umfang: Eng, aber häufig, mit Schwerpunkt auf der Überprüfung der kritischen Komponenten der letzten Änderungen

Eng, aber häufig, mit Schwerpunkt auf der Überprüfung der kritischen Komponenten der letzten Änderungen Testschwerpunkt: Kontinuierliche Tests, um Probleme frühzeitig und häufig zu erkennen und Rückschritte in der Funktion zu verhindern

Erstellen von Roadmaps und Freigeben von Meilensteinen mit ClickUp Agile Teams

Kombination von Smoke Testing mit ClickUp's Lösung für agile Teams ermöglicht es Ihnen, den Testprozess zu automatisieren. Agile Dashboards und Berichterstellung in Echtzeit helfen Ihnen bei der Überwachung des Fortschritts im Sprint durch Burndown-Diagramme, Geschwindigkeit und Vorlauf-/Zykluszeiten. ClickUp Board-Ansicht macht es einfach, Workflows zu visualisieren, Engpässe zu erkennen und Smoke-Tests in jedem Sprint durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Kernfunktionen vorhanden sind, bevor man weitergeht.

Nachverfolgung von Projekten auf dem Weg von der Idee zum Einsatz mit ClickUp Board View

So können Teams Probleme frühzeitig erkennen und eine reibungslose Entwicklung gewährleisten.

_Es funktioniert gut mit der agilen Methodik und eignet sich auch perfekt für das Client-Management. Zur effizienten Verwaltung täglicher Aufgaben und TO_DO. Sie können verschiedene Spaces für die Arbeit an unterschiedlichen Szenarien erstellen, z. B. Probleme/Erweiterung, Entwicklung usw. Das Dashboard ist so attraktiv und zeitsparend, dass es eine Menge Zeit und effiziente Analysen spart

Shikha Chaturvedi, Business Analyst bei Cedcoss Technologies

Die vielseitigen Tools von ClickUp unterstützen sowohl Smoke-Tests als auch breitere agile Workflows.

👀 Sie suchen nach mehr Agile testing tools ? Informieren Sie sich über diese Optionen, um die richtige Lösung für Ihr Team zu finden und Ihren Testprozess zu optimieren, damit Sie schnelleres Feedback und bessere Softwarequalität erhalten.

Beispiel für Rauchertests

Nehmen wir an, Ihr Team entwickelt eine E-Commerce-Anwendung. Sie haben gerade einen neuen Build mit mehreren Features und Bugfixes bereitgestellt. Nun ist es an der Zeit, einen Smoke-Test durchzuführen, um zu prüfen, ob die wesentlichen Funktionen funktionieren, bevor Sie mit Funktions- oder Regressionstests beginnen.

Wenn man bedenkt, was in solchen Fällen am häufigsten vorkommt, werden Sie Features wie die Anmeldung und Registrierung von Benutzern, das Hinzufügen eines Produkts zum Warenkorb, den Übergang zur Kasse usw. testen.

also Funktionen, ohne die die Anwendung unbrauchbar ist

Test 1: Benutzeranmeldung

Öffnen Sie die App, geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und drücken Sie die Eingabetaste. Erledigt das System Ihre Anmeldung? Ja? Prima, machen Sie weiter. Nein? Stoppen Sie alles.

Eine fehlgeschlagene Anmeldung bedeutet, dass Benutzer nicht auf die App zugreifen können, also beheben Sie das Problem, bevor Sie weitermachen.

Test 2: Produkt in den Warenkorb legen

Wählen Sie ein Produkt und klicken Sie auf "In den Warenkorb" Wird der Warenkorb mit dem Produkt aktualisiert? Wenn ja, fahren Sie fort. Wenn nicht, ist es nicht notwendig, mit weiteren Tests fortzufahren.

Test 3: Kasse

Gehen Sie zur Kasse, geben Sie die Lieferdaten ein und wählen Sie eine Zahlungsmethode. Wurde die Seite korrekt geladen? Sind keine Fehler aufgetreten? Wenn ja, gut. Wenn nicht, bleiben Sie dran - die Entwickler müssen das Problem lösen, bevor Sie weitere Tests durchführen.

Dieses Beispiel zeigt, dass Ihre Software im grünen Bereich ist, wenn alle Tests erfolgreich verlaufen. Wenn nicht, wissen Sie Bescheid - veranlassen Sie Ihre Entwickler, schnell mit dem QA testing tools um die Probleme in Angriff zu nehmen!

Nutzen Sie die ClickUp Software Team Project Management Solution, um benutzerdefinierte Berichterstellungen zu erstellen und das Backlog-Management zu verbessern

Sobald Ihr Checkout-Test geklärt ist, ist es an der Zeit, Ihren Prozess zu verbessern. Hier kommt die ClickUp Software Team Projekt Management Lösung ist eine praktische Lösung, um die Ideenfindung und die Bereitstellung von Endprodukten für Ihre Teams und Kunden zu verbessern.

Spielen Sie mit flexiblen Workflows und verwalten Sie alles, von Backlogs bis hin zu Iterationsrunden, mit Leichtigkeit.

Sie können auch Ihre Oberfläche und Ihr Dashboard projektspezifisch gestalten und einen Schritt weiter gehen, indem Sie automatisierung verwenden um Prozesse zu rationalisieren und visuelle Fahrpläne zu erstellen.

Typen von Smoke-Tests

Die Entscheidung zwischen manuellen und automatisierten Smoke-Tests hängt von der Komplexität des Projekts, der Häufigkeit der Builds und den Ressourcen des Teams ab. Schauen wir uns das mal an.

Manuelle Smoke-Tests

Die Mitglieder Ihres QA-Teams können Testfälle manuell ausführen, um die grundlegende Funktion der Anwendung zu überprüfen. Dazu gehören physische Interaktionen mit der Software, wie z. B. die Anmeldung, das Navigieren durch Menüs und das Testen hochwertiger Features wie die Verarbeitung von Zahlungen oder Benutzerregistrierungen.

Wann zu verwenden: Am besten geeignet für kleinere Projekte oder frühe Phasen der Entwicklung, wenn Builds nicht häufig vorkommen

Am besten geeignet für kleinere Projekte oder frühe Phasen der Entwicklung, wenn Builds nicht häufig vorkommen Vorteile: Flexibilität bei der Anpassung von Testfällen in Echtzeit, keine Notwendigkeit für ein komplexes Setup

Flexibilität bei der Anpassung von Testfällen in Echtzeit, keine Notwendigkeit für ein komplexes Setup Nachteile: Zeitaufwändig und anfällig für menschliche Fehler, insbesondere bei häufigen Builds

Automatisierte Rauch-Tests

Beim automatisierten Smoke-Testing werden Testskripte und -tools verwendet, um Smoke-Tests automatisch auszuführen und Kernfunktionen ohne menschliches Eingreifen zu überprüfen.

Der Prozess ist schneller und zuverlässiger und damit ideal für schnelle Entwicklungszyklen wie Agile oder DevOps.

Denken Sie daran, dass automatisierte Tests so eingestellt werden können, dass sie jedes Mal ausgeführt werden, wenn ein neuer Build bereitgestellt wird, um sicherzustellen, dass kritische Features immer überprüft werden.

Wann zu verwenden: Ideal für große Projekte, häufige Builds oder CI/CD-Pipelines, bei denen Geschwindigkeit und Konsistenz entscheidend sind

Ideal für große Projekte, häufige Builds oder CI/CD-Pipelines, bei denen Geschwindigkeit und Konsistenz entscheidend sind Vorteile: Schnellere Ausführung, größere Konsistenz, Skalierbarkeit über mehrere Builds hinweg

Schnellere Ausführung, größere Konsistenz, Skalierbarkeit über mehrere Builds hinweg Nachteile: Erfordert anfängliches Setup und Pflege von Automatisierungsskripten

Sie können Tools für das Projektmanagement verwenden, z. B ClickUp um Test-Frameworks wie Jenkins bei der Integration der Automatisierung in Ihren Workflow zu verbinden.

Über JenkinsClickUp-Integrationen mit Test-Tools wie Jenkins automatisieren die Ausführung von Smoke-Tests als Teil Ihrer kontinuierlichen Integrations- und Bereitstellungspipeline. Durch diese Integration erhalten Teams sofortiges Feedback zu den Builds und stellen sicher, dass nur stabile Versionen in detailliertere Testphasen übergehen.

Außerdem können Entwicklungsteams so ihre Workflows optimieren und die Gesamtqualität ihrer Softwareprojekte verbessern.

Jedes Mal, wenn ein neuer Build veröffentlicht wird, kann ClickUp Jenkins auslösen, um automatisierte Smoke-Tests durchzuführen, Testergebnisse nachzuverfolgen und neue Aufgaben über Warnmeldungen zuzuweisen, falls kritische Funktionen ausfallen.

Auch gelesen: Best Practices für die Automatisierung von DevOps

Implementierung von Smoke Testing in Ihrem Projekt

Die Durchführung von Smoke-Tests für Ihre Software hilft Ihnen, keine Zeit mit instabilen Builds zu verschwenden. Während wir die Schritte zur Durchführung eines erfolgreichen Smoke-Tests behandelt haben, gibt es noch Möglichkeiten, den Prozess weiter zu optimieren und zu systematisieren.

Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass keine Erkenntnisse durch das Hin und Her bei unterschiedlichen Testszenarien verloren gehen.

ClickUp Vorlagen für Smoke-Tests

Ziehen Sie die Verwendung der ClickUp Testfall-Vorlage um wichtige Erkenntnisse aus den oben erwähnten Schritten zwei und drei zu erfassen und zu überwachen. Sie können die Datenpunkte nutzen, um benutzerdefinierte Aktionspläne für verschiedene Outputs zu erstellen und datengesteuerte Entscheidungen zur Verbesserung bestimmter Features durchzuführen.

Versuchen Sie in ähnlicher Weise die ClickUp Testbericht Vorlage um alle Recherchen in Bezug auf Testfälle, Defekte und Verbesserungen in Betracht zu ziehen. Mit der Vorlage können Sie den Informationstransfer für Smoke-Tests vereinfachen und Berichte darüber, welche Features wie gewünscht funktionieren, schnell zusammenstellen und freigeben.

ClickUp Test Management Vorlage

ClickUp's Vorlage für das Testmanagement wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung des gesamten Testprozesses zu helfen.

Sie können auch die ClickUp Test Management Vorlage um eine einheitliche Datenbank für alle Ihre Smoke-Test-Aktivitäten zu erstellen und Ihren Testprozess zu rationalisieren. Ob für manuelle oder automatisierte Tests, die Vorlage hilft Ihnen, Rückmeldungen einfach nachzuverfolgen und den Fortschritt der Tests zu überwachen.

Mit verschiedenen vorgefertigten Ansichten werden Ihre Smoke-Testing-Projekte gut dokumentiert und sind für alle Software Teams zugänglich. Diese Vorlage ist auch hilfreich:

Informieren Sie über Änderungen der Pass/Fail-Bedingungen mit einem einzigen Dokument

Zuweisung von Teammitgliedern zu mehreren Testfällen

Automatischer Import von Smoke-Test-Ergebnissen in die Vorlage

Verbesserung der Produktivität der QAs durch Zusammenarbeit innerhalb der Vorlage

ClickUp Vorlage zur Fehler- und Problemverfolgung

Nutzen Sie die Vorlage für die Fehler- und Problemverfolgung von ClickUp, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit in Ihren Software- und Produktteams zu ermöglichen

Automatisierung ist Ihr bester Freund, besonders in schnelllebigen Agile- oder DevOps-Umgebungen. Mit der ClickUp Vorlage für die Bug- und Problem-Nachverfolgung können Teams Probleme auf einfache Weise nachverfolgen, zuweisen und lösen. Es hilft, reibungslos von Testfehlern zur Lösung überzugehen.

Die Vorlage eignet sich für Teams in den Bereichen Technik, Produkt oder Support. Sie bietet Flow-Diagramme, Karten mit Aufgaben und anpassbare Layouts zur Rationalisierung der Fehlerbehandlung bei Smoke-Tests.

Sie können auch Formulare zum Sammeln von Daten innerhalb der Vorlage verwenden und flexible Ansichten für verschiedene Perspektiven der Softwareverwendbarkeit ausprobieren.

⚡Vorlage Archiv: Mit vorlagen für Fehlerberichte macht die Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern so einfach wie nie zuvor.

Gängige Herausforderungen und wie man sie überwindet

Hier finden Sie einige häufige Herausforderungen und Lösungen, auf die Sie beim Smoke-Testing stoßen werden:

Herausforderung 1: Zeitaufwändige manuelle Tests

🌟Lösung: Verwenden Sie automatisierte Rauchtests, die in Ihre CI/CD-Pipeline integriert sind. Dies reduziert den manuellen Aufwand drastisch und beschleunigt den Testprozess. Sie können sich auch für hybride Smoke-Tests entscheiden, die manuelle und automatisierte Tests kombinieren.

Herausforderung 2: Inkonsistente Testabdeckung

🌟Lösung: Standardisieren Sie Ihre Smoke-Tests mit Vorlagen, um sicherzustellen, dass jeder Build auf die gleichen kritischen Funktionen getestet wird. Mit der ClickUp Testmanagement- und Testfallvorlage können Sie Ihren Testprozess organisieren und konsistent halten.

Herausforderung 3: Schwierige Verwaltung mehrerer Tests

🌟Lösung: Zentralisieren Sie Ihren Testprozess mit ClickUp. Nutzen Sie Features zur Aufgabenverwaltung und automatisierte Workflows, um den Überblick über Ihren Testzyklus zu behalten. Die ClickUp Vorlage für die Fehlerverfolgung hilft Ihnen auch bei der effizienten Nachverfolgung ungelöster Probleme.

Mit den vorgefertigten Vorlagen in ClickUp lassen sich Bugs und Defekte leicht beheben

📖 Auch gelesen: 20 beste Software, Tools und Lösungen zur Fehlerverfolgung

Hier finden Sie eine Übersicht über beliebte Tools für Smoke-Tests:

1. ClickUp

Integrieren Sie ClickUp Aufgaben in Ihren Softwareentwicklungsprozess, um Rückstände zu vermeiden, Prioritäten zu setzen und vieles mehr

ClickUp ist ein robustes Projektmanagement-Tool, das Testumgebungen mit Automatisierung, Integrationen und effektivem Aufgabenmanagement unterstützt. Es ist sogar unterstützung von Software Teams bei der Entwicklung indem wir mit innovativen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen das Spiel verändern.

Mit ClickUp Aufgabenmanagement können Teams Rauchtestfälle nachverfolgen, Bugs verwalten und Workflows automatisieren, um sicherzustellen, dass der Aufwand für die Qualitätssicherung organisiert und effizient bleibt.

Und mit formulare für Software Teams erleichtert das Sammeln und Verwalten von testbezogenen Informationen und rationalisiert den Prozess weiter.

Wie es hilft: Bietet Vorlagen für die Nachverfolgung von Fehlern, die Verwaltung von Testfällen und die Berichterstellung bei gleichzeitiger Integration mit Automatisierungstools wie Jenkins zur Beschleunigung von Tests

Bietet Vorlagen für die Nachverfolgung von Fehlern, die Verwaltung von Testfällen und die Berichterstellung bei gleichzeitiger Integration mit Automatisierungstools wie Jenkins zur Beschleunigung von Tests Am besten geeignet für: Teams, die eine einheitliche Lösung suchen, die sowohl das Testen als auch die Verwaltung von Aufgaben unterstützt

Sie können auch Hilfe in Anspruch nehmen von ClickUp Gehirn , dem integrierten KI-Assistenten, zur Erstellung von Testfällen und einer Strategie zur Automatisierung von Tests.

Wir haben ClickUp Brain mit Eingabeaufforderungen für die Entwicklung einer Strategie zur Automatisierung von Tests verwendet

über Selen Durch die Automatisierung der sich wiederholenden Tests von wichtigen Features hilft Selenium den Entwicklern, Bugs frühzeitig zu erkennen und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Wie es hilft: Automatisiert sich wiederholende Testfälle und unterstützt das Testen in mehreren Browsern

Automatisiert sich wiederholende Testfälle und unterstützt das Testen in mehreren Browsern Am besten geeignet für: Webanwendungen, Projekte, die häufige Builds und automatisierte Tests erfordern

3. JUnit

Ein weiteres beliebtes Test-Framework, JUnit wird hauptsächlich für Java-Anwendungen verwendet. Es ist ein einfaches und leistungsfähiges tool zum Ausführen von Unit- und Smoke-Tests, mit dem Entwickler schnell überprüfen können, ob die Schlüsselteile ihrer Java-basierten Software funktionieren, bevor sie sich mit tiefergehenden Tests beschäftigen.

Wie es hilft: Effizient für das Testen von Java-Anwendungen und die Integration von Tests in Build-Pipelines

Effizient für das Testen von Java-Anwendungen und die Integration von Tests in Build-Pipelines Am besten geeignet für: Java-basierte Projekte, Setups für kontinuierliche Integration

Es kann jedes Mal, wenn ein neuer Build erstellt wird, Tests auslösen und so sicherstellen, dass die wichtigsten Funktionen schnell und effizient getestet werden.

Wie es hilft: Automatisiert Smoke-Tests innerhalb kontinuierlicher Integrationspipelines

Automatisiert Smoke-Tests innerhalb kontinuierlicher Integrationspipelines Am besten geeignet für: Agile und DevOps-Umgebungen, in denen häufige Builds und Automatisierung wichtig sind

Empfehlungen basierend auf den Anforderungen des Projekts

Sehen wir uns nun einige Empfehlungen an, die auf dem von Ihnen gewählten Projekttyp basieren:

Für Webanwendungen: Verwenden Sie Selenium in Kombination mit Jenkins für kontinuierliche Smoke-Tests. Dieses Setup ermöglicht umfassende Tests in verschiedenen Browsern und Umgebungen und gewährleistet eine schnelle Identifizierung von Problemen Für Java-basierte Projekte: Entscheiden Sie sich für JUnit zusammen mit Jenkins für eine nahtlose Integration in Java-Projekte. Diese Kombination automatisiert Ihre Smoke-Tests und hält Ihre CI-Pipeline ohne Verzögerungen in Gang Für das gesamte Projektmanagement: Die Integration von ClickUp Vorlagen mit Automatisierungstools stellt sicher, dass Ihre Smoke-Tests automatisiert werden und der gesamte Testprozess ordnungsgemäß dokumentiert und rationalisiert wird

📖 Lies auch: 10 Continuous Deployment Tools für Software Teams Vorteile und Nachteile von Smoke-Tests

Smoke-Tests bieten mehrere Schlüsselvorteile, die dazu beitragen, dass Ihre Software stabil und bereit für eingehendere Tests ist:

Frühzeitige Fehlererkennung: Fängt kritische Fehler frühzeitig ab und verhindert Zeitverschwendung durch unzuverlässige Builds

Fängt kritische Fehler frühzeitig ab und verhindert Zeitverschwendung durch unzuverlässige Builds Schnellere Zyklen: Beschleunigt den Prozess durch schnelle Validierung von Kernfunktionen

Beschleunigt den Prozess durch schnelle Validierung von Kernfunktionen Verhindert die Zurückweisung von Builds: Stellt sicher, dass nur stabile Builds verwendet werden, und verringert so das Risiko einer späteren Zurückweisung

Stellt sicher, dass nur stabile Builds verwendet werden, und verringert so das Risiko einer späteren Zurückweisung Reduziert den Testaufwand: Filtert unwürdige Builds schnell aus und spart so Zeit für eingehendere Tests

Filtert unwürdige Builds schnell aus und spart so Zeit für eingehendere Tests Steigert die Effizienz des Teams: Identifiziert kritische Probleme frühzeitig und minimiert das Hin und Her zwischen Entwicklern und Testern

Obwohl Smoke-Tests für die frühzeitige Erkennung wichtiger Probleme sehr wertvoll sind, können ihre Nachteile den gesamten Testprozess beeinträchtigen. Zu diesen Nachteilen gehören:

Falsches Gefühl der Sicherheit: Das Bestehen eines Smoke-Tests garantiert nicht, dass das gesamte System fehlerfrei ist, und kann Teams dazu verleiten, einen Build für stabiler zu halten, als er ist

Das Bestehen eines Smoke-Tests garantiert nicht, dass das gesamte System fehlerfrei ist, und kann Teams dazu verleiten, einen Build für stabiler zu halten, als er ist Wartungsaufwand für die Automatisierung: Automatisierte Smoke-Tests müssen regelmäßig aktualisiert werden, insbesondere wenn sich die Software weiterentwickelt, was zusätzlichen Aufwand bedeuten kann

Automatisierte Smoke-Tests müssen regelmäßig aktualisiert werden, insbesondere wenn sich die Software weiterentwickelt, was zusätzlichen Aufwand bedeuten kann Erfasst keine Probleme mit der Leistung: Da Smoke-Tests breit und oberflächlich angelegt sind, werden sie keine Leistungsengpässe, Speicherlecks oder langsame Ladezeiten erkennen

Vereinfachen Sie Smoke-Tests und erreichen Sie mehr mit ClickUp

Beim Testen von Software kann es in frühen Phasen zu vielen Fehlern kommen, die die Leistung Ihrer Software im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Der Einsatz von Techniken wie Smoke-Tests kann für Teams, die häufige Builds über Softwareentwicklungszyklen hinweg durchführen, von unschätzbarem Wert sein.

Mit den anpassbaren Vorlagen von ClickUp für Smoke-Tests können Sie mehrere Testfälle effizienter verwalten und gleichzeitig Workflows automatisieren, um den gesamten Prozess zu rationalisieren.

Sie erhalten außerdem tiefgreifende Klarheit darüber, wie Sie QA-Prozesse für eine bessere Testabdeckung optimieren können. Anmelden bei ClickUp heute kostenlos an.