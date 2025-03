Kostenlose Vorlagen für Zu erledigen-Listen für Google Tabellen

Eine Liste zu erledigen hat eine beruhigende Wirkung, da sie die Produktivität steigert und Ihnen eine klare Richtung vorgibt.

Über 73% der Menschen in den USA stimmen zu, dass Listen ein effektives Tool zur Stressbewältigung sind und die Effizienz steigern.

Seit der Erstellung einer zu erledigen-Listensystems mühsam ist, verdoppelt eine vorgefertigte Vorlage die Wirkung, indem sie den Aufwand reduziert. Wenn Sie ein Google-Benutzer sind, ist eine Vorlage für eine Google Tabellen Aufgabenliste eine schnelle und einfache Möglichkeit, um loszulegen. Klingt nach viel Recherche? Aber keine Sorge!

In diesem Artikel werden die sechs besten Google Tabellen Vorlagen für Aufgabenlisten vorgestellt und leistungsstarke Alternativen von ClickUp für effizientere Ergebnisse hervorgehoben.

Was sind Google Tabellen Vorlagen für Zu erledigen Listen?

Google Tabellen vorlagen für Zu erledigen-Listen sind vorgefertigte Tabellenkalkulationen, die ein strukturiertes Format für die Organisation von Aufgaben bieten. Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre täglichen Fortschritte verfolgen, indem Sie einen Überblick über den Status der Aufgaben erhalten.

Sie enthalten in der Regel Spalten für diese Aspekte:

Aufgabenname: Name und Beschreibung der Aufgaben, die Sie abschließen müssen

Name und Beschreibung der Aufgaben, die Sie abschließen müssen Priorität der Aufgaben: Gibt die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Aufgabe an (z. B. Hoch, Mittel, Niedrig)

Gibt die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Aufgabe an (z. B. Hoch, Mittel, Niedrig) Fälligkeitsdatum: Fristen für das Abschließen von Aufgaben

Fristen für das Abschließen von Aufgaben Status der Aufgabe: Verfolgt den Fortschritt der Aufgabe (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen)

Verfolgt den Fortschritt der Aufgabe (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen) Notizen: Spaces für zusätzliche Details oder Kontext

Was macht eine gute Vorlage für eine Zu erledigen Liste in Google Tabellen aus?

Jedes Ziel oder Projekt beinhaltet unterschiedliche Aufgaben, anhand derer Sie Ihre Liste zu erledigen benutzerdefiniert gestalten können. Hier sind Elemente, die jede Google Tabellen App und Vorlage für eine Zu erledigen Liste haben muss:

Organisiertes Layout: Die Vorlage sollte einfach zu lesen und auf einen Blick zu verstehen sein

Die Vorlage sollte einfach zu lesen und auf einen Blick zu verstehen sein Anpassbare Felder: Sie sollten in der Lage sein, Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, um die wichtigsten Informationen zu verfolgen

Sie sollten in der Lage sein, Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, um die wichtigsten Informationen zu verfolgen Visuelle Anhaltspunkte: Features wie Farbcodierung, Kontrollkästchen und Leisten erleichtern die Visualisierung Ihres Workloads und die Nachverfolgung Ihres Fortschritts

Features wie Farbcodierung, Kontrollkästchen und Leisten erleichtern die Visualisierung Ihres Workloads und die Nachverfolgung Ihres Fortschritts Freigabeoption: Die Vorlage von Google Tabellen sollte sich leicht mit Mitgliedern des Teams teilen und gemeinsam bearbeiten lassen

Die Vorlage von Google Tabellen sollte sich leicht mit Mitgliedern des Teams teilen und gemeinsam bearbeiten lassen Echtzeit-Aktualisierung und Automatisierung: Effektiv beispiele für Vorlagen für Zu erledigen-Listen verfügen über Echtzeit-Aktualisierungsfunktionen und die Flexibilität, Integrationen wie Kalender für ein effizientes Projektmanagement hinzuzufügen

6 Google Tabellen Vorlagen für Zu erledigen Listen

1. Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen Liste von GooDocs

{via_ GooDocs Möchten Sie eine einfache Zwei-Tage-Liste für Aufgaben? Diese Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen Liste von GooDocs ist eine gute Wahl. Die Vorlage verfügt über einen Space für die drei Aufgaben mit der höchsten Priorität, damit die wichtigsten Elemente schnell erledigt werden können.

Sie bietet 15 Boxen als checkliste für das Projektmanagement und einen Zeitplan für die Terminplanung. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen auch, Notizen hinzuzufügen und für den nächsten Tag zu planen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Vorlage auch als Excel-Liste Zu erledigen .

Ideal für: Behalten Sie den Überblick über die wichtigsten Prioritäten und organisieren Sie Aufgaben über zwei Tage hinweg, mit Abschnitten für Notizen, Planung und einem Zeitplan für eine einfache Terminplanung.

2. Projekt Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

{via_ GooDocs Ein weiterer Rahmen von GooDocs ist dieser Google Tabellen Projekt Zu Erledigen Liste Vorlage . Diese vielseitige Vorlage ist für die Verwaltung mehrerer Projekte jeder Größenordnung geeignet. Die Vorlage bietet Features wie Aufgabendelegation, Prioritätsstufen, Zeitplanung und Nachverfolgung des Fortschritts.

Die Lösung bietet zusätzliche Felder, die speziell für Projekte entwickelt wurden, wie Budgets, Fristen und Notizen. Das einfache, aber intuitive Design fördert auch die Zusammenarbeit im Team.

Ideal für: Verwaltung mehrerer Projekte mit Features für Aufgabendelegation, Einstellung von Prioritäten, Zeitplanung und Nachverfolgung des Fortschritts - perfekt für die Zusammenarbeit im Team.

3. Google Tabellen Bunte Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

{via_ GooDocs Die GooDocs Google Tabellen Bunte Vorlage für Zu erledigen Liste bietet einen lebendigen und organisierten Ansatz für die tägliche Planung von Aufgaben. Das helle Farbschema und Layout machen es einfach, die Aufgaben zu erkennen, zu visualisieren und nachverfolgung von Aufgaben den ganzen Tag über.

Mit ausgewiesenen Spaces für Zeitfenster, Kontrollkästchen und Notizen bietet diese Vorlage eine unterhaltsame und funktionale Möglichkeit, Ihren Tagesplan zu verwalten.

Ideal für: Visuelle Organisation der täglichen Aufgaben, mit hellen Farben, Zeitfenster und Kontrollkästchen, die die Nachverfolgung von Aufgaben einfach und ansprechend machen.

4. Google Tabellen Zu Erledigen Liste Vorlage von TEMPLATE.NET

via Vorlage.net Diese Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen Liste von Template.net macht die Verwaltung der täglichen Aufgaben umfassend und strukturiert. Es erleichtert einen organisierten und effizienten Workflow mit Spalten für die Verwaltung von Zeit, Aufgabenbeschreibungen, Notizen und Fortschrittsmarkierungen.

Das saubere und anpassbare Design der Vorlage ist ideal für die Verwaltung persönliche Aufgaben oder berufliche Bestrebungen. Insgesamt fördert diese Lösung die Produktivität und ein effektives Zeitmanagement.

Ideal für: Organisation der täglichen Aufgaben mit einem strukturierten Layout, das Abschnitte für Zeitmanagement, Aufgabendetails, Notizen und Nachverfolgung des Fortschritts bietet - perfekt zur Steigerung der Produktivität und Zeiteffizienz.

5. Tägliche, wöchentliche und monatliche Zu erledigen Liste Vorlage von TEMPLATE.NET

via Vorlage.net Diese Vorlage.net Google Tabellen-Framework hilft Ihnen, Aufgaben auf verschiedenen Zeitleisten umfassend zu kartieren. Es verfügt über einen separaten Abschnitt für tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben und ein Dashboard, um die Leistung zusammenzufassen.

Diese Vorlage aktualisiert den kurz- und langfristigen Fortschritt in dem Moment, in dem Sie Aufgaben als abgeschlossen markieren. Das Trenddiagramm ist besonders hilfreich für einen ausgewogenen Überblick über die täglichen Aktivitäten. Mit Template.net können Sie diese Vorlage auch exportieren checkliste in Excel exportieren format.

Ideal für: Nachverfolgung von Aufgaben über tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitleisten, mit einem Dashboard und einem Trenddiagramm, die eine ausgewogene Ansicht des kurz- und langfristigen Fortschritts bieten.

6. Wöchentliche Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

{via_ GooDocs Diese GooDocs Google Tabellen Wöchentliche Zu erledigen Liste Vorlage ist eine sofort einsatzbereite und dennoch übersichtliche Vorlage für Wochenplaner. Sie bietet ein einfaches und visuell ansprechendes Format mit speziellen Spaces. Außerdem werden alle Aufgaben und Termine gut organisiert.

Das farbenfrohe Design der Checklisten-Vorlage und die Kontrollkästchen bieten eine ansprechende und zufriedenstellende Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts. So können Sie einen Tag oder eine ganze Woche mit einem Gefühl der Erfüllung und Motivation beenden.

Ideal für: Wöchentliche Planung, ein übersichtliches und visuell ansprechendes Format, das Aufgaben und Termine organisiert und gleichzeitig eine ansprechende Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts bietet.

Limits of Using Google Tabellen for To-Do Lists

Google Tabellen ist zwar ein praktisches Tool für die Erstellung einer Vorlage für Checklisten, hat aber auch einige Limits. Bevor Sie sich für dieses tool entscheiden, sollten Sie folgende vier Limits beachten:

Minimale Funktionen für Aufgaben: Google Tabellen verfügt im Vergleich zu speziellen Apps für Zu erledigen-Listen nicht über umfassende Funktionen. Dazu gehören Erinnerungen, wiederholende Aufgaben und Abhängigkeiten von Aufgaben

Google Tabellen verfügt im Vergleich zu speziellen Apps für Zu erledigen-Listen nicht über umfassende Funktionen. Dazu gehören Erinnerungen, wiederholende Aufgaben und Abhängigkeiten von Aufgaben Umständlicher Versionsverlauf: Obwohl mehrere Personen an Google Tabellen zusammenarbeiten können, ist die Nachverfolgung von Änderungen manchmal mühsam. Dies gilt insbesondere für komplexe Arbeitsprojekte, die verschiedene Unterblätter erfordern

Obwohl mehrere Personen an Google Tabellen zusammenarbeiten können, ist die Nachverfolgung von Änderungen manchmal mühsam. Dies gilt insbesondere für komplexe Arbeitsprojekte, die verschiedene Unterblätter erfordern Limitierte Formatierung: Jede Vorlage von Google Tabellen verfügt über Formatierungsoptionen, die jedoch recht einfach gehalten sind. Auch die Visualisierungsmöglichkeiten, wie Diagramme und Grafiken, sind limitiert

Jede Vorlage von Google Tabellen verfügt über Formatierungsoptionen, die jedoch recht einfach gehalten sind. Auch die Visualisierungsmöglichkeiten, wie Diagramme und Grafiken, sind limitiert Probleme bei der Automatisierung und Integration: Google Tabellen verfügt nicht über integrierte Features zur Automatisierung. Es lässt sich nur in die Tools von Google Workspace integrieren, wie Google Docs und Google Mail

Alternative Vorlagen für Zu erledigen-Listen

Angesichts der Limitierungen von Google Tabellen ist die Suche nach einer Alternative app für Zu erledigen-Listen ist eine offensichtliche Notwendigkeit. ClickUp ist die erste Wahl für ein effektives Projektmanagement, das die Suche nach anderen Lösungen überflüssig macht software für das Aufgabenmanagement .

Hier ist ein kurzer Vergleich, der ClickUp als den ultimativen Maestro für Zu erledigen-Listen vorstellt.

Feature Google Tabellen ClickUp Benutzeroberfläche ✅ Vertrauter Tabellenkalkulationsstil ✅ Modern, intuitiv und umfassend. Aufgabenverwaltung ❌ Listen zu erledigende Aufgaben basieren alle auf langwierigen Datenvalidierungsregeln ✅ 🏆 Aufgaben sind einfach zu erstellen, zu verfolgen und zu konzentrieren Unteraufgaben ❌ Was ist das? ✅ 🏆 Unlimited Unteraufgaben und leicht miteinander zu verbinden Wiederholende Aufgaben ❌ Keine Features in Bezug auf Fälligkeitsdaten! ✅ 🏆 Tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele lassen sich per Mausklick vereinfachen Abhängigkeiten ❌ Keine Verknüpfungen ✅ 🏆 🏆 Legen Sie Reihenfolge, Beziehungen und mehr fest Zusammenarbeit ✅ Echtzeit, mehrere Benutzer ✅ 🏆 Echtzeit, mehrere Teams, und auch nachvollziehbar Kommunikation ✅ Kommentare in jeder Zelle ✅ 🏆 🏆 Live-Chatten, sofortiges Taggen, interaktives Kommentieren Versionshistorie ✅ Nachvollziehbar auf Tabellenkalkulationsebene ✅ 🏆 Nachvollziehbar auf Aufgaben-, Zeit- und Inhaltsebene Erinnerungen ❌ Keine Benachrichtigungen verfügbar ✅ 🏆 Ja, und ja! Richten Sie auch E-Mail-Benachrichtigungen ein! Integrationen ✅ Etwas mühsam und am besten für Google Workspace geeignet ✅ 🏆 Verbindung zu über 1000+ tools! Es kommt sogar mit einem eingebauten KI Feature namens ClickUp Brain Anpassung ➖ Einfache Formatierung ✅ 🏆 🏆 Extrem benutzerdefiniert, sogar für Lebensmittel! Visualisierungen ➖ Basic ✅ 🏆 🏆 Kommt mit Boards, Listen, Zeitleisten und Gantt-Ansichten. Verbinden Sie sich mit dem analytischen Dashboard, um Einblicke zu erhalten!

Der Vergleich spricht für sich - ClickUp ist die umfassendere Wahl, ganz gleich, ob Sie Ihre Aufgabenliste für persönliche Aufgaben, geschäftliche Projekte oder ein liste zur Verwaltung von ADHS .

11 ClickUp Vorlagen für Zu erledigen-Listen zur Steigerung der Produktivität

1. ClickUp Vorlage für eine einfache Zu erledigen Liste

ClickUp Basic To-Do-Liste Vorlage Google Tabellen zu erledigen Vorlage

Suchen Sie nach einem allumfassenden Rahmen für sofortige Aufgaben? Sie müssen die ClickUp Basic Vorlage für Zu erledigen-Listen . Die Vielseitigkeit dieser Lösung erfüllt jeden möglichen Zweck.

Das Layout ist einfach und visuell ansprechend und lässt sich perfekt für Ihre täglichen Aufgaben benutzerdefinieren. Mit der Vorlage für die Checkliste können Sie Aufgaben in Echtzeit erstellen, zuweisen und nachverfolgen. Die Integration mit ClickUp Gehirn macht es zu einem leistungsstarken KI To-Do Liste tool mit Schreib-, Automatisierungs- und Zusammenfassungsfunktionen

Ideal für: All-in-One Aufgabenmanagement mit Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben in Echtzeit.

2. ClickUp's tägliche Zu erledigen Liste Vorlage

ClickUp's Daily To-Do List Template Google Tabellen Zu erledigen Vorlage

Sie wünschen sich ein persönliches Command-Center für die Bewältigung der täglichen Aufgaben? Die ClickUp Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste ist die Antwort. Mit diesem eleganten digitalen Hub können Sie tägliche Aufgaben auf einer Karte festhalten, um sich erreichbare Ziele zu setzen und sich so zu motivieren.

Die Vorlage für die Checkliste enthält Unteraufgaben, um komplexe Themen in überschaubare Aufgaben zu unterteilen. Sie enthält außerdem eine priorität-Liste , Fälligkeitsdaten und Speicherorte zur Nachverfolgung des Workflows. Mit ClickUp bleiben Sie organisiert und erreichen höchste Produktivität, denn Sie wissen, dass Ihnen nichts durch die Lappen gehen wird.

Ideal für: Erstellen einer persönlichen Befehlszentrale für tägliche Aufgaben, mit Features zur Vereinfachung komplexer Themen.

3. ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

ClickUp's Kalender To-Do List Template google sheets to do list template

ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage ist die erste Wahl für die kurz- und langfristige Planung. Sie organisiert Aufgaben für mehrere Rollen und Prioritäten. Das Framework bietet acht benutzerdefinierte Ansichten, wie z. B. die Zeitplan-Ansicht und die Gantt-Ansicht, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Ihre Tage verlaufen werden.

Die Vorlage hebt die Aufgabenkategorie hervor, um den Aufwand zu rationalisieren. Sie enthält außerdem ein Feature zur Bewertung der Produktivität, um die Effizienz zu überprüfen. Die Vorlage für die Liste ist vollständig anpassbar und visuell ansprechend.

Ideal für: Sowohl kurz- als auch langfristige Planung, mit acht benutzerdefinierten Ansichten zur Organisation von Aufgaben nach Rolle und Priorität.

4. ClickUp Work To-Do List Template

ClickUp Arbeit To-Do Liste Vorlage Google Tabellen zu erledigen Vorlage

ClickUp Work To-Do List Vorlage ist Ihr Schlüssel zur mühelosen Organisation von Aufgaben und zu mehr Konzentration. Der benutzerdefinierte Status der Aufgaben macht die Aktualisierung der täglichen und wöchentlichen Aufgaben einfach.

Der benutzerdefinierte Status dieser Liste, wie z. B. Notizen und E-Mails, ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufgaben sofort zu erledigen. Das Framework bietet Aufgabentypen für funktionsübergreifende Teams. Die leistungsstarke Zeiterfassung hilft selbst großen Teams, ihren Aufwand zu optimieren.

Diese Vorlage für Zu erledigen-Listen enthält Gantt- und Kanban-Boards, die es Ihnen ermöglichen, Aufgaben an einem Ort zu sehen und Ihre täglichen Aufgaben besser zu verwalten.

Ideal für: Funktionsübergreifende Teams zur Optimierung ihres Aufwands bei der Verwaltung von Aufgaben durch Gantt- und Kanban-Boards.

5. ClickUp's Aktivitätsliste Vorlage

ClickUp's Activity List Template Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen Liste

Wenn Sie Abhängigkeiten und Struktur für einen reibungslosen Workflow benötigen, ClickUp's Vorlage für die Aktivitätenliste ist eine erstklassige Wahl.

Die Liste der zu erledigenden Aufgaben besteht aus einer einzigen Aufgabe mit über 13 Unteraufgaben. Sie zeigt den Status der Aufgabe in Echtzeit mit einer Leiste für den Fortschritt an. Die Vorlage bietet Ihnen einen eigenen Space zum Hinzufügen von Projektdetails, Umfang, Fälligkeitsdaten und anderen wichtigen Informationen.

Dies ist ein großartiges Tool für Geschäfte und Benutzer, die ein Maximum an Informationen ohne Unordnung suchen.

Ideal für: Benutzer, die umfassende Projektdetails und einen reibungslosen Workflow mit strukturierten Abhängigkeiten suchen.

6. ClickUp's Aufgaben Management Vorlage

ClickUp's Task Management Template google sheets to do list Vorlage

ClickUp's Vorlage für das Aufgabenmanagement ist ein Rahmenwerk, das eine kühle und klare Übersicht über Ihre Aufgaben liefert. Seine spezielle Leiste für den Fortschritt bildet jede Aufgabe ab und hilft Ihnen, Abhängigkeiten zu verstehen.

Die Vorlage sorgt mit Feldern wie Abteilungsnamen und Zeitschätzungen für Verantwortlichkeit und Klarheit.

Das Framework verfügt über eine vorgefertigte Automatisierung, die Statusänderungen durch Vorlagen-Themen hervorhebt. Die Lösung garantiert produktivität bei den Dingen die Sie zu erledigen haben, während Sie zusammenarbeiten und Aufgaben schneller abschließen.

Ideal für: Effiziente Zusammenarbeit und das Abschließen von Aufgaben mit einer klaren Übersicht über Ihre Aufgaben.

7. ClickUp Moving To-Do List Vorlage

ClickUp Umzug Zu erledigen Liste Vorlage Google Tabellen Vorlage

ClickUp Umzugsliste Vorlage Zu erledigen wurde entwickelt, um alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Umzug abzuhaken, wie z.B. das Packen und Planen. Die vordefinierten Felder wie Fälligkeitsdatum und Status der Aufgabe geben Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Aufgaben.

Mit der Vorlage für die Zu erledigen-Liste können Sie Aufgaben in einer benutzerdefinierten Ansicht namens "Umzugsphasen" gruppieren Dazu gehören Kategorien wie "vor dem Umzug" und "Umzugstag" Das Framework macht den Umzug zu einer stressfreien Aufgabe, da Sie auch auf unerwartete Hindernisse vorbereitet sind.

Ideal für: Verwalten von Hausumzügen, mit einem strukturierten Rahmen für die Nachverfolgung von Aufgaben wie Packen und Planen.

8. ClickUp Bucket List Vorlage

ClickUp Bucket List Vorlage Google Tabellen Zu erledigen Liste Vorlage

Brauchen Sie Hilfe bei der Verwirklichung Ihrer Träume? ClickUp Bucket List Vorlage eignet sich perfekt für Teams, Gruppen und Einzelkämpfer.

Dieser Rahmen macht jede Aufgabe auf Ihrer Liste erreichbar und macht Spaß. Zu den Features gehören farbcodierte Unterkategorien, die Ihnen helfen, sich auf die Schritte zu konzentrieren, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Träume wahr werden zu lassen. Wenn Sie einen Roadtrip für eine Gruppe planen, können Sie mit der Vorlage auch Personen zu jeder Aufgabe hinzufügen.

Diese ClickUp-Vorlage bietet mehrere benutzerdefinierte Ansichten, um wichtige Informationen zu organisieren und anzuzeigen, so dass der Startpunkt klar und zweifellos spannend ist.

Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die Träume in erreichbare Ziele verwandeln wollen.

9. ClickUp Class Assignments To-Do List Vorlage

ClickUp Class Assignments To-Do List Vorlage

ClickUp Klassenzuweisungen Zu erledigen Liste Vorlage ist Ihr personalisierter Assistent für akademische Aufgaben. Das Framework verfolgt Aufgaben, Fristen und vieles mehr, um Lehrer bei Kursarbeiten zu unterstützen.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben nach Klasse organisieren, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und Fristen mühelos nachverfolgen. Mit sechs benutzerdefinierten Ansichten und 12 Status der Aufgaben sehen Sie genau, wie Ihre Schüler vorankommen.

Die benutzerdefinierten Felder von ClickUp visualisieren den Namen des Fachs und die Materialquelle - perfekt, um Ihren Workload zu beurteilen, damit Sie sich besser auf Ihre Schüler konzentrieren können.

Ideal für: Lehrer, die Kursarbeiten verwalten und einen personalisierten Assistenten für die Nachverfolgung von Aufgaben, Fristen und Fortschritten der Schüler mit anpassbaren Ansichten und Status der Aufgaben bereitstellen.

10. ClickUp Vorlage für das Erledigen von Dingen

ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge" (Getting Things Erledigt)

Die ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge" (Getting Things Erledigt) ist ein Rahmenwerk, das sich auf die Erledigungsquote von Aufgaben konzentriert. Jedes Layout und jedes Feld deckt perfekt die Erfassung, Klärung, Organisation und Einbindung von Aufgaben des GTD-Systems ab.

Abgesehen von seiner Attraktivität ist die einfache Schnittstelle ideal für Benutzer, die ihre Routine entrümpeln wollen. Mit der Vorlage können Sie sich auf die Aufgabe, das Fälligkeitsdatum und den erforderlichen Aufwand konzentrieren.

Ein weiterer Schlüssel zu dieser Vorlage für Zu erledigen-Listen ist die leistungsstarke Automatisierung, die auf einer bedingten Logik basiert. Dazu gehört die Anpassung von Listen auf der Grundlage der Auswahl benutzerdefinierter Felder, Daten und mehr.

Ideal für: Verbesserung der Erledigungsquote von Aufgaben, strukturiertes Layout und eine einfache Benutzeroberfläche, um Ihre Routine zu entrümpeln und sich auf die Details der Aufgaben zu konzentrieren.

11. ClickUp Startseite Renovierung To-Do Liste Vorlage

ClickUp Startseite Renovierung To-Do Liste Vorlage

Mit ClickUp's Startseite Renovierung To-Do-Liste Vorlage bei der Renovierung der Startseite geht es um Kreativität, nicht um Hausarbeit. Das vorgefertigte Layout hilft beim Planen, Zuweisen und Nachverfolgen jedes Schrittes im Projekt.

Außerdem verfügt es über benutzerdefinierte Felder und Status für die Verwaltung von Aspekten wie Auftragnehmerdetails und Materialien. Das Framework verfügt über mehrere Ansichten für Ihren Komfort.

Die Board-Ansicht visualisiert Fortschritt und Prioritäten, während die Zeitleiste für einen reibungslosen Flow sorgt. Mit ClickUp können Sie auch ein benutzerdefiniertes Budget erstellen und überwachen, um sicherzustellen, dass alle Finanzen unter Kontrolle sind.

Ideal für: Kreatives Verwalten von Renovierungsprojekten zu Hause, mit einem vorgefertigten Layout für die Planung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben sowie benutzerdefinierten Feldern für Auftragnehmerdetails, Materialien und Budgetüberwachung.

Verbessern Sie Ihre Vorlagen für Zu erledigen-Listen mit ClickUp

Zu erledigende Listen steigern die Effizienz und reduzieren den Stress, aber eine Liste von Grund auf zu erstellen, kann mühsam sein. Da kommen Vorlagen für Zu erledigen-Listen gerade recht.

Mit den sechs besten Vorlagen für Google Tabellen, die wir hervorgehoben haben, ist der Einstieg ein Kinderspiel. Google Tabellen haben jedoch Limits bei der Verwaltung von Aufgaben.

Die Nachverfolgung von Aufgaben in einfachen Zellen kann schnell einschränkend wirken. Die Alternative? Ein All-in-One-Projektmanagement-Tool wie ClickUp. Seine benutzerdefinierten Listen heben die Aufgabenbearbeitung mit Features wie Automatisierung, erweiterte Anpassung und Abhängigkeiten von Aufgaben auf die nächste Stufe. Registrieren Sie sich bei ClickUp um die Produktivität zu maximieren!