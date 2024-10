Kostenlose Vorlagen für Newsletter für Google Docs

81% der B2B-Vermarkter setzen auf Newsletter als ihr bevorzugtes Formular für das Content Marketing. Und warum? Weil für für jeden ausgegebenen $1 einen durchschnittlichen Gewinn von $36 erzielen .

Der regelmäßige Versand von Newslettern hilft Ihnen zwar, die Verbindung zu Ihrem Publikum aufrechtzuerhalten, aber die Erstellung von Newslettern kann sich als sehr schwierig erweisen. An dieser Stelle sind die Newsletter-Vorlagen von Google Docs ein wahrer Lebensretter.

Betrachten Sie sie als Ihren eingebauten Designer und Texter ohne großes Budget. Sie sind sofort einsatzbereit, vollständig anpassbar und vor allem kostenlos.

Ob Sie Eigentümer eines kleinen Geschäfts, Freiberufler oder jemand sind, der etwas freizugeben hat, diese newsletter-Vorlagen sparen Sie Zeit und Aufwand und sehen trotzdem professionell aus.

In diesem Blogbeitrag haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für Google Docs-Newsletter zusammengestellt. Doch zunächst werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie Sie die ideale Vorlage auswählen.

Was macht eine gute Google Docs Newsletter-Vorlage aus?

Nicht alle Newsletter-Vorlagen in Google Docs sind so interessant, dass sie sofort Leser anlocken. Hier ist, worauf Sie bei einer idealen Vorlage für Google Docs-Newsletter achten müssen:

Strukturiertes Layout: Strukturierte Abschnitte mit Überschriften und Unterüberschriften für eine einfache Navigation

Strukturierte Abschnitte mit Überschriften und Unterüberschriften für eine einfache Navigation Anpassbares Design: Ermöglicht es Ihnen, Schriftarten, Farben und Bilder zu ändern, um sie an Ihre Marke anzupassen

Ermöglicht es Ihnen, Schriftarten, Farben und Bilder zu ändern, um sie an Ihre Marke anzupassen Hochwertige Bilder: Enthält relevante und hochauflösende Bilder, um den Inhalt visuell ansprechend zu gestalten

Enthält relevante und hochauflösende Bilder, um den Inhalt visuell ansprechend zu gestalten Lesbare Schriftarten: Verwendet Schriftarten, die leicht zu lesen sind und professionell aussehen

Verwendet Schriftarten, die leicht zu lesen sind und professionell aussehen Konsistente Formatierung: Einheitliche Textausrichtung, Ränder und Abstände

Einheitliche Textausrichtung, Ränder und Abstände Aufzählungen und Listen: Helfen, Informationen in verdauliche Teile zu zerlegen

Helfen, Informationen in verdauliche Teile zu zerlegen Interaktive Elemente: Ermöglicht die Einbindung von multimedialen Inhalten, Links, Schaltflächen oder QR-Codes, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen

Ermöglicht die Einbindung von multimedialen Inhalten, Links, Schaltflächen oder QR-Codes, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen Personalisierungsoptionen: Ermöglicht benutzerdefinierte Begrüßungen, Signaturen und andere persönliche Akzente

Ermöglicht benutzerdefinierte Begrüßungen, Signaturen und andere persönliche Akzente Features für die Zusammenarbeit: Unterstützt die Bearbeitung in Echtzeit und das Feedback mehrerer Mitwirkender

8 Newsletter Vorlagen für Google Docs

Google Docs verfügt über eine Reihe kostenloser Microsoft Word-freundlicher Vorlagen, mit denen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Einzelziele ganz einfach auf sich ziehen können.

Hier sind acht davon, aus denen Sie wählen können:

1. Community Newsletter Vorlage von GooDocs

über GooDocs Ein guter Gemeinde-Newsletter beginnt mit einem klaren Layout, das Ihre Aktualisierungen, Geschichten und Ereignisse zum Leben erweckt.

Die Community Newsletter Vorlage von GooDocs bietet ein modernes Design, das die Kommunikation verbessert.

Diese durchdacht gestaltete Vorlage erfüllt ihren Zweck und ermöglicht es Ihnen, die Geschichten Ihrer Gemeinde zu präsentieren.

Mit gewidmeten Spaces für Fotos und organisierten Abschnitten ist sie perfekt, um Ereignisse und Initiativen hervorzuheben und den lebendigen Geist Ihrer Gemeinschaft einzufangen.

Ideal für: Solopreneure und Community-Manager, die ansprechende und sehr visuelle Updates an ihre E-Mail-Zielgruppe senden möchten

2. Urlaub Newsletter Vorlage by GDoc

über GDoc Wenn Sie sich Sorgen um die Teambildung machen oder Ihnen die Zeit für Urlaubsgrüße fehlt, ist die Holiday Newsletter Template von GDoc genau das Richtige für Sie (unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens).

Diese Vorlage sorgt mit ihrem sauberen weißen Hintergrund, dem klassischen Design und den festlichen Bildern wie Tannenzweigen und eingepackten Geschenken, die alle in einem klaren und einfachen Layout angeordnet sind, für Urlaubsstimmung.

Sie können die Vorlage ganz einfach anpassen und ihr mit verschiedenen Schriftarten und Stilen für die Titel-Blöcke Ihre persönliche Note verleihen. Der Zitataufruf hat einen Vintage-Rahmen, und Sie können Fotos in den Haupt-, separaten und Fußnotenabschnitten einfügen, mit Optionen für horizontale oder vertikale Platzierung.

Die traditionellen Rottöne passen gut zu Weihnachten, aber Sie können die Farben jederzeit ändern, um sie an Ihr Thema anzupassen.

Ideal für: Geschäfte und Organisationen, die für saisonale Angebote werben und während der Feiertage festliche Stimmung verbreiten möchten

3. Minimalistische medizinische Newsletter Vorlage von GooDocs

über GooDocs Gelöschte Kommunikation ist der Schlüssel im Gesundheitswesen, und eine gute vorlage für eine Ankündigung ist unerlässlich, um wichtige Updates ohne Verwirrung zu übermitteln. Die Minimalistische medizinische Newsletter-Vorlage von GooDocs erledigt genau das.

Sie hilft Ihnen, Aktualisierungen für Ihre Patienten und Mitarbeiter auf unkomplizierte Weise freizugeben. Mit ihrem klaren Layout und schlichten Design legt diese Vorlage den Schwerpunkt auf die Lesbarkeit und stellt sicher, dass wichtige medizinische Ankündigungen leicht zu verstehen sind.

Ideal für: Gesundheitspraxen und medizinisches Fachpersonal, die Aktualisierungen und Gesundheitsinformationen in einem sauberen, professionellen Format für Patienten freigeben möchten

Auch gelesen: Was ist Marketingkampagnenmanagement (mit Beispielen und Vorlagen)

4. Mitarbeiter Newsletter Vorlage by GDoc

über GDoc Die moderne Business-Welt ist voll von Marketing-Herausforderungen für Eigentümer von Unternehmen und kleine Geschäftsbetreiber. Viele kämpfen damit, Gewinne zu erwirtschaften und die Kosten zu decken, weil die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern nicht gut genug ist.

Die Mitarbeiter-Newsletter-Vorlage von GDoc ist eine Vorlage für Unternehmens-Newsletter, die Ihnen speziell dabei hilft, eine bessere Verbindung zu Ihrem Team herzustellen, wie eine interne Kommunikationssoftware .

Diese dreiseitige Vorlage für Google Docs schafft die perfekte Balance zwischen Stil und Professionalität. Sie bietet folgende Features:

Sanfte Weiß- und Grautöne, die wichtigen Text hervorheben

Bilder von glücklichen Mitarbeitern, die eine positive Atmosphäre schaffen

Zusätzliche Seiten für lustige Abschnitte, wie eine Seite für Witze oder Memes

Sie können diese kostenlose Vorlage auch in einem beliebigen Format für Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote und andere herunterladen.

Ideal für: HR Teams und interne Kommunikationsmanager, die ihre Mitarbeiter über Neuigkeiten und Erfolge des Unternehmens auf dem Laufenden halten wollen

5. Mode E-Mail Marketing Newsletter Vorlage von GDoc

über GDoc Wenn e-Mail writing tools wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Online-Newsletter verschicken sollen, hilft Ihnen diese auffällige Vorlage für einen Newsletter weiter.

Die Fashion E-Mail Marketing Newsletter Vorlage von GDoc kann von vielen Geschäften verwendet werden, von Bekleidungsmarken und Modelagenturen bis hin zu Online-Shops und Schönheitskursen.

Diese anpassbare Vorlage kommt mit:

Ein minimalistisches Schwarz-Weiß-Design

Viel Space für visuelle Elemente wie Illustrationen oder Produktfotos

Verschiedene Blöcke und Schaltflächen für eine einfache Navigation

Datum und Nummer der Auflage in der Kopfzeile am oberen Rand

Links zu sozialen Medien am unteren Rand

Ideal für: Modehändler und Boutiquen, die ihrem Kundenstamm neue Kollektionen und Stiltrends präsentieren möchten

💡Pro-Tipp: Um die Arbeit zu erleichtern, sollten Sie sich diese vorlagen für den Inhalt des Kalenders zur besseren Verwaltung Ihrer Inhalte in den sozialen Medien.

6. Schule bevorstehende Ereignisse Newsletter Vorlage von GDoc

über GDoc Ganz gleich, ob Sie als Lehrer Ihre Schüler in ein neues Projekt einbinden oder die Schülerzeitung neu gestalten wollen, die Vorlage School Upcoming Events Newsletter Template von GDoc eignet sich für alle Arten von Bildungsinhalten.

Sie bietet eine Mischung aus einfachen geometrischen Formen, Sternen und linearen Infografiken mit einer Fußzeile, die wichtige Details wie Auflagenhöhe, Veröffentlichungsdatum, Website-Link und Nummer der Seite anzeigt.

Die Farbpalette umfasst Koralle, Blaubeere, Himmelblau und gedämpftes Gelb, aber Sie können sie leicht an die Farben Ihrer Schule anpassen.

Sie können auch die Stockfotos gegen echte Bilder Ihrer Schüler austauschen und ein flexibles Layout mit verschiedenen Spaltenoptionen präsentieren.

Ideal für: Bildungseinrichtungen, die Eltern und Schüler über schulische Aktivitäten und wichtige Termine auf dem Laufenden halten wollen

7. Familie lebensstil Newsletter Vorlage by Docs and Slides

über Dokumente und Folien Mit der Familie in Verbindung zu bleiben ist unbezahlbar, und ein Familien-Newsletter ist eine gute Möglichkeit, alle auf dem Laufenden zu halten.

Die Familien-Newsletter-Vorlage von Docs and Slides eignet sich hervorragend für die Erstellung einfacher, aber effektiver Aktualisierungen ohne besondere Kenntnisse. Sie können damit Neuigkeiten, Einladungen, Glückwünsche, Familienfotos und Erinnerungen freigeben.

Auch Unternehmen können mit dieser Vorlage ihre Clients ansprechen, indem sie Themen wie Familie und Zusammengehörigkeit aufgreifen.

Ideal für: Familienorientierte Ersteller von Inhalten und Blogger, die Erziehungstipps, Familienaktivitäten und Lifestyle-Inhalte freigeben

8. Restaurant Newsletter Vorlage by Superside

über Superseite Möchten Sie Ihre Abonnenten über Ihre neuesten Rezepte und Angebote informieren?

Mit der Restaurant-Newsletter-Vorlage von Superside halten Sie Ihr Publikum bei der Stange und machen es hungrig auf mehr!

Mit ihrem sauberen, modernen Design ist diese Vorlage perfekt für die Präsentation neuer Gerichte und saisonaler Highlights. Außerdem ist sie vollständig anpassbar, so dass Sie ganz einfach Ihr Branding, Fotos und Menüdetails hinzufügen können, um sie zu Ihrem eigenen zu machen.

Ideal für: Restaurants und Cafés, die für neue Elemente auf der Speisekarte und besondere Ereignisse werben und mit Stammkunden in Kontakt treten möchten

Limits bei der Verwendung von Google Docs für Newsletters

Auch wenn Google Docs eine Reihe kostenloser Vorlagen anbietet, haben sie auch ihre Schattenseiten:

Eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten: Google Docs eignet sich hervorragend für Text, ist aber für komplexere Designs nicht geeignet. Mit nur einfachen Formen, Linien und Textfeldern kann es schwierig sein, einen visuell einzigartigen Newsletter zu erstellen. Es bietet keine fortgeschrittenen Layout tools, wie sie in speziellennewsletter-Softwarewas die Kreativität beeinträchtigen kann

Google Docs eignet sich hervorragend für Text, ist aber für komplexere Designs nicht geeignet. Mit nur einfachen Formen, Linien und Textfeldern kann es schwierig sein, einen visuell einzigartigen Newsletter zu erstellen. Es bietet keine fortgeschrittenen Layout tools, wie sie in speziellennewsletter-Softwarewas die Kreativität beeinträchtigen kann Keine direkte E-Mail-Integration: Wenn Sie Ihren Newsletter in Google Docs erstellt haben, können Sie ihn nicht direkt an Ihre Mailing-Liste senden. Stattdessen müssen Sie den Inhalt kopieren und in Ihren E-Mail-Dienst einfügen oder ihn als PDF exportieren, um ihn an eine E-Mail anzuhängen. Dieser zusätzliche Schritt kann zeitaufwändig sein und zu Formatierungsproblemen führen

Wenn Sie Ihren Newsletter in Google Docs erstellt haben, können Sie ihn nicht direkt an Ihre Mailing-Liste senden. Stattdessen müssen Sie den Inhalt kopieren und in Ihren E-Mail-Dienst einfügen oder ihn als PDF exportieren, um ihn an eine E-Mail anzuhängen. Dieser zusätzliche Schritt kann zeitaufwändig sein und zu Formatierungsproblemen führen Keine Analysemöglichkeiten: Google Docs bietet keine Tools zur Nachverfolgung der Leistung Ihres Newsletters. Sie können keine Metriken wie Öffnungs- oder Klickraten sehen, was es schwieriger macht, das Engagement Ihrer Leser zu messen oder Ihre Strategie für zukünftige Newsletter anzupassen

Google Docs bietet keine Tools zur Nachverfolgung der Leistung Ihres Newsletters. Sie können keine Metriken wie Öffnungs- oder Klickraten sehen, was es schwieriger macht, das Engagement Ihrer Leser zu messen oder Ihre Strategie für zukünftige Newsletter anzupassen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit: Google Docs eignet sich zwar hervorragend für die textbasierte Zusammenarbeit, aber wenn mehrere Personen am Layout eines Newsletters arbeiten, kann es unübersichtlich werden. Die Änderungen einer Person können sich auf einen anderen Teil des Dokuments auswirken, was zu Designinkonsistenzen oder Konflikten führt

Google Docs eignet sich zwar hervorragend für die textbasierte Zusammenarbeit, aber wenn mehrere Personen am Layout eines Newsletters arbeiten, kann es unübersichtlich werden. Die Änderungen einer Person können sich auf einen anderen Teil des Dokuments auswirken, was zu Designinkonsistenzen oder Konflikten führt Begrenzung der Dateigröße: Google Docs hat ein Limit von 50 MB für die Dateigröße, was schnell zu einem Problem werden kann, wenn Ihr Newsletter viele Bilder oder mehrere Seiten enthält. Dies könnte Sie dazu zwingen, die Bildqualität zu verringern oder den Inhalt zu kürzen, was die Gesamtwirkung Ihres Newsletters beeinträchtigt

Auch gelesen: die 10 besten KI-Newsletter, die man in letzter Zeit abonnieren sollte

Alternative Newsletter Vorlagen

Die Limitierungen der Google Docs Vorlagen verdeutlichen den Bedarf an einer Plattform, die mehr Flexibilität und Vielfalt bietet. ClickUp , ein umfassendes Tool für Projekt- und Arbeitsmanagement, ist eine bessere Alternative. Es verbessert den Prozess der Erstellung von Dokumenten mit fortschrittlichen Features für das E-Mail-Projektmanagement, anpassbaren Vorlagen und KI-basierten Tools.

Vom Versenden von Willkommens-E-Mails an einstellung von Tropf-Kampagnen die reichhaltige Vorlagenbibliothek von ClickUp bietet Lösungen für alle Fälle.

Hier sind fünf Newsletter-Vorlagen von ClickUp, die sich perfekt für die einfache Erstellung von beeindruckenden Newslettern eignen:

1. ClickUp Newsletter Whiteboard Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie einen professionell aussehenden Newsletter mit ClickUp's Newsletter Whiteboard Vorlage

Wenn Sie eine neue und ansprechende Methode benötigen, um Ihr Team oder Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten, ist die ClickUp Newsletter Whiteboard-Vorlage ist eine gute Option.

Von der Vorplanung bis zur Auslieferung hilft Ihnen diese Vorlage, alles an einem Ort zu organisieren. Ein einfacher Drag-and-Drop-Editor bietet Ihnen volle Flexibilität, um alles anzupassen, von Farbschemata bis hin zu Textblöcken. Außerdem können Sie ganz einfach Bilder, Videos und Links hinzufügen, um Ihre Inhalte optisch ansprechend zu gestalten.

Eines der besten Features ist, dass es Ihnen hilft, die Struktur Ihres Newsletters zu planen, bevor Sie loslegen. Sie können ein Brainstorming durchführen, Ihre Gedanken ordnen und herausfinden, was Ihre Leser wollen. Es ist ideal, um Ihre Inhalte mit Ihren CRM-Strategien und Marketingzielen abzustimmen und eignet sich perfekt für die Erstellung von Newslettern für E-Mail Clients.

Sie können auch Leistungsmetriken nachverfolgen, damit Sie genau wissen, was funktioniert und wie Sie Ihren nächsten Newsletter verbessern können.

Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die Aktualisierungen und Brainstorming-Sitzungen visuell für ihre Teams freigeben möchten

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp immobilien Newsletter Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Bauen Sie eine starke Verbindung zu Ihren Kunden auf mit der ClickUp Immobilien Newsletter Vorlage

Ursprünglich für Immobilienunternehmen entwickelt, ClickUp's Immobilien Newsletter Vorlage eignet sich hervorragend zur Präsentation von Listen und zur Verbindung von Maklern mit potenziellen Kunden.

Sie können es verwenden, um:

Auffälliges Bildmaterial erstellen

Inhalte wie Artikel und hilfreiche Tipps benutzerdefiniert gestalten

Einblicke in Markttrends, Immobilienpreise und Statistiken über Hausverkäufe freizugeben

Bei der Entwicklung dieser Vorlage wurde jedoch auf Flexibilität geachtet, was sie zu einem leistungsstarken Tool für jede Branche macht - nicht nur für die Immobilienbranche. Egal, ob Sie in der Architektur, im Rechtswesen oder sogar im Schmuckbereich tätig sind, diese Vorlage passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Sie können alles ganz einfach anpassen, von Farben und Schriftarten bis hin zu Layout und Abschnitten, so dass Sie Ihre Dienstleistungen auf die bestmögliche Weise hervorheben können.

Ein Beispiel: Eine Anwaltskanzlei könnte die Abschnitte "Eigentum 1" und "Eigentum 2" umgestalten, um ihre dringendsten Fälle und Argumente als "Fall 1", "Fall 2" usw. hervorzuheben.

Ideal für: Immobilienmakler und -vermittler, die potenziellen Käufern und Verkäufern ihre Listen und Marktaktualisierungen präsentieren möchten

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Nachrichten Bericht Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie ansprechende Berichterstattungen mit der ClickUp Vorlage für Nachrichtenberichte

Ein Grundnahrungsmittel für Journalisten, das ClickUp Vorlage für Nachrichtenberichte ist gestaltet wie ein Zeitungsartikel, abgeschlossen mit fetten Überschriften und geordneten Spalten. Sie können dieses Format für Ihr Unternehmen verwenden, um die neuesten Aktivitäten freizugeben, neue Mitglieder im Team vorzustellen oder Erfolge zu feiern.

Wie bei ClickUp üblich, können Sie die gesamte Vorlage an die Größe und Ziele Ihres Unternehmens anpassen. Darüber hinaus müssen Sie sich keine Gedanken über hin- und hergehende E-Mails für die Kommunikation machen. Sie und Ihr Team können mit dieser Vorlage in Echtzeit zusammenarbeiten!

Machen Sie ein Brainstorming über die Geschehnisse in Ihrer Gemeinde, sammeln Sie Fakten und Zitate, und setzen Sie die Geschichte Ihres Unternehmens kreativ zusammen. Denken Sie daran, die Nachrichten zu verfolgen und zu überprüfen, bevor Sie den Newsletter herausgeben.

Ideal für: Medienteams und Inhaltsmanager, die Unternehmensnachrichten, Branchen-Updates und aktuelle Ereignisse zusammenstellen und verteilen müssen

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Pressemitteilung Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Verfassen Sie eine gute Pressemitteilung mit der ClickUp Vorlage für Pressemitteilungen

Wie kreativ kann man mit etwas so Langweiligem wie einer Pressemitteilung sein? Nun, Sie werden überrascht sein.

Die ClickUp Vorlage für Pressemitteilungen lässt sich individuell anpassen, damit sie den Auftrag und die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt. Sie können ein Titelbild hinzufügen, die Schriftart anpassen und mit Farben experimentieren, um das Interesse Ihrer Leser zu wecken.

Das ist aber noch nicht alles. Die Vorlage enthält auch ein Beispiel für ein Layout mit einer organisierten Struktur, die Ihnen hilft, alle notwendigen Informationen aufzunehmen, ohne vom Weg abzukommen. In der Regel folgt es einer Reihenfolge wie dieser:

Name Ihres Unternehmens, Logo, Kontaktinformationen, Speicherort und Datum am Anfang

Eine einprägsame Überschrift und Unterüberschrift am Anfang, um den Leser anzulocken

Eine Zusammenfassung mit einem kurzen Überblick über die Pressemitteilung

Der Hauptteil mit den wichtigsten Details wie Einführungsdatum, Preis, Features usw.

Eine kurze Beschreibung dessen, was Ihr Unternehmen zu erledigen hat

Ganz gleich, ob Sie eine Produkteinführung oder ein Ereignis ankündigen, diese ClickUp-Vorlage stellt sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und konsistent bleiben. Sie stellt außerdem sicher, dass Ihre Botschaft klar und abgeschlossen ist, bevor Sie sie für die Welt freigeben.

Ideal für: PR-Fachleute und Kommunikationsteams, die Unternehmensneuigkeiten, Produkteinführungen oder wichtige Updates an die Medien weitergeben müssen

Diese Vorlage herunterladen

*Weiterlesen: Wir haben die besten E-Mail Testing tools getestet

5. ClickUp E-Mail Werbevorlage

Diese Vorlage herunterladen

Informieren Sie Ihre Kunden über Ihre Produkte und Dienstleistungen mit der ClickUp Vorlage für E-Mail Werbung

Sie möchten, dass Ihre E-Mails gelesen werden, richtig?

Die ClickUp E-Mail Werbevorlage gewährleistet das. Es ist so flexibel, dass es sich in jede Marketingstrategie einpassen lässt. Sie können es einfach, kreativ oder personalisiert halten.

Die Option "Einfach" bietet ein klares, schnörkelloses Format, das Ihr Unternehmen und Ihr Produkt präsentiert, ohne den Leser zu überwältigen.

Mit der Option "Personalisieren" hingegen können Sie Ihre Botschaften anhand der Namen, Speicherorte und Vorlieben Ihrer Zielgruppe individuell gestalten. Dies verleiht Ihren Inhalten eine persönliche Note und macht sie relevanter und ansprechender.

Ganz gleich, ob Sie eine direkte Kommunikation oder ein kreatives Flair anstreben, diese Vorlage hat den passenden Stil für Ihre Bedürfnisse. Sie hilft Ihnen, hochwertige Inhalte zu liefern, die Aufmerksamkeit erregen.

Ideal für: Marketing-Teams, die überzeugende E-Mails mit Werbebotschaften erstellen möchten, um Produkte, Dienstleistungen oder Sonderangebote bei ihren Einzelzielen bekannt zu machen

Diese Vorlage herunterladen

Sie können auch Folgendes nutzen ClickUp E-Mail mit dieser Vorlage, um den Prozess der Erstellung von Newslettern zu rationalisieren und zu verbessern.

Vereinfachen Sie die Erstellung von Newslettern mit ClickUp Email

Hier sind einige Schlüssel-Vorteile:

Speichern Sie alle Newsletter-Inhalte an einem einzigen Speicherort , einschließlich Entwürfen, Bildern und endgültigen Versionen. Organisieren Sie Inhalte in Ordnern oder Projekten, um den Zugriff und die Verwaltung zu erleichtern

, einschließlich Entwürfen, Bildern und endgültigen Versionen. Organisieren Sie Inhalte in Ordnern oder Projekten, um den Zugriff und die Verwaltung zu erleichtern Zerlegen Sie die Erstellung von Newslettern in kleinere, überschaubare Aufgaben . Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und setzen Sie Fristen, um einen rechtzeitigen Abschluss zu gewährleisten

. Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und setzen Sie Fristen, um einen rechtzeitigen Abschluss zu gewährleisten Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit, um Ideen zu sammeln und Feedback zu geben. Verwenden Sie Kommentare und Anmerkungen, um bestimmte Elemente des Newsletters zu diskutieren

in Echtzeit, um Ideen zu sammeln und Feedback zu geben. Verwenden Sie Kommentare und Anmerkungen, um bestimmte Elemente des Newsletters zu diskutieren Planen Sie den Versand von Newslettern zu optimalen Zeiten, um Ihr Einzelziel zu erreichen. Sorgen Sie für eine konsistente und rechtzeitige Zustellung Ihrer Inhalte

zu optimalen Zeiten, um Ihr Einzelziel zu erreichen. Sorgen Sie für eine konsistente und rechtzeitige Zustellung Ihrer Inhalte Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Öffnungsraten, Durchklickraten und Abbestellungen. **Analysieren Sie Leistungsdaten, um zukünftige Newsletter-Kampagnen zu optimieren

Integration mit E-Mail-Marketing-Plattformen, Design-Tools und CRM-Systemen für einen nahtlosen Workflow

Auch gelesen: Wie man KI in E-Mails einsetzt (Anwendungsfälle & tools)

Verabschieden Sie sich von langweiligen Newslettern!

Wie gut Ihre Informationen auch sein mögen, wenn sie nicht verständlich sind, wird Ihr Publikum sie wieder verlassen.

Die besten Vorlagen für Newsletter helfen Ihnen, Ihre Ideen zu strukturieren und Ihre Leser mit Inhalten zu fesseln, die leicht zu verstehen sind und den richtigen Ton treffen.

Die Vorlagen von ClickUp gehen über die Grundlagen von Google Docs hinaus. Die Plattform kombiniert fortschrittliches Dokumentenmanagement mit leistungsstarken Tools für das Projektmanagement. Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, ein großes Projekt managen oder einfach nur versuchen, Ihre täglichen Aufgaben zu vereinfachen - ClickUp bietet benutzerdefinierte Lösungen, die Ihnen helfen, intelligenter zu arbeiten und Ihre Ziele zu erreichen.

ClickUp ist nicht nur eine marketing tool für kleine Geschäfte und Unternehmen - es passt sich Ihren Bedürfnissen an und wächst mit Ihnen. Anmeldung bei ClickUp und verbessern Sie die Art und Weise, wie Sie der Welt Ihre Neuigkeiten mitteilen!