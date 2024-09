Wie man internationale Mitarbeiter einstellt: Ein praktischer Leitfaden für Einstellungsprofis

Wussten Sie, dass Google über 100.000 Mitarbeiter außerhalb der USA beschäftigt? Aber warum sollte ein in Kalifornien ansässiges Technologieunternehmen ein globales Team aus internationalen Mitarbeitern einstellen wollen?

Ein globales Team verschafft ihnen Zugang zu einem größeren und reichhaltigeren Talentpool, verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil, eröffnet ihnen neue Perspektiven und Kulturen, ermöglicht ihnen den Eintrag in den Markt und hilft ihnen, die Produktivität mit Teams, die rund um die Uhr arbeiten, zu verbessern.

Mit einem großen Unterschied in den Zeitzonen machen sie genau da weiter, wo Sie aufgehört haben. Wie Sie sich vorstellen können, können Sie doppelt so schnell arbeiten und Projekte pünktlich abschließen.

Diese globale Präsenz ist einer der vielen Vorteile, die sich aus der Einstellung von Arbeitnehmern im Ausland ergeben.

Außerdem hilft die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 86% der SMBs kosten zu verwalten und freie Stellen zu besetzen. Diese Strategie zielt auch auf den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in den USA ab, wie 58 % der KMUs berichten.

In diesem Artikel werden wir erörtern, warum Sie internationale Arbeitskräfte einstellen sollten, welche verschiedenen Rekrutierungskanäle es gibt und wie Sie diesen Prozess vereinfachen können, indem Sie ClickUp s Projektmanagement tool.

Disclaimer: Dieser Artikel soll allgemeine Ratschläge und Best Practices für die Einstellung von internationalen Mitarbeitern liefern. Er ist nicht als Ersatz für eine professionelle Rechts- oder Finanzberatung gedacht

Warum einen internationalen Mitarbeiter einstellen?

Der amerikanische Verfasser Jim Collins hat einmal gesagt: "Menschen sind nicht Ihr wichtigstes Kapital. Es sind die richtigen Leute."

Hier sind vier Gründe, warum Arbeitgeber die "richtigen" Mitarbeiter über die Grenzen hinweg einstellen wollen:

1. Größere Vielfalt, bessere Leistung

Vielfalt ist in der gesamten Branche zu einem Schlagwort geworden, aber es ist viel mehr als das.

Eine McKinsey-Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass Unternehmen, die bei der ethnischen und kulturellen Vielfalt führend sind, ihre Konkurrenten um ein Vielfaches übertreffen 36% in der Rentabilität .

Der Grund dafür ist einfach. Ein größerer Talentpool, frische Ideen und spezielle Fähigkeiten. Es trägt auch dazu bei, dass Mitarbeiter und neue Bewerber Unternehmen, die sich stärker für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration engagieren, positiv wahrnehmen.

Natürlich entscheiden sich die Mitarbeiter für Unternehmen mit fortschrittlicher DEI. Ist das nicht eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Unternehmen?

2. Ausländische Fernarbeitnehmer haben eine höhere Produktivität

Es liegt auf der Hand, dass die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte die Produktivität und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen erhöht - vor allem, wenn es sich um einen Arbeitsplatz handelt, der zuerst aus der Ferne besetzt wird.

Da so viel auf dem Spiel steht, versuchen viele KMU, unabhängige ausländische Auftragnehmer in ausländische Vollzeitbeschäftigte umzuwandeln, um diese große Chance zu nutzen.

Wussten Sie schon: Das globale Kontingent an Arbeitskräften generiert 171,5 Billionen Dollar im Jahr 2021 und wird voraussichtlich 465,2 Billionen Dollar im Jahr 2031 erreichen.2. Globale Einstellungen öffnen die Türen für neue Talente.

Durch die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer über die Landesgrenzen hinaus erhalten Unternehmen Zugang zu einem größeren Pool qualifizierter ausländischer Arbeitnehmer.

3. Mit ausländischen Arbeitnehmern schneller expandieren

Natürlich sind Unternehmen immer auf der Suche nach neuen Regionen, um ihre Geschäfte auszubauen.

Die Umsiedlung bestehender Mitarbeiter an diese neuen Speicherorte kann jedoch mühsam sein. Für sie ist die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer die perfekte Lösung, da die Unternehmen so einen lokalen Vorteil in diesen Regionen erlangen können.

Der Prozess der Einstellung internationaler Mitarbeiter

Inzwischen haben Sie sich vielleicht schon entschieden, internationale Mitarbeiter einzustellen.

Aber bei so vielen Jobbörsen, Portalen, geografischen Regionen und möglicherweise Tausenden von idealen Kandidaten, aus denen Sie auswählen können - wie können Sie da am besten globale Talente einstellen?

Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Sie befolgen sollten:

Schritt 1: Erstellen Sie eine umfassende Stellenbeschreibung

Das Wichtigste bei der Einstellung von internationalen Mitarbeitern ist, dass Sie wissen, wen Sie suchen. Bessere Positionsbeschreibungen führen zu positiven Antworten von 75% der Bewerber .

Wenn es um internationale Stellenausschreibungen geht, ist ein wenig Recherche sehr hilfreich. Schauen Sie sich an, wie andere nationale oder internationale Unternehmen in Ihrer Branche ihre Stellenbeschreibungen gestalten (als kleine Inspiration).

Achten Sie darauf, dass Sie die erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen explizit angeben.

Konzentrieren Sie sich dann auf kulturelle Anpassungsfähigkeit sprachkenntnisse und die Fähigkeit zur kulturübergreifenden Zusammenarbeit.

Schritt 2: Wählen Sie die Region, aus der Sie Ihre Bewerber auswählen möchten

Nachdem Sie Ihr ideales Kandidatenprofil festgelegt haben, müssen Sie entscheiden, aus welchen internationalen Speicherorten Sie einen ausländischen Mitarbeiter einstellen möchten.

Ein kleiner Tipp: Bevor Sie sich auf bestimmte Länder festlegen, sollten Sie sich unbedingt fragen:

Wie groß ist die Toleranz Ihres Unternehmens gegenüber Unterschieden in den Zeitzonen?

Welche spezifischen Fähigkeiten oder Kenntnisse suchen Sie?

Wie hoch ist Ihr Budget für Gehälter und Sozialleistungen?

Gibt es bestimmte Branchen oder Sektoren, die Sie als Einzelziel anstreben?

Außerdem sollten Sie die örtlichen Arbeitsgesetze, Arbeitsgenehmigungen und Visabestimmungen beachten, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Hierfür können Sie Ressourcen wie die von Remote nutzen bericht 'Where to Hire' .

Schritt 3: Internationale Rekrutierungskanäle können helfen

Globale Job Boards sind oft ein guter Ausgangspunkt für Ihren internationalen Rekrutierungsprozess. Sie helfen Ihnen, internationale Bewerber auf der Grundlage von Branchen- und Berufsnetzwerken zu filtern, so dass Sie einen globalen Talentpool erreichen können.

Aber auch die Zusammenarbeit mit Personalvermittlern, die sich auf internationale Einstellungen spezialisiert haben, kann Ihren Einstellungsprozess erheblich verbessern.

Wenn Sie planen zu arbeiten mit einer internationalen Personalvermittlungsagentur zusammenzuarbeiten, sollten Sie diese anhand von zwei Faktoren auswählen:

Ihre Branche

Das Land, in dem Sie Ihre Mitarbeiter einstellen möchten

Ein Beispiel: Personalvermittlungsagenturen, die auf IT-Mitarbeiter aus Indien spezialisiert sind, können Ihnen helfen, die besten lokalen Talente der IT-Branche einzustellen, im Gegensatz zu einer Agentur, die weltweit Kandidaten aus verschiedenen Branchen sucht.

Schritt 4: Führen Sie Video-Interviews durch und treffen Sie Ihre Bewerber per E-Meeting

Woher wissen Sie, dass Sie die richtige Person gefunden haben?

Darauf gibt es keine einfache Antwort - aber viele Personalverantwortliche werden Ihnen sagen, dass die Körpersprache und das Selbstvertrauen eines Bewerbers ihnen oft Pluspunkte einbringen.

Dies lässt sich nicht durch E-Mails oder Texte beurteilen. Aber ein Video-Interview? Auch wenn es nicht so gut ist wie ein persönliches Gespräch, ist es die beste Alternative.

Vor allem zu Beginn des Vorstellungsgesprächs können Videoanrufe dazu beitragen, das Umfeld eines persönlichen Gesprächs zu imitieren.

🧠 Wussten Sie schon: Die Statistik zeigt dass die Videotechnologie von mindestens 60 % der Personalverantwortlichen und Personalvermittler eingesetzt wird. Eine Umfrage unter 506 Unternehmen ergab, dass 47 % Video-Interviews nutzen, um den Zeitrahmen für die Einstellung zu verkürzen, und 22 % würden dies für Vorstellungsgespräche mit Bewerbern, die nicht vor Ort sind, in Betracht ziehen.

Kosten und rechtliche Aspekte der internationalen Personalbeschaffung verstehen

Nachdem wir nun den Prozess der Einstellung internationaler Mitarbeiter behandelt haben, ist es an der Zeit, zum wichtigsten (und heikelsten) Teil unserer Diskussion überzugehen - den Kosten und rechtlichen Aspekten, die mit der Einstellung internationaler Mitarbeiter verbunden sind.

Gehaltspakete hängen vom Land des Mitarbeiters ab

Die Sache ist die: Ein Software-Ingenieur in San Francisco kann aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten in den USA ein höheres Gehalt verlangen als einer in Bangalore, Indien.

Daher ist es wichtig, dass Arbeitgeber wettbewerbsfähige Vergütungspakete anbieten, um lokale Talente anzuziehen und zu halten.

Wenn Sie jedoch Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen, müssen Sie das Gehalt an die Lebenshaltungskosten im Land des Mitarbeiters anpassen. Dieser Ansatz gewährleistet Fairness und erhält die Kaufkraft ausländischer Mitarbeiter in verschiedenen Regionen.

Die Rolle von Arbeitserlaubnis und Visum bei der Einstellung internationaler Mitarbeiter

In der EU ist die Blue Card eine gängige Arbeitserlaubnis für hochqualifizierte Nicht-EU-Bürger, während das H-1B-Visum in den Vereinigten Staaten für spezialisierte Arbeitskräfte bekannt ist.

Es ist in Ordnung, wenn Sie noch nicht wissen, welche Arbeitserlaubnis und welches Visum Sie benötigen - die Zusammenarbeit mit Einwanderungsspezialisten oder Rechtsexperten kann Ihnen oft weiterhelfen.

🧠 Denken Sie daran: Die Anforderungen sind von Land zu Land sehr unterschiedlich, und als Arbeitgeber müssen Sie bei der Einstellung von Mitarbeitern stets darauf achten, dass die Vorschriften eingehalten werden.

Globale Gehaltsabrechnungslösungen können die Gehaltsabrechnung vereinfachen

Gut, Sie haben Ihre Vorstellungsgespräche abgeschlossen, die Kandidaten in die engere Wahl genommen und deren Gehaltsstruktur ermittelt - aber jetzt bleiben Sie bei der nächsten Frage hängen.

Wie erledigen Sie die Bezahlung Ihrer internationalen Mitarbeiter?

Die Verwaltung von Gehältern und Lohnsteuern für eine internationale Belegschaft kann für Unternehmen oft eine große Herausforderung darstellen. Das liegt an den Unterschieden im internationalen Arbeitsrecht und in den Steuervorschriften der einzelnen Länder.

Die Lösung kann oft so einfach sein wie die Inanspruchnahme eines globalen Anbieters für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung länderübergreifend verwaltet. Diese globalen Gehaltsabrechnungslösungen halten sich an die lokalen Vorschriften und sind auf die Steuergesetze der einzelnen Länder spezialisiert.

Lösungen wie Deel und Papaya Payroll eignen sich beide hervorragend für die Verwaltung globaler Gehaltsabrechnungen.

Rechtliche Anforderungen: Arbeitsbescheinigung und Einhaltung der Steuergesetze

Die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer ist mit erheblichen rechtlichen Verpflichtungen verbunden.

Ein Beispiel: Unternehmen müssen sich sorgfältig mit Arbeitsbescheinigungsverfahren wie dem PERM-Programm des US-Arbeitsministeriums auseinandersetzen, um sicherzustellen, dass sie qualifizierten amerikanischen Arbeitnehmern nicht die Arbeitsplätze wegnehmen.

Nicht zu vergessen sind auch die Steuergesetze, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Das bedeutet, dass das Land Ihres internationalen Mitarbeiters wahrscheinlich andere Steuervorschriften hat als Ihr Land.

Heißt das, dass es unmöglich ist? Nein, natürlich nicht. Es bedeutet nur, dass Sie mit Spezialisten arbeiten müssen.

Die Zusammenarbeit mit einem "Employer of Record" (EOR) kann für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, da dieser alle steuerlichen und administrativen Aufgaben übernimmt.

Dies kann Ihnen und Ihren internationalen Mitarbeitern helfen, sich auf das zu konzentrieren, was Ihnen wichtig ist - Ihre Arbeit zu erledigen!

Verständnis der Arbeitsgesetzgebung

Wenn Sie Mitarbeiter einstellen, um eine globale Belegschaft aufzubauen, wollen Sie sicherstellen, dass Sie ihnen einen fairen Arbeitsplatz bieten.

Was ist mit einem "fairen Arbeitsplatz" gemeint?

Nun, jedes Land ist anders. So variieren die lokalen Arbeitsgesetze, die Vorschriften über Mindestlöhne, Arbeitszeiten und die Art und Weise, wie ausländische Staatsangehörige die Leistungen für Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

In Europa gibt es zum Beispiel die Arbeitszeitrichtlinie, die eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden alle 24 Stunden vorschreibt. Die japanische Kultur hingegen folgt strengeren Arbeitsgesetzen.

Um sicherzugehen, dass Sie sich an die aktuellsten Versionen der Vorschriften halten, sollten Sie sich an Rechtsexperten wenden, die regelmäßig die lokalen und ausländischen Arbeitsbescheinigungsgesetze überprüfen.

Herausforderungen bei der Einstellung internationaler Mitarbeiter

Die Einstellung internationaler Mitarbeiter kann für Sie ein relativ reibungsloser Prozess sein, wenn Sie die Schritte gut befolgen - aber es kann auch einige Herausforderungen geben.

Die meisten dieser Herausforderungen sind vertraglicher und rechtlicher Natur und können durch die Beauftragung eines erfahrenen Einwanderungsanwalts oder die Einbindung eines Rechtsberaters gelöst werden. Lassen Sie uns diese untersuchen und sehen, wie wir die Herausforderungen meistern können.

Risiko der falschen Einstufung

Das Risiko einer falschen Einstufung entsteht, wenn ausländische Arbeitnehmer fälschlicherweise als unabhängige Auftragnehmer eingestuft werden.

Die Auswirkungen sind nachteilig - falsch eingestufte Mitarbeiter müssen unter Umständen erhebliche Geldstrafen und Bußgelder zahlen und können in schweren Fällen ihre Lizenz zur Arbeit in dem Land verlieren.

Diese Fehleinstufung kann auf Steuerhinterziehung, Kosteneinsparungen bei den Leistungen für ausländische Mitarbeiter oder Missverständnisse der verschiedenen Arbeits- und Steuergesetze zurückzuführen sein.

In den Vereinigten Staaten beispielsweise verhängt die Steuerbehörde IRS Strafen gegen Arbeitgeber, die Arbeitnehmer falsch einstufen, und die Kosten für die Nichteinhaltung der Vorschriften können hoch sein und oft Zehntausende von Dollar übersteigen.

**Um diese Risiken zu vermeiden, können Unternehmen mit einem "Employer of Record" (EOR) zusammenarbeiten, der sich mit den lokalen Vorschriften auskennt und bei der Einhaltung der globalen Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie der lokalen Beschäftigungsvorschriften helfen kann.

Risiko der Betriebsstätte

Der Begriff der ständigen Niederlassung (PE) ist etwas technisch, daher wollen wir ihn anhand eines Beispiels erläutern.

Angenommen, Sie haben internationale Mitarbeiter aus Dubai eingestellt. Sie haben nicht einmal ein Büro in Dubai, sondern Ihre Mitarbeiter leben und arbeiten von zu Hause aus. Eines Tages stellt die Regierung von Dubai jedoch fest, dass diese Mitarbeiter bereits seit geraumer Zeit für Ihr Unternehmen tätig sind. Dies könnte Ihren Status als Betriebsstätte (PE) auslösen.

Wie kann dies Ihrem Unternehmen schaden? Das PE-Risiko kann zu einer Doppelbesteuerung führen, bei der das Unternehmen sowohl in seinem Heimatland als auch in dem Land, in dem es tätig ist, besteuert wird.

Die zunehmende Remote-Arbeit hat dazu geführt, dass die Regierungen bei der Durchsetzung von PE-Vorschriften wachsamer sind. In Deutschland zum Beispiel kann die Beschäftigung eines Fernarbeiters manchmal eine Betriebsstätte begründen, so dass das Unternehmen den lokalen Körperschaftssteuersätzen unterliegt, die bis zu 30 % betragen können.

Wie man damit umgeht: Um dieses Risiko zu mindern, sollten Sie sich mit Experten für das lokale Steuerrecht beraten. Arbeiten Sie gleichzeitig mit einer juristischen Person oder einer professionellen Arbeitgeberorganisation (PEO) zusammen.

Risiken im Bereich des geistigen Eigentums

Seien Sie vorsichtig, wenn es um geistiges Eigentum (IP) geht - damit können Sie viel Geld verlieren.

Wie viel? Ein Patentrechtsstreit kann Sie zwischen 2,3 und 4 Millionen Dollar (oder mehr!) kosten.

Der Schutz des geistigen Eigentums ist bei der Einstellung internationaler Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung, da sich die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums von Land zu Land erheblich unterscheiden. Ohne entsprechende Vereinbarungen könnten lokale Mitarbeiter Ansprüche auf Rechte an geistigem Eigentum erheben.

In China beispielsweise ist der Diebstahl von geistigem Eigentum nach wie vor ein großes Problem. Ein Bericht aus dem Jahr 2019 schätzt, dass der Diebstahl von geistigem Eigentum die US-Wirtschaft zwischen $225 Milliarden und $600 Milliarden jährlich .

Wie man damit umgeht: Um geistiges Eigentum zu schützen, sollten Unternehmen spezielle Klauseln in Arbeitsverträge aufnehmen, die die Eigentümerschaft an geistigem Eigentum klar umreißen. Branchen wie die Technologie-, Finanz- und Fertigungsindustrie müssen hier besonders sorgfältig vorgehen.

Überwindung von Umzugshindernissen und Wohnsitzauflagen

Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften, wenn es um die Verlegung des Wohnsitzes geht.

Ein Beispiel: Im Vereinigten Königreich muss man für die Erteilung eines Tier-2-Visums (allgemeines Visum) bestimmte Gehaltsgrenzen erfüllen und nachweisen, dass die Stelle nicht mit einem einheimischen Arbeitnehmer besetzt werden kann.

Wie man dies umgehen kann: Bieten Sie umfassende Umzugspakete an, die Unterstützung bei der Beantragung eines Visums, der Wohnungssuche und der Eingewöhnung in die neue Umgebung beinhalten.

Sie können auch mit Relocation-Spezialisten und juristischen Stellen zusammenarbeiten, die mit den örtlichen Arbeitsgesetzen vertraut sind, um sicherzustellen, dass Sie rechtlich auf dem richtigen Weg sind.

Best Practices und Strategien für eine erfolgreiche internationale Personalbeschaffung

Nachdem wir nun einen guten Überblick über alle Prozesse und Schritte für eine erfolgreiche Einstellung internationaler Mitarbeiter haben, wollen wir kurz einige Best Practices der Branche durchgehen.

Option Profis Kontra Eröffnen Sie eine lokale Einheit oder stellen Sie eine ausländische Tochtergesellschaft ein (a). Schafft eine engagierte lokale Präsenz (b). Schafft Vertrauen innerhalb der lokalen Business Community(c). Erhöht das Markenbewusstsein(d). Bietet internationale Erfahrung für das derzeitige Personal (a). Erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen(b). Zeitaufwendige Einstellung(c). Verursacht zahlreiche administrative Aufgaben(d). Hohe laufende Betriebskosten Ko-Beschäftigung mit einer professionellen Arbeitgeberorganisation (PEO) (a). Vereinfacht die Verwaltung von /href/https://clickup.com/teams/human-resourceshuman Ressourcen/%href/(b). Bietet Zugang zu umfassenden ausländischen Sozialleistungen für entfernte Mitarbeiter(c). Sorgt für lokales Fachwissen und Einhaltung von Vorschriften (a). Kann für größere Organisationen kostspielig sein(b). Geteilte Verantwortung bedeutet weniger Kontrolle über Personal- und Managemententscheidungen Verwendung eines Arbeitgebers (Employer of Record, EOR) (a). Ermöglicht effizientes Onboarding ausländischer Arbeitnehmer(b). Erleichtert einen schnelleren Eintrag in den Markt und die Durchführung von Projekten(c). Reduziert die Betriebskosten und den Verwaltungsaufwand(d). Gewährleistet die Einhaltung lokaler Arbeitsgesetze (a). Unterschiedliche Qualität der Dienstleistungen; erfordert die Auswahl eines seriösen EOR Beauftragung eines unabhängigen Auftragnehmers (a). Bietet Flexibilität(b). Bietet Zugang zu spezialisierten Fähigkeiten und Fachwissen(c). Kostengünstig, da Sie nur für die erbrachten Dienstleistungen zahlen (a). Limitierte langfristige Bindung und Loyalität(b). Mögliche rechtliche und steuerliche Komplexität(c). Weniger direkte Kontrolle über Workflow und Zeitplan

Denken Sie über Ihre globale Vergütungsstrategie nach

Auch für Ihr Business ist es von entscheidender Bedeutung, eine globale Vergütungsstrategie zu entwerfen und mit Leben zu füllen.

Dazu gehört die Verwaltung direkter finanzieller Zahlungen wie Gehälter, Boni und Zulagen. Dazu gehört auch die Verwaltung indirekter finanzieller Leistungen wie Kranken- und Lebensversicherung, bezahlte Freizeit usw.

Bei der Ausarbeitung Ihrer globalen Vergütungsstrategie kann es hilfreich sein, die folgenden Hinweise zu beachten.

Überprüfen Sie Ihre globale Vergütungsstrategie regelmäßig und passen Sie sie an, um mit den internationalen Vorschriften und den Erwartungen der Mitarbeiter Schritt zu halten

Beziehen Sie sich bei der Einstellung von Parametern für die Zahlung auf internationale Compliance-Regeln

Denken Sie daran, Wechselkursschwankungen in Ihren Zahlungs Flows zu berücksichtigen

Planen Sie die gesamte vergütungsbezogene Kommunikation so, dass sie klar, spezifisch und relevant ist

Die Rolle von ClickUp bei der Erleichterung der internationalen Personalbeschaffung

Sie werden es vielleicht nicht vermuten, aber das Schwierigste bei internationalen Einstellungen ist die Nachverfolgung des Prozesses.

Aus diesem Grund schwören unsere Freunde aus der Personalabteilung auf talentmanagement-Software wie zum Beispiel ClickUp das ihnen hilft, jeden Schritt des Einstellungsprozesses nachzuverfolgen und vieles mehr!

Hier sind fünf Möglichkeiten, wie ClickUp den ansonsten langen und komplizierten Prozess der internationalen Personalbeschaffung vereinfacht:

Nachverfolgung von Bewerbern

verfolgen Sie den Fortschritt der Bewerber und verwalten Sie die verschiedenen Schritte des Bewerbungsprozesses

Integration eines Systems zur Nachverfolgung von Bewerbungen (ATS) : Einfache Integration von ClickUp mit ATS zur Nachverfolgung des Fortschritts der Kandidaten von der Bewerbung bis zur Einstellung

: Einfache Integration von ClickUp mit ATS zur Nachverfolgung des Fortschritts der Kandidaten von der Bewerbung bis zur Einstellung Benutzerdefinierte Felder : ClickUp ermöglicht Recruitern die Verwaltung von Interview-Phasen, Kontaktinformationen zu ausländischen Arbeitnehmern, Fristen und mehr

: ClickUp ermöglicht Recruitern die Verwaltung von Interview-Phasen, Kontaktinformationen zu ausländischen Arbeitnehmern, Fristen und mehr Kandidaten-Pipeline-Management: Nutzt Aufgaben, um Kandidaten über eine visuelle Darstellung ihres Status durch verschiedene Phasen des Rekrutierungsprozesses zu leiten

Projektmanagement

mit dem Fortschritt der Aufgaben in ClickUp können Sie Ihren Arbeitsablauf benutzerdefiniert gestalten

Aufgabenzuweisung und Nachverfolgung : Weist Teammitgliedern bestimmte Aufgaben in der Personalbeschaffung zu und sorgt so für Klarheit und Verantwortlichkeit

: Weist Teammitgliedern bestimmte Aufgaben in der Personalbeschaffung zu und sorgt so für Klarheit und Verantwortlichkeit Automatisierungen : Automatische Zuweisung von Aufgaben, Auslösen von Status-Updates und Umschalten von Prioritäten, um den Rekrutierungsprozess auf Kurs zu halten

: Automatische Zuweisung von Aufgaben, Auslösen von Status-Updates und Umschalten von Prioritäten, um den Rekrutierungsprozess auf Kurs zu halten Zeitmanagement: Verfolgt den Workload des Teams mithilfe von Zeitschätzungen und einer Zeiterfassung, um die Produktivität effektiv zu messen

Planung und Koordination von Vorstellungsgesprächen

planen Sie Ihren Rekrutierungsprozess besser mit ClickUp's Kalender und Erinnerungen_

Kalender-Ansicht : Terminiert Aufgaben und synchronisiert sie mit externen Kalendern, um Doppelbuchungen zu vermeiden

: Terminiert Aufgaben und synchronisiert sie mit externen Kalendern, um Doppelbuchungen zu vermeiden Automatisierte Erinnerungen: Versendet automatisierte Erinnerungen sowohl an Interviewer als auch an Kandidaten, was es zu einer sehr effektiven Lösung machtrecruitment tool zur Verringerung von Nicht-Erscheinen

Team Zusammenarbeit und Feedback

unterhaltungen in Echtzeit mit Teammitgliedern mit ClickUp Chat View_

Aufgabenkommentare und Anhänge : Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, kommentieren Sie Aufgaben und hängen Sie relevante Dokumente an, z. B. Lebensläufe und Notizen zu Vorstellungsgesprächen

: Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, kommentieren Sie Aufgaben und hängen Sie relevante Dokumente an, z. B. Lebensläufe und Notizen zu Vorstellungsgesprächen Feedback-Sammlung: Sammeln Sie Feedback von Interviewern und Personalverantwortlichen innerhalb der Aufgabe und vereinfachen Sie so den Entscheidungsprozess

Vorlagen und benutzerdefinierte Anpassungen

Interview-Prozesse

ClickUps SOP-Vorlage für Backup und Wiederherstellung

Vorlagen : Speichern Sie Ordner oder Listen als Vorlagen, wieonboarding-Vorlagen undATS-Vorlagen zur Wiederverwendung, um eine einheitliche Struktur für Aufgaben der Personalbeschaffung zu gewährleisten

: Speichern Sie Ordner oder Listen als Vorlagen, wieonboarding-Vorlagen undATS-Vorlagen zur Wiederverwendung, um eine einheitliche Struktur für Aufgaben der Personalbeschaffung zu gewährleisten Benutzerdefinierte Felder und Aufgabenbeschreibungen : Benutzerdefinierte Felder zur Verwaltung verschiedener Aspekte des Einstellungsprozesses, z. B. Interview-Scorecards und Bewerberbewertungen

: Benutzerdefinierte Felder zur Verwaltung verschiedener Aspekte des Einstellungsprozesses, z. B. Interview-Scorecards und Bewerberbewertungen Aufgabenorganisation : Platzieren Sie eine Aufgabe für jeden Kandidaten in der entsprechenden Liste, abgeschlossen mit den relevanten benutzerdefinierten Feldern und Anhängen

: Platzieren Sie eine Aufgabe für jeden Kandidaten in der entsprechenden Liste, abgeschlossen mit den relevanten benutzerdefinierten Feldern und Anhängen Standardisierte Bewertung: Verwenden Sie einevorlage für eine Interview-Scorecard um einen einheitlichen Bewertungsstandard für alle Bewerber und Rollen zu gewährleisten

Bonus: Hier sind einige kostenlose HR Vorlagen die von Teams in der ganzen Welt verwendet werden.

Remote Onboarding

ClickUp Vorlage für Remote Onboarding

Zuerst die ClickUp Remote Onboarding Vorlage . Sie dient als Onboarding-Software, die Ihnen hilft, den gesamten Einstellungsprozess vom ersten Tag an nachzuverfolgen, und enthält viele nützliche Features, wie z. B:

Eine benutzerdefinierte Checkliste für Aufgaben

Schöne visuelle Zeitleisten

Supereinfache Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Sie andere Entscheidungsträger einbeziehen können

All das und mehr macht ClickUp zu einem einfach zu bedienende Onboarding-Software die sich für Teams jeder Größe eignet.

Rekrutieren und Einstellen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern

Die Einstellung eines Mitarbeiters erfordert eine ganze Reihe von Schritten. Wenn es Ihnen schwerfällt, den Überblick über all diese Schritte zu behalten, sind Sie nicht allein.

Es ist kein Geheimnis, dass Personalverantwortliche es hassen, mehrere Apps zur Nachverfolgung des Fortschritts eines Bewerbers zu verwenden - es ist umständlich und kompliziert. Für sie (und wahrscheinlich auch für Sie), ClickUp's Recruiting & Hiring Vorlage wird wie ein Traum funktionieren.

Einstellung von Bewerbern

ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

Finden Sie es schwierig, Ihre Kandidaten-Pipeline zu verwalten?

Dann sollten Sie Folgendes ausprobieren ClickUp's Vorlage für die Einstellung von Bewerbern . Es ist ein gebrauchsfertiger, vollständig anpassbarer Workspace mit vielen Features für alle Ihre Einstellungsanforderungen.

Wenn Sie jedoch gerade erst angefangen haben und etwas Einfacheres brauchen, dann sollten Sie stattdessen ClickUp's Checkliste für die Einstellung einen Versuch. Sie eignet sich gut für Anfänger und bietet genügend benutzerdefinierte Anpassungen, um grundlegende Einstellungsprozesse zu bewältigen.

ClickUp für eine bessere Personalbeschaffung

Ob es sich um internationale Einstellungen oder um Einstellungen im Inland handelt, HR-Manager haben mehrere Rollen zu erfüllen.

Vom Verfassen von Stellenbeschreibungen über das Führen von Vorstellungsgesprächen und die Auswahl von Bewerbern bis hin zum Schreiben endloser Ketten von E-Mails - die Arbeit eines Personalleiters endet nie.

Aber es muss auch nicht so kompliziert sein.

54 % der Bewerber brechen den Einstellungsprozess auf halbem Weg ab, weil die Kommunikation mit dem Personalverantwortlichen schlecht ist. Besonders schwierig ist dies für Unternehmen, die weltweit Talente einstellen wollen.

Hier kann sich eine Projektmanagement-Software wie ClickUp als unschätzbar wertvoll für Ihren Einstellungsprozess erweisen. HR Teams nutzen sie zur Nachverfolgung von Kandidaten, zur Verwaltung von Fristen, zur Planung von Vorstellungsgesprächen und zur Zusammenarbeit mit anderen Entscheidungsträgern.

Außerdem können Sie mit ClickUp Gehirn erhalten sie KI-gestützte Einblicke, mit denen sie detaillierte Berichterstellungen und Analysen erstellen können, die zu besseren datengesteuerten Entscheidungen führen.

