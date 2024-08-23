OKR vs. Smart Goals: Was ist der Unterschied?

Die immerwährende Debatte in Kreisen des Projektmanagements dreht sich häufig um eine grundlegende Frage: Sollten wir der Innovation oder der Ausführung den Vorrang geben? Obwohl beide für den Erfolg unerlässlich sind, kann das optimale Gleichgewicht je nach dem spezifischen Kontext, der Organisationskultur und den Zielen des Projekts erheblich variieren.

Zwei populäre Rahmenwerke, die Organisationen dabei helfen können, Innovation und Ausführung in Einklang zu bringen, sind Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) und spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene (SMART) Ziele.

OKRs, mit ihrer Betonung ehrgeiziger Ergebnisse, können Teams dazu inspirieren, über den Tellerrand hinauszuschauen und nach den Sternen zu greifen. Doch ohne die Struktur und Klarheit von SMART-Zielen kann die Umsetzung ins Stocken geraten.

Umgekehrt können SMART-Ziele einen klaren Fahrplan bieten, aber wenn sie zu eng gefasst sind, können sie die Innovation hemmen. Die optimale Strategie besteht oft darin, das richtige Gleichgewicht zwischen diesen beiden Ansätzen zu finden.

Wahrscheinlich stehen Sie vor einer ähnlichen Herausforderung. Lassen Sie uns herausfinden, welche Zieleinstellungen mit Ihren Unternehmenszielen übereinstimmen!

Zu erledigen ist dies, indem wir einige Features von OKR- und SMART-Zielen auflisten und ihre Vor- und Nachteile, Unterschiede, Schlüssel-Ergebnisse sowie ihre Verwendung und Anwendung erörtern.

Was sind SMART-Ziele?

SMART-Ziele, die häufig als Akronym verwendet werden, sind klare Ziele, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt sind und dazu dienen, den Fokus und die Richtung für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse festzulegen. SMART Ziele sind:

Spezifisch : Setzen Sie klare und transparente Ziele, um Unklarheiten zu beseitigen

: Setzen Sie klare und transparente Ziele, um Unklarheiten zu beseitigen Messbar : Prozesse zur effektiven Nachverfolgung des Fortschritts einrichten

: Prozesse zur effektiven Nachverfolgung des Fortschritts einrichten Erreichbar : Setzen Sie realistische und erreichbare Ziele

: Setzen Sie realistische und erreichbare Ziele Relevant : Richten Sie die Ziele an den verschiedenen Business-Zielen aus, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen

: Richten Sie die Ziele an den verschiedenen Business-Zielen aus, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen Zeitgebunden: Legen Sie Fristen fest und priorisieren Sie Aufgaben entsprechend

Der SMART-Rahmen erledigt die schwere Arbeit und hilft Teams, Aufgaben zu organisieren, zu kategorisieren und nachzuverfolgen, damit nichts auf der Strecke bleibt.

Allgemeine Ziele vs. SMART-Ziele: Ein Beispiel

Generisches Ziel: "Die Kundenzufriedenheit verbessern."

Dieses Ziel ist sehr weit gefasst und nicht sehr spezifisch. Es enthält keine klaren Richtlinien für Messungen oder Maßnahmen.

SMARTes Ziel: "Die Kundenzufriedenheit innerhalb des nächsten Quartals um 20 % steigern, indem die durchschnittliche Antwortzeit auf Kundenanfragen um 15 % verringert und eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit einem Einzelziel von 75 % für den Net Promoter Score (NPS) durchgeführt wird."

Dieses Ziel ist SMART, weil es so ist:

Spezifisch : Es definiert klar, was verbessert werden muss (Kundenzufriedenheit) und um wie viel (20%)

: Es definiert klar, was verbessert werden muss (Kundenzufriedenheit) und um wie viel (20%) Messbar : Die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Verkürzung der Reaktionszeit sind quantifizierbare Metriken

: Die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Verkürzung der Reaktionszeit sind quantifizierbare Metriken Erreichbar : Das Ziel ist realistisch und kann innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens erreicht werden

: Das Ziel ist realistisch und kann innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens erreicht werden Relevant : Die Verbesserung der Kundenzufriedenheit steht im Einklang mit den allgemeinen Zielen des Geschäfts

: Die Verbesserung der Kundenzufriedenheit steht im Einklang mit den allgemeinen Zielen des Geschäfts Zeitgebunden: Das Ziel hat eine bestimmte Frist (innerhalb des nächsten Quartals)

Vor- und Nachteile von SMART-Zielen

Unabhängig davon, wie populär ein Konzept oder ein Rahmen ist, hat es Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns diese erkunden.

Vorteile

SMART-Kriterien lassen keinen Raum für Clickbait! Sie geben Ihnen einen klaren Weg vor, um Ihre Einzelziele zu erreichen, und halten Sie motiviert. So geht's:

SMARTe Ziele geben Orientierung und Klarheit und dienen als Ihr Kompass

und dienen als Ihr Kompass Sie definieren Ihr Ziel ganz genau und lassen keinen Raum für Vermutungen

und lassen keinen Raum für Vermutungen Ihre messbaren Kriterien ermöglichen die Nachverfolgung von Fortschritten , bieten greifbare Beweise für den Erfolg und zeigen Bereiche auf, die verbessert werden müssen

, bieten greifbare Beweise für den Erfolg und zeigen Bereiche auf, die verbessert werden müssen Ihre Relevanz bringt Sie mit Ihren Zielen in Einklang und stellt sicher, dass Ihre Ziele mit Ihren Werten und Bedürfnissen übereinstimmen

und stellt sicher, dass Ihre Ziele mit Ihren Werten und Bedürfnissen übereinstimmen Die zeitlich begrenzten Fristen erzeugen Dringlichkeit, verhindern Zaudern und fördern konsequentes Handeln

Nachteile

Nichts im Leben folgt einem perfekten Plan. Das gilt auch für die SMART-Ziele. Sie sind nicht perfekt und können sich manchmal etwas zu starr anfühlen.

SMART-Ziele können sich eng auf die individuelle Leistung konzentrieren und das gemeinsame organisatorische Ziel unterbewerten

konzentrieren und das gemeinsame organisatorische Ziel unterbewerten Sie können ihre Relevanz verlieren, wenn sie nicht ständig überprüft und aktualisiert werden

werden SMART-Ziele neigen dazu, als bloßes Layout für die Aufzeichnung von Zielen zu dienen und konzentrieren sich weniger auf die Anwendbarkeit

und konzentrieren sich weniger auf die Anwendbarkeit Sie können einen langwierigen Planungsprozess erfordern, der die Manager von der tatsächlichen Ausführung ablenkt

Was sind OKRs?

**OKRs (Ziele und Schlüsselergebnisse) sind ein Rahmen für das Leistungsmanagement, der die Festlegung und Nachverfolgung klarer, messbarer und ehrgeiziger Ziele (Objectives) unterstützt

Manager und Führungskräfte müssen bei der Zuweisung von Aufgaben und Zielen an verschiedene Ebenen und Teams innerhalb eines Unternehmens einen Drahtseilakt vollführen. Ein robuster Rahmen für die Einstellung von Zielen, wie die OKRs, kann diesen Prozess vereinfachen.

Einzelpersonen, Teams und Organisationen nutzen sie, um sich abzustimmen, die Leistung zu steigern und die Produktivität zu erhöhen.

Aufbau von OKRs

Die Struktur der OKRs ist einfach, aber wirkungsvoll. Sie besteht aus den folgenden Komponenten:

Zielsetzungen: Diese sind das "Was" Ihrer Ziele. Sie stellen dar, was Sie erreichen wollen und sollten spezifisch, konkret und qualitativ sein. Sie geben die allgemeine Richtung des endgültigen Geschäftsziels vor.

Schlüssel-Ergebnisse: Diese bilden das "Wie" Ihrer Reise zur Erreichung der Ziele. Sie umfassen Schritte und Meilensteine Ihres Plans und müssen quantitativ, erreichbar und messbar sein.

OKRs: Ein Beispiel

Zielsetzung: Steigerung des Marktanteils auf dem indischen Smartphone-Markt um 10 % innerhalb des nächsten Geschäftsjahres.

Schlüsselergebnisse:

Steigerung der Markenbekanntheit : Erreichen einer Markenbekanntheit von 50 % unter Smartphone-Benutzern in Tier-1-Städten

: Erreichen einer Markenbekanntheit von 50 % unter Smartphone-Benutzern in Tier-1-Städten Erweiterung der Verteilungskanäle : Partnerschaft mit mindestens fünf neuen Einzelhandelsketten und Online-Marktplätzen

: Partnerschaft mit mindestens fünf neuen Einzelhandelsketten und Online-Marktplätzen Einführung einer neuen Produktlinie: Einführung eines neuen Mittelklasse-Smartphone-Modells mit innovativen Features, um ein breiteres Publikum anzusprechen

Vor- und Nachteile der OKRs

Sind OKRs ein neuer Ansatz oder nur ein weiterer ausgefallener Rahmen? Lassen Sie uns einige Vor- und Nachteile untersuchen, um das herauszufinden.

Vorteile

OKRs bieten einen wirkungsvollen Ansatz zur Verbesserung der Leistung von Teams und Organisationen. Hier ist der Grund dafür:

OKRs bringen Klarheit und schaffen ein gemeinsames Format, an dem sich alle orientieren und zu dem sie beitragen können

orientieren und zu dem sie beitragen können Sie gliedern komplexe Ziele in überschaubare Schritte und sorgen dafür, dass sich die Mitglieder des Teams darauf konzentrieren

und sorgen dafür, dass sich die Mitglieder des Teams darauf konzentrieren Sie sichern die Ausrichtung des Teams und fördern Teamwork, reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit

und fördern Teamwork, reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit Sie unterstützen Sie bei der Nachverfolgung des Fortschritts von Schlüsselergebnissen und vermitteln den Mitarbeitern Vertrauen und das Gefühl, etwas erreicht zu haben

Nachteile

OKRs können zwar äußerst effektiv sein, bringen aber auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich:

Es kann schwer sein, konkrete und messbare Ziele in einer sich schnell verändernden Marktlandschaft und Geschäftsumgebung einzustellen

und Geschäftsumgebung einzustellen Teammitglieder fühlen sich möglicherweise nicht in der Eigentümerschaft oder verstehen die Bedeutung der OKR-Übung nicht

oder verstehen die Bedeutung der OKR-Übung nicht OKRs können auf datengesteuerte Ergebnisse fixiert sein und die langfristigen Auswirkungen ignorieren

fixiert sein und die langfristigen Auswirkungen ignorieren Sie können zu einer Fehlausrichtung der Ziele führen, wenn die Ziele nicht häufig diskutiert werden

Das Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Zweckmäßigkeit ist eine Kunst. Nicht jedes Ziel lässt sich perfekt quantifizieren. Schauen wir uns nun an, wie sich OKRs von SMART-Zielen unterscheiden.

Schlüsselunterschiede zwischen OKRs und SMART-Zielen

OKRs und SMART-Ziele legen zwar beide Wert auf die Fokussierung im Zielsetzungsprozess, unterscheiden sich jedoch in mehreren Schlüsselaspekten. Lassen Sie uns Ihnen bei der Auswahl helfen.

Fokus und Flexibilität

**OKRs sind von Natur aus flexibel und können je nach den Bedürfnissen des Geschäfts, Aktualisierungen, Zielen, Erweiterungen und Erneuerungen angepasst werden. OKRs konzentrieren sich auf das gewünschte Ergebnis und nicht auf den Prozess.

Im Gegensatz dazu konzentrieren sich SMART-Ziele auf die Details des Ergebnisses und sind eher statisch. Sie können nach der anfänglichen Einstellung der Ziele nicht mehr geändert werden, ohne dass eine Überarbeitung der gesamten Strategie erforderlich ist.

Messung und Rechenschaftspflicht

SMART-Ziele sind im Allgemeinen auf die Messung einer einzigen Metrik ausgelegt, während OKRs mehrere Metriken messen können.

Im SMART-Rahmen ist der Eigentümer eines jeden Ziels klar, während OKRs die kollektive Leistung und die Eigentümerschaft freigeben.

Verwendung und Anwendung

SMART-Ziele sind ideal für Einzelpersonen business-Bewertungen , kurzfristige Projekte oder Aufgaben, messbare Ergebnisse und Leistungsbewertungen. Sie können zur Untersuchung von Verkäufen, Metriken für den Kundendienst, Projektfristen und persönlichen Meilensteinen eingesetzt werden.

OKRs eignen sich am besten für die organisatorische Ausrichtung, das Verständnis von Metriken, langfristige Planung von Zielen , die Überwachung des Fortschritts und die Förderung von Innovationen.

Hier sind die Unterschiede auf einen Blick:

Feature OKRs SMART Goals Fokus Ergebnisorientiert, flexibel Spezifisch, statisch, prozessorientiert Messung Mehrere Metriken Einzelne Metrik Rechenschaftspflicht Gemeinsame Eigentümerschaft Individuelle Eigentümerschaft Nutzung Organisatorische Ausrichtung, langfristige Planung Individuelle Leistung, kurzfristige Projekte

Beispiele für OKRs vs. SMART-Ziele

Um ein klareres Bild von OKRs und SMART-Zielen zu erhalten, sollten wir uns ansehen, wie die beiden Rahmenwerke im Hinblick auf das Marketing funktionieren.

Betrachten Sie ein OKR-Beispiel wo wir unsere Marketingaktivitäten verbessern und neue Kunden gewinnen wollen.

So sieht das als OKR-Ziel aus:

Ziel : Steigerung der Markenbekanntheit um 25 % durch den Einsatz sozialer Medien und Medienberichterstattung

: Steigerung der Markenbekanntheit um 25 % durch den Einsatz sozialer Medien und Medienberichterstattung Schlüssel-Ergebnis 1 : Erhöhung der Sichtbarkeit der Marke auf Social-Media-Plattformen

: Erhöhung der Sichtbarkeit der Marke auf Social-Media-Plattformen Schlüsselergebnis 2 : Erzielung von 10 Millionen Impressionen, so dass die Marke von einer großen Zahl potenzieller Kunden gesehen wird

: Erzielung von 10 Millionen Impressionen, so dass die Marke von einer großen Zahl potenzieller Kunden gesehen wird Schlüsselergebnis 3: Generierung positiver Markenwerbung durch Medienberichterstattung in hochrangigen Publikationen, was zu Glaubwürdigkeit der Marke und Kundenvertrauen führt

So sieht ein solches SMART-Ziel aus:

Spezifisch : Erhöhung der Öffnungsrate von E-Mails, um die Reichweite der Zielgruppe zu erhöhen und die Konversionen zu steigern

: Erhöhung der Öffnungsrate von E-Mails, um die Reichweite der Zielgruppe zu erhöhen und die Konversionen zu steigern Messbar : Erhöhen Sie diese Rate um 20%

: Erhöhen Sie diese Rate um 20% Erreichbar : Optimieren Sie die Betreffzeilen, personalisieren Sie den Inhalt der E-Mail, und locken Sie Kunden mit einer kostenlosen Ressource

: Optimieren Sie die Betreffzeilen, personalisieren Sie den Inhalt der E-Mail, und locken Sie Kunden mit einer kostenlosen Ressource Relevant : Bessere E-Mail-Kampagnen erstellen und zu den allgemeinen Marketingzielen beitragen

: Bessere E-Mail-Kampagnen erstellen und zu den allgemeinen Marketingzielen beitragen Zeitgebunden: Vernetzen Sie sich über LinkedIn und versenden Sie E-Mails donnerstags um 7 Uhr EST für das nächste Quartal

Was ist die Gemeinsamkeit zwischen OKRs und SMART-Zielen?

Die Einstellung eines Ziels, das nur auf den Grundlagen eines einzigen Rahmens basiert, ist wie der Bau einer wackeligen Brücke, die jederzeit einstürzen kann, so dass man wieder am Anfang steht.

Lassen Sie uns also besprechen, welche Gemeinsamkeiten zwischen OKR- und SMART-Zielen bestehen, damit sie zu Ihrem Geschäft passen.

Beide helfen bei der Erstellung messbarer Ziele

Die Schlüssel-Ergebnis-Komponente der OKRs ermöglicht es den Managern, die Ziele zu überwachen und zu messen. Die SMART-Kriterien ermöglichen auch die Messbarkeit, so dass Sie den Fortschritt bei jedem Schritt nachverfolgen können.

Beide sind zeitgebunden

Sowohl OKRs als auch SMART-Ziele erfordern die Festlegung präziser Fristen und Meilensteine, um Ziele zu erreichen. Außerdem sorgen sie für Konzentration und Dringlichkeit bei der Bearbeitung von Aufgaben und Projekten.

Beide bedeuten Ausrichtung

Beide Systeme betonen die Bedeutung der Ausrichtung der Ziele auf weiter gefasste Ziele, wodurch der Aufwand des Teams auf die gewünschten Ergebnisse gelenkt wird.

Es ist wichtig zu erkennen, dass OKRs und SMART-Ziele unterschiedliche Bedürfnisse in der Landschaft der Zieleinstellungen abdecken. Aber wie können Sie den richtigen Rahmen wählen, um Ihre Ziele zu erreichen?

Auswahl des richtigen Rahmens

Der Weg zum geschäftlichen und organisatorischen Erfolg beinhaltet mehr als die Einstellung von Zielen. Sie müssen sie richtig einstellen

Bei der Wahl zwischen SMART-Zielen und OKRs geht es nicht nur um das Abhaken von Boxen auf einer Liste, sondern um die Auswahl des Ansatzes, der am besten mit der Kultur, den Zielen und der Dynamik Ihres Teams übereinstimmt.

Wenn Sie also über SMART-Ziele und OKRs diskutieren, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen, um eine Entscheidung zu treffen.

Organisationskultur

OKRs eignen sich am besten für ein agiles, dynamisches und innovatives Business-Umfeld, in dem ehrgeizige Ziele im Vordergrund stehen. Andererseits eignen sich SMART-Kriterien für traditionell strukturierte Organisationen, die Wert auf klare und messbare Ziele und individuelle Leistung legen.

Art der Arbeit

Welches Modell Sie wählen, hängt auch von der Art des Ziels und der Komplexität der Aufgaben ab. OKRs sind perfekt für komplexe Arbeiten wie das Studium mehrerer ziel-Metriken konzentration auf die Ergebnisse. Das SMART-Modell eignet sich am besten für einfachere, quantifizierbare, kurzfristige Projekte mit klaren Leistungen und Ergebnissen.

Strategische Ausrichtung

OKRs fördern die strategische Ausrichtung, indem sie sicherstellen, dass der Aufwand jedes Mitglieds des Teams direkt zu den Zielen der Organisation beiträgt. SMART-Ziele zielen darauf ab, klare und messbare Einzelziele festzulegen, die von den Mitgliedern des Teams expliziten Aufwand zur Synchronisierung mit der breiteren Unternehmensstrategie verlangen.

Lesen Sie auch: 12 beste Software zur Einstellung von Zielen für Teams Sobald Sie sich für einen Rahmen entschieden haben, besteht der nächste Schritt darin, diese Ansätze effektiv umzusetzen.

Wie man OKRs und SMART-Ziele umsetzt

Im Folgenden finden Sie einige Schritte und Strategien, die Sie bei der Umsetzung dieser Ansätze anwenden sollten.

Organisatorische Einzelziele definieren: : Definieren Sie die Einzelziele anhand der Bedürfnisse, damit Sie sich auf die endgültige Vision und Mission des Unternehmens konzentrieren können

: Definieren Sie die Einzelziele anhand der Bedürfnisse, damit Sie sich auf die endgültige Vision und Mission des Unternehmens konzentrieren können Schulung und Ausbildung : Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter durch entsprechende Schulungen und Kenntnisse,OKR software toolsund Fähigkeiten, damit ihr Aufwand nicht vergeudet wird und auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet ist

: Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter durch entsprechende Schulungen und Kenntnisse,OKR software toolsund Fähigkeiten, damit ihr Aufwand nicht vergeudet wird und auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet ist Transparenz und Kommunikation : Besprechen Sie die Ziele, Meilensteine und Herausforderungen mit Ihren Mitarbeitern, um die Zusammenarbeit und eine effektive Teamarbeit zu fördern

: Besprechen Sie die Ziele, Meilensteine und Herausforderungen mit Ihren Mitarbeitern, um die Zusammenarbeit und eine effektive Teamarbeit zu fördern Flexibilität: Halten Sie den Rahmen flexibel genug, um dem Wettbewerb und sich ändernden Geschäftszielen, Projektbedingungen, Kundenpräferenzen und Markttrends standzuhalten

Was, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie Ihr Unternehmen umgestalten können? strategie der Zieleinstellung durch einfachen Wechsel zu einer umfassenden Projektmanagement-Lösung wie ClickUp ?

Dieses leistungsstarke Tool bietet ein spezielles Feature für Ziele und verschiedene vorlagen für die Einstellung von Zielen die es Ihnen ermöglichen, ehrgeizige Ziele einzustellen, sie in messbare Schlüsselergebnisse aufzuschlüsseln und Ihren Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Mit ClickUp können Sie Ihre Ziele visualisieren, Aufgaben zuweisen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle an einem Strang ziehen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, meeting und Übertreffen Ihrer Produktivitätsziele im Prozess.

1. Stellen Sie Ihre Ziele ein ClickUp Ziele ermöglicht es Ihnen, messbare Einzelziele mit wichtigen Ergebnissen hinzuzufügen, Aufgaben zu delegieren und den Fortschritt mithilfe von prozentualen Abschlüssen und Leisten zu verfolgen. Diese Features unterstützen Ihren Aufwand, selbst die ehrgeizigsten Ziele innerhalb der vorgegebenen Zeitleisten zu erreichen.

Erstellen und verwalten Sie Sprint-Ziele, Einzelziele und mehr mit ClickUp Goals

Um jedes Ziel quantifizierbar zu machen, fügen Sie ihm Einzelziele hinzu. Diese Einzelziele helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Metriken für den Erfolg und sorgen dafür, dass Sie sich auf Aktionen konzentrieren, die die Nadel bewegen. Einige dieser Einzelziele sind:

Nummer (z. B. Anzahl der E-Book-Downloads aus der letzten Marketingkampagne)

Richtig/Falsch: (z. B. ob der neue Onboarding Flow fehlerfrei und einsatzbereit ist)

Prozentualer Anteil: (z. B. prozentualer Anstieg des Umsatzes im letzten Quartal)

Währung: (z. B. das Ziel der Kostensenkung durch Automatisierung in diesem Quartal)

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie innerhalb jeder Objektivliste ClickUp Aufgaben für Ihre wichtigsten Ergebnisse. Fügen Sie spezifische Details hinzu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, und verfolgen Sie den Fortschritt. Benutzerdefinierte Felder erstellen zur Nachverfolgung bestimmter Metriken oder Daten im Zusammenhang mit Ihren SMART-Zielen, z. B. Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeiten, Verkaufszahlen oder Bewertungen der Kundenzufriedenheit.

Darüber hinaus können Sie Ordner erstellen, um neue Ziele OKRs zu notieren und zu sortieren, Sprint-Zyklen zu verfolgen, die Fortschritte der Mitarbeiter in Scorecards zu sehen und Ergebnisse über verschiedene Zeitleisten hinweg zu vergleichen.

Entdecken Sie das "Was" und "Wie" Ihres Projekts/Ziels sofort mit diesem benutzerfreundlichen und anpassbaren ClickUp OKR Ordner Vorlage .

Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Ressourcen mit der ClickUp OKR Ordner-Vorlage benutzerdefinieren

Die ClickUp OKR Ordner Vorlage umreißt die Grundstruktur der OKR Entwicklung. Sie analysiert Ihre Aktionen und hilft Ihnen zu verstehen, wie sie zum Ziel beitragen, besonders wenn Sie ein großes Team leiten. Hier sind die Features:

Benutzerdefinierte Ansichten : Ansicht und Priorisierung von Zielen mit mehreren Ansichtsoptionen zur Auswahl, wie z. B. Liste, Board, Kalender und Aktivität

: Ansicht und Priorisierung von Zielen mit mehreren Ansichtsoptionen zur Auswahl, wie z. B. Liste, Board, Kalender und Aktivität Benutzerdefinierte Status : Erhalten Sie ein Fenster, in dem Sie die Gesundheit und den bisherigen Fortschritt Ihres Ziels beobachten können, und aktualisieren Sie Kategorien wie "Auf dem Weg", "Nicht begonnen" und "Gefährdet"

: Erhalten Sie ein Fenster, in dem Sie die Gesundheit und den bisherigen Fortschritt Ihres Ziels beobachten können, und aktualisieren Sie Kategorien wie "Auf dem Weg", "Nicht begonnen" und "Gefährdet" Benutzerdefinierte Felder: Gewinnen Sie Kontext mit benutzerdefinierten Ansätzen wie Initiative, OKR-Elementtyp, primäres Team, Fortschritt und Quartal und ermöglichen Sie so eine konsistente Leistungsbewertung, die eine detaillierte Analyse ermöglicht

Bringen Sie Ordnung in Ihre To-Do-Liste, indem Sie Ihre SMART-Ziele und OKRS mit ClickUp Goals in Ordner sortieren

2. Fortschritte nachverfolgen

Bei der Bewertung von OKRs oder SMART-Zielen im Vergleich zur tatsächlichen Leistung haben Ihre Mitarbeiter mit mehr Daten zu tun, als sie verarbeiten können. Dies ist der Punkt ClickUp Dashboards erweisen sich als Lebensretter, die Aufgaben mit ihren jeweiligen Fortschrittsleisten, Fälligkeitsdaten, ausstehenden Aufgaben, dem Status des Projekts und mehr kategorisieren, um eine Ansicht aus der Vogelperspektive zu ermöglichen.

Bonus: Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, falls Sie Hilfe benötigen erstellung eines OKR Dashboards .

Unterteilen Sie jede Aufgabe in überschaubare Schritte mit ClickUp Dashboards

Das Dashboards Feature hilft Ihnen:

Identifizieren Sie Ihre unerreichten Ziele , die einer Verbesserung bedürfen

, die einer Verbesserung bedürfen Nachverfolgung des Fortschritts und Motivation der Mitarbeiter durch Hervorhebung des Status des Projekts, der fertiggestellten Aufgaben und der Metriken für den erhöhten Aufwand des Teams bei Erreichen des Ziels

durch Hervorhebung des Status des Projekts, der fertiggestellten Aufgaben und der Metriken für den erhöhten Aufwand des Teams bei Erreichen des Ziels Halten Sie alle auf der gleichen Seite, indem Sie Informationen über die neuesten Updates und Aufgaben des Projekts verbreiten

3. Arbeiten Sie zusammen und kommunizieren Sie

Nutzen Sie Thread-Kommentare und Diskussionen innerhalb von Aufgaben, um mit Ihrem Team zu kommunizieren, Aktualisierungen auszutauschen und Herausforderungen anzusprechen. Richten Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Ergebnisse in der richtigen Reihenfolge und innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens abgeschlossen werden

4. Rationalisieren Sie Aufgaben

Wenn das alles nach viel manueller Arbeit klingt, stellen Sie sich vor, Sie hätten einen virtuellen Assistenten, der viele dieser zeitraubenden Aufgaben automatisiert.

ClickUp Gehirn ClickUp Gehirn ist ein leistungsfähiger KI-Assistent, der Ihre bisherige Arbeit analysiert, um ein Brainstorming durchzuführen und personalisierte Ziele, Aufgaben und Fristen zu erstellen, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen sammelt und analysiert ClickUp Brain Daten aus Ihrem ClickUp-Workspace und identifiziert Muster, Trends und Möglichkeiten. Anhand dieser Informationen erstellt es maßgeschneiderte Zielvorschläge, die auf die Ziele und den Workload Ihres Teams abgestimmt sind. Darüber hinaus kann ClickUp Brain automatisch Aufgaben generieren, die mit Ihren Zielen verbunden sind, und Ihnen dabei helfen, diese nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren und realistische Fristen vorzuschlagen.

Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren, die Produktivität steigern und Ihre Ziele effektiver erreichen. Es ist Ihr KI-gestützter Partner für die Einstellung von Zielen und die Verwaltung von Aufgaben.

Die ClickUp SMART Goals Vorlage

Ein weiteres Tool, das die Einstellung von Zielen und die Verwaltung von Aufgaben zur Erreichung und Nachverfolgung Ihrer jährlichen, vierteljährlichen, wöchentlichen und sogar täglichen Ziele vereinfacht, ist das ClickUp SMART Goals Vorlage .

Diese Vorlage kann Ihr Assistent, Coach und Kritiker in einem sein.

Behalten Sie den Überblick und setzen Sie sich sinnvolle Ziele mit der SMART Goals-Vorlage von ClickUp

Mit der ClickUp SMART Goals Vorlage verpassen Sie kein Update mehr, finden Fehler heraus und haben ein gutes Zeitmanagement. Hier sind die wichtigsten Elemente der Vorlage:

Benutzerdefinierte Status : Erstellen Sie Aufgaben wie "Abgeschlossen", "Erledigt", "Aus dem Weg geräumt", "In der Warteschleife" und "Auf dem Weg" und überwachen Sie gleichzeitig die Nachverfolgung der einzelnen Ziele

: Erstellen Sie Aufgaben wie "Abgeschlossen", "Erledigt", "Aus dem Weg geräumt", "In der Warteschleife" und "Auf dem Weg" und überwachen Sie gleichzeitig die Nachverfolgung der einzelnen Ziele Benutzerdefinierte Felder : Kategorisieren und ordnen Sie die wichtigen Metadaten eines Ziels in 12 benutzerdefinierte Attribute ein. Mit diesem Feature können Sie wichtige Details erfassen und die Zielerreichung optimieren

: Kategorisieren und ordnen Sie die wichtigen Metadaten eines Ziels in 12 benutzerdefinierte Attribute ein. Mit diesem Feature können Sie wichtige Details erfassen und die Zielerreichung optimieren Benutzerdefinierte Ansichten : Greifen Sie innerhalb von ClickUp mit einem einzigen Klick auf vorgefertigte Konfigurationen für SMART Goals, Zielaufwandsschätzungen, Arbeitsblätter, unternehmensweite Ziele und Onboarding-Guides zu

: Greifen Sie innerhalb von ClickUp mit einem einzigen Klick auf vorgefertigte Konfigurationen für SMART Goals, Zielaufwandsschätzungen, Arbeitsblätter, unternehmensweite Ziele und Onboarding-Guides zu Projektmanagement: Nutzen Sie Features wie Zeiterfassung, Tagging, Benachrichtigungen über Abhängigkeiten, E-Mail-Benachrichtigungen usw., um einen Plan zu erstellen, der sich an den Prioritäten Ihrer Aufgaben orientiert.

4. Leistung überprüfen und verbessern

Planen Sie regelmäßige Check-Ins, um Ihre OKRs und SMART-Ziele zu überprüfen, Fortschritte zu bewerten und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Sie können sich auf ClickUp-Erinnerungen und Wiederholende Aufgaben um diese nicht zu verpassen leistungsüberprüfung sitzungen und bleiben auf dem Weg zum Erfolg des Projekts. ClickUp's OKR Framework Vorlage entschärft den Weg zur Erreichung der Ziele weiter. Sie ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild auf einen Blick zu erfassen und die Bereiche herauszufiltern, die in der Überprüfungs- und Anpassungsphase Beachtung finden müssen.

Schaffen Sie Verantwortlichkeit im Team mit dieser OKR-Rahmenvorlage von ClickUp

So geht's:

Benutzerdefinierte Status : Haken Sie Aufgaben ab und verfolgen Sie jedes Ziel mit Abschnitten wie Abgeschlossen, In Bearbeitung und Zu erledigen

: Haken Sie Aufgaben ab und verfolgen Sie jedes Ziel mit Abschnitten wie Abgeschlossen, In Bearbeitung und Zu erledigen Benutzerdefinierte Felder : Nutzen Sie die Möglichkeiten der benutzerdefinierten Anpassung und speichern Sie wichtige Informationen mithilfe von Tools wie OKR-Typ, Abteilung, Fortschritt, OKR-Punkt und Team

: Nutzen Sie die Möglichkeiten der benutzerdefinierten Anpassung und speichern Sie wichtige Informationen mithilfe von Tools wie OKR-Typ, Abteilung, Fortschritt, OKR-Punkt und Team Benutzerdefinierte Ansichten : Mit den vier verschiedenen Konfigurationen von ClickUp, wie z. B. Globaler OKR, Leitfaden für den Einstieg, OKR-Fortschritts Board und Zeitleiste, bleiben die Dinge übersichtlich und sind leicht zugänglich

: Mit den vier verschiedenen Konfigurationen von ClickUp, wie z. B. Globaler OKR, Leitfaden für den Einstieg, OKR-Fortschritts Board und Zeitleiste, bleiben die Dinge übersichtlich und sind leicht zugänglich Projektmanagement: Seien Sie der Erste, der über E-Mail-Updates, Abhängigkeitswarnungen, Nachverfolgungsfunktionen und mehr informiert wird, um die Bereiche herauszufiltern, die Aufmerksamkeit erfordern

Wenn Sie diese Schritte befolgen und die Features von ClickUp nutzen, können Sie OKRs und SMART-Ziele effektiv umsetzen, um die Leistung Ihres Teams zu steigern und die Ziele Ihres Unternehmens zu erreichen.

Priorisieren Sie die Zieleinstellung mit ClickUp

Haben Sie sich schon zwischen OKR- und SMART-Zielen entschieden? Oder werden Sie einen hybriden Ansatz versuchen?

Um ehrlich zu sein, haben beide Systeme ihre Vorzüge. SMART-Ziele eignen sich am besten für taktische und kurzfristige Ziele, während OKRs bei der Einstellung von unternehmensweiten Zielen glänzen.

Die Einstellung von Zielen ist jedoch kein Zuckerschlecken. Erinnern Sie sich an das Gefühl der Aufregung, wenn Sie ein neues Ziel einstellen? Es gibt einen sofortigen Motivationsschub, die Formel für den Erfolg scheint glasklar zu sein, und dann, irgendwann, beißt die Realität zu.

An dieser Stelle können die Tools und Features von ClickUp einen entscheidenden Unterschied machen. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Plattform für das Zielmanagement hilft ClickUp Ihnen, die Komplexität von SMART-Zielen und OKRs für Unternehmensziele zu bewältigen, und stellt sicher, dass Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und Metriken treffen, anstatt zu raten.