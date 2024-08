Wie man Ziele für die Personalbeschaffung einstellt und umsetzt

Die Personalbeschaffung hat sich von einer transaktionalen Funktion zu einer strategischen Funktion gewandelt. Die Zeiten, in denen es lediglich darum ging, freie Stellen zu besetzen, sind vorbei. Personalvermittler sind jetzt Architekten von Talentpipelines, die die Zukunft von Unternehmen formen.

Um diese Komplexität zu bewältigen, ist die Einstellung klarer, messbarer Ziele für die Personalbeschaffung und die Talentakquisition unerlässlich. **Diese Ziele dienen als Kompass, der Personalvermittler durch die Herausforderungen der Suche, Gewinnung und Bindung von Spitzentalenten in einem wettbewerbsintensiven Markt führt

A berichterstattung von Gartner stellt fest, dass herkömmliche Beschaffungsmethoden und Kandidatenpools weniger effektiv sind und dass Unternehmen ihren Talentbedarf auf diese Weise nicht mehr decken können. Außerdem müssen wir die Ziele der Personalbeschaffung auf die Zukunft ausrichten, um gefragte Talente zu rekrutieren, der psychischen Gesundheit der Mitarbeiter Priorität einzuräumen und die Datenethik in der HR-Technologie zu wahren.

In diesem Blogbeitrag gehen wir auf Folgendes ein recruitment tools die Ihren Teams helfen, Ziele und Prozesse für die Personalbeschaffung schneller festzulegen.

Was sind Ziele bei der Personalbeschaffung?

Rekrutierungsziele sind die strategischen Ziele, die den Aufwand eines Unternehmens für die Talentgewinnung bestimmen. Sie dienen als Fahrplan für die Gewinnung, Auswahl und Einbindung von Spitzentalenten, die mit den allgemeinen Geschäftszielen des Unternehmens übereinstimmen.

Intelligente Rekrutierungsziele definieren die gewünschten Ergebnisse des Einstellungs- und Rekrutierungsprozesses und bieten einen Rahmen für die Messung des Erfolgs.

Arten von Rekrutierungszielen

Einstellungsziele können in verschiedene Arten von intelligenten Zielen eingeteilt werden, die jeweils einen bestimmten Schwerpunkt haben:

Quantitative Ziele: Hierbei handelt es sich um messbare Einzelziele, die sich auf den Einstellungsprozess beziehen, wie z. B. die Zeit bis zur Einstellung, die Kosten pro Einstellung und die Annahmequote von Angeboten

Hierbei handelt es sich um messbare Einzelziele, die sich auf den Einstellungsprozess beziehen, wie z. B. die Zeit bis zur Einstellung, die Kosten pro Einstellung und die Annahmequote von Angeboten Qualitative Ziele: Diese konzentrieren sich auf die Qualität des Einstellungsprozesses und dessen Ergebnisse, einschließlich der Erfahrung der Bewerber, besserer Stellenbeschreibungen, der Qualität der Einstellungen und der Mitarbeiterbindung

Diese konzentrieren sich auf die Qualität des Einstellungsprozesses und dessen Ergebnisse, einschließlich der Erfahrung der Bewerber, besserer Stellenbeschreibungen, der Qualität der Einstellungen und der Mitarbeiterbindung Strategische Ziele: Diese richten die Personalbeschaffung auf die umfassenderen Geschäftsziele des Unternehmens aus, z. B. die Erhöhung des Marktanteils, die Einführung neuer Produkte oder die Expansion in neue Regionen

Vorteile der Einstellung von Rekrutierungszielen

Die Einstellung klarer und messbarer Ziele für die Personalbeschaffung ist für den Erfolg eines jeden Unternehmens entscheidend. Zu den Vorteilen gehören:

Effizienzsteigerung: Sie helfen dabei, den Aufwand für die Personalbeschaffung auf die wichtigsten Bereiche zu konzentrieren und so Zeit- und Ressourcenverschwendung zu vermeiden

Sie helfen dabei, den Aufwand für die Personalbeschaffung auf die wichtigsten Bereiche zu konzentrieren und so Zeit- und Ressourcenverschwendung zu vermeiden Verbesserte Entscheidungsfindung: Bereitstellung von Erkenntnissen zur Optimierung von Einstellungsstrategien und -prozessen

Bereitstellung von Erkenntnissen zur Optimierung von Einstellungsstrategien und -prozessen Erhöhte Verantwortlichkeit: Schaffen Sie ein Verantwortungsgefühl im Team der Personalbeschaffung

Schaffen Sie ein Verantwortungsgefühl im Team der Personalbeschaffung Bessere Ressourcenzuweisung: Hilfe bei der effektiven Zuweisung von Ressourcen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen

Hilfe bei der effektiven Zuweisung von Ressourcen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen Abstimmung mit den Geschäftszielen: Ziele der Personalbeschaffung, die auf die Gesamtstrategie des Unternehmens abgestimmt sind, tragen zum Erfolg des Unternehmens bei

Auch zu lesen:_ 10 beste Apps zur Nachverfolgung von Zielen für 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Bedeutung der Einstellung von Zielen bei der Personalbeschaffung

Zu einer effektiven Zielsetzung gehört nicht nur die Einstellung von Einzelzielen, sondern auch die Abstimmung der Einstellungsziele mit der allgemeinen Unternehmensstrategie.

Indem sie eine klare Verbindung zwischen den Ergebnissen der Personalbeschaffung und den Geschäftszielen herstellen, können Personalleiter den Wert der Abteilung demonstrieren und sich die Zustimmung zu den erforderlichen Ressourcen und Initiativen sichern. Die Einstellung von Zielen bietet auch einen Rahmen für effektive planung der Humanressourcen .

Strategisches Management bei der Einstellung von Zielen

Strategisches Management ist der Dreh- und Angelpunkt der die Personalbeschaffung mit der allgemeinen Unternehmensvision verbindet. Es geht um mehr als nur um die Ausrichtung von Zielen; es geht darum, die Personalbeschaffung als strategische Funktion des Geschäfts zu verankern.

Um die Wirkung der Personalbeschaffung wirklich zu maximieren, müssen Personalleiter ihre Denkweise ändern und sich auf den Aufbau einer Funktion zur Talentakquise konzentrieren, die auf die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt ist.

Innovation und Motivation bei der Erreichung von Rekrutierungszielen

Bei der Innovation geht es darum, das Bewerbererlebnis neu zu gestalten, neue Beschaffungskanäle zu erkunden und Technologien zur Rationalisierung von Prozessen zu nutzen. Die Zukunft der Personalbeschaffung liegt in KI-gestützten Tools, Virtual-Reality-Erfahrungen und datengesteuerten Erkenntnissen.

Genauso wichtig ist es, das Team für die Personalbeschaffung zu motivieren. Es geht darum, eine Hochleistungskultur zu schaffen, Leistungen anzuerkennen und Wachstumschancen zu bieten. Es ist wichtig, Recruiter zu befähigen, kreativ zu denken und die Eigentümerschaft für ihre Arbeit zu übernehmen.

Viele Personalleiter unterschätzen die Bedeutung eines motivierten Teams für die Talentakquise. Indem sie in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter investieren, ihnen klare Karrierewege bieten und ihre Beiträge anerkennen, können Unternehmen das volle Potenzial ihrer Funktion in der Talentakquise nutzen.

Auch zu lesen:_ Wie man Ziele für das Onboarding festlegt, um den Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen

Schlüsselziele für den Erfolg im Jahr 2024

Bei der intelligenten Personalbeschaffung geht es nicht nur darum, Plätze zu besetzen, sondern auch darum, ein Traumteam aufzubauen. Lassen Sie uns die Ziele für die Personalbeschaffung besprechen, die Ihnen nicht nur jetzt helfen, sondern auch in Zukunft relevant sein werden:

1. Verbesserung der Einstellungsqualität durch kompetenzorientierte Personalbeschaffung

Der traditionelle, auf den Lebenslauf ausgerichtete Ansatz reicht nicht mehr aus. Um leistungsstarke Teams zu bilden, müssen Unternehmen ihren Schwerpunkt auf die Einstellung von Mitarbeitern nach ihren Fähigkeiten verlagern.

Indem sie den Fähigkeiten und Kompetenzen der Bewerber Vorrang vor den Titeln und akademischen Qualifikationen einräumen, können Unternehmen die Personen identifizieren, die den Anforderungen der Rolle entsprechen.

Dies bedeutet, dass Tools zur direkten Bewertung von Fähigkeiten eingesetzt werden müssen, z. B. Coding Challenges, Portfolio Reviews oder kompetenzbasierte Bewertungen.

Wir können das Potenzial für den Erfolg in einem Job aus den vorhandenen Fähigkeiten und den potenziellen Fähigkeiten ableiten: die zukünftigen Fähigkeiten, die ein Kandidat auf der Grundlage der Fähigkeiten, die er heute bereits besitzt, leicht erlernen könnte... Unternehmen, die mit der Einführung der kompetenzbasierten Einstellung beginnen wollen, müssen die lang gehegten Annahmen darüber in Frage stellen, wie der "beste" Kandidat aussehen könnte, die auf den üblichen Einstellungspraktiken und traditionellen Kriterien beruhen. Herbst Krauss

leitende Wissenschaftlerin bei SAP SuccessFactors

2. Beschleunigung des Einstellungsprozesses

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Einstellungsprozesse vereinfachen. Dazu gehört der Einsatz von Technologie zur Automatisierung von Routineaufgaben wie der Nachverfolgung von Bewerbern und der Terminplanung.

Die Einführung effizienter Interviewprozesse, einschließlich vorab aufgezeichneter Interviews und Panel-Interviews, kann die Zeitleisten für die Einstellung erheblich verkürzen. Google Cloud hat KI eingesetzt

eingesetzt, um das Matching und Onboarding von Bewerbern zu verbessern. Anstatt unzählige Lebensläufe zu sichten, identifiziert die KI schnell die besten Kandidaten für bestimmte Rollen. Durch diesen technologischen Sprung konnte der Einstellungsprozess um Stunden verkürzt werden, sodass sich die Personalverantwortlichen auf den Aufbau von Beziehungen und die Bewertung von Kandidaten auf einer tieferen Ebene konzentrieren können.

_Wir denken ständig über das Organisationsdesign für Google bei der Rekrutierung nach... KI steht im Mittelpunkt jeder Diskussion, die wir führen, und sie verändert die Art und Weise, wie wir über traditionelle HR-Themen denken, für immer... Wir können weniger Zeit auf die Verwaltung verwenden - was leider ein großer Teil dessen ist, womit die HR-Abteilung belastet wird - und mehr auf die menschlichen Interaktionen, das strategische, kreative und innovative Denken..

Tracey Arnish, Leiterin der Personalabteilung bei Google Cloud

3. Aufbau eines effektiven Mitarbeiterempfehlungsprogramms

Mitarbeiterempfehlungen führen zu qualitativ hochwertigen Neueinstellungen und verkürzen die Zeit bis zur Besetzung einer Stelle.

Um ein effektives Empfehlungsprogramm aufzubauen, müssen Unternehmen Anreize für Mitarbeiter schaffen, qualifizierte Kandidaten zu empfehlen, indem sie attraktive Empfehlungsprämien anbieten, die besten Empfehlungsgeber auszeichnen und einen nahtlosen Empfehlungsprozess schaffen. Jefferson Gesundheitswesen

mit Sitz in Washington, U.S.A., führt eine deutliche Zunahme qualifizierter Bewerber auf eine kürzlich durchgeführte Überarbeitung seines Mitarbeiterempfehlungsprogramms zurück. Seit der Einführung des Programms im Jahr 2008 konnte das Gesundheitssystem einen stetigen Erfolg verzeichnen, aber eine Politikaktualisierung im April 2023 hat seine Wirkung verstärkt. Durch die Erhöhung der Empfehlungsprämien hat Jefferson Healthcare Anreize für bestehende Mitarbeiter geschaffen, sich aktiv um offene Stellen zu bemühen und am Einstellungsprozess teilzunehmen, was zu einem höheren Volumen und einer höheren Qualität der Bewerber führte.

4. Steigerung des Employer Branding durch strategisches Networking

Eine starke Arbeitgebermarke ist ein starker Magnet für Top-Talente. Strategisches Networking ist für den Aufbau einer überzeugenden Arbeitgeberreputation unerlässlich. Durch die Pflege von Beziehungen zu Brancheneinflussnehmern, Arbeitssuchenden und anderen Stakeholdern können Unternehmen ihre Sichtbarkeit verbessern und einen stetigen Strom qualifizierter Bewerber anziehen.

Die Teilnahme an Branchenereignissen, Konferenzen und Karrieremessen bietet die Möglichkeit, mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten, die Unternehmenskultur zu präsentieren und Einblicke in Branchentrends zu gewinnen. AEG Europa,

ein globaler Unterhaltungsgigant, festigte seinen Ruf als erstklassiger Arbeitgeber, indem es einen begehrten Platz auf der Liste The Sunday Times Best Companies to Work For erhielt. Das Engagement des Unternehmens für die Schaffung einer Kultur der Exzellenz und Inklusivität hat maßgeblich zu dieser Anerkennung beigetragen. Eine kürzlich durchgeführte interne Umfrage erreichte einen beeindruckenden Wert von 86 % für das Mitarbeiterengagement und übertraf damit die Benchmarks der Branche deutlich.

5. Investitionen in Automatisierung und künstliche Intelligenz zur Effizienzsteigerung bei der Personalbeschaffung

Durch den Einsatz von Automatisierung und KI können Unternehmen Prozesse vereinfachen, die Effizienz steigern und die Entscheidungsfindung verbessern.

Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern, Chatbots und KI-gestützte Tools zur Kandidatensuche können den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren und Personalverantwortlichen den Rücken freihalten, um sich auf strategische Aktivitäten zu konzentrieren. Prädiktive Analysen können zur Identifizierung von Talentpools und zur Prognose des Einstellungsbedarfs eingesetzt werden. Phenom revolutioniert den Einstellungsprozess mit seinem KI-gesteuerten Chatbot

. Indem der Chatbot mit den Bewerbern in einem unterhaltsamen Format kommuniziert, bewertet er schnell deren Fähigkeiten und Vorlieben und bringt sie mit passenden Stellenangeboten zusammen. Dieses intelligente System vereinfacht nicht nur die Identifizierung von Bewerbern, sondern automatisiert auch die Terminplanung, so dass sich die Personalverantwortlichen auf den Aufbau von Beziehungen und die Bewertung von Spitzentalenten konzentrieren können.

Auch zu lesen:_ 10 beste KI-Rekrutierungstools für die Einstellung von Teams im Jahr 2024

6. Marketingtaktiken für die Personalbeschaffung nutzen

Der Aufwand für das Rekrutierungsmarketing besteht darin, Toptalente durch gezielte Marketingkampagnen zu gewinnen und zu binden. **Durch die Erstellung überzeugender Employer-Branding-Botschaften und deren Verteilung über verschiedene Kanäle können Unternehmen eine starke Talentpipeline aufbauen

Der Einsatz von Content Marketing, Social Media und E-Mail-Marketing kann dazu beitragen, Zinsen zu generieren und hochqualifizierte Bewerber zu gewinnen. Personalisierte Bewerbererfahrungen können eine positive Markenwahrnehmung schaffen und die Konversionsrate erhöhen. Die Truro-Colchester Partnership for Economic Prosperity (TCPEP)

hat durch eine gezielte Marketingkampagne erfolgreich über 300 Ärzte in die Region gelockt. In Zusammenarbeit mit Nova Scotia Health nutzte TCPEP die Mittel des Office of Healthcare Professional Recruitment, um die Attraktivität der Region als Speicherort für Ärzte hervorzuheben. Durch die Präsentation der Work-Life-Balance, der beruflichen Möglichkeiten und der pulsierenden Gemeinschaft von Nova Scotia hat die Kampagne bei Ärzten aus aller Welt großes Interesse geweckt.

7. Aufbau einer dynamischen und vielfältigen Talentgemeinschaft

Die Schaffung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes ist für den Erfolg eines Geschäfts unerlässlich. Unternehmen müssen sich auf den Aufbau einer Talentgemeinschaft konzentrieren, die die Vielfalt des Einzelziels widerspiegelt.

Dies umfasst die Umsetzung von Initiativen für Vielfalt und Integration

, die Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich für Vielfalt einsetzen, und die Nutzung sozialer Medien, um verschiedene Talentpools zu erreichen.

8. Minimierung der Mitarbeiterfluktuation durch Umsetzung von Bindungsstrategien

Die Verringerung der Mitarbeiterfluktuation ist ebenso wichtig wie die Gewinnung von Spitzenkräften. Unternehmen müssen sich auf die Schaffung eines positiven Mitarbeitererlebnisses konzentrieren, wettbewerbsfähige Vergütungs- und Leistungspakete anbieten und Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung schaffen.

Effektive Programme für das Onboarding, das Leistungsmanagement und die Mitarbeiterbindung sind für die Bindung von Spitzenkräften unerlässlich. Das Einholen von Mitarbeiterfeedback durch Umfragen und Austrittsgespräche kann dabei helfen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und gezielte Bindungsstrategien zu implementieren. Griswold, ein Unternehmen für häusliche Pflege, senkte die Mitarbeiterfluktuation um 20 %

mithilfe von KI.

Das Problem? Eine jährliche Fluktuationsrate des Pflegepersonals von etwa 80 % in den Betrieben in Pennsylvania. Diese hohe Fluktuation wirkte sich auf die Servicequalität und die Betriebskosten aus.

Um dieses Problem zu lösen, führte Griswold TeamEngage ein, eine KI-gestützte Plattform von WellSky. Dieses innovative System belohnt Mitarbeiter mit Punkten für positive Aktionen wie Pünktlichkeit, Schichtübernahme und das Erreichen von Pflegezielen. Diese Punkte können gegen Geschenkkarten eingelöst werden, was einen greifbaren Anreiz schafft.

Auch lesen:_ Kostenlose HR Vorlagen & Formulare zur Verbesserung der HR-Prozesse im Jahr 2024 Auch wenn die Ziele für die Personalbeschaffung je nach branchenspezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten sehr unterschiedlich sein können, bietet Ihnen diese Liste einen Ausgangspunkt für die Einstellung von Mitarbeitern, die gut zu der Stelle und der Unternehmenskultur passen.

Um mit den sich ständig ändernden Trends in dieser Entwicklungsphase der Talentakquise und des Talentmanagements Schritt zu halten, braucht es ein ganzes Dorf. Sie können es nicht allein erledigen, und Sie werden viel besser abschneiden, wenn Sie Ihr Team einbeziehen und in die richtigen tools für die Aufgabe investieren. ClickUp

ist ein solches tool. ClickUp für HR Teams

bietet eine umfassende Lösung zur Vereinfachung von Rekrutierung, Onboarding, Offboarding und Verwaltung der gesamten Talent-Pipeline.

Mit ClickUp for HR Teams können Sie alle Funktionen des Personalwesens von Grund auf neu gestalten und zukunftssicher machen

Es kann Ihnen helfen:

1. Revolutionieren Sie Ihren Rekrutierungsprozess

Binden Sie Top-Talente mit einem System, das Bewerberinformationen, Bewerbungen und Kontaktaufnahme zentralisiert.

Fügen Sie verschiedene Phasen hinzu und verwenden Sie einfache Checklisten, um anzuzeigen, wann Aufgaben mit ClickUp Custom Statuses erledigt sind

Erstellen ClickUp Benutzerdefinierte Status

zur Nachverfolgung des Fortschritts der Kandidaten in Ihrer Pipeline, vom ersten Kontakt bis zur Angebotsannahme. Erstellen Sie zum Beispiel eine Rekrutierungspipeline mit Status wie "Sourced", "Phone Screening", "Onsite Interview" und "Offer Sent" Weisen Sie Recruitern, Personalverantwortlichen und Interviewern Aufgaben zu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest, um einen zeitnahen Fortschritt zu gewährleisten.

Erstellen Sie mit ClickUp Automations Automatisierungen für E-Mails zwischen Mitarbeitern, Kunden, Clients, Anbietern und Partnern

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen

um Auslöser für den Versand automatisierter E-Mails, die Planung von Vorstellungsgesprächen und die mühelose Weiterleitung von Bewerbern durch die Phasen festzulegen. Zum Beispiel können Sie, wenn ein Bewerber ein Stellenangebot annimmt, automatisch Onboarding-Aufgaben erstellen und sie den entsprechenden Abteilungen zuweisen.

Auch gelesen:_ 10 kostenlose ATS-Vorlagen für die Rekrutierung und Nachverfolgung von Bewerbern

2. Neue Mitarbeiter mühelos an Bord holen

Ermöglichen Sie es neuen Mitarbeitern, sich mit einer strukturierten Onboarding-Lösung schneller zurechtzufinden.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs ein umfangreiches Repository von HR-Dokumenten für Mitarbeiter ClickUp Docs verwenden

um wichtige Unternehmensinformationen, Richtlinien und Verfahren zu zentralisieren. Erstellen Sie ein digitales Mitarbeiterhandbuch, geben Sie Willkommensgrüße der Geschäftsführung frei und bieten Sie Zugang zu relevanten Ressourcen an einem bequem zugänglichen Ort.

Docs unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass mehrere Mitglieder des HR-Teams gleichzeitig zu Dokumenten beitragen und diese bearbeiten können. Verwenden Sie die kommentar-Feature

um Feedback und Anregungen zu geben. Verwenden Sie Unterdokumente und Ordner, um Informationen effektiv zu organisieren.

💡Pro-Tipp: Rüsten Sie neue Mitarbeiter für den Erfolg mit ClickUp Vorlagen, die ihnen den Einstieg in die neue Rolle erleichtern und mit denen sie von Anfang an dokumentieren können, was sie bewirken. Probieren Sie die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

um damit zu beginnen!

Auch lesen:_ 10 beste HR-Talentmanagement-Software im Jahr 2024

3. Steigern Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter

Mit ClickUp Ansichten

können Personalverantwortliche die gesamte Talent-Pipeline einfach und sehr detailliert visualisieren. Darüber hinaus können die Einfachheit und die visuelle Klarheit ihnen helfen, den Überblick über das Leistungsmanagement und die Beurteilungen zu behalten.

Helfen Sie HR-Teams beim Erstellen, Verwalten und Nachverfolgen von Aufgaben mit ClickUp Views

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp Views für das Leistungsmanagement nutzen können: Ansicht der Tabelle

4. Sparen Sie Zeit bei mühsamen Prozessen

Die Vorlagen von ClickUp bieten eine strukturierte Grundlage zur Rationalisierung verschiedener HR-Prozesse. Zum Beispiel können HR-Mitarbeiter die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

zur Verwaltung der Talentakquise.

Bauen Sie Ihren gesamten Rekrutierungstrichter einfach mit der vorgefertigten ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern auf

Die Suche nach dem perfekten Kandidaten für eine Position kann entmutigend sein. Diese Vorlage vereinfacht Ihren Einstellungsprozess und hilft Ihnen, den idealen Kandidaten zu finden.

Verbinden Sie Ihr bevorzugtes Bewerbungstool (Google Formulare, Typeform, etc.) über Zapier mit ClickUp, um die Erstellung neuer Aufgaben für jeden Bewerber zu automatisieren. Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe und es wird sichergestellt, dass kein Kandidat durch die Maschen rutscht.

Diese Vorlage bietet:

Benutzerdefinierte Status: Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Bewerbers mit benutzerdefinierten Status wie 'Eingereicht', 'In Bearbeitung', 'Telefoninterview', 'Angebot' und 'Abgelehnt'

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Bewerbers mit benutzerdefinierten Status wie 'Eingereicht', 'In Bearbeitung', 'Telefoninterview', 'Angebot' und 'Abgelehnt' Benutzerdefinierte Felder: Organisieren Sie Ihre Aufgaben und fügen Sie Attribute hinzu, um die Bewerberdaten einfach zu visualisieren

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und fügen Sie Attribute hinzu, um die Bewerberdaten einfach zu visualisieren Benutzerdefinierte Ansichten: Erleichtern Sie sich den Zugriff auf Informationen mit fünf verschiedenen ClickUp Ansichten, darunter 'HR Applicant Tracking', 'Chat view', 'Full Gallery', 'Full Listing' und 'List View'

Erleichtern Sie sich den Zugriff auf Informationen mit fünf verschiedenen ClickUp Ansichten, darunter 'HR Applicant Tracking', 'Chat view', 'Full Gallery', 'Full Listing' und 'List View' Projektmanagement: Verbessern Sie die Nachverfolgung von Kandidaten mit Features wie Zeiterfassung, Tags, Achtung vor Abhängigkeiten und E-Mails

Eine weitere Vorlage, die Sie verwenden können, ist die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Rekrutierung

.

Implementieren Sie eine durchdachte Rekrutierungsstrategie mit dem ClickUp Recruitment Action Plan

Die Navigation durch die Talentlandschaft erfordert einen strategischen Ansatz. Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen:

Einen klaren Weg aufzeigen: Einen detaillierten Fahrplan für den gesamten Rekrutierungsprozess entwerfen

Einen detaillierten Fahrplan für den gesamten Rekrutierungsprozess entwerfen Optimieren Sie die Kandidatensuche: Bestimmen Sie die effektivsten und effizientesten Methoden, um potenzielle Kandidaten zu finden

Bestimmen Sie die effektivsten und effizientesten Methoden, um potenzielle Kandidaten zu finden Verschlankung des Prozesses: Sicherstellen, dass der Einstellungsprozess so reibungslos und effizient wie möglich verläuft

Sicherstellen, dass der Einstellungsprozess so reibungslos und effizient wie möglich verläuft Einhalten einer Zeitleiste: Nutzen Sie eine strukturierte Zeitleiste, um den Einstellungsprozess im Zeitplan zu halten

Auch zu lesen:_ Einstellen nach kultureller Eignung: Strategien für Personalverantwortliche

Herausforderungen und Lösungen bei der Einstellung von Mitarbeitern

Die Einstellung effektiver Mitarbeiter ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung, birgt jedoch auch einige Herausforderungen. Für HR-Teams ist es wichtig, diese Hindernisse zu verstehen und strategische Lösungen zu implementieren.

Häufige Herausforderungen:

Abstimmung mit den Geschäftszielen: Die Übersetzung übergeordneter Geschäftsziele in spezifische Metriken für die Personalbeschaffung kann eine Herausforderung darstellen

Die Übersetzung übergeordneter Geschäftsziele in spezifische Metriken für die Personalbeschaffung kann eine Herausforderung darstellen Messung der Auswirkungen der Personalbeschaffung: Die Quantifizierung der Auswirkungen des Personalbeschaffungsaufwands auf die Ergebnisse des Geschäfts ist oft schwierig

Die Quantifizierung der Auswirkungen des Personalbeschaffungsaufwands auf die Ergebnisse des Geschäfts ist oft schwierig Dynamischer Talentmarkt: Rasche Veränderungen bei der Verfügbarkeit von Talenten, Fähigkeiten und Erwartungen machen es schwierig, genaue und langfristige Ziele einzustellen

Rasche Veränderungen bei der Verfügbarkeit von Talenten, Fähigkeiten und Erwartungen machen es schwierig, genaue und langfristige Ziele einzustellen Datenverfügbarkeit und -qualität: Ein Mangel an zuverlässigen Daten und Analysen kann die Einstellung und Leistungsmessung erschweren

Ein Mangel an zuverlässigen Daten und Analysen kann die Einstellung und Leistungsmessung erschweren Abwägen zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen: Die Priorisierung des unmittelbaren Einstellungsbedarfs bei gleichzeitiger Berücksichtigung der künftigen Talentanforderungen des Unternehmens kann komplex sein

Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen:

Strategische Partnerschaft: Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführern, um die Ziele der Personalbeschaffung mit den Unternehmenszielen abzustimmen

Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführern, um die Ziele der Personalbeschaffung mit den Unternehmenszielen abzustimmen Datengesteuerter Ansatz: Implementierung robuster Datenanalysen zur Messung der Rekrutierungsleistung und zur Ermittlung von Trends

Implementierung robuster Datenanalysen zur Messung der Rekrutierungsleistung und zur Ermittlung von Trends Flexible Zielsetzung: Flexibler Ansatz für die Einstellung, der Anpassungen an veränderte Bedingungen des Marktes ermöglicht

Flexibler Ansatz für die Einstellung, der Anpassungen an veränderte Bedingungen des Marktes ermöglicht Talent Intelligence: Investieren Sie in Tools und Ressourcen, um Einblicke in die Verfügbarkeit von Talenten, Fähigkeiten und Vergütungstrends zu erhalten

Investieren Sie in Tools und Ressourcen, um Einblicke in die Verfügbarkeit von Talenten, Fähigkeiten und Vergütungstrends zu erhalten Kontinuierliche Verbesserung: Regelmäßige Überprüfung und Verfeinerung der Ziele für die Personalbeschaffung, um sicherzustellen, dass sie relevant und effektiv bleiben

Auch lesen:_ 10 Checklisten-Vorlagen für die Einarbeitung von Mitarbeitern in Excel & ClickUp

Mit ClickUp schneller Top-Talente gewinnen und das Bewerbererlebnis verbessern

Unternehmen können ihre Einstellungsprozesse optimieren und leistungsstarke Teams aufbauen, indem sie ihre Ziele mit den Geschäftszielen abstimmen, ihre Leistung messen und datengestützte Erkenntnisse nutzen.

Die Zukunft der Personalbeschaffung ist gekennzeichnet durch zunehmende Komplexität und Wettbewerb um Spitzenkräfte. Um die Nase vorn zu haben, müssen HR Teams Innovationen annehmen, Technologien nutzen und sich auf den Aufbau starker Arbeitgebermarken konzentrieren. Die Priorisierung der Erfahrungen von Bewerbern und Mitarbeitern während des gesamten Lebenszyklus von Talenten wird ein Schlüssel für die Einstellung von Zielen in der Zukunft sein.

ClickUp bietet eine umfassende Plattform, um diese sich entwickelnden Ziele zu unterstützen. Seine robusten Features für Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung ermöglichen es HR-Teams, Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu verbessern und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Anmeldung bei ClickUp

heute!