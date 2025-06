8 kostenlose Budgetvorlagen in Google Tabellen und ClickUp

Die manuelle Budgetplanung kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Sie für die Eingabe von Finanzdaten, einschließlich monatlicher Ausgaben, in einen Budgetplaner oder Google Tabellen benötigen.

Anstatt Zeit mit der Korrektur von Budget-Tabellen zu verschwenden, können Sie die Budgetvorlagen von Google Tabellen verwenden, die Berechnungen automatisieren und Ihnen innerhalb weniger Minuten umsetzbare Erkenntnisse liefern.

Sie verfügen über integrierte Formeln, Formatierungen und Funktionen, die den Anforderungen jeder Branche und jedes Berufsstandes gerecht werden. In Google Tabellen finden Sie Budgetvorlagen für alle Ihre finanziellen Anforderungen – egal, ob Sie monatliche, jährliche oder andere Budgetvorlagen benötigen.

Sobald Sie Ihre Transaktionen in eine der Vorlagen eingegeben haben, können Sie sehen, wie sich jeder ausgegebene Dollar auf Ihre persönlichen Finanzen oder das Wachstum Ihres Unternehmens auswirkt.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige beliebte Budgetvorlagen für Google Tabellen und deren Einschränkungen vor. Außerdem zeigen wir Ihnen einige Alternativen, mit denen Sie Ihre Budgetplanung einfach und gemeinsam erstellen können.

Was macht eine gute Budgetvorlage in Google Tabellen aus?

Eine vorgefertigte Vorlage für die Cashflow-Budgetierung in Google Tabellen verschafft Ihnen einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation. Sie visualisiert Ihr gesamtes Budget an einem Ort, einschließlich Ihrer Ausgaben, Kosten, Ersparnisse und Investitionen.

Hier sind einige Gründe, warum Sie die Budgetvorlagen von Google Tabellen zur Nachverfolgung Ihrer Finanzen verwenden sollten – sowohl privat als auch geschäftlich:

Ausgaben effizient nachverfolgen: Vorlagen für Budgetplaner enthalten Diagramme, wöchentliche Budgetprognosen sowie monatliche und jährliche Sparprognosen. Sie verfügen über Felder zur Erfassung von Daten für variable Ausgaben, Cashflow, Ausgaben, Einnahmen, Erträge sowie Gewinne und Verluste

Wichtige Daten hervorheben: Damit können Sie Daten hervorheben, um den Fokus darauf zu lenken. Dieses Feature ist besonders nützlich, wenn Ihr Buchhalter oder Finanzberater auf Ihre Geschäftsbudgetvorlage zugreift

Freigabe: Sie können diese Budget-Tabelle ganz einfach für andere freigeben, in Ihren Google Docs speichern und erreichbare Ziele für Ihr kleines Unternehmen festlegen

Verbesserte Genauigkeit: So vermeiden Sie kostspielige Budgetfehler bei den monatlichen Ausgaben und können sich auf Ihre Budgetberechnungen verlassen

Sehen wir uns einige unverzichtbare Features Ihrer kostenlosen Budgetvorlagen in Google Tabellen an:

Schnelle und einfache Anpassung

Eine gute Budgetvorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Ausgabenkategorien hinzuzufügen oder zu entfernen, Transaktionen zu aktualisieren und Formeln mit minimalem Aufwand zu ändern.

Sie sollten beispielsweise in der Lage sein, eine Tabelle für bestimmte Rollen wie Vertrieb, Marketing oder Finanzen anzupassen und nach Bedarf zu formatieren. Die Vorlagen von Google Tabellen zeichnen sich in diesen Aspekten aus und bieten Verknüpfungen, mit denen Sie Zeit und Aufwand sparen.

Übersichtliche Informationen durch Datenvisualisierung

Wählen Sie eine Budgetvorlage, die Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien und bestimmten Zeiträumen strukturiert und wichtige Trends zusammenfasst. Durch die Visualisierung von Datenzeilen in Diagrammen und Tabellen sind wichtige Erkenntnisse auf einen Blick erkennbar.

Beispielsweise sollten Ihre Projektbudgetvorlagen über Filter und Dropdown-Menüs verfügen, um Einnahmen und Ausgaben zu gruppieren. Ebenso sollten sie automatisch Ausgaben hervorheben, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.

Bonus: Vorlagen für die Ausgabenverwaltung in Google Tabellen!

Nahtlose Zusammenarbeit

Damit Teammitglieder effektiv zusammenarbeiten können, sollte eine Budgetvorlage in Google Tabellen das Freigeben für mehrere Benutzer ermöglichen, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. So können Stakeholder strategische Entscheidungen ohne Verzögerungen oder Abhängigkeiten von anderen Teams für die Datenextraktion treffen.

Bei der Erstellung eines Budgetvorschlags zählt jedes Detail. Wenn Sie beispielsweise bestimmte datengestützte Prognosen für die Gewinnmargen des nächsten Quartals erstellt haben, verleiht dieser Datenpunkt im Budget Ihrem Vorschlag mehr Nuancen.

Das Hinzufügen von Kommentaren oder Notizen zu Ihren Excel-Budgetvorlagen kann verschiedenen Beteiligten helfen, diese besser zu verstehen und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Integrationen

Die richtige Budgetvorlage sollte einen einfachen Import und Export von Daten in Buchhaltungstools, Business-Planungs- und Analysesoftware, CRM und Projektbudget-Software ermöglichen.

Drei Budgetvorlagen für Google Tabellen

Hier finden Sie flexible und benutzerfreundliche Budgetvorlagen für Google Tabellen:

1. Vorlage für Monatsbudget in Google Tabellen von Template.net

Müssen Sie Ihre Ausgaben in Echtzeit mit dem Budget abgleichen? Mit der Vorlage "Monatsbudget" von Template.net können Sie Ihre Transaktionen auflisten und den Gesamtbetrag automatisch berechnen.

Geben Sie den Monat, die Details zum Element und den tatsächlich ausgegebenen Betrag ein. Wenn Sie einen Schwellenwert festlegen, wird die Differenz berechnet und der eventuell überschrittene Betrag angezeigt. Anhand der Trends des aktuellen Monats können Sie sich schnell Notizen dazu machen, wie Sie sich im nächsten Monat verbessern können. Unten ist außerdem Platz für Kommentare.

Diese Vorlage ist ein wertvolles Tool für Ihren Budgetierungsprozess, da sie:

Ermöglicht einen einfachen Vergleich des ein- und ausgehenden Cashflows mit einem übersichtlichen Layout

Verfolgt Ihr Haushaltsbudget und kann als Vorlage für Ihr persönliches Monatsbudget verwendet werden, um Einnahmen und Ausgaben nachzuverfolgen

2. Vorlage für ein Startbudget in Google Tabellen von Template.net

Die ersten Monate sind für jedes neue Start-up entscheidend. Anfangs verfügen Sie möglicherweise nicht über genügend Daten, um Cashflow-Muster zu verstehen, was die Finanzplanung erschweren kann. Die Startup-Budgetvorlage von Template.net kategorisiert einmalige Ausgaben wie Lizenzen und laufende Ausgaben wie Gehälter oder Mieten unter verschiedenen Überschriften.

Geben Sie die geschätzten Kosten und die tatsächlichen Kosten für bestimmte Elemente ein, und die Vorlage für die Spesenabrechnung berechnet automatisch die Differenz zwischen beiden und zeigt sie an. So wird deutlich, wie sich jede Komponente auf den Cashflow auswirkt, und Sie können erste Budgetprognosen erstellen.

Diese Budgetvorlage funktioniert, weil sie:

Ermöglicht Ihnen die Unterscheidung zwischen sofortigen Ausgaben und wiederkehrenden Ausgaben. So können Sie Mittel strategisch auf der Grundlage vergangener Leistungen und zukünftiger Geschäftsanforderungen zuweisen

Ermöglicht Ihnen eine realistische Einschätzung der Budget-Limits auf Grundlage der Prioritäten Ihres Geschäfts und der verfügbaren Mittel

3. Vorlage für Geschäftsbudget in Google Tabellen von Template.net

Die Vorlage "Business Budget" von Template.net berechnet automatisch die Gesamtausgaben und -einnahmen, damit Sie einen klaren Überblick über Ihre verfügbaren Mittel haben.

Ein praktisches visuelles Diagramm zeigt die prozentuale Aufteilung zwischen verschiedenen Ausgabenelementen, Ersparnissen und Schulden. Es verfügt über spezielle Bereiche für die Nachverfolgung und Kategorisierung von Ausgaben und Einnahmen.

Die Budgetvorlage funktioniert, weil sie:

Schlüsselt die monatlichen Ausgaben nach Kategorien auf und verschafft Entscheidungsträgern Klarheit

Prognostiziert den zukünftigen Cashflow auf Basis von Verlaufsdaten

Berechnet automatisch die Abweichung zwischen budgetierten und tatsächlichen Ausgaben

Hilft Ihnen dabei, realistische monatliche Einzelziele festzulegen und diese zu erreichen

Diese Google Tabellen-Vorlagen für Projektmanagement und Budgetierung sind zwar in der Regel unkompliziert, haben aber ihre Grenzen.

Sehen wir uns die Herausforderungen bei der Verwendung von Budgetvorlagen in Google Tabellen an.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Tabellen/Dokumenten für die Budgetierung

Eingeschränkte Funktionen zur Datenanalyse

Google Tabellen-Budgetvorlagen fehlen finanzspezifische Funktionen, die bei der Erstellung eines Budgets nützlich sind. Wenn Sie beispielsweise Zinssätze oder Kreditraten berechnen möchten, müssen Sie auf Funktionen wie PPMT und IMPT verzichten.

Außerdem haben Pivottabellen und Makros in Google Tabellen weniger Funktionen als Excel, sodass Vorlagen in Google Tabellen für komplexe Aufgaben im Bereich der Budgetierung weniger geeignet sind.

Schlechte Skalierbarkeit

Google Tabellen können bei großen Datenmengen langsam werden, was bestimmte Funktionen beeinträchtigt. Für komplexe Berechnungen müssen Sie Tabellenvorlagen verwenden, wodurch Sie wieder ganz von vorne anfangen müssen: Daten manuell exportieren, formatieren und als Anhänge für den Rest Ihres Teams freigeben.

Für ein wachsendes Unternehmen sind die Budgetvorlagen von Google Tabellen nicht reaktionsschnell und flexibel genug.

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Google Tabellen sind weniger anpassbar, wenn es um Formatierung und Datenvisualisierung geht. Möglicherweise müssen Sie sich mit einfachen Diagrammen und Grafiken mit weniger Farben und Stilen begnügen. Wenn Sie benutzerdefinierte Nummernformate verwenden möchten, um Ausgaben hervorzuheben, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, bietet Google Tabellen weniger Optionen als Excel.

Schlechte Integration

Sie benötigen ein Add-On eines Drittanbieters, um Gehaltsabrechnung, Buchhaltung und andere Tools in Ihre Google Tabellen-Dokumentvorlage zu integrieren, was zu Problemen mit der Datenintegrität führt. Die andere Alternative bei der Verwendung von Vorlagen für Google ist das manuelle Kopieren und Einfügen von Daten, was bei der Arbeit mit großen Datensätzen unpraktisch ist.

Wie ClickUp als Alternative zu Google Tabellen für die Budgetierung abschneidet

Die drei Budgetvorlagen in Google Tabellen eignen sich zwar hervorragend für Einsteiger, ihre Einschränkungen beeinträchtigen jedoch die Produktivität. Glücklicherweise haben wir fünf kostenlose Budgetvorlagen in ClickUp, die überzeugende Alternativen zu Google Tabellen darstellen.

Von der Verwaltung Ihres persönlichen Budgets bis hin zu Projektbudgets – hier finden Sie unsere Liste mit kostenlosen Vorlagen von ClickUp für die Finanzverwaltung.

1. Einfache Budgetvorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie monatliche Einnahmen und Ausgaben und optimieren Sie Ihre Ausgaben mit der einfachen Budgetvorlage von ClickUp

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Nebenjob angefangen und möchten alle Ihre Einnahmen und Ausgaben in einer Tabelle erfassen. Das klingt vielleicht kompliziert, muss es aber nicht sein. Mit der einfachen Budgetvorlage von ClickUp können Sie Einnahmen und Ausgaben an einem Ort erfassen und jeden Monat nachverfolgen.

Es addiert die monatlichen Summen, um anzuzeigen, wie viel Sie seit Jahresbeginn verdient und ausgegeben haben. Als Geschäftsinhaber können Sie diese Vorlage verwenden, um den Cashflow zu messen, realistische finanzielle Ziele festzulegen und die strategische Planung zu vereinfachen.

Die Vorlage enthält mehrere Listenansichten und benutzerdefinierte Felder, sodass Sie alle benötigten Informationen erhalten:

Die Ansicht "Budgetplan" zeigt alle Transaktionen des Jahres an und dient gleichzeitig als Vorlage für das Jahresbudget

Die Ansicht "Einnahmen" zeigt Einnahmen aus verschiedenen Quellen an

Die Ansicht "Ausgaben" zeigt alle Ausgaben an

Mithilfe von Dropdown-Menüs können Sie nach bestimmten Transaktionen oder Einkommenskategorien filtern.

2. ClickUp-Vorlage für das Geschäftsbudget

Diese Vorlage herunterladen Kontrollieren Sie Ihre Geschäftskosten und maximieren Sie Ihre Gewinne mit der Business-Budgetvorlage von ClickUp

Das Geschäftsbudget bietet einen Überblick über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, indem es Ausgaben und Einnahmen prognostiziert. Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Filialen sind, bietet Ihnen die Vorlage "Business Budget" von ClickUp eine Übersicht über alle Geschäftsausgaben und ermöglicht Ihnen einen Drilldown auf einzelne Filialen.

So können Sie potenzielle Umsatzverluste identifizieren und die Auswirkungen auf das Geschäft insgesamt besser verstehen.

Mithilfe verschiedener benutzerdefinierter Ansichten können Sie auch den Umsatz im Vergleich zu den Betriebsausgaben analysieren, um den Cashflow Ihres Unternehmens vollständig zu verstehen.

Diese Vorlage bietet:

Eine Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben nach Filiale und die Gesamtdifferenz

Die Möglichkeit, die tatsächliche Leistung mit der geplanten Leistung zu vergleichen

Die Möglichkeit, Bereiche für Optimierungen und Kosteneinsparungen zu identifizieren

Klarheit über die Bereiche, in denen mehr Ausgaben erforderlich sind

Verwenden Sie diese Vorlage als Bilanz, um die tatsächliche Leistung Ihres Unternehmens anhand der geplanten Einzelziele nachzuverfolgen. Diese Vorlage für einen Budgetvorschlag kann verwendet werden, um Kosteneinsparungsstrategien umzusetzen und Ausgaben für langfristiges Wachstum zu optimieren.

Bonus: Diese umfassende Vorlage organisiert Ihre Finanzdaten und hilft Ihnen, Ihre finanzielle Performance anhand von historischen Daten zu bewerten.

3. Vorlage für budgetiertes Projektmanagement in ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Schließen Sie Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets mit der Vorlage für budgetiertes Projektmanagement von ClickUp

Als Projektmanager hilft Ihnen die Vorlage für budgetiertes Projektmanagement von ClickUp dabei, die tatsächlichen Projektkosten in verschiedenen Phasen zu schätzen und nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des Budgets bleibt.

Die Registerkarte "Budget" zeigt eine Aufschlüsselung der budgetierten und tatsächlichen Kosten für jede Kategorie. Um potenzielle Engpässe zu erkennen, verwenden Sie die Registerkarte "Projektplan", in der einzelne Aufgaben und Abhängigkeiten in einem Gantt-Diagramm angezeigt werden. Sie können den Status von Aufgaben sowie wichtige Meilensteine anzeigen.

Die Registerkarte "Status der Aktivitäten" zeigt die Priorität und die Verantwortlichkeiten für jede Aufgabe an.

Verwenden Sie diese Vorlage für Ihr Jahresbudget, um Folgendes zu erhalten:

Umfassende Übersicht über die Projektleistungen und die damit verbundenen Kosten, was eine bessere Budgetprognose und -verwaltung ermöglicht

Sichtbarkeit potenzieller Risiken oder Herausforderungen zur Schätzung von Gemeinkosten und Verzögerungen

Ein klares Verständnis des Potenzials für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen

4. ClickUp-Vorlage für Budgetberichte

Diese Vorlage herunterladen Vergleichen Sie die aktuelle Leistung mit historischen Trends mithilfe der Budgetbericht-Vorlage von ClickUp

Als Eigentümer eines Unternehmens können Sie mit der Budgetbericht-Vorlage von ClickUp die Leistung des aktuellen Monats im Vergleich zum gesamten Jahr (seit Jahresbeginn) anhand von Schlüsselmetriken und Geschäftszielen messen.

Es verfolgt die Leistung im Verhältnis zum Einzelziel und berechnet die Differenz. Sie erhalten einen direkten Vergleich mit den bisherigen Jahresergebnissen und können sofort sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um das Ziel bis zum Jahresende zu erreichen. Sie können Ihre Beobachtungen und "gewonnenen Erkenntnisse" während der Überprüfung der Daten festhalten.

Auf operativer Ebene bietet diese Vorlage:

Hilft Ihnen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Ressourcen effizienter zuzuweisen

Erleichtert das Erkennen potenzieller Probleme und Überschreitungen des Budgets, bevor sie auftreten

Bietet Stakeholdern eine detailliertere Übersicht über Ihre finanzielle Situation

Hilft dabei, Möglichkeiten zur Preisoptimierung zu identifizieren, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen

Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für Preislisten und Preisblätter in Word, Google Docs und ClickUp

5. Vorlage für Budgetvorschläge in ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp einen Überblick über die detaillierten Projektkosten

Die Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp bietet eine Übersicht über die Ausgaben in jeder Phase eines Projekts, sodass alle Beteiligten dessen Durchführbarkeit beurteilen können. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, die prognostizierten Einnahmen und Kosten zu verdeutlichen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Berechnen Sie feste und wiederkehrende Kosten mithilfe integrierter Formeln und Funktionen genau

Fügen Sie Geschäftsdaten ein, um schnell umfassende Angebote zu erstellen. Die benutzerdefinierten Status und Ansichten von ClickUp erleichtern die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in wichtigen Bereichen

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Budgetvorschlägen und das Projektmanagement mit Kommentaren, Aufgabenverknüpfungen, Automatisierung und integrierten KI-Tools für die Automatisierung von Aufgaben

Bonus: Der integrierte KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, unterstützt Sie als KI-Projektmanager bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie der Erstellung von Projektbeschreibungen, dem Ausfüllen von Abhängigkeiten, der Zuweisung von Zeitleisten, der Zuweisung von Aufgaben und der Erstellung von Unteraufgaben, sodass Sie mehr Zeit für die Analyse der Ergebnisse haben. Erstellen Sie einen Budgetvorschlag mit ClickUp Brain

Hier sind einige KI-Vorschläge, die Ihnen bei der Erstellung von Finanzprognosen und -prognosen helfen: Entwickeln Sie ein detailliertes Finanzprognose- und Projektionsmodell, das Umsatz-, Ausgaben- und Cashflow-Prognosen für den nächsten [Zeitraum einfügen] enthält. Stellen Sie Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicher, indem Sie Verlaufsdaten und Branchentrends einbeziehen: [spezifische Geschäftsdetails einfügen]

Erstellen Sie einen umfassenden Finanzprognosebericht, der Umsatzziele, Aufschlüsselungen der Ausgaben und Rentabilitätsprognosen für den kommenden [Zeitraum einfügen] enthält. Heben Sie Schlüsselindikatoren hervor und führen Sie Szenarioanalysen durch, um verschiedene Geschäftsergebnisse zu bewerten: [spezifische Finanzdaten einfügen]

Analysieren Sie historische Finanzdaten und Markttrends, um genaue Umsatzprognosen und Ausgabenprognosen für [Zeitraum einfügen] zu erstellen. Identifizieren Sie die wichtigsten Faktoren, die die finanzielle Performance beeinflussen, und gewinnen Sie Einblicke in potenzielle Wachstumschancen und Risiken: [spezifische Projekt- oder Geschäftsdetails einfügen]

Finanzplanung leicht gemacht mit den Vorlagen von ClickUp

Für eine effektive Finanzplanung benötigen Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Ihre Einnahmen und Ausgaben aufgeschlüsselt, berichtet und visualisiert werden.

Die monatlichen Budgetvorlagen von ClickUp lassen sich nahtlos mit Ihren Finanz-Workflows synchronisieren und helfen Ihnen, die langfristigen Auswirkungen Ihrer Entscheidungen genau zu bewerten. Außerdem unterstützen sie Sie dabei, neue Möglichkeiten zur Umsatzoptimierung, Kostenkontrolle, monatlichen oder wöchentlichen Budgetierung und Ereignisbudgetierung in einem geschäftlichen Umfeld zu identifizieren.

Das Beste daran: Sie sind kostenlos nutzbar.

Sehen Sie sich die kostenlosen Finanzplanungsvorlagen von ClickUp an, um Ihre Budgetierung nahtlos zu gestalten.

