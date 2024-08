ClickUp vs. Miro: Welches Whiteboard-Tool soll 2024 gewählt werden?

Wenn Sie Ihre Ideen immer noch auf ein physisches Whiteboard kritzeln, verpassen Sie den Komfort und die Einfachheit virtueller Whiteboards.

Herkömmliche Tafeln sind zwar hilfreich, aber sie haben nur begrenzten Platz. Beim Brainstorming kann man seine Ideen auf den Tafeln leicht verlieren. Außerdem eignen sie sich nicht, wenn Sie Mitarbeiter an verschiedenen Orten beschäftigen. Virtuelle Whiteboards lösen diese Probleme und bieten mehr Funktionen. Sie helfen Ihnen und Ihrem Team bei der Zusammenarbeit, beim Brainstorming und bei der visuellen Darstellung Ihrer Gedanken.

Doch bei der Vielzahl an Whiteboard-Tools ist es gar nicht so einfach, das perfekte Tool zu finden, das Ihre Anforderungen und Erwartungen erfüllt (oder sogar übertrifft). Und genau dabei können wir Ihnen helfen!

In diesem Blog werden wir zwei beliebte Whiteboard-Tools vorstellen: ClickUp vs. Miro. Wir beleuchten ihre Funktionen, Unterschiede, Preise und andere Details, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Was ist ClickUp?

ersetzen Sie mehrere Anwendungen durch ClickUp - ein All-in-One-Tool für Produktivität und Zusammenarbeit

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform aus einer Hand, die die Zusammenarbeit im Team fördert und die Verwaltung mehrerer Projekte erleichtert.

Es unterstützt Sie bei der Rationalisierung von Arbeitsabläufen, indem es einen zentralen Bereich für alle projektbezogenen Aktivitäten und Ressourcen bereitstellt, z. B. für das Brainstorming von Ideen, die Erstellung von Aufgaben, Dokumenten und Präsentationen, die Verfolgung des Projektfortschritts, die Verwaltung von Projektzielen und vieles mehr.

Der vernetzte Arbeitsbereich von ClickUp vereinfacht komplexe Projektpläne, indem er es Teams ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, die Projekttransparenz aufrechtzuerhalten und alle an den Projektzielen auszurichten.

Neben den Funktionen für die Zusammenarbeit und das Workflow-Management bietet ClickUp einsatzbereite whiteboard-Vorlagen für die Planung und Ideenfindung, mit denen Sie sofort loslegen können. Diese und andere Funktionen machen es zu einem idealen Werkzeug für Brainstorming, Zusammenarbeit und mehr.

Lesen Sie weiter, um einen Überblick über die Funktionen von ClickUp zu erhalten, die es zu einem perfekten Whiteboard-Tool und einer soliden Projektmanagement-Software machen.

ClickUp-Funktionen

ClickUp, als ein software für visuelle Zusammenarbeit mit Projektmanagement-Funktionen eignet sich für viele Organisationen mit unterschiedlichen Teamgrößen und Anforderungen. Hier sind einige der besten Funktionen.

Funktion Nr. 1: Visualisierung

Visualisieren Sie Ihre Projektideen, Arbeitsabläufe und Prozesse mit ClickUp Mind Maps . Erstellen Sie schrittweise Abläufe, verbinden Sie Aufgaben und verwalten Sie sie einfach per Drag-and-Drop, ohne in andere Ansichten zu wechseln.

erzeugen Sie mit ClickUp individuelle Mind Maps, um Ideen zu planen und Arbeitsabläufe abzubilden

Sie können Ihre Mind Maps auch mit Teams innerhalb Ihres Arbeitsbereichs teilen und sie mit bestimmten Kommentaren und Dokumenten verknüpfen, um Aufgaben besser zu verstehen.

planen und realisieren Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards

Zusätzlich zur Ideenfindung und Planung können Sie Ideen schnell umsetzen, indem Sie Aufgaben auf den Whiteboards erstellen. Fügen Sie Dokumente, Links und Bilder zu den Aufgaben hinzu, um Ihrem Team mehr Kontext zu bieten.

Feature #3: Effizienz mit Kreativität

ClickUp bietet eine umfangreiche Bibliothek mit über 1000 Vorlagen, die Ihnen helfen, schneller und effizienter zu arbeiten. Es gibt mehrere Kategorien von ClickUp Templates wie Marketing, Projektmanagement, Betrieb, Kreativität und Design, usw. zur Auswahl. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Dinge erstellen, die Sie häufig benötigen, damit Sie bei Ihrem nächsten Projekt nicht alles von Grund auf neu erstellen müssen.

Mit der ClickUp Sprint Retrospective Brainstorming-Vorlage können Sie Ideen teamübergreifend in einer einheitlichen Ansicht erfassen

Zum Beispiel kann die ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage vereinfacht die Überprüfung und Analyse Ihrer Projekt-Sprints, um sicherzustellen, dass alles auf dem richtigen Weg ist. Diese Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen, Ideen zur Verbesserung der Sprint-Ergebnisse zu sammeln, Leistungstrends über mehrere Sprints hinweg zu erkennen und den Fortschritt zu verfolgen, um die Produktivität des Teams sicherzustellen. Sie können auch Probleme erkennen, die die Teamleistung beeinträchtigen, und diese sofort angehen. Probieren Sie diese Vorlage für Ihre nächste Retro aus! Diese Vorlage herunterladen

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

Was ist Miro?

via {\an8}Miro_ Miro ist eine digitale whiteboard für die Projektleitung das Teams ein Brainstorming von Ideen und eine visuelle Zusammenarbeit ermöglicht. Es bietet einen Arbeitsbereich, in dem Teams Projekte planen und strategisch planen, Ziele und Abhängigkeiten definieren, Daten visualisieren und Arbeitsabläufe erstellen können.

Die Plattform bietet verschiedene Tools und visuelle Elemente, mit denen Sie Flussdiagramme, Mind Maps und Diagramme für Ihre Brainstorming-Sitzungen erstellen können. Miro arbeitet nahtlos mit ClickUp zusammen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Miro-Flussdiagramme und Diagramme in ClickUp-Aufgaben und hält alles organisiert und zugänglich an einem Ort.

Miro Funktionen

Miro ist eine digitale Kollaborationsplattform für Teams zum gemeinsamen Brainstorming, Entwerfen und Planen von Projekten. Miro bietet eine Reihe von Funktionen in seinen verschiedenen Preismodellen. Hier sind einige von ihnen.

Funktion 1: Brainstorming und Zusammenarbeit

Online-Whiteboard über Miro Miro bietet einen gemeinsamen Raum für die Zusammenarbeit von Teams und die Visualisierung komplexer Ideen mit Hilfe von Haftnotizen, interaktiven Anzeigen, Diagrammen, Bildern, GIFs, Tabellen und Dokumenten. Die Miro-Tafel ist eine unendliche Leinwand, die es Teams ermöglicht, zusammenzuarbeiten, ohne dass der Platz begrenzt ist. Außerdem konvertiert Miro physische Whiteboards und handgeschriebene Haftnotizen in Online-Jira-Karten oder CSV-Tabellen.

Funktion #2: Visualisierung

Mind Map über Miro Mit dem Mindmap-Maker und Wireframe-Tool von Miro können Teams Ideen mithilfe von Flussdiagrammen und Bildern abbilden und Prototypen für Produktbildschirme und Webseiten erstellen. Notieren Sie Ihre Ideen auf Notizzetteln, zeichnen Sie Benutzerabläufe auf, und arbeiten Sie mit anderen Teams zusammen, um Wireframes und Mindmaps zu erstellen. Sie können diese mit Stakeholdern teilen und auf der Grundlage des Feedbacks iterieren.

Funktion #3: Effizienz mit Kreativität

Miro bietet eine Vorlagenbibliothek mit vorgefertigten Templates, um Prozesse zu standardisieren und Teams bei der effizienten Zusammenarbeit zu unterstützen. Von Mind Maps und Flussdiagrammen bis hin zu Kanban-Frameworks und Vorlagen für Teambesprechungen bietet Miro über 500 Vorlagen in verschiedenen Kategorien. Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und auf die Community-Vorlagen von Miro in Miroverse zugreifen. Miroverse ist ein umfangreiches Repository mit von Benutzern erstellten Vorlagen für bestimmte Branchen und Projekttypen.

Miro Preise

Kostenlos

Starter : $8/Monat pro Mitglied

: $8/Monat pro Mitglied Business : $16/Monat pro Mitglied

: $16/Monat pro Mitglied Unternehmen: Kundenspezifische Preise

ClickUp vs. Miro: Funktionen im Vergleich

Der Hauptunterschied zwischen ClickUp und Miro besteht darin, dass Miro ein digitales Whiteboard bietet, auf dem Teams Produkte entwerfen und erstellen können. ClickUp hingegen ist ein Produktivitätstool mit einer Whiteboard-Funktion. Es hilft mehreren Personen, auf einer einzigen Plattform zusammenzuarbeiten, um komplexe Projekte zu konzipieren und durchzuführen.

Anpassbare Whiteboards

ClickUp

Mit dem Whiteboard von ClickUp können Sie Flussdiagramme, Diagramme und sogar Kritzeleien auf einer unendlichen Leinwand zeichnen. Sie können auch Formen verwenden und Texte und Haftnotizen in Aufgaben umwandeln. Es ist eine der besten Whiteboard-Software die auch Aufgaben- und Workflow-Management, Zielsetzung, Berichte und Analysen usw. bietet und die Lücke zwischen Brainstorming und Ideenumsetzung schließt. Kurz gesagt, ClickUp ist eine Miro-Alternative die unverbundene Anwendungen durch eine einzige Plattform ersetzt.

Miro

Miro ist eine Online-Whiteboard- und Kollaborationssoftware mit Funktionen wie Videokonferenzen und Wireframing, geeignet für Brainstorming-Sitzungen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Ideen mit Hilfe von Haftnotizen, Zeichnungen, Formen, Diagrammwerkzeugen usw. in einem zentralen, anpassbaren Bereich zu speichern.

Miro bietet keine Aufgabenverwaltung, obwohl Sie ein Miro-Board mit Tools wie ClickUp, Jira und Trello exportieren können, um Aufgaben zu erstellen.

Gewinner der ClickUp vs. Miro Runde 1

ClickUp ist ein klarer Sieger, weil Sie Ihre Ideen direkt auf den Whiteboards umsetzen können, indem Sie Aufgaben erstellen. Sie können Ihre Ideen auf dem Whiteboard organisieren und Aufgaben/Unteraufgaben und Workflows erstellen.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Erstellen Sie Einzel- und Gruppenchats mit Teamkollegen, tauschen Sie Anhänge aus und kontextualisieren Sie Unterhaltungen mit der ClickUp-Chat-Ansicht

ClickUp

Die robusten Collaboration-Funktionen von ClickUp konzentrieren sich auf das Brainstorming, die Planung und die Verwaltung von Ideen mit Hilfe von Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Teilaufgaben, Kalenderansichten, anpassbaren Dashboards und anderen visuellen Projektmanagement-Tools. Die Plattform bietet eine breiter gefächerte Palette von Funktionen, wie z. B. einen integrierten Chat, einen Dokumenteneditor, Bildschirmfreigabe und -aufzeichnung, Zeiterfassung und vieles mehr, um die Zusammenarbeit in Echtzeit zu erleichtern.

Miro

Miro legt den Schwerpunkt auf Echtzeit-Zusammenarbeit, Ideenfindung und Innovation. Es bietet Tools wie gemeinsame Cursor, Chats, In-App-Videoanrufe, Bildschirmfreigabe, Anmerkungen, interaktive Präsentationen usw., um Zusammenarbeit und Feedback zu verbessern.

Hier ein Beispiel für Miro vs. ClickUp. Nehmen wir an, Ihr Team arbeitet an einer Marketingkampagne. Mit ClickUp können sie zusammenarbeiten, um ein Brainstorming zu machen, das Projekt zu planen, zu verwalten und zu verfolgen, indem sie Whiteboards, Roadmaps, Gantt-Diagramme, Aufgaben, Dokumente, Feedback-Formulare, Dashboards, KI-gestützte Erkenntnisse und vieles mehr verwenden. Mit der Miro-Software können sie die digitale Leinwand nutzen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken und bei Brainstorming, Planung und Iteration zusammenzuarbeiten. Kurz gesagt, ClickUp kann eine Alternative zu Miro sein, aber Miro kann nicht das, was ClickUp kann.

Gewinner der ClickUp vs. Miro Runde 2

ClickUp ist hier der Gewinner, weil es fortschrittlichere Funktionen für die Zusammenarbeit bietet als Miro. Während sich Miro auf die visuelle Zusammenarbeit konzentriert, können Sie mit ClickUp an Projektaufgaben, Feedback, Roadmaps und mehr zusammenarbeiten.

Mind Maps

ClickUp

Die Mindmaps von ClickUp helfen Ihnen beim Organisieren, Visualisieren, Aufschlüsseln von Ideen, Verbinden von Aufgaben und Verleihen Ihrer Vision eine solide Struktur. Sie ermöglichen das Hinzufügen von Text, Formen, Symbolen, Bildern, Links und Anhängen mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktion. Die Integration der Mind Maps in die gesamte Projektmanagement-Suite macht ClickUp zum beste Mind-Mapping-Software . Sie können sie auch für Dokumente, Kommentare und Aufgaben freigeben, sodass sie innerhalb des Arbeitsbereichs leicht zugänglich sind.

Miro

Die Mind Maps von Miro erleichtern das Brainstorming. Obwohl sie ähnliche Funktionen bieten, sind die Mind Maps keine Alternative zu den ClickUp Mind Maps. Sie lassen sich mit begrenzten Miro-Funktionen wie Vorlagen und Whiteboards integrieren. Sie können die Mind Maps über verschiedene Websites und Tools wie Notion, Teams und Confluence freigeben.

Gewinner der ClickUp vs. Miro Runde 3

ClickUp gewinnt hier, weil sich die ClickUp-Mindmaps in alle Funktionen der ClickUp-Suite integrieren lassen, im Gegensatz zu Miro mit seinen begrenzten Integrationen.

Rückblick

Einfache Verwaltung von Produkt-Roadmaps, Backlogs, Sprints, UX-Design und mehr mit ClickUp

ClickUp

ClickUp bietet einen eigenen Bereich für Sprint-Retrospektiven, in dem Teams Kommentare und Notizen hinzufügen, Aktionspunkte besprechen und sie über Aufgabenverwaltungsfunktionen den Teammitgliedern zuweisen können. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Vorlagen und beispiele für Sprint-Retrospektiven die es Teams ermöglichen, zusammenzuarbeiten, kritisch zu denken und Sprints zu verbessern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Außerdem können Sie sprint retrospective reports mit ClickUp Gehirn , dem integrierten KI-Assistenten, um zu verhindern, dass sich Fehler wiederholen.

Miro

Die Retrospektiven von Miro sind visueller. Sie können Retrospektiven mit Miro-Vorlagen durchführen, um zu ermitteln, was funktioniert hat und was nicht. Verwenden Sie Whiteboards zum Erstellen ideen für Retrospektiven und Themencluster, indem Sie Probleme oder Aufgaben nach Schlüsselwörtern, Tags, Farben usw. kategorisieren und sie für bessere Innovationen mit den Teams teilen. Miro bietet auch Tools wie Zeitmesser und Aufforderungen, um den Retrospektionsprozess zu steuern.

Gewinner der ClickUp vs. Miro Runde 4

Die speziellen Sprint-Retrospektiven von ClickUp gewinnen hier, weil sie es den Teams ermöglichen, zusammenzuarbeiten, zu diskutieren, auszutauschen und Aktionspunkte auszuführen, im Gegensatz zu Miro, das eher visuelle Retrospektiven bietet.

KI-gestützter Assistent

Erledigen Sie mit ClickUp Brain alle Ihre KI-bezogenen Aufgaben, vom Schreiben bis zur Verwaltung

ClickUp

ClickUp Brain ist in die Plattform integriert und kann überall gestartet werden. Nutzen Sie den KI-Chat, um Antworten auf Ihre aufgaben-, dokumenten- oder projektbezogenen Fragen zu erhalten. Automatisieren Sie Arbeiten wie die Zusammenfassung von Aufgaben, das Herausziehen wichtiger Themen aus E-Mail-Threads, das Finden wichtiger Erkenntnisse aus langen Dokumenten, das Erstellen von Team-Updates usw. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, indem Sie beschreiben, welche Prozesse Sie auf Autopilot schalten möchten.

Miro

Miro Assist, eine neue KI-Funktion in der Betaphase, arbeitet mit bestehenden Inhalten in Ihrem Board. Seine KI kann Erkenntnisse aus Retro-Ergebnissen ziehen, Haftnotizen zusammenfassen, Trends erkennen und Haftnotizen in Clustern gruppieren. Sie kann auch die Erstellung von Mind Maps, Sequenzdiagrammen, Präsentationen und Aktionslisten automatisieren.

Gewinner der ClickUp vs. Miro Runde 5

ClickUp Brain ist hier der klare Sieger, da es mehr Funktionen bietet als Miro Assist. Sie können es überall in ClickUp einsetzen, um Prozesse zu automatisieren, Projektdokumente zu schreiben und projektbezogene Fragen zu stellen. ClickUp Brain ist ein vielseitiger KI-Assistent für alle ClickUp-Funktionen, während Miro AI auf Brainstorming und visuelle Zusammenarbeit in Miro selbst beschränkt ist.

Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

ClickUp

G2 : 4.7 von 5(9500 + Bewertungen)

: 4.7 von 5(9500 + Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (4000+ Bewertungen)

Miro

G2 : 4.8 von 5 (5600+ Bewertungen)

: 4.8 von 5 (5600+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (1500+ Bewertungen)

Vergleiche

Neben diesem Vergleich zwischen Miro und ClickUp haben wir Miro auch mit einigen anderen beliebten Plattformen für visuelle Zusammenarbeit verglichen. Lassen Sie uns herausfinden, wie Miro im Vergleich zu diesen steht:

Miro vs. Mural : Sowohl Miro als auch Mural konzentrieren sich auf die Verbesserung der Teamzusammenarbeit. Sie haben viele Gemeinsamkeiten und nur wenige Unterschiede. Wenn Sie ein Anfänger im Umgang mit Tools für die visuelle Zusammenarbeit sind, könnte sich die Entscheidung für Miro oder Mural etwas kompliziert anfühlen

Miro vs. Notion : Wenn Sie eine Brainstorming-Sitzung im Team durchführen möchten, ist Miro das richtige Tool für die visuelle Zusammenarbeit für Sie. Notion ist ein All-in-One-Tool für Notizen mit visueller Zusammenarbeit, Datenbank- und Aufgabenverwaltung sowie einer gemeinsamen Arbeitsfläche für persönliche und geschäftliche Zwecke

Miro vs. Milanote : Bei kreativen Projekten sind die visuellen und Moodboards von Milanote die beste Lösung für die Ideenfindung und die visuelle Zusammenarbeit. Miro ist ein zentraler Informationsarbeitsbereich für Integration, Zusammenarbeit und Arbeitsmanagement

Miro vs. Jira : Miro ist die bessere Wahl, wenn Sie effiziente Brainstorming-Sitzungen mit Ihren Teams durchführen wollen, die gemeinsam an Ideen arbeiten. Jira ist ein vollwertiges Projektmanagement-Tool mit robusten Aufgabenverwaltungsfunktionen

Miro vs. Jamboard : Während Miro umfassende Funktionen und mehr Integrationen mit Produktivitätstools bietet, liegt die Stärke von Jamboard in der Integration mit Google Workspace. Mit der Einstellung von Jamboard durch Google ist dies jedoch keine echte Alternative mehr.

Miro vs. Lucidchart : Miro ist ein digitales Whiteboard-Tool mit Funktionen für die Zusammenarbeit, während Lucidchart in erster Linie ein Diagramm-Tool ist. Mit Lucidchart können Sie Ihre Visualisierungen mit Live-Daten verknüpfen - eine Funktion, die Miro fehlt. Aber Miro bietet integrierte Videokonferenzen, die Lucidchart nicht hat

ClickUp vs. Miro auf Reddit

Wir haben uns Reddit-Threads angesehen, um herauszufinden, was die Nutzer über Miro und ClickUp denken, und wir haben festgestellt, dass die Nutzer beide Plattformen für bestimmte Zwecke nutzen. Viele Nutzer stimmen zu dass ClickUp robustere Funktionen bietet:

ClickUp ist perfekt für die Aufgabenverwaltung, die Zentralisierung von Aufgaben, die Zeiterfassung und Zeitberichte.

Redditor Andere Benutzer stimmen zu dass sich Miro-Boards am besten zur Visualisierung von Ideen und Aufgaben eignen:

Miro ist nur dazu da, um zu visualisieren, wie die Sprintaufgaben zusammenpassen.

Redditor

Insgesamt sind sowohl die Miro- als auch die ClickUp-Plattform bei den Nutzern für ihre Visualisierungs- und Aufgabenverwaltungsfunktionen bekannt. Während Miro die erste Wahl für Whiteboards ist, bietet ClickUp sowohl Whiteboard- als auch Aufgabenmanagement-Funktionen, so dass keine weiteren Tools erforderlich sind.

Welches Whiteboard-Tool hat die Nase vorn?

Wir haben zwei Tools untersucht und dasjenige gefunden, das alles übertrifft: ClickUp!

Im Kampf ClickUp gegen Miro ist ClickUp die ideale Wahl, denn es bietet mehr als nur Whiteboards auf einer einzigen Plattform.

Miro bietet zwar intuitive und benutzerfreundliche Whiteboards mit zahlreichen kreativen Funktionen, erfüllt aber nicht die Anforderungen des Projektmanagements. Es hilft den Benutzern nur bei der Visualisierung und Organisation von Ideen. Während die Nutzer ihre Ideen mit Miro strukturieren können, benötigen sie Werkzeuge wie ClickUp, um sie perfekt zu planen und auszuführen.

Mit ClickUp erhalten Sie eine einzige Lösung, mit der Teams Ideen brainstormen, visualisieren und strukturieren, Projekte planen, ausführen und bis zur Lieferung verfolgen können. Das Produktivitätswerkzeug von ClickUp mit integrierter KI hat alles, was Sie brauchen, um effizient zu arbeiten und die Ergebnisse zu beschleunigen. Das Tool verfügt über Skalierungsfunktionen, die sich an Ihre sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anpassen lassen.

Möchten Sie wissen, wie?