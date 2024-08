Milanote vs. Miro: Welches Tool ist 2024 das Beste?

In dem Maße, in dem Teams physische Grenzen überwinden und ein verteiltes Arbeitsmodell annehmen, wird die Fähigkeit, visuell zu kommunizieren, Ideen zu entwickeln und Probleme zu lösen, nicht nur zu einer Vorliebe, sondern zu einer strategischen Notwendigkeit.

Milanote und Miro sind beliebt software für die Zusammenarbeit die Einzelpersonen und Teams hilft, Ideen und Pläne visuell zu erfassen. Sie können sie für die Zusammenarbeit bei strategischen projektplänen und kreative Werbematerialien, ohne dass sie sich im selben Raum befinden müssen.

Beide Tools haben zwar vergleichbare Funktionen, aber je nach Anwendungsfall, Budget, Größe Ihres Teams usw. kann eines der beiden Tools Ihren Bedürfnissen und Vorlieben besser entsprechen.

Wenn Sie sich nicht entscheiden können, lesen Sie unseren detaillierten Vergleich von Miro und Milanote. Wir sind sicher, dass er Ihnen helfen wird, schneller die richtige Wahl zu treffen.

Was ist Milanote?

über Milanote Milanote ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte software für visuelle Zusammenarbeit die Notizen, Vorlagen und whiteboards . Kalender und grafische Elemente sind ebenfalls Teil des Pakets. Es ermöglicht Einzelpersonen und Teams, zusammenzuarbeiten und in Echtzeit Feedback zu ihren kreativen Projekten zu geben, insbesondere zu solchen mit einem hohen Anteil an visuellen Elementen.

Milanote Boards bieten einen visuell ansprechenden und anpassbaren Arbeitsbereich für die Planung von Projekten. Das einfache Drag-and-Drop-System ermöglicht es Ihnen, die Tafeln in jeder beliebigen Größe anzuordnen und anzupassen. Sie können Ihre Tafeln mit Notizen, To-Do-Listen, Bildern, Videos, Skizzen und Links füllen.

Sie können Ihre Pinnwand auch ganz einfach für Projekte der Fernzusammenarbeit mit anderen teilen und Feedback erhalten. Milanote unterstützt viele Dateitypen wie JPGs, PDFs, MS Word-Dokumente, Excel-Tabellen und Standard-Design-Dateien und ermöglicht so eine reibungslose Integration in Ihren täglichen Arbeitsablauf.

Milanote lässt sich auch in gängige Projektmanagement- und Kommunikationstools integrieren und ermöglicht so eine effiziente plattformübergreifende Zusammenarbeit.

Milanote-Funktionen

Schauen wir uns die wichtigsten Milanote-Funktionen an und sehen wir, warum kreative Teams Milanote mögen.

1. Web Clipper

über Milanote Milanote Web Clipper ist eine kostenlose Browsererweiterung, mit der Sie Bilder, Videos und Texte direkt von jeder beliebigen Website zu Ihrem Board hinzufügen können. Sie können auch einen Text-Clipping-Shortcut aktivieren, der immer dann erscheint, wenn Sie einen Textblock mit der Schaltfläche Ausgewählten Text pinner aktivieren auswählen

2. Schablonen

über Milanote Sobald Sie ein neues Board erstellen, bietet Milanote Ihnen eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, die auf Ihre Projektanforderungen abgestimmt sind. Es gibt mehr als 30 Themen, wie z.B. Creative Briefs, Projektpläne, Fotografie und Game Design. Wenn Sie eines der Themen auswählen, finden Sie eine große Auswahl an Vorlagen.

3. Notizen

über Milanote Milanote ist ein hervorragendes Tool für die visuelle Zusammenarbeit mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Drag-and-Drop-Funktion. Es hilft Ihnen, mehrere Anzeigen, Notizen, Spalten, Zeilen, Videos, Dateien, Links und Aufgaben auf einer unendlichen virtuellen Leinwand zu verwalten. Intelligente Benachrichtigungen, Warnungen und Optionen für die Interaktion im Team, wie z. B. Kommentare, verbessern die Qualität der Notizen und steigern die Produktivität, indem sie einen gemeinsamen Raum für gemeinsames Brainstorming bieten.

Milanote-Preise

Milanote kostenlos nutzen

Pro Person bezahlen: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Erweitern Sie Ihr Team (für 10 Personen): $49/Monat pro Benutzer (für 50 Personen): $99/Monat pro Benutzer

Was ist Miro?

über Miro Miro ist ein vielseitiges digitales und visuelles Whiteboarding-Tool, das es einem Team ermöglicht, seine Vision in Echtzeit zu erstellen, zu planen und zu entwerfen. Die virtuellen Whiteboards von Miro sind umfangreich und kollaborativ und ermöglichen es Ihnen, alles von einer User Journey Map bis hin zu einer kompletten Produkt-Roadmap auf Ihrem Bildschirm zu erstellen.

Es bietet umfassende Funktionen wie mindmapping , integrierte Kalenderverwaltung und Chat-in-Unterstützung für Standard-Produktentwicklungsprozesse. Die Echtzeit-Datenvisualisierung und die Funktionen zur agilen Methodik sind besonders hilfreich für Teams, die große oder kleine Projekte verwalten möchten.

Miro ist ideal für Teams aller Größen in den Bereichen Technik, Marketing, Produktentwicklung, Prozessdesign, UX-Design und anderen Bereichen zur Steigerung der Produktivität. Mit Miro können Teams effizient Entscheidungen treffen und komplexe Ideen mit einem erstklassigen visuellen Workflow-Management analysieren.

Miro-Funktionen

Miro bietet zahlreiche Funktionen für eine verbesserte Zusammenarbeit, Brainstorming und visuelle Kommunikation sowohl in der kostenlosen Version als auch in der Teamversion. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Miro.

1. Mind Maps

über Miro Mit der Mind-Mapping-Funktion von Miro können Sie Ihre Ideen leicht organisieren und komplexe Probleme visualisieren. Sie können auch den KI-gesteuerten Miro Assist verwenden, um automatisch Mind Maps für neue Ideen zu erstellen.

Das Tool hilft Ihnen dabei, sie so zu präsentieren, wie Sie es möchten, sie auf mehreren Websites zu teilen und die unendliche Leinwand zu nutzen, damit Ihre Ideen grenzenlos bleiben.

2. Intelligente Meetings

über Miro Mit gängigen Meeting-Formaten, Design Sprints, anpassbaren Vorlagen und automatisierten Meeting-Gliederungen können Sie schnell eine Agenda für Ihre gemeinsamen Sitzungen erstellen. Mit Smart Meetings können Sie Ihr gesamtes Unternehmen über Online-Meetings verwalten und eine sichere Online-Office-Suite unterhalten.

3. Privater Modus

über Miro Im privaten Modus können Benutzer mit Bearbeitungsberechtigung Haftnotizen zu Miro-Whiteboards hinzufügen und bearbeiten. Die Änderungen bleiben verborgen, bis Sie den privaten Modus ausschalten. Er ermöglicht es Benutzern, Dokumente gemeinsam zu bearbeiten und durch Auswahl der Option Namen anonymisieren anonym zu bleiben.

Miro-Preise

Kostenlos Unbegrenzt: $8/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Milanote Vs. Miro: Funktionen im Vergleich

Der Hauptunterschied zwischen Milanote und Miro besteht darin, dass Milanote den Schwerpunkt auf die Visualisierung kreativer Arbeit legt. Miro ist ideal für Integrations-, Kollaborations- und Arbeitsmanagement-Tools.

Hier sind einige der Hauptunterschiede zwischen Milanote und Miro.

1. Whiteboard

Während Milanote flexiblere und frei gestaltbare Whiteboards anbietet, sind die Whiteboards von Miro stärker strukturiert und organisiert.

Milanote

Die visuellen Tafeln von Milanote eignen sich besser für kreative Projekte wie Konzeptideen und Moodboards für visuelle Kollaborationen. Sie helfen auch bei der Überprüfung vergangener und aktueller Aufgaben sowie bei der Abgabe von Feedback.

Milanote bietet eine ästhetisch ansprechende Tafel, die sich an kreativen Bestrebungen orientiert.

Miro

Miro ist ein zentraler Arbeitsbereich für Informationen, der für kollaborative Teams entwickelt wurde. Die unendliche virtuelle Leinwand und die anpassbare Tafel helfen, Aufgaben effizient zu organisieren und zu verfolgen. Es verbessert die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität.

2. Notizen machen

Die Notizfunktion von Milanote konzentriert sich auf Organisation und Brainstorming, während sich die Notizfunktion von Miro auf Folgendes konzentriert zusammenarbeit in Echtzeit und Projektplanung.

Milanote

Mit der Notizfunktion von Milanote können Sie Ihre Notizen im Gegensatz zum linearen Stil herkömmlicher Notizen auf beliebige Weise anordnen. Dies hilft in der Ideenfindungsphase, in der Sie Muster und Verbindungen finden können, indem Sie die Notizen so oft wie nötig neu anordnen.

Die Größenänderung und die einfachen Bearbeitungsoptionen machen Ihre Notizen leicht verständlich. Es verfügt über Funktionen wie Benachrichtigungen und Alarme, die es Ihrem Team ermöglichen, Kommentare oder Feedback zu hinterlassen.

Miro

Sie können die Haftnotizen von Miro verwenden, um schnelle Erinnerungen zu notieren. Miro verfügt außerdem über eine integrierte Notizfunktion in jedem Board. Sie können Vorlagen wie To-Do-Listen und Besprechungspläne zu den Notizen hinzufügen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Um Ihre Notizen attraktiv zu gestalten, können Sie aus mehreren Formatierungsoptionen wählen.

3. Zusammenarbeit in Echtzeit

Milanote eignet sich hervorragend für die gemeinsame Nutzung von Einzelarbeiten, aber Miro zeichnet sich durch seine Echtzeit-Zusammenarbeit aus, bei der die gemeinsame Arbeit in einem gemeinsamen Raum in Echtzeit im Vordergrund steht.

Milanote

In Milanote erhalten Teams grundlegende Bearbeitungsfunktionen und die Sichtbarkeit des Cursors. Es ist ideal, um den Fortschritt zu sehen und Kommentare hinzuzufügen oder Feedback in Echtzeit zu geben. Allerdings ist die Zusammenarbeit in Milanote eher passiv, im Gegensatz zur Echtzeit-Zusammenarbeit in Miro.

Miro

Miro bietet zusätzliche Funktionen wie gemeinsame Cursor, In-App-Videoanrufe, Chatten und Bildschirmfreigabe, um die effektive Zusammenarbeit im Team zu fördern. Diese Funktionen ermöglichen die Analyse komplexer Probleme, die rasche Entwicklung von Lösungen und die Verbesserung der Organisationskultur.

4. Integration und Anpassung

Milanote bietet eine leichtere Integration und einfache Anpassungsmöglichkeiten, während Miro eine tiefere Integration und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Milanote

Milanote integriert einige beliebte projektmanagement-Tools und Anpassungsoptionen, um Ihre Mind Map und Ihr Whiteboard visuell ansprechender zu gestalten. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom und Slack sind die wichtigsten Integrationen, die es bietet.

Die Anpassungsoptionen in Milanote sind weniger umfangreich. Sie können jedoch die Hintergrundfarben und Themen des Boards anpassen, benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und Tastaturkürzel für schnellere Arbeitsabläufe verwenden.

Miro

Miro bietet viele Integrations-Ökosysteme, die verschiedene Drittanbieter-Apps wie Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive und Zoom abdecken und so den Benutzern bei allgemeineren Aspekten der Zusammenarbeit helfen.

Miro verfügt über robuste Anpassungsfunktionen. Sie können Board-Hintergründe, Themen, Symbole, Schriftarten, Formen und Konnektoren anpassen und sogar Ihre Widgets und Integrationen mithilfe der Miro-Entwicklerplattform erstellen.

Milanote Vs. Miro auf Reddit

Wir haben Reddit durchforstet, um herauszufinden, was die Nutzer über die Debatte Miro vs. Milanote zu sagen haben.

Viele Reddit-Nutzer, die sich auf kreative Projekte konzentrieren und nur mit einem kleinen Team zusammenarbeiten, bevorzugen Milanote aufgrund des effektiven Mind-Mapping-Tools und der Möglichkeit, Aufgaben frei auf dem Bildschirm zu verschieben, zusammen mit anderen Funktionen.

Es ist, als würde man Boards erstellen und sie irgendwo auf dem Bildschirm verschieben und dann hinein gehen, und es ist voll mit Inhalten, die überall auf dem Bildschirm platziert sind

Viele Benutzer sind froh, für die schöne Benutzeroberfläche von Milanote extra zu bezahlen, obwohl sie die gleichen Funktionen in Miro kostenlos erhalten können.

Muse und Miro haben beide kostenlose Versionen mit Paywall, aber in Miro kann man schon viel kostenlos machen. Ich habe sie alle ausprobiert (und auch Heptabase), aber schließlich habe ich mich für Milanote entschieden, weil die Benutzeroberfläche so schön ist."_

Andere entscheiden sich für Miro, da es mehrere Tools kombiniert und als nützlicher für große Teams angesehen wird. Ein weiteres spannendes Detail über Miro ist:

"Die Miro-Tafel vermittelt den Eindruck, dass die Dinge dynamisch und noch nicht in Stein gemeißelt sind -_anstelle eines ausgefeilten Produkts oder ausgewählter Optionen, aus denen sie wählen müssen. Außerdem ermöglicht der unendliche Weißraum von Miro, dass 'Folien' nebeneinander gezeigt werden können, anstatt zwischen bestimmten Folien zu blättern, um Unterschiede zu sehen."

Das Fazit? Es gibt kein besseres Werkzeug, nur ein Werkzeug, das FÜR SIE besser ist!

Meet Clickup-Die beste Alternative zu Milanote Vs. Miro

Milanote und Miro sind zwar beliebte Tools für die gemeinsame visuelle Planung, aber Sie haben sicher schon gemerkt, dass sich Milanote am besten für kleine, kreative Teams eignet, während Miro ideal für große, auf Zusammenarbeit ausgerichtete Teams ist.

Was, wenn wir Ihnen sagen, dass es ein Milanote und ein Miro gibt? Miro-Alternative die Sie in Betracht ziehen können, unabhängig von der Größe und Ausrichtung des Teams?

Wir beziehen uns auf ClickUp. ClickUp ist ein leistungsstarkes projektmanagementsoftware für Einzelpersonen und etablierte Unternehmen gleichermaßen.

Sie können damit nicht nur Projekte verwalten, sondern auch Ihre Ideen und kreativen Visionen abbilden und sie mit Ihrem Team für eine gemeinsame visuelle Planung teilen. Schauen wir uns einige Funktionen an, die ClickUp zu einem wertvollen Werkzeug machen alternative zu Milanote und Miro.

1. ClickUp-Whiteboards

Visualisieren Sie Ihre Idee und steuern Sie intelligente Crowdsourcing-Prozesse mit ClickUp Whiteboard

A ClickUp-Whiteboard ist eine visuelle Leinwand, auf der Teams Bilder, Haftnotizen, Formen und mehr hinzufügen können, um Konzepte wie in Milanote oder Miro zu brainstormen.

Integrierte Diagrammvorlagen helfen bei der Strukturierung von Ideen für Design-Sprints, Prozessabläufe und mehr. Mit Funktionen wie Kommentaren und Versionshistorie erleichtern ClickUp-Whiteboards die Abstimmung in entfernten Teams.

ClickUp-Whiteboards steigern die Produktivität, indem sie Ihnen helfen, Konzepte schneller in die Tat umzusetzen.

2. ClickUp Mind Maps

Aufgaben planen und organisieren mit ClickUp Mind Maps ClickUp Mind Maps erleichtern das Organisieren komplexer Ideen und Prozesse. Stellen Sie die Beziehungen zwischen Themen und Konzepten visuell dar. Verknüpfen Sie Notizen miteinander, um ein zusammenhängendes Netz von Ideen zu schaffen, das auf kreative Arbeitsabläufe zugeschnitten ist.

Sie erhalten zwei Mapping-Optionen - aufgabenbasierte Mind Maps und knotenbasierte Mind Maps. Erstere sind eher auf Projektmanagement und Zusammenarbeit ausgerichtet, während letztere auch für schnelle Brainstorming-Sitzungen geeignet sind.

Mit dieser Funktion können Sie Arbeitsabläufe mit Drag-and-Drop-Knoten mappen, sie schnell bearbeiten und Aufgaben aus Ihrer Mind Map löschen.

Teilen Sie Ihre Mind Maps mit Ihrem Team, indem Sie sie in Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren in ClickUp verlinken. ClickUp kombiniert die visuelle Freiform-Organisation von Milanote mit den Team-Editierfunktionen von Miro.

3. ClickUp Dokumente

Erstellen Sie ClickUp Docs für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Umsetzung von Ideen

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente zur Erstellung kollaborativer Dokumente mit Echtzeitbearbeitung. Es ist eine nützliche Funktion für die Organisation von Dokumenten, indem es auch Wikis für das Wissensmanagement erstellt. Sie können Ihre Teammitglieder in Kommentaren markieren und ihnen Aktionen zuweisen.

Um die Dokumente optisch ansprechend zu gestalten, nutzen Sie die Optionen für die Seitengestaltung: Fügen Sie Lesezeichen ein, fügen Sie Tabellen hinzu, fügen Sie Roadmaps hinzu und machen Sie daraus einen All-in-One-Arbeitsbereich. Steuern Sie Berechtigungen und Zugriff, um Ihre Dokumente zu schützen.

Verwenden Sie Docs, um kreative Briefings, Marken-Styleguides, Moodboards und alle anderen Dokumente zu konsolidieren projektdokumentation an einer Stelle. Pflegen Sie die Versionsgeschichte und kommentieren Sie die Dokumente direkt, um sie abzugleichen.

ClickUp Docs erleichtert auch das Projektmanagement durch die Verknüpfung von Dokumenten mit Aufgaben, das Hinzufügen von Widgets und die Änderung des Status innerhalb von Dokumenten.

4. ClickUp AI

Besseres Brainstorming mit dem KI-Assistenten von ClickUp Der KI-gestützte Assistent von ClickUp kann Ihre Vision leicht erfassen und Ihnen helfen, einen strukturierten Plan für Ihr Projekt zu erstellen.

Nutzen Sie ihn, um Notizen zusammenzufassen und zu aktionspunkte basierend auf dem Kontext Ihrer Dokumente. Das Tool hilft Ihnen auch beim Verfassen konsistenter und klarer Texte für strukturierte Dokumente wie Projektberichte sowie für kreative Inhalte wie Marketingmaterial. Verwenden Sie es auch zum Bearbeiten und Formatieren Ihrer Texte für eine ansprechende, fehlerfreie Ausgabe.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kreativen Partner für Ihr Brainstorming sind, können Sie sich darauf verlassen, dass ClickUp AI Sie bei jedem Schritt unterstützt.

ClickUp Preise

Kostenlos Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

Das letzte Wort?

Sind fragmentierte Arbeitsabläufe nicht frustrierend? Wenn Ihnen das Hin- und Herschalten zwischen den kreativen Fähigkeiten von Milanote und den agilen Fähigkeiten von Miro zu chaotisch ist, sollten Sie eine einheitliche Lösung in Betracht ziehen.

Das ist ClickUp.

Mit interaktiven Whiteboards, anpassbaren Dokumenten und Vorlagen sowie KI-gestützter Automatisierung bringt ClickUp die Kreativität mit der Umsetzung in Einklang. Und Sie können Ideen schneller als je zuvor zum Leben erwecken.

Machen Sie keine Kompromisse bei der Kreativität zugunsten des Prozesses. Und opfern Sie nicht den Prozess für die Kreativität.

Entscheiden Sie sich für ClickUp, die einzige Lösung, die Phantasie mit Organisation verbindet.

Starten Sie Ihr kostenloses ClickUp heute testen!