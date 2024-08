Miro vs. Notion: Welches Aufgabenmanagement-Tool ist das beste?

Das Produktivitätsmanagement kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn es um die Verfolgung von Aufgaben für komplexe Projekte geht. Um das Leben einfacher zu machen, gibt es jetzt kollaborative Online-Whiteboard-Plattformen, die über das Notieren von Aufgaben hinausgehen.

Sie ermöglichen es Ihnen, Details zu jeder Aufgabe hinzuzufügen, einschließlich der Möglichkeit, Unteraufgaben innerhalb der Hauptaufgabe zu verfolgen, Dokumente gemeinsam zu nutzen, auf einer gemeinsamen Leinwand ein Brainstorming durchzuführen und vieles mehr. Aber wie wählt man bei so vielen Optionen eine software zur Aufgabenverwaltung die sich von anderen Tools abhebt?

Die Antwort liegt in der Wahl einer Plattform, die Funktionen zur Erstellung von Notizen kombiniert, Integrationen unterstützt und Ihren Teams hilft, ihre Aufgaben effektiv zu organisieren.

Mit mehreren Plattformen für Projektplanung und kollaborative Online-Whiteboards gibt es viele Optionen, und jedes Tool unterscheidet sich hinsichtlich der wichtigsten Funktionen und Dienstleistungen.

In diesem Leitfaden werden zwei beliebte Aufgabenmanagement-Tools verglichen - Miro und Notion.

Was ist Miro?

Miro ist ein plattform für visuelle Zusammenarbeit die den kreativen Funken in Ihrem Team entfachen wird. Betrachten Sie es als Ihr digitales Whiteboard, aber mit viel mehr Funktionen. Es ist ein flexibler Arbeitsbereich, in dem Ihr Team kommunizieren und Projekte schneller entwerfen kann, so dass Sie Ihre nächste große Idee entwickeln, iterieren und entwerfen können.

Mit Miro können Sie:

Strategieren und planen: Vorgefertigte Elemente nutzenwhiteboard-Vorlagen, Kanban-Boards und eingebettete Notizen, um Ihr Brainstorming zu organisieren und handlungsorientiert zu gestalten

Vorgefertigte Elemente nutzenwhiteboard-Vorlagen, Kanban-Boards und eingebettete Notizen, um Ihr Brainstorming zu organisieren und handlungsorientiert zu gestalten Visualisieren Sie alles: Erstellen Sie Mindmaps, Notizen, Flussdiagramme, Diagramme und alles andere, was Ihre Fantasie heraufbeschwört, mit einer großen Auswahl an Werkzeugen und Formen

Erstellen Sie Mindmaps, Notizen, Flussdiagramme, Diagramme und alles andere, was Ihre Fantasie heraufbeschwört, mit einer großen Auswahl an Werkzeugen und Formen Gehirnstorming von Ideen: Sparen Sie Zeit, um komplexe Ideen mit herkömmlichen Methoden zu kommunizieren. Mit dem visuellen Aufgabenmanagement von Miro können Sie Planungstafeln verwenden, um Ihr Projekt auf einen Blick zu erfassen, in Teams zusammenzuarbeiten und die notwendigen Schritte für Ihre Ideen einzuleiten

Miro-Funktionen

Unendliche Leinwand

Miro Board bietet eine endlose digitale Leinwand, auf der sich Ihre Ideen frei entfalten können und die selbst für die ehrgeizigsten Brainstorming-Sitzungen geeignet ist. Mit dieser Funktion können Sie komplexe Projekte planen, Brainstorming betreiben und sicherstellen, dass Ihre Teams ihre Ergebnisse in einem einzigen Dashboard organisieren.

Mit Miro-Karten können Sie Ideen in Haftnotizen oder Textfelder umwandeln oder detaillierte Informationen wie Status, Empfänger und Fälligkeitsdatum hinzufügen - ein Umschalten ist nicht erforderlich.

Projektmanagement über Miro

Kanban-Framework

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre Projektplanung, indem Sie gebrauchsfertige Kanban-Vorlagen verwenden, die für spezifische Anforderungen entwickelt wurden, von Brainstorming-Sitzungen bis zu Produkt-Roadmaps. So sparen Sie wertvolle Zeit, und Sie können die Arbeit priorisieren, indem Sie Miro-Karten zu einer Kanban-Tafel mit bearbeitbaren Swimlanes und Spalten hinzufügen.

Verbindungen und Abhängigkeitsmapping

Arbeiten Sie nahtlos zusammen, unabhängig vom Standort. Mit Konnektoren können Sie Bearbeitungen anzeigen und Abhängigkeiten abbilden, um ein interaktives und dynamisches Brainstorming zu ermöglichen.

Abhängigkeitstafel über Miro

Aufgabenmanagement-Integrationen

Miro unterstützt Integrationen mit über 130 Anwendungen und beliebten Tools. So können Sie alle Ihre aufgabenbezogenen Daten in einer einzigen Lösung zusammenfassen und die Aufgabenverwaltung für Sie und Ihre Stakeholder effizient gestalten.

Miro-Preise

Kostenlos : Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, vorgefertigte Vorlagen, grundlegendes Aufmerksamkeitsmanagement, drei bearbeitbare Whiteboards

: Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, vorgefertigte Vorlagen, grundlegendes Aufmerksamkeitsmanagement, drei bearbeitbare Whiteboards Teams : 8 $ pro Mitglied und Monat mit Videokonferenzfunktion, unbegrenzten Tafeln, unbegrenzten Besuchern, privaten Tafeln und E-Mail-Support

: 8 $ pro Mitglied und Monat mit Videokonferenzfunktion, unbegrenzten Tafeln, unbegrenzten Besuchern, privaten Tafeln und E-Mail-Support Business : $16 pro Mitglied und Monat mit allen Funktionen des Miro Teams-Tarifs plus manuellem Board-Backup, Smart Diagramming und SSO

: $16 pro Mitglied und Monat mit allen Funktionen des Miro Teams-Tarifs plus manuellem Board-Backup, Smart Diagramming und SSO Unternehmen: Wenden Sie sich an Miro, um den Preis zu erfahren und eine zentrale Kontoverwaltung, einen speziellen Erfolgsmanager, Azure DevOps und CA Rally-Integrationen, Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau, Data Governance und Premium-Support zu erhalten

Was ist Notion?

Eine der führenden Miro-Alternativen ist Notion, ein All-in-One-Arbeitsbereich für alle Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Aufgabenmanagement und Notizen. Dieses Tool bietet zahlreiche Funktionen, die das Erstellen von Notizen mit Datenbankmanagement, visueller Zusammenarbeit und der Pflege einer gemeinsamen Arbeitsfläche oder Notion-Ansicht für alle Ihre persönlichen und geschäftlichen Anforderungen kombinieren.

Aufgabenverwaltung in Notion

Von grundlegenden Aufgaben bis hin zur Verwaltung komplexer Projekte bieten die Notion-Tools einen einzigen Arbeitsbereich zur Organisation Ihrer wichtigsten Aktivitäten. Und dank der starken Community können Sie ganz einfach Tausende von Notion-Vorlagen erstellen und verwenden, die Ihnen helfen:

Verfolgen Sie Ihre Aufgaben und Ziele

Entwurfssysteme erstellen

Notizen speichern, Moodboards erstellen und Inhalte verwalten

Verwalten Sie Projektaktivitäten für sich und Ihr Team

Automatisieren Sie mithilfe von APIs

Notationsfunktionen

End-to-End Aufgabenmanagement

aufgabenmanagement-Dashboard über Notion Der flexible Rahmen von Notion ermöglicht es Ihnen, es für alle Ihre Anforderungen an das Aufgabenmanagement zu verwenden, einschließlich:

Erstellung benutzerdefinierter Aufgabenmanagement-Dashboards für jedes Teammitglied, jede Abteilung und jedes Projekt

Organisieren von Aufgaben nach Kalender, Kanban-Board, Gantt-Diagrammen, Tabellen, Kalender und mehr

Einfache Sortierung von Projekten nach Zeitplan, Kategorie, Teammitgliedern, Priorität und mehr

Notizen, Kalender, Habit Tracker, und mehr

Mit den flexiblen Blöcken von Notion können Sie alles von einer einfachen Aufgabenliste bis hin zu komplexen Dashboards erstellen und so Ihren Arbeitsbereich genau an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Integrationen

Notion unterstützt Sie beim Abrufen von Daten und bei der Integration mit Top-Software wie Slack, Google Drive, Gmail, Asana und 149 anderen beliebten Tools. Wenn Sie eine maßgeschneiderte Integration wünschen, können Sie sogar eine eigene öffentliche API erstellen, die sich von anderen Tools abhebt.

Mehrsprachige Unterstützung

Für Teams, die in verschiedenen Ländern arbeiten, können Sie mit Notion Ihren Arbeitsbereich und die dokumente bearbeiten in verschiedenen Sprachen. Derzeit werden Englisch, Koreanisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch unterstützt.

Preisgestaltung

Personal (kostenloser Plan) : Unbegrenzte Seiten und Blöcke, geräteübergreifende Synchronisierung, Freigabe für fünf Gäste, API für benutzerdefinierte Integrationen

: Unbegrenzte Seiten und Blöcke, geräteübergreifende Synchronisierung, Freigabe für fünf Gäste, API für benutzerdefinierte Integrationen Personal Pro ($4 pro Monat) : Alles in Personal Free plus, unbegrenzte Datei-Uploads, unbegrenzte Gäste, Ansicht und Wiederherstellung von Versionen, die 30 Tage zurückliegen

: Alles in Personal Free plus, unbegrenzte Datei-Uploads, unbegrenzte Gäste, Ansicht und Wiederherstellung von Versionen, die 30 Tage zurückliegen Teams ($8 pro Monat) : Alles in Personal Pro plus, unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, Freigabeberechtigungen, Kollaborationstools, Verwaltungstools

: Alles in Personal Pro plus, unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, Freigabeberechtigungen, Kollaborationstools, Verwaltungstools Enterprise (benutzerdefinierte Preisgestaltung) : Alles in Teams plus, SAML SSO, Benutzerbereitstellung (SCIM) Audit logNEW, erweiterte Sicherheit und Kontrollen, unbegrenzte Versionshistorie, dedizierter Success Manager (100+ Seats), kundenspezifischer Vertrag

: Alles in Teams plus, SAML SSO, Benutzerbereitstellung (SCIM) Audit logNEW, erweiterte Sicherheit und Kontrollen, unbegrenzte Versionshistorie, dedizierter Success Manager (100+ Seats), kundenspezifischer Vertrag Notion AI: Hinzufügen zu jedem kostenpflichtigen Plan für $8 pro Mitglied/Monat

Miro vs. Notion: Funktionen im Vergleich

Der Hauptunterschied zwischen Miro und Notion sind die zusätzlichen Funktionen, die Sie mit Notion erhalten. Während Miro hauptsächlich als Plattform für die Aufgabenverwaltung und visuelle Zusammenarbeit eingestuft wird, geht Notion mit der Verwaltung von Notizen, Dokumenten, der Wissensdatenbank und dem Wiki darüber hinaus.

Hier ist ein kurzer Vergleich aller Funktionen von Notion und Miro und ihrer Bewertungen:

Feature #1: Visuelle Zusammenarbeit und Task Mapping

Brauchen Sie eine visuelle Projektmanagement-Lösung? Miro hat einen klaren Vorteil.

Mit seiner unendlichen Arbeitsfläche ermöglicht Miro die Verwendung verschiedener visueller Tools wie Haftnotizen, Formen, Verbindungselemente und andere Funktionen für die Zusammenarbeit, um bei Brainstorming-Sitzungen und der Aufgabenzuordnung zu glänzen.

So können Sie fortschrittliche Berichte erstellen, komplexe Projekte verwalten, Benutzerforschung visualisieren, an gemeinsamen Sitzungen teilnehmen und Workflows mit über 2500 Miro- und Community-Vorlagen erstellen.

datenvisualisierung Dashboard über Miro Mit seinen flexiblen Blöcken eignet sich Notion auch hervorragend für das visuelle Projektmanagement, verfügt aber nicht über die erweiterten Funktionen von Miro. Mit Notion erhalten Sie grundlegende Elemente, wodurch es für das visuelle Aufgabenmanagement weniger geeignet ist.

Urteil: Miro ist der Sieger

Feature #2: Gemeinsame Nutzung von Notizen und Teamarbeit

Wer gewinnt zwischen Miro und Notion bei der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Nutzung von Notizen?

Notion hat seine Vorteile, da es sich auf eine durchgängige Plattform für Notizen und Aufgaben konzentriert, die es Ihnen leicht macht, Projekte zu verwalten, tägliche Gewohnheiten zu verfolgen oder eine bevorstehende Reise mit einem Freund zu planen - alles in einem einzigen Arbeitsbereich.

Aber auch Miro mit seinem Datenvisualisierungs- und Kollaborations-Framework ist gut. Sie können alles an einem Ort synchronisieren, von herkömmlichen Folien über Aktionspunkte bis hin zu Geschäftsberichten und Kanban-Berichten. Außerdem können Sie mit den interaktiven Funktionen interaktive Video-Walkthroughs erstellen und in jeder Präsentation oder jedem Bericht live zusammenarbeiten.

Verdict: Krawatte

Wenn es um die Verwaltung von Datenbanken und Dateien geht, ist Notion der klare Sieger. Miro's kostenlose Projektmanagementsoftware bietet einige hervorragende Funktionen, und Sie können sogar auf kostenpflichtige Versionen für erweiterte Funktionen upgraden. Aber wenn es um die Verwaltung von Dokumenten, Dateien und anderen Funktionen geht, fehlt Miro die Tiefe, die Notion hat.

all-in-One-Arbeitsbereich über Notion Notion bietet leistungsstarke Datenbanken mit Filter-, Sortier- und Roll-up-Funktionen für die Organisation und Verwaltung komplexer Aufgaben. Miro bietet zwar Kanban-Boards (was jede andere Aufgabenverwaltungssoftware auch tut), aber es fehlt die Tiefe und Funktionalität der datenbankgestützten Aufgabenverwaltung von Notion.

Urteil: Notion ist der Sieger

Feature #4: Anpassung und Flexibilität

Beide haben ihre eigenen Stärken, wenn es um Anpassbarkeit und Flexibilität geht. Notion verwendet Blöcke und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Layouts und Inhaltstypen zu erstellen und sie in einem strukturierten Arbeitsbereich zu verwalten. So können Sie komplexe Aufgaben und Projekte verwalten und Dokumente, Wikis, Notizen und andere Elemente speichern, um diese zu verbessern.

Miro eignet sich hervorragend für Miro Cards, mit denen Sie die visuellen Elemente dieser Plattform vollständig nutzen können. Dies hilft Ihnen bei der Visualisierung Ihrer Projekte, zeigt Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Aufgabenbesitz auf und bietet sogar einen Platz für kreatives Brainstorming mit der Whiteboard-Funktion.

Verdict: Krawatte

Miro vs. Notion auf Reddit

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Wir haben auch auf Reddit gesucht, um zu verstehen, was die Nutzer zu diesem Thema zu sagen haben. Viele benutzer sind sich einig, dass im Vergleich zwischen Miro und Notion Notion aufgrund seiner fortgeschrittenen Funktionen nützlicher ist, aber sie haben auch erkannt, dass

wie viele andere habe ich mich eine Zeit lang in die Flexibilität von Notion verliebt, aber als ich mehr und mehr herausfand, wie es funktioniert, entschied ich, dass Software wie ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ viel schneller, flexibler und insgesamt besser in der Handhabung von Aufgaben sind

Ein anderer benutzer sprach über die Wahl zwischen Miro und Notion, indem er sich auf die Anforderungen konzentrierte und sagte

"Hängt vom Anwendungsfall ab. Wenn Sie nur den Status von Aufgaben sehen und Details über sie austauschen möchten, sind Trello, Asana oder ClickUp eine gute Option_

wenn Sie mehr Textdokumente mit ToDos benötigen - Notion ist gut. Miro und ähnliche Produkte sind am besten geeignet, wenn Sie mehr Ideen und Visualisierung benötigen

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Miro und Notion

Das endgültige Urteil? Notion und Miro verfügen über einige hervorragende Funktionen, die sie je nach Anwendungsfall und Anforderungen zu einer guten Wahl machen.

Im Kräftemessen zwischen Miro und Notion hat Notion einen leichten Vorteil. Die fortschrittlichen Funktionen von Notion gehen zwar weit darüber hinaus, kommen aber nicht an einige der besten Lösungen für Aufgabenmanagement und Produktivität heran.

Mehrere Begriffsalternativen kombinieren Notizen und Aufgabenverwaltung. Es hilft Ihnen auch bei der fortgeschrittenen Automatisierung, der Vereinfachung von Arbeitsabläufen und der Verwaltung von End-to-End-Aufgaben für Unternehmen oder Privatpersonen.

ClickUp erweist sich als praktikable Lösung, wenn Sie erweiterte Anforderungen haben und eine All-in-One-Produktivitätsplattform benötigen. ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform, die die Stärken der visuellen Zusammenarbeit von Miro mit der Flexibilität von Notion verbindet und sich in mehreren Abteilungen bewährt.

kommentare sofort in Aufgaben umwandeln mit ClickUp Storyboard

Betrachten Sie ClickUp als die Notion AI-Alternative oder das ultimative Kollaborationszentrum, in dem Sie das können:

Brainstorming und Kollaboration mit ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Whiteboards können Ihre Teams die Kraft der visuellen Zusammenarbeit nutzen. Mit dem interaktiven Whiteboard können Sie Brainstorming betreiben, Flussdiagramme erstellen und Ihre Ideen skizzieren - und das alles im Kontext Ihres Projekts.

clickUp Whiteboard für Brainstorming und Aufgabenzuordnung

Dies ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Konzepten und hilft Ihnen, Aufgaben nahtlos zu verwalten. Sie können

Brainstorming, Strategieentwicklung und Aufgabenzuordnung unter Verwendung agiler Workflows mit erweiterten Funktionen

Ihre Ideen durch einfaches Ziehen und Ablegen mit realistischen Projektzeitplänen verbinden, um Verbindungen, Roadmaps und Workflows zu zeichnen

Arbeiten Sie zusammen, fügen Sie Notizen hinzu und bringen Sie Ihre Ideen mit Team Canvas in Echtzeit zusammen

Fügen Sie Ihren Projekten Kontext hinzu, indem Sie Bilder, Weblinks und verfolgbare Aufgaben hochladen

Vereinfachen Sie Projektmanagement-Workflows mit ClickUp Docs

Erstellen Sie umfangreiche und kollaborative Dokumente in ClickUp, mit Echtzeit-Bearbeitung, KI-gestützter Schreibhilfe und nahtloser Integration in Projektaufgaben.

clickUp Docs-Ansicht, die es Ihnen ermöglicht, Dokumente mit Workflows zu verbinden ClickUp Dokumente stellt sicher, dass Sie alle Ihre Ideen in einem einzigen Dokument zusammenfassen können, einschließlich Docs, Links, Wikis und mehr. Vereinfachen Sie Ihr Aufgabenmanagement und Ihre Dokumente mit ClickUp's großer Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen , oder ihre eigene Vorlage von Grund auf neu erstellen . Mit ClickUp's Docs können Sie:

Docs und Aufgaben über Workflows, Projektaktualisierungen und mehr miteinander verbinden

All Ihre Wikis und Ressourcen an einem Ort organisieren und sie als Teil Ihres Arbeitsbereichs hinzufügen

Notizen hinzufügen, wo und wann immer Sie wollen, auch im Offline-Modus. Sobald Sie Ihre Internetverbindung wiederhergestellt haben, synchronisiert ClickUp alle Notizen und Aktualisierungen im Dokument automatisch

Schützen und teilen Sie Ihre Dokumente mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Links mit Teammitgliedern zu teilen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Nutzen Sie die erweiterten Funktionen von ClickUp Gehirn um die Verfolgung, Erstellung und Delegation von Aufgaben zu vereinfachen. Damit können Sie Aufgaben, Dokumente, Ressourcen und Ihr gesamtes Wissen mit fortschrittlichen neuronalen Netzen verbinden, die Ihnen helfen:

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten aus Ihren Dokumenten, Aufgaben und Projekten

Verwenden Sie KI als Ihren Assistenten, um Aufgaben und Projektaktualisierungen zu verwalten und zu automatisieren

Nutzen Sie den AI Writer für die Erstellung von Inhalten und antworten Sie schnell mit Inhalten, die auf den Kontext zugeschnitten sind

Mit ClickUp Tasks mehr erledigen

Verwalten Sie Aufgaben jeder Größe und Komplexität mit den robusten Aufgabenfunktionen von ClickUp. ClickUp-Aufgaben helfen Ihnen, Aufgaben zuzuweisen, Abhängigkeiten festzulegen, die Automatisierung zu nutzen und den Fortschritt visuell zu verfolgen - alles in einer einheitlichen Plattform.

vereinfachtes Listen-Dashboard der ClickUp Tasks_ Melden Sie sich für den kostenlosen ClickUp Forever Plan an um Ihr Aufgabenmanagement zu verbessern.