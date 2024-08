Wie man Diversity-Recruiting-Strategien einsetzt, um Talentpools neu zu gestalten

Jeder möchte in einem Team arbeiten, in dem alle Mitglieder auf der gleichen Wellenlänge sind. Es konzentriert die Bemühungen, bringt das Team zusammen und sorgt dafür, dass die Arbeit erledigt wird.

Stellen Sie sich jedoch vor, wie langweilig der Arbeitsplatz wäre, wenn wir alle gleich wären! Schließlich kann ein wenig Vielfalt Wunder bewirken. Denken Sie an all die frischen Perspektiven, neuen und kreativen Ideen und Innovationsfunken, die die Brainstorming-Sitzungen beleben werden. Der Blick über den Tellerrand ist nur einer der vielen Vorteile einer vielfältigen Belegschaft. Ein heterogenes Team ist wie eine bunte Schachtel Buntstifte, in der jeder Farbton eine neue Dimension eines Kunstwerks darstellt.

Hier erhalten Sie einen tiefen Einblick in die Einstellung von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen und ihre Auswirkungen auf die Unternehmenskultur.

Grundsätze für Vielfalt, Chancengleichheit und Einbeziehung (DEI) bei der Personalbeschaffung

Das Konzept der Vielfalt, Gleichberechtigung und Einbeziehung (Diversity, Equity, and Inclusivity - DEI) hat seinen Ursprung in der Mitte der 1960er Jahre. Die Welt befand sich an einem sozialen und rechtlichen Wendepunkt mit der Einführung von Gesetzen zur Gleichstellung in der Beschäftigung und positiven Maßnahmen. Die Unternehmen mussten diskriminierungsfreie, integrierte Büros einrichten, um Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem und rassischem Hintergrund aufzunehmen.

In den 1980er und 1990er Jahren wurde die DEI-Ziele für die Arbeit auf verschiedene Identitätsgruppen ausgeweitet, darunter religiöse, ethnische und LGBTQIA+-Gemeinschaften. In den 2000er Jahren wurde der Geltungsbereich der DEI weiter ausgedehnt, um auch Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. Heute umfasst Vielfalt verschiedene Aspekte wie Alter, Bildungsstand, geografische Lage, Kultur, Fähigkeiten und vieles mehr.

Durch diese intersektionale Entwicklung war DEI schon immer eine Möglichkeit, soziale Ungerechtigkeiten anzusprechen und einen Dialog darüber in der Unternehmenswelt zu beginnen. Faktoren wie Globalisierung und Konnektivität geben solchen Bemühungen noch mehr Schwung.

Bei DEI geht es heute nicht nur darum, vielfältige Teams zu haben. Es geht darum, eine Strategie für die Rekrutierung von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen zu entwickeln, faire Einstellungspraktiken zu pflegen, ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu fördern und sicherzustellen, dass alle die gleichen Chancen auf Erfolg haben.

Was ist Diversity Recruiting?

Von den verschiedenen Elementen der DEI wollen wir uns heute auf einen Aspekt konzentrieren: die Vielfalt. Genauer gesagt: Diversity Recruiting.

Diversity Recruiting ist die Praxis, qualifizierte Bewerber mit unterschiedlichem Hintergrund zu gewinnen und einzustellen. Sie geht über die Zusammenstellung einer vielfältigen Belegschaft hinaus. Es geht um die Entwicklung eines fairen, unvoreingenommenen und gerechten Rekrutierungsprozesses, der aktiv nach Talenten aus den unterrepräsentierten Gruppen der Gesellschaft sucht.

Bedeutung von Vielfalt bei der Personalbeschaffung

Eine vielfältige Belegschaft ist nicht nur eine "Wohlfühl"-Praxis. Wenn sie richtig gemacht wird, kann die Rekrutierung von Vielfalt ein strategisches Instrument sein, von dem Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Im Folgenden wird die Bedeutung einer Diversity-Rekrutierungsstrategie erläutert:

Zugang zu einem größeren Talentpool

Diversity-Recruiting-Strategien ermöglichen es Ihnen, hochqualifizierte Bewerber mit unterschiedlichem Hintergrund zu erreichen. Dies erweitert Ihre Möglichkeiten und erhöht Ihre Chance, jemanden einzustellen, der perfekt zu Ihnen passt kulturell passt für Ihr Unternehmen. Gleichzeitig sind mehr Menschen bereit, für Unternehmen zu arbeiten, die sich der DEI verschrieben haben. In Anbetracht der Tatsache, dass acht von zehn Bewerbern wollen für Unternehmen arbeiten, die Wert auf DEI-Engagement legen. Das macht Ihr Unternehmen zu einem Talentmagneten.

Innovative Problemlösung

Ein vielfältiges Team geht Probleme mit Vielfalt an. Dabei kann es sich um die Vielfalt von Gedanken, Perspektiven, Erfahrungen, Meinungen, Kulturen, Überzeugungen, Fähigkeiten und mehr handeln. Die daraus resultierenden Brainstorming-Sitzungen bringen Innovation und Kreativität in die Problemlösung.

Mehrdimensionale Entscheidungsfindung

Die Vielfalt der Gedanken stärkt die Entscheidungsfindung. Durch die Berücksichtigung verschiedener Standpunkte können vielfältige Teams unbewusste Voreingenommenheit oder blinde Flecken berücksichtigen, die sonst unbemerkt bleiben. Sie bewerten verschiedene Blickwinkel auf eine Situation, bevor sie eine Entscheidung treffen, was den Prozess durchdachter und effektiver macht. In Anbetracht dessen ist es keine Überraschung, dass vielfältige Teams klügere Entscheidungen treffen neun von zehn Mal !

Höheres Engagement und Bindung der Mitarbeiter

Die aktive Suche nach unterschiedlichen Bewerbern zeigt, dass man sich den Zielen der DEI verpflichtet fühlt. Ein von Vielfalt geprägter Arbeitsplatz bietet ein integratives Arbeitsumfeld, in dem die einzigartigen Beiträge eines jeden geschätzt, respektiert und anerkannt werden. Dies schafft bei Ihren Mitarbeitern ein Zugehörigkeitsgefühl, erhöht das Engagement und zieht mehr Bewerber aus verschiedenen Ländern an.

Verbesserte Markenreputation

Vielfältige Unternehmen spiegeln die realen Kunden wider, die sie bedienen. Es ist mehr als nur ein Markenaufbau - es ist ein praktisches Beispiel für das Engagement Ihres Unternehmens für Inklusion. Zum Beispiel erhalten Beiträge über Vielfalt fast doppelt so viel Engagement auf LinkedIn als ein durchschnittlicher Unternehmensbeitrag. Ähnlich, 60% der Verbraucher halten DEI für wichtig und werden von Unternehmen kaufen, die diese Ziele unterstützen.

Wettbewerbsvorteil in einem globalisierten Umfeld

Eine zunehmend vernetzte Welt erfordert eine vielfältigere Belegschaft, die unterschiedliche Kulturen versteht. Ein vielfältiges Team mit einer globalen Perspektive versteht die Feinheiten der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die bei den Zielgruppen Anklang finden. Ob durch kulturelle Sensibilität oder Nischenverständnis der Marktbedingungen, vielfältige Teams liefern 2.5x höherer Cashflow pro Mitarbeiter und 35% mehr Produktivität als weniger vielfältige Unternehmen. Dies allein ist ein Beweis für ihren Wettbewerbsvorteil.

Die Macht des kollektiven Genies

Bei der Vielfalt geht es nicht nur um Rasse, Geschlecht oder ethnische Herkunft. Es geht auch um unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe, Persönlichkeitstypen, körperliche und kognitive Fähigkeiten usw. Stellen Sie sich vor, ein extrovertierter und ein introvertierter Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Der Extrovertierte mag von Natur aus dazu neigen, sich um das Engagement der Stakeholder, die Zusammenarbeit im Team und die Kommunikation zu kümmern. Der Introvertierte hingegen hat vielleicht Freude am strategischen Denken, an durchdachten Analysen und an der Gewinnung umfassender Einsichten und ist darin hervorragend. Mit beiden zusammen haben Sie den nötigen Input für den Projekterfolg. Diese Korrelation zwischen der Einstellung von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen und der Unternehmensleistung wird durch die Tatsache belegt, dass unternehmen mit vielfältigen Führungskräften haben eine um 25 % höhere Wahrscheinlichkeit, eine höhere Rentabilität zu erzielen als ihre weniger vielfältigen Gegenstücke.

Zugang zu neuen Märkten und Chancen

Vielfältige Mitarbeiter sind ein Mittel, um neue Märkte zu erschließen oder ungenutzte Möglichkeiten zu testen. Ein geografisch und ethnisch homogenes Team wird beispielsweise nur ein begrenztes kulturelles Verständnis haben, wenn es in ein Marktsegment in einer neuen Region eindringt. Angenommen, Ihr Produktteam in den USA versteht möglicherweise nicht die Feinheiten der Markteinführung eines Produkts in Japan.

Das Gleiche gilt für Ihr Marketingteam. Ein Team, dem es an Vielfalt mangelt, sei es in Bezug auf die demografische Zusammensetzung, die Kompetenzen oder die Fähigkeiten, wird möglicherweise nicht in der Lage sein, neue Chancen zu nutzen. Ein vielfältiges Team kann in solchen Kontexten nützlich sein, um ausgewogene Entscheidungen über Geschäftsstrategien zu treffen und sich mit größerem Vertrauen in unerforschte Gebiete zu wagen.

Erstellung einer Diversity-Rekrutierungsstrategie: Eine Kurzanleitung

Die Harvard Business Review schrieb einen ausgezeichneten Artikel über die fünf Stufen der DEI-Reife . Auf dieser Grundlage haben wir eine umfassende Diversity-Recruiting-Strategie für den Aufbau einer wirklich vielfältigen Belegschaft entwickelt.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung, wie Sie einen vielfältigen Einstellungsprozess gestalten können:

Stufe 1: Bewusstsein

In dieser Phase bereiten sich die Unternehmen auf die Idee vor, Vielfalt zu fördern, indem sie deren Bedeutung und Vorteile erkennen. Anstatt Initiativen zur Förderung der Vielfalt als eine periphere Aktivität zu behandeln, konzentrieren sie sich darauf, sie zu einer zentralen Idee bei der Rekrutierung zu machen.

In der Bewusstseinsstufe werden minimale Diversity-Recruiting-Bemühungen unternommen. Sie verlassen sich bei der Suche nach Talenten immer noch auf traditionelle Kanäle und verfügen über keine konkrete Strategie, um gezielt Bewerber mit unterschiedlicher Herkunft anzusprechen.

Hier ist, was Sie tun können:

Einholung der Zustimmung der Unternehmensleitung und Integration der Vielfalt als Bestandteil der Unternehmenskultur

Formulierung klarer und umsetzbarer DEI-Ziele und Veröffentlichung dieser Ziele auf der Website Ihres Unternehmens, in sozialen Netzwerken usw.

Überprüfung der Gesamtvielfalt in den bestehenden Teams und Ermittlung derjenigen, die von einer größeren Vielfalt der Bewerber profitieren würden

Stufe 2: Erfüllt

In dieser Phase liegt der Schwerpunkt auf der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Unternehmen setzen also während des gesamten Einstellungsverfahrens Antidiskriminierungsgesetze und Vorschriften zur Chancengleichheit um.

Um dies zu ermöglichen, müssen Sie die folgenden Schritte unternehmen:

Schulung von Personalverantwortlichen, um Talente mit unterschiedlichem Hintergrund zu erkennen und anzuziehen

Erstellung klarer und präziser Stellenbeschreibungen unter Verwendung einer integrativen Sprache, um unbewusste Vorurteile zu beseitigen

Veröffentlichung dieser Stellenanzeigen in allgemeinen Diversity-Recruiting-Börsen, auf Websites und in Foren, um unterschiedliche Bewerber anzuziehen

Stufe 3: Taktische Maßnahmen

Sobald die Unternehmen eine Dynamik in Richtung Diversity Recruiting aufgebaut haben, können sie damit beginnen, dies als taktischen Vorteil umzusetzen. Bislang erfolgte das Engagement für Vielfalt von oben nach unten. Aber hier drehen Sie das Drehbuch um und arbeiten mit dem Bottom-up-Ansatz an der Basis. Sie gehen von Abteilung zu Abteilung oder konzentrieren sich auf bestimmte Talentpools, um die Vielfalt in Ihrer Belegschaft zu fördern.

Dies beinhaltet:

Sensibilisierung der Belegschaft für die Notwendigkeit von Vielfalt und Durchsetzung von Unternehmensrichtlinien gegen Diskriminierung

Partnerschaften mit Organisationen, die sich für Vielfalt einsetzen, um unterrepräsentierte Gruppen anzusprechen

Teilnahme an gezielten Jobmessen, Konferenzen und anderen Veranstaltungen, die für Ihre Bedürfnisse geeignete Bewerber anziehen

Stufe 4: Integriert

Hier werden Sie sehen, wie Vielfalt und Integration in den Einstellungsprozess integriert werden, und zwar während des gesamten Prozesses, von der Anwerbung von Talenten und der gestaltung der Einarbeitung von Mitarbeitern zur Schaffung eines einladenden Umfelds.

Wenn die Vielfalt für das Einstellungsteam zur zweiten Natur wird, kann es sie durch folgende Maßnahmen stärken:

Dokumentation der Diversity-Recruiting-Strategien, die die Praktiken der Personalbeschaffung, der Vorstellungsgespräche und des Onboardings umfassen

Das Engagement der Unternehmensleitung für DEI durch Thought Leadership-Artikel, Veranstaltungen und vieles mehr hervorheben

Schulungen zum Thema unbewusste Voreingenommenheit für alle Personalverantwortlichen anbieten, um Voreingenommenheit bei der Einstellung zu verhindern

Stufe 5: Nachhaltig

Dies kennzeichnet die Reife einer Diversity-Rekrutierungsstrategie. Die DEI-Ziele sind am Arbeitsplatz fest verankert, und jetzt geht es nur noch darum, die Dinge am Laufen zu halten. Der Rekrutierungsprozess kann nun einen vielfältigeren Talentpool anziehen und binden. Um diesen Schwung aufrechtzuerhalten, können Sie die folgenden Schritte unternehmen:

Verwenden Sierekrutierungstools und datengestützte Analysen zur Überwachung und Messung der Wirksamkeit Ihrer Diversity-Rekrutierungsstrategie

Einbindung von Mitarbeitergruppen in die Rekrutierung, um Verbesserungspotenziale zu erkennen, Erkenntnisse auszutauschen und Kontakte zu potenziellen Kandidaten aus ihren Gruppen zu knüpfen

Informieren Sie sich über bewährte Praktiken und neue Trends bei der Rekrutierung von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen und verbessern Sie den Prozess kontinuierlich

12 Einstellungsstrategien zur Verbesserung des Einstellungsverfahrens

Wir haben über den Aufbau einer Diversity-Rekrutierungsstrategie auf höherer Ebene gesprochen. Mehrere Aktivitäten finden jedoch unter der Haube statt. Im Folgenden finden Sie einige umsetzbare Strategien für die Rekrutierung von Mitarbeitern, die die übergreifenden DEI-Ziele unterstützen:

Die Vielfalt am Arbeitsplatz als Arbeitgebermarke feiern

zelebrieren Sie Vielfalt am Arbeitsplatz als Arbeitgebermarke über Unsplash Wenn Sie die Vielfalt öffentlich würdigen, zeigen Sie Ihr Engagement für die DEI-Ziele. Employer-Branding-Kampagnen sind besonders wirkungsvoll, wenn es darum geht, talentierte Bewerber anzuziehen, die DEI schätzen. Sie stärken Ihren Ruf als attraktiver Arbeitsplatz und öffnen ihn für eine Vielzahl von qualifizierten Bewerbern mit unterschiedlichem Hintergrund. Es ist eine Win-Win-Situation: Sie ziehen Top-Talente an, und diese tragen durch ihre vielfältigen Perspektiven bei.

Implementierungstipps

Erwähnen Sie vielfältige Mitarbeiter in Ihren Unternehmensinhalten, Broschüren, auf Ihrer Website und in den sozialen Medien

Bewerben Sie Ihre DEI-Initiativen und Erfolge in Ihrem Employer-Branding-Material

Gehen Sie Partnerschaften mit auf Vielfalt ausgerichteten Organisationen und Mitarbeitergruppen ein, um Veranstaltungen zur Vielfalt zu sponsern oder auszurichten

Prüfen Sie Ihre Stellenausschreibungen auf Inklusivität

Wussten Sie, dass die Sprache, die Sie in Ihren Stellenanzeigen verwenden, der Vielfalt im Wege stehen könnte? Ja! Die unbewusste Voreingenommenheit, die sich in der Sprache der Stellenanzeigen widerspiegelt, kann vielfältige Bewerber von einer Bewerbung abhalten. So können beispielsweise männlich kodierte Begriffe wie "Herausforderung", "unabhängig" und "aggressiv" Frauen davon abhalten, sich auf die Stelle zu bewerben, selbst wenn sie für die Stelle absolut qualifiziert sind!

Umsetzungstipps

Konzentrieren Sie sich auf die für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, anstatt eine stereotype Beschreibung eines idealen Kandidaten zu zeichnen

Ersetzen Sie unscharfe, zweideutige Schlagworte und Qualifikationen durch klar definierte Stellenbeschreibungen

Suchen Sie aktiv nach unterschiedlichen Bewerbern, indem Sie dies ausdrücklich in Ihrer Stellenausschreibung erwähnen, anstatt darauf zu warten, dass sie den Zeichen folgen

Target diverse talent sources

Beschränken Sie sich nicht nur auf traditionelle Kanäle. Wenn Sie Ihre Suche auf eine Vielzahl von Kanälen und Talentquellen ausdehnen, erhalten Sie Zugang zu bestimmten demografischen Gruppen und Gemeinschaften, die in Ihrer bestehenden Belegschaft unterrepräsentiert sind. Auf diese Weise erhöhen Sie Ihre Chancen, Personen zu finden, die vielfältige Perspektiven und Erfahrungen in Ihr Team einbringen.

Umsetzungstipps

Gehen Sie Partnerschaften mit Berufsverbänden, Stellenbörsen oder Hochschulen ein, die sich auf Vielfalt spezialisiert haben, um mehr unterschiedliche Bewerber zu gewinnen

Nehmen Sie an Jobmessen, Veranstaltungen und Konferenzen teil, die auf einen vielfältigen Kandidatenpool abzielen, um diese Arbeitssuchenden anzusprechen

Arbeiten Sie mit Mitarbeiter-Ressourcengruppen zusammen, um die Botschaft innerhalb ihrer beruflichen Netzwerke zu verbreiten

Förderung von Mitarbeiterempfehlungen

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Ihr bestehendes Netzwerk das Tor zu einer vielfältigeren Belegschaft ist? Sie haben uns gehört. Vielfältige Mitarbeiter sind eher bereit, fähige Kandidaten mit ähnlichem Hintergrund und ähnlichen Erfahrungen zu empfehlen - auch wenn sie nicht aktiv nach einer neuen Stelle suchen! Auf diese Weise können Sie aus einem größeren Kandidatenpool auswählen und gleichzeitig die Chancen erhöhen, die richtige Person für eine bestimmte Rolle, die Arbeitsplatzkultur und die DEI-Ziele zu finden!

Umsetzungstipps

Entwickeln Sie ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm und verbreiten Sie es in Ihrem Unternehmen. Legen Sie klare Richtlinien fest, welche Arten von Bewerbern im Hinblick auf die Vielfalt empfohlen werden sollen

Schulen Sie die einstellenden Manager darin, wie sie die Empfehlung von Mitarbeitern fördern und verwalten können

Bieten Sie Anreize für erfolgreiche Mitarbeiterempfehlungen, insbesondere wenn sie Ihre DEI-Ziele erfüllen

Bieten Sie Praktika für unterrepräsentierte Gruppen an

Bieten Sie Studenten aus Studiengängen mit starken Diversitätsinitiativen Praktika an, um eine vielfältige Talentpipeline für die Zukunft aufzubauen. Dadurch erhalten sie wertvolle Arbeitserfahrungen und können ihre Fähigkeiten in der Praxis erproben und verbessern. Darüber hinaus bauen Sie frühzeitig Kontakte auf und können so Talente entdecken, bevor sie auf den Arbeitsmarkt kommen! Eine solche frühzeitige Investition stärkt Ihr Netzwerk an vielfältigen und vielversprechenden Kandidaten, die mit Ihrem Unternehmen vertraut sind.

Umsetzungstipps

Erstellen Sie Praktikumsprogramme, die wertvolle Erfahrungen durch reale Projekte bieten

Arbeiten Sie mit Hochschulen und Universitäten zusammen, die ein starkes Programm zur Förderung der Vielfalt haben

Kommunizieren Sie klar und deutlich mögliche Karrierewege und -möglichkeiten nach Abschluss des Praktikums

KI zur Überprüfung von Lebensläufen nutzen

Technologie kann das Diversity-Recruiting bei der Minderung von unbewussten Vorurteilen unterstützen. KI-Tools können Lebensläufe nach Schlüsselwörtern für Fähigkeiten und Qualifikationen durchsuchen, die für die Stellenbeschreibung relevant sind, und potenzielle Kandidaten überprüfen. Dadurch haben Personalverantwortliche mehr Zeit, die in die engere Wahl kommenden Bewerber gründlicher zu prüfen, um ihre Fähigkeiten, ihr Fachwissen, ihre Leistungen und ihre kulturelle Eignung zu beurteilen.

Implementierungstipps

Wählen SieKI-Tools für die Personalbeschaffung um Lebensläufe blind zu bewerten und sich auf die Übereinstimmung von Fähigkeiten und Erfahrung statt auf subjektive Werte zu konzentrieren

Ergänzen Sie das KI-Screening durch die Überprüfung von Lebensläufen durch Menschen, um KI-Voreingenommenheit abzuschwächen

Überwachen Sie die Effektivität des KI-Tools und trainieren und kalibrieren Sie es bei Bedarf neu

Durchführen von Blindinterviews

Ein blindes Interviewverfahren verringert den Einfluss unbewusster Voreingenommenheit aufgrund von Rasse, Geschlecht, Alter usw. Durch das Entfernen aller identifizierenden Informationen vor dem Vorstellungsgespräch wird sichergestellt, dass sich die Bewertung ausschließlich auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Bewerbers und seine Leistung im Vorstellungsgespräch konzentriert. Da sich die Interviewer auf die Antworten des Bewerbers, seine Fähigkeit, auf Fragen einzugehen, und seine Problemlösungsfähigkeiten konzentrieren, bieten sie ihm eine faire Chance, im Einstellungsverfahren weiterzukommen.

Umsetzungstipps

Schwärzen Sie vor dem Vorstellungsgespräch alle identifizierenden Informationen oder Details aus den Lebensläufen

Befolgen Sie ein strukturiertes Interviewformat mit klar definierten Bewertungskriterien, die für alle Bewerber gelten

Stellen Sie ein vielfältiges und angemessen repräsentatives Gesprächsgremium zusammen und schulen Sie es, unvoreingenommene Gespräche zu führen

Vielfältige Kandidaten in Talent-Pipelines aufnehmen

Die Festlegung klarer Ziele für Vielfalt und Repräsentation stellt sicher, dass das Einstellungsteam qualifizierte Bewerber mit unterschiedlichem Hintergrund aktiv berücksichtigt. Die Aufrechterhaltung eines guten Anteils von Bewerbern mit unterschiedlichem Hintergrund stellt auch sicher, dass Sie nicht nur Ihre DEI-Checkliste abhaken, sondern wirklich diejenigen einstellen, die den spezifischen Stellenanforderungen entsprechen.

Umsetzungstipps

Legen Sie klare Ziele für die Vertretung der Vielfalt in jeder Phase des Einstellungsverfahrens und der Belegschaft fest

Halten Sie Optionen offen fürvertikale und laterale Karriereentwicklung von Mitarbeitern unterschiedlicher Herkunft

Sondierung von Möglichkeiten zur Umwandlung von Praktika und befristeten Kooptationsstellen in langfristige Karrieren

Entwickeln Sie eine gerechte und integrative Unternehmenspolitik

Um die Vielfalt der Beschäftigten zu fördern, müssen Unternehmen solide Richtlinien für eine diskriminierungsfreie Behandlung, Aufstiegsmöglichkeiten und integrative Arbeitsplätze entwickeln. Dies kann von der Freistellung an religiösen Feiertagen bis hin zur Bereitstellung eines rollstuhlgerechten Arbeitsplatzes reichen. Diese kleinen, aber wirkungsvollen Überlegungen schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und fördern die Chancengleichheit für alle. Das daraus resultierende Gefühl, geschätzt und respektiert zu werden, trägt auch zur Talentbindung und zum Engagement der Mitarbeiter bei.

Umsetzungstipps

Überprüfen und aktualisieren Sie die Unternehmensrichtlinien im Hinblick auf Inklusion, z. B. in Bezug auf Elternzeit, flexible Arbeitsregelungen usw.

Führen Sie regelmäßige Schulungen durch, um alle Mitarbeiter, einschließlich des Führungsteams, für das Thema DEI und Kultur zu sensibilisieren

Einrichtung klarer Kanäle für die Meldung und Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung am Arbeitsplatz

Schulungen und Mentoring anbieten

Schulungen und Mentoring können Ihrer vielfältigen Belegschaft helfen, spezifische Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig ihre Karriere voranzutreiben. Durch Schulungen werden die vorhandenen Fähigkeiten ausgebaut oder ergänzt, während Mentorenprogramme erfahrene Fachkräfte mit Mentees zusammenbringen. Beides hilft bei der Vorbereitung auf künftige Führungsaufgaben und spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bindung von Talenten.

Umsetzungstipps

Bieten Sie Trainingsprogramme und Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau an, die sich auf die berufliche Entwicklung und Führungsqualitäten konzentrieren

Führen Sie Mentorenprogramme durch, die verschiedene Mitarbeiter mit erfahrenen Mentoren oder Innovationsführern zusammenbringen

Verfolgen und bewerten Sie den Erfolg von Schulungs- und Mentorenprogrammen und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor

Nutzung von Diversity-Netzwerken

Der Aufbau von Verbindungen zu vielfältigen Netzwerken in Ihrer Branche ermöglicht Ihnen den Zugang zu einer größeren Zielgruppe. Bei diesen Netzwerken kann es sich um Berufsverbände oder Alumni-Gruppen handeln, die sich auf unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Wenn Sie diese unterstützen, zeigen Sie Ihr Engagement für Vielfalt und ziehen gleichzeitig qualifizierte, vielfältige Bewerber an.

Umsetzungstipps

Bauen Sie Beziehungen zu Gruppen auf, die sich für Vielfalt einsetzen. Sorgen Sie für eine starke Präsenz in diversen Jobbörsen wie Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism, usw.

Geben Sie Stellenausschreibungen an diese Partner weiter, um offene Stellen zu verbreiten und zu bewerben

Ermutigen Sie Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, sich an Veranstaltungen und Aktivitäten des Diversity-Netzwerks zu beteiligen und aktiv daran teilzunehmen

Einrichtung von Feedback-Mechanismen

Das Einholen von Feedback von Bewerbern ist eine gängige Praxis zur Verbesserung des Einstellungszyklus. Der Input von Bewerbern unterschiedlicher Herkunft kann dazu beitragen, Verbesserungsmöglichkeiten für Ihre integrativen Einstellungspraktiken und die Erfahrung der Bewerber zu ermitteln. Es ist der Beginn eines offenen und ehrlichen Dialogs, indem Ideen für Prozessverbesserungen präsentiert werden.

Umsetzungstipps

Senden Sie anonyme Umfragen an alle Bewerber, nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben

Führen Sie Austrittsgespräche mit verschiedenen Bewerbern, um ihre spezifischen Herausforderungen zu verstehen

Überprüfen Sie das Feedback regelmäßig und berücksichtigen Sie es bei der Anpassung der Einstellungspraktiken

Erfolgsmessung im Diversity Recruiting

Es gibt keine standardisierten Metriken oder Formeln zur Messung der Vielfalt am Arbeitsplatz. Unternehmen müssen ihre eigenen Programme und Methoden entwickeln, um den Puls der Vielfalt zu fühlen.

Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, dies zu tun:

Vergleichen Sie die demografischen Daten derjenigen, die sich auf eine Stelle bewerben, mit denen derjenigen, die eingestellt werden. Analysieren Sie auch Teams, die hinsichtlich Alter, Herkunft, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit usw. homogen sind. Dies kann eventuelle Verzerrungen bei der Einstellung aufzeigen Bewerten Sie die Zusammensetzung Ihres Führungsteams im Vergleich zu Management- oder Junior-Teams. Möglicherweise stellen Sie fest, dass erstere weit weniger vielfältig sind, was bedeutet, dass Sie sich bei der Einstellung auf die Vielfalt in den Führungspositionen konzentrieren müssen Führen Sie Mitarbeiterumfragen durch. Analysieren Sie Kennzahlen zur Arbeitszufriedenheit und zur Eingliederung und setzen Sie diese mit Diversitätsparametern in Beziehung. Dies gibt Aufschluss darüber, wie die Mitarbeiter die Arbeit in Ihrem Unternehmen empfinden, insbesondere unter dem Aspekt der Vielfalt

Sobald Sie über ein solches Grundverständnis verfügen, können Sie KPIs zur Quantifizierung der Vielfalt einsetzen. Diese KPIs können dazu beitragen, die Vielfalt durch gezielte Rekrutierung zu verbessern. Einige dieser Kennzahlen sind:

Demografische Daten der Bewerber : Bewerten Sie die Inklusivität des Einstellungszyklus, indem Sie die Vielfalt der Bewerber in Bezug auf Alter, ethnische Herkunft, Erfahrung usw. messen. Werden bestimmte Gruppen eher eingestellt, auch wenn es bessere Bewerber gibt?

: Bewerten Sie die Inklusivität des Einstellungszyklus, indem Sie die Vielfalt der Bewerber in Bezug auf Alter, ethnische Herkunft, Erfahrung usw. messen. Werden bestimmte Gruppen eher eingestellt, auch wenn es bessere Bewerber gibt? Teamzusammensetzung : Bewerten Sie die bestehenden Teams. Gibt es bestimmte Gruppen, die überrepräsentiert sind? Sind die Teams untereinander identisch?

: Bewerten Sie die bestehenden Teams. Gibt es bestimmte Gruppen, die überrepräsentiert sind? Sind die Teams untereinander identisch? Repräsentation : Vergleichen Sie die Zusammensetzung Ihres Teams oder der gesamten Organisation im Verhältnis zur örtlichen Gemeinde oder zu ähnlichen Unternehmen derselben Branche. Gibt es Gruppen, die im Vergleich zur Gemeinde oder zur Branche unterrepräsentiert sind?

: Vergleichen Sie die Zusammensetzung Ihres Teams oder der gesamten Organisation im Verhältnis zur örtlichen Gemeinde oder zu ähnlichen Unternehmen derselben Branche. Gibt es Gruppen, die im Vergleich zur Gemeinde oder zur Branche unterrepräsentiert sind? Beförderungsmöglichkeiten : Ermitteln Sie die Beförderungsmuster, um die Fairness der Aufstiegsmöglichkeiten zu beurteilen. Werden unterrepräsentierte Gruppen seltener befördert?

: Ermitteln Sie die Beförderungsmuster, um die Fairness der Aufstiegsmöglichkeiten zu beurteilen. Werden unterrepräsentierte Gruppen seltener befördert? Lohngleichheit : Überwachen Sie etwaige Diskrepanzen bei Gehältern und anderen Leistungen zwischen verschiedenen Gruppen

: Überwachen Sie etwaige Diskrepanzen bei Gehältern und anderen Leistungen zwischen verschiedenen Gruppen Mitarbeiterbindung : Konzentrieren Sie sich auf Fluktuationstendenzen bei Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund. Verlassen Mitarbeiter unterschiedlicher Herkunft das Unternehmen in höherem Maße? Führen Sie Austrittsgespräche durch, um die möglichen Gründe dafür zu verstehen

: Konzentrieren Sie sich auf Fluktuationstendenzen bei Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund. Verlassen Mitarbeiter unterschiedlicher Herkunft das Unternehmen in höherem Maße? Führen Sie Austrittsgespräche durch, um die möglichen Gründe dafür zu verstehen Engagement der Mitarbeiter : Messen Sie das Engagement der Mitarbeiter und die allgemeine Stimmung durch Umfragen und Feedback. Stellen Sie signifikante Unterschiede fest?

: Messen Sie das Engagement der Mitarbeiter und die allgemeine Stimmung durch Umfragen und Feedback. Stellen Sie signifikante Unterschiede fest? Demografische Merkmale der Kunden: Auch wenn dies nicht direkt mit der Vielfalt der Belegschaft zusammenhängt, spiegelt es doch die allgemeine Einstellung gegenüber einem Unternehmen wider. Eine vielfältige Belegschaft kann Ihnen helfen, ein breiteres Publikum anzusprechen

Werkzeuge, Technologien und Plattformen für Diversity Recruiting

A tag im Leben eines HR-Managers ist ohnehin schon chaotisch. Sie sollten sich Tools, Technologien und Plattformen zunutze machen, die Ihnen die Arbeit erleichtern - vor allem, wenn es um die Personalbeschaffung geht. Die Tatsache, dass sie die Vielfalt fördern, ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil!

In diesem Sinne stellen wir Ihnen hier einige Tools, Technologien und Plattformen vor, die Sie für die Rekrutierung vielfältiger Bewerber nutzen können:

Projektmanagement-Plattformen : Projektmanagement-Plattformen können für die Erstellung und Verwaltung einer vielfältigen Rekrutierungspipeline verwendet werden. Von der Erfassung von Bewerberdaten über die Verfolgung des Fortschritts in verschiedenen Phasen bis hin zur Funktion alsonboarding-Software-und das alles, während man gleichzeitig ein Auge auf die Vielfalt hat - all das können Projektmanagement-Tools leisten

: Projektmanagement-Plattformen können für die Erstellung und Verwaltung einer vielfältigen Rekrutierungspipeline verwendet werden. Von der Erfassung von Bewerberdaten über die Verfolgung des Fortschritts in verschiedenen Phasen bis hin zur Funktion alsonboarding-Software-und das alles, während man gleichzeitig ein Auge auf die Vielfalt hat - all das können Projektmanagement-Tools leisten KI-Technologie : KI-Tools für HR können dabei helfen, Vorurteile in Stellenanzeigen zu beseitigen, eine integrative Sprache zu fördern und Lebensläufe auf der Grundlage einer vordefinierten Reihe von Fähigkeiten und Qualifikationen zu prüfen.

: KI-Tools für HR können dabei helfen, Vorurteile in Stellenanzeigen zu beseitigen, eine integrative Sprache zu fördern und Lebensläufe auf der Grundlage einer vordefinierten Reihe von Fähigkeiten und Qualifikationen zu prüfen. DEI-Lernplattformen : Diese bieten Schulungsmodule zu Themen wie unbewusste Voreingenommenheit, Mikroaggression, integrative Kultur usw., die für das Einstellungsteam besonders nützlich sein können

: Diese bieten Schulungsmodule zu Themen wie unbewusste Voreingenommenheit, Mikroaggression, integrative Kultur usw., die für das Einstellungsteam besonders nützlich sein können Software zur Mitarbeitererkennung : Software für Mitarbeiteranerkennung erkennt die Leistungen der Mitarbeiter öffentlich an und stellt sie in den Vordergrund. Dies fördert die Vielfalt der Mitarbeiter und ist auch ein Beispiel für eine Kultur, die Vielfalt schätzt

: Software für Mitarbeiteranerkennung erkennt die Leistungen der Mitarbeiter öffentlich an und stellt sie in den Vordergrund. Dies fördert die Vielfalt der Mitarbeiter und ist auch ein Beispiel für eine Kultur, die Vielfalt schätzt Instrumente zur Bewertung von Fähigkeiten : Diese Tools bewerten die Bewerber auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies reduziert jegliche Voreingenommenheit, die auf der traditionellen Bewertung von Lebensläufen beruht, und kann sogar dabei helfen, potenzielle Kandidaten zu identifizieren, die möglicherweise nicht den herkömmlichen Hintergrund für diese Rolle haben

: Diese Tools bewerten die Bewerber auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies reduziert jegliche Voreingenommenheit, die auf der traditionellen Bewertung von Lebensläufen beruht, und kann sogar dabei helfen, potenzielle Kandidaten zu identifizieren, die möglicherweise nicht den herkömmlichen Hintergrund für diese Rolle haben Bewerberverfolgungssysteme : Bewerberverfolgungssysteme (ATS) bringen Transparenz und Verantwortlichkeit in den Einstellungsprozess. Außerdem können sie bei der Rekrutierung von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen helfen, z. B. durch die Überprüfung von Lebensläufen, die Integration von Stellenbörsen mit unterschiedlichen Hintergründen usw.

: Bewerberverfolgungssysteme (ATS) bringen Transparenz und Verantwortlichkeit in den Einstellungsprozess. Außerdem können sie bei der Rekrutierung von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen helfen, z. B. durch die Überprüfung von Lebensläufen, die Integration von Stellenbörsen mit unterschiedlichen Hintergründen usw. Personalverwaltungssoftware : Software für die Mitarbeiterverwaltung kann bei der Analyse von Diversitätsdaten helfen. Durch die Verfolgung von Diversitätskennzahlen im gesamten Unternehmen und während des gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters können Unternehmen Bereiche identifizieren, in denen die Bindung und Förderung von Talenten unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt verbessert werden kann

: Software für die Mitarbeiterverwaltung kann bei der Analyse von Diversitätsdaten helfen. Durch die Verfolgung von Diversitätskennzahlen im gesamten Unternehmen und während des gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters können Unternehmen Bereiche identifizieren, in denen die Bindung und Förderung von Talenten unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt verbessert werden kann ERG-Partnerplattformen: Diese Plattformen verbinden Unternehmen mit ERG-Partnern, die für Vielfalt in Bezug auf Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter, Kultur usw. stehen. Sie sind nützlich für gezielte Rekrutierungsbemühungen und Öffentlichkeitsarbeit

ClickUp: Ihr Verbündeter bei der Rekrutierung von Diversity

Wussten Sie, dass Sie ClickUp nutzen können, um Ihre Initiativen für Vielfalt und Integration zu stärken?

Ja! ClickUp ist ein äußerst vielseitiges und vielseitiges (Wortspiel beabsichtigt) Tool, das Ihnen helfen kann, Ihre Vielfalt auf folgende Weise zu verbessern:

Erstellung inklusiver Stellenanzeigen

inklusive Stellenanzeigen schreiben mit ClickUp Brain ClickUp Gehirn ist ein leistungsstarker Wissensmanager, Projektmanager und Schreibassistent. Letzteren können Sie nutzen, um voreingenommene Stellenausschreibungen zu verfassen. Schreiben Sie damit klar definierte Stellenbeschreibungen, die keinen Raum für Unklarheiten lassen. Gleichzeitig unterstreicht es die Kultur der Vielfalt und Integration in Ihrem Unternehmen, indem es die Eigenschaften hervorhebt, die Ihren Arbeitsplatz fair, gerecht und integrativ machen.

Standardisierung der Bewerberbeurteilung

verwenden Sie Clickup Whiteboards, um ein Flussdiagramm für die Personalbeschaffung zu erstellen

Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ClickUp Sie bei der Standardisierung der Personalbeschaffung unterstützt. Sie können verwenden ClickUp-Whiteboards zur Erstellung von Flussdiagrammen und Mindmaps, um den Prozess zu definieren und zu dokumentieren. Es bringt alle Beteiligten, wie z. B. die Einstellungs- und Beschaffungsteams, die Gesprächsrunden usw., auf die gleiche Seite. In ähnlicher Weise können Sie ClickUp Brain zur Blindprüfung von Lebensläufen einsetzen, um unbewussten Vorurteilen entgegenzuwirken. Oder Sie können verwenden ClickUp Docs eine standardisierte Rubrik für Vorstellungsgespräche zu entwickeln und zu verbreiten, um eine faire und einheitliche Bewertung der Bewerber zu gewährleisten.

Messung und Rationalisierung der Personalbeschaffung

überwachen Sie den Rekrutierungsprozess mit interaktiven Dashboards

Das vollständig anpassbare und interaktive Dashboard auf ClickUp bietet einen Überblick über den Rekrutierungsprozess auf höchster Ebene. Sie können es nutzen, um sich über den Status des Rekrutierungszyklus auf dem Laufenden zu halten oder um wichtige Kennzahlen zu verfolgen, insbesondere im Bereich der Vielfalt. Sie können ClickUp Brain sogar bitten, den Status jeder Aufgabe mitzuteilen, sie zuzuweisen oder Fristen festzulegen. Eine solche proaktive Überwachung und Verwaltung trägt dazu bei, Strategien im laufenden Betrieb zu verfeinern und eine vielfältigere Talentpipeline zu entwickeln.

Mitarbeiter verwalten

Verwalten Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit den Vorlagen für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Die Rolle von ClickUp geht über die Personalbeschaffung hinaus. Sie können nutzen ClickUp für das gesamte Personalwesen verwaltung. Von der Orchestrierung von Onboarding-Aktivitäten über die Durchführung von Leistungsbeurteilungen und die Messung von Diversity-Kennzahlen bis hin zur Erleichterung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams - ClickUp ist ein One-Stop-Shop für die Mitarbeiterverwaltung. Diese Vorlage herunterladen

Nutzung von bewährtem Fachwissen

Mit ClickUp müssen Sie nicht bei Null anfangen. Nutzen Sie bewährtes Fachwissen durch kostenlose HR-Vorlagen entwickelt für Talentmanagement, DEI-Initiativen und Prozessstandardisierung.

Entdecken Sie eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen, die für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse geeignet sind. Hier sind einige, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Bringen Sie den gesamten Rekrutierungsprozess auf eine einzige Seite mit dem ClickUp Recruiting and Hiring Template

ClickUp-Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern : Verwalten Sie Einstellungen mit der Vorlage für den Recruiting- und Einstellungsordner. Sie enthält Werkzeuge für die Erstellung von Stellenausschreibungen, die Annahme von vereinfachten Bewerbungen, die Nachverfolgung von Kandidaten und die Standardisierung von Beurteilungen, um die Einstellung effizienter und organisierter zu gestalten Diese Vorlage herunterladen

Sparen Sie Zeit und Energie mit dem hochgradig anpassbaren Rekrutierungsstrategie-Dokument von ClickUp

ClickUp-Vorlage für die Dokumentation der Rekrutierungsstrategie : Mit dieser Vorlage können Sie alle Rekrutierungsaktivitäten zentralisieren. Verwenden Sie sie, um Ziele zu definieren, Kandidatenprofile zu erstellen, Rekrutierungsphasen zu planen und den Fortschritt zu verfolgen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen. Diese Vorlage herunterladen

Machen Sie die Rekrutierung intuitiv mit automatisierten Aufgaben für jeden Bewerber mit der Vorlage Hiring Candidates von ClickUp

ClickUp-Vorlage für die Einstellung von Bewerbern : Ersetzen Sie Ihren Rekrutierungstrichter durch diese umfassende Vorlage. Sie lässt sich in Bewerbungstools wie Google Forms und TypeForm integrieren und importiert die Eingaben in ClickUp, um automatisch neue Bewerberaufgaben zu generieren Diese Vorlage herunterladen

Bieten Sie ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis mit ClickUp's Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern

ClickUp-Vorlage für Mitarbeitereinführung : Rationalisieren Sie den Einführungsprozess für neue Mitarbeiter. Diese Vorlage unterstützt das Einstellungsteam mit einer Checkliste von Aktivitäten, einem Zeitplan für Schulungen und anpassbaren Aufgaben, um sicherzustellen, dass sich alle neuen Mitarbeiter willkommen, informiert und ausgestattet fühlen, um vom ersten Tag an produktiv zu sein! Diese Vorlage herunterladen ## Bereit, eine vielfältigere Belegschaft aufzubauen?

