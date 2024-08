Ein Tag im Leben eines Personalleiters: Rolle, Verantwortlichkeiten und Herausforderungen

Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem scheinbar gewöhnlichen Morgen in Ihr Büro, mit dem Kaffee in der einen und dem Frühstücksburrito in der anderen Hand, und werden von einer unerwarteten Krise begrüßt, noch bevor Sie Ihren Platz eingenommen haben: Ein leitender Mitarbeiter hat das Unternehmen fristlos gekündigt.

Das ist die Realität der Arbeit eines Personalleiters. Kein Tag ist wie der andere, und es gibt immer etwas Neues zu bewältigen, ob gut oder schlecht.

So kann es sein, dass Sie in einem Moment eine Teambuilding-Klausur planen und im nächsten Moment versuchen, die durch eine plötzliche Kündigung frei gewordene Stelle zu besetzen.

Ganz gleich, ob Sie über eine Karriere im Talentmanagement nachdenken oder mehr über die Aufgaben und Herausforderungen eines Personalleiters erfahren möchten, dieser Blog zeigt Ihnen, wie ein Tag im Leben eines Personalleiters aussehen kann.

Aber lassen Sie uns zunächst einmal die Grundlagen klären.

Wer ist ein Personalleiter?

Ein Personalleiter ist eine Fachkraft, die für die Leitung der Personalabteilung eines Unternehmens verantwortlich ist und verschiedene Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit den Mitarbeitern eines Unternehmens wahrnimmt.

Personalleiter beraten die Führungskräfte bei der strategischen Planung, planen HR-KPIs im Einklang mit den Unternehmenszielen und stellen sicher, dass alle Mitarbeiter effektiv eingebunden, unterstützt und auf die Unternehmensziele ausgerichtet werden.

Zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Personalverantwortlichen gehören:

Beschaffung von Talenten: Ermittlung des Personalbedarfs, Entwicklung und Standardisierung von Stellenbeschreibungen, Durchführung von Vorstellungsgesprächen zur Auswahl von Bewerbern, Rekrutierung und Onboarding in verschiedenen Abteilungen

Ermittlung des Personalbedarfs, Entwicklung und Standardisierung von Stellenbeschreibungen, Durchführung von Vorstellungsgesprächen zur Auswahl von Bewerbern, Rekrutierung und Onboarding in verschiedenen Abteilungen Vorantreiben von HR-Prozessen: Entwickeln von Richtlinien zur Lösung von Problemen am Arbeitsplatz und Aufbau von Prozessen zur Rationalisierung von Talentakquise, Onboarding, Leistungsbeurteilung usw.

Entwickeln von Richtlinien zur Lösung von Problemen am Arbeitsplatz und Aufbau von Prozessen zur Rationalisierung von Talentakquise, Onboarding, Leistungsbeurteilung usw. Leistungsmanagement: Aufbau und Einsatz von Leistungsbewertungssystemen, Festlegung von Leistungsstandards und Feedback für Mitarbeiter

Aufbau und Einsatz von Leistungsbewertungssystemen, Festlegung von Leistungsstandards und Feedback für Mitarbeiter Aufbau von Schulungsprogrammen: Bewertung von Qualifikationslücken, Konzeption von Schulungsworkshops und Förderung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter

Bewertung von Qualifikationslücken, Konzeption von Schulungsworkshops und Förderung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter Sicherstellung des Wohlbefindens der Mitarbeiter: Umsetzung von Programmen, die sich auf die psychische Gesundheit, das körperliche Wohlbefinden und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter konzentrieren

Umsetzung von Programmen, die sich auf die psychische Gesundheit, das körperliche Wohlbefinden und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter konzentrieren Verwaltung der Mitarbeitervergütung: Entwicklung und Umsetzung von Vergütungsstrukturen und Leistungsprogrammen, Gewährleistung wettbewerbsfähiger Gehaltspakete

Entwicklung und Umsetzung von Vergütungsstrukturen und Leistungsprogrammen, Gewährleistung wettbewerbsfähiger Gehaltspakete Schaffung einer positiven Arbeitsplatzkultur: Identifizierung und Durchführung von Maßnahmen zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines positiven und einladenden Arbeitsumfelds für alle Mitarbeiter

Personalleiter sind maßgeblich an der Festlegung von Unternehmensrichtlinien und -prozessen beteiligt, die sich auf die Gewinnung und Bindung von Talenten, das Leistungsmanagement, die Aus- und Weiterbildung und vieles mehr beziehen.

💡Pro-Tipp: Ein vielbeschäftigter Personalleiter kann unsere kostenlose HR-Vorlagen zur Erstellung von SOPs, Memos oder Personalplänen, um einen Vorsprung beim Erreichen von Zielen zu erhalten.

A Day in the Life of a Human Resources Manager

So sieht ein typischer Tag im Leben eines Personalleiters aus. Nehmen Sie die Zeitblöcke nur als Anhaltspunkte und planen Sie Ihren Tag so, wie es Ihnen passt 🤝

1. Vormittag: 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Der Vormittag ist der Planung eines produktiven Tages gewidmet. Zu den Aufgaben könnten typischerweise gehören:

a. E-Mail-Verwaltung

Der Beginn des Tages ist der Überprüfung und Beantwortung von E-Mails gewidmet. Dazu können Routine-Mitteilungen, verwertbare Erkenntnisse des Senior Managements und der Führungsteams, wichtige Aktualisierungen der Personalpolitik und dringende Mitarbeiteranfragen gehören.

Die Entscheidung, welche E-Mails zuerst beantwortet werden sollen, gibt den Ton für einen produktiven Tag an. So sollten Sie beispielsweise einer E-Mail des CEO über bevorstehende organisatorische Änderungen, die die Unterstützung der Personalabteilung erfordern, den Vorrang vor einer Folge-E-Mail an einen Mitarbeiter geben, der Informationen zu einem Projekt mit geringer Priorität benötigt.

b. HR-Teambesprechung

Als Nächstes kann der Personalleiter an einer kurzen Besprechung mit seinem Team teilnehmen, um die Ziele des Tages zu klären, laufende Projekte und bevorstehende Ereignisse zu besprechen und unmittelbare Herausforderungen oder Bedenken anzusprechen.

Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, um die Aufgaben für den Tag zu delegieren, da so sichergestellt wird, dass sich jeder auf die Prioritäten konzentriert, die von der Rekrutierungskampagne über die Aktualisierung der Richtlinien bis hin zu Initiativen zur Mitarbeiterbindung reichen.

Nach der Tagesplanung ist dieser Teil des Tages in der Regel den bestehenden Projekten und laufenden Aktivitäten gewidmet. Dazu könnten gehören:

a. Personalbeschaffung und Vorstellungsgespräche

Je nach den Einstellungsanforderungen kann ein Teil des Tages damit verbracht werden, Lebensläufe für offene Stellen zu prüfen, Bewerber zu sichten oder Vorstellungsgespräche zu planen und durchzuführen.

Dazu kann auch die Abstimmung mit anderen Abteilungen gehören, um deren Personalbedarf besser zu verstehen und Lebensläufe auszuwählen, die potenziell zur Unternehmenskultur passen.

HR-Manager nutzen talentmanagement-Software und informationssysteme für Humanressourcen (HRIS) zur Verwaltung von Bewerberprofilen, zur Rationalisierung von Rekrutierung, Onboarding und Schulung, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen für das Talentmanagement und zur Kommunikation mit Interessengruppen.

b. Verwaltung der Mitarbeiterbeziehungen

Die Hauptaufgabe eines HR-Experten besteht darin, die Mitarbeiter zufrieden zu stellen, zu schützen und zu beschäftigen. Ob es um die Schlichtung von Streitigkeiten oder die Unterstützung bei der Leistungsverbesserung geht, die Verwaltung und Pflege positiver Mitarbeiterbeziehungen ist ein Muss.

Sie könnten z. B. eine Diskussion zwischen zwei Teammitgliedern aus dem Vertrieb moderieren, um Missverständnisse auszuräumen und ihre Arbeitsbeziehung zu verbessern.

Ein Personalleiter könnte auch an folgenden Aufgaben arbeiten teambildende Aktivitäten und Anerkennungsprogramme für Mitarbeiter oder führen Umfragen durch, um Feedback zu verschiedenen Themen wie Lernen und Entwicklung, Gehaltstabellen und allgemeine Erfahrungen im Büro zu sammeln.

Das Richtige software zur Mitarbeiterverwaltung kann Personalleitern helfen, den Überblick über alle Aktivitäten zu behalten.

c. Aufsicht über Ausbildung und Entwicklung

Personalleiter, die Ziele für die Mitarbeiterentwicklung verfolgen, können auch Schulungsprogramme für das Personal planen und koordinieren, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über die Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die sie für ihre Aufgaben benötigen.

Dazu gehören die Ermittlung des Schulungsbedarfs, die Auswahl geeigneter Mentoren und Coaches sowie die Organisation von Workshops und anderen Maßnahmen, die mit der beruflichen Entwicklung in Einklang stehen.

Wenn Sie beispielsweise ein Seminar zur Entwicklung von Führungsqualitäten für Führungskräfte der mittleren Ebene eines Unternehmens organisieren, könnte die Festlegung von Themen mit externen Trainern ein wichtiger Teil Ihrer Aufgabenliste sein.

3. Nachmittag: 14:00 - 16:00 Uhr

Typische Nachmittage an einem Arbeitstag können Besprechungen und funktionsübergreifende Diskussionen über langfristige Planung, organisationsweite Ziele usw. umfassen.

a. Personalplanung

Legen Sie mit ClickUp Ziele und Aufgaben fest, die sich an den übergeordneten Unternehmenszielen orientieren

Manager können an Strategiesitzungen mit dem Senior Management oder anderen Abteilungen teilnehmen, um organisatorische Initiativen mit den folgenden Zielen abzustimmen HR-Ziele .

Dies kann die Personalplanung, die Einstellung von Mitarbeitern in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sowie die Nachfolgeplanung betreffen.

Eines der Jahresziele könnte zum Beispiel darin bestehen, innerhalb der nächsten neun Monate eine neue Initiative zur Verbesserung der DEI innerhalb der Belegschaft zu planen.

b. Schwerpunkt Leistungsmanagement

Die Personalleiter können auch mit den Abteilungsleitern zusammenarbeiten, um die Leistungsberichte der Mitarbeiter zu prüfen und auf der Grundlage der gesammelten Informationen Maßnahmen zur Leistungsbeurteilung zu ergreifen.

Wenn sie der Meinung sind, dass einige Mitarbeiter von einer Schulung profitieren würden, können sie die Abteilungsleiter konsultieren und Pläne zur Verbesserung der Fähigkeiten ausarbeiten.

c. Überprüfung von Richtlinien und deren Einhaltung

Ein Personalleiter ist dafür verantwortlich, dass die Personalpolitik des Unternehmens mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.

Er kann zum Beispiel das Mitarbeiterhandbuch aktualisieren, um die neuesten Änderungen in den Richtlinien zur Telearbeit zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass alle Richtlinien mit den neuen Arbeitsgesetzen übereinstimmen.

Erstellen Sie einen Leitfaden für neue Teammitglieder mit dieser ClickUp-Handbuchvorlage

Erfahrene Personalmanager sparen Zeit mit vorgefertigten Vorlagen für diese Art von Detailarbeit. Zum Beispiel die ClickUp HR-Handbuch-Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung eines umfassenden, auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Handbuchs, damit Ihr Team:

Schnell auf aktuelle Informationen über Richtlinien und Verfahren zugreifen kann

Die Erwartungen an das Verhalten und die Leistung der Mitarbeiter zu verstehen

Klarheit über Vergünstigungen, Urlaubsansprüche und andere Details erhalten

Darüber hinaus sollten Sie bei Bedarf auch andere Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften verfeinern und sich mit Rechtsberatern in Verbindung setzen, um etwaigen rechtlichen Anfechtungen zuvorzukommen.

4. Ende des Tages: 16:00 Uhr - 17:30 Uhr

Bevor der Tag zu Ende geht, sollten Sie sich noch etwas Zeit nehmen, um Informationen auszutauschen und zu verarbeiten, die Ihnen bei der Planung Ihrer Arbeit am nächsten Tag helfen:

a. Berichterstattung und Analyse

Personalverantwortliche müssen die Personalkennzahlen analysieren und Berichte zu verschiedenen Aspekten erstellen, z. B. zu Fluktuationsraten, Abschlussquoten von Mitarbeiterschulungen oder Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit.

So sollten beispielsweise die vierteljährlichen Fluktuationsdaten überprüft werden, um Trends zu erkennen und Strategien zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung zu entwickeln. Die Konzentration auf Analysen hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die HR-Praktiken zu verbessern.

b. Nachbesprechung im Team

Häufig schließen Manager den Tag mit einer kurzen Teambesprechung ab, um die Leistungen des Tages zu überprüfen, Aufgabenlisten zu aktualisieren und Prioritäten für den nächsten Tag zu setzen. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um Feedback zu geben und den Zusammenhalt des Teams zu fördern.

Sich auf das Unerwartete einstellen

Im Idealfall ist der Tag eines Personalleiters durch Routineaufgaben und gut durchdachte Initiativen strukturiert. Die vielfältigen Tätigkeiten spiegeln die Bandbreite der Rolle wider und erfordern zwischenmenschliche Fähigkeiten, analytische Fähigkeiten und eine strategische Denkweise.

Doch trotz eines gut geplanten Zeitplans müssen Sie als Personalleiter bereit sein, diesen zu ändern, um unvorhergesehenen Anforderungen gerecht zu werden, sei es eine unerwartete Besprechung, eine Anfrage zur Klärung einer Compliance-Richtlinie oder eine plötzliche Änderung des Arbeitsrechts in Ihrem Land.

Seien Sie außerdem bereit, sich mit Mitarbeitern und Führungskräften zu treffen, Zweifel auszuräumen und die notwendige Unterstützung anzubieten. Das Unternehmen verlässt sich auf Sie und Ihr Team, wenn es darum geht, die Komplexität des Unternehmenslebens zu bewältigen. Geben Sie ihnen stets den Vorrang.

Die Rolle der Personalabteilung bei der Mitarbeiterbindung

Die Flitterwochen in einem neuen Job werden immer kürzer 39% der Arbeitnehmer die seit weniger als sechs Monaten in einem Unternehmen beschäftigt sind, planen, innerhalb des nächsten Jahres zu gehen.

Darüber hinaus sind diejenigen, die sich für gute Arbeit nicht anerkannt fühlen, fast 2X so wahrscheinlich auf Jobsuche gehen . Seit 87% der Personalleiter sehen die Mitarbeiterbindung als ihre oberste Priorität an. Hier sind fünf wichtige Schritte in diese Richtung:

1. Personalisierte Karriereplanung

Dazu gehört die persönliche Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, um deren Karriereweg auf der Grundlage ihrer individuellen Fähigkeiten, Interessen und geschäftlichen Anforderungen zu skizzieren. Sie beginnen damit, die beruflichen Ziele jedes Mitarbeiters zu verstehen und Qualifikationslücken zu ermitteln.

Auf der Grundlage der gesammelten Informationen können Sie Lernprogramme und Mentoring-Möglichkeiten entwickeln, die den Interessen Ihres Unternehmens und den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen.

Durch eine personalisierte Karriereplanung fühlen sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und verstanden, was ein Gefühl der Loyalität fördert und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass sie sich nach anderen Möglichkeiten umsehen.

2. Programme zur Anerkennung durch Kollegen

Die Anerkennung durch Kollegen fördert ein positives Arbeitsumfeld und steigert die Arbeitsmoral. Sie trägt zu einer Kultur bei, in der sich die Mitarbeiter nicht nur von ihren Vorgesetzten, sondern auch von ihren Kollegen geschätzt und anerkannt fühlen. Technologie hilft dabei, dies zu einem Teil der Unternehmenskultur zu machen.

Nutzen Sie eine Plattform wie ClickUp Chat-Ansicht um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihren Kollegen für vorbildliche Arbeit Lob, Punkte oder Auszeichnungen zukommen zu lassen. Sie können auch virtuelle Preisverleihungen organisieren, um Mitarbeiter auf der Plattform auszuzeichnen.

Bringen Sie die Teamkommunikation unter ein Dach mit der Chat-Ansicht von ClickUp

3. Finanzielle Wellness-Unterstützung

Laut PwC, suchen 65 % der Arbeitnehmer einen neuen Arbeitsplatz aus finanziellen Gründen . Neben der Überbrückung von Gehaltsunterschieden in der Branche und einer soliden Politik für Leistungsprämien können Sie Ihren Mitarbeitern auch bei Fragen der Finanzplanung helfen.

Führen Sie Bildungsworkshops zum Thema Budgetierung und Investitionen durch und schlagen Sie Instrumente zum Schuldenmanagement oder zum Sparen für den Ruhestand vor. Dies wird automatisch den Stress der Mitarbeiter verringern und ihre Arbeitszufriedenheit erhöhen.

4. Flexible Arbeitszeiten

Nach der Pandemie ziehen es viele Arbeitnehmer vor, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten. Sie scheuen sich nicht, Arbeitsplätze zu kündigen, die sie ins Büro verpflichten. Sie wollen selbst bestimmen, wann und wo sie arbeiten, solange sie ihre Leistungsziele erreichen.

Das Angebot flexibler Arbeitszeiten könnte sich in Form von Fernarbeitsoptionen, flexiblen Anfangs- und Endzeiten oder einer Vier-Tage-Woche äußern. Sie könnten klare Leistungserwartungen festlegen und die HR-Software technologie zur Aufrechterhaltung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team.

Software wie ClickUp hilft Managern, den Überblick über gemeinsame Projekte zu behalten und mit entfernten Teams zu arbeiten

5. Bildungstechnologie

LinkedIn berichtet, dass 94 % der Mitarbeiter länger bei einem Unternehmen bleiben würden wenn das Unternehmen in ihre Ausbildung investieren würde.

Nutzen Sie neue Technologien wie mobile Lern-Apps, interaktive Lern- und Entwicklungsprogramme und Virtual-Reality-Schulungstools, um zugängliche und personalisierte Lernerfahrungen zu bieten, die den Mitarbeitern helfen, neue Fähigkeiten für zukünftiges Wachstum zu entwickeln.

Mit VR können Mitarbeiter zum Beispiel lernen, wie man in einer simulierten 3D-Programmierumgebung gemeinsam programmiert und Fehler behebt.

Gemeinsame Herausforderungen als HR-Manager

Als Personalleiter steht man bei der Verwaltung und Optimierung der Belegschaft unweigerlich vor verschiedenen Hindernissen oder Komplexitäten. Außerdem wird die generative KI höchstwahrscheinlich einen beruflichen Wandel herbeiführen bis zum Jahr 2030 zu erwarten ist, kann es überwältigend sein, mit den neuesten Trends Schritt zu halten.

Natürlich ist ein Tag im Leben eines Personalleiters nicht frei, ohne sich mit den folgenden Themen zu beschäftigen:

Harmonisierung von Arbeitsvereinbarungen: Der Ausgleich zwischen Remote-, Hybrid- und Büro-Arbeitsvereinbarungen ist ein logistischer Albtraum, da Unternehmen versuchen, unterschiedliche Mitarbeiterpräferenzen und betriebliche Anforderungen zu berücksichtigen und gleichzeitig die Produktivität und eine positive Unternehmenskultur zu erhalten

Der Ausgleich zwischen Remote-, Hybrid- und Büro-Arbeitsvereinbarungen ist ein logistischer Albtraum, da Unternehmen versuchen, unterschiedliche Mitarbeiterpräferenzen und betriebliche Anforderungen zu berücksichtigen und gleichzeitig die Produktivität und eine positive Unternehmenskultur zu erhalten **Die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, der Automatisierung und der Digitalisierung haben Branchen und Berufsrollen verändert und eine Qualifikationslücke bei den Mitarbeitern geschaffen, die es schwieriger macht, qualifizierte Talente intern und extern zu finden und einzustellen

Schulungen für neue Mitarbeiter neu erfinden: Diese können es sich jetzt nicht mehr leisten, unzusammenhängend oder gar nicht vorhanden zu sein; Schulungen für neue Mitarbeiter müssen eine vielfältige und oft geografisch verstreute Belegschaft mit den Fähigkeiten und dem Wissen ausstatten, die für gute Leistungen erforderlich sind

Diese können es sich jetzt nicht mehr leisten, unzusammenhängend oder gar nicht vorhanden zu sein; Schulungen für neue Mitarbeiter müssen eine vielfältige und oft geografisch verstreute Belegschaft mit den Fähigkeiten und dem Wissen ausstatten, die für gute Leistungen erforderlich sind Sicherung des digitalen Arbeitsplatzes: Mit der zunehmenden Digitalisierung von HR-Prozessen ist die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeiterdaten unerlässlich geworden

Mit der zunehmenden Digitalisierung von HR-Prozessen ist die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeiterdaten unerlässlich geworden Anpassung an die Gig-Economy: Die Zunahme der Gig-Arbeit und der Freiberufler bringt Herausforderungen in Bezug auf Personalmanagement, Vergütung, Sozialleistungen und IP-Sicherheit mit sich

Die Zunahme der Gig-Arbeit und der Freiberufler bringt Herausforderungen in Bezug auf Personalmanagement, Vergütung, Sozialleistungen und IP-Sicherheit mit sich Engagement und Wachstum ansprechen:Ruhiges Kündigen ist ein echtes Problem. Jüngere Mitarbeiter fühlen sich nicht ernst genommen und glauben nicht, dass sie genügend Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln - vor allem unter ihrem Vorgesetzten; es ist notwendig, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mitarbeiter einen klaren Weg zur Weiterentwicklung sieht

Werkzeuge und Techniken des Personalmanagements für tägliche Aufgaben und Projekte

Die Zeiten, in denen Lebensläufe manuell gesichtet, monatliche Gehaltsabrechnungen an die Mitarbeiter ausgehändigt und Mitarbeiterakten in Papierform aufbewahrt wurden, sind längst vorbei.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Telearbeitsplätzen und hybriden Arbeitsumgebungen sowie einer neuen Generation von Arbeitnehmern, von denen viele einen technologieorientierten Arbeitsplatz erwarten, war die Zeit noch nie so reif für die Nutzung neuer Technologien in der Personalbranche, um effizient zu arbeiten.

Hier sind einige der HRMS-Software und zugehörige Tools, die für die täglichen Aufgaben genutzt werden können:

1. Software zur Verwaltung der Humanressourcen (HRMS)

Planen Sie Aufgaben, weisen Sie Ressourcen zu, legen Sie Fristen fest und überwachen Sie den Fortschritt von personalbezogenen Projekten mit ClickUp Personalmanagement-Software .

Die Listenansicht von ClickUp gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre Aufgaben einfach zu gruppieren, zu sortieren und zu filtern

Verwenden Sie zum Beispiel die Listenansicht in ClickUp können Sie alle Ihre Aufgaben, wie z. B. Bewerbungsgespräche mit Bewerbern oder die Aktualisierung von Mitarbeiterrichtlinien, an einem zentralen Ort organisieren. Sortieren und filtern Sie diese Aufgaben nach Status, Eigentümer, Fälligkeitsdatum oder wie auch immer Sie wollen, so dass Sie leicht verfolgen können, was erledigt ist und was als nächstes Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Egal, ob Sie Bewerbungen oder Mitarbeiterfeedback sammeln, verwenden Sie ClickUp-Formular-Ansicht zur Erfassung von Antworten und zur sofortigen Weiterleitung von Aufgaben an das richtige Team. Richten Sie anpassbare, leicht auszufüllende Formulare ein, die mit verfolgbaren Aufgaben verbunden sind, um schnell handeln zu können.

Mit der Formularansicht von ClickUp können Sie Formulare mühelos anpassen und die Arbeit an das richtige Team weiterleiten Kalender-Ansicht ist ideal für Personalleiter, die Urlaube von Mitarbeitern, Schulungen oder Leistungsbeurteilungen beaufsichtigen. Sie hilft Ihnen, Ihren Monat oder Ihre Woche auf einen Blick zu sehen, um zu planen und sicherzustellen, dass alles perfekt in Ihren Zeitplan passt.

Mit der ClickUp-Kalenderansicht das große Ganze sehen

Die ClickUp Workload-Ansicht gibt Ihnen einen Überblick aus der Vogelperspektive darüber, wer was in Ihrem Team tut. Sie hilft Ihnen dabei, die Aufgaben zwischen Ihren Teammitgliedern zu verteilen und sicherzustellen, dass niemand überlastet ist, während andere mehr zu tun haben wollen. Sie können das Arbeitspensum anpassen, damit Ihr Team zufrieden und produktiv bleibt.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain's AI Project Manager, um schnell Aufgabenzusammenfassungen zu erhalten, Unteraufgaben zu erstellen, Fortschrittsaktualisierungen zu generieren, Besprechungsnotizen zu erstellen und zu teilen und vieles mehr!

2. Software zur Verwaltung der Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter

Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Gehaltsberechnung und stellen Sie die Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften sicher, indem Sie die Gehaltsabrechnung automatisieren. Die Software kann auch komplexe Szenarien wie Boni, Überstunden und Steuerabzüge verarbeiten.

Zum Beispiel, ClickUp-Integrationen decken Tools wie QuickBooks und Gusto ab, die dazu beitragen, den Gehaltsabrechnungsprozess für die Mitarbeiter transparenter und verständlicher zu machen und den Verwaltungsaufwand für Personalleiter zu verringern.

3. Bewerber-Tracking-System und Onboarding-Plattform

Schalten Sie Stellenanzeigen, sammeln und organisieren Sie Bewerbungen, prüfen Sie Lebensläufe und führen Sie Vorstellungsgespräche mit einem bewerber-Tracking-System (ATS). Ergänzen Sie diese Funktion durch eine Onboarding-Lösung, um sicherzustellen, dass die Bewerber nach ihrer Einstellung effektiv in das Unternehmen integriert werden.

Dazu gehören das Ausfüllen der erforderlichen Unterlagen, die Einführung neuer Mitarbeiter in die Unternehmenskultur und -richtlinien sowie die Bereitstellung der Tools und Informationen, die sie für eine erfolgreiche Arbeit in ihrer neuen Position benötigen.

Erstellen und verbinden Sie schöne Dokumente, Wikis und mehr für eine nahtlose Umsetzung von Ideen mit Ihrem Team durch ClickUp Docs

ClickUp hilft Ihnen, beide Prozesse mit verfolgbaren Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren für Zusammenarbeit und Feedback zu optimieren. Sie können es nutzen, um Ihre Rekrutierungsaktivitäten zu verwalten, Bewerbungen und Auswahlverfahren zu organisieren und Kandidaten durch die Pipeline zu leiten.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain's AI Writer für die Arbeit zum Verfassen von E-Mails, SOPs, Interviewfragen, Dokumentvorlagen und vielem mehr!

Nutzen Sie ClickUps HR Knowledge Base Template, um einen Platz für alle Richtlinien, Verfahren und Kontaktinformationen Ihres Unternehmens zu schaffen

Personalverantwortliche können auch die ClickUp HR Wissensdatenbank-Vorlage um ein zentrales Repository für alle Richtlinien, Verfahren und Vorschriften zu erstellen. Dies hilft den Mitarbeitern, die benötigten Informationen zu finden, so dass Ihre HR-Mitarbeiter weniger Zeit und Mühe für die Beantwortung von Mitarbeiteranfragen aufwenden müssen.

4. Tool für Personalanalyse und Leistungsmanagement

Analysieren Sie mithilfe einer Workplace-Analytics-Plattform Mitarbeiterdaten und leiten Sie daraus Erkenntnisse für die strategische Entscheidungsfindung ab. Erkennen Sie verbesserungswürdige Bereiche, sagen Sie künftige Trends voraus und treffen Sie evidenzbasierte Entscheidungen, die mit den Unternehmenszielen übereinstimmen.

Schaffen Sie mit ClickUp einen zentralen Knotenpunkt für Mitarbeiterinformationen, um die vertrauliche Kommunikation zwischen Managern und direkten Mitarbeitern zu erleichtern. Erhalten Sie eine personalisierte Ansicht für jeden Benutzer, egal ob Mitarbeiter, Manager oder Führungskraft, um ihre Arbeit oder die ihres Teams effektiver zu überwachen und zu verwalten.

Nutzen Sie das OKR-Dashboard von ClickUp, um den Fortschritt bei der Zielerreichung aus der Vogelperspektive zu betrachten

Legen Sie Leistungsstandards für Ihre Mitarbeiter und Zeitpläne für Projekte fest und bewerten Sie mit dieser Software, wie jeder Einzelne im Vergleich zu diesen Benchmarks abschneidet.

Darüber hinaus erhalten Sie Echtzeit-Berichte, die unter anderem Einblicke in die erledigten Aufgaben, die erreichten Ziele und die aufgewendete Zeit bieten, von der ClickUp Dashboard .

Ermöglichen Sie regelmäßige Überprüfungen und Rückmeldungen, die über die jährliche Beurteilung hinausgehen, um eine kontinuierliche Leistungsverbesserung und Mitarbeiterentwicklung zu fördern.

5. Software zur Verwaltung von Sozialleistungen

Die richtige Software zur Verwaltung von Sozialleistungen kann die Verwaltung von Sozialleistungen wie Krankenversicherung, Altersvorsorge und Urlaubsregelungen vereinfachen.

Verwalten Sie mühelos Leistungspakete und passen Sie sie an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter an, um die Zufriedenheit und die Wettbewerbsfähigkeit bei der Talentakquise zu steigern.

Dies reduziert den Papierkram für die Personalabteilung und verbessert die Erfahrung der Mitarbeiter, indem es ihnen einen einfachen Zugang zu Informationen über Sozialleistungen bietet.

💡Pro-Tipp: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die ClickUp Brain's AI Wissensmanager um kontextbezogene Antworten auf Fragen zu Personalrichtlinien, Gehaltsplänen, Leistungspaketen usw. zu erhalten, so dass sich Ihr HR-Team auf strategischere Aufgaben konzentrieren kann.

Auch gelesen: Die best employee handbook software um Prozesse zu dokumentieren

Der moderne HR-Manager ist vielseitig und multitalentiert

Ein Blick in den Alltag eines Personalleiters macht deutlich, dass diese Rolle alles andere als alltäglich ist. Sie beginnen Ihren Tag mit einem Puls-Check, um herauszufinden, wie sich die Mitarbeiter fühlen, was nicht nur ein "nice-to-have" ist, sondern unerlässlich.

Als Personalleiter sind Sie der Ansprechpartner, der dafür sorgt, dass sich jeder einbringt und gehört wird. Diese Check-Ins sind mehr als nur eine Routine; sie sind Ihre Art, Vertrauen und Unterstützung in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter zu integrieren.

Der HR-Manager der nächsten Generation muss vielseitig begabt sein, über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten verfügen und sich mit den neuesten Technologien auskennen, um schneller mehr erreichen zu können.

Mit der richtigen Strategie für das Personalmanagement und der richtigen Technologie können Personalverantwortliche die Produktivität steigern und die Erfahrung und Leistung aller Mitarbeiter verbessern. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie sieht der typische Arbeitstag eines Personalleiters aus?

Zu den Aufgaben eines Personalleiters gehören die Einstellung und Befragung potenzieller Mitarbeiter, die Koordinierung von Sozialleistungen, die Durchführung von Schulungen, die Lösung von Konflikten und die Erstellung von Schulungsmaterial. Personalverantwortliche kümmern sich auch um Fragen der Mitarbeiterbeziehungen, setzen Unternehmensrichtlinien durch und arbeiten an Personalstrategien zur Verbesserung der Arbeitsplatzkultur.

2. Ist das HR-Leben hektisch?

Ja, das Leben in der Personalabteilung kann hektisch sein, denn die Aufgaben sind vielfältig: Personalbeschaffung, Ausbildung, Mitarbeiterbeziehungen, Einhaltung von Gesetzen und Konfliktmanagement. HR-Fachleute müssen die Bedürfnisse des Unternehmens mit denen der Mitarbeiter in Einklang bringen, und das oft unter engen Zeitvorgaben.