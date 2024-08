die 10 besten HRIS-Systeme für die Personalverwaltung im Jahr 2024

Wenn sich ein Unternehmen in der Wachstumsphase befindet, vergrößert sich auch die Mitarbeiterdatenbank und die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben nehmen zu. Um dies zu bewältigen, brauchen Sie das richtige HRIS (Human Resources Information System).

Angesichts des überfüllten HRIS-Marktes kann es jedoch Zeit und Mühe kosten, eine Lösung zu finden, die spezifische Anforderungen wie Skalierbarkeit, Anpassbarkeit und Integrationsfähigkeit erfüllt.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die zehn besten HRIS-Softwarelösungen vor.

Wir gehen auf die besten Funktionen, Einschränkungen, Preise und Kundenbewertungen ein, damit Sie die beste Option für die digitale Zukunft finden, mit der Sie Ihre Mitarbeiter organisieren und verfolgen können und die auf Ihre individuellen Unternehmensanforderungen zugeschnitten ist.

Was sind HRIS-Systeme?

Das Human Resources Information Systems HRIS ist ein

HR-Software

die Mitarbeiterdaten organisiert, speichert und bei Bedarf abruft.

Die Software integriert zentrale HR-Funktionen wie Rekrutierung, Onboarding, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen, Anwesenheitsverfolgung und ähnliche Verwaltungsaufgaben in einer zentralen Plattform.

HRIS-Systeme unterscheiden sich von HRMS (Human Resource Management System), die Funktionen für Talentmanagement und Leistungsmanagement enthalten.

Worauf sollten Sie bei HRIS-Systemen achten?

Die Wahl des richtigen HRIS-Systems für Ihr Unternehmen kann eine Herausforderung sein. Prüfen Sie zunächst, ob das HRIS-System einfach einzurichten und zu verwenden ist, in Ihr Budget passt und an Ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst werden kann.

Im Folgenden finden Sie einige Funktionen, auf die Sie bei HRIS-Systemen unbedingt achten sollten:

Onboarding Management: Eine ideale HRIS-Softwarelösung sollte den Onboarding-Prozess rationalisieren, indem sie neuen Mitarbeitern die erforderlichen Unterlagen und Schulungen zur Verfügung stellt

Eine ideale HRIS-Softwarelösung sollte den Onboarding-Prozess rationalisieren, indem sie neuen Mitarbeitern die erforderlichen Unterlagen und Schulungen zur Verfügung stellt Datenbankmanagement: Es sollte den Bedarf an großen Personalakten beseitigen und einen schnellen Zugriff auf relevante Daten über digitale Dateien ermöglichen

Es sollte den Bedarf an großen Personalakten beseitigen und einen schnellen Zugriff auf relevante Daten über digitale Dateien ermöglichen Berichterstattung und Analyse: Suchen Sie nach HRIS-Systemen, die anpassbare Dashboards und Berichtsfunktionen zur Überwachung und Nachverfolgung bieten HR-KPIs und wichtige Geschäftsmetriken

Suchen Sie nach HRIS-Systemen, die anpassbare Dashboards und Berichtsfunktionen zur Überwachung und Nachverfolgung bieten HR-KPIs und wichtige Geschäftsmetriken Lohn- und Gehaltsabrechnung: Die Software muss die Lohn- und Gehaltsabrechnung rationalisieren und automatisieren und die richtigen Steuerformulare zur richtigen Zeit einreichen

Die Software muss die Lohn- und Gehaltsabrechnung rationalisieren und automatisieren und die richtigen Steuerformulare zur richtigen Zeit einreichen Anwesenheitserfassung: Das Personalverwaltungssystem muss Funktionen zur Erfassung von Fehlzeiten und Anwesenheit enthalten, um einen Überblick über die Schichten und die Anwesenheit der Mitarbeiter zu gewährleisten

Das Personalverwaltungssystem muss Funktionen zur Erfassung von Fehlzeiten und Anwesenheit enthalten, um einen Überblick über die Schichten und die Anwesenheit der Mitarbeiter zu gewährleisten Mobile Zugänglichkeit: Suchen Sie nach HRIS-Systemen, die eine spezielle mobile App anbieten; wenn Sie die Daten griffbereit haben und leicht darauf zugreifen können, haben Sie die Freiheit, Ihre Belegschaft von überall aus zu verwalten

Lassen Sie uns die besten verfügbaren HRIS-Systeme genauer unter die Lupe nehmen.

10 beste HRIS-Systeme für das Jahr 2024

Hier sind unsere Top Ten der besten HRIS-Software, die maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen bietet:

1. ClickUp

verwalten Sie Ihre Mitarbeiterverwaltung nahtlos mit den über 15 Ansichten in ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One

projektmanagement-Plattform

mit einer robusten, hochgradig anpassbaren Suite von

HR-Team-Tools

. Mit mehr als 1000 Integrationen in gängige Unternehmenssoftware und Hunderten von anpassbaren HR-Funktionen hilft ClickUp dabei, die Personalverwaltung zu vereinfachen und die Abläufe für ein müheloses Unternehmenswachstum zu optimieren.

Darüber hinaus bietet ClickUp über

15 Möglichkeiten zur Visualisierung

ihre Mitarbeiter und Abläufe zu visualisieren, einschließlich:

Tabellenansicht: zur Verwaltung aller Mitarbeiterdaten in einer kalkulationsähnlichen Struktur

zur Verwaltung aller Mitarbeiterdaten in einer kalkulationsähnlichen Struktur Listenansicht: mit mehreren Gruppierungs-, Sortierungs- und Filteroptionen

mit mehreren Gruppierungs-, Sortierungs- und Filteroptionen Formularansicht: zum Sammeln von Feedback durch Kommentare und Umfragen und zum Umwandeln in eine umsetzbare Aufgabenliste

zum Sammeln von Feedback durch Kommentare und Umfragen und zum Umwandeln in eine umsetzbare Aufgabenliste Arbeitslast-Ansicht: zur Überwachung der Arbeitslast und der Aktivitäten eines jeden Mitarbeiters

zur Überwachung der Arbeitslast und der Aktivitäten eines jeden Mitarbeiters Kalenderansicht: mit Planungsoptionen für Schichten, virtuelle Meetings und Freistellungen

Verwenden Sie

ClickUp-Dokumente

zur Speicherung von Mitarbeiterunterlagen wie Mitarbeiterleitfäden, Schulungsmaterialien, Checklisten für die Einarbeitung und interne Richtlinien.

Fügen Sie jeder Ansicht benutzerdefinierte Felder hinzu, um Mitarbeiter- oder Bewerberinformationen zu verfolgen, Anhänge für Dokumente, Links für externe Ressourcen und vieles mehr hinzuzufügen.

ClickUp bietet außerdem Hunderte von

kostenlosen HR-Vorlagen

wenn Sie etwas anderes entwerfen wollen als eine

mitarbeiterhandbuch

oder ein

unternehmensprozess

.

Die Vorlage für das Unternehmenshandbuch von ClickUp enthält notwendige Abschnitte wie Verhaltensregeln, Teamrichtlinien und Kleiderordnung und bietet darüber hinaus häufig übersehene Abschnitte wie Arbeitszeiten, ADA-Unterkünfte und Kommunikationsrichtlinien.

Beschleunigen Sie den Einführungsprozess für neue Mitarbeiter, damit Ihre neuen Mitarbeiter das Unternehmen schneller kennenlernen und sich bei ihrer Arbeit einbringen können.

Die ClickUp Dokumentvorlage für Unternehmensprozesse wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Prozesse Ihres Unternehmens an einem Ort zu erstellen und zu verwalten.

Verwenden Sie intuitive Dashboards und

ClickUp-Ziele

zur Verfolgung von Meilensteinen und anderen Metriken für das Wachstum und die Entwicklung von Mitarbeitern. Nutzen Sie

automatisierung in ClickUp

um Aufgaben zu erstellen, sie zuzuweisen, Kommentare einzufügen, den Aufgabenstatus zu ändern und vieles mehr.

ClickUp hat auch anpassbare Dashboards, die sehr visuell sind und die

zusammenarbeit in Echtzeit

zwischen allen beteiligten Akteuren.

ClickUp beste Eigenschaften

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten auf alle HR-bezogenen Aufgaben, die mit der Plattform verbunden sind

ClickUp Brain: Fassen Sie Besprechungsnotizen zusammen, schreiben Sie Schulungsmodule neu oder überprüfen Sie Texte schnell auf Grammatik

Fassen Sie Besprechungsnotizen zusammen, schreiben Sie Schulungsmodule neu oder überprüfen Sie Texte schnell auf Grammatik ClickUp Forms: Erstellen Sie mitarbeiter-Feedback umfragen, Pulsbefragungen, interne Überprüfungsworkflows, etc

Erstellen Sie mitarbeiter-Feedback umfragen, Pulsbefragungen, interne Überprüfungsworkflows, etc Integrierte Vorlagen: Verwenden Sie Vorlagen für zentrale HR-Prozesse, einschließlich leistungsbeurteilung , datenbankverwaltung , 1:1-Besprechungen , und verwaltung der Gehaltsabrechnung

Verwenden Sie Vorlagen für zentrale HR-Prozesse, einschließlich leistungsbeurteilung , datenbankverwaltung , 1:1-Besprechungen , und verwaltung der Gehaltsabrechnung ClickUp Chat: Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten mit ClickUp-Chat ansehen

Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten mit ClickUp-Chat ansehen ClickUp Dashboards: Verwenden Sie mehr als 50 Widgets, um Daten der Personalabteilung zu verwalten, z. B. die Zeit bis zur Einstellung, besetzte Stellen und die Leistung des HR-Teams

Verwenden Sie mehr als 50 Widgets, um Daten der Personalabteilung zu verwalten, z. B. die Zeit bis zur Einstellung, besetzte Stellen und die Leistung des HR-Teams ClickUp Whiteboards: Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams in umsetzbare Arbeitsabläufe mit ClickUp-Whiteboards . Organisieren Sie Aufgaben, rationalisieren Sie HR-Prozesse, messen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter, etc.

ClickUp Einschränkungen

Anfänger empfinden die Lernkurve aufgrund der großen Anzahl von Funktionen als etwas steil

Begrenzte Funktionalität auf mobilen Geräten

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9836+ Bewertungen)

4.7/5 (9836+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4009+ Bewertungen)

2. Deel

über

Deel

Deel People Portal mit individuellen Mitarbeiterdaten

Deel

ist eine HRIS-Lösung, die für Unternehmen jeder Größe geeignet ist. Es verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und anpassbare HR-Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Leistungsverwaltung, Anwesenheit usw.

Dieses HRIS-System bietet ein zentrales Repository für die Speicherung von Personaldaten an einem Ort und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff von überall.

Wenn Sie eine globale Belegschaft verwalten, kann Deel die Komplexität des internationalen Geschäftsmanagements leicht bewältigen. Es bietet eine robuste API für die Anpassung von Integrationen und die Automatisierung in großem Umfang.

Darüber hinaus kann dieses Personalverwaltungssystem die Einhaltung lokaler und internationaler arbeitsrechtlicher Vorschriften verwalten, so dass Sie sich nie Sorgen um Ihre globale Belegschaft machen müssen.

Deel beste Eigenschaften

Anzeige von Gehältern, Leistungen und Ausgaben der Mitarbeiter an einem Ort

Einrichten von Mitarbeitern mit lokalen Rentenplänen, Krankenversicherungen oder Stipendien

Optimieren Sie die Einarbeitung mit Organigrammen und vordefinierten Workflows

Automatisieren Sie Gehaltsberechnungen, Abzüge und Steuereinbehalte

Wenn Sie Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellen, können Sie EOR- und PEO-Dienste mit Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Compliance, Vertragsmanagement und Kostenerstattung in Anspruch nehmen

Bieten Sie Visa-Sponsoring, Unterstützung bei der Einwanderung, lokalisierte Leistungspakete und globales Aktienmanagement für Ihre verteilte Belegschaft

Deel Einschränkungen

Begrenzte Integrationsoptionen und Anpassungsmöglichkeiten

Keine spezielle mobile App

Bietet keine Steuerberatung für externe Auftragnehmer, die mit externen Unternehmen zusammenarbeiten

Deel-Preise

Individuelle Preisgestaltung

Deel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2329+ Bewertungen)

4.8/5 (2329+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (523+ Bewertungen)

3. Paycor

über

Paycor

Paycor

ist ein cloudbasiertes, umfassendes HRIS-System mit einer klaren und intuitiven Benutzeroberfläche. Es macht wesentliche HR-Funktionen und alltägliche Verwaltungsabläufe einfach, indem es sie automatisiert und Zeit für Ihre HR-Teams spart.

Diese Software ist in hohem Maße konfigurierbar und lässt sich leicht an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Ganz gleich, ob Sie Onboarding, Lohn- und Gehaltsabrechnung oder Mitarbeiterverwaltung benötigen, Paycor kann die Abläufe von der Einstellung bis zur Überwachung und Optimierung Ihrer Belegschaft optimieren.

Paycor bietet eine einheitliche Informationsdatenbank, die es Unternehmen ermöglicht, mit digitalen Dokumenten- und Formularlösungen papierlos zu arbeiten.

Paycor beste Eigenschaften

Vereinfachen Sie das Onboarding mit einem Bewerber-Tracking-System und Funktionen zur Veröffentlichung von Stellenangeboten und zum Onboarding neuer Mitarbeiter - alles auf einer einzigen Plattform

Automatisieren Sie Lohn- und Steuerberechnungen, pünktliche Steuerabgaben und andere administrative Aufgaben

Verwenden Sie das proprietäre ACA-Berichts- und Compliance-Tool, um Formulare wie 1094-C und 1095-C für die Einhaltung von Sozialleistungen vorzubereiten, zu erstellen und einzureichen

Anpassung von Dashboards und vorgefertigten Berichtsvorlagen zur einfachen Visualisierung aktueller Personalfragen und Markttrends

Paycor Einschränkungen

Die Implementierung kann etwas knifflig sein

Die mobile Anwendung ist nicht vollständig optimiert

Der benutzerdefinierten Berichtsfunktion mangelt es an Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit

Paycor Preise

Individuelle Preisgestaltung

Paycor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (715+ Bewertungen)

4.0/5 (715+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2750+ Bewertungen)

4. Rippling

über

Kräuseln

Rippling

ist ein cloudbasiertes, globales Personalinformationssystem, mit dem Sie Personalvorgänge weltweit verwalten und automatisieren können, von der Aufnahme bis zur Trennung von Mitarbeitern.

Die Software lokalisiert dynamisch alles basierend auf dem Standort des Mitarbeiters - von Feldern und Dokumenten bis hin zu Währungen. Das Besondere an Rippling sind die integrierten App- und Gerätemanagement-Funktionen, die die Anforderungen von Remote-Mitarbeitern unterstützen.

Sie können Krankenversicherungsanmeldungen durchführen, Angebotsschreiben versenden, Hintergrundprüfungen durchführen, Papiere für neue Mitarbeiter verwalten, Mitarbeiter zur Gehaltsliste hinzufügen und vieles mehr während des gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters.

Rippling beste Eigenschaften

Nutzen Sie zentralisierte Datenerfassungsbereiche, um Mitarbeiterinformationen mit einem Klick zu erfassen, zu speichern und abzurufen

Automatische Deaktivierung von Konten, Passwörtern, Benutzerkontrollen und Geräteeigentum ehemaliger Mitarbeiter, wenn diese das Unternehmen verlassen

Anpassen der Berichtsoptionen mit integrierten Vorlagen und Datenvisualisierungselementen

Automatisieren Sie die Erstellung von Angebotsschreiben, globalen Hintergrundprüfungen und Papierkram für neue Mitarbeiter, um HR-Prozesse zu rationalisieren

Automatische Durchführung von Gehaltsberechnungen, Abzügen und Steuererklärungen in Übereinstimmung mit den regionalen Gesetzen zur Einhaltung der Gehaltsabrechnung

Flexible Zeit- und Anwesenheitsverwaltung für Ihre freiberuflichen, vertraglichen oder stundenweisen Mitarbeiter

Rippling Einschränkungen

Leistungsbeurteilung und PTO-Genehmigungsfunktionen können verbessert werden

Mangelnde Detaillierung in den Organigrammen und Gehaltsabrechnungen

Preisgestaltung von Rippling

Beginnt bei $8 pro Monat und Benutzer

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2276+ Bewertungen)

4.8/5 (2276+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (3029+ Bewertungen)

5. Gusto

über

Gusto

Gusto

ist ein benutzerfreundliches und flexibles HRIS-System, mit dem Personalverantwortliche Mitarbeiterinformationen, Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen, 401[k], Arbeitnehmerentschädigungen und vieles mehr über ein einziges Dashboard verwalten können.

Die Cloud-basierte Lösung von Gusto hilft bei Onboarding, Mitarbeiterengagement, Bezahlung und Versicherung.

Gusto bietet außerdem umfangreiche Lohnabrechnungs-Tools, die eine nahtlose Entlohnung von Mitarbeitern und Auftragnehmern ermöglichen. Sie können auch alle Ihre Dokumente elektronisch in Ihrem Gusto-Dashboard ablegen, unterschreiben, faxen und aufbewahren.

Darüber hinaus erleichtert Gusto den Mitarbeitern die Optimierung ihrer Gehaltsabrechnungen durch kostenlose Finanztools, wie z. B. papierlose Zahlungen über Gusto Wallet und Debitkarten.

Gusto beste Eigenschaften

Unbegrenzte Anzahl von Gehaltsabrechnungen ohne Aufpreis, Automatisierung von direkten Einzahlungen, Abzügen, Steuererklärungen und Zahlungen für internationale Auftragnehmer

Anpassbare Checklisten für das Onboarding, E-Signage, Dokumentenspeicherung und maßgeschneiderte Vorlagen für Angebotsschreiben für ein nahtloses Onboarding

Zugriff auf benutzerfreundliche Berichtstools und eine Galerie von Berichtsvorlagen für die Zeit-, Leistungs- und Gehaltsverfolgung

Maßgeschneiderte Leistungspakete, einschließlich optionaler Pläne für Vision, Zahnmedizin, Altersvorsorge, HSAs und FSAs, Arbeiterunfallversicherung und Pendlerleistungen

Mobile Zeiterfassung mit Geolokalisierung, Überstundenwarnungen, automatischer Genehmigung von Urlaubsanträgen, PTO-Verfolgung und mehr

Gusto Einschränkungen

Urlaubsregelungen müssen verbessert werden

Fehlende flexible Kalender- und Aufgabenverwaltungsfunktionen

Gusto-Preise

Einfach: $40 pro Monat + $6 pro Mitarbeiter

$40 pro Monat + $6 pro Mitarbeiter Plus: $80 pro Monat + $12 pro Mitarbeiter

$80 pro Monat + $12 pro Mitarbeiter Premium: Benutzerdefinierte Preise

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1883+ Bewertungen)

4.5/5 (1883+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3812+ Bewertungen)

6. Arcoro

über

Arcoro

Arcoro

bietet ein modulares Personalinformationssystem zur Rationalisierung und Automatisierung von Personalaufgaben für Bauunternehmen.

Diese HR-Software umfasst Funktionen für die Talentakquise, das Onboarding, die Verwaltung von Mitarbeiterdaten und das Compliance-Management in Übereinstimmung mit branchenspezifischen DOT- und Bundesvorschriften.

Arcoro beste Eigenschaften

Profitieren Sie von einer zentralen Drehscheibe für die Verwaltung von Mitarbeiterdaten und -unterlagen

Verwaltung von Arbeitskosten und Personaleinsatzplanung zur Maximierung der Ressourcenzuweisung und Verbesserung der Projekteffizienz

Einfach zu bedienendes Modul zur Verwaltung von Sozialleistungen, das mit über 300 Partnern integriert ist, darunter führende Versicherungsträger, Anbieter von Gehaltsabrechnungen, ERP undHRMS-Software* Verwaltung von Check-in- und Check-out-Funktionen für Mitarbeiter vor Ort mit der Möglichkeit, den Gesundheitszustand anhand von Fragen zu überprüfen, die im Anmeldeportal gestellt werden

Verfolgen Sie die Zeit und Anwesenheit für eine genaue Gehaltsabrechnung, kugelsichere Aufzeichnungen und Compliance-Berichte

Nutzung von Nachfolgeplanungsmodulen zur Identifizierung und Entwicklung zukünftiger Führungskräfte innerhalb des Unternehmens

Arcoro Einschränkungen

Die Software ist nicht ideal für Unternehmen mit schwankendem Personalbestand

Arcoro verfügt über eine mobile App, jedoch mit eingeschränkter Funktionalität

Die Berichtsfunktionen auf der Leistungs- und Ausgabenseite sind minimal

Arcoro Preise

Benutzerdefinierte Preise

Arcoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (89+ Bewertungen)

3.9/5 (89+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (101+ Bewertungen)

7. Justworks

über

Justworks

Justworks

ist eines der umfassenden und benutzerfreundlichen HR-Systeme, das zusätzliche PEO- und Lohnabrechnungsdienste bietet. Die Plattform fungiert als zentraler Knotenpunkt für Personalfachleute, um Mitarbeiterinformationen effektiv zu speichern, zu organisieren und zu verwalten, mit 24/7-Support durch Personalberater.

Justworks bietet einen zentralen Ort für die Speicherung und Verteilung wichtiger Dokumente, einschließlich Schulungshandbüchern, Arbeitsverträgen und Leistungsberichten. Diese Funktion gewährleistet die Sicherheit Ihrer Daten und macht physische Dokumente überflüssig.

Justworks beste Eigenschaften

Nutzen Sie Funktionen wie die Verwaltung von Mitarbeiterhandbüchern, e-Signage, die automatische Erstellung von Angebotsschreiben, Richtlinienvorlagen usw. für das Onboarding

Nahtlose Einhaltung von Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen sowie automatisierte Lohnsteuerabrechnungen, einschließlich W-2s, 1099s, 940s und 941s auf elektronischem Wege

Automatisierte Zeiterfassung für Mitarbeiter mit Lohnsynchronisierung, abgestimmt auf Überstunden- und Pausenregeln, kombiniert mit Geofencing-Funktionen

Anpassbare Dashboards und vorgefertigte Vorlagen zur Optimierung von Einblicken in PTO-Anträge, Schulungsstatus und Unternehmenszählungen, integriert mit Software wie QuickBooks und Xero

Self-Service-Portal für Mitarbeiter, um persönliche Daten zu aktualisieren, Gehaltsabrechnungen und Steuerformulare einzusehen und sich für Leistungen anzumelden

Justworks Einschränkungen

Die Berichterstattung für die Gehaltsabrechnung ist umständlich und verwirrend für AR-Abteilungen

Wiederkehrende Kostenerstattungen müssen manuell geplant werden

Justworks Preise

Basic: $59 pro Monat und Mitarbeiter

$59 pro Monat und Mitarbeiter Plus: $99 pro Monat und Mitarbeiter

Justworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (435+ Bewertungen)

4.6/5 (435+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (718+ Bewertungen)

8. Remofirst

über

Wiedererste Wiedererste ist eine führende HRIS-Software, die sich an kleine Unternehmen mit vollständig dezentralisierten Teams richtet. Die Software hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter pünktlich und in ihrer Landeswährung zu bezahlen. Außerdem hilft sie Ihnen, die Angebote und Leistungen für Ihr Personal zu diversifizieren, unabhängig vom Standort Ihrer Mitarbeiter.

Eine der besten Funktionen ist das Employer-of-Record-Modul (EOR). Mit diesem Modul können Sie neue Mitarbeiter und Auftragnehmer an Bord holen, ohne sich um die Steuer- und Compliance-Anforderungen im Heimatland kümmern zu müssen.

Remofirst beste Eigenschaften

Erhalten Sie eine zentrale Anlaufstelle für HR-bezogene Aufgaben und die Verwaltung des Humankapitals

Nutzen Sie das EOR-Modul für die Einstellung globaler Spitzenkräfte, ohne sich um lokale Lohn-, Steuer-, Arbeits- und Compliance-Gesetze kümmern zu müssen

Gehaltsabrechnung in mehreren Währungen für Auftragnehmer in USD, EUR, GBP, CAD oder SGD

Zugang zu RemoHealth, einer maßgeschneiderten, weltweiten privaten Krankenversicherung, einschließlich außergewöhnlicher zahnärztlicher, verschreibungspflichtiger und visueller Leistungen

Rationalisierung des Onboarding-Prozesses am selben Tag in mehr als 180 Ländern

Bereitstellung von lokal konformen Verträgen für Freiberufler, die für Unternehmen, die Bußgelder und andere Strafen aufgrund von falscher Klassifizierung vermeiden möchten, unerlässlich sind

Remofirst Einschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve und fast keine Dokumentation oder Ressourcen im Internet

Fehlen von Funktionen wie Leistungs- und Vergütungsmanagement

Remofirst Preise

Arbeitgeber: $199 pro Person pro Monat

$199 pro Person pro Monat Auftragnehmer: $25 pro Person pro Monat

Remofirst Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (59+ Bewertungen)

4.3/5 (59+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Eddy

über

Eddy

Eddy

ist eine All-in-One-HRIS-Software für kleine Unternehmen, mit der sie Mitarbeiter einstellen, verwalten und bezahlen können - und zwar über ein umfassendes System.

Die Plattform bietet robuste Tools für Mitarbeiter ohne Schreibtisch, die HR-Aufgaben und -Prozesse rationalisieren und die Erfahrung der Mitarbeiter vereinfachen.

Darüber hinaus spart das Full-Service-Gehaltsabrechnungssystem von Eddy wertvolle Zeit in der Personalabteilung und reduziert Fehler bei der Gehaltsabrechnung, während gleichzeitig komplizierte Gesetze und Fristen eingehalten werden.

Die besten Eigenschaften von Eddy

Ermöglichen Sie es neuen Mitarbeitern, den Onboarding-Prozess vor ihrem ersten Arbeitstag abzuschließen - mit mitarbeiterorientiertem Onboarding

Cloud-basierte Dokumentenspeicherung und -organisation mit Organigrammen und einem Mitarbeiterverzeichnis

Anpassbare PTO-Pläne, die den Anforderungen kleiner Unternehmen entsprechen

Zeiterfassung für Mitarbeiter, geordnete Zeiterfassung und Erstellung von Berichten über Fehlzeiten mit einer mobilen Anwendung zur Zeiterfassung

Eddy Einschränkungen

Es können nicht mehrere Abwesenheitsanträge an einem Tag eingereicht werden

Fehlen einer integrierten Kommunikationsfunktion, die es den Mitarbeitern ermöglichen würde, die Personalabteilung zu kontaktieren, was die Erfahrung der Mitarbeiter insgesamt beeinträchtigt

Eddy-Preise

Kostenlose Testversion verfügbar

Tarife beginnen bei $6 pro Monat und Person

Eddy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (67+ Bewertungen)

4.7/5 (67+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (41+ Bewertungen)

10. HiBob

über

HiBob

HiBob

oder Bob, ist eines der führenden HRIS-Systeme. Es fördert die Produktivität, das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter mit verschiedenen anpassungsfähigen Modulen und Workflows für die moderne Belegschaft.

Automatisieren Sie alles vom Onboarding bis zur Gehaltsabrechnung mit optimierten Genehmigungszyklen. Behalten Sie den Überblick über Arbeitszeiten, Anwesenheit und Freistellungen Ihrer Mitarbeiter an einem zentralen Ort. Führen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung in drei Schritten durch und stellen Sie die Genauigkeit und rechtzeitige Berichterstattung an den Anbieter sicher.

HiBob beste Eigenschaften

Zugriff auf die Mitarbeiterdatenverwaltung und Einblicke in die Belegschaft des Unternehmens für ein effektives Personalmanagement über den Documents Hub

Automatisierung des End-to-End-Prozesses für optimierte Genehmigungszyklen im Zusammenhang mit zentralen HR-Funktionen wie Onboarding, Anwesenheit, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen

Zentralisierung der Überwachung von Mitarbeiterleistung, Arbeitsstunden, Anwesenheit und Freistellungen

Automatisierung des gesamten Lohn- und Gehaltsabrechnungszyklus in drei Schritten, von der Erfassung der Lohn- und Gehaltsabrechnungsdaten bis zur Überprüfung ihrer Richtigkeit und der Übermittlung eines Berichts an den Lohn- und Gehaltsabrechnungsanbieter innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens

Nachverfolgung ausstehender und aktiver Leistungen für Mitarbeiter, zusätzlich zur Anpassung neuer Leistungen

Berichtsfunktion für Mitarbeiter, um die Personalabteilung diskret über Fehlverhalten am Arbeitsplatz zu informieren

HiBob Einschränkungen

Unternehmensumfragen und das Modul für Mitarbeiterfeedback könnten verbessert werden

Externe Dokumente [d.h. Excel, PDFs, etc.] können bei vielen Funktionen nicht hochgeladen werden

HiBob-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

HiBob Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (777+ Bewertungen)

4.5/5 (777+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (136+ Bewertungen)

Rationalisieren Sie die Personalverwaltung mit der besten HRIS-Software

Wenn Sie auf der Suche nach den besten Möglichkeiten für die Verwaltung von Mitarbeiterdaten sind, hilft Ihnen die HRIS-Software, alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Unsere umfassende Liste der 10 besten HRIS-Systeme sollte Ihnen dabei helfen, aber wir glauben, dass Sie mit ClickUp! einen zusätzlichen Vorteil haben

Aus Hunderten von kostenlosen HR-Vorlagen mit Funktionen für das Onboarding,

zielvereinbarungen

talententwicklung,

prozess-Standardisierung

clickUp ist eine All-in-One-Plattform zur Rationalisierung Ihrer HR-Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Mitarbeiterdaten und darüber hinaus.

Darüber hinaus ist ClickUp eine kostengünstige Software. Greifen Sie auf unbegrenzte Aufgaben zu, fügen Sie eine beliebige Anzahl von Beteiligten hinzu, planen und verwalten Sie Ihre Projekte mit

Whiteboards

erstellen und visualisieren Sie Projektanforderungen mit

Dokumentationen

speichern etwa 100 MB an Daten und vieles mehr - mit ClickUp's

Für immer kostenlos

Plan.

Um zu sehen, wie die Plattform Ihre HR-Anforderungen unterstützt,

melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an

heute!