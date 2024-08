12 beste Software zur Mitarbeiteranerkennung für 2024

Erinnern Sie sich, als Pam aus "The Office" den Dundie Award für die weißesten Turnschuhe gewann? Oder als Toby für seine "extreme Widerwärtigkeit" ausgezeichnet wurde?

Für Uneingeweihte: Die jährliche Dundies-Zeremonie sollte die Moral der Angestellten der fiktiven Papierfirma Dunder Mifflin in der Fernsehserie stärken.

Auch wenn die Dundies - nach allem, was auf dem Konto steht - ungelenk sind und bestimmte Auszeichnungen (wie die von Toby) vielleicht nicht besonders ansprechend klingen, so haben sie doch den Kern der Anerkennung von Mitarbeitern und der Förderung des Teamgeistes erfasst. Aber da hybride und Remote-Arbeit zur Norm geworden ist, macht die Veranstaltung von Preisverleihungen, ob absurd oder nicht, kaum noch Sinn.

Zum Glück gibt es Mitarbeiteranerkennungssoftware, die unserem altmodischen "Schulterklopfen" oder dem goldenen Stern eine technisch versierte Note verleiht. ⭐️

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die Top 12 Apps zur Mitarbeiteranerkennung vor, die Ihrem Team helfen können, sich zusammenzuschließen, die Moral zu steigern und motiviert zu bleiben - egal, ob sie im Büro oder auf der anderen Seite des Globus sitzen!

Was ist Mitarbeiteranerkennung?

Mitarbeiteranerkennung ist mehr als nur ein gelegentliches "Hey, das hast du gut gemacht!" Sie bedeutet offene Anerkennung, Wertschätzung und Belohnung des Aufwands eines Mitarbeiters.

Die Ansicht "Chat" speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, damit Sie Ihre Meinung schnell freigeben und jede Unterhaltung finden können

Das Konzept der Mitarbeiteranerkennung hat seine Wurzeln in Maslowsche Hierarchie der Bedürfnisse theorie. Sie besagt, dass eine Person, sobald ihre physiologischen Bedürfnisse (wie Nahrung und Unterkunft) befriedigt sind, eher geneigt ist, ihre Bedürfnisse nach Selbstwertgefühl und Selbstverwirklichung zu verfolgen, wie z. B.:

Positives Feedback

Anerkennung durch Gleichaltrige

Erhöhte Verantwortung

Gehaltserhöhungen und Boni

Aus geschäftlicher Sicht fördern Anerkennungsprogramme das Gefühl der Zugehörigkeit und verbessern die individuelle Leistung, wodurch sich Ihre besten Mitglieder im Team erfüllt fühlen und die Mitarbeiterbindung erhöht wird.

Bedeutung und Vorteile von Software zur Mitarbeiteranerkennung

Software zur Mitarbeiteranerkennung ist eine technikbasierte lösung zur Unterstützung von HR-Managern und Teamleitern bei der Handhabung von Anreizprogrammen am Arbeitsplatz. Sie strafft den Prozess der Messung des Beitrags eines Mitarbeiters und des Mitarbeiterengagements gemäß den Zielen des Teams und den besten HR-Praktiken.

Erstellen Sie wöchentliche Scorecards in ClickUp für das Team, um die Top-Ziele ihrer Kollegen für die Woche zu sehen

Die meisten Plattformen zur Mitarbeiteranerkennung verfügen über Features zur Förderung des Mitarbeiterengagements, zur Anzeige des individuellen Fortschritts und zur Verwaltung von Belohnungen wie Abzeichen und Geschenkkarten. Die Vorteile dieser Tools für den Arbeitsplatz sind unter anderem:

Positive Unternehmenskultur : Die Mitarbeiter haben einen Überblick über das Belohnungssystem und können sicher sein, dass es frei von Vorurteilen ist

: Die Mitarbeiter haben einen Überblick über das Belohnungssystem und können sicher sein, dass es frei von Vorurteilen ist Steigerung der Produktivität : Ein Mitglied eines Teams wird sich mehr anstrengen, wenn es seine Fortschritte auf dem Weg zum nächsten Ziel nachverfolgt

Teambildung : Fern- und Innendienstmitarbeiter fühlen sich durch eine einheitliche Plattform besser verbunden und engagiert

Werteorientiertes Verhalten: Das Verhalten der Mitarbeiter richtet sich ohne zusätzlichen Aufwand nach dem Auftrag und den Werten des Unternehmens

Worauf sollten Sie bei Software zur Mitarbeiteranerkennung achten?

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, wenn Sie eine Software zur Mitarbeiteranerkennung in Betracht ziehen:

Benutzerfreundliche Oberfläche : Einfache Navigation und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter

: Einfache Navigation und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter Zieleinstellung: Features, die Ihnen helfen, definierte und messbare Ziele und KPIs

Features, die Ihnen helfen, definierte und messbare Ziele und KPIs Anpassungen : Optionen zur Anpassung von Belohnungen und Anerkennung an die Werte des Unternehmens

: Optionen zur Anpassung von Belohnungen und Anerkennung an die Werte des Unternehmens Integration mit anderen tools : Nahtlose Integration mit bestehenden HR- oder tools für die Zusammenarbeit im Team

: Nahtlose Integration mit bestehenden HR- oder tools für die Zusammenarbeit im Team Analytik und Berichterstellung: Einblicke in Leistungstrends und Mitarbeiterengagement, die bei der Entscheidung helfen, welches Mitglied des Teams belohnt werden soll

Die ClickUp Workload-Ansicht gibt Einblicke in die Metriken Ihres Projekts, um einen Schritt voraus zu sein

12 der besten Mitarbeiteranerkennungssoftware

Lassen Sie uns das perfekte Tool finden, das Ihr Anerkennungsprogramm ergänzt, um Ihre Mitarbeiter zu feiern und

ihr Team zu motivieren

. Wir haben die Top 12 Software-Tools für Mitarbeiteranerkennung ausgewählt, die den unterschiedlichsten Anforderungen und Budgets gerecht werden.

Erstellen Sie Einzel- oder Team-Ziele in ClickUp und setzen Sie klare Einzelziele zur Nachverfolgung des Fortschritts

ClickUp ist das Nonplusultra, wenn Sie nach einer

HR-freundliches Tool zur Verwaltung von Teams

. Diese Plattform zeichnet sich durch eine Fülle von Features für das Engagement und die Anerkennung von Mitarbeitern aus.

ClickUp bringt Sie von Anfang an auf den richtigen Weg mit seiner

Ziele Feature

ermöglicht es Ihnen, messbare Einzelziele und KPIs für einzelne Mitarbeiter einzustellen. Mit der automatischen Nachverfolgung von Fortschritten und wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards können Sie klare Erfolge definieren und belohnen! ✌️

ClickUp fördert die Teilnahme und das Feiern von individuellen Beiträgen unterwegs mit dem

Ansicht des Chats

. Dieses In-App-Messaging-Feature zentralisiert die Threads Ihrer Unterhaltungen im Team und kategorisiert sie nach Thema, Aufgabe oder Gruppe. Außerdem bieten Emoji-Reaktionen und @erwähnte Ausrufe eine Sofortbelohnung für die Anerkennung durch Kollegen!

Neben der Ansicht "Chat" gibt es mehr als 15 weitere Ansichten, um Ihre Arbeit zu verbessern

mitarbeiterüberwachung

funktionen und erstellen Sie detaillierte Berichterstellungen. In der Workload-Ansicht können Sie zum Beispiel die Kapazität für jeden Ihrer Mitarbeiter einstellen und

nachverfolgung ihres Aufwands

anhand von Kriterien wie Zeit, Aufgaben und Punkten. Sie können auch kritische Aufgaben in gruppieren

Meilensteine

und belohnen Sie Ihre Mitarbeiter, wenn sie die wichtigsten Fortschritte erreicht haben!

Sorgen Sie sich um die Verteilung oder

entfernte Teams miteinander zu verbinden

? Die Plattform macht

die Zusammenarbeit im Team

und Engagement mühelos mit

vielseitigen Workflow tools

einschließlich integrierter

digitales Whiteboard

software, eine

kollaboratives Dokument

editor, und vieles mehr.

ClickUp beste Features

Ziele, Dashboards und wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards für einen Einblick in die Beiträge eines Mitglieds

Chat-Ansicht für die sofortige Anerkennung durch andere Mitarbeiter mittels direkter Nachrichten

Kollaborative ClickUp Dokumente zur überschneidungsfreien Bearbeitung im Team, zur Erleichterung des Freigebens von Wissen und zur Schaffung einer kohärenteren Arbeitsumgebung

Anpassbare Formulare für Umfragen und Anfragen zur Nachverfolgung von Mitarbeiterantworten

Über 1.000 anpassbare Vorlagen zur Verbesserung des Engagements im Team (wie die Aktionsplan für Mitarbeiterengagement und Team-Umfrage vorlagen)

Praktisch tools für die Remote-Zusammenarbeit

Support für mitarbeiter-Onboarding und Entwicklung

Integrationen mit mehr als 1.000 anderen Tools für die Arbeit

ClickUp Limits

Nicht alle Features zur Mitarbeiterbindung sind im kostenlosen Plan verfügbar

So viele flexible Features können für neuere Benutzer eine gewisse Lernkurve darstellen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Nehmen Sie Kontakt auf mit dem verkaufsteam für einen benutzerdefinierten Plan

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Awardco

Über:

Awardco

Awardco ist eine automatisierte Belohnungsmanagement-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Meilensteine im Service zu feiern. Awardco ist der offizielle Partner von Amazon für Mitarbeiteranerkennung und bietet Managern einen umfangreichen Pool an Belohnungsoptionen.

Mit Awardco ist es mühelos möglich, die Interessen der Mitarbeiter mit dem Budget für Geschenke und den Werten des Unternehmens in Einklang zu bringen. Die Mitarbeiter können auch ihre eigenen Auszeichnungen auswählen, was das Erlebnis noch persönlicher macht.

Awardco ermöglicht es den Mitarbeitern, für ihre Beiträge Punkte zu sammeln, die in Geschenke umgewandelt werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Prämien für Geburtstage, Einschulungen und Dienstjubiläen einrichten.

Awardco beste Features

Mehrere Anerkennungsprogramme für Organisationen jeder Größe

Besondere Feierlichkeiten durch Bonus Boxen oder benutzerdefinierte Care-Pakete

Benutzerdefinierte Anreizprogramme, um bestimmte Verhaltensweisen der Mitarbeiter zu fördern

Umfassender Einblick in Live-Programme, Punkteverwendung und Leistungsdetails

Awardco Beschränkungen

Die Einstellung der Plattform kann zeitaufwändig sein

Einige Benutzer empfinden die Integration mit Amazon als etwas umständlich

Preise von Awardco

Lite : $2,500/Jahr

: $2,500/Jahr Go : $4,000/Jahr

: $4,000/Jahr Core, Plus und Pro: Kontakt für Preise

Awardco Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (4,000+ Bewertungen)

3. Nektar

Über:

Nektar

Nectar ist eine Plattform, die speziell zur Unterstützung von Peer-to-Peer-Anerkennung entwickelt wurde. Sie hilft, Bindungen zwischen Mitgliedern eines Teams zu schaffen, indem sie managern und Mitarbeitern ermöglicht eine auf Werten basierende Wertschätzung freizugeben, die sich in Nectar-Punkten niederschlägt. Klasse! 🐝

Ihre Teammitglieder werden sich wirklich geschätzt und umsorgt fühlen, denn sie können aus einem breiten Bereich von Prämien wählen, darunter Amazon-Produkte, Waren mit Firmenlogo und Wellness-Initiativen.

Nectar fügt der Mitarbeiteranerkennung auch eine gesundheitsbewusste Dimension hinzu, indem es Ihnen ermöglicht, Mitarbeiter zu belohnen, die an Wellness-Herausforderungen teilnehmen. Die Plattform lässt sich in beliebte Tools für die Zusammenarbeit wie Slack und Microsoft Teams .

Nectar beste Features

Hunderte von Geschenkkarten als Belohnungsoptionen

Unterstützt Wellness-basierte Belohnungen

Nachvollziehbares Mitarbeiterengagement durch Pulse-Umfragen

Anpassbare Programme

Nectar Beschränkungen

Limitierte Reward-Abdeckung in Ländern außerhalb der U.S.A.

Einige Benutzer berichten von Problemen beim Hinterlassen von Kommentaren

Preise für Nectar

Standard : $2,75/Monat pro Benutzer

: $2,75/Monat pro Benutzer Plus : $4.00/Monat pro Benutzer

: $4.00/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage erhältlich

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nektar Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4. Bonusmäßig

Über:

Bonusmäßig

Wenn Sie die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter in einem großen Team verbessern möchten, könnte Bonusly genau das Richtige für Sie sein. Die Einstellung der Plattform und die Automatisierung von Belohnungen ist ein Kinderspiel - in der Regel benötigen Sie etwa 1,5 Stunden pro Monat, um mit diesem Tool für die Mitarbeiteranerkennung alles reibungslos ablaufen zu lassen.

Die Plattform fördert das Engagement mit einer optisch ansprechenden, an soziale Medien angelehnten Oberfläche. Sie können Anreize für Produktivität, Leistung und die Teilnahme an Umfragen und Wellness-Programmen schaffen. Der vielfältige Prämienkatalog umfasst Karten (aus Dutzenden von Ländern), Spenden für wohltätige Zwecke und bezahlte freie Tage! 🏖️

Von der Integration in Slack bis hin zum Support für Android und iOS bleibt Bonusly für jeden und auf jedem Gerät zugänglich. Es bietet sogar einen zusätzlichen Rabatt für gemeinnützige Organisationen.

Bonusly beste Features

Zeitsparende Belohnungsmanagement-Optionen

Weltweit und in mehreren Sprachen verfügbar

Informativ analyse-Dashboard * 15+ Integrationen

Beschränkungen für Boni

Einige Benutzer berichten über Probleme bei der Navigation

Benutzerdefinierte Optionen limitiert

Bonusly Preise

Kern : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Pro : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie das Team für ein Angebot

Bonusly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Guusto

Über:

Guusto

Suchen Sie nach einem unkomplizierten Weg, um die Stimmung in Ihrem Team zu heben? Testen Sie die flexible und umfassende Plattform von Guusto für die Anerkennung und Belohnung Ihrer überdurchschnittlichen Leistungsträger. Zu erledigen ist lediglich die Erstellung eines kostenlosen Kontos, und Sie zahlen nur für das, was Sie brauchen, wenn Sie Ihr Team vergrößern.

Mit Guusto können Sie die Beiträge sowohl von Mitarbeitern an der Front als auch von Büroangestellten anerkennen. Bei den Belohnungen und Aufschlägen steht der reale Wert in Dollar statt in Punkten im Vordergrund, d. h. $1 auf der Plattform entspricht $1 in der realen Welt.

Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden alle Guusto-Geschenke digital vergeben, was den Plastikmüll reduziert. Außerdem unterstützt die Plattform mit jedem verschickten Geschenk Initiativen für sauberes Wasser. 🌊

Guusto bietet globale Belohnungen in über 160 Ländern. Ohne Mindestbeträge, Aufschläge, Versandkosten oder versteckte Gebühren ist es eine transparente und zugängliche Wahl für jede Organisation!

Guusto beste Features

Skalierbare Plattform mit unbegrenzten Empfängern

Die Pay-Forward-Option ermöglicht es den Empfängern, ihre Prämie auf eine andere Person zu übertragen

Mehr als 60.000 Speicherorte von Händlern

Guusto Beschränkungen

Limitierte Auswahl an Verkäufern

Keine Möglichkeit, einmal ausgewählte Geschenke zu ändern

Guusto Preise

Free

Essential : $80/Monat für ein Team von 35 Mitgliedern + $2,25/Monat für jedes weitere Mitglied

: $80/Monat für ein Team von 35 Mitgliedern + $2,25/Monat für jedes weitere Mitglied Premium: $350/Monat für ein Team von 100 Mitgliedern + $3,50/Monat für jedes weitere Mitglied

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Guusto Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.9/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (1,000+ Bewertungen)

6. Zackig

Über:

Zackig

Snappy ist eine spielerische und intuitive Plattform zum Verschenken von Geschenken und setzt darauf, den Aufwand für Anerkennung persönlich und sinnvoll zu gestalten. Lassen Sie die Belegschaft Ihre Wertschätzung spüren und verbessern mitarbeiterengagement mit angepassten Geschenken, automatisierten Belohnungen und Nominierungen. ❤️‍🔥

Mit Features wie kuratierten Sammlungen, Optionen zum Umtausch von Geschenken und speziellen Tools für die Budgetplanung hebt sich Snappy als einzigartige Lösung für Geburtstage, Jahrestage oder andere besondere Anlässe ab.

Mit dem KI-Geschenk-Assistenten von Snappy müssen Sie nicht mehr raten, welche Geschenke Sie verschenken möchten, sondern können diese nach dem Profil des Mitarbeiters auswählen!

Snappy beste Features

Berichterstellung bietet Einblicke in die neuesten Geschenktrends am Arbeitsplatz

Personalisierte Botschaften zur Wertschätzung

Vielseitiger Katalog mit Produkten, Erlebnissen und Ausflügen von über 300 Unternehmen

KI-Geschenkassistent für die Auswahl von Geschenken

Snappy Beschränkungen

Die anfängliche Dateneingabe kann schwierig sein

Keine Option für Geschenkkarten

Snappy-Preise

Wesentlich : Free, nur für beanspruchte Geschenke bezahlen

: Free, nur für beanspruchte Geschenke bezahlen Erhöht : $999/Jahr, und zahlen nur für in Anspruch genommene Geschenke

: $999/Jahr, und zahlen nur für in Anspruch genommene Geschenke Enterprise: Benutzerdefiniertes Angebot auf Anfrage erhältlich

Snappy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (300+ Bewertungen)

: 4.9/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2 Rezensionen)

7. Cooleaf

Über:

Cooleaf

Cooleaf ist eine benutzerfreundliche Anerkennungsplattform für Mitarbeiter mit zwei primären Funktionen: Belohnungen (wie Reisen, Waren und Restaurantgutscheine) leicht zugänglich machen und Lern- und Wellness-Initiativen fördern.

Nutzen Sie die öffentliche Anerkennung, um sinnvolle Arbeit zu präsentieren und Teammitglieder zu inspirieren. Sie erhalten Dashboards und Vorbereitungen metriken zur Leistungsüberprüfung und des Wohlbefindens der Mitarbeiter.

Coolleafs minutengenaue, kundenspezifische Datenerfassung und Umfragen zum Wohlbefinden helfen Ihnen dabei, unmittelbares Mitarbeiter-Feedback und Stimmungen zu erfassen, und ermöglichen ein tieferes Verständnis für drängende Probleme und verbesserungswürdige Bereiche.

Cooleaf beste Features

Datengestützte Empfehlungen zur Steigerung der Engagementwerte

Automatische und anpassbare Auszeichnungen für jedes Arbeitsjubiläum

Virtuelle Team-Building-Aktivitäten für entfernte Teams

Metriken für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter

Cooleaf Limits

Keine direkte Messaging-Option

Schwierig zu finden, wer Sie "erkannt" hat

Cooleaf Preise

Verfügbar auf Anfrage

Cooleaf Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (700+ Bewertungen)

: 4.9/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

8. HeyTaco

Über:

HeyTaco

Wenn Ihr philosophie der Teamarbeit ist "Jeder verdient Tacos" Ihre Gebete wurden gerade erhört!

HeyTaco gibt dem Setup der Mitarbeiteranerkennungssoftware eine reizvolle Wendung, indem es "Tacos" als lustige und ansprechende Währung anstelle von Belohnungspunkten verwendet. Es fördert eine lebendige und fröhliche Team-Anerkennungskultur, die bei der modernen Belegschaft gut ankommt.

Die Mitarbeiter geben und erhalten virtuelle Tacos, feiern sich gegenseitig für ihre Leistungen und erklimmen eine spielerische Rangliste. 🌮

Diese Belohnungsplattform verfügt über integrierte Analysefunktionen, die Ihnen helfen, die Trends und Muster beim Geben und Empfangen von Tacos im Auge zu behalten.

HeyTaco beste Features

Mit dem HeyTaco-Bot können Mitarbeiter ihre Kollegen über eine freundliche Chat-Schnittstelle würdigen

Die Hierarchie der Tacos ermöglicht abgestufte Leistungen, einschließlich Super Tacos und Jalapeno Sauce

Eingebauter Katalog für verschiedene Belohnungserlebnisse

Integriert mitSlack und Microsoft Teams HeyTaco Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche zu unübersichtlich

Gelegentliche Störungen können das Navigationserlebnis beeinträchtigen

HeyTaco Preise

Team : $3.00/Monat pro manuell hinzugefügtem Benutzer

: $3.00/Monat pro manuell hinzugefügtem Benutzer Jeder: $3.00/Monat pro automatisch hinzugefügtem Benutzer

HeyTaco Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

9. Kudos

Über:

Auszeichnungen

Kudos ist eine internationale, interaktive Mitarbeiteranerkennungssoftware, die den Schwerpunkt auf Peer-to-Peer-Anerkennung legt und einzigartige Beratungsdienste bietet, um eine ansprechende Arbeitsplatzkultur zu schaffen.

Unter den herausragenden Features gefallen uns die umsetzbaren Berichte zur Mitarbeiteranalyse am besten. Sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung der Mitarbeitermoral und der Vorhersage der Personalfluktuation in den kommenden Monaten.

Kudos beste Features

Erhältlich in acht Sprachen, was es für internationale Teams sehr anpassungsfähig macht

Vollständige Suite von Anerkennungstools sowohl in der Web- als auch in der mobilen Version

Einschränkungen von Kudos

Mitarbeiter müssen eine beträchtliche Zahl von Punkten sammeln, um sie einzulösen

Kudos-Preise

Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie das Team für ein Angebot

Kudos Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (900+ Rezensionen)

10. Mo

Über:

Mo

"Hey Bobby, Glückwunsch zu zehn Jahren Arbeit - hier ist eine Karte. Tschüss!"

Sie sind kein Fan von erzwungenen und mechanischen Belohnungssystemen? Mo geht es darum, den Anerkennungsprozess durchdachter und persönlicher zu gestalten.

Mo bietet zwar auch materielle Belohnungen wie Karten, aber sein Hauptaugenmerk liegt auf der Nachverfolgung wöchentlicher Erfolge und dem Freigeben gemeinsamer Erlebnisse oder "Momente" mit Ihren wertvollen Teamkollegen. Die Idee hinter dieser Mitarbeiteranerkennungssoftware ist es, Ihr Team wissen zu lassen, dass es Ihnen am Herzen liegt, und zwar wirklich.

Mo beste Features

Das Assistant tool erinnert Arbeitgeber automatisch an wichtige Anlässe und Leistungen ihrer Mitarbeiter und regt sie dazu an, ihre Wertschätzung freizugeben

Zahlreiche benutzerdefinierte Belohnungen

Mo Beschränkungen

Einige Benutzer finden das Layout der Navigation zu komplex

Mo Preise

Starter : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Aufsteigen : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage erhältlich

Mo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (60+ Bewertungen)

11. Slack

Über:

Slack

Obwohl Slack in erster Linie eine Kommunikationsplattform ist, bietet es die Möglichkeit, als Software für die Mitarbeiteranerkennung zu fungieren, indem es spezielle Kanäle zum Feiern erstellt berufliche Leistungen . Dies ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, sich gegenseitig öffentlich zu würdigen und die Unternehmenskultur zu verbessern.

Slack beste Features

Slack lässt sich mit Apps zur Anerkennung von Teams integrieren und fügt Funktionen wie Bestenlisten, Nominierungen und Belohnungen in die Slack-Umgebung ein

Mit Threads versehene Unterhaltungen sorgen für Ordnung in den Diskussionen

Slack Beschränkungen

Nachrichten und Ausrufe sind in einem geschäftigen Workspace schwer nachzuverfolgen

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7,25/Monat pro Benutzer

: $7,25/Monat pro Benutzer Business+ : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Wenden Sie sich für ein Angebot an das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (31.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (31.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ Bewertungen)

12. Bucketlist

Über:

Bucketlist

Bucketlist ist eine schnell wachsende Anerkennungsplattform für Mitarbeiter, die für ihre kontinuierlichen Produktverbesserungen und die Möglichkeit bekannt ist, die Programme an Ihren Workflow anzupassen. Sie bietet sowohl materielle als auch immaterielle Belohnungen, zu denen unter anderem überdachte Parkplätze und die Nutzung des Firmenwagens für einen Monat gehören!

Bucketlist beste Features

Preispläne verhandelbar

Bietet eine Plattform für Ereignisse zum Planen persönlicher und virtueller Meetings zur Teambildung

Bucketlist Beschränkungen

Tiefpunkte für Arbeitsjubiläen angeboten

Bucketlist Preise

Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie das Team für einen benutzerdefinierten Plan

Bucketlist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Der ultimative Wachstums-Hack: Eine Kultur der Wertschätzung und Dankbarkeit pflegen

Laut einer

studie der Harvard Business Review

ist toxisches Verhalten im Büro ein verräterisches Zeichen für einen gestressten Workspace. Praktiken der Dankbarkeit tragen erheblich dazu bei, Reibungen im Team zu verringern, die Leistung zu steigern und die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Wir haben 12 erstaunliche Software-Optionen für die Mitarbeiteranerkennung untersucht, die das Beste aus Ihrem Team herausholen sollen. Viele Optionen auf unserer Liste haben kostenlose Pläne und Testversionen, also zögern Sie nicht, sie auszuprobieren, und beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau einer glücklicheren Anerkennungskultur am Arbeitsplatz! 🍀

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Warum nicht am Anfang der Liste?

melden Sie sich noch heute für ClickUp an

