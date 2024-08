Beispiele für radikale Offenheit: Wie Vertrauen und offene Kommunikation die Arbeit verändern können

Als Chef ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Arbeit nach Plan verläuft. Sie müssen sich auch um Ihre Mitarbeiter kümmern. Wie schaffen Sie das Gleichgewicht zwischen diesen beiden oft gegensätzlichen Notionen? ⚖️

Genau darum geht es in dem Buch Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity versucht, dies herauszufinden. Geschrieben wurde es von Kim Scott, die als CEO-Coach für bekannte Unternehmen wie Dropbox und Twitter tätig war.

Radikale Offenheit ist ein Kommunikationsstil, der Mitgefühl und Direktheit miteinander verbindet. Sie zielt darauf ab, die Arbeitskultur zu verbessern und Führungskräften zu helfen, sich von toxischen Mustern zu befreien, die den Fortschritt ihrer Teams behindern.

In diesem Artikel werden wir die Schlüsselkonzepte aus dem Buch beschreiben und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsplatz untersuchen. Außerdem geben wir einige Beispiele für radikale Offenheit aus dem wirklichen Leben frei und geben Tipps für die Umsetzung dieser Weisheit in Ihrer Rolle als Führungskraft

Das Konzept der radikalen Offenheit

Über: Radikale Offenheit Um das Konzept der radikalen Offenheit zu verstehen, hat Kim Scott eine 2×2-Matrix entworfen. Die beiden Achsen der Matrix sind:

Persönliche Anteilnahme: Diese Eigenschaft ist die Grundlage des menschlichen Anstands. Es geht darum, andere Menschen und ihre Gefühle zu verstehen, anzuerkennen und wertzuschätzen Direkt herausfordern: Diese Eigenschaft ermöglicht es einer Person, anderen ein ehrliches Feedback zu geben und dabei so direkt und spezifisch wie möglich zu sein

Im Folgenden werden wir jeden der vier Quadranten der Matrix untersuchen.

1. Manipulative Unaufrichtigkeit

Manipulative Unaufrichtigkeit ist der am wenigsten wünschenswerte aller vier Quadranten. Sie impliziert unehrliche Kommunikation, indem sie Menschen ins Gesicht schmeichelt und sie hinter ihrem Rücken schlecht redet. Diese Art von Verhalten entspringt oft dem Wunsch, den Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen oder sich einen politischen Vorteil zu verschaffen. In jedem Fall ist es schädlich und steht für den Niedergang einer gesunden Arbeitsplatzkultur. ☠️

2. Unerträgliche Aggression

Manche Führungskräfte konzentrieren sich nur auf die Ergebnisse, ohne daran zu denken, dass sie mit einem lebenden Menschen sprechen. Solche Führungskräfte legen das an den Tag, was der Verfasser des Buches als "Obnoxious Aggression" oder "Front-stabbing" bezeichnet. Bei diesem Verhalten geht es um brutale Ehrlichkeit, die keine Anzeichen von Mitgefühl erkennen lässt, was letztlich nicht hilfreich ist. Dadurch fühlt sich die Person am anderen Ende der Leitung angegriffen und ihre Motivation wird unterdrückt. 🙁

3. Ruinöse Empathie

Auf der anderen Seite der Matrix finden wir die ruinöse Empathie. Bei diesem Verhalten wird Ehrlichkeit der Herzlichkeit geopfert. Es resultiert oft aus der Angst, die Gefühle anderer zu verletzen, oder dem Wunsch, als "guter Chef" zu gelten Eine Person mit dieser Eigenschaft gibt vages, geschöntes Feedback oder vermeidet es ganz. Obwohl dieses Verhalten beruhigend ist, behindert es die Fähigkeit der Menschen, zu wachsen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. 🛑

4. Radikale Offenheit

Radikale Offenheit ist eine Kombination aus persönlicher Fürsorge und direkter Herausforderung. Das Wort radikal bedeutet gründlich, die grundlegende Natur von etwas beeinflussend, während candor ein anderes Wort für Ehrlichkeit ist.

Die Verfasserin beschreibt Radical Candor als Feedback, das freundlich, klar, spezifisch und aufrichtig ist. Sie hebt auch hervor, dass das Herausfordern von Menschen eine ausgezeichnete Möglichkeit ist, um zu zeigen, dass sie einem am Herzen liegen. 🙏

Die Auswirkung von radikaler Offenheit auf die Arbeitsplatzkultur

Radikale Offenheit hat das Potenzial, die Unternehmenskultur und damit auch die Ergebnisse eines Unternehmens zu verändern. Hier sind einige Vorteile, die Sie nach der Umstellung auf dieses Kommunikationsmodell erwarten können:

Stärkere Beziehungen: Es fördert eine offene Kommunikation und schafft Vertrauen zwischen Mitgliedern des Teams und Vorgesetzten. Es fällt den Mitarbeitern leichter, sich zu öffnen und engagieren sich stärker für das Unternehmen

Es fördert eine offene Kommunikation und schafft Vertrauen zwischen Mitgliedern des Teams und Vorgesetzten. Es fällt den Mitarbeitern leichter, sich zu öffnen und engagieren sich stärker für das Unternehmen Wachstumsorientierung: Sie lenkt den Fokus weg von Schuldzuweisungen oder Verhätschelung und hin zu Wachstum, was im Interesse aller liegt. Sie ermutigt die Mitarbeiter, konstruktives Feedback zu geben und zu erhalten

Sie lenkt den Fokus weg von Schuldzuweisungen oder Verhätschelung und hin zu Wachstum, was im Interesse aller liegt. Sie ermutigt die Mitarbeiter, konstruktives Feedback zu geben und zu erhalten Verbesserte Leistung: Eine Kultur, die auf echter Fürsorge und ehrlicher Kommunikation beruht, lässt Einzelpersonen, Teams, Abteilungen und Unternehmen gedeihen

Im Folgenden geben wir zwei Geschichten aus dem wirklichen Leben mit Radical Candor frei, um seinen Einfluss auf Einzelpersonen und Unternehmen zu demonstrieren.

Die persönliche Wirkung von Radical Candor: Joes Geschichte

Joe Dunn, ein Evangelist, gab eine Geschichte frei

aus der Zeit, als er ein junger Projektleiter war. Wie viele andere auch, stritt er sich mit dem Softwarearchitekten über eine Aufgabe - der Architekt wollte sie langsam und bedächtig erledigen, während Joe wollte, dass er so schnell wie möglich liefert. Nach einer Weile der Auseinandersetzung verließ der Softwarearchitekt die Sitzung. Joe war sich sicher, dass er seinen Standpunkt bewiesen und seinen Willen durchgesetzt hatte, bis er von seinem Chef, Jim, zur Rede gestellt wurde, der das Argument mit angehört hatte.

Anstatt sein Selbstvertrauen und seine Beharrlichkeit zu loben, wie Joe es erwartet hatte, verurteilte Jim seine Vorgehensweise. Er erklärte, dass Joe die Dinge zwar zu erledigte, dies aber durch sein Verhalten wie ein Tyrann tat, und machte ihm klar, dass er diese Vorgehensweise aufgeben müsse. 💢

Jim hatte Joe schon früher in Zeiten der Not geholfen, so dass dieser eine hohe Meinung von ihm hatte. Seine Worte hinterließen bei Joe einen tiefen Eindruck und blieben ihm lange im Gedächtnis.

Indem er Joe unterstützte, bewies Jim, dass er sich um ihn sorgte. Seine unmittelbare und ehrliche Reaktion war seine Art, Joe direkt herauszufordern. Diese Situation zeigt, wie wirkungsvoll Feedback sein kann, wenn es direkt ist und von Vertrauen getragen wird

Die Auswirkungen von Radical Candor auf das Unternehmen: Die Geschichte von Zenhub

Zenhub ist ein Unternehmen, das vor allem für sein agiles Projektmanagement tool bekannt ist, das die Standards der modernen Softwareentwicklung verändert hat. In seinem Buch Better Software & Stronger Teams gab Zenhub seine

erfahrungen mit der Radical Candor-Methode

.

Das unternehmensinterne technische Team erkannte, dass es in einem Trott feststeckte. Sie waren alle sehr an ihrer Arbeit interessiert, wollten aber keine Konflikte haben, also äußerten sie sich nur zu den positiven Aspekten und nie zu den Problemen. Das Ergebnis war, dass sie die gleichen Fehler wiederholten, was sie viel Geld kostete. 💸

Nachdem sie auf Radical Candor gestoßen waren, erkannten sie, dass sie ihre Leistungsbeurteilungen verbessern mussten. Sie aktualisierten ihre bestehenden Meetings nach dem Sprint, um eine offene Unterhaltung darüber zu führen, was schief gelaufen war und was sie im nächsten Sprint verbessern sollten. Sie nutzten die Start-, Stop- oder Continue-Strategie und die Ursachenanalyse, um ihre Probleme und Verhaltensweisen zu untersuchen.

Durch die Praxis der radikalen Offenheit konnte das Zenhub Team eine höhere Agilität erreichen, Probleme schneller angehen und den Mentoring-Prozess verbessern. Fehler wurden zu Gelegenheiten zum Lernen und Lehren. Der Bewusstseinswandel war so offensichtlich, dass die Praktikanten den Code der älteren Mitglieder des Teams verbesserten.

Radikale Offenheit am Arbeitsplatz implementieren

Die Umstellung auf eine radikale Offenheit kann nicht über Nacht erfolgen. Es erfordert eine Menge Beobachtung, Selbstreflexion und Zurückhaltung. Außerdem muss dies im gesamten Team geschehen, um eine signifikante Wirkung zu erzielen. Sie sollten bei sich selbst anfangen und dann das Wissen verbreiten, wenn sich die Gelegenheit bietet, dies zu erledigen. 📣

Wenn Sie diese Methode mit Ihrem Team praktizieren möchten, können Sie Folgendes zu erledigen:

Fangen Sie bei sich selbst an: Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, versuchen Sie, diese Muster in Ihrem Verhalten zu erkennen. Verstehen Sie, woher sie kommen, und lösen Sie die Probleme, die ihnen zugrunde liegen. Ändern Sie Ihr Verhalten von Situation zu Situation. Geben Sie sich Zeit, Ihre Worte zu wählen und bei jeder Interaktion über die Konsequenzen nachzudenken Regelmäßige Besprechungen mit den Mitarbeitern: Treffen Sie sich jede Woche oder jeden Monat mit den Mitgliedern des Teams, um Fortschritte zu besprechen, gegenseitiges konstruktives Feedback freizugeben und zu sehen, ob es Probleme gibt, bei denen sie Hilfe benötigen **Geben Sie Feedback, wenn der Mitarbeiter eine Aufgabe oder ein Projekt abgeschlossen hat und bei Leistungsbeurteilungen. Nennen Sie spezifische Bereiche, die Lob oder Kritik verdienen Belohnen Sie den Aufwand: Der Sinn von radikaler Offenheit besteht darin, die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu verbessern. Das wird nur möglich sein, wenn die Mehrheit der Mitarbeiter diesen Ansatz übernimmt. Loben Sie alle Versuche, ehrliches Feedback zu geben, egal wie klein

Die Bedeutung von radikaler Offenheit in Agile, DevOps und Scrum

Die heutigen Software Engineering Teams müssen flexibel sein, um mit der hohen Nachfrage, den kurzen Fristen und der Kultur der Remote-Arbeit Schritt zu halten. Aus diesem Grund setzen viele von ihnen heute auf die Methoden Agile, Scrum und DevOps. Radical Candor kann ein starker Katalysator für viele dieser Prinzipien sein

Bei Agile erfolgt die iterative Verbesserung durch kontinuierliches Feedback. Radical Candor setzt eine direkte und ehrliche Kommunikation voraus, die es den Teams ermöglicht, Probleme schnell zu lösen, sich an laufende Veränderungen anzupassen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. 🥇

Radical Candor steht auch im Einklang mit

Scrum-Werte

wobei das Vertrauen im Mittelpunkt beider Ansätze steht:

Courage: Scrum Teams trauen sich, das Richtige zu erledigen, und radikal offene Kritik hilft ihnen, ihren Standpunkt wirksam zu vermitteln

Scrum Teams trauen sich, das Richtige zu erledigen, und radikal offene Kritik hilft ihnen, ihren Standpunkt wirksam zu vermitteln Respekt: Die Mitglieder eines Scrum Teams glauben an die Fähigkeiten der anderen. Sie können dies zeigen, indem sie sich persönlich kümmern und freundlich sind, wenn sie Feedback geben

Die Mitglieder eines Scrum Teams glauben an die Fähigkeiten der anderen. Sie können dies zeigen, indem sie sich persönlich kümmern und freundlich sind, wenn sie Feedback geben Offenheit: Scrum Teams und andere Beteiligte sprechen offen über ihre Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen

Der DevOps-Rahmen zielt darauf ab

die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts zu verbessern

-von der Planung bis zur Bereitstellung. Bestimmte Teams, wie z. B. Entwicklung und Betrieb, arbeiten oft in Silos, was im weiteren Verlauf zu schwerwiegenden Problemen führt. Mithilfe von Radical Candor können sie diese Kommunikationsbarriere durchbrechen.

Wie wir am Beispiel von Zenhub gesehen haben, kann dieses Modell die Art und Weise verändern

Agile Teams

und Unternehmen arbeiten und ihren Mitarbeitern helfen, effizienter und unabhängiger zu arbeiten.

Bonus lesen: Erkunden Sie die

DevOps vs. Agile Konzepte

in diesem Leitfaden.

Radikale Offenheit und Aufbau von Vertrauen

Laut dem Gallup-Bericht 2023,

nur 23% der U.S.-Arbeitnehmer

vertrauen der Führung des Unternehmens, für das sie arbeiten. Geringes Vertrauen in die Führung und unter den Mitgliedern des Teams führt in der Regel zu einer angespannten Atmosphäre, häufigen Konflikten und einer hohen Fluktuation.

Vertrauen ist die Grundlage für gemeinschaftliche Arbeit. Teammitglieder, die einander vertrauen, fühlen sich wohl dabei, Bedenken zu äußern, Ideen freizugeben und Risiken einzugehen. Indem sie dies erledigen, können sie ihre Ziele nicht nur erreichen, sondern auch übertreffen. 🥅

Vertrauen muss man sich allerdings verdienen. Zu erledigen ist, was Sie tun können, um Vertrauen aufzubauen und Beziehungen in der Arbeit zu stärken:

Zeigen, nicht erzählen: Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn Sie möchten, dass sich die Mitglieder Ihres Teams persönlich um Sie kümmern und Sie direkt herausfordern, müssen Sie ihnen zeigen, wie das geht. Sie sollten auch um Feedback bitten bevor Sie es geben

Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn Sie möchten, dass sich die Mitglieder Ihres Teams persönlich um Sie kümmern und Sie direkt herausfordern, müssen Sie ihnen zeigen, wie das geht. Sie sollten auch um Feedback bitten bevor Sie es geben Haben Sie keine Angst, verletzlich zu sein: Sie sollten nicht versuchen, Emotionen zu vermeiden - sie sind ein unvermeidlicher Teil der menschlichen Erfahrung. Auch wenn es nicht ratsam ist, zu viele persönliche Details preiszugeben, sollten Sie ehrlich mit Ihren Gefühlen umgehen und andere ermutigen, das Gleiche zu erledigen

Sie sollten nicht versuchen, Emotionen zu vermeiden - sie sind ein unvermeidlicher Teil der menschlichen Erfahrung. Auch wenn es nicht ratsam ist, zu viele persönliche Details preiszugeben, sollten Sie ehrlich mit Ihren Gefühlen umgehen und andere ermutigen, das Gleiche zu erledigen Zeigen Sie Verständnis: Alle Versuche, Vertrauen zu gewinnen, werden scheitern, wenn Sie nicht anerkennen, dass Ihre Mitarbeiter ein Leben außerhalb des Unternehmens haben. Wenn ein persönliches Ereignis, sei es ein Umzug oder eine unheilbare Krankheit, sie daran hindert, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, müssen Sie mitfühlende Offenheit zeigen

Alle Versuche, Vertrauen zu gewinnen, werden scheitern, wenn Sie nicht anerkennen, dass Ihre Mitarbeiter ein Leben außerhalb des Unternehmens haben. Wenn ein persönliches Ereignis, sei es ein Umzug oder eine unheilbare Krankheit, sie daran hindert, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, müssen Sie mitfühlende Offenheit zeigen Förderung der Selbstentwicklung: Sie sollten Ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und den von ihnen gewünschten Karriereweg einzuschlagen, unabhängig von ihrer derzeitigen Tätigkeit

Radikale Offenheit in Feedback und Kommunikation

Kim Scott zufolge sollte Feedback HHIIPP sein - eine Abkürzung für:

Humble: Feedback sollte freundlich gegeben werden. Sie dürfen nicht hochmütig erscheinen, sondern eher neugierig und offen für Einwände Hilfreich: Erklären Sie, dass Sie vor allem Support anbieten und Verbesserungen anregen wollen Unverzüglich: Sie sollten zwar erst nachdenken, bevor Sie etwas sagen, aber wenn Sie Ihr Feedback eher früher als später geben, ist es effektiver Persönlich: Die nonverbale Kommunikation kann Ihnen ein klareres Bild davon vermitteln, wie die Person Ihr Feedback aufgenommen hat. Wenn Sie aus der Ferne arbeiten, nutzen Sie Videoanrufe Privat/öffentlich: Ein öffentliches Lob weckt beim Empfänger starke positive Emotionen und ermutigt andere, seinem Beispiel zu folgen. Wenn Sie Kritik üben, erledigen Sie dies privat, damit sich die Person nicht unwohl fühlt und in Verlegenheit gerät Nicht persönlich: Wenn feedback an einen Mitarbeiter geben geben, äußern Sie sich nicht zu seiner Persönlichkeit oder seiner allgemeinen Eignung. Seien Sie so spezifisch und klar wie möglich. Anstelle von Sie sind inkompetent in X könnten Sie sagen Dieser Teil von X war nicht zufriedenstellend, weil...

Die potenziellen Fallstricke radikaler Offenheit

Der größte Nachteil des Radical Candor Modells ist die Schwierigkeit der Umsetzung

emotionale Intelligenz

die man nicht einfach lehren kann. Sie muss auch im gesamten Team oder Unternehmen vorhanden sein.

Sie können nicht erwarten, dass die Mitarbeiter über Nacht auf magische Weise zu besseren Kommunikatoren werden. Sie sollten für Aufklärung, Schulung und Support sorgen, damit sich jeder an die neue Vorgehensweise gewöhnen kann. Es ist auch wichtig, das Bewusstsein für mögliche Vorurteile zu schärfen und zu lernen, wie man sie überwinden kann.

Radical Candor ist keine Einheitslösung. Nicht alle Kulturen, Teams und Mitglieder sind gleich. Sie müssen bei der Umsetzung flexibel sein, um sie niemandem aufzudrängen, der sich damit nicht wohlfühlt.

Wenn Sie versuchen, direkt zu sein, besteht die Möglichkeit, dass jemand Ihren Aufwand als brutale Ehrlichkeit interpretiert und sich verärgert fühlt. In solchen Fällen ist es wichtig, dass Sie einfühlsam sind und Ihre Absichten klarstellen. Manche Menschen brauchen mehr Zeit und Unterstützung, um sich an häufiges und direktes Feedback zu gewöhnen, als andere.

Radikale Offenheit ist ein ständiger Balanceakt. Sie müssen versuchen zu zeigen, dass Sie sich persönlich kümmern, ohne in ruinöse Empathie abzugleiten, und direkt herauszufordern, ohne in unausstehliche Aggression zu verfallen. Wenn Sie Feedback erhalten, passen Sie Ihre Vorgehensweise an, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Radikale Offenheit mit ClickUp in die Tat umsetzen

Machen Sie die Umsetzung von Radical Candor zu einer Ihrer nächsten

HR Ziele

und lassen Sie sie Ihr Team-Management und Ihre Feedback-Prozesse verändern. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, eine offene Kommunikation zu fördern und Vertrauen aufzubauen, um die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Wenn Sie in einer Agile-, DevOps- oder Scrum-Umgebung arbeiten, wird Radical Candor perfekt zu Ihren bestehenden Konventionen passen.

Die Umsetzung dieses Ansatzes ist ein ehrgeiziges Unterfangen, aber ClickUp macht es mit seinen umfassenden Features für die Zusammenarbeit leichter machbar.

