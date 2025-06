15 Strategien und Frameworks zur Priorisierung von Features

Ein Produkt mit allen erdenklichen Features klingt wie ein Traum für Verbraucher und eine Gelddruckmaschine, nicht wahr?

Nehmen wir an, Sie möchten eine neue Fitness-App entwickeln. Jeder hat Ideen: einen Kalorienzähler, Trainingsprogramme und vielleicht sogar einen Social Feed, um Fortschritte zu teilen. Aber mit begrenzter Zeit und begrenzten Ressourcen können Sie nicht alles auf einmal entwickeln.

Sie benötigen Strategien zur Priorisierung von Features, um Ihren Workflow in der Produktentwicklung zu optimieren. Die Priorisierung von Features ist eine Kunst und eine Wissenschaft: Sie müssen die Features auswählen, die den größten Einfluss haben, Ihre Benutzer bei Laune halten und Ihre App an die Spitze katapultieren.

Lassen Sie uns tiefer eintauchen und verstehen, warum die Priorisierung von Features für ein effektives Produktmanagement entscheidend ist.

Was ist Feature-Priorisierung?

Die Priorisierung von Features ist ein systematischer Prozess, bei dem Features anhand ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Produkt und seine Benutzer bewertet werden, um anschließend eine Strategie für ihre systematische Entwicklung zu erstellen.

Die Priorisierung von Features umfasst die Analyse von Kundenbedürfnissen, Kundenanforderungen, Geschäftszielen, technischer Machbarkeit und Ressourcenbeschränkungen, um zu bestimmen, welche Features zuerst entwickelt werden sollen.

Genau wie Produkt-Backlog-Praktiken spielt es in agilen Softwareentwicklungsmethoden in folgender Hinsicht eine wichtige Rolle:

Iterative Releases erleichtern

Sicherstellen, dass die wertvollsten Features zuerst zu den Benutzern gelangen

Kontinuierliches Feedback und Verbesserungen ermöglichen

Sicherstellen, dass der Entwicklungsaufwand mit der Produktvision und der Roadmap synchronisiert ist

Obwohl "Bauchgefühl" bei der Produktentwicklung eine Rolle spielt, kann das alleinige Verlassen auf Intuition zu verpassten Chancen und verschwendeten Ressourcen führen. Ein strukturierter Ansatz zur Priorisierung von Features bietet eine zuverlässigere Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Hier ist der Grund dafür:

Fokussierung der Ressourcen: Begrenzte Zeit und Entwicklungsressourcen erfordern eine sorgfältige Zuweisung. Durch Priorisierung können Sie den Aufwand Ihres Teams auf die Features konzentrieren, die den größten Einfluss haben

Im Einklang mit der Strategie: Features sollten die Vision und die langfristigen Ziele Ihres Produkts unterstützen. Durch Priorisierung stellen Sie sicher, dass Sie Features entwickeln, die zu Ihrer strategischen Roadmap beitragen

Verbessert die Entscheidungsfindung: Durch die Verwendung von Daten und einem konsistenten Rahmen werden bei der Priorisierung Verzerrungen aus der Gleichung entfernt, was zu objektiveren und fundierteren Entscheidungen führt

Verbessert die Kommunikation: Ein klar definierter Priorisierungsprozess fördert eine klare Kommunikation mit allen Beteiligten, einschließlich Entwicklern, Designern und Vertriebsteams, hinsichtlich der Produktrichtung

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Priorisierung von Features

Die Priorisierung von Features ist ein mehrstufiger Prozess, der einen klar definierten Ansatz erfordert. Hier eine Übersicht:

1. Führen Sie Produktanalysen und -recherchen durch

Beginnen Sie damit, umfassende Informationen über Ihr Produkt, seinen Einzelziel und seinen aktuellen Stand zu sammeln.

Führen Sie Benutzerrecherchen durch Umfragen, Interviews und Usability-Tests durch, um Kundenfeedback zu erhalten und wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Probleme der Benutzer zu gewinnen.

Darüber hinaus hilft die Analyse von Marktforschungsdaten, Angeboten von Wettbewerbern und Markttrends dabei, potenzielle Chancen und Risiken für die Positionierung Ihres Produkts zu identifizieren.

2. Epic erstellen

Epics stehen für umfassende Funktionen oder Themen innerhalb Ihres Produkts. Basierend auf Ihrer Produktanalyse gruppieren Sie verwandte Features unter diesen Epic-Themen. Dies hilft Ihnen dabei, umfassende Produktziele in kleinere, überschaubare Einheiten zu unterteilen und eine übergeordnete Struktur für Ihre Produkt-Roadmap zu erstellen.

Stellen Sie sich Epics als Themen vor, die wichtige Funktionen umreißen. Diese dienen als Grundlage für User Stories.

3. Entwickeln Sie Benutzergeschichten

User Stories sind kurze Erzählungen, die einen bestimmten Bedarf oder Wunsch eines Benutzers nach anderen Features beschreiben. Sie bieten eine benutzerzentrierte Perspektive für Strategien zur Feature-Entwicklung und stellen sicher, dass die Produktentwicklung auf die Probleme und gewünschten Ergebnisse der Benutzer abgestimmt ist.

Jede User Story sollte in einem einfachen Format auf derselben Seite folgen: "Als [Benutzerrolle] möchte ich [gewünschtes Ergebnis], damit [Vorteil]. "Zum Beispiel: "Als Kunde möchte ich meine Bestellung in Echtzeit verfolgen, um meinen Tag entsprechend planen zu können. "

Produktmanagement-Tools wie ClickUp können Ihren Aufwand und Ihre Effizienz bei der Priorisierung von Features verbessern.

So geht's:

1. ClickUp Produktmanagement-Suite

Erstellen Sie ein Diagramm zur Entwicklung Ihres Produkts, synchronisieren Sie den Aufwand Ihres Teams und beschleunigen Sie Ihre Markteinführung mit der Produktmanagement-Plattform von ClickUp

Die Produktmanagement-Plattform von ClickUp bietet mehrere Frameworks und Tools, die bei der Priorisierung von Features helfen:

Integrieren Sie Feedback, Epics und Sprints in eine einheitliche Produkt-Roadmap, die Teams klare Sichtbarkeit über aktuelle Ziele und anstehende Aufgaben bietet

Vereinfachen Sie die Verwaltung teamspezifischer Ansichten, Prozesse und Automatisierungen, reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und machen Sie manuelle Übergänge überflüssig – so gewinnen Sie wertvolle Zeit für wichtige Arbeit

Fördern Sie die Abstimmung zwischen Teams und Stakeholdern auf gemeinsame Ziele innerhalb eines einzigen Ökosystems. Arbeiten Sie über Dokumente zusammen, entwickeln Sie Ideen auf Whiteboards und kommunizieren Sie Aktualisierungen über Kommentare und andere Features

2. ClickUp Whiteboards

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für die Produktplanung und die Erstellung von Roadmaps.

Verwenden Sie Haftnotizen oder Karten auf dem Whiteboard, um Epics (allgemeine Themen) und User Stories (spezifische Features) innerhalb dieser Epics darzustellen. So können Sie sie leicht verschieben, was das Brainstorming und die Zusammenarbeit während der Planungsphase fördert.

Organisieren Sie Ihr Whiteboard mit Swimlanes, die verschiedene Phasen der Entwicklung für jedes vorgeschlagene Feature darstellen, z. B. "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt"

Brainstormen Sie, fügen Sie Notizen hinzu und bringen Sie Ihre besten Ideen auf einer kreativen Leinwand mit ClickUp Whiteboards zusammen

Sobald die Features priorisiert sind, planen Sie sie in Sprints oder Releases auf dem Whiteboard. So können Sie die Roadmap visualisieren und sicherstellen, dass Sie iterativ Wert liefern.

Sie können auch Aufgaben oder Features mit Linien verbinden, um Abhängigkeiten herzustellen und die gesamte Zeitleiste Ihrer Roadmap zu visualisieren. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, um die Zeitleiste nach Bedarf anzupassen.

3. Ansichten in ClickUp

Mit ClickUp Views können Sie einen benutzerdefinierten ClickUp-Workspace für Ihr Produkt erstellen. Organisieren Sie Features in Ordnern wie "Strategie" und "Backlog". Verwenden Sie die Listenansicht, um Features im Backlog detailliert darzustellen.

Verschaffen Sie sich mit flexiblen Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen in den ClickUp-Ansichten einen Überblick über den Stand Ihrer Arbeit

Priorisieren Sie die Warteschlangen für die Feature-Entwicklung mit den benutzerdefinierten Feldern (Auswirkung, Aufwand) und der Tabellenansicht von ClickUp, um Features mit hoher Wirkung und geringem Aufwand zu finden.

Organisieren Sie Aufgaben und bearbeiten Sie Daten in großen Mengen mit der reaktionsschnellen, intuitiven ClickUp-Tabellenansicht

ClickUp Aufgaben können Ihnen auch auf folgende Weise bei der Priorisierung von Features helfen:

: In dieser Ansicht können Sie Aufgaben je nach Priorität per Drag & Drop in verschiedene Spalten verschieben. Mit dieser Ansicht können Sie erkennen, was sofort erledigt werden muss ClickUp Board-Ansicht: In dieser Ansicht können Sie Aufgaben je nach Priorität per Drag & Drop in verschiedene Spalten verschieben. Mit dieser Ansicht können Sie erkennen, was sofort erledigt werden muss

: Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, um die Zeitleiste Ihres Projekts zu visualisieren und zu verstehen, wie priorisierte Aufgaben mit den Meilensteinen und Fristen Ihres Projekts übereinstimmen. Diese Ansicht hilft bei der Planung und Anpassung von Zeitplänen auf der Grundlage der Priorität der Aufgaben ClickUp Gantt-Ansicht: Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, um die Zeitleiste Ihres Projekts zu visualisieren und zu verstehen, wie priorisierte Aufgaben mit den Meilensteinen und Fristen Ihres Projekts übereinstimmen. Diese Ansicht hilft bei der Planung und Anpassung von Zeitplänen auf der Grundlage der Priorität der Aufgaben

: Mit Mindmaps können Sie hierarchische Diagramme erstellen, die verschiedene Prioritäten und Beziehungen zwischen Aufgaben definieren. Dies ist besonders nützlich, um die Struktur komplexer Projekte zu visualisieren und zu zeigen, wie einzelne Aufgaben zu übergeordneten Zielen beitragen ClickUp Mindmaps: Mit Mindmaps können Sie hierarchische Diagramme erstellen, die verschiedene Prioritäten und Beziehungen zwischen Aufgaben definieren. Dies ist besonders nützlich, um die Struktur komplexer Projekte zu visualisieren und zu zeigen, wie einzelne Aufgaben zu übergeordneten Zielen beitragen

Durch die Nutzung dieser Ansichten können Sie sicherstellen, dass sich Ihr Team auf Aufgaben konzentriert, die mit den strategischen Zielen Ihres Projekts übereinstimmen und die größte Wirkung erzielen.

4. ClickUp-Dokumente und ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Produktfeatures basierend auf Geschäftszielen, Visionen und Zwecken zu dokumentieren und zu organisieren.

Mit Dokumenten können Sie wichtige Informationen erfassen und freigeben, z. B.:

Feature-Beschreibung

Benutzergeschichten

Akzeptanzkriterien

Auswirkungen (Benutzer & Geschäft)

Aufwandsschätzung

Sie können ClickUp-Dokumente auch für Folgendes verwenden:

Verfolgen Sie die Phasen von Feature-Anfragen mit benutzerdefinierten Status wie "In Bearbeitung" und "In Bearbeitung". Erfassen Sie Details wie Auswirkungen, Priorität und Aufwand mit benutzerdefinierten Feldern

Nutzen Sie Benachrichtigungen und Abhängigkeiten, um Feature-Anfragen besser zu verwalten. So stellen Sie sicher, dass die wichtigsten Features zeitnah und im Einklang mit den strategischen Zielen entwickelt werden

Aktivieren Sie die Aufgabenprioritäten von ClickUp , um bestimmte Prioritäten wie "dringend", "hoch", "normal" und "niedrig" für Aufgaben festzulegen und so die Wichtigkeit und Dringlichkeit der einzelnen Features zu unterscheiden

Erstellen Sie das perfekte Dokument oder Wiki mit verschachtelten Seiten und Gestaltungsoptionen in ClickUp Docs

Die KI-Funktionen von ClickUp Brain können diese Features, Benutzer-Feedback, Wettbewerbsanalysen oder verwandte ClickUp-Dokumente zusammenfassen und kategorisieren, sodass die Priorisierung zum Kinderspiel wird.

Mit ClickUp Brain können Sie außerdem:

Finden Sie schnell relevante Informationen zu Features in allen ClickUp-Dokumenten. So können Sie die Bedürfnisse der Benutzer und die Auswirkungen schneller einschätzen

Analysieren Sie vergangene Interaktionen und Projekttermine , um Aufgaben vorzuschlagen, die Ihren Zielen und Prioritäten entsprechen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Erstellen Sie Priorisierungsmatrizen , um Elemente anhand mehrerer Kriterien zu bewerten und zu organisieren und so den Entscheidungsprozess zu vereinfachen

Erstellen Sie Prioritätenlisten , indem Sie wichtige Details wie Fristen, Abhängigkeiten und Fertigstellungszeiten verarbeiten. Dabei werden Dringlichkeit, Wichtigkeit und Ressourcenverfügbarkeit berücksichtigt, um den Workflow und die Zielerreichung zu optimieren

Vereinfachen Sie Ihre Projekt-Workflows und verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung mit KI-gestützten Einblicken durch ClickUp Brain

15 Frameworks zur Priorisierung von Features

Nachdem wir nun die Bedeutung der richtigen Features und die Schritte im Prozess der Priorisierung von Produktfeatures verstanden haben, wollen wir uns einen Bereich von Produktmanagement-Frameworks ansehen, die als Leitfaden für den Prozess dienen können:

1. RICE (Reichweite, Wirkung, Vertrauen, Aufwand)

Weisen Sie jedem Feature Punkte zu, basierend auf Reichweite (potenzielle Anzahl der betroffenen Benutzer), Auswirkung (Stärke des positiven Ergebnisses), Zuverlässigkeit (Sicherheit der Auswirkung) und Aufwand (Entwicklungszeit und Ressourcen).

Features mit hohen RICE-Werten werden priorisiert.

Sie können benutzerdefinierte Felder innerhalb von ClickUp-Aufgaben erstellen, um jeden RICE-Faktor darzustellen. Weisen Sie diesen Feldern Punkte zu, um die Gesamtpunktzahl für jedes Feature zu berechnen.

Navigieren Sie mit ClickUp Aufgaben schnell zu jeder Aufgabe oder Unteraufgabe innerhalb Ihres Projekts

Mit ClickUp Aufgaben können Sie außerdem:

Legen Sie Prioritätsstufen für Aufgaben fest, damit Sie Ihre Workload anhand der wichtigsten Punkte strukturieren können. So wird sichergestellt, dass Features mit hoher Priorität zuerst bearbeitet werden

Fügen Sie benutzerdefinierte Tags zu Aufgaben hinzu, um sie als wichtig, dringend, beides oder gar nicht zu kennzeichnen, und erhalten Sie so einen schnellen visuellen Hinweis für die Priorisierung

Sortieren und filtern Sie Aufgaben nach Priorität. Sie können Ihren Workflow ganz einfach organisieren, um sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die den größten Wert bringen

2. Wert vs. Aufwand

Tragen Sie die Features in eine 2×2-Matrix ein, wobei die Achsen den Wert (für Benutzer/Geschäft) und den Aufwand (Entwicklungskomplexität) darstellen. Features im Quadranten mit hohem Wert und geringem Aufwand erhalten höchste Priorität.

Erleichtern Sie Priorisierungsdiskussionen mit der Pugh-Matrix-Vorlage von ClickUp.

Die Pugh-Matrix ist ein Entscheidungsinstrument zur Bewertung von Konzepten in der Produktentwicklung und strategischen Planung. Sie vergleicht Optionen anhand definierter Kriterien und ermöglicht so eine gewichtete Rangfolge für fundierte Entscheidungen.

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie den Aufwand im Vergleich zum Wert jedes Features mit der ClickUp Pugh Matrix Vorlage

Verwenden Sie diese gebrauchsfertige Vorlage für die Produktentwicklung, um Ihre Features als "Optionen" aufzulisten und Kriterien wie Auswirkungen auf den Benutzer (Wert) und Entwicklungsaufwand zu definieren. So können Sie Features visuell vergleichen und die wirkungsvollsten und aufwandsärmsten Features identifizieren, die Sie zuerst angehen sollten.

3. Kano-Modell

Das Kano-Modell ermöglicht es Produktmanagern, Features anhand ihrer Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit zu priorisieren. Es kategorisiert Features in fünf Gruppen und zeigt, wie sich ihr Vorhandensein oder Fehlen auf die Wahrnehmung der Benutzer auswirkt. Erstellen Sie benutzerdefinierte Beschreibungen oder Tags innerhalb von ClickUp-Aufgaben, um diese fünf Features zu kategorisieren:

"Must-have"-Features oder grundlegende Features, deren Fehlen zu Unzufriedenheit führt

"Delighters" , die positive Überraschungen schaffen

"Eindimensionale" (Wunsch-)Features, die linear mit der Zufriedenheit korrelieren

"Indifferente" Features, die nur minimale Auswirkungen auf die Benutzererfahrung haben

Reverse Features (Frustratoren), die Benutzer frustrieren, wenn sie schlecht implementiert sind oder unnötige Komplexität hinzufügen. Ein Beispiel hierfür wäre ein schlecht konzipiertes Benachrichtigungssystem, das Benutzer mit irrelevanten Warnmeldungen bombardiert

4. Story Mapping

Priorisieren Sie Features anhand ihrer Position im Benutzer-Flow, um eine reibungslose und intuitive Benutzererfahrung zu gewährleisten.

User Stories werden chronologisch anhand der User Journey angeordnet, wodurch der gesamte Produkt-Flow visuell dargestellt und Features hervorgehoben werden, die die Benutzererfahrung in jeder Phase verbessern.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für User Story Mapping, um User Stories zu organisieren und Features entsprechend der User Journey zu priorisieren.

Diese Vorlage herunterladen Teilen Sie die Reise des Benutzers in kleinere, überschaubare Teile auf. Stellen Sie diese dann mit der Vorlage "User Story Mapping" von ClickUp auf einer Karte dar

Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verschaffen Sie sich Klarheit über Benutzergeschichten und was zu ihrer Entwicklung erforderlich ist

Organisieren Sie Benutzer-Stories in Sprints und priorisieren Sie Features anhand ihres Werts

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts und Anpassungen nach Bedarf

5. MoSCoW-Methode

Diese Methode kategorisiert Features in vier Gruppen:

Must-have (wesentliche Funktionen)

Sollte vorhanden sein (wichtig, aber nicht kritisch)

Könnte sein (wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig)

Won't-have (aufgeschoben oder niedrige Priorität)

Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen innerhalb von ClickUp-Aufgaben, um Features nach der MoSCoW-Methode zu kategorisieren. Dies ermöglicht eine einfache Organisation und Priorisierung basierend auf der Notwendigkeit der Features.

6. Chancenbewertung

Bei diesem Framework werden Features anhand der Größe der Marktchancen, des Wettbewerbsvorteils und der Einfachheit der Implementierung mit Punkten bewertet. Features mit hohen Punktzahlen werden zu Top-Kandidaten.

7. Produktbaum

Diese hierarchische Struktur unterteilt Produktfeatures in kleinere, besser verwaltbare Komponenten. Die Produktvision steht an der Spitze, gefolgt von Epics, User Stories und schließlich einzelnen Aufgaben.

Diese Visualisierung verdeutlicht Abhängigkeiten zwischen Features und hilft dabei, übergeordnete Features zu priorisieren, die sich auf einen größeren Bereich von Funktionen auswirken.

8. Kosten der Verzögerung

Dieses Framework konzentriert sich auf die potenziellen negativen Auswirkungen einer Verzögerung bei der Entwicklung eines bestimmten Features.

Wenn Sie nicht auf einen bestimmten Bedarf der Benutzer eingehen, sollten Sie die potenziellen Umsatzverluste, die Abwanderung von Kunden oder den Verlust von Wettbewerbsvorteilen berücksichtigen.

Features mit hohen potenziellen Verzögerungskosten werden für die sofortige Entwicklung priorisiert.

9. Feature kaufen

Geben Sie Benutzern die Möglichkeit, mit einer virtuellen Währung über die Features abzustimmen, die sie am wertvollsten finden. In diesem Rahmen vergeben Benutzer Punkte für gewünschte Features und liefern so einen Datenpunkt für die Priorisierung.

Benutzer-Feedback ist zwar wertvoll, aber Sie sollten es mit anderen Faktoren wie strategischer Ausrichtung und Entwicklungsdurchführbarkeit abwägen.

10. ICE-Bewertungsmodell

Weisen Sie den Features Punkte zu, basierend auf ihrem potenziellen "Impact" auf die Benutzer und die Geschäftsziele, dem Grad der "Confidence" in das erwartete positive Ergebnis und der "Ease of development"

Features mit hoher Bewertung in den Bereichen Impact, Confidence und Ease (ICE) werden bei der Entwicklung priorisiert.

Erstellen Sie wie beim RICE-Scoring benutzerdefinierte Felder innerhalb der ClickUp-Aufgaben, um jeden Faktor (Auswirkung, Zuverlässigkeit, Einfachheit) für ein Feature darzustellen. Weisen Sie diesen Feldern Werte zu, um den Gesamt-ICE-Wert für jedes Feature zu berechnen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ICE-Felder mit ClickUp-Aufgaben

11. Prioritäten-Poker

Bei dieser kollaborativen Technik werden Features anhand ihrer relativen Bedeutung mit Punktwerten versehen.

Die Teammitglieder schätzen während eines Meetings die Punkte für jedes Feature, was die Diskussion fördert und zu einer konsensorientierteren Priorisierung führt.

12. KJ-Methode

Die Kawakita-Jiro-Methode hilft dabei, Ideen zu sortieren, wenn viele Features organisiert und kategorisiert werden müssen.

Schreiben Sie jede Feature-Idee auf eine separate Haftnotiz. Die Teammitglieder gruppieren dann verwandte Ideen auf einem Whiteboard und identifizieren Themen und Cluster, die die zugrunde liegenden Benutzerbedürfnisse hervorheben.

Priorisieren Sie Features, die die wichtigsten Benutzerbedürfnisse erfüllen, die durch die Gruppierung ermittelt wurden.

Verwenden Sie die Vorlage "ClickUp-Produkt-Features-Matrix ", um die KJ-Methode in ein digitales Format zu übertragen.

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie wichtige Datenpunkte wie Feature-Typ, Kunde, Wert, Auswirkungen und mehr mit der ClickUp-Vorlage für Produkt-Features in Matrixform

Erfassen Sie Features als Einträge, kategorisieren Sie sie mithilfe benutzerdefinierter Felder und sortieren Sie sie nach diesen Feldern, um Features visuell nach Themen zu gruppieren. Dies erleichtert die Diskussion und Analyse, um anhand der sich abzeichnenden Themen Prioritäten für Features zu setzen.

13. Weighted Shortest Job First (WSJF)

Dieses Framework priorisiert Aufgaben sowohl nach ihrer Wichtigkeit (Gewichtung) als auch nach der Zeit, die zu ihrer Fertigstellung benötigt wird (Größe der Aufgabe). Features mit hoher Wichtigkeit und kurzer Entwicklungszeit werden für eine schnellere Fertigstellung priorisiert.

14. Rahmenbedingungen

Identifizieren Sie Einschränkungen oder Hindernisse, die sich auf die Entwicklung von Features auswirken könnten (z. B. Budget, Ressourcen, Technologie).

Wenn Sie Einschränkungen im Voraus berücksichtigen, können Sie realisierbare Features priorisieren oder Anpassungen identifizieren, um wertvolle Features zu integrieren.

15. Kaplan-Norton-Balanced-Scorecard

Dieses Framework ist ideal, wenn Sie eine breitere Perspektive für den Erfolg Ihres Produkts benötigen. Das Framework gleicht die Prioritäten für Produktmanager anhand von vier Schlüsselbereichen aus:

Finanziell: Features, die zu finanziellen Zielen beitragen (z. B. Umsatzsteigerung)

Kunde: Features, die die Kundenzufriedenheit und -loyalität verbessern

Interne Prozesse: Features, die die interne Effizienz und Entwicklungsprozesse verbessern

Lernen und Wachstum: Features, die Innovation und das Lernen im Team fördern

Bewerten Sie jedes Feature (oft mit 1 bis 100) anhand seiner Auswirkungen auf jede Kategorie.

Sie können auch eine gewichtete Scorecard verwenden, um jeder Kategorie je nach ihrer relativen Bedeutung für Ihre Ziele Gewichte zuzuweisen. Features mit den höchsten Punktzahlen liefern wahrscheinlich den größten Wert für Ihre strategischen Ziele.

Fallstricke bei der Priorisierung von Features

Selbst mit einem klar definierten Prozess und Rahmenwerk kann es bei der Priorisierung von Features zu Fehlern kommen.

Hier sind einige der häufigsten Fehler und wie Sie sie vermeiden können:

Entscheidungsunfähigkeit: Verstricken Sie sich nicht in der Analyse endloser Möglichkeiten. Konzentrieren Sie sich auf die wirkungsvollsten Features und iterieren Sie auf Basis des Feedbacks der Benutzer

Priorisierung nach Einschränkungen: Lassen Sie sich bei der Priorisierung von Features nicht von aktuellen technischen Einschränkungen leiten. Priorisieren Sie anhand der Benutzeranforderungen und Geschäftsziele und suchen Sie dann nach Möglichkeiten, technische Hürden zu überwinden

Fokus auf die falschen Features: Die Priorisierung sollte sich nach den Bedürfnissen der Benutzer und den Zielen des Unternehmens richten, nicht nach den Wünschen des Teams oder den Features der Konkurrenz. Stellen Sie sicher, dass Ihre Prioritäten mit Ihrer Produktvision und Roadmap übereinstimmen

Geben Sie Ihrem Team eine robuste Feature-Flagging-Software an die Hand, mit der Sie Features aktivieren oder deaktivieren können, ohne den bestehenden Code zu ändern oder neuen Code bereitzustellen.

Implementieren Sie Feature-Priorisierung mit ClickUp

Die Priorisierung von Features ist eine wichtige Fähigkeit in der Produktentwicklung. Durch die Implementierung eines strukturierten Ansatzes und die Verwendung geeigneter Frameworks können Sie fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Features zuerst entwickelt werden sollen, um den Wert für Ihre Benutzer zu maximieren und langfristigen Erfolg für Ihr Produkt zu erzielen.

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp mit seinen umfassenden Funktionen zur Projektpriorisierung und Aufgabenverwaltung kann ein wertvolles Werkzeug in Ihrem Arsenal zur Priorisierung von Features sein.

Die Whiteboards, Dokumente und KI-Funktionen von ClickUp können den Prozess optimieren, von der Datenerfassung über die Visualisierung und Bewertung bis hin zur Priorisierung von Features in Zusammenarbeit mit Ihrem gesamten Entwicklungsteam.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie priorisieren Sie die Features eines Produkts?

Konzentrieren Sie sich auf die Bedürfnisse der Benutzer und die Ziele des Unternehmens, um die Features eines Produkts zu priorisieren. Verwenden Sie ein Framework zur Priorisierung von Features wie RICE Scoring oder die Matrix "Wert vs. Aufwand", um Features anhand ihrer Auswirkungen und des erforderlichen Aufwands objektiv zu bewerten.

2. Was sind die 4 Kategorien für die Priorisierung von Features?

Vier gängige Kategorien, die in Frameworks zur Priorisierung von Features verwendet werden, sind:

Wert : Die potenziellen positiven Auswirkungen des Features auf die Benutzer und das Geschäft

Aufwand : Die Entwicklungszeit und die Ressourcen, die für die Erstellung des Features erforderlich sind

Reichweite : Die Nummer der Benutzer, auf die sich das Feature auswirkt

Vertrauen: Die Gewissheit, dass das Feature einen positiven Einfluss hat

3. Wie priorisieren Sie Features und Funktionen in Ihren Designs?

Verwenden Sie ein Priorisierungs-Framework, um jedes potenzielle Feature anhand der Benutzeranforderungen, Geschäftsziele und Entwicklungsmöglichkeiten zu bewerten. Ziehen Sie das Kano-Modell in Betracht, um Features zu identifizieren, die Benutzer "begeistern", und priorisieren Sie diese neben den wesentlichen Funktionen.