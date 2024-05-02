Microsoft Project vs. Monday.com: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Ob Sie Ihr nächstes großes Ereignis organisieren oder ein Projekt durch alle Phasen begleiten – mit dem richtigen Projektmanagement-Tool können Sie Ihre Ideen in die Tat umsetzen.

Es gibt solide Apps für das Projektmanagement, darunter sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Software, die Ihre Erwartungen erfüllen und übertreffen werden. Aber hier ist die Sache: Nicht alle Projektmanagement-Software ist gleich.

Ehrlich gesagt brauchen Sie vielleicht gar nicht alle Funktionen, die sie bieten. In der Flut von Projektmanagement-Lösungen stechen einige hervor und überzeugen Benutzer mit ihren fortschrittlichen Features und ihrer Benutzerfreundlichkeit.

Zwei solcher Tools sind Microsoft Project und Monday.com. Begleiten Sie uns, während wir ihre Features, Preise und Benutzerfreundlichkeit unter die Lupe nehmen.

Und bleiben Sie dran, denn wir bringen einen weiteren Konkurrenten ins Spiel, der die Konkurrenz aufmischen wird. 🌟

Finden wir das richtige Tool, das zu Ihren Zielen im Projektmanagement passt.

Was ist Microsoft Project?

über Microsoft Project

Microsoft Project, Teil des umfangreichen Microsoft-Ökosystems, ist ein Tool für ambitionierte Projektmanager. Es konzentriert sich auf die Verwaltung von Projekten unterschiedlicher Komplexität und lässt sich gut in Microsoft-Produkte wie Teams und Office integrieren, was es zu einer ersten Wahl für Unternehmen macht, die bereits in die Microsoft-Infrastruktur eingebunden sind.

Mit Features, die detaillierte Projektplanungstools bieten – darunter Gantt-Diagramme, Ressourcenmanagement und Portfolios –, ist es für komplexere Projekte ausgelegt.

Ganz gleich, ob Sie mehrere Projekte nachverfolgen oder eine umfassende Übersicht über Ihre Ressourcen benötigen, Microsoft Project bietet einen strukturierten Ansatz für das Projektmanagement.

Features von Microsoft

Entdecken Sie die Features von Microsoft Project und erfahren Sie, wie Sie damit Ihr Projektmanagement optimieren können:

1. Integrierte Vorlagen

über Microsoft Project

Microsoft Project vereinfacht die Projektinitiierung mit einer Reihe integrierter Vorlagen.

Ganz gleich, ob Sie Softwareentwicklung, Bauprojekte, Marketingkampagnen oder die Planung von Ereignissen in Angriff nehmen – diese Vorlagen bieten Ihnen einen strukturierten Rahmen, der Best Practices und Standardmethoden des Projektmanagements umfasst.

Dies ist besonders vorteilhaft für Teams, die einen umfassenden Projektvorschlag erstellen und dabei Konsistenz und Qualität auf ganzer Linie gewährleisten möchten. Dieses Feature spart Zeit und sorgt für Konsistenz und Qualität in allen Projekten, sodass sich Projektmanager auf die Umsetzung der Projekte konzentrieren können, anstatt alles von Grund auf neu einzurichten.

2. Ressourcenmanagement

über Microsoft Project

Effektives Ressourcenmanagement bedeutet, die Kapazitäten und die Workload Ihres Teams zu kennen und neue Aufgaben entsprechend zuzuweisen. Mit Microsoft Project sehen Sie auf einen Blick, wer verfügbar und wer überlastet ist, sodass Sie Burnouts vermeiden und eine gleichmäßige Verteilung der Workload gewährleisten können.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Projektplanung so effizient wie möglich abläuft. Außerdem verringern Sie das Risiko von Verzögerungen oder Hindernissen bei der Projektumsetzung.

3. Portfolio-Management

über Microsoft Project

Für alle, die mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren, bietet das Portfoliomanagement einen Überblick über alle anstehenden Aufgaben.

Mit diesem Feature können Sie Projekte an den Zielen Ihres Unternehmens ausrichten, Prioritäten effektiv setzen und Ressourcen dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Wenn Ihr Unternehmen an mehreren Produkteinführungen gleichzeitig arbeitet, hilft Ihnen das Portfolios-Management dabei, den Fortschritt jedes Projekts zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Ressourcen optimal verteilt sind, ohne den Erfolg eines Projekts zu gefährden.

Preise für Microsoft Project

Cloud-basierte Lösungen:

Projektplan 1: 10 $ pro Benutzer und Monat

Projektplan 3 : 30 $/Benutzer pro Monat

Projektplan 5: 55 $/Benutzer pro Monat

Lokale Lösungen:

Project Standard: 679,99 $ (einmaliger Kauf)

Project Professional: 1129,99 $ (einmaliger Kauf)

Project Server: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Monday?

via Monday

Monday ist eine dynamische, intuitive Projektmanagement-Plattform, die sich ideal für Teams eignet, die eine Mischung aus einfacher Benutzeroberfläche und leistungsstarken Features suchen. Sie glänzt in Umgebungen, die Flexibilität und Anpassung erfordern, und macht die Nachverfolgung von Projekten und die Zusammenarbeit sowohl ansprechend als auch effizient.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die möglicherweise eine steile Lernkurve oder ein umfangreiches Setup erfordern, ist Monday benutzerfreundlich und lädt Teams jeder Größe dazu ein, ihre Arbeit einfach zu verwalten.

Die Integrationsmöglichkeiten mit anderen Apps gewährleisten einen nahtlosen Workflow und machen es zu einem Favoriten unter Unternehmen, die eine anpassungsfähige und skalierbare Projektmanagement-Lösung suchen.

Von der Delegierung von Aufgaben bis hin zur visuellen Nachverfolgung von Projekten – Monday wurde entwickelt, um komplexe Prozesse zu vereinfachen und das Projektmanagement für Teams überall zu vereinfachen.

Features von Monday

So können die Features von Monday Ihr tägliches Projektmanagement verbessern:

1. Aufgabenverwaltung

via Monday

Bei der Aufgabenverwaltung von Monday dreht sich alles um Klarheit und Zusammenarbeit. Mit nur wenigen Klicks können Sie Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und Fristen festlegen.

Wenn Sie beispielsweise eine Marketingkampagne verwalten, können Sie diese in Aufgaben wie „Anzeige entwerfen“, „Text verfassen“ und „Anzeige veröffentlichen“ unterteilen, diese Ihrem Team zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

So bleiben alle auf das Wesentliche fokussiert und die Verantwortlichkeiten werden klar verteilt.

2. Geschäft

via Monday

Monday vereinfacht Geschäftsabläufe durch eine Plattform, die sich an verschiedene operative Workflows anpasst, von der Verwaltung von Vertriebspipelines bis hin zu Kunden-Onboarding-Prozessen. Verwenden Sie es, um Workflows an die individuellen Prozesse Ihres Unternehmens anzupassen.

Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine Marketingagentur, in der jedes Projekt unterschiedliche Phasen, Anforderungen und Teams hat. Mit Monday können Sie einen Workflow erstellen, der jedes Projekt vom ersten Kontakt bis zur Lieferung nachverfolgt, Meilensteine überwacht, Dokumente verwaltet und alle Beteiligten synchronisiert.

Unabhängig von der Komplexität Ihrer Abläufe sorgt Monday für Organisation und Transparenz, sodass Sie Bereiche für Optimierungen und Wachstum leichter identifizieren können.

3. Ressourcenmanagement

via Monday

Das Ressourcenmanagement bei Monday ist mehr als nur die Überwachung, wer was tut – es geht darum, die Produktivität Ihres Teams zu maximieren, ohne es zu überlasten. Die Plattform bietet eine visuelle Übersicht über die Workload Ihres Teams und hilft Ihnen, die Aufgaben effektiv auf die Mitglieder Ihres Teams zu verteilen.

Wenn Sie beispielsweise für ein Softwareentwicklungsteam verantwortlich sind, können Sie Monday verwenden, um sicherzustellen, dass die Aufgaben gleichmäßig auf die Kapazitäten und die aktuelle Workload der einzelnen Mitglieder verteilt werden. Wenn ein Entwickler überlastet ist, können Sie mit Monday Aufgaben ganz einfach an andere mit mehr Kapazitäten verschieben, sodass Engpässe vermieden werden und Ihre Projekte reibungslos voranschreiten.

Dieser Überblick über Ihre Ressourcen hilft bei der sofortigen Verteilung von Aufgaben und unterstützt die langfristige Kapazitätsplanung und Teamauslastung, sodass Ihre Projekte effizient abgeschlossen werden und Ihr Team motiviert bleibt.

Preise für Monday

Einzelbenutzer : Kostenlos für bis zu 2 Benutzer

Basis : 12 $/Platz pro Monat

Standard : 14 $/Platz pro Monat

Pro : 24 $/Platz pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Microsoft Project vs. Monday: Feature-Vergleich

Sie haben gesehen, was Microsoft Project und Monday einzeln bieten, aber wie schneiden sie im direkten Vergleich ab?

Hier eine Übersicht:

Feature Microsoft Project Monday Gantt-Diagramme Fortgeschritten Basic, mit Zeitleisten-Ansicht Ressourcenmanagement Umfassend Grundlagen Portfolio-Management Umfassend Limit Zeiterfassung Verfügbar über Add-Ons Integriert Benutzeroberfläche Klassisch Modern und intuitiv Integration mit anderen Apps Umfassend innerhalb des Microsoft-Ökosystems Umfassend, mit verschiedenen Apps Tools für die Zusammenarbeit Umfassend mit Microsoft Teams Integriert Abhängigkeiten zwischen Aufgaben Detailliert Verfügbar Berichterstellung Ausführliche Informationen Anpassbar Abhängigkeiten zwischen Aufgaben Bietet eine detaillierte und hierarchische Ansicht der Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, wodurch komplexe Abhängigkeitsstrukturen für komplizierte Projekt-Zeitleisten möglich sind. Unterstützt Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, jedoch mit einem vereinfachten Ansatz, der Teams die Verwaltung weniger komplexer Projekte erleichtert. Berichterstellung Bietet detaillierte Berichterstellung mit einer Vielzahl vordefinierter Berichte, die weiter an die detaillierten Projektanforderungen angepasst werden können. Bietet anpassbare Berichte, die Benutzer an ihre Bedürfnisse anpassen können, auch wenn die integrierten Optionen zur Berichterstellung möglicherweise nicht so umfangreich sind wie bei Microsoft Project. Mobile App Verfügbar Verfügbar Free-Plan Nicht verfügbar Verfügbar für bis zu 2 Benutzer Skalierbarkeit Geeignet für große Teams und Unternehmen Flexibel für alle Unternehmensgrößen

1. Projektvorlagen

Microsoft Project

Microsoft Project verfügt über viele integrierte Vorlagen, mit denen Sie Ihr Projekt auf einer soliden Grundlage starten können. Diese Vorlagen sind auf verschiedene Projektarten zugeschnitten und berücksichtigen Branchenstandards und Best Practices.

Wenn Sie beispielsweise ein komplexes Softwareentwicklungsprojekt verwalten, sparen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage Zeit und stellen sicher, dass Sie alle kritischen Phasen von der Erfassung der Anforderungen bis zur Bereitstellung abdecken, wodurch der Projekt-Setup-Prozess optimiert wird.

Monday

Monday bietet anpassbare Vorlagen, die an jeden Projekttyp angepasst werden können und einen schnellen und flexiblen Ansatz für das Projekt-Setup ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie an einer Marketingkampagne, einer Produkteinführung oder der Einarbeitung neuer Clients arbeiten – die Vorlagen von Monday lassen sich ganz einfach an Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen anpassen.

Diese Anpassungsfähigkeit macht Monday zu einem starken Kandidaten für Teams, die ein Tool suchen, das sich an ihre dynamischen Projektanforderungen anpassen lässt und ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Benutzerdefinierung bietet.

Fazit?

Microsoft Project ist ideal für diejenigen, die einen strukturierteren Ansatz mit branchenspezifischen Vorlagen bevorzugen. Gleichzeitig spricht Monday Teams an, die Vielseitigkeit und die Möglichkeit suchen, Vorlagen schnell an ihre individuellen Projektanforderungen anzupassen.

2. Ressourcenmanagement

Microsoft Project

Über die Nachverfolgung von Projekten hinaus können Sie mit Microsoft Project den Ressourcenbedarf prognostizieren, die Auslastung analysieren und sogar HR-Systeme integrieren, um die Projektarbeit mit den Zeitplänen der Mitarbeiter abzustimmen.

Diese umfassende Ressourcenverwaltung ist unverzichtbar für Unternehmen, in denen Projekte eine sorgfältige Abstimmung von Personal- und Materialressourcen erfordern, beispielsweise in der Fertigung oder IT.

Monday

Mit Monday können Sie Teammitglieder in Aufgaben taggen und sehen, wer an was arbeitet. Dies ist ideal für kleinere Teams oder Projekte, die keine minutengenaue Nachverfolgung der Ressourcen erfordern, aber dennoch von einer klaren Eigentümerschaft der Aufgaben und Status-Updates profitieren.

Fazit?

Für Projektmanager, die eine detaillierte Ressourcenverwaltung benötigen, ist Microsoft Project die erste Wahl. Monday ist einfacher und übersichtlicher und eignet sich für die Nachverfolgung weniger komplexer Ressourcen.

3. Zeiterfassung

Microsoft Project

Dank der integrativen Funktionen der Plattform können Sie sie mit Zeiterfassungstools verbinden, die Sie möglicherweise bereits verwenden, beispielsweise solche aus dem Microsoft-Ökosystem. Dieses Setup ist besonders in Szenarien sinnvoll, in denen Ihre Zeiterfassung in andere Geschäftsprozesse wie die Lohnabrechnung oder Rechnungsstellung einfließen muss.

Monday

Das integrierte Tool zur Zeiterfassung ist benutzerfreundlich und ermöglicht es den Teammitgliedern, Timer zu starten und zu stoppen, während sie an Aufgaben arbeiten. Für Agenturen oder Freiberufler, bei denen die Zeit direkt mit der Abrechnung verbunden ist, könnte dies eine entscheidende Verbesserung der Effizienz bei der Abrechnung mit Clients und der Analyse der Produktivität bedeuten.

Fazit?

Monday könnte die richtige Wahl für Sie sein, wenn die direkte Zeiterfassung für Aufgaben für Ihren Betrieb entscheidend ist.

4. Preise

Bei der Auswahl des richtigen Projektmanagement-Tools ist es wichtig, die Preisstrukturen von Microsoft Project und Monday.com zu verstehen.

Microsoft Project

Cloud-basierte Lösungen:

Projektplan 1: 10 $/Benutzer pro Monat; geeignet für einzelne Projektmanager oder kleine Teams, die grundlegende Projektmanagement-Funktionen benötigen

Projektplan 3: 30 $/Benutzer pro Monat; für mittelgroße Teams, die robustere Tools und Ressourcen für die Projektplanung benötigen

Projektplan 5: 55 $/Benutzer pro Monat; am besten geeignet für große Teams oder Organisationen, die umfassende Features für das Projekt- und Portfolios Management benötigen

Lokale Lösungen:

Project Standard: 679,99 $ (einmaliger Kauf); bietet wichtige Projektmanagement-Tools für einen einzelnen PC

Project Professional: 1129,99 $ (einmaliger Kauf); umfasst erweiterte Tools, Optionen für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, eine Verbindung mit Project Server herzustellen

Project Server: Benutzerdefinierte Preise; bietet eine skalierbare Lösung für das Projekt- und Portfolio-Management in Unternehmen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist

Monday

Einzelperson: Kostenlos für bis zu 2 Benutzer; ein guter Ausgangspunkt für Freiberufler oder kleine Teams, die gerade mit dem Projektmanagement beginnen

Basic: 12 $/Platz pro Monat; ideal für kleine Teams, die grundlegende Funktionen für die Nachverfolgung und Verwaltung von Projekten benötigen

Standard: 14 $/Platz pro Monat; zusätzliche Features wie Zeitleiste und Gantt-Diagramme, geeignet für Teams, die umfassendere Planungstools suchen

Pro: 24 $/Platz pro Monat; entwickelt für mittlere bis große Teams, die erweiterte Funktionen für die Anpassung von Workflows, Automatisierung und Integration benötigen

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise; maßgeschneidert für große Unternehmen oder solche mit besonderen Anforderungen an Sicherheit, Support und Governance

Was funktioniert für Sie?

Kleine Teams und Startups könnten sich eher für Monday.com entscheiden, insbesondere für den Plan für sehr kleine Teams oder den Basic-Plan für grundlegende Projektmanagement-Anforderungen, da dieser erschwinglich und benutzerfreundlich ist

Mittlere bis große Teams, die eine detaillierte Projektplanung, Ressourcenverwaltung und Integration mit anderen Microsoft-Produkten benötigen, werden Microsoft Project Plan 3 oder 5 als besser geeignet empfinden

Unternehmen, die umfangreiche Projektmanagement-Funktionen, erweiterte Sicherheit und anpassbare Features benötigen, sollten je nach Komplexität ihrer Projekte und Integrationsanforderungen den Project Server von Microsoft Project oder den Enterprise-Plan von Monday.com in Betracht ziehen

Wenn Sie beide Plattformen anhand Ihrer Anforderungen an das Projektmanagement und Ihres Budgets bewerten, können Sie das beste Tool für Ihr Team auswählen und sicherstellen, dass Ihre Projekte effizient und effektiv verwaltet werden.

Das endgültige Urteil? Microsoft Project ist für komplexe Planungen und detaillierte Ressourcenüberwachung ausgelegt. Monday eignet sich besser für Teams, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit, unkompliziertes Aufgabenmanagement und direkte Zeiterfassung legen. Beide Tools haben ihre Stärken, und die beste Wahl ist diejenige, die zu Ihrem Workflow passt und Ihrem Team hilft, hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Microsoft Project vs. Monday auf Reddit

Neugierig auf Erfahrungen aus der Praxis? Wir haben Reddit durchforstet, um zu sehen, was Benutzer über Microsoft Project und Monday.com zu sagen haben.

Ein Reddit-Benutzer, z1ggy16, lobt Microsoft Project:

„… Ich nutze es täglich für die Projektplanung und Nachverfolgung von Aufgaben. Ich nutze es, um das Management hinsichtlich kritischer Pfade zu beraten und zu erklären, welche Maßnahmen zu Verzögerungen führen und welche nicht. Damit kann ich schnell mit verschiedenen Ausführungsmethoden experimentieren, um optimale Lösungen zu finden.“

Ein anderer Benutzer, Chrono978, macht eine ähnliche Notiz:

„MS Project ist gut für das, wofür es entwickelt wurde, nämlich komplexeres [Projektmanagement]. “

Umgekehrt hebt ein anderer Benutzer auf Reddit, SpecialistTale7438, die Effizienz von Monday hervor, indem er sagt

„Letztes Jahr haben wir beschlossen, Monday.com auszuprobieren, um unseren Workflow zu verbessern und unsere täglichen Aufgaben zu optimieren. Nachdem wir den Service nun ein Jahr lang genutzt haben, kann ich ehrlich sagen, dass es eine positive Erfahrung mit einigen Einschränkungen war.

„Nach der Umstellung auf Monday haben wir Zeit bei der Erstellung neuer Aufgaben und der Vorbereitung unserer wöchentlichen Management-Meetings gespart und durch die Nachverfolgung des Projektfortschritts Geld gespart.“

Ein anderer Benutzer, Best Tools, wies jedoch auf folgende Nachteile von Monday hin:

„Verwirrendes Preismodell pro Platz. Mindestgröße des Teams von drei Personen für kostenpflichtige Pläne. Begrenzte 14-tägige Testversion. Agile Sprints können umständlich sein. Pro-Konto für Zeiterfassung erforderlich. “

Beide Plattformen haben ihre Befürworter und Kritiker, aber es ist klar, dass jede einzelne klare Vorteile bietet, die unterschiedlichen Projektmanagement-Stilen und -Anforderungen gerecht werden. Ob es nun die umfassende Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten von Microsoft Project oder der benutzerorientierte, effiziente Workflow von Monday ist – Benutzer finden in beiden Tools einen Wert.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Microsoft Project vs. Monday

ClickUp ist nicht nur ein weiterer Name im Bereich Projektmanagement. Es handelt sich um eine umfassende Plattform, die detaillierte Projektplanung mit benutzerfreundlichem Design zusammenführt.

Entdecken Sie, warum Tausende von Benutzern ClickUp als perfekte Alternative für ihre Projektmanagement-Anforderungen betrachten.

1. Intelligente Projektplanung und -durchführung

Optimieren Sie Ihre Projektergebnisse durch die nahtlose Integration aller Aspekte der Planung, Ausführung und Überprüfung mit der Projektmanagement-Plattform von ClickUp

Die Projektmanagement-Plattform ClickUp geht über die traditionelle Aufgabenorganisation hinaus, indem sie künstliche Intelligenz einsetzt, um Projektanforderungen zu antizipieren, Effizienzverbesserungen vorzuschlagen und maßgeschneiderte Empfehlungen für Ihren individuellen Projekt-Flow zu geben.

Vereinfachen Sie Ihre Projekt-Workflows und verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung mit KI-gestützten Erkenntnissen durch ClickUp Brain

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwalten eine Reihe miteinander verbundener Projekte, die jeweils eigene Fristen, Prioritäten und Teammitglieder haben. Mit ClickUp Brain wird die Zusammenarbeit Ihres Teams vereinfacht. Es identifiziert Aufgaben und ordnet sie den richtigen Mitarbeitern zu, wodurch ein reibungsloser Workflow und eine termingerechte Lieferung gewährleistet sind.

Es kann auch Daten aus vergangenen Projekten analysieren, um potenzielle Engpässe vorherzusagen, Anpassungen an Ihrem Projektplan empfehlen, um Verzögerungen zu vermeiden, und sogar die besten Teammitglieder für Aufgaben vorschlagen, basierend auf ihrer bisherigen Leistung und ihrer aktuellen Workload.

Darüber hinaus erhalten Teams personalisierte Benachrichtigungen zu Terminen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Aktualisierungen, sodass sie sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren können, Störungen reduziert werden und die Produktivität steigt.

ClickUp bietet Ihnen außerdem folgende Vorteile:

Anpassungsmöglichkeiten: Sie können Ihren Workspace mit verschiedenen Farben, Designs und Beschreibungen an Ihre Vorlieben anpassen

Teamzusammenarbeit und -kommunikation: Die Plattform umfasst Echtzeit-Chat, Speicher- und Verwaltungsfunktionen für Dokumente, Ziele, Whiteboards und vieles mehr und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit im Team

Berichterstellung in Echtzeit: Bietet Dashboards für die Berichterstellung zur aktuellen Nachverfolgung des Projektfortschritts

Zeiterfassung: Die integrierte Zeiterfassung hilft Ihnen, die Zeit für Aufgaben und Projekte effizient zu verwalten

Vorlagen : Es stehen vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung, um neue Projekte oder Aufgaben für verschiedene Funktionen einzurichten, darunter Technik, Marketing, Vertrieb, Personalwesen und andere

Integration: ClickUp-Integrationen mit Apps von Drittanbietern vereinfachen Workflows und reduzieren die Notwendigkeit, während der Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben zwischen verschiedenen Tools zu wechseln

Mobile App: Verwalten Sie Projekte unterwegs und bleiben Sie mit einer praktischen mobilen App jederzeit auf dem Laufenden

2. Effizientes Aufgabenmanagement

Vereinfachen Sie Ihre Projekt-Workflows und weisen Sie mit ClickUp Aufgaben mühelos jedes Detail von der Konzeption bis zur Fertigstellung zu und verfolgen Sie diese nach

Mit ClickUp Tasks können Sie jede Aufgabe verfolgen, egal ob groß oder klein. Wenn Sie beispielsweise eine Marketingkampagne starten, können Sie mit ClickUp Tasks Aufgaben in umsetzbare Unteraufgaben segmentieren, diese bestimmten Teammitgliedern zuweisen und sogar die für jede Komponente aufgewendete Zeit nachverfolgen.

ClickUp ist Aufgabenmanagement mit einer Vogelperspektive und Details auf Bodenhöhe – alles in einem.

Nutzen Sie die folgenden Funktionen, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten:

Aufgabentypen und -kategorien: Organisieren Sie Aufgaben in Kategorien und Typen, um die Verwaltung von Ergebnissen zu vereinfachen, die Arbeit anhand von Fähigkeiten oder Fristen zuzuweisen und für klare Aufgabenverantwortlichkeiten zu sorgen

Benutzerdefinierte Anpassung : Passen Sie Aufgaben mit Ihren eigenen Namenskonventionen an und definieren Sie Aufgabentypen, die zum Workflow Ihres Teams passen

Zusammenarbeit : Weisen Sie Aufgaben mehreren Mitarbeitern zu und kommunizieren Sie über Kommentar-Threads und die gemeinsam nutzbaren Bildschirmaufzeichnungen : Weisen Sie Aufgaben mehreren Mitarbeitern zu und kommunizieren Sie über Kommentar-Threads und die gemeinsam nutzbaren Bildschirmaufzeichnungen von ClickUp Clip , damit alle auf dem gleichen Stand sind

Struktur und Navigation: Navigieren Sie schnell zu jeder Aufgabe oder Unteraufgabe innerhalb Ihres Projekts und visualisieren Sie Ihre Arbeit in mehreren Ansichten

Automatisierung : Automatisieren Sie die Aufgabenverwaltung mit bedingter Logik und benutzerdefinierter : Automatisieren Sie die Aufgabenverwaltung mit bedingter Logik und benutzerdefinierter ClickUp-Automatisierung , um Zeit zu sparen und manuellen Aufwand zu reduzieren

Wiederholende Aufgaben: Richten Sie wiederkehrende Aufgaben für regelmäßige Erinnerungen oder Meetings ein, damit Sie diese nicht vergessen, wenn sie fällig sind, ohne sie jedes Mal neu einrichten zu müssen

3. Kanban-Boards

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Projekts mit den Kanban-Boards von ClickUp

Mit ClickUp Kanban Boards lässt sich der Projektfortschritt visuell leichter nachverfolgen. Jede Projektphase – von der Idee bis zur Bereitstellung oder Lieferung – wird in einer Spalte dargestellt, und die Aufgaben gleiten im Laufe ihres Fortschritts von links nach rechts. Dies ist äußerst hilfreich, um zu verstehen, was Sie bereits erledigt haben und was noch zu tun ist, damit das Projekt abgeschlossen werden kann.

Hier sind die besten Features der Kanban-Boards von ClickUp, mit denen Sie Ihre Projekte im Griff behalten

Visuelles Workflow-Management: Visualisieren Sie jeden Workflow und verwalten Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick mit einem vollständig anpassbaren Kanban-System

Board-Gruppierung: Gruppieren Sie Ihre Boards nach Status, Mitarbeitern, Prioritäten und mehr und ordnen Sie die Spalten so an, dass Sie Projekte so verwalten können, wie es für Sie am besten funktioniert

Ansicht „Alles“: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Stand aller Projekte Ihres Teams auf einen Blick und sehen Sie mehrere Workflows in einer Ansicht, auch wenn diese unterschiedliche Status haben

Benutzerdefinierte Status: Erstellen und aktualisieren Sie Status spontan, um jeden Workflow widerzuspiegeln, von Sprints bis hin zu mehrstufigen Prozessen, indem Sie neue Status hinzufügen oder vorhandene direkt in Ihrer Board-Ansicht bearbeiten

Aufgabenverwaltung: Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop für schnelle Aktualisierungen, verschieben Sie Aufgaben durch Workflows und passen Sie Prioritäten ganz einfach an

Massenaktion-Symbolleiste: Sparen Sie Zeit, indem Sie Aufgaben in großen Mengen aktualisieren, z. B. Mitarbeiter hinzufügen, Status ändern und Aufgaben löschen, ohne die Board-Ansicht zu verlassen

Aufgaben sortieren und filtern: Sortieren Sie Aufgaben in einer Spalte nach Fälligkeitsdatum, Priorität und mehr. Filtern Sie Aufgaben nach dem Mitarbeiter, um nur Ihre Arbeit zu sehen oder die Kapazität des Teams zu überwachen

Vorlagen: Verwenden Sie die : Verwenden Sie die ClickUp-Kanban-Vorlage , um den perfekten agilen Workflow zu erstellen, Status anzupassen, Spalten für verschiedene Ansichten zu gruppieren und mehrere Kanban-Workflows auf einem Board zu verwalten

Transformieren Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp

Ob Sie sich für die strukturierte Tiefe von Microsoft Project mit seinen Vorlagen für Projektmanagement und Projektpläne oder für das flexible, benutzerorientierte Design von Monday entscheiden, hängt letztendlich von den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und der Arbeitsweise Ihres Teams ab.

Für diejenigen, die nach Alternativen zu Microsoft Project oder Monday suchen, empfehlen wir ClickUp.

ClickUp ist die ideale Projektmanagement-Software – flexibel genug, um sich an Ihre Methodik anzupassen, verbessert die Zusammenarbeit mit seinen teamfreundlichen Features und steigert die Produktivität, indem es alle auf Kurs hält.

Profitieren Sie von der einfachen Aufgabenverwaltung, der Übersichtlichkeit von Kanban-Boards und der Intelligenz der KI-gestützten Planung – alles auf einer einzigen Plattform.

Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement neu zu definieren? Wagen Sie den Sprung und entdecken Sie ClickUp noch heute – wo Projekte gedeihen, Teams zusammenarbeiten und der Erfolg nur einen Klick entfernt ist.