Den Wachstumsprozess für Teams ankurbeln: Wie man konstruktive Kritik übt und annimmt

wenn die Fehler des besten Mannes auf seiner Stirn stünden, würde er seinen Hut über seine Augen ziehen. Dieses gälische Sprichwort fasst die Neigung der Menschen zur Kritik perfekt zusammen.

Niemand mag es, wenn er hört, dass er etwas falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite hat derjenige, der Feedback gibt, auch eine schwere soziale Last zu tragen. Wie können wir sicherstellen, dass wir ein kritisches, negatives Feedback geben, ohne die andere Person zu verletzen oder zu verachten?

**Wie sich herausstellt, ist konstruktive Kritik, auch wenn sie hart zu sein scheint, der Königsweg

Die Beachtung der bewährten Praktiken der konstruktiven Kritik ist für alle Beteiligten einer solchen Kommunikation nützlich. Die Person, die das Feedback gibt, kann sicherstellen, dass ihre Worte angemessen sind und zu konkreten Lösungen führen, während die Person, die das Feedback erhält, es für sich nutzen kann persönliche Entwicklung .

In diesem Leitfaden lernen wir die Kunst, konstruktive Kritik zu geben und zu empfangen. Als Bonus geben wir Ihnen auch ein wertvolles Werkzeug an die Hand, das Ihnen hilft, mit Feedback umzugehen - und zwar auf konstruktive Weise 😉

Was ist konstruktive Kritik?

Konstruktive Kritik ist im Wesentlichen positives oder negatives Feedback, das den Empfänger dazu anleitet, die richtigen Schritte in Richtung seiner Arbeit zu unternehmen und letztlich seine beruflichen Ziele zu erreichen .

Konstruktives Feedback erfordert, dass Sie sich auf handlungsorientierte Elemente zur Verbesserung konzentrieren; vage Kritik oder pauschale Aussagen wie Das war gut oder Ihre Arbeit hat mir nicht gefallen werden also nicht als konstruktiv angesehen.

Ein weiteres Element effektiver konstruktiver Kritik ist die Art und Weise, wie sie geäußert wird. Einem Bericht der Harvard Business Review zufolge hilft konstruktive Kritik, sowohl positive als auch negative, Managern, ihre Führungsqualitäten zu verbessern, indem sie die besten Qualitäten ihrer Mitarbeiter hervorheben und ihre schlechtesten auf produktive Weise ansprechen. Die Führungskraft muss emotionale Intelligenz und nuancierte Techniken einsetzen, um die Kritik mit Respekt und Sorgfalt zu vermitteln.

Ein Beispiel: Eine Führungskraft stellt fest, dass die Leistung ihres Produktdesigners nachlässt, und gibt ihm Rückmeldung darüber, dass er sein Ziel nicht erreicht hat. Anstatt sich darüber auszulassen, wie störend dies ist, bietet der Manager ihm Einblicke in kundenerwartungen als auch tipps zur Steigerung der Produktivität und eine reibungsloseren Arbeitsablauf . Der unterstützende Ansatz hilft dem Designer, für korrigierende Kritik empfänglicher zu sein.

Pro-Tipp: Eine der besten Möglichkeiten für jeden Manager, genaues und konstruktives Feedback zu geben, ist die Verwendung von

feedback-Formularvorlagen

. Diese Vorlagen enthalten vordefinierte Abschnitte, die dazu beitragen, dass das Feedback objektiv und nützlich ist. Wenn Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter bewerten, können Sie schnell auf die

ClickUp-Bewertungsformular-Vorlage

um Ihre Mitarbeiter unvoreingenommen und ohne subjektive Wertung zu beurteilen. 🌸

Nutzen Sie die Bewertungsformulare in ClickUp, um die Leistung Ihrer Mitarbeiter unvoreingenommen zu messen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren

Konstruktive Kritik vs. destruktive Kritik: Was ist der Unterschied?

Es gibt einen schmalen Grat zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik, und die Kenntnis des Unterschieds ist am modernen Arbeitsplatz unerlässlich. Hier erfahren Sie, was Sie beachten sollten: 👇

Konstruktive Kritik konzentriert sich auf umsetzbare Ratschläge

Wenn Vorgesetzte oder Kollegen praktische Vorschläge zur Verbesserung Ihrer beruflichen Fähigkeiten machen, handelt es sich um konstruktives Feedback. Echte konstruktive Kritik wird zu einem geeigneten Zeitpunkt geäußert und konzentriert sich auf:

Ermutigung zur persönlichen Entwicklung

Anerkennung von Leistungen, bevor Verbesserungen vorgeschlagen werden

Spezifische Kritik an einer bestimmten Handlung, nicht an der Person

Verbesserung der Arbeitsqualität durch umsetzbare Vorschläge

Bonuslektüre: Lernen Sie, wie man einen konstruktiven 360°-Feedback-Zyklus einführt um die Qualität der Arbeit Ihres Teams zu steigern!

Destruktive Kritik konzentriert sich auf die Suche nach Fehlern

Destruktives Feedback kann bisweilen wie konstruktive Kritik aussehen, ist aber in Wirklichkeit ein verschleierter, unverblümter negativer Kommentar. Sie können erkennen, wann jemand diese trügerische Form der Kritik anwendet, indem Sie die typischen Merkmale beobachten, wie zum Beispiel:

Überkritisch oder übermäßig pingelig - diese Aussagen klingen wie persönliche Angriffe: Sieh mal, du hast diesen furchtbaren Fehler gemacht du liegst so falsch hast du nicht die nötige Intelligenz, um deine Arbeit zu machen?

Häufig vorgetragen

Es fehlt an Spezifität oder umsetzbaren Ratschlägen

Basiert auf individuellen Unterschieden

Zitiert fehlerhafte Quellen, nur um den Empfänger zu demütigen

Destruktive Kritik ist oft auf implizite Voreingenommenheit zurückzuführen - wenn Menschen unwissentlich bestimmte Gruppen oder Berufe aufgrund von Stereotypen oder Überlegenheitsgefühlen verurteilen. Dies kann zu einem toxischen Arbeitsumfeld führen und eine schlechte Teamproduktivität oder eine hohe Mitarbeiterfluktuation zur Folge haben.

3 Vorteile konstruktiver Kritik

Gute konstruktive Kritik schafft ein Win-Win-Szenario für alle - den Geber, den Empfänger und das Unternehmen. Sehen wir uns einige der wichtigsten Vorteile an:

1. Weniger Stress, mehr Leistung

Die ständige Angst vor der Beurteilung durch Vorgesetzte lähmt den Seelenfrieden der Mitarbeiter. Und leider ist die Konfrontation mit stress für lange Stunden ist heutzutage an Arbeitsplätzen keine Seltenheit mehr. Wie in dem Bericht Colonial Life-Umfrage sind 50 % der Arbeitnehmer aufgrund von Arbeitsstress täglich 1-5 Stunden nicht produktiv.

Indem Sie konstruktive Kritik zulassen und Ihre Teams darauf vorbereiten, Feedback zu geben und anzunehmen, befreien Sie Ihr Team von übermäßigem Stress, was zu einem ruhigeren Arbeitsplatz und besseren verbesserung und Erfolgsaussichten .

2. Berufliches Wachstum

Echtes Feedback kommt von Managern und Kollegen, denen die Entwicklung ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Sie üben konstruktive Kritik, um dem Empfänger zu helfen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Studien zufolge legen 83 % der Arbeitnehmer Wert auf Feedback. Darüber hinaus geben 72 % an, dass das korrigierende Feedback ihrer Vorgesetzten der hilfreichste Faktor in ihrer Laufbahn ist.

3. Kontinuierliche Verbesserung in schnelllebigen Teams

Konstruktive Kritik ist für agile Teams in der Software- und Produktentwicklung unerlässlich, denn die Grundlage jeder Arbeit ist die kontinuierliche Verbesserung durch Feedback.

Solche Teams verfügen in der Regel über eine gesunde, wechselseitige Kommunikationskultur, die ein Umfeld des Vertrauens und der Offenheit fördert. Das macht es einfacher, schwierige Gespräche zwischen Mitarbeitern und Managern zu führen und starke, kooperative Teams .

Tipps, wie man konstruktive Kritik gekonnt übt [mit konkreten Beispielen]

Es gibt keine Faustregel oder ein Patentrezept für die Abgabe konstruktiver Kritik. Sie können jedoch diese Tipps und bewährten Verfahren befolgen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Standpunkt klar zum Ausdruck bringen.

Verwenden Sie Personalpronomen, um einen aggressiven oder anklagenden Ton zu vermeiden

Beherrschen Sie die richtige Sprache, um Feedback zu geben. Formulieren Sie Ihre Bewertungen nicht in einer Weise, die roboterhaft oder unhöflich klingt. Hier wird die Verwendung von Personalpronomen wie "ich" zu einem entscheidenden Faktor.

Wenn Sie Formulierungen wie "Ich fühle" oder "Ich denke" verwenden, können Sie dem Feedback-Empfänger zu verstehen geben, dass es sich nicht um einen stressigen Konflikt, sondern um einen einfachen Mangel in der Arbeit selbst handelt.

Hier sind zwei Beispiele für konstruktive Kritik, bei denen ein erfahrener Designer einem jüngeren Feedback gibt:

Ohne das I: _Ihr Design muss mehr Farben wie Rot und Weiß enthalten, die zum Thema der Marke gehören. Derzeit sieht es eintönig aus

_Ihr Design muss mehr Farben wie Rot und Weiß enthalten, die zum Thema der Marke gehören. Derzeit sieht es eintönig aus Mit dem I: _Ich finde Ihre Idee gut, unser übliches Muster zu verändern. Ich bin jedoch der Meinung, dass es für unser Zielpublikum noch auffälliger wäre, wenn wir unser Markenthema beibehalten und mehr Farben wie Rot und Weiß hinzufügen würden

bemerken Sie den Unterschied? Im ersten Beispiel wird die Arbeit der Person wenig bis gar nicht gewürdigt, und es wird nur eine harte Perspektive geboten. Im zweiten Beispiel wird die aktuelle Arbeit gewürdigt und es werden begründete, umsetzbare Lösungen zur Verbesserung des Designs angeboten.

Verwenden Sie die Sandwich-Methode, wenn Sie Feedback geben

Wenn Sie konstruktive Kritik geben, beginnen Sie mit einer positiven Note. Setzen Sie positives Feedback ein, damit sich der Empfänger wohl fühlt.

Anstatt Ihre Gedanken wahllos auszuplaudern, erstellen Sie ein Feedback-Sandwich, indem Sie die folgenden drei Schritte befolgen:

Beginnen Sie mit positivem Feedback Fügen Sie negatives Feedback mit Vorschlägen zur Verbesserung hinzu Beenden Sie mit Wertschätzung

Diese Methode eignet sich hervorragend für neu eingestellte Mitarbeiter und motiviert sie zu besseren Leistungen. Zum Beispiel:

Ich finde es toll, dass Sie so schnell lernen und gute Leistungen erbringen. Sie haben diese Woche einige verfahrenstechnische Aufgaben verpasst, was in Ordnung ist, da Sie noch lernen. Vielleicht können Sie mehr von unseren Unternehmensunterlagen auf Ihre Leseliste setzen? Vielen Dank für Ihre harte Arbeit!

Geben Sie Beispiele und realistische Verbesserungsvorschläge für mehr Klarheit

Konstruktive Kritik muss lösungsorientiert sein. Unterstützen Sie Ihren Mitarbeiter, indem Sie:

Klare Beispiele anführen, was falsch gelaufen ist und warum

Vorschläge für die nächsten Schritte zur Verbesserung

Bereitstellung von Lektüre und Schulungsmaterial, falls zutreffend

Gut gemeinte Fragen stellen, um die Kommunikation zu fördern

Es ist schwierig, eine Lösung zu finden, wenn Sie nicht herausfinden können, was die Ursache dafür ist, dass ein Mitarbeiter nicht die erwartete Leistung erbringt. Seien Sie in diesem Fall ehrlich und fragen Sie, warum ein bestimmtes Problem aufgetreten ist. Lassen Sie die Mitarbeiter wissen, dass Sie für sie da sind, um sie zu unterstützen und nicht, um Ihre Überzeugungen durchzusetzen.

Wenn zum Beispiel ein Ingenieur eine wichtige Funktion weit nach dem Abgabetermin hinzufügt, können Sie bei einem Folgegespräch mit diesen Fragen weiter nachhaken:

Gibt es einen bestimmten Grund für die Verzögerung?

haben Sie Probleme mit einem bestimmten Produkt?

wie kann das Team Ihnen helfen?

können wir gemeinsam überlegen, wie wir unsere Fristen einhalten können?

Machen Sie jede Feedback-Übung mit ClickUp produktiv

Die Werkzeuge, die Sie für konstruktive Kritik verwenden, können bei jeder Feedback-Übung eine wichtige Rolle spielen.

Take

ClickUp

, zum Beispiel. Es ist sowohl eine umfassende

projektleitung

Plattform und ein praktisches

feedback-Software

Lösung. Dank der zahlreichen kollaborativen Funktionen, wie z. B. Besprechungsvorlagen und Korrekturwerkzeuge, bringt sie Struktur in jeden Kritikprozess.

Schauen wir uns genauer an, wie ClickUp die Qualität der Arbeit Ihres Teams verbessert und dabei hilft, potenziell unangenehme Feedback-Momente in echte Wachstumschancen zu verwandeln. 🌞

1. ClickUp Kalenderansicht für die Planung von Feedback-Sitzungen

Es ist am besten, konstruktives Feedback in einem intimeren Rahmen zu geben, wie z. B. bei einem persönlichen Treffen. Dies kann für Remote-Teams in verschiedenen Zeitzonen eine Herausforderung sein. Doch mit dem

ClickUp Kalenderansicht

können Sie Feedback-Meetings zu bequemen Zeitfenstern planen und sogar

eine Tagesordnung erstellen

um die Diskussionspunkte im Vorfeld zu skizzieren.

Agile Teams können Folgendes einrichten

wiederkehrende Meetings

um einen reibungslosen Ablauf des Feedbacks zu gewährleisten. Die Plattform verfügt über einen Drag-and-Drop-Editor, der eine mühelose Neuplanung ermöglicht.

Um konstruktive Kritik zu üben, empfehlen wir die

ClickUp Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage

zu:

Erfassen Sie den kompletten Gesprächsverlauf

Feedback-Notizen zu notieren (z. B. vorgeschlagene Beispiele und Verbesserungsmöglichkeiten)

Hinzufügen zukünftiger Aktionspunkte

Sie können die Vorlage bei Ihrer nächsten Besprechung aufrufen, um die Fortschritte und Aktualisierungen der Mitarbeiter zu überprüfen.

Bonustipp:

ClickUp integriert sich mit Zoom

um Ihnen zu helfen, Feedback-Meetings von einer einzigen Plattform aus zu starten.

2. ClickUp Chat-Ansicht und Proofing zum Austausch von Feedback in Echtzeit

Konstruktives Feedback lässt sich am besten anhand von Beispielen und innerhalb eines angemessenen Zeitraums vermitteln. Glücklicherweise ist die

ClickUp-Chat-Ansicht

bietet eine hervorragende Möglichkeit für den Austausch von Feedback in Echtzeit.

Erstellen Sie verschiedene Gruppen, um konstruktives Feedback so schnell wie möglich auszutauschen, anstatt auf die jährlichen oder

monatliche Leistungsbeurteilungen

.

Erwähnung der Teammitglieder

um produkt- oder prozessbezogenes Feedback direkt auf der

Aufgaben-Seite

. Sie haben auch die Möglichkeit

kommentare zuzuweisen

um bestimmten Teammitgliedern zu helfen, sich an Ihre Vorschläge zu erinnern, wenn sie ähnliche Aufgaben erneut bearbeiten.

Weisen Sie direkt in einem Kommentar eine Aktion zu und sorgen Sie so für Klarheit und Verantwortlichkeit über ClickUp

Wenn Sie Ihrem Team praktische Beispiele und Lösungen anbieten möchten, ist ClickUp genau das Richtige für Sie:

Verwenden Sie ClickUp-Clips um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und Tutorials für fehleranfällige Aufgaben zu erstellen

Für genehmigungsbasierte Workflows verwenden Sie die Plattform Proofing-Funktion um Feedback zu Text-, Video- oder Design-Inhalten zu geben

Das Proofing spart enorm viel Zeit, wenn es darum geht, genau zu bestimmen, worüber Sie mit Ihrem Team sprechen, und stellt sicher, dass Sie später leicht auf das Feedback zugreifen können, damit Sie einen Nachweis über Ihre Arbeit haben

3. ClickUp-Formulare für das Geben und Empfangen von Feedback

Erstellen Sie individuelle Bewertungsformulare für Ihre Mitarbeiter, indem Sie

ClickUp's Formularansicht

und passen Sie es an Ihren Feedback-Stil an. Diese Formulare sind einfach einzurichten - Sie können sogar eine bedingte Logik implementieren, um die Fragen in Abhängigkeit von den Antworten der Benutzer zu ändern.

Nutzen Sie die Formularansicht von ClickUp, um wertvolle Daten zur Selbsteinschätzung zu sammeln

Ihr Standardformular für die monatliche Bewertung fragt zum Beispiel: Wie viele Stunden haben Sie diesen Monat gearbeitet?

Wenn der Befragte eine Zahl unter 120 wählt, können Sie das Formular so konfigurieren, dass eine weitere Frage angezeigt wird: Gibt es einen Grund, warum Sie diesen Monat weniger Stunden gearbeitet haben?

Solche dynamischen Fragen helfen Ihnen, die aktuellen Nerven Ihres Teams zu verstehen und wirksame Kritik zu üben, wie sie sich verbessern können. Sie können auch Formulare für Ihre Kunden erstellen

feedback-Schleifen

oder zur Messung der Mitarbeiterzufriedenheit.

Entwerfen Sie organisationsweite Feedback-Erhebungsbögen mit Fragen, um zu überprüfen, ob die Mitarbeiter zufrieden sind und

beispiele herausgreifen

die auf einen schlechten Zufriedenheitsgrad hinweisen. Alle Antworten werden in Aufgaben umgewandelt und können über Ihr zentrales Dashboard verfolgt werden.

4. ClickUp Docs und ClickUp AI zur Erstellung von Feedback-Leitfäden

wäre es nicht toll, wenn alle Manager wüssten, wie sie auf positive Weise wirkungsvolle Vorschläge machen können?

Das ist genau das, was

ClickUp Docs

ist hier für! Erstellen, bearbeiten und teilen Sie Leitfäden für konstruktive Kritik mit anderen Managern und legen Sie ein Standardverfahren für die Abgabe von konstruktivem Feedback fest. Lassen Sie Kollegen zu Ihren Leitfäden beitragen, indem Sie ihnen Zugang zum Kommentieren oder Bearbeiten geben, und bewerten Sie die Durchführbarkeit strittiger Handlungsschritte neu.

Schreiben, bearbeiten und erledigen Sie gemeinsame Aufgaben in Echtzeit mit ClickUp Docs

Das Schreiben eines Feedback-Leitfadens kann jedoch sehr zeitaufwändig sein, selbst wenn jemand dabei hilft. Überlegen Sie, ob Sie die Verantwortung übernehmen wollen mit

ClickUp Gehirn

, dem KI-Assistenten der Plattform, und verwenden Sie über 100 branchenspezifische Eingabeaufforderungen, um gut formatierte und professionell aussehende Leitfäden und Prozessdokumente zu erstellen.

Sie können das KI-Tool jederzeit für andere Managementaufgaben verwenden, z. B. für das Schreiben von E-Mails und Verträgen oder

ideen für neue Arbeitsabläufe

. Es kann sogar Besprechungsnotizen oder ältere Feedback-Dokumente zusammenfassen, um bei Leistungsbesprechungen Zeit zu sparen.

Bonus: Hebelwirkung

vorlagen für Kommunikationspläne

um die beste Kommunikationskultur in Ihrem Team zu erhalten.

5. ClickUp Dashboards und benutzerdefinierte Aufgabenstatus zur Verfolgung von Feedback

Verfolgen Sie Feedback-Status mit

Benutzerdefinierte ClickUp-Status

-Status wie Ausstehend oder Geprüft zu feedbackbezogenen Aufgaben hinzufügen. Sie können auch Checklisten erstellen, um alle Ihre prüfungsbezogenen Aktivitäten an einem Ort zu sammeln.

Wenn Sie nach einer Feedback-Sitzung Verbesserungsinitiativen weiterverfolgen möchten, nutzen Sie die Vorteile von

ClickUp Dashboards

. Die Funktion hilft Ihnen

ziele setzen

und verfolgen Sie visuell den Fortschritt einer Aufgabe, eines Sprints oder eines ganzen Projekts!

Von

aufgabenpriorisierung

zu

projektverfolgung

und der Bewertung der Teamleistung dienen Dashboards als zentraler Knotenpunkt für ein effizientes Teammanagement.

Wie man konstruktives Feedback erhält: Die Do's

Lassen Sie uns das andere Ende des Spektrums erkunden: Empfang von Feedback!

Der Umgang mit Kritik mag Sie dazu bringen, sich zu verteidigen, aber so wird aus einer Chance auf Wachstum ein Schlachtfeld. Machen Sie sich immer wieder klar, dass dies ein Sprungbrett ist, das Ihnen unzählige Vorteile bietet, um beruflich zu wachsen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen den Umgang mit konstruktiver Kritik erleichtern:

Bleiben Sie ruhig und hören Sie aktiv zu

Die Kunst des aktiven Zuhörens ist wichtig, wenn Sie Kritik erhalten. Geraten Sie nicht in Panik oder nehmen Sie eine defensive Haltung ein, während Ihr Vorgesetzter spricht. Hören Sie genau zu und antworten Sie erst, wenn er fertig ist oder Ihnen eine Frage stellt.

Reflektieren

Sobald Sie Ihr Feedback erhalten haben, ist es an der Zeit, in sich zu gehen. Suchen Sie sich einen geschützten Raum, um über das Geschehene nachzudenken, oder holen Sie sich Rat bei Ihrem Vorgesetzten oder einem vertrauenswürdigen Freund. Stellen Sie sich Fragen wie:

Warum ist dieser Fehler aufgetreten? War es meine Schuld?

welche wertvolle Lektion kann ich daraus lernen?

wie kann mir diese neue Perspektive bei meiner Entwicklung helfen?

Verfeinern

Nach sorgfältiger Reflexion ist es an der Zeit, die Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Fragen Sie sich selbst:

Welche praktischen Schritte kann ich unternehmen, um das Feedback umzusetzen?

wer kann mich bei diesem Prozess unterstützen?

wie kann ich meine Fortschritte verfolgen und meine Erfolge feiern?

Denken Sie daran, dass Wachstum eine Reise ist, kein Ziel. Umfassen Sie die kontinuierlichen Lernprozess und nutzen Sie jedes Feedback, ob positiv oder konstruktiv, als Ansporn für Ihren Weg zu Spitzenleistungen. ✌️

Verwandeln Sie den Stachel in ein Dankeschön

Kritik zu üben kann hart sein, aber Dankbarkeit auszudrücken, selbst wenn Sie nicht einverstanden sind, ist von Vorteil. Ein einfaches Dankeschön ist eine Anerkennung für die Zeit und Mühe, die jemand in Ihr Feedback investiert hat, und damit auch für Ihr Wachstum.

Was Sie vermeiden sollten, wenn Sie konstruktive Kritik erhalten: Die Don'ts

Hier ist eine Übersicht darüber, was zu einer schlechten Einstellung beim Empfang von Feedback beiträgt:

Bewertung mit Emotionen verknüpfen

Ihr Selbstwertgefühl sollte nicht an Ihre Arbeitsleistung geknüpft sein. Es ist ganz natürlich, dass Sie sich defensiv fühlen, aber denken Sie daran, dass Feedback eine Bewertung Ihrer Leistung ist, nicht Ihrer Persönlichkeit. Lassen Sie also persönliche Gefühle aus dem Spiel, wenn Sie eine professionelle Bewertung vornehmen.

Sofortige oder überzogene Reaktionen

Widerstehen Sie dem sofortigen Impuls, zu reagieren. Halten Sie inne. Versuchen Sie, gar nicht zu reagieren. Diese kurze Pause ermöglicht es Ihnen, eine abweisende Mimik und Körpersprache oder reaktive Kommentare zu vermeiden und sich bewusst für eine ruhige Reaktion zu entscheiden, die Sie in einem guten Licht erscheinen lässt.

Feedback als selbstverständlich hinnehmen

Es gibt eine Grenze, wie viel Feedback Ihr Vorgesetzter geben kann - wenn er keine Anstrengungen zur Verbesserung sieht, wird er Sie aufgeben.

Vermeiden Sie also, Feedback als selbstverständlich anzusehen, und notieren Sie sich alle Punkte, die Ihr Vorgesetzter anspricht. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist die Verwendung der ClickUp Notizblock zum schnellen Aufschreiben der wichtigsten Teile einer Feedback-Sitzung auf jedem Gerät.

Verwenden Sie Checklisten, um identifizierte Fehler/Verbesserungen einfach hinzuzufügen und sie in verfolgbare Aufgaben zu verwandeln, um Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zu überprüfen.

Häufig gestellte Fragen neu beantworten

1. Was ist ein Beispiel für konstruktive Kritik?

Ein Beispiel für konstruktive Kritik an nicht eingehaltenen Fristen: _Ich habe festgestellt, dass die Frist für diese Aufgabe nicht eingehalten wurde. Ich schätze die Bemühungen, die Sie in das Projekt investiert haben, und ich ermutige Sie, proaktiv mitzuteilen, wenn Sie in Zukunft zusätzliche Zeit benötigen

2. Was versteht man unter konstruktiver und kritischer Kritik in einem geschäftlichen Kontext?

Der Hauptunterschied zwischen konstruktivem und kritischem Feedback liegt in der Art der Rückmeldung. Konstruktive Kritik zielt darauf ab, die Person zu ermutigen, ihre Leistung zu verbessern. Im Gegensatz dazu zielt kritische Kritik darauf ab, jemanden zu Fall zu bringen, was oft zu einer negativen, hitzigen Diskussion führt.

