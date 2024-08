die 10 besten Tools zur persönlichen Entwicklung, um Ihre Ziele im Jahr 2024 zu erreichen

Sich selbst zu verbessern ist ein Prozess und ein lebenslanger Weg. Es erfordert ständige Aufmerksamkeit und tägliche Gewohnheiten, um neue Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihnen helfen können, in Ihrem Privatleben und im Büro erfolgreich zu sein.

Es allein zu erledigen, kann schwierig sein, aber mit persönlicher entwicklungs-Tool s erhalten Sie Unterstützung und können Ihre Ziele schneller erreichen. Ganz gleich, ob Sie die Kommunikation mit Ihren Kollegen verbessern oder Ihre technischen oder analytischen Fähigkeiten ausbauen möchten - es gibt ein Tool, das Ihnen dabei hilft.

Hier haben wir 10 der besten Tools für die persönliche Entwicklung zusammengestellt. 👀

Entscheiden Sie sich für ein All-in-One-Tool, um Ihre persönlichen Ziele bei der Arbeit zu erreichen, oder stellen Sie einige Tools zusammen, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Von Tools zur Verbesserung der geistigen Gesundheit und Kreativität bis hin zu solchen, die neue Fähigkeiten vermitteln, ist auf dieser Liste für jeden etwas dabei.

Die Wahl eines guten Tools für die persönliche Entwicklung ist ein wichtiger Schritt, um sich selbst zu verbessern. Wenn Sie ein schlechtes tool wählen, verschwenden Sie Zeit, sind frustriert und machen kaum Fortschritte. Wählen Sie ein gutes tool und Sie haben sofort die Grundlage, um neue Fähigkeiten zu entwickeln, schlechte Gewohnheiten zu beseitigen und verantwortlich zu bleiben. 💪

Hier ist, worauf Sie bei Tools für die persönliche Entwicklung achten sollten:

Metriken zur Nachverfolgung: Ein großartiges Tool für die persönliche Entwicklung verfügt über messbare Schritte, sodass Sie den Fortschritt auf dem Weg dorthin nachverfolgen können

Rechenschaftspflicht: Man kann sich nicht nur Ziele für die persönliche Entwicklung setzen, man muss auch in der Lage sein, sie zu treffen und Konsequenzen zu ziehen, wenn man sie nicht erreicht

Klare Ziele: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie klare Ziele einstellen und davon ausgehend rückwärts arbeiten können. Auf diese Weise erstellen Sie einen Fahrplan zum Erfolg mit Meilensteinen, die Sie auf dem richtigen Weg halten

Motivierender Ansatz: Legen Sie den Grundstein für Ihren Erfolg, indem Sie ein tool wählen, das Sie motiviert und mit dem Sie sich verbessern können

Wenn es um persönliche Entwicklung geht, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht wollen Sie ein besserer Sportler werden. Vielleicht wollen Sie Ihre geistige Schärfe verbessern, um ein besserer Teamleiter zu werden. Vielleicht möchten Sie sich besser etablieren gewohnheiten bei der Arbeit für die Produktivität.

Was auch immer Ihre Ziele sind, diese 10 Tools für die persönliche Entwicklung sind da, um Sie an Ihr Ziel zu bringen. 🙌

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalten Sie automatisch detaillierte Ansichten über Ihren Fortschritt

ClickUp ist ein projektmanagement tool das Teams dabei hilft, sich zu konzentrieren, Metriken zu verfolgen und festgelegte Ziele zu erreichen. Obwohl es in Geschäftskreisen sehr beliebt ist, ist es auch für die persönliche Entwicklung nützlich - im Rahmen der Arbeit oder einfach im täglichen Leben. ✨

Die ClickUp Ziele feature macht es Ihnen leicht, Ziele für Ihre persönliche Entwicklung einzustellen - ganz gleich, ob Sie eine bessere Führungskraft werden, Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern oder neue technische Ansätze erlernen möchten. Erstellen Sie nachvollziehbare Metriken und verwalten Sie Ihre persönlichen und beruflichen Ziele mit Ordnern, um die verschiedenen Ziele in Ihrem Leben zu unterteilen.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben um umsetzbare Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele zu erstellen. Arbeiten Sie sich von Ihrem Hauptziel rückwärts vor und unterteilen Sie das Ziel in überschaubare Aufgaben. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu, und fügen Sie Prioritäten hinzu, um Ihnen zu helfen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren .

Erstellen Sie einen Fahrplan zu einem besseren Ich mit ClickUp's Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan . Nutzen Sie die Vorlage, um Ihre Ziele klar zu formulieren, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und sich Klarheit über die Aufgaben und Schritte zu verschaffen, die zum Erreichen Ihrer Ziele erforderlich sind. Die vier benutzerdefinierten Ansichten geben Ihnen einen Einblick in Ihre Fortschritte und Ihren Aktionsplan.

ClickUp beste Features

Vereinfachen Sieaufgabenverwaltung durch die automatische Erstellung von Aufgaben aus Vorlagen und Dashboards für Ziele, um schnell Arbeiten zuzuweisen, die Sie Ihren Zielen näher bringen

Visuelle Darstellungen, einschließlich Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards, helfen Ihnen, den Fahrplan zu visualisieren, den Sie für Ihre persönliche Entwicklung benötigen

Mindmaps undWhiteboards sind die perfekten tools für das Brainstorming und die Erarbeitung konkreter, umsetzbarer Ziele

Anpassbartägliche Checklistenbenachrichtigungen und Erinnerungen halten Sie auf dem Laufenden über Ihre Fortschritte

Dutzende vonvorlagen für die Einstellung von Zielen starten Sie Ihren persönlichen Entwicklungsprozess, indem Sie sich klare Ziele setzen

ClickUp Limitierungen

Das tool verfügt über umfangreiche Features, die zu erlernen etwas Zeit und Aufwand erfordert

Einige Features, wie das integrierte KI-Tool, sind auf kostenpflichtige Pläne limitiert

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Coach.me

über Trainer.me Coach.me ist eine kostenlose und kostenpflichtige App, die Sie dabei unterstützt, bessere Gewohnheiten zu entwickeln und ein effektiverer Mitarbeiter zu werden. Wählen Sie aus dem kostenlosen Gewohnheits-Tracker, mit dem Sie Schritt für Schritt den Fortschritt zu Ihren Zielen nachverfolgen können, oder entscheiden Sie sich für kostenpflichtige Coaches, um persönliche Beratung zu erhalten.

Ob für die Selbstentwicklung, das persönliche Wachstum oder die berufliche Entwicklung, Coach.me könnte das richtige Tool für Sie sein.

Coach.me beste Features

Support für persönliches Wachstum mit dem Habit Tracker, der Schritt-für-Schritt-Pläne erstellt, Erinnerungen sendet und eine tägliche Übersicht über das erstellt, was Sie zu erledigen haben

Durchsuchen Sie die Datenbank, um sich mit einem echten Coach zu verbinden, der auf Bereiche wie Wohlbefinden, Selbstvertrauen, Zeitmanagement und Meditationspraxis spezialisiert ist

Wählen Sie zwischen Chat, persönlichem oder telefonischem Coaching, je nach Ihren Vorlieben

Tägliche Check-Ins lassen Sie sieben Tage zurückgehen, falls Sie die Arbeit erledigt, aber vergessen haben, Ihr tägliches Gewohnheits-Board zu aktualisieren

Coach.me Beschränkungen

Es gibt keine native App für Windows, daher müssen Sie stattdessen die Online-Site nutzen

Es gibt kein Feature zum Blockieren von Bereichen mit öffentlichen Kommentaren, aber Sie können die Berechtigungen für den Datenschutz auf Ihren Habit-Boards steuern

Preise von Coach.me

Gewohnheitsverfolgung: Free

Free Persönlicher Coach: Beginnt bei $25/Woche

Coach.me Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Habitica

über Habitica Habitica ist eine kostenlose App zur Persönlichkeitsentwicklung, die einen spielerischen Ansatz zur persönlichen Entwicklung verfolgt. Die App konzentriert sich auf ein System von Belohnungen und Konsequenzen, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Das eingebaute soziale Netzwerk und die Community sorgen dafür, dass man bei jedem Schritt zur Rechenschaft gezogen wird, während die Dashboards für Spiele die Selbstverbesserung zum Vergnügen machen. 🛠️

Habitica beste Features

Verwenden Sie die Dashboards, um tägliche Listen zu erledigen, Gewohnheiten und messbare Ziele für verschiedene Lebensbereiche zu erstellen (Selbstverbesserung oder persönliches Wachstum)

Jedes Mal, wenn du ein Ziel zur Selbstentwicklung abhakst, wirst du mit Ingame-Boni wie Haustieren, magischen Fähigkeiten und speziellen Rüstungen belohnt

Verbinde dich mit der Community, um Mentoren zu finden und deine Selbsterkenntnis zu verbessern

Wenn du Ziele abhakst, kannst du Belohnungen nutzen, um in einem Team gegen Monster zu kämpfen oder dir eine Pause im echten Leben mit einer Folge deiner bevorzugten Fernsehserie zu gönnen

Habitica Grenzen

Gamification ist nicht für alle Persönlichkeiten ein Motivator, daher ist diese App am besten für Menschen geeignet, die gerne spielen

Du erhältst nur Belohnungen für regelmäßige Check-Ins, wenn du also vergisst, die App zu aktualisieren, wirst du nicht belohnt

Preise für Habitica

Free

Habitica Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

4.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: N/A

4. Lumosity

über Lumosity Lumosity ist eine App zum Gehirntraining, die den Benutzern mit wissenschaftlichen Methoden hilft, ihr Gedächtnis zu verbessern, Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Dieses bei Unternehmern beliebte Tool fördert eine wachstumsorientierte Denkweise, egal ob Sie Ihre Führungsqualitäten verbessern wollen oder ein Tool für lebenslanges Lernen suchen.

Lumosity beste Features

Das tool passt sich Ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen an und hilft Ihnen mit einem benutzerdefinierten Lernprogramm, Ihr bestes Selbst zu werden

Leicht zu erlernende, interaktive Denkspiele verbessern die Problemlösung und das Gedächtnis - und bauen atomare Lerngewohnheiten auf

Lumosity Mind konzentriert sich auf Achtsamkeit, Selbstreflexion und Schlaf, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern

Lumosity Figment unterstützt die kreative Seite mit einemfokus App entwickelt für Kunst, Musik und Vision Boards

Lumosity Beschränkungen

Die Denkspiele machen zwar Spaß, haben aber keine reale Komponente wie Checklisten für tägliche Aufgaben und umsetzbare Elemente zum Erreichen eines Ziels

Diejury ist noch nicht entschieden ob Gehirntrainings-Apps wie Lumosity wirklich die kognitiven Fähigkeiten verbessern

Lumosity Preise

Free

Premium: Erstellen Sie ein Konto für benutzerdefinierte Preise für Einzelpersonen, Familien und Teams mit Bonus-Features

Lumosity-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (2+ Bewertungen)

3.8/5 (2+ Bewertungen) Capterra: N/A

5. Skillshare

über Skillshare Skillshare ist eine Lernplattform, auf der man sich ganz einfach für Kurse in den verschiedensten Bereichen anmelden kann. Die Online-Kurse decken alles ab, vom Erlernen einer neuen Sprache bis hin zur Einstellung von SMART-Ziele bis hin zu UX-Design, Erstellung von Podcasts und Social Media Marketing.

Ganz gleich, ob Sie sich mit Tools zur Selbstentwicklung befassen oder spezielle Fähigkeiten für Ihre beruflichen Aufgaben erlernen möchten - es gibt einen Kurs für Sie. Jeder Kurs bietet praktische Tipps und fundierte Ratschläge, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Skillshare beste Features

Mehr als 25.000 Kurse bieten Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrer Komfortzone herauszutreten und Ihr volles Potenzial auszuschöpfen

Die Kurse werden von Branchenführern unterrichtet, damit Sie von den Besten im Geschäft lernen

Mitgliedschaften beinhalten unbegrenzten Zugang zu den Kursen, Offline-Ansichten und eine lebendige Gemeinschaft erfolgreicher Menschen

Durch die Möglichkeit, zu unterrichten, können Sie Ihr eigenes Fachwissen freigeben

Skillshare Beschränkungen

Da Skillshare-Kurse nicht zertifiziert oder akkreditiert sind, erhalten Sie weder ein Zertifikat noch ein Guthaben

Der Zugang zu den Kursen ist auf die Dauer Ihrer Mitgliedschaft limitiert, d.h. Sie können die Kurse, für die Sie bezahlt haben, nicht erneut besuchen, wenn Sie kündigen

Skillshare Preise

Gratis Testversion

Abonnement: Erstellen Sie ein Konto für monatliche oder jährliche Preispläne

Skillshare Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.4/5 (30+ Bewertungen)

3.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

6. Headspace

über Kopfraum Headspace ist eine Achtsamkeits App, die sich auf Schlaf, Meditation und Stress konzentriert, um das persönliche Glück zu verbessern. Verwenden Sie es als Teil Ihrer persönlichen Entwicklungsreise, um die Selbstfürsorge durch geführte Meditationen und einen Fokus auf geistiges Wohlbefinden zu fördern. 🧘

Headspace beste Features

Die Bibliothek enthält Schlafgeräusche, Meditationen und fokussierte Musik, damit Sie Ihre Arbeit in einer friedlichen Umgebung erledigen können

In der App geht es nicht nur um geistige Arbeit, sondern auch um Bewegungsübungen wie Yoga, um sich geistig, spirituell und körperlich zu verbinden, um das Beste aus sich herauszuholen

Im Headspace-Blog finden Sie Tipps für bessere Notizen, zur Entwicklung von Gewohnheiten und zur Stärkung des Selbstwertgefühls

Die App funktioniert sowohl auf Apple iOS- als auch auf Android-Betriebssystemen, so dass Sie die Vorteile von Workouts und mentalen Übungen auch unterwegs nutzen können

Headspace Beschränkungen

Es gibt zwar eine kostenlose Testversion, aber Sie müssen bezahlen, um die App weiter nutzen zu können

Meditationen sind auf 30 Minuten limitiert, so dass Benutzer, die tiefere oder längere Sitzungen wünschen, sich anderweitig umsehen müssen

Preise für Headspace

Monatlich: $12,99/Monat mit kostenloser Testversion für sieben Tage

$12,99/Monat mit kostenloser Testversion für sieben Tage Jährlich: $69.99/Jahr mit 14-tägiger kostenloser Testversion

Headspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

über MyFitnessPal Ihre Wachstumsreise muss sich nicht nur auf arbeitsbezogene Ziele beziehen. Mit Fitness-Apps wie MyFitnesPal können Sie auch Ihre täglichen Gewohnheiten verbessern und sich besser fühlen. Das Engagement, die Disziplin und die Fähigkeiten, die Sie erlernen, lassen sich auf die Arbeit übertragen und helfen Ihnen, Ihr Leben körperlich und geistig zu verbessern.

MyFitnessPal beste Features

Die App verfolgt Nahrung, Kalorien und Bewegung in einem einzigen Space

Personalisierte Ernährungsübersichten geben Ihnen eine Reihe von Informationen an die Hand, um bessere Entscheidungen zu treffen

Durch die Integration mit mehr als 35 Apps, darunter Garmin und Apple Health, können Sie Ihre Fortschritte im Fitnessbereich besser verfolgen

Mit mehr als 18 Millionen Lebensmitteln in der Datenbank können Sie Kalorien nachverfolgen und erhalten Einblicke in die Lebensmittel, die Ihnen Energie liefern

MyFitnessPal Limitierungen

Einige Benutzer wünschen sich, dass bei der Einstellung der Kalorienzahl mehr Faktoren berücksichtigt werden

Sie können Infos zu Lebensmitteln und Bewegung nur protokollieren, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind

Preise für MyFitnessPal

Gratis Testversion

Premium: $79.99/Jahr

MyFitnessPal Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Udemy

über Udemy Udemy ist eine Online-Plattform, die Kurse am Arbeitsplatz und Sitzungen für eine Vielzahl von Bereichen anbietet. Egal, ob Sie Webentwicklungsfähigkeiten erlernen oder in eine neue Programmiersprache eintauchen möchten, Sie werden in dieser App zur Selbstverbesserung einen Kurs finden.

Udemy beste Features

Im Gegensatz zu anderen Apps für Online-Kurse konzentriert sich diese App ausschließlich auf berufliche Fähigkeiten undberufliche Zieleund hilft Ihnen, ein effektiveres Mitglied eines Teams zu werden

Es gibt mehr als 10.500 Kurse zu Themen wie IT, Marketing und Führung

Internationales Kursangebot mit 14 verschiedenen Sprachen für globale Teams

Sie können zwischen individuellen Plänen oder maßgeschneiderten Business-Plänen für das gesamte Team wählen

Udemy Limits

Da jeder ein Ausbilder sein kann, variiert die Qualität der Kurse erheblich

Die Kurse sind nicht akkreditiert, Sie können sie also nicht für Zertifizierungen oder Guthaben an Hochschulen nutzen

Udemy-Preise

Gratis Testversion

Einzelne Kurse kaufen: $19.99-$199.99

$19.99-$199.99 Persönlicher Plan: $16.58/Monat

$16.58/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Team: $30/Monat pro Benutzer für 5-20 Personen

$30/Monat pro Benutzer für 5-20 Personen Führungskräfte: Kontaktieren Sie den Vertrieb für die Preisgestaltung

Udemy-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

9. Strides

über Strides Strides ist eine App zur Verfolgung von Fortschritten, mit der Sie Ihre Ziele benutzerdefinieren und Fortschritte bei jedem Schritt überwachen können. Mit den vier Tracker-Typen können Sie den Fortschritt bei Gewohnheiten, Einzelzielen, gleitenden Durchschnitten und dem Erfolg von Projekten verfolgen. 💁‍♀️

Strides beste Features

Erhalten Sie Einblicke mit Berichten, die die Nachverfolgung von Gewohnheiten und Fortschritten an einem Ort ermöglichen

Leisten, Diagramme und Kalender zeigen die Erfolgsquote und wie weit Sie noch von Ihrem Ziel entfernt sind

Mit benutzerdefinierten Tags können Sie Ihre Ziele in verschiedene Bereiche unterteilen, damit Sie sich konzentrieren können, wenn es Zeit für die Arbeit ist

Das Feature "Tägliche Ziele" sorgt dafür, dass Sie jeden Tag mit überschaubaren Aufgaben, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen, zur Verantwortung gezogen werden

Strides Begrenzungen

Die kostenlose Version verfügt nicht über viele Features

Die App ist nur für Apple-Betriebssysteme verfügbar, nicht für Android oder Windows

Strides Preise

Free

Premium: Beginnt bei $44.99

Strides Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

10. Der Gewohnheitsfaktor

über Der Gewohnheitsfaktor The Habit Factor ist eine App zur Steigerung der Produktivität, die eine proprietäre Methode - P.A.R.R. - verwendet, die auf dem Ansatz Plan, Act, Record und Reassess basiert. Die Idee ist, absichtlich Gewohnheiten zu schaffen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind, basierend auf Absicht und Reflexion.

Die besten Features von The Habit Factor

Verwenden Sie Vorlagen zum Erstellen von pläne für die Nachverfolgung von Zielen und Gewohnheiten in der Hälfte der Zeit

Legen Sie in der App in Sekundenschnelle Ziele fest und fügen Sie Kontext wie Bilder und Gründe für das Erreichen des Ziels hinzu

Anhand von Diagrammen zur Gewohnheitsausrichtung können Sie sehen, wie gut Ihre Ziele zusammenpassen, und Sie könneneinen Zeitplan erstellen mit ähnlichen Aufgaben und Fähigkeiten, die Sie zum Erreichen Ihrer Ziele nutzen können

Tägliche Notizen zur Nachverfolgung halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden

Die Grenzen des Gewohnheitsfaktors

Einige Benutzer wünschen sich ausführlichere Features zur Nachverfolgung

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, bietet aber nicht so viele Features wie ähnliche tools

Preise für The Habit Factor

The Habit Factor Lite: Free

Free The Habit Factor Pro: $5.99-$6.99 einmaliger Kauf

The Habit Factor Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Erreichen Sie Ihre persönlichen und beruflichen Ziele mit ClickUp

Mit diesen Tools zur persönlichen Weiterentwicklung erreichen Sie Ihre Ziele schneller und effektiver. Von der Festlegung messbarer und klarer Ziele bis hin zur Verbesserung der geistigen Schärfe und der Entwicklung solider täglicher Gewohnheiten - es gibt ein Tool, das Ihnen hilft, die beste Version von sich selbst zu werden. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie, bessere Gewohnheiten zu entwickeln, Ihre Ziele nachzuverfolgen und wichtige Meilensteine zu feiern. Mit der Automatisierung von Aufgaben, visuellen Dashboards und klaren Berichterstellungen ist es einfach zu sehen, wo Sie stehen und wohin Sie gehen. 🤩