FigJam vs. Mural: Welches kollaborative Whiteboard ist das Beste?

Kämpfen Sie mit Albträumen über verpasste Liefertermine oder streben Sie nach höchster Kreativität in Ihren Team-Sitzungen? A gutes Tool für Whiteboarding und Flussdiagramme ist das, was Sie brauchen.

Ganz gleich, ob Sie komplexe Pläne für die digitale Zwillingsorganisation erstellen, die Automatisierung von Unternehmensprozessen meistern oder einfach nur einen nahtlosen Space für Brainstorming suchen, die Wahl eines idealen Whiteboards kann Ihr Leben vereinfachen.

FigJam und Mural sind beliebte Tools für das Geschäft, auf die man sich in solchen Fällen verlässt. Wir können Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Tools helfen.

In diesem Blogbeitrag geht es jedoch nicht nur um die Auswahl des richtigen Whiteboard-Tools, sondern auch darum, Möglichkeiten zu erkunden, die kollaborative Workflows fördern und die Innovationskraft Ihres Teams zum Vorschein bringen.

Tauchen Sie mit uns in die Tiefe, während wir die einzigartigen Features, Preismodelle und das Feedback der Benutzer dieser Tools analysieren. Lassen Sie uns herausfinden, welche Plattform - FigJam oder Mural - die beste für Sie und Ihr Team ist.

Was ist FigJam?

über Figjam FigJam ist die Lösung von Figma für einfache und effektive Ideenfindung und Zusammenarbeit im Team.

FigJam, das als modernes Online-Whiteboard positioniert ist, ist aufgrund seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ein beliebtes Tool für die visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit, insbesondere für Remote-Teams. Sie können es verwenden, um auf rohen Ideen aufzubauen, komplexe Arbeitsabläufe zu klären und auszuführen, Unterhaltungen im Team zu erleichtern und Ihre Projektplanung auf Ihre Erwartungen abzustimmen.

Die intuitive Benutzeroberfläche von FigJam lädt jedes Mitglied des Teams, ob technisch versiert oder nicht, dazu ein, seine Ideen einzubringen und freizugeben. Vergessen Sie nicht: Sie können aus über 300 vorhandenen Vorlagen wählen, um mit der Gestaltung des Whiteboards zu beginnen.

FigJam Features

FigJam bietet mehr als nur einen leeren, weitläufigen Space für Ihre Fantasie. Hier sind die wichtigsten Features des Tools:

1. Interaktive Haftnotizen

über FigJam Die virtuellen Notizen von FigJam machen Ihre Online Meetings kreativer. Sie helfen sogar funktionsübergreifenden Teams vereinfachen die kollaborative Arbeit.

Mit FigJam können Sie und Ihr Team Ideen veröffentlichen, sie organisieren und entscheiden, was am wichtigsten ist.

Bei der Planung von Projekten können Sie mithilfe der Notizen eine Karte erstellen, um zu erledigen, Ideen und Aufgaben nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit zu filtern und mit der Umsetzung zu beginnen. Diese Schritte machen wichtige Arbeitsprozesse transparent, und jeder fühlt sich einbezogen.

2. Vorgefertigte Vorlagen

über FigJam Die vorgefertigten Vorlagen von FigJam helfen Teams, schneller und besser zu arbeiten.

Anstatt bei Null anzufangen, können Sie vorgefertigte Layouts für Dinge wie:

Starten eines Projekts

Karten für Workflows erstellen

Durchführung von Meetings

Planen von Zeitleisten

Die Vorlagen erleichtern zum Beispiel die Einrichtung einer Struktur auf der Grundlage der Low-Code-Entwicklungsmethodik bei der Einführung eines neuen Produkt-Features.

Sie bieten Ihnen eine schnelle Möglichkeit, Projekte und Prozesse zu organisieren, ohne sie von Grund auf neu aufzubauen. Die Vorlagen helfen Teams, ihre Systeme zu rationalisieren und ihre Arbeit zu verbessern. Sie sind ein großartiges Feature von FigJam, das Zeit und Aufwand spart.

3. Zusammenarbeit in Echtzeit

über FigJam Das Feature für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es verteilten Teams, ohne Verzögerungen zusammenzuarbeiten.

Das Feature unterstreicht die Bedeutung hybrider Teams und unterstützt die Agilität von Unternehmensprozessen, indem es Teammitgliedern ermöglicht, Erkenntnisse und Aktualisierungen sofort freizugeben. Mit integriertem Audio, Live-Chat und Kommentaren schafft das Feature einen interaktiven Space für aktive Beteiligung. Emoticons und Stempel sorgen für eine menschliche Note.

Wenn Sie zum Beispiel Projekte zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwalten oder Webinare zur Schulungsdokumentation mit FigJam durchführen, kann jeder Teilnehmer aktiv mitwirken und sofort auf die aktuellsten Informationen zugreifen.

über FigJam Mit FigJam kann jedes Team sein Whiteboard auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen. So entsteht der perfekte Space, um Pläne und Ideen durchzudenken.

Sie können einen einzigartigen Workspace entwerfen, der genau auf Ihr Projekt zugeschnitten ist. Für komplexe Projekte können Sie FigJam als digitalen Zwilling verwenden organisationssoftware um Workflows zu visualisieren, Risiken zu erkennen und Fortschritte bei strategischen Initiativen zu verfolgen.

FigJam Preise

Starter: Free

Free Professionell: $3/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$3/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Organisation: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Enterprise: $5/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

FigJam ist für seine Benutzerfreundlichkeit und die Integration in Figma bekannt und fügt sich problemlos in viele Design-Workflows ein. Teams, die nach zusätzlichen Funktionen oder einer anderen Dynamik der Zusammenarbeit suchen, haben jedoch die Qual der Wahl FigJam-Alternativen an ihren Fingerspitzen.

Und eine davon ist Mural.

Was ist Mural?

über Wandbild Das Wandbild ist eine umfassende digitale workspace für visuelle Zusammenarbeit der Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Ergebnisse verwandelt.

Mural ist für die Automatisierung von Prozessen auf Enterprise-Niveau bekannt und eignet sich ideal für die Rationalisierung großer Projekte und strategischer Initiativen sowie für hybride und dezentrale Teams.

Es ermöglicht Benutzern, Pläne auf einer interaktiven Drag-and-Drop-Leinwand freizugeben, Kommentare und Anmerkungen hinzuzufügen und auf Hunderte von Symbolen und Gifs für ansprechende Teambuilding-Aktivitäten zuzugreifen.

Es ist vielseitig und unterstützt alles, von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zu virtuellen Ereignissen in einer Cloud-Umgebung.

Mural Features

Hier sind die wichtigsten Features von Mural, die Sie bei der Planung von Projekten berücksichtigen sollten:

über Wandbild Das Wandbild ist auf Klarheit und Effizienz ausgelegt. Teams können problemlos visuelle Inhalte erstellen und freigeben, von Flussdiagrammen und Team meeting-Notizen zu vollwertigen Projekt-Workflows und interaktiven mindmaps .

Dieses Feature ist unerlässlich für die Planung von Unternehmensprozessen und Kapazitäten, wo Personen mit unterschiedlichen Bezeichnungen zusammenkommen, um Ideen freizugeben.

Zum Beispiel können Teams in einer strategischen Planungssitzung ihre Geschäftsprozesse visuell kartieren, um ein klares Verständnis und eine Abstimmung zu erreichen, und sie für andere Teams oder Personen freigeben. All dies wird erledigt, ohne die Sicherheit der Dateien zu gefährden.

2. Erweiterte Integrationen

über Wandbild Kein Unternehmen arbeitet mit nur einem Tool, und Mural weiß das! Deshalb lässt es sich in Tools wie Microsoft Teams, Google Workspace, Webex und Zoom integrieren, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit weiter zu verbessern.

Diese Integrationen verbessern workflow-Management und sind für die Automatisierung von Prozessen in Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellen, dass alle Tools und Daten miteinander verknüpft sind.

Dies ist besonders nützlich für Teams, die auf technische Ressourcen und kontinuierliche Verbesserung ihrer Abläufe angewiesen sind.

3. Dynamische Features zur Erleichterung

über Wandbild Mit Features wie Abstimmung, Timer und Präsentationsmodus verbessert Mural Team Meetings und die Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz fördert die offene Kommunikation und Kreativität innerhalb der Gruppe.

Sie können sich konzentrieren und den Zeitplan einhalten, indem Sie die Aktivitäten des Teams zeitlich festlegen, die Konsistenz für alle Teilnehmer sicherstellen, vertrauliche Informationen sichern und ein Board sperren, um Gruppendenken zu verhindern.

Das Feature der dynamischen Moderation eignet sich perfekt für die Verwaltung von Online Meetings, die Moderation von Sitzungen per Fernzugriff und die Gewährleistung eines effizienten Projektmanagements.

4. Interaktive Umfragen und Abstimmungen

über Wandbild Mural steigert das Engagement von Teams mit interaktiven Umfrage- und Abstimmungsfeatures. Dies ist besonders nützlich in priorisierung von Aufgaben oder das Treffen von Schlüsselentscheidungen bei strategischen Initiativen.

Stellen Sie sich ein Team vor, das über verschiedene Features für eine neue Verbandsmanagement-Software diskutiert. Mural ermöglicht es ihnen, schnell abzustimmen und die Ergebnisse in Echtzeit zu sehen, was einen demokratischen und effizienten Entscheidungsprozess erleichtert.

Ein solcher Ansatz fördert eine schnelle Umsetzung und Chancengleichheit für alle Beteiligten.

Mural Preise

Free: Kostenlos

Kostenlos Team+: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Business: $17.99/Monat pro Mitglied (jährliche Abrechnung)

$17.99/Monat pro Mitglied (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Auch wenn Mural aufgrund seiner Fähigkeiten ein guter Kandidat für die Verwaltung komplexer Projekte ist, sollten Teams, die verschiedene Tools ausprobieren möchten, dennoch folgende Möglichkeiten nutzen Mural-Alternativen die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Eine Alternative ist ClickUp , eine umfassende Plattform für Projektmanagement und visuelle Zusammenarbeit. Bevor wir über ClickUp sprechen, sollten wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um Mural mit FigJam zu vergleichen, und zwar Kopf an Kopf.

FigJam vs. Mural: Features im Vergleich

Hier ist ein kurzer Vergleich der Features von FigJam mit denen von Mural:

Integrationsmöglichkeiten

Die Integration mit anderen Tools ist eine der größten Stärken jeder Software, und sowohl Mural als auch FigJam setzen diese Fähigkeit auf unterschiedliche Weise ein.

FigJam

FigJam profitiert von seiner Integration in die Figma-Umgebung und bietet Design- und Prototyping-Teams, die bereits das Figma-Ökosystem nutzen, eine einheitliche Erfahrung.

Wandbild

Mural verfügt über einen breiteren Bereich an Integrationen mit Tools von Drittanbietern wie Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github und Figma. Das macht es zu einer vielseitigen Wahl für Teams, die ein Tool benötigen, das sich in ihr vielfältiges technisches Umfeld einfügt.

Kollaboration

Bei agilen Projekten ist die Zusammenarbeit nicht nur ein Feature, sondern eine Notwendigkeit.

Mural und FigJam bieten ihr Bestes, um sicherzustellen, dass Teams nahtlos zusammenarbeiten können, aber sehen wir uns an, wie sie die Zusammenarbeit angehen.

FigJam

FigJam bietet eine auf den Benutzer ausgerichtete Zusammenarbeit, die sich auf Einfachheit und Unmittelbarkeit konzentriert. Die Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit sind intuitiv und ermöglichen es den Mitgliedern des Teams, mit einem minimalen Setup sofort mit der Arbeit zu beginnen.

Diese Unmittelbarkeit ist perfekt für Teams, die Wert auf schnelle Interaktionen und spontane Brainstorming-Sitzungen legen.

Wandbild

Mural bietet einen strukturierteren Ansatz für die Zusammenarbeit. Es beinhaltet Echtzeit-Bearbeitung und Moderations-Features wie Abstimmungs- und Timer-Funktionen, die zu besser organisierten und konzentrierten Kommunikationssitzungen führen können.

Für Teams, die komplexe Workflows und detaillierte gemeinsame Sitzungen verwalten müssen, ist das Feature-Set von Mural ein echtes Kraftpaket.

Während beide Tools ihre Berechtigung haben, ist Mural ideal für Teams, die einen detaillierten und geführten kollaborativen Aufwand benötigen, während FigJam der Gewinner für diejenigen sein könnte, die eine unkomplizierte und agile Teamarbeit suchen.

Vorlagen

Vorlagen sind das Gerüst für Effizienz und Konsistenz in digitalen Workspaces, und sowohl FigJam als auch Mural bieten diese in ihren unterschiedlichen Stilen.

FigJam

Die Vorlagen von FigJam sind unterhaltsam und funktional und wurden entwickelt, um Ihre Projekte schnell und kreativ in Gang zu bringen.

Es umfasst mehr als 300 vorgefertigte Layouts, darunter Wireframe-Kits, Roadmaps für die Produktentwicklung, Vorlagen für die Quartalsplanung und Symbol-Designs.

Sie sind benutzerfreundlich und erfordern keine Lernkurve.

Wandbild

Die Vorlagenbibliothek von Mural ist robust und vielfältig und wurde für verschiedene komplexe Szenarien entwickelt. Sie können aus Vorlagen für Agilität, Brainstorming, Bildung und Design wählen.

Sie sind besonders nützlich für strukturierte Sitzungen, die ein höheres Maß an Details und benutzerdefinierten Anpassungen erfordern.

Wenn es um Vorlagen geht, könnte Mural die Führung für umfassende, detailorientierte Team-Sitzungen übernehmen, während FigJam sich für diejenigen anbietet, die ein schnelles und einfaches Setup suchen.

FigJam vs. Mural: Wer ist der Champion?

Das endgültige Urteil? Ihr Team muss entscheiden, wer zwischen Mural und FigJam gewinnt. FigJam gewinnt in puncto Benutzerfreundlichkeit und Designsynergie. Es eignet sich für schnelle, kreative Arbeit innerhalb des Figma-Ökosystems.

Mural zeichnet sich durch sein detailliertes Toolkit für komplexe Aufgaben und vielfältige Integrationen aus. Es ist ideal für dezentrale, vielschichtige Projekte im Team.

Wählen Sie FigJam wegen der Einfachheit und Mural wegen der umfassenden Features.

FigJam vs. Mural auf Reddit

Auf Reddit wimmelt es nur so von Benutzererfahrungen und Erfahrungsberichten über FigJam und Mural. Reddit-Benutzer, die für ihre ungefilterten Meinungen und praktischen Einblicke bekannt sind, liefern genügend Informationen, um zwischen diesen beiden Tools für die Zusammenarbeit zu wählen.

In Subreddits, die sich mit Produktivität und Design befassen, wird FigJam für seine schlanke Benutzeroberfläche und die Figma-Integration gelobt, was es zu einem Favoriten unter Design-Enthusiasten macht, die sich einen nahtlosen Übergang von Wireframes zu kollaboratives Whiteboarding. Mural hingegen wird für sein umfassendes Toolkit und seine Anpassungsfähigkeit gelobt, wodurch es sich für die Durchführung detaillierter, groß angelegter Projekte eignet.

Redditor Smegjunkey hebt die Effektivität von Mural in der Entdeckungsphase hervor und notiert die "limitless whiteboards and predefined templates" als entscheidend für die visuelle Vermittlung von komplexen Ideen.

Dieser Umfang an Features, Integrationen und kollaborative tools wie Abstimmungen und Kommentare machen Mural zu einem Favoriten für Teams, die einen strukturierteren Ansatz für Brainstorming und Planung benötigen.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu FigJam vs. Mural

Bringen Sie Teams und Arbeit zusammen mit ClickUp

Wenn Sie noch hin- und hergerissen sind zwischen der Einfachheit von FigJam und den umfassenden Möglichkeiten von Mural, stellen wir Ihnen ein Tool vor, das das Beste aus beiden Welten in sich vereint.

Meeting ClickUp das ultimative Tool für die Zusammenarbeit, mit dem jedes Projekt seinen Weg zum Erfolg findet.

ClickUp ist nicht nur eine weitere Ergänzung Ihres digitalen Werkzeugkastens; es ist eine ganzheitliche Plattform, die die schnelle, intuitive Zusammenarbeit von FigJam mit der Tiefe und Vielseitigkeit von Mural verbindet.

Betrachten Sie ClickUp als eine Kombination aller wichtigen Tools für Ihre Arbeit. Sie können sich darauf verlassen, dass es Ihren Workflow in einer einzigen Plattform konsolidiert, mit Features wie dynamischen Whiteboards, detaillierten Dokumentationsfunktionen, umfassenden Mindmapping-Tools und vielem mehr.

Aber das ist noch nicht alles! ClickUp Aufgaben machen auch die Verwaltung Ihrer Projekte mühelos und ermöglichen es Ihrem Team, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Das Ergebnis? Sie übertreffen Termine, vereinfachen Ihren Workflow und steigern Ihre Produktivität - alles in einer einzigen, benutzerfreundlichen Umgebung.

Die vielseitigen Tools von ClickUp unterstützen außerdem design-Denken methoden, die die Ideenfindung und das Prototyping unterstützen.

Es ist der ideale Begleiter für jedes Projekt, von akademischen Bemühungen bis hin zur umfassenden Planung von Geschäften.

ClickUp Whiteboards

Visualisieren, Zusammenarbeiten und Erstellen auf einer einheitlichen Leinwand mit ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards sind mehr als nur ein Space zum Kritzeln. Sie sind eine dynamische, multimediale Plattform für Brainstorming, Strategieentwicklung und die Entwicklung agiler Workflows. Sie sind auch perfekt für die Erstellung von moodboards die die Vision Ihres Teams zum Leben erwecken.

Auf einer unendlichen Leinwand können Sie gemeinsam Brainstorming betreiben und dabei relevante Aufgaben und Projekte einbeziehen, um Workflows zu kartieren. Whiteboards lassen sich nahtlos in andere ClickUp Features integrieren, sodass Sie Medien anhängen, Kommentare hinzufügen, Elemente für Aktionen zuweisen und vieles mehr können.

Ganz gleich, ob Sie Diagramme skizzieren, Prozesse verknüpfen oder Bilder und Videos einbinden, ClickUp-Whiteboards sorgen dafür, dass alle Beteiligten mit Echtzeit-Bearbeitungstools beschäftigt sind. Das Ergebnis ist ein gemeinsamer kreativer Space, in dem Teams in einem dynamischen visuellen Format innovieren, organisieren und Projekte vorantreiben können.

ClickUp Dokumente

Mit ClickUp Docs Dokumente, Wikis und mehr gemeinsam erstellen und bearbeiten

Stellen Sie sich ein Dokumentations-Tool vor, das so vielseitig ist, dass Sie damit nicht nur Ideen entwerfen und freigeben können, sondern auch in Echtzeit zusammenarbeiten können. ClickUp Dokumente erledigt genau das! Es bietet eine umfangreiche Textbearbeitung, die alle Formulare, Einbettungen und sogar Code unterstützt.

ClickUp Docs wurde durch KI-Funktionen erweitert und hilft Ihnen, Inhalte für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle zu erstellen - von detaillierten Design-Richtlinien bis hin zu Schritt-für-Schritt-Aktionsplänen für die Einführung eines neuen Features. ClickUp's KI schreibassistent bietet auch Vorschläge zur Verbesserung der Tonalität, prüft Inhalte auf Rechtschreibung und fasst komplexe Dokumente für Sie zusammen.

Neue Ideen und die Verfeinerung von Inhalten steigern die Produktivität und Kreativität insgesamt.

Es ist die Brücke zwischen der Einfachheit von Apps für Notizen und der Komplexität von Tools für das Projektmanagement und stellt sicher, dass Ihre Dokumentation ebenso umfassend wie zugänglich ist.

ClickUp Mindmaps

Mit ClickUp Mindmaps Ideen strategisch planen, organisieren und verbinden

Entwirren Sie die Komplexität Ihrer Projekte mit ClickUp Mindmaps .

Visuelle Organisation und strategische Planung werden verwendet, um Ideen, Aufgaben und Projekte in verdauliche, miteinander verknüpfte Komponenten zu zerlegen.

Egal, ob Sie eine neue Marketingstrategie entwerfen oder Meilensteine für ein Projekt organisieren, ClickUp Mindmaps sorgen für Klarheit und Orientierung, um Ihr Team voranzubringen.

ClickUp Preise

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

Go Beyond Plain Whiteboarding

Generische Whiteboarding-Tools wie FigJam und Mural haben ihre Berechtigung, aber warum sollten Sie sich mit einer limitierten Lösung zufrieden geben, wenn Sie auf eine All-in-One-Plattform zugreifen können, um Projekte zu verwalten, Aufgaben zu organisieren und die Kreativität des Teams zu fördern?

ClickUp erfüllt alle Anforderungen - Whiteboarding, Dokumentation, Aufgabenmanagement und mehr - in einem leistungsstarken Workspace.

Es vereint die Einfachheit von FigJam mit den umfassenden Funktionen von Mural in einer flexiblen, funktionsreichen Workflow-Management-Software.

Nicht nur Whiteboard - revolutionieren Sie die Teamarbeit, ein Projekt nach dem anderen. Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!